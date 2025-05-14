10 วิธีสร้างทางเลือกเพื่อทำให้กระบวนการทำงานและขั้นตอนต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติในปี 2025

ทีมต่าง ๆ ต้องการกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน แต่แทบทุกทีมต่างก็ต้องการงานที่น้อยลง การทำให้งานประจำวันและกระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนความปรารถนานั้นให้กลายเป็นความจริงได้
Make เป็นหนึ่งในเครื่องมือแพลตฟอร์มการผสานรวมแบบบริการ (iPaaS) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการทำงานอัตโนมัติในปี 2024
แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Make มอบเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการออกแบบ สร้าง และทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติข้ามแอปพลิเคชันต่าง ๆ คุณสามารถเชื่อมต่อและซิงค์ข้อมูลระหว่างแอปต่าง ๆ และทำให้งานต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา—โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางคนพบว่าการสร้างระบบอัตโนมัติ AI ที่ทรงพลังด้วย Make เป็นงานที่ยาก พวกเขาต้องการให้มีการเชื่อมต่อกับแอปอื่นๆ ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพิ่มเติม หากคุณรู้สึกเช่นเดียวกัน ลองดูทางเลือกอื่นๆ ของ Make ที่เราได้คัดสรรไว้ในบทความนี้
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกสำหรับการผลิต?
ต้องการจำกัดตัวเลือกของคุณขณะค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Make หรือไม่? นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:
- การผสานรวม: มองหาแพลตฟอร์มที่มีการผสานรวมกับแอปพลิเคชันหลากหลายประเภท โดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่คุณใช้เป็นประจำในการทำงาน เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง: มองหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง ช่วยให้คุณสามารถทำงานและกระบวนการที่ซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงด้วยตนเองมากนัก และใช้คำสั่งภาษาที่เรียบง่าย
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์ที่เข้าใจง่าย: เลือกแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้คุณและทีมของคุณเริ่มต้นและใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายและเส้นทางการเรียนรู้ที่สั้น: เลือกทางเลือกที่มีกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นและมีเส้นทางการเรียนรู้ที่จัดการได้ เพื่อให้คุณสามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากความสามารถของแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการขยาย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มสามารถขยายได้ตามการเติบโตของธุรกิจของคุณ และสามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและความซับซ้อนของกระบวนการทำงานได้
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: มองหาแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อบังคับของอุตสาหกรรม เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณ
- การสนับสนุนลูกค้า: มองหาผู้ให้บริการที่มีบริการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้ รวมถึงการช่วยเหลือที่ทันเวลาและทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดในการทำเครื่องสำอาง
แพลตฟอร์มอื่น ๆ หลายแห่งมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงหรือดีกว่าของ Make รวมถึงการผสานรวมและประสบการณ์ของผู้ใช้
นี่คือ 10 อันดับทางเลือกของ Make สำหรับการจัดการการพึ่งพาและการทำงานอัตโนมัติในปี 2024:
1. ระบบอัตโนมัติ. io
Automations. io เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการทั้งหมดในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันทางธุรกิจและออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบ
คุณสามารถใช้มันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณได้ ไม่ว่าคุณต้องการซิงค์ข้อมูลระหว่างแอปของคุณ, ทำการกระทำตามเหตุการณ์ของผู้ใช้, หรือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติของคุณ, Automations. io สามารถช่วยคุณทำได้
เวอร์ชันล่าสุดของระบบอัตโนมัติ เวอร์ชัน 1.4 มาพร้อมกับการผสานระบบใหม่และคุณสมบัติใหม่ เช่น ความสามารถในการแยกข้อมูลจากสเปรดชีตอย่างถูกต้อง และสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองได้
ระบบอัตโนมัติ. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้การเชื่อมต่อสำเร็จรูปกับแอปพลิเคชันยอดนิยม เช่น Salesforce, Expensify, Mailchimp, Shopify, Clio และ Sage Intacct
- สร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน เช่น ขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน, ตรรกะเงื่อนไข, และการแมปข้อมูล
- ตรวจสอบและสืบสวนการทำงานของระบบอัตโนมัติของคุณแบบเรียลไทม์โดยใช้คุณสมบัติการจัดรูปแบบแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของระบบอัตโนมัติ. io
- ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- รายการของแอปพลิเคชันและฟังก์ชันที่รองรับมีจำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เป็นที่นิยม
ระบบอัตโนมัติ. io ราคา
- ทีม: $99/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
ระบบอัตโนมัติ. io คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
2. ZigiOps
ZigiOps เป็นแพลตฟอร์มการผสานระบบแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า แก้ไข และเปิดตัวการผสานระบบได้ในเพียงไม่กี่คลิก ZigiOps ได้รับความนิยมในตลาดเนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การโอนถ่ายข้อมูลระหว่างระบบต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและอัตโนมัติ
ZigiOps เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องมือ ITSM (การจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นประจำทุกวัน การใช้ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้พวกเขาสร้างการผสานรวมที่แข็งแกร่งและทรงพลังได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณและเวลาจำนวนมากในการเขียนโค้ด
เครื่องมือนี้รองรับซอฟต์แวร์องค์กรมากกว่า 30 ระบบ พร้อมด้วยเทมเพลตแผนผังการไหลของข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทด้านไอที โดยรวมแล้ว นี่คือโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบครบวงจร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZigiOps
- ผสานระบบได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือใช้สคริปต์เพิ่มเติม
- โอนย้ายความคิดเห็นและไฟล์แนบระหว่างระบบของคุณ และปรับแต่งการเชื่อมต่อตามความต้องการของคุณ
- ปรับขนาดการผสานรวมของคุณตามปริมาณข้อมูลและความซับซ้อนของกระบวนการทำงานที่เพิ่มขึ้น
- เข้าถึงเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้สำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
ข้อจำกัดของ ZigiOps
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซ
ราคาของ ZigiOps
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ZigiOps
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
3. รวมเข้าด้วยกัน. io
หากคุณต้องการดำเนินการ ETL (ดึงข้อมูล, แปลงข้อมูล, และโหลดข้อมูล) ได้อย่างง่ายดาย Integrate.io สามารถช่วยคุณได้ แพลตฟอร์มการผสานระบบบนคลาวด์นี้มอบเส้นทางที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ให้คุณสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันโปรดของคุณกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในองค์กรของคุณได้ทันที
มันมีคุณสมบัติการรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ดีที่สุดบางส่วน เช่น การแปลงข้อมูล, REST API, การสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ, ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด, การผสานข้อมูลจาก Salesforce ไปยัง Salesforce, และอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Integrate.io
- เตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์บนคลาวด์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ฟังก์ชันและนิพจน์ที่มีอยู่ในตัว เช่น การกรอง การรวมข้อมูล และการเชื่อมโยง
- ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงานและตรวจสอบสถานะและประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- เข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมือนใครจากแหล่งข้อมูลหลากหลายประเภท เช่น บริการเว็บ ฐานข้อมูล และไฟล์
ข้อจำกัดของ Integrate.io
- ทำงานได้เฉพาะกับไฟล์ข้อมูลบนระบบคลาวด์เท่านั้น
Integrate. io ราคา
- เริ่มต้น: 1,250 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 2,083 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ELT & CDC รายเดือน: $199/เดือน รายปี: $159/เดือน
- รายเดือน: $199/เดือน
- รายปี: $159/เดือน
- รายเดือน: $199/เดือน
- รายปี: $159/เดือน
ผสานรวม. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. ถาด
Tray. io เป็นเครื่องมือ iPaaS (Integration Platform as a Service) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และมอบประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเร่งกระบวนการบูรณาการข้ามแอปพลิเคชันทุกประเภทได้อย่างรวดเร็ว ด้วยแพลตฟอร์มบนคลาวด์นี้ คุณสามารถสร้างการบูรณาการที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์โค้ด ช่วยประหยัดงบประมาณ เวลา และทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีนัยสำคัญ
Tray. io นำเสนอซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทสำหรับการผสานรวม API การประมวลผลข้อมูล และการสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเอง ช่วยให้องค์กรและนักพัฒนาบุคคลทั่วไปสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานได้ง่ายขึ้น นอกจากฟีเจอร์ที่หลากหลายแล้ว Tray. io ยังได้รับความนิยมในวงการ B2B เนื่องจากความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
โดยรวมแล้ว นี่คือหนึ่งในแพลตฟอร์ม low-code ที่ดีที่สุด ช่วยให้คุณสร้างการผสานรวมที่ซับซ้อนและระบบอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการเขียนโค้ด
คุณสมบัติเด่นของถาด
- สร้างและกำหนดค่าการผสานรวมและระบบอัตโนมัติของคุณโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวาง
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ ด้วยตัวเชื่อมต่อและเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- จัดการข้อมูลของคุณ รวมถึง ETL (ดึงข้อมูล, แปลงข้อมูล, โหลดข้อมูล), เมตาดาตา และอื่น ๆ ผ่านแดชบอร์ดที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของถาด
- ผู้ใช้บางรายพบว่า Tray. io มีความซับซ้อนในการใช้งาน
- อาจพบตัวเชื่อมต่อที่ล้าสมัยเป็นครั้งคราว
การกำหนดราคาแบบถาด
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
- ทีม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวถาด
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. IFTTT
IFTTT (If This Then That) เป็นแพลตฟอร์มการผสานรวมที่ช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันธุรกิจ, อุปกรณ์, และบริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
แพลตฟอร์มนี้รองรับแอปพลิเคชันธุรกิจ, ประสิทธิภาพการทำงาน, และบ้านอัจฉริยะที่ได้รับความนิยม, ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพการทำงานที่หลากหลายได้ด้วยอินเตอร์เฟซที่ง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ด. ในฐานะหนึ่งในแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดในตลาด, IFTTT อ้างว่าช่วยให้การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลขององค์กรระดับโลกกว่า 700 แห่งเป็นไปได้โดยการผสานรวมผลิตภัณฑ์ให้เป็นบริการที่สอดคล้องกัน.
ในระยะยาว คุณสามารถลดต้นทุนการพัฒนาได้อย่างมีนัยสำคัญ และปรับปรุงความเข้ากันได้และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานโดยใช้ IFTTT หากคุณไม่ต้องการพัฒนาการผสานระบบภายในองค์กร IFTTT เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IFTTT
- ปรับแต่งระบบอัตโนมัติของคุณด้วยโค้ดกรอง, คำค้นหา, และการกระทำหลายอย่าง
- เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 800 แอป และผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันหลากหลายประเภท ทั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และอุปกรณ์สมาร์ทโฮม
- อัตโนมัติภารกิจของเว็บแอปพลิเคชัน เช่น การโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มบนคลาวด์ และเข้าถึงกระบวนการทำงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ IFTTT
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การผสานรวมบางอย่างอาจไม่สามารถให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง
ราคาของ IFTTT
- ฟรี
- ข้อดี: $3.49/เดือน
- โปร+: $14.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ IFTTT
- G2. com: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
6. ช่องทางออก
คุณสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างทีมการตลาดและทีมขายของคุณได้ด้วย Outfunnel แพลตฟอร์มการเชื่อมต่อข้อมูลแบบอัตโนมัติที่มุ่งเน้นการขายเป็นศูนย์กลาง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่มีเป้าหมายได้โดยการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับระบบ CRM เช่น Pipedrive และ Copper และติดตามพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อประเมินคะแนนของลีด
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการวิเคราะห์ขั้นสูง Outfunnel ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดลำดับความสำคัญของลีดได้อย่างมีประสิทธิภาพและดูแลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง การใช้แพลตฟอร์มนี้สามารถส่งผลเชิงบวกต่อการเติบโตของรายได้ผ่านการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและทันเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Outfunnel
- ปรับแต่งการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของคุณตามข้อมูลการขายและการตลาดทั้งหมดของคุณ
- สร้างการซิงค์สองทางระหว่างระบบ CRM ของคุณกับเครื่องมือการตลาด
- ทำงานร่วมกับระบบ CRM และเครื่องมือการตลาดยอดนิยมหลากหลายประเภท เช่น Pipedrive, Copper, Salesforce, HubSpot, Mailchimp และ ActiveCampaign
ข้อจำกัดของ Outfunnel
- มันไม่ใช่โซลูชันอัตโนมัติการทำงานแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ เนื่องจากการใช้งานของมันจำกัดอยู่แค่ด้านการตลาด
การกำหนดราคา Outfunnel
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $29/เดือน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $99/เดือน
- ขนาด: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Outfunnel
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
7. LeadsBridge
LeadsBridge เป็นแพลตฟอร์มการผสานรวมที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้ข้อมูลสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างราบรื่นระหว่างซอฟต์แวร์การตลาดและซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานต่างๆ ส่วนที่ดีที่สุดของการใช้เครื่องมือนี้คือการซิงโครไนซ์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องนำเข้า CSV ด้วยตนเอง
แพลตฟอร์มนี้ยังมีการผสานระบบแบบกำหนดเองและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับ GDPR และ CCPA ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรธุรกิจ
LeadsBridge ยังรองรับการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Facebook, TikTok, Google และ LinkedIn หากฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การซิงค์ข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์, แบบฟอร์มโฆษณา Google และ Youtube, Facebook Lead Ads และ LinkedIn Gen Forms ดูน่าสนใจ LeadsBridge จะเป็นแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ LeadsBridge
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและบริการที่หลากหลาย เชื่อมต่อ CRM ซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมล และเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองระหว่างระบบ CRM ของคุณกับเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ
- ซิงค์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายของคุณแบบเรียลไทม์ คุณสามารถดูได้ว่าใครกรอกแบบฟอร์มของคุณ สมัครรับจดหมายข่าวของคุณ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของคุณ และอัปเดตข้อมูลใน CRM ของคุณให้สอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของ LeadsBridge
- ผู้ใช้บางรายเชื่อว่าอินเทอร์เฟซจำเป็นต้องได้รับการอัปเดตเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
ราคา LeadsBridge
- ฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $29/เดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $79/เดือน
- ธุรกิจ: $999/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ LeadsBridge
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
8. Microsoft Power Automate
Microsoft Power Automate ซึ่งเดิมชื่อ Microsoft Flow เป็นเครื่องมือบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้ราบรื่นโดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาอย่างกว้างขวาง เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Power Platform ซึ่งรวมถึงเครื่องมืออื่นๆ เช่น Power Apps (สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง) และ Power BI (สำหรับธุรกิจอัจฉริยะ)
การใช้งานที่ได้รับความนิยมของ MS Power Automate ได้แก่:
- การกำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเองโดยการกรอกข้อมูลอัตโนมัติในแอปพลิเคชันต่างๆ
- การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติเอกสาร
- การรับการแจ้งเตือนและการอัปเดตตามตัวกระตุ้นหรือเงื่อนไขเฉพาะภายในกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Power Automate
- เชื่อมต่อกับแอปและบริการนับร้อยด้วยตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- สร้างและกำหนดค่าโฟลว์ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก
- ปกป้องข้อมูลของคุณผ่านคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การเข้ารหัส การตรวจสอบสิทธิ์ การอนุญาต และการบันทึกการตรวจสอบ
- ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและชาญฉลาดเป็นอัตโนมัติด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA)
ข้อจำกัดของ Microsoft Power Automate
- แผนฟรีและแผนทดลองใช้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนการกระทำที่เวิร์กโฟลว์สามารถทำได้ต่อวัน ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่มีความซับซ้อนสูงหรือการใช้งานบ่อยครั้ง
ราคาของ Microsoft Power Automate
- Power automate premium: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- กระบวนการ Power Automate: $150/บอทต่อเดือน
Microsoft Power Automate คะแนนและรีวิว
- G2. com: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (170+ รีวิว)
9. Zapier
คุณสามารถเชื่อมต่อแอปธุรกิจที่คุณชื่นชอบ เช่น Gmail, Slack และ Salesforce ผ่าน Zapier ได้ นี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ใช้งานง่าย และช่วยให้การเชื่อมต่อเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือพึ่งพาผู้พัฒนาเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ คุณสามารถสร้าง 'Zaps' ได้—ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์เฉพาะในแอปต่าง ๆ
ด้วย Zapier คุณสามารถทำให้การทำงานของคุณเป็นระบบ ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้การมาตรฐานกระบวนการง่ายขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ Zapier ยังมีห้องสมุดขนาดใหญ่ของระบบเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าและตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล ทำให้เป็นโซลูชันที่หลากหลายสำหรับธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 6,000 แอปผ่าน Zapier คุณสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและบริการต่างๆ ได้ เช่น Office 365, Shopify, Mailchimp และ Twitter
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้เองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การบันทึกอีเมล การส่งการแจ้งเตือน และการติดตามลูกค้าเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Zapier
- ผู้เริ่มต้นอาจพบว่าการนำทางในอินเทอร์เฟซเป็นเรื่องยาก
- แผนฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนงานและจำนวนการเชื่อมต่อต่อเดือน และแผนพรีเมียมอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับกรณีการใช้งานที่มีปริมาณมาก
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $73.50 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $103.50/เดือน
- บริษัท: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2700+ รีวิว)
10. Workato
Workato ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลและการทำงานอัตโนมัติระหว่างระบบที่แตกต่างกันเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในองค์กรธุรกิจ การแมปข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันอย่างราบรื่นช่วยให้มั่นใจในความสม่ำเสมอและความถูกต้องของข้อมูลตลอดกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
ด้วย Workato คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ, ซิงค์ข้อมูล, และสร้างการผสานระบบที่ทรงพลังครอบคลุมทั้งระบบนิเวศของคุณ
ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 200 รายการ รวมถึงระบบบนคลาวด์และระบบภายในองค์กร
คุณสมบัติเด่นของ Workato
- ผสานรวมแอปพลิเคชันโดยการสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เรียกว่า 'สูตรสำเร็จ' ซึ่งประกอบด้วยตัวกระตุ้น การดำเนินการ และเงื่อนไขต่าง ๆ
- เปิดใช้งานการตอบสนองแบบเรียลไทม์ต่อการเปลี่ยนแปลงในแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อผ่านเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานตามเหตุการณ์
- สร้างบอทแพลตฟอร์มแบบกำหนดเองสำหรับ Slack, Cisco Spark, IBM Workspace และ Microsoft Teams
- ตรวจสอบการทำงานของกระบวนการทำงานและแก้ไขปัญหาใด ๆ โดยใช้ความสามารถในการจัดการข้อผิดพลาดที่แข็งแกร่งของ Workato และการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ Workato
- แม้ว่าแพลตฟอร์มจะมีทรัพยากรและเอกสารประกอบให้ แต่ผู้ใช้อาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจฟังก์ชันการทำงานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
- บริษัทขนาดเล็กอาจพบว่าแผนราคาแพง
ราคาของ Workato
- พื้นที่ทำงานเดียว: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- เพิ่มสูตรอาหารของคุณ: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Workato
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
เครื่องมืออัตโนมัติอื่น ๆ
เบื่อกับการต้องจัดการเครื่องมือหลายอย่างและต้องดิ้นรนกับตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่จำกัดหรือไม่? ทางเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นมีฟังก์ชันที่มีคุณค่า แต่ถ้าเราเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งผสานการทำงานอัตโนมัติและการจัดการโครงการเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อล่ะ?
พบกับ ClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ มอบคุณสมบัติที่ทรงพลังให้กับบุคคลและทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการร่วมมือ
ทำให้งานของคุณเป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
ระบบอัตโนมัติของ ClickUpช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและลดงานที่ไม่จำเป็น เลือกจากลำดับการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วกว่า 100 แบบ หรือปรับแต่งระบบอัตโนมัติของคุณเองให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนของคุณ
คุณสามารถทำให้งานการจัดการโครงการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติได้ เช่น การมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อสนทนาเมื่อมีการดำเนินการเฉพาะเกิดขึ้น และการส่งการอัปเดต Slack ไปยังช่องโครงการของคุณเมื่อสถานะของโครงการเปลี่ยนแปลง
ด้วยการนำงานที่ซ้ำซากจำเจแต่สำคัญเหล่านี้ออกไปจากภาระของคุณ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถใส่ใจในรายละเอียดของโครงการได้โดยไม่ละสายตาจากภาพรวม
ในบรรดาสิ่งอื่น ๆ, คุณสมบัติการอัตโนมัติของ ClickUp ให้คุณสามารถ
- ประหยัดเวลาจากงานซ้ำซากและมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ
- สร้างงานใหม่และนำ SOP ที่ชัดเจนไปใช้ทั่วทั้งทีมของคุณโดยไม่ต้องเหนื่อย
- ให้การทำงานดำเนินต่อไปโดยอัตโนมัติด้วยการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบและลำดับความสำคัญ หรือการใช้แท็กและเทมเพลตกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ
- ทำให้เครื่องมือโปรดของคุณเป็นอัตโนมัติภายใน ClickUp เช่น อีเมล แชท และปฏิทิน
ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Make
และหากคุณต้องการใช้ Make ต่อไป คุณก็ยังสามารถใช้ ClickUp และฟีเจอร์ต่างๆ ของมันได้
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Makeช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการได้สูงสุดด้วยการทำงานอัตโนมัติระหว่าง ClickUp และแอปที่จำเป็นอื่นๆ เครื่องมือสร้างการทำงานอัตโนมัติแบบภาพของ Make ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือและ API นับพัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นี่คือตัวอย่างการใช้งานที่น่าสนใจสำหรับการผสาน ClickUp และ Make
- กรอกงานใน ClickUp โดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลจาก CRM หรือแพลตฟอร์มการตลาด. สิ่งนี้ช่วยขจัดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและทำให้ข้อมูลของคุณทั้งหมดเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- ซิงค์งาน ClickUp กับแอปพลิเคชันปฏิทินภายนอก เช่น Google Calendar หรือ Outlook Calendar เพื่อให้ตารางเวลาของทีมคุณสอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม ป้องกันความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา และทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการที่กำลังจะมาถึงอย่างครบถ้วน
- สร้างรายงานโดยอัตโนมัติใน Google Sheets หรือเครื่องมือแสดงข้อมูลอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ClickUp เช่น งานที่เสร็จสมบูรณ์หรือฟิลด์ที่กำหนดเองเฉพาะ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- ส่งอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังสมาชิกทีม ตามวันที่กำหนดของงานหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะใน ClickUp ซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานได้ตามกำหนดและหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดส่งงาน
- พัฒนาการเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง โดยใช้แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Make เพื่อเชื่อมต่อ ClickUp กับระบบเก่าหรือเครื่องมือภายในที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากการเชื่อมต่อแบบเนทีฟ
โดยรวมแล้ว ClickUp และ Make มอบการผสมผสานที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจที่ต้องการ:
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
- ปรับปรุงความถูกต้องและความสม่ำเสมอของข้อมูลในแพลตฟอร์มต่าง ๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือและการสื่อสารภายในทีม
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากข้อมูลโครงการเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อัตโนมัติการทำงานประจำและกระบวนการทำงานโดยใช้ลำดับการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วมากกว่า 100 แบบ หรือปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติของคุณเองให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- เลือกมุมมองต่าง ๆ เพื่อติดตามโครงการและงานของคุณ เช่น รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, แผนงานกานท์, และไทม์ไลน์
- ร่วมมือกับทีมและลูกค้าของคุณโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp เช่น แชท ความคิดเห็น การกล่าวถึง ตัวแก้ไขเอกสาร และไวท์บอร์ด
- ผสานการทำงานกับแอปและบริการนับร้อยผ่าน ClickUp เช่น Office 365, Google Workspace, Slack และ Zapier นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างการผสานการทำงานแบบกำหนดเองได้โดยใช้ตัวเชื่อมต่อ API
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งจำนวนมาก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
การเลือกแพลตฟอร์มการผสานรวมที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
การจัดการข้อมูลและกระบวนการทำงานมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นบริษัทเทคโนโลยี เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลังซึ่งสามารถทำงานผสานระบบได้โดยอัตโนมัติ จะช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และงบประมาณของบริษัทคุณได้อย่างมาก
Make เป็นแพลตฟอร์มการผสานรวมที่ได้รับความนิยมในตลาด และยังเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ทางเลือกของ Make ที่เราได้รวบรวมไว้จะช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณได้มากขึ้น
หากคุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงาน ช่วยให้คุณจัดการโครงการ และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ดีขึ้น ClickUp คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
ลงทะเบียนกับ ClickUpตอนนี้และสัมผัสกับการผสานการทำงานข้ามแพลตฟอร์มอย่างไร้รอยต่อและการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่ง่ายดาย!