50+ คำสั่งสร้างภาพด้วย AI เพื่อสร้างภาพที่น่าทึ่ง

ลองนึกภาพนี้: เป็นเวลาดึกแล้ว และคุณกำลังวนเวียนอยู่กับการร่าง ลบ และคิดมากเกินไป คุณลองใช้โทนสีหนึ่ง แล้วอีกสีหนึ่ง ปรับองค์ประกอบ แต่ภาพของคุณก็ยังไม่ดูถูกต้อง
เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ช่วยให้ศิลปินและบุคคลทั่วไปที่ไม่มีทักษะด้านการออกแบบสามารถสร้างภาพที่สวยงามได้อย่างง่าย ๆ เพียงแค่บรรยายแนวคิดของพวกเขาเป็นคำพูด
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ ภาพที่คุณได้ขึ้นอยู่กับการป้อนคำสั่งของคุณ ตั้งแต่ภาพเหมือนที่สมจริงไปจนถึงทิวทัศน์นามธรรมที่ฝันเฟื่อง คุณสามารถสร้างภาพได้ไม่สิ้นสุด
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจคำสั่ง AI สำหรับสร้างภาพมากกว่า 50 แบบ เพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียให้เป็นจริงสำหรับหลากหลายกรณีการใช้งาน 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือวิธีการสร้างภาพที่น่าทึ่งด้วยคำสั่ง AI:
- ให้คำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับเครื่องมือ AI ในการสร้างภาพ ตั้งแต่คำอธิบายที่ง่ายไปจนถึงรายละเอียดที่ซับซ้อน
- ระบุประเภทของภาพ, หัวข้อหลัก, ฉากหลัง, รูปแบบการจัดวาง, และรายละเอียดเพิ่มเติม
- ระบุให้ชัดเจน, ถ่ายทอดอารมณ์, ใช้การอ้างอิงทางศิลปะ, ปรับปรุงผ่านการแก้ไขซ้ำ, และทดลองเพื่อสร้างภาพที่สร้างโดย AI
- คุณสามารถสร้างภาพสำหรับการออกแบบมืออาชีพ, ศิลปะ, การ์ตูน, เกมวิดีโอ, โบรชัวร์การตลาด, งานอีเวนต์, และอื่น ๆ ได้!
- จัดลำดับความสำคัญของงานด้วย ClickUp Tasks, ระดมความคิดด้วย Whiteboards, เก็บข้อความกระตุ้นใน Docs และทำงานร่วมกันผ่าน ClickUp Chat เพื่อรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
อะไรคือคำสั่งสร้างภาพด้วย AI?
คำสั่งสร้างภาพด้วย AI คือคำแนะนำหรือคำอธิบายที่ชัดเจนซึ่งใช้เพื่อสร้างภาพที่มองเห็น เป็นแนวทางที่ละเอียดสำหรับเครื่องมือ AI โดยระบุแง่มุมต่างๆ เช่น หัวข้อ สไตล์ แสง สี และอารมณ์
คุณภาพของคำสั่งขึ้นอยู่กับว่าคุณอธิบายวิสัยทัศน์ของคุณได้ดีเพียงใด คำสั่งที่ชัดเจนและละเอียดช่วยลดความสับสนและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
องค์ประกอบสำคัญของคำสั่งที่ดี
คำแนะนำที่ชัดเจนและแข็งแรงนั้นจะต้องชัดเจน, เฉพาะเจาะจง, และน่าสนใจ, ให้บริบทเพียงพอแก่ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้สามารถนำทางการตอบสนองได้ในขณะที่ยังให้พื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์
ควรระบุรูปแบบหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ—ไม่ว่าจะเป็นเรียงความ รายการ หรือเรื่องเล่า—และรวมถึงรายละเอียดสำคัญที่ช่วยกำหนดทิศทางของคำตอบ
มาสำรวจเคล็ดลับการป้อนข้อความเพื่อสร้างภาพด้วย AI กันเถอะ 👇
ประเภทของรูปภาพ
เลือกประเภทของภาพที่คุณต้องการ: แบบจำลอง 3 มิติ, ภาพวาด, ฉากเคลื่อนไหว, หรือแม้กระทั่งภาพวาดด้วยมือ. คุณต้องระบุความต้องการเกี่ยวกับสไตล์ภาพด้วย เช่น แบบการ์ตูน หรือแบบสมจริงมาก.
📌 ตัวอย่าง: 'สร้างโมเดล 3 มิติที่สมจริงเหนือจริงของรถสปอร์ตแห่งอนาคตที่มีเส้นโค้งที่ลื่นไหลและไฟใต้ท้องรถสีน้ำเงินเรืองแสง'
⚠️ กำลังคิดจะซื้อเครื่องมือ AI เพิ่มสำหรับการสร้างภาพอยู่หรือเปล่า? หยุดความคิดนั้นไว้ก่อน! เรามีเครื่องมือเดียวที่สามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบ!
หัวข้อหลัก
ระบุหัวข้อหลักของภาพอย่างชัดเจน อาจเป็นตัวละคร วัตถุ สัตว์ หรือแม้แต่ฉาก เช่น เทือกเขาหรือเส้นขอบฟ้าของเมือง พยายามระบุให้เฉพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณสามารถอธิบายท่าทาง รูปลักษณ์ หรือบทบาทของสิ่งนั้นในฉากได้หากจำเป็น
📌 ตัวอย่าง: 'ตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจจากไซเบอร์พังค์ สวมแจ็คเก็ตหนัง มีแขนไซเบอร์เนติกเรืองแสง ยืนอย่างมั่นใจท่ามกลางสายฝน'
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบ
ฉากหลัง
ตั้งค่าสภาพแวดล้อมสำหรับวัตถุของคุณ ไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองที่พลุกพล่าน ป่าที่เงียบสงบ หรือสิ่งที่นามธรรม ฉากหลังช่วยกำหนดรูปแบบของภาพ
📌 ตัวอย่าง: 'ตลาดที่คึกคักและทันสมัยในอนาคต มีป้ายโฮโลกราฟิก ผู้ขายหุ่นยนต์ และฝูงชนที่คึกคัก'
รูปแบบการเขียน
ระบุว่าคุณต้องการให้ภาพถูกจัดวางอย่างไร ต้องการภาพระยะใกล้หรือมุมกว้าง? ต้องการดีไซน์ที่เรียบง่ายหรือมีรายละเอียดมาก? พิจารณาการรวมองค์ประกอบที่ช่วยสร้างบรรยากาศ เช่น เงาที่ดูน่าตื่นเต้นหรือแสงที่นุ่มนวลอบอุ่น ในไอเดียคำสั่งสำหรับ AI ของคุณ
📌 ตัวอย่าง: 'ภาพโคลสอัพอันน่าตื่นตาตื่นใจของดวงตาของมังกร สะท้อนเงาของอัศวินที่กำลังเข้ามาพร้อมดาบชูขึ้น'
🔍 คุณทราบหรือไม่? จากการสำรวจทั่วโลกของ Adobe พบว่า83% ของผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ใช้AI สร้างสรรค์ในงานของพวกเขา ขณะที่ 20% รายงานว่านายจ้างหรือลูกค้าของพวกเขาต้องการให้ใช้ AI ในงานของพวกเขา นี่เน้นย้ำถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญในการผสาน AI เข้ากับกระบวนการออกแบบของพวกเขา
รายละเอียดเพิ่มเติม
เพิ่มรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับคำแนะนำสำหรับเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI และทำให้ภาพของคุณมีเอกลักษณ์มากขึ้น อาจรวมถึงพื้นผิว เช่น ความหยาบของกำแพงหินหรือความเรียบของพื้นผิวแก้ว
คุณยังสามารถอธิบายโทนสี, พลังของฉาก, หรือแม้กระทั่งอิทธิพลทางศิลปะ—เช่น สีสันสดใสที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะป๊อป หรือลุคที่นุ่มนวลและซีดจางคล้ายกับภาพถ่ายวินเทจ
📌 ตัวอย่าง: 'ขนนกฟีนิกซ์ควรเปล่งประกายด้วยสีรุ้ง และดวงตาของมันควรส่องแสงราวกับลาวาที่หลอมละลาย'
โบนัส:เรียนรู้วิธีสร้างภาพโดยใช้ ChatGPT!
ทำไมการเชี่ยวชาญคำสั่งภาพ AI จึงมีความสำคัญ
การเชี่ยวชาญการใช้คำสั่ง AI จะช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพของโปรแกรมสร้างภาพได้อย่างเต็มที่ ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างแนวคิดที่คลุมเครือกับภาพที่สวยงามน่าทึ่ง มอบการควบคุมสไตล์ อารมณ์ และรายละเอียดที่ซับซ้อนอื่นๆ เพื่อให้ตรงกับวิสัยทัศน์ทางศิลปะของคุณ
นี่คือวิธีที่คำแนะนำเหล่านี้ช่วยได้:
- เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์: คุณสามารถสำรวจแนวคิดและสไตล์ที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างไอเดียภาพที่แปลกใหม่และทดลองได้
- เพิ่มประสิทธิภาพ: เครื่องมือ AI ช่วยทำให้กระบวนการออกแบบเป็นระบบอัตโนมัติและเร่งความเร็วสำหรับกระบวนการทำงานออกแบบที่มีความยืดหยุ่น เช่น แคมเปญการตลาด
- การตัดสินใจที่ดีขึ้น:การวิศวกรรมแบบเร่งรัดช่วยให้เกิดการตอบกลับอย่างรวดเร็วและข้อมูลเชิงภาพเกี่ยวกับการเลือกออกแบบ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถประเมินแนวคิดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- ความคุ้มค่า: การสร้างภาพด้วยคำสั่ง AI ช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรการออกแบบกราฟิกแบบดั้งเดิม ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลามาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ DALL-E สำหรับการสร้างภาพด้วย AI
ตัวอย่างคำสั่งสำหรับภาพ AI ที่มีประสิทธิภาพ
การสร้างงานศิลปะที่สร้างแรงบันดาลใจและมีความเป็นเอกลักษณ์ คำกระตุ้นที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก มาสำรวจตัวอย่างคำกระตุ้นสำหรับงานศิลปะ AI เพื่อสร้างภาพที่ยอดเยี่ยมจาก AI กันเถอะ นอกจากนี้เรายังจะดูกรณีการใช้งานอื่นๆ ด้วย 💁
ล. ศิลปะ
นี่คือตัวอย่างคำสั่งสำหรับสร้างงานศิลปะ AI ที่น่าทึ่งด้วยAI :
- การสร้างสตอรี่บอร์ด: สร้างแผงสตอรี่บอร์ดสำหรับ [ประเภทภาพยนตร์] โดยแสดงช่วงเวลาสำคัญ เช่น [คำอธิบายฉาก] เน้นที่ [อารมณ์] ด้วยสไตล์ที่ผสมผสาน [สไตล์ภาพ]
- ภาพประกอบบทบรรณาธิการ: สร้างภาพประกอบบทบรรณาธิการสำหรับ [ประเภทสิ่งพิมพ์] ในหัวข้อ [หัวข้อ เช่น สุขภาพจิต] โดยใช้ [องค์ประกอบทางศิลปะ] เพื่อแสดง [แนวคิด]
- ภาพประกอบหนังสือเด็ก: ออกแบบตัวละครที่น่ารักและน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนิทานเด็กเกี่ยวกับ [ธีม] โดยมีรายละเอียด [รายละเอียด] รวมถึงฉากเช่น [สถานที่] ด้วยสไตล์ที่สม่ำเสมอ [สไตล์]
- ศิลปะเหนือจริง: สร้างภาพเหนือจริงที่แสดงถึง [แนวคิด] พร้อมด้วย [องค์ประกอบหลัก] ใช้การผสมผสานของ [โทนสี] เพื่อสร้าง [อารมณ์]
- ศิลปะนามธรรม: สร้างภาพเหนือจริงที่แสดงถึง [แนวคิด] ด้วย [องค์ประกอบหลัก] ใช้การผสมผสานของ [โทนสี] เพื่อสร้าง [อารมณ์]
- ศิลปะเชิงทดลอง: สร้างสรรค์ผลงานทดลองที่ผสมผสาน [องค์ประกอบ] เข้ากับ [รูปแบบที่ไม่คาดคิด] ในลักษณะที่เหนือจริงแต่กลมกลืนกันอย่างลงตัว
- ศิลปะภูมิทัศน์: สร้างภาพวาดในสไตล์อิมเพรสชันนิสม์ของ [สถานที่] โดยใช้ฝีแปรงหนาและโทนสีอบอุ่นเพื่อสื่อถึง [อารมณ์]
- ศิลปะภาพเหมือน: สร้างภาพเหมือนที่เต็มไปด้วยจินตนาการของ [ตัวละคร] โดยผสมผสานองค์ประกอบเหนือจริง เช่น โคมลอยหรือสัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์
- ศิลปะเชิงแนวคิด: ออกแบบผลงานเชิงแนวคิดที่แสดงถึง [แนวคิด] โดยผสมผสานองค์ประกอบเช่น สถาปัตยกรรมโบราณที่พันเกี่ยวกันกับสายไฟและหน้าจอที่มีแสงนีออน
II. การออกแบบอย่างมืออาชีพ
นี่คือตัวอย่างคำสั่งสำหรับ AI ในการออกแบบงานมืออาชีพ:
- รูปแบบเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ: สร้างรูปแบบ [คำคุณศัพท์] สำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ขาย [หมวดหมู่สินค้า] หน้าแรกควรมีภาพฮีโร่ขนาดใหญ่ของ [สินค้าที่แนะนำ] และมีการนำทางที่ชัดเจนพร้อมส่วนสำหรับ [หมวดหมู่เฉพาะ] ใช้ชุดสีที่ทันสมัยและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดวางที่ง่ายต่อการนำทางโดยเน้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้
- การออกแบบโบรชัวร์องค์กร: ออกแบบโบรชัวร์องค์กรสำหรับ [ชื่อบริษัท] ซึ่งเป็น [ประเภทอุตสาหกรรม] โบรชัวร์ควรมีหัวข้อเกี่ยวกับภาพรวมบริษัท บริการที่นำเสนอ และคำรับรองจากลูกค้า ใช้ [ชุดสี] และผสาน [องค์ประกอบภาพเฉพาะ]
- ออกแบบโลโก้สำหรับ [ชื่อธุรกิจ]: ออกแบบโลโก้สไตล์แม็กซิมัลลิสต์สำหรับ [ชื่อธุรกิจ] ซึ่งเป็น [อุตสาหกรรม] โลโก้ควรใช้ [สไตล์ตัวอักษร] และมีองค์ประกอบกราฟิกที่ละเอียดอ่อนซึ่งสะท้อนถึง [คุณค่า] ของธุรกิจ โทนสีควรเป็น [สี] เพื่อให้ดูทันสมัยและสะอาดตา
- การออกแบบ UI แอปมือถือ: ออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบหรูและใช้งานง่ายสำหรับแอปมือถือชื่อ [ชื่อแอป] ซึ่งเป็น [ฟังก์ชันของแอป] แอปควรมี [ชุดสี] และรวมถึงแท็บ ปุ่ม และการแจ้งเตือนที่ง่ายต่อการนำทาง หน้าหลักควรแสดง [คุณสมบัติหลัก] และแอปควรมี [องค์ประกอบการออกแบบเฉพาะ]
- ภาพเรนเดอร์ 3 มิติสำหรับ [ชื่อผลิตภัณฑ์]: สร้างภาพเรนเดอร์ 3 มิติที่สมจริงของ [ชื่อผลิตภัณฑ์] โดยแสดงคุณสมบัติต่างๆ ใน [ฉาก] [ผลิตภัณฑ์] ควรวางบนพื้นผิวเรียบที่มีการสะท้อนแสง ภาพเรนเดอร์ควรเน้น [คุณสมบัติเฉพาะ] โดยใช้ [แสง] ที่เน้นพื้นผิวและรูปทรงของผลิตภัณฑ์
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า: ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดูเรียบหรู ทันสมัย สำหรับ [ชื่อสินค้า] ควรใช้ [วัสดุเฉพาะ] และ [ชุดสี] โลโก้สินค้าต้องมีตัวอักษรแบบมินิมอล ข้อความเพิ่มเติมใด ๆ ควรใช้ [แบบอักษร] การออกแบบควรสื่อถึง [คุณลักษณะของแบรนด์]
III. การถ่ายภาพ
นี่คือตัวอย่างข้อความสำหรับสร้างภาพด้วย AI สำหรับการถ่ายภาพประเภทต่างๆ:
- บล็อก/เว็บไซต์ท่องเที่ยว: สร้างภาพถ่ายพระอาทิตย์ตกเหนือ [จุดหมายปลายทางที่เฉพาะเจาะจง] ที่จับภาพแสงอุ่นของยามเย็นไว้ได้ รวมถึง [รายละเอียดเช่น โครงสร้างที่มีเงาดำหรือท้องฟ้าสีสันสวยงามที่มีเฉดสีส้ม, ชมพู, และม่วง]
- การแสดงสินค้า: ถ่ายภาพความละเอียดสูงของ [ประเภทสินค้า] ที่วางบน [ประเภทพื้นผิว] ใน [สตูดิโอ] จัดวางองค์ประกอบในสไตล์ [สไตล์การจัดวาง] เพื่อเน้น [คุณสมบัติของสินค้า] เช่น [ลักษณะเฉพาะ]
- นิตยสารไลฟ์สไตล์: สร้างภาพถ่ายของ [สภาพแวดล้อมภายในบ้าน] ที่เต็มไปด้วยแสงธรรมชาติที่ส่องผ่าน [ประเภทของหน้าต่าง] เน้น [องค์ประกอบตกแต่งหลัก] พร้อมรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น [ของตกแต่งเสริม]
- บล็อกสุขภาพ: สร้างภาพที่สงบของบุคคลที่กำลังทำ [กิจกรรมสุขภาพ] ที่ [สถานที่] ในช่วงเวลา [เวลาของวัน] ใช้โทนสี [โทนสีเฉพาะ] เพื่อกระตุ้นความรู้สึก [ความรู้สึก]
- การใช้ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์: ถ่ายภาพของ [บุคคล เช่น ชาย หญิง หรือเด็ก] ที่ใช้ [ประเภทผลิตภัณฑ์] ใน [สถานที่เฉพาะ เช่น ห้องครัว ห้องนั่งเล่น] แสดงให้เห็นพวกเขา [การกระทำเฉพาะ เช่น กำลังดื่มกาแฟอย่างเพลิดเพลิน ใช้ผลิตภัณฑ์] พร้อมแสงนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติจาก [แหล่งกำเนิดแสง เช่น หน้าต่าง โคมไฟ]
- บทบรรณาธิการแฟชั่น: สร้างการถ่ายภาพบรรณาธิการแฟชั่นระดับสูงที่มี [ธีม] ใน [สถานที่] รวมถึงนางแบบที่แต่งตัวด้วย [องค์ประกอบ] โพสท่าใน [ท่าทางที่เคลื่อนไหว] ใช้แสงที่เน้น [อารมณ์] เพื่อเน้น [คุณสมบัติหลัก]
IV. การ์ตูนและภาพล้อเลียน
นี่คือตัวอย่างข้อความสำหรับป้อนข้อมูล AI เพื่อสร้างภาพการ์ตูนและภาพล้อเลียน:
- การออกแบบตัวละครสำหรับซีรีส์เว็บ: สร้างตัวละครที่มีเอกลักษณ์สำหรับ [ธีมซีรีส์] โดยผสมผสาน [ลักษณะการออกแบบ] เน้น [โทนเฉพาะ] ด้วย [สไตล์]
- ภาพล้อเลียนส่งเสริมการขาย: ออกแบบภาพล้อเลียนที่ตลกขบขันสำหรับ [ประเภทของงาน] โดยเน้น [การแสดงออกที่เกินจริง, อุปกรณ์สำคัญ, หรือฉากที่สนุกสนาน] ที่สอดคล้องกับ [ธีม] ของแคมเปญ
- ของที่ระลึกตามสั่ง: สร้างภาพล้อเลียนของ [บุคคลเฉพาะ] โดยจับ [รายละเอียดสำคัญ] ที่สะท้อนถึง [ประสบการณ์หรือบุคลิกภาพ] ของพวกเขา
- ภาพจิตรกรรมฝาผนังสาธารณะ: ออกแบบแนวคิดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีชีวิตชีวาเพื่อเฉลิมฉลอง [ธีม] โดยผสมผสาน [องค์ประกอบสำคัญ] ให้แน่ใจว่าดีไซน์สื่อถึง [ข้อความเฉพาะ] ใน [สไตล์]
🔍 คุณรู้หรือไม่? ขนาดตลาดผู้สร้างภาพด้วย AI ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตถึง 917,448 พันล้านดอลลาร์ในอีกห้าปีข้างหน้า
V. การออกแบบวิดีโอเกม
นี่คือตัวอย่างคำสั่งสำหรับสร้างภาพด้วย AI เพื่อการออกแบบวิดีโอเกม:
- ชุดสีและธีม: พัฒนาชุดสีสำหรับ [ประเภทเกม] โดยเน้น [โทนสีเฉพาะ] ที่สื่อถึง [อารมณ์ความรู้สึก] ให้แน่ใจว่าชุดสีนี้เข้ากันได้ดีกับ [องค์ประกอบหลัก]
- การออกแบบตัวละคร: สร้างแบบร่างสำหรับ [ประเภทตัวละคร] ใน [ฉากเกม] โดยเน้นที่ [รายละเอียด] ที่สะท้อนถึง [บทบาท] ของพวกเขา
- แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม: สร้างภาพของ [สถานที่เฉพาะ] โดยเน้น [รายละเอียด] ใช้ [แสง] เพื่อเสริมสร้าง [โทน] ของสภาพแวดล้อม
- สื่อส่งเสริมเกม: ออกแบบภาพแบนเนอร์สำหรับ [ประเภทเกม] โดยมี [ตัวละครหลักหรือฉาก] เป็นจุดเด่น ใส่ [รายละเอียด] เพื่อดึงดูดความสนใจและเน้นจุดขายเฉพาะของเกม
VI. แบรนด์และเอกลักษณ์
นี่คือตัวอย่างคำสั่งสำหรับ AI ที่คุณสามารถใช้กับภาพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์และอัตลักษณ์:
- สื่อส่งเสริมแบรนด์: สร้างสื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ เช่น นามบัตรและหัวจดหมาย โดยใช้โลโก้และโทนสีของ [ชื่อแบรนด์] ให้แน่ใจว่าทุกอย่างมีความสอดคล้องและสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ โดยมีองค์ประกอบเช่น [เช่น เส้นที่สะอาดตา, ฟอนต์ที่มืออาชีพ]
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์: ออกแบบแนวคิดบรรจุภัณฑ์สำหรับ [ประเภทสินค้า] โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น [เช่น กระดาษรีไซเคิล, พลาสติกย่อยสลายได้] และองค์ประกอบการออกแบบที่ทันสมัยซึ่งสะท้อนถึง [สไตล์แบรนด์]
- ตัวอย่างสินค้า: สร้างตัวอย่างสินค้าที่มีแบรนด์ เช่น เสื้อยืดหรือแก้วน้ำที่มีโลโก้ของ [ชื่อแบรนด์] เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าของคุณจะดูเป็นอย่างไรในชีวิตจริง
- การออกแบบบูธงานอีเวนต์: ออกแบบภาพสำหรับบูธงานอีเวนต์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์จาก [ชื่อแบรนด์] รวมถึงแบนเนอร์ การจัดแสดง และองค์ประกอบต่างๆ เช่น [เช่น อุปกรณ์ประกอบที่มีแบรนด์] เพื่อแสดงแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ
VII. ตัวอักษรและการออกแบบกราฟิก
นี่คือคำแนะนำที่จะช่วยคุณในการใช้ AI สำหรับการออกแบบกราฟิกและตัวอักษร:
- รูปแบบตัวอักษรเชิงทดลอง: สร้างการออกแบบตัวอักษรที่โดดเด่นและล้ำสมัย โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่พิเศษที่ซ้อนทับกันใน [โทนสี] ผสานลวดลายเรขาคณิตและรูปทรงนามธรรมเป็นส่วนเสริมทางสายตา เพื่อให้องค์ประกอบของข้อความไหลลื่นอย่างมีชีวิตชีวา
- ภาพประกอบที่ผสานเข้ากับข้อความ: ออกแบบงานตัวอักษรที่ตัวอักษรเป็นส่วนหนึ่งของภาพประกอบ เช่น [ตัวอย่างธีม] ใช้ [สไตล์เฉพาะ] เพื่อผสานข้อความและภาพเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ
- การออกแบบโปสเตอร์: สร้างโปสเตอร์กราฟิกดีไซน์ใน[สไตล์]ที่เน้นการจัดวางตัวอักษรที่สะอาดตาและพื้นที่ว่างที่โดดเด่น ใช้ฟอนต์สไตล์เรียบง่ายพร้อม[ชุดสีเฉพาะ]เพื่อเน้นความชัดเจนและผลกระทบ
- รูปแบบตัวอักษร: ออกแบบลวดลายที่ซ้ำกันซึ่งทำจากตัวอักษรทั้งหมด โดยให้ตัวอักษรถูกบิดเบือน หมุน หรือทำให้เป็นนามธรรมเป็นลวดลายตกแต่ง เลือก [ธีม] และโทนสีที่กลมกลืนกันเพื่อให้ได้การออกแบบที่สอดคล้องกัน
- การผสมผสานระหว่างตัวอักษรและการถ่ายภาพ: ออกแบบภาพที่ตัวอักษรถูกผสานเข้ากับภาพถ่าย เช่น คำที่ก่อตัวเป็น [สถานที่สำคัญหรือวัตถุ] ให้แน่ใจว่าตัวอักษรเลียนแบบพื้นผิวและแสงของภาพถ่ายเพื่อให้เกิดการผสมผสานที่กลมกลืน
VIII. ภาพประกอบทางการตลาด
นี่คือตัวอย่างข้อความสำหรับสร้างภาพด้วย AI สำหรับการตลาด:
- สไตล์อินโฟกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย: สร้างอินโฟกราฟิกที่มีสีสันสดใสเพื่อเน้นประโยชน์ของ [บริการ/สินค้า] ใช้ไอคอนเช่น [ตัวอย่างไอคอน] และข้อความสั้น ๆ เพื่อให้ดูน่าสนใจและเข้าใจง่าย
- ตัวนับถอยหลังบนโซเชียลมีเดีย: สร้างกราฟิกนับถอยหลังสำหรับการลดราคาของ [สินค้า] ที่กำลังจะมาถึง ใช้ส่วนประกอบที่มีชีวิตชีวาเช่น นาฬิกาหรือตัวนับเวลา พร้อมด้วยข้อความเช่น '[ชื่อการลดราคา]' หรือ '[รายละเอียดการนับถอยหลัง]' เพื่อสร้างความตื่นเต้น
- ภาพหัวอีเมลสำหรับการตลาดทางอีเมล: ออกแบบภาพหัวที่สะอาดและน่าสนใจสำหรับจดหมายข่าวทางอีเมลของคุณ โดยเน้น [ธีมหรือสินค้า] พร้อมโลโก้ของคุณอยู่ด้านหนึ่ง และพื้นหลังเรียบง่ายของ [สี/ผิวสัมผัส]
- แบนเนอร์โปรโมชั่น: สร้างแบนเนอร์สำหรับแคมเปญอีเมลของ [ผลิตภัณฑ์] เพื่อโปรโมทส่วนลดสำหรับ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ใช้ตัวอักษรหนาเน้นที่ [เปอร์เซ็นต์ส่วนลด] และสีสันสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจ
- ปุ่มกระตุ้นการกระทำ: ออกแบบปุ่มที่สว่างไสวและดึงดูดความสนใจสำหรับการกระตุ้นการกระทำ. ข้อความควรมีคำว่า '[คำกระตุ้นการกระทำ]' เป็นตัวหนา สีสว่างสดใส เพื่อกระตุ้นให้คลิก
- ภาพบนหน้า landing page: ออกแบบภาพสำหรับหน้า landing page ของ [ชื่อเว็บไซต์] โดยเน้นคุณสมบัติหลักของ [สินค้า/บริการ] ใช้ไอคอนและข้อความสั้น ๆ เช่น '[คุณสมบัติ 1], [คุณสมบัติ 2], [คุณสมบัติ 3]' เพื่อให้ดูเรียบง่ายและมีผลกระทบ
- ภาพประกอบที่กำหนดเอง: พัฒนาภาพประกอบที่ไม่ซ้ำใครสำหรับ [ชื่อเว็บไซต์] ที่แสดงถึง [ค่านิยมหลักของแบรนด์คุณ] โดยมีฉากหลังที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับข้อความ เช่น [เช่น ทิวทัศน์เมือง, ลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ]
- ภาพโฆษณาแบบแสดงผล: ออกแบบโฆษณาแบบแสดงผลที่มี [ประเภทสินค้า] บนพื้นหลังที่สะอาดตา ใช้ข้อความตัวหนาเช่น '[ประโยชน์หลักของสินค้า]' และสีที่ดึงดูดสายตาเช่น [ส้มสด, น้ำเงิน, เป็นต้น] เพื่อให้โดดเด่น
- ภาพตัวอย่างวิดีโอ: สร้างภาพตัวอย่างที่ดึงดูดสำหรับโฆษณาวิดีโอของคุณเกี่ยวกับ [บริการ/สินค้า] ใช้ภาพที่น่าสนใจ เช่น [เช่น, สินค้าขณะใช้งาน, ข้อความเคลื่อนไหว] และข้อความซ้อนทับเพื่อดึงดูดความสนใจ
- ใบปลิวโปรโมชั่น: สร้างใบปลิวที่น่าสนใจเพื่อโปรโมตกิจกรรมหรือการขายของคุณ. รวมภาพของ [สินค้าที่โดดเด่น] และข้อมูลกิจกรรมที่สำคัญทั้งหมด เช่น [วันที่, สถานที่] ในรูปแบบที่ชัดเจนและอ่านง่าย
- อินโฟกราฟิกกรณีศึกษา: สร้างอินโฟกราฟิกที่สรุปผลการค้นพบสำคัญจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับ [หัวข้อหรือผลิตภัณฑ์] ให้เข้าใจง่ายในรูปแบบภาพ
- ภาพประกอบเอกสารขาว: ออกแบบกราฟิกสำหรับเอกสารขาวเกี่ยวกับ [หัวข้อ] โดยแยกแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นองค์ประกอบที่เรียบง่ายและมองเห็นได้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
IX. การตลาดอีเวนต์
นี่คือตัวอย่างคำสั่งสำหรับเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สำหรับการตลาดอีเวนต์:
- แบนเนอร์การประชุม: ออกแบบภาพสำหรับแบนเนอร์การประชุม เพื่อโปรโมตเซสชันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ [อุตสาหกรรมหรือเนื้อหา] ให้โดดเด่น
- กราฟิกเชิญร่วมงาน: สร้างกราฟิกเชิญร่วมงานสำหรับกิจกรรมของคุณ โดยแสดงวันที่, เวลา, สถานที่, และรายละเอียดการตอบรับอย่างชัดเจน พร้อมดีไซน์ที่สวยงาม
- ป้ายประกาศการสนับสนุน: ออกแบบป้ายประกาศที่ให้การยกย่องผู้สนับสนุนงานของคุณ โดยผสานโลโก้และองค์ประกอบแบรนด์ของพวกเขาไว้ในรูปแบบที่สะอาดตาและมืออาชีพ
- การออกแบบฉากหลังสำหรับบูธถ่ายภาพ: สร้างการออกแบบฉากหลังสำหรับบูธถ่ายภาพที่สนุกสนานสำหรับงานของคุณ โดยผสมผสานธีมของงานและเว้นพื้นที่สำหรับโลโก้ของคุณ
- กราฟิกสรุปหลังงาน: ออกแบบกราฟิกที่สรุปไฮไลท์จากงานของคุณ รวมถึงคำพูดสำคัญ ข้อคิดเห็นจากวิทยากร และคำรับรองจากผู้เข้าร่วมงาน
🔍 คุณรู้หรือไม่? 71% ของภาพที่แชร์บนโซเชียลมีเดียในสหรัฐอเมริกาถูกสร้างโดย AI ตัวเลขสำหรับแคนาดาและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสูงกว่า โดยอยู่ที่ 77% ในขณะที่ยุโรปอยู่ที่ 68%
วิธีเขียนข้อความแนะนำสำหรับภาพด้วย AI และเครื่องมือสำหรับการสร้างข้อความแนะนำภาพ
ก่อนที่เราจะเข้าใจวิธีการเขียนคำสั่งสร้างภาพด้วย AI เรามาทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือสร้างภาพศิลปะด้วย AI กันก่อน
นี่คือบางสิ่งที่คุณสามารถใช้ได้:
- DALL. E 3: ผสานรวมกับ ChatGPT มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นในการสร้างข้อความกระตุ้นและสร้างผลลัพธ์
- Midjourney: มีชื่อเสียงในด้านผลงานศิลปะ Midjourney สร้างภาพที่มักคล้ายกับภาพประกอบระดับมืออาชีพและงานศิลปะเชิงแนวคิด
- Stable Diffusion: เหมาะสำหรับนักพัฒนาและผู้สร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความยืดหยุ่นและการปรับแต่งได้ เป็นเครื่องมือ AI แบบโอเพนซอร์สที่ใช้สำหรับการปรับแต่งให้เหมาะสม
- Adobe Firefly: ผสานรวมอยู่ใน Adobe Creative Suite, Firefly เหมาะสำหรับนักการตลาดและนักออกแบบที่ทำงานกับเนื้อหาที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ
เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ทำให้การสร้างอย่างรวดเร็วเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งเช่นChatGPT สามารถช่วยคุณปรับปรุงและคิดค้นคำสั่งสร้างสรรค์ได้ ในขณะที่แพลตฟอร์มเช่น Canva สามารถปรับแต่งแนวคิดที่สร้างขึ้นได้
แต่มีบางสิ่งที่ดีกว่าอยู่ที่นั่น
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน ช่วยให้คุณสร้างข้อความเริ่มต้นที่เป็นเอกลักษณ์ตามพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้กำหนด เช่น สไตล์งานศิลปะ ธีม และความชอบด้านสี
📮 ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AIเป็นหลักสำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้จะไปไหน? นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้องมีไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมความคิดเป็นงานได้ทันที
และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำอธิบายของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณระดมความคิด สร้างภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
คลิกอัพ เบรน
การป้อนคำสั่งด้วย AI ง่ายขึ้นมากด้วยClickUp Brain
ต่างจากเครื่องมือ AI ทั่วไป ClickUp Brain เข้าใจบริบทการทำงานของคุณ—คุณจึงไม่ต้องคิดมากกับคำสั่งหรือใช้คำแนะนำที่ซับซ้อน
ไม่ว่าคุณจะกำลังสรุปการประชุม สร้างเนื้อหา หรือทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ เพียงพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แล้ว ClickUp Brain จะนำเสนอผลลัพธ์ที่ชาญฉลาดและตรงประเด็นให้คุณทันที ช่วยขจัดความยุ่งยากในการตั้งคำถามกับ AI ทำให้ทุกคนในทีมของคุณสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสร้างคำแนะนำที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ คุณสมบัตินี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อาจมีความยากลำบากในการแปลงความคิดที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นคำอธิบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
💟 ต้องการบันทึกไอเดียทันทีที่มันผุดขึ้นมาในหัวใช่ไหม?Brain MAX ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปจาก ClickUp ช่วยให้คุณสั่งงาน AI ด้วยเสียงของคุณเอง—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคิดแบบไหลลื่นและสร้างสรรค์ในสภาวะโฟลว์ เพียงแค่พูด แล้ว Brain MAX จะเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงานศิลปะสุดตระการตา โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์เอง!
ClickUp ยังมีฟีเจอร์การจัดการงานและโครงการอีกด้วย มันให้ทุกสิ่งที่เวิร์กโฟลว์การออกแบบของคุณต้องการ ตั้งแต่เทมเพลตสำหรับการระดมความคิดในการออกแบบไปจนถึงเครื่องมือการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
มาดูคุณสมบัติบางประการที่คุณสามารถใช้สำหรับงานศิลปะและกราฟิกของคุณกัน 📃
งานใน ClickUp
ClickUp Tasksช่วยให้การทำงานสร้างสรรค์ของคุณง่ายขึ้น ช่วยให้คุณสร้างภาพที่น่าสนใจได้ในขณะที่ยังคงความเป็นระเบียบ แบ่งเวลาการออกแบบของคุณออกเป็นงานย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้มากขึ้น
แต่ละงานจะบันทึกข้อมูลรายละเอียด เช่น คำอธิบายโครงการ กำหนดส่ง และระดับความสำคัญ เพื่อช่วยให้คุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น เมื่อระดมความคิดเกี่ยวกับภาพที่สร้างโดย AI คุณสามารถสร้างงานเพื่อระบุแนวคิดสำหรับสไตล์เฉพาะ เช่น ตัวอักษร ศิลปะเชิงแนวคิด หรือการออกแบบกราฟิก เพิ่มลำดับความสำคัญที่ชัดเจนเพื่อจัดการกับโครงการที่เร่งด่วนที่สุดก่อน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างคำสั่ง Midjourney ที่จำเป็นสำหรับศิลปินและนักออกแบบ
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ClickUp Whiteboardsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างบอร์ดไอเดีย ระดมความคิด และวางแผนแนวคิดสำหรับคำสั่ง AI โดยมอบสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่มีพลวัตและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม คุณสามารถวางแผนความคิดของคุณได้อย่างชัดเจนด้วยเครื่องมือสร้างสรรค์หลากหลาย เช่น สติ๊กเกอร์โน้ต แผนผังความคิด และแผนผังงาน เพื่อจัดระเบียบและปรับปรุงแนวคิดให้ดียิ่งขึ้น
ด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมหลายคนสามารถเพิ่มและแก้ไขแนวคิดพร้อมกันได้ รวมถึงแสดงความคิดเห็นและขยายข้อเสนอแนะของกันและกันได้ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดได้รับการบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังวางแผนซีรีส์ศิลปะแนวเหนือจริง คุณสามารถสร้างส่วนต่างๆ สำหรับธีมเช่น 'ภูมิทัศน์ในฝัน' 'ไฮบริดธรรมชาติ-เทคโนโลยี' และ 'รูปทรงนามธรรม'
🧠 เกร็ดความรู้: ผลงานศิลปะ AIที่มีราคาแพงที่สุดถูกขายไปในราคา 432,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผลงานนี้มีชื่อว่า Portrait of Edmond de Belamy ซึ่งเป็นภาพเหมือนของบุคคลสมมติที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI ที่เรียกว่า Generative Adversarial Network ผลงานนี้ถูกสร้างขึ้นโดยสมาชิกของกลุ่มศิลปินชาวฝรั่งเศสชื่อ 'Obvious Art'
ClickUp Docs
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างและจัดเก็บคลังข้อมูลกลางของคำสั่งสร้างงานศิลปะ AI ของ เพื่อจัดระเบียบและเข้าถึงไอเดียสร้างสรรค์ของคุณในที่เดียว
ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น สร้าง แก้ไข และปรับปรุงคำสั่งสำหรับงานศิลปะและการออกแบบต่างๆ
คุณจัดระเบียบคำแนะนำเหล่านี้เป็นหน้า, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่ซ้อนกันตามหมวดหมู่ เช่น 'การสร้างศิลปะด้วย AI,' 'การถ่ายภาพสินค้า,' หรือ 'กราฟิกสำหรับสื่อสังคมออนไลน์' นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับงานและกระดานไวท์บอร์ดเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณรวมอยู่ในที่เดียว
ClickUp Chat
ClickUp Chatนำเสนอเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมการสื่อสารและการให้ข้อเสนอแนะของทีมแบบเรียลไทม์ คุณสามารถใช้ Chat เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิด แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก หรือวิจารณ์ผลงานของกันและกันเมื่อทำงานในโครงการศิลปะ
คุณยังสามารถตั้งค่าช่องทางเฉพาะสำหรับโครงการเฉพาะหรือผสานรวมกับงานและเอกสาร เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสนทนาพร้อมเข้าถึงคำแนะนำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง
เพิ่มเติม, การแสดงความคิดเห็นใน ClickUp Assignช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการให้ข้อเสนอแนะโดยเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการตรวจสอบการออกแบบ คุณสามารถแท็กนักออกแบบได้โดยตรงเพื่อให้ทำการปรับแต่งเลย์เอาต์
มันจะส่งการแจ้งเตือนให้พวกเขาทันทีเพื่อความรับผิดชอบที่ชัดเจน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเคล็ดลับในการปรับปรุงคำสั่งของคุณ
การสร้างคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างภาพด้วย AI เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุผลลัพธ์ทางภาพตามที่ต้องการ
นี่คือกลยุทธ์สำคัญบางประการเพื่อปรับปรุงคำแนะนำของคุณ:
- อารมณ์และสไตล์: คำคุณศัพท์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสื่อถึงอารมณ์หรือสไตล์ที่คุณต้องการ หากคุณต้องการบรรยากาศที่ทันสมัยและสะอาดตา คุณอาจระบุได้ว่า 'สร้างการออกแบบที่เรียบง่ายด้วยเส้นที่คมชัดและโทนสีที่เป็นกลาง'
- การอ้างอิงทางศิลปะ: อ้างอิงถึงศิลปินหรือขบวนการที่มีชื่อเสียง เช่น ขอให้สร้าง 'ภาพในสไตล์อิมเพรสชันนิสม์' หรือ 'ให้อารมณ์คล้ายผลงานนามธรรมของปิกัสโซ'
- ความสมดุลระหว่างความยาวและรายละเอียด: คำสั่งที่ดีควรมีรายละเอียดเพียงพอแต่ไม่ควรทำให้ผู้สร้างภาพรู้สึกหนักใจ สำหรับแนวคิดที่เรียบง่าย คำสั่ง 5-7 คำก็เพียงพอแล้ว ในขณะที่คำสั่งที่ซับซ้อนอาจต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อย
- ปรับปรุงผ่านการทดลองซ้ำ: หาก AI ไม่สามารถจับภาพตามวิสัยทัศน์ของคุณได้ในการลองครั้งแรก ให้ปรับคำสั่งของคุณและลองอีกครั้ง การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก และการเก็บบันทึกคำสั่งที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้ผลลัพธ์ในอนาคตดีขึ้น
- ทดลองกับรูปแบบต่างๆ: ลองเปลี่ยนคำคุณศัพท์หรือเพิ่มองค์ประกอบใหม่ๆ เพื่อสำรวจผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน การทดลองใช้ถ้อยคำหรือรายละเอียดที่แตกต่างกันจะช่วยให้ค้นพบการตีความทางภาพใหม่ๆ และเข้าใกล้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น
เปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นภาพที่น่าทึ่งด้วย ClickUp
ด้วยคำแนะนำการสร้างภาพด้วย AI กว่า 50 รายการในชุดเครื่องมือของคุณจากบทความนี้ ความเป็นไปได้ในการสร้างภาพที่น่าทึ่งนั้นไม่มีที่สิ้นสุด ตั้งแต่การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ไปจนถึงโพสต์โซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ AI สามารถยกระดับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่ง
แต่ในขณะที่ AI มอบแรงบันดาลใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การรักษาโครงการสร้างสรรค์ของคุณให้เป็นระเบียบและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องคือกุญแจสู่ความสำเร็จ นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ClickUp จัดระเบียบงานของคุณ กำหนดเส้นตาย และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าไอเดียของคุณจะไม่เป็นเพียงแนวคิด แต่จะกลายเป็นความจริงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ต้องการยกระดับภาพและโปรเจกต์ศิลปะที่สร้างด้วย AI ของคุณหรือไม่? สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅