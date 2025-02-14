วิธีสร้างภาพโดยใช้ ChatGPT

คุณจำได้ไหมว่าตอนที่คุณต้องการสร้างภาพตามแบบที่คุณต้องการ แต่ไม่มีเวลาหรือทักษะที่จะสร้างผลงานชิ้นเอกได้? อาจเป็นตอนที่คุณติดอยู่กับการค้นหาภาพที่เหมาะสมสำหรับบล็อกโพสต์ หรือต้องการการออกแบบที่ดึงดูดสายตาสำหรับโปรเจ็กต์ของคุณ
โชคดีสำหรับคุณ, ChatGPT สามารถช่วยเหลือคุณได้แล้ว! นอกเหนือจากการสร้างข้อความ, มันยังเป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักออกแบบอีกด้วย.
การสร้างภาพด้วย ChatGPT นั้นง่ายมาก—สิ่งที่คุณต้องการคือข้อความเพียงอย่างเดียว. คุณเพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นภาพที่สมจริงหรือภาพที่น่ารักนิดหน่อย.
อยากได้แมวใส่หมวกทรงสูงไหม? หรือเมืองแห่งอนาคตยามพระอาทิตย์ตกดิน? ความเป็นไปได้มีมากมายไม่รู้จบ แต่จะเริ่มต้นอย่างไรดี? เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ!
นี่คือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับวิธีการให้ ChatGPTสร้างภาพ—ตั้งแต่คำแนะนำสำหรับศิลปะ AI ไปจนถึงเทคนิคสร้างสรรค์ขั้นสูงเพื่อช่วยให้คุณสร้างภาพที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างภาพด้วย ChatGPT:
- เริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ระบบและเข้าถึงกล่องข้อความ ChatGPT
- เลือกตัวเลือก "รูปภาพ" จากกล่องเครื่องมือเพื่อเริ่มสร้างภาพ
- สร้างคำแนะนำที่ละเอียดและชัดเจนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (เช่น ระบุสี สไตล์ และองค์ประกอบ)
- ทดลองใช้คำสั่งเพื่อปรับรายละเอียดของภาพ เช่น แสงหรือมุมมอง
- ใช้การอ้างอิงถึงรูปแบบศิลปะเฉพาะหรือศิลปินที่มีชื่อเสียงเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดสุนทรียภาพ
- อธิบายอารมณ์หรือบรรยากาศเพื่อเพิ่มความลึกซึ้ง (เช่น แสงสว่าง, สิ่งรอบข้าง)
- ปรับปรุงภาพโดยการป้อนข้อความใหม่เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะพอใจ
- โปรดคำนึงถึงข้อจำกัด เช่น ข้อจำกัดจำนวนภาพ การพึ่งพาเครื่องมือภายนอกอย่าง DALL-E และข้อจำกัดทางจริยธรรมเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์
ใช้เครื่องมืออัตโนมัติที่สร้างสรรค์เพื่อจัดระเบียบ บริหารจัดการ และติดตามภาพที่สร้างโดย AI ร่วมกับงานและโครงการต่างๆ
บทนำสู่ความสามารถในการสร้างภาพของ ChatGPT
ChatGPT ให้บริการผู้ใช้ 250 ล้านคนทุกสัปดาห์ แต่เราเชื่อว่าส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่
คุณสามารถทำได้มากกว่าการสร้างอีเมลหรือบล็อกโพสต์ใช่ไหม? หรือค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่เร่งด่วนของคุณ? คุณสามารถทำได้แน่นอนโดยการสร้างภาพ
ฟีเจอร์การสร้างภาพของแพลตฟอร์มนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเปลี่ยนคำพูดของคุณให้กลายเป็นงานศิลปะภาพนิ่ง ด้วยพลังของ DALL-E 3, ChatGPT สามารถจัดการได้ตั้งแต่ภาพที่สมจริงไปจนถึงงานศิลปะที่เป็นนามธรรมมากขึ้น
เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่ทรงพลังนี้รวมอยู่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ ChatGPT ที่มีการสมัครสมาชิกแบบฟรี, พลัส, และทีม. แบบจำลอง GPT-4o mini ซึ่งแทนที่แบบจำลอง GPT-3.5 ที่เก่ากว่า ยังคงรักษาคุณภาพของผลลัพธ์ไว้ในระดับสูงในขณะที่ใช้ทรัพยากรน้อยลง.
👀 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2018 ภาพวาดที่สร้างโดย AI ชื่อ Edmond de Belamy ซึ่งสร้างโดยกลุ่มศิลปินจากปารีสชื่อ Obvious ได้กลายเป็นผลงานศิลปะ AI ชิ้นแรกที่อาจขายได้ มันถูกซื้อในการประมูลของ Christie's ในราคาสูงถึง $432,500 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการยอมรับ AI ในกระแสหลักว่าเป็นเครื่องมือที่จริงจังในการสร้างงานศิลปะ
ทำไมต้องใช้ ChatGPT สำหรับการสร้างภาพ?
มันง่ายมาก—ChatGPT ทำให้การสร้างภาพที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพสูงเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สร้างเนื้อหา เจ้าของธุรกิจ หรือแค่ต้องการสนุก คุณสามารถสร้างภาพที่สมจริงหรือเชิงศิลปะได้เพียงแค่ป้อนข้อความ
นอกจากนี้ ยังรวดเร็ว ปรับแต่งได้ตามต้องการ และพร้อมใช้งานเพียงปลายนิ้วสัมผัส ช่วยประหยัดเวลาพร้อมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์—อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าทางเลือกอื่น ๆของ ChatGPT หลายรายการ!
นี่คือสิ่งที่ทำให้ ChatGPT มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างภาพ:
1. การสนทนาตามธรรมชาติดีกว่าคำสั่งที่ซับซ้อน
การเป็นศิลปินดิจิทัลที่ดีไม่จำเป็นต้องเรียนรู้คำสั่งเฉพาะหรือโครงสร้างเมนู ด้วย ChatGPT คุณสามารถอธิบายความต้องการของคุณเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาได้
ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณเป็นครูที่ต้องการสร้างสื่อการสอนสำหรับการสังเคราะห์แสง ในกรณีนี้ คุณสามารถอธิบายกระบวนการที่คุณต้องการแสดงให้เห็น และ ChatGPT จะช่วยสร้างภาพที่เหมาะสม
ความง่ายในการใช้งานนี้ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องจดจำคำแนะนำที่ซับซ้อน
2. การปรับแต่งที่ง่ายดาย
การปรับแต่งรูปภาพของคุณด้วย ChatGPT นั้นง่ายดายมาก เมื่อคุณป้อนข้อความคำสั่งแล้ว คุณสามารถปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ เช่น สไตล์ สี และอัตราส่วนภาพ ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
ไม่ว่าคุณจะมองหาฉากที่สมจริงหรือสิ่งที่นามธรรมมากขึ้น ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งรายละเอียดช่วยให้ผลลัพธ์สุดท้ายตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ ทดลองใช้เวอร์ชันต่างๆ เพื่อค้นหาลุคที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการสร้างภาพได้อย่างเต็มที่
แผนกที่เน้นภาพเป็นหลัก เช่น ทีมการตลาด มักใช้ศิลปะ AI เพื่อสร้างแนวคิดเริ่มต้นที่แม่นยำสำหรับแคมเปญ ม็อคอัพ และโพสต์ของพวกเขา การใช้เครื่องมืออย่าง ChatGPT ซึ่งได้ถูกบรรจุไว้ในแผนการทำงานของพวกเขาอยู่แล้ว ช่วยให้งานง่ายขึ้น
3. เร่งความเร็วการสร้างภาพ
ด้วย ChatGPT การสร้างงานศิลปะที่สร้างโดย AI ที่ยอดเยี่ยมนั้นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงด้วยเครื่องมือออกแบบแบบดั้งเดิมหรือการทำงานกับมืออาชีพ ตอนนี้สามารถทำได้ภายในไม่กี่วินาที
คุณเพียงแค่ป้อนข้อความที่ต้องการ แล้ว AI จะสร้างภาพของคุณขึ้นมาทันที รวดเร็วทันใจ! การตอบสนองที่รวดเร็ว ช่วยให้คุณดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามกำหนดเวลา โดยไม่ต้องกังวลกับขั้นตอนที่ล่าช้าหรือรอการออกแบบจากนักออกแบบ
4. คุ้มค่าในระยะสั้น
การสร้างภาพด้วย ChatGPT นั้นคุ้มค่ามาก แทนที่จะต้องลงทุนในซอฟต์แวร์ออกแบบราคาแพงหรือจ้างนักออกแบบกราฟิก คุณสามารถสร้างภาพคุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องเสียเงินมากมาย
เครื่องมือนี้ช่วยให้ธุรกิจ ผู้สร้างเนื้อหา และบุคคลทั่วไปสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในงบประมาณจำกัด
ด้วยบัญชีฟรีหรือตัวเลือกการชำระเงินที่ราคาไม่แพง, การสร้างภาพของ ChatGPT มอบคุณค่าที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ลดคุณภาพ
ขั้นตอนการสร้างภาพด้วย ChatGPT
คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นแล้ว แต่ก่อนที่คุณจะสร้างภาพด้วย ChatGPT การทราบขั้นตอนล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์ การเข้าใจกระบวนการนี้จะช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากคำสั่งของคุณ
เราจะพาคุณไปดูทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณพร้อมอย่างเต็มที่ในการสร้างภาพที่สมบูรณ์แบบของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจพื้นฐาน
การใช้ ChatGPT จะต้องให้คุณสร้างบัญชีหรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมลของคุณหรือสมัครผ่าน Google เพื่อเริ่มต้น
ลองดูรอบๆ อินเทอร์เฟซ กล่องข้อความ ChatGPT คือที่ที่เวทมนตร์เกิดขึ้น ที่นี่คุณสามารถเพิ่มคำสั่งสำหรับความต้องการในการสร้างข้อความหรือรูปภาพของคุณได้
แถบเครื่องมือที่แนบกับส่วนนี้มีตัวเลือกมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ มี ตัวเลือกการแนบไฟล์เพื่ออัปโหลดไฟล์สำหรับการวิเคราะห์ กล่องเครื่องมือ (จะกล่าวถึงเพิ่มเติมในภายหลัง) และตัวเลือกไมโครโฟน ที่ช่วยให้คุณพูดคำถามและคำสั่งของคุณโดยตรงลงในกล่องข้อความ
ตอนนี้ ให้คลิกที่กล่องเครื่องมือและ เลือกตัวเลือก รูปภาพ เพื่อให้ ChatGPT ทราบว่าคุณต้องการสร้างภาพขึ้นมา เครื่องมือนี้เปรียบเสมือนมีศิลปินที่มีฝีมือวาดภาพตามที่คุณอธิบายไว้อย่างแม่นยำ!
ขั้นตอนที่ 2: การตั้งค่าข้อความเริ่มต้นของคุณ
อย่างไรก็ตาม กุญแจสำคัญในการได้ภาพที่ยอดเยี่ยมอยู่ที่การกระตุ้น ChatGPT อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งคำสั่งของคุณแม่นยำมากเท่าไร การสร้างภาพของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น อย่าเพียงแค่ขอให้เครื่องมือ "วาดภาพพระอาทิตย์ตก" *เขียนคำอธิบายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อรวมองค์ประกอบทางภาพ (สีและรูปร่าง) ความชอบในสไตล์ (สมจริง, รูปธรรม) และรายละเอียดการจัดองค์ประกอบ (เบื้องหน้า, เบื้องหลัง)
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพิมพ์ "แมว" ให้ลองพิมพ์ว่า "แมวสีส้มกำลังนั่งอยู่บนขอบหน้าต่างในยามพระอาทิตย์ตกดิน แสงสีส้มอ่อนๆ สาดส่องลงบนขนของมัน ในสไตล์สีน้ำ"
คุณจะเห็นความแตกต่างทันทีระหว่างภาพแมวที่สร้างโดย ChatGPT กับภาพแมวในสไตล์ที่คุณต้องการอย่างชัดเจน!
แน่นอน คุณสามารถขอให้ ChatGPT แก้ไขส่วนที่คุณไม่ชอบได้ ให้คำแนะนำใหม่กับเครื่องมือ เพื่อแก้ไขแสงสว่าง แมว หรือสิ่งอื่นใดก็ได้ คุณสามารถทำเช่นนี้ได้หลายครั้งตามที่คุณต้องการจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่เข้าใจง่ายแทนที่จะเขียนคำสั่งยาว ๆ หนึ่งคำสั่ง ตัวอย่างเช่น ให้ ChatGPT สร้างฉากก่อน (เช่น "ป่าที่ลึกลับ") จากนั้นเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับอารมณ์ แสงสว่าง และสีในคำสั่งต่อไป วิธีนี้จะช่วยให้คุณควบคุมรายละเอียดได้มากขึ้นและปรับแต่งผลลัพธ์ได้ตามต้องการ
เคล็ดลับในการสร้างข้อความกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพ
ต้องการงานศิลปะ AI ที่น่าทึ่งหรือไม่? ทุกอย่างเริ่มต้นจากวิธีที่คุณกำหนดกรอบคำสั่งเริ่มต้นของคุณ คำสั่งที่สร้างขึ้นอย่างดีคือความลับในการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้กลายเป็นความจริง นี่คือวิธีการสร้างคำสั่งที่ช่วยให้ผู้สร้างภาพ ChatGPT นำภาพที่คุณจินตนาการมาสู่ชีวิต
1. เริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักที่ชัดเจน
ข้อความเริ่มต้นของคุณต้องมีแนวคิดหลักที่ชัดเจน—ลองนึกถึงการให้ภาพร่างคร่าวๆ แก่ DALL-E ก่อนที่จะ เพิ่มรายละเอียดเข้าไปทีละชั้น ข้อความที่ชัดเจนและอธิบายรายละเอียดจะกำหนดโทนของภาพและช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
ตัวอย่างคำสั่ง: สร้างยอดเขาที่ขรุขระปกคลุมด้วยหิมะ โดยมีแสงแดดสีทองส่องกระทบด้านตะวันออก
ผลลัพธ์: ยอดเขาสูงตระหง่าน คมชัด ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพลน ส่องประกายอบอุ่นในยามที่แสงอรุณแรกของวันสัมผัสกับลาดเขาด้านตะวันออกอันขรุขระ สร้างเงาอ่อนโยนทอดยาวไปยังอีกฟากหนึ่ง!
2. เพิ่มรายละเอียดภาพที่สมบูรณ์
ยิ่งคุณระบุรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมากเท่าไร ภาพที่คุณสร้างด้วย ChatGPT ก็จะตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณมากขึ้นเท่านั้น การเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ เช่น แสง เงื่อนไขการมองเห็น และอารมณ์ สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้คำแนะนำที่คลุมเครืออย่าง "วาดร้านกาแฟที่อบอุ่น" ลองใช้สิ่งที่ชัดเจนกว่านี้:
ตัวอย่างคำสั่ง: วาดภาพภายในร้านกาแฟสไตล์ชนบทที่มีคานไม้ โคมไฟเอดิสันสีวอร์มแขวนจากเพดาน และแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่
นี่คือผลลัพธ์ที่ปรากฏ:
ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของ ClickUp เช่นClickUp Chatและ ClickUp Assigned Comments การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องเสมอ เพิ่มความชัดเจนและลดความจำเป็นในการติดตามงานที่ไม่จำเป็น
3. ใช้การอ้างอิงสไตล์ศิลปะ
เมื่อสร้างคำสั่งสำหรับ DALL-E การอ้างอิงถึงสไตล์ศิลปะหรือศิลปินเฉพาะสามารถช่วยกำหนดความสวยงามที่คุณจินตนาการได้ สไตล์ศิลปะจะกำหนดโทนสำหรับพื้นผิว, โทนสี, และระดับของรายละเอียด ทำให้คำขอของคุณมีความแม่นยำมากขึ้น
กล่าวถึงกระแสศิลปะเช่น อิมเพรสชันนิสม์ (เต็มไปด้วยแสงและนุ่มนวล), ซูเรียลลิสม์ (ฝันและนามธรรม), หรือบาร็อก (หรูหราและดราม่า). คุณยังสามารถเอ่ยชื่อศิลปินเช่น โมเนต์ (ทิวทัศน์ที่มีบรรยากาศ), แวน โก๊ะ (สีสันสดใสและอารมณ์), หรือโฮคุไซ (การออกแบบไม้แกะญี่ปุ่น).
ตัวอย่างคำสั่ง: วาดภาพทิวทัศน์ป่าหมอกในสไตล์อนิเมะ ด้วยสีพาสเทลอ่อนและแสงที่ดูฝัน
นี่คือลักษณะของมัน:
4. สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับฉาก
การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับภาพ ChatGPT ของคุณนั้นเกี่ยวข้องกับรายละเอียดด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
การบรรยายที่ชัดเจนสร้างบรรยากาศเฉพาะที่ทำให้ฉากของคุณมีชีวิตชีวา ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับแสง เช่น "แสงอาทิตย์ยามเย็นสีทอง" หรือ "แสงจันทร์นวลที่ลอดผ่านเมฆ" และบรรยายสภาพแวดล้อม เช่น "ทุ่งทุนดราที่เย็นยะเยือก" หรือ "เนินเขาเขียวขจีที่ทอดยาว" คำคุณศัพท์อย่าง "สงบเงียบ" "น่ากลัว" หรือ "ยิ่งใหญ่" สามารถเพิ่มความลึกทางอารมณ์ได้
ตัวอย่างคำสั่ง: แสดงปราสาทยุคกลางในคืนที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง โดยมีสายฟ้าส่องสว่างกำแพงหินสีเข้มและป้อมปราการเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝน
นี่คือลักษณะของมัน:
5. แนะนำวิธีการที่หัวข้อปรากฏ
การกำหนดให้ DALL-E มุ่งเน้นไปที่แง่มุมเฉพาะของหัวข้อของคุณสามารถยกระดับคุณภาพของภาพได้ คุณมั่นใจในความชัดเจนและความแม่นยำโดยการระบุรายละเอียดเช่น ตำแหน่ง ลักษณะ และปฏิสัมพันธ์ กับสภาพแวดล้อม
พิจารณาท่าทาง, สีหน้า, และการมีปฏิสัมพันธ์ของตัวแบบกับสภาพแวดล้อมเพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของคุณมีชีวิตชีวา
ตัวอย่างคำสั่ง: สร้างภาพของสุนัขจิ้งจอกสีแดงนั่งอย่างตื่นตัวในหิมะลึก ขนฟูฟ่องจากสายลมอ่อนๆ มีลมหายใจที่มองเห็นได้ในอากาศเย็น
นี่คือผลลัพธ์ที่ได้!
หากไอเดียของคุณไม่ผ่าน ให้แก้ไขหรือเพิ่มคำแนะนำใหม่ เมื่อคุณพอใจกับผลงานศิลปะของคุณแล้ว ให้กดไอคอนดาวน์โหลด!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ใช้ได้สร้างภาพมากกว่า15 พันล้านภาพโดยใช้แพลตฟอร์มอย่าง DALL-E 2, Midjourney และ Stable Diffusion นั่นมากกว่าจำนวนภาพทั้งหมดในคลังของ Shutterstock เสียอีก! DALL-E 2 เพียงอย่างเดียวสร้างภาพได้ประมาณ 916 ล้านภาพภายในเวลาเพียง 15 เดือน
ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT สำหรับการสร้างภาพ
แม้ว่า ChatGPT จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างคำแนะนำสำหรับภาพและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ การเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดการความคาดหวังและรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบจำกัดจำนวนภาพที่สร้างขึ้นต่อคำขอ โดยทั่วไปจำกัดไว้ที่สามภาพ ซึ่งอาจทำให้โครงการที่ต้องการภาพหลากหลายประเภทเกิดความล่าช้า
- คุณภาพของภาพขึ้นอยู่กับความชัดเจนและรายละเอียดของคำสั่งอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าคำสั่งที่ไม่ชัดเจนมักนำไปสู่การแก้ไขหลายครั้ง
- ChatGPT ไม่สามารถสร้างภาพได้ แต่ต้องพึ่งพาเครื่องมืออย่าง DALL-E ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาหากเครื่องมือภายนอกเหล่านี้หยุดทำงาน
- ข้อจำกัดทางจริยธรรมและลิขสิทธิ์ทำให้ไม่สามารถใช้ศิลปินสมัยใหม่, แบรนด์, หรือตัวละครที่มีลิขสิทธิ์ได้ ซึ่งจำกัดความเป็นไปได้ทางสร้างสรรค์บางอย่าง
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไม่มีอยู่ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ไม่สามารถสร้างเนื้อหาร่วมกันโดยตรง แบ่งปันคำสั่ง หรืออภิปรายการปรับปรุงภายในเครื่องมือได้
- ChatGPT ไม่สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเช่น ClickUp, Trello หรือ Asana ได้โดยตรง ทำให้ต้องมีการอัปเดตขั้นตอนการทำงานของโครงการด้วยตนเอง
