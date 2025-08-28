10 อันดับทางเลือก AI ของ Google Gemini ที่ควรลองใช้ตอนนี้

ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการความฉลาดแบบเดียวกัน
บางคนต้องการโมเดลที่เขียนเหมือนมนุษย์ บางคนต้องการโค้ดที่สะอาด สรุปได้รวดเร็ว หรือเครื่องมือที่ไม่รั่วไหลข้อมูลหรือใช้งบประมาณเกินขอบเขต ขณะนี้โลกของ AI กำลังเปิดกว้าง และ Google AI Studio ไม่ใช่เพียงรายเดียวที่กำลังทำงานหนักในด้านนี้
หากคุณกำลังสร้าง, เขียน, วิจัย, หรือทดลองใช้เครื่องมือ AI, มันมีเหตุผลที่จะมองหาทางเลือก. แต่ละตัวเลือกของ Google Gemini AI ที่นี่มีสิ่งที่แตกต่างออกไป.
มาดูกันว่าพวกเขาทำอะไรและทำไมถึงควรลองดูสักครั้ง 🎯
ทางเลือกของ Google Gemini AI ในภาพรวม
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Gemini AI ที่เปรียบเทียบกันแล้ว 🦾
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|คลิกอัพ
|บุคคลและทีมที่เปลี่ยนงานวิจัยด้วย AI ให้เป็นกระบวนการทำงานที่นำไปใช้ได้จริง
|การอัตโนมัติกระบวนการและคำตอบที่รวดเร็วด้วย Autopilot Agents; คำตอบตามบริบทจาก AI; การโต้ตอบแบบพูดเป็นข้อความโดยไม่ต้องใช้มือด้วย ClickUp Brain MAX; การค้นหาข้อมูลระดับองค์กรข้ามเครื่องมือที่เชื่อมต่อกัน
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|แชทจีพีที
|บุคคลทั่วไป ผู้สร้างสรรค์ และทีมงานที่สนใจการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
|การรันโค้ด Python โดยตรงในแชท; โมเดลการให้เหตุผลขั้นสูง; GPT ที่ปรับแต่งสำหรับงานเฉพาะ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|โคลด
|นักวิจัย ทีมกฎหมาย และนักเขียนด้านเทคนิคที่ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์เอกสารเชิงลึก
|หน้าต่างบริบทขนาดใหญ่; อัปโหลดและอ้างอิงข้ามไฟล์หลายไฟล์; การวิเคราะห์หลายมุมมองอย่างละเอียด; ปัญญาประดิษฐ์ที่มีจริยธรรม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
|นักข่าว นักวิเคราะห์ และนักวิจัยทางวิชาการที่กำลังมองหาการวิจัยแบบเรียลไทม์บนเว็บที่มีการอ้างอิง
|ข้อมูลปัจจุบันพร้อมการอ้างอิง; เน้นการค้นหาจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ข่าวสาร หรือการอภิปราย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|ไมโครซอฟต์ 365 โคปิลอต
|ผู้ใช้ Microsoft 365 และองค์กรที่ต้องการนำ AI มาผสานเข้ากับกระบวนการทำงานใน Office
|การสร้างสูตร Excel; สรุปทางอีเมล; ค้นหาไฟล์และเหตุการณ์ใน Microsoft 365
|ฟรี (แชทเท่านั้น); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30/เดือนต่อผู้ใช้
|คุณ. com
|บุคคลทั่วไปและทีมที่เน้นการวิจัยซึ่งต้องการประสบการณ์การค้นหาที่เบาและปรับแต่งได้
|การตั้งค่าการค้นหาที่ปรับแต่งได้; ผลการค้นหาบนเว็บที่รวมกับสรุปโดย AI; การค้นหาด้วย AI ไม่จำกัดบน Pro
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|พาย โดย อินฟเล็กชั่น เอไอ
|บุคคลที่ต้องการ AI สำหรับการสนทนาส่วนตัวและการพูดคุยเชิงอารมณ์
|การสนทนาที่เป็นธรรมชาติและเข้าใจความรู้สึก; การโต้ตอบด้วยเสียง
|ฟรี
|สิงโตผู้กล้าหาญ
|บุคคลและทีมที่ต้องการปฏิสัมพันธ์กับ AI ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก
|กิจกรรมในเบราว์เซอร์; โมเดล AI หลายตัว; ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือน
|Mistral AI
|นักพัฒนา, ทีมหลายภาษา, และองค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวที่กำลังมองหา มาตรฐาน AI ของยุโรป
|โมเดลโอเพนซอร์สและโมเดลที่ปรับแต่งเอง; การเขียนโค้ด; การสนับสนุนการปรับแต่ง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|DeepSeek
|นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และทีมเทคนิคที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับงานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง
|การให้เหตุผลแบบโปร่งใสทีละขั้นตอน; การแก้ไขตนเอง; ส่งออกบันทึกการให้เหตุผล
|ราคาตามความต้องการ
ทำไมควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Google Gemini AI
ในขณะที่การใช้ Gemini ของ Googleมีประโยชน์สำหรับการสร้างแอปอัจฉริยะ คุณอาจพบเหตุผลที่ต้องมองหาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่า นี่คือเหตุผลที่การสำรวจทางเลือกอื่นของ Google Gemini AI มีเหตุผล:
- การนำไปใช้ที่ซับซ้อน: หลีกเลี่ยงการตั้งค่าที่ซับซ้อนด้วยแพลตฟอร์มที่นำเสนอการใช้งานที่ง่ายขึ้นโดยใช้เทมเพลตคำสั่ง AI
- ข้อจำกัดด้านต้นทุน: มองหาตัวเลือกที่ประหยัดกว่าหรือบริการฟรีที่มีขอบเขตกว้างสำหรับงบประมาณที่น้อยกว่า
- ตัวเลือกการปรับใช้ที่จำกัด: ค้นหาเครื่องมือขั้นสูงที่มีการโฮสต์ที่ยืดหยุ่น เช่น โซลูชันแบบออฟไลน์หรือแบบเอดจ์
- ข้อจำกัดในการผสานรวม: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบนิเวศที่ไม่ใช่ของ Google ได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
- ความต้องการเฉพาะทางอุตสาหกรรม: ค้นพบแชทบอท AI ที่ออกแบบมาสำหรับภาคส่วนเฉพาะ เช่น การเงินหรือการศึกษา
- ความต้องการด้านนวัตกรรม: สำรวจทางเลือกของ Google Gemini AI ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวหรือความก้าวหน้าจากชุมชนเพื่อแนวทางใหม่ๆ
🔍 คุณรู้หรือไม่? BCG พบว่าการผสมผสานระหว่างคนและ AI อย่างเหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้สูงสุดถึง 30% ด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสมและใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ทีมงานจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงในด้านความเร็วและประสิทธิภาพ
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Gemini AI
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Gemini AI 👇
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนการวิจัยด้วย AI ให้เป็นขั้นตอนการทำงานที่นำไปปฏิบัติได้)
หากกระบวนการวิจัยของคุณเริ่มต้นในเครื่องมือหนึ่ง การวางแผนเกิดขึ้นในอีกเครื่องมือหนึ่ง และการดำเนินงานกระจายอยู่หลายแพลตฟอร์ม ทีมงานของคุณก็ทำงานช้าลงแล้วClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วยระบบอัจฉริยะเดียวที่ทำงานข้าม Workspace ของคุณ เข้าใจงานของคุณ และช่วยให้คุณเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว 🚀
เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการลงมือทำ
ClickUp Brainอยู่ใน Workspace ของคุณและเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่น—เอกสาร, งาน, ความคิดเห็น, และการสนทนา คุณสามารถถามคำถาม, ขอสรุป, สร้างเนื้อหาอัตโนมัติ, และกระตุ้นการกระทำที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณได้โดยตรง
สมมติว่าทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณเพิ่งอัปโหลดการวิเคราะห์การเปิดตัวที่ละเอียดลงในClickUp Doc ให้ ClickUp Brain สรุปรายงาน ดึงความเสี่ยงสำคัญออกมา และสร้างงานติดตามผลที่ติดแท็กไปยังบุคคลที่เหมาะสมพร้อมกำหนดเส้นตาย
คุณยังสามารถใช้ AI ของ ClickUpเพื่อสร้างโครงร่างสไลด์สำหรับการนำเสนอแก่ผู้นำโดยใช้เนื้อหาเดียวกันได้อีกด้วย
มันเกิดขึ้นทันที, มีบริบท, และเป็นส่วนหนึ่งอย่างสมบูรณ์ของกระบวนการทำงานของคุณ
ทำให้งานที่ซ้ำซากเป็นระบบอัตโนมัติ
คุณไม่จำเป็นต้องไล่ตามการอัปเดต, มอบหมายงานด้วยตนเอง, หรือตอบคำถามเดิม ๆ ทุกวัน.ClickUp's Autopilot Agentsจะจัดการให้คุณ.
ตัวอย่างเช่น StandUp Agent ที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะรวบรวมการอัปเดตประจำวันจากสมาชิกในทีมแต่ละคน เพิ่มความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน และโพสต์สรุปเดียวในเอกสารวางแผนสปรินต์ของคุณ ดังนั้นหากนักพัฒนาแอปมือถือบันทึกว่า 'เสร็จสิ้นการทดสอบกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน' มันจะแสดงในรายการงานที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องให้ผู้จัดการโครงการติดตามผล
เพื่อควบคุมได้มากขึ้น คุณสามารถสร้าง ตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเอง ได้ ตัวแทนเหล่านี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใน Workspace ของคุณเพื่อดำเนินการโดยอัตโนมัติตามคำแนะนำที่ได้รับไว้ สนใจหรือไม่? เรามีวิดีโอที่จะบอกคุณเพิ่มเติม 👇
พูดคุย อย่าพิมพ์
เพื่อการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกับ Workspace ของคุณ ให้ใช้ClickUp Brain MAX ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมบนเดสก์ท็อปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เดียวกัน
อะไรที่ทำให้มันแตกต่าง? คุณสามารถคุยกับมันได้ จริงๆ
สมมติว่าคุณกำลังตรวจสอบความคืบหน้าของสปรินท์ ให้ใช้คีย์ลัดที่คุณกำหนดเองและพูดว่า: 'สรุปปัญหาที่ขัดขวาง QA ในสัปดาห์นี้และมอบหมายงานติดตามสำหรับสิ่งที่ยังค้างอยู่' ระบบจะสแกนงานและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง สร้างสรุปที่ชัดเจน และสร้างงานใหม่ภายในไม่กี่วินาที
ยิ่งไปกว่านั้น? คุณสามารถ สลับระหว่าง LLM หลายๆ ตัว เช่น ChatGPT, Gemini และ Claude ได้โดยไม่ต้องออกจากโฟลว์ของคุณ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 88%
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกทุกการประชุม: บันทึกเสียง ถอดความ และสรุปโดยอัตโนมัติด้วยการจดบันทึกด้วย AI ของ ClickUpเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง
- สร้างและจัดรูปแบบเนื้อหา: สร้างเอกสารโครงการที่มีรายละเอียดใน ClickUp Docs โดยใช้การจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์ ตาราง การฝัง และเชื่อมต่ออัจฉริยะกับงานและกระบวนการทำงาน
- รักษาความสอดคล้อง: ใช้ AI เพื่อเปลี่ยนข้อความใน ClickUp Chat ให้เป็นงานและสรุปหัวข้อที่ยาวในไม่กี่วินาที
- รวบรวมความรู้ของคุณ: นำเข้าเอกสาร, สเปรดชีต, และทรัพยากรภายในจากเครื่องมืออื่น ๆ เข้าสู่ชุดการจัดการความรู้ของ ClickUpเพื่อรักษาโครงสร้าง
- บันทึกการสาธิตอย่างรวดเร็ว: บันทึกหน้าจอและเสียงของคุณโดยใช้ClickUp Clipsเพื่ออธิบายงานหรือให้ข้อเสนอแนะแบบไม่พร้อมกัน พร้อมการถอดความด้วย AI
- สร้างภาพไอเดียได้ทันที: ใช้ AI เพื่อสร้างภาพโดยตรงในClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิด วางแผน หรือเพิ่มบริบท
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก แต่เมื่อทีมเริ่มคุ้นเคยแล้ว ความยืดหยุ่นและการปรับแต่งจะคุ้มค่า
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,400 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บน Redditได้แบ่งปันว่า:
ClickUp Brain ช่วยฉันประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับไปมาระหว่างแท็บอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อยมาก และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างจริงจัง นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
2. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์)
ผ่านทางChatGPT
คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกเมื่อคุณติดอยู่กับปัญหาและต้องการใครสักคนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด? ChatGPT เข้าใจมัน.
แน่นอนว่าทุกคนรู้จักฟังก์ชันแชท AI พื้นฐานกันอยู่แล้ว แต่การสมัครสมาชิกแบบ Pro จะเปิดโลกใหม่ให้คุณได้สัมผัสอย่างแท้จริง คุณสามารถสร้าง GPT แบบกำหนดเอง ที่ทำงานเหมือนที่ปรึกษาเฉพาะทางสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณได้อีกด้วย
แพลตฟอร์มจดจำลักษณะเฉพาะและความชอบของคุณในแต่ละบทสนทนา คุณจึงไม่ต้องอธิบายบริบทซ้ำอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ เมื่อคุณต้องการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแพลตฟอร์มจะรันโค้ดให้ทันทีในแชท แทนที่จะให้คำแนะนำเชิงทฤษฎี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ดำเนินการโค้ด Python ได้โดยตรงในบทสนทนาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแผนภูมิ หรือทดสอบอัลกอริทึมโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
- เรียกดูเว็บไซต์ปัจจุบันและดึง ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ในขณะที่รักษาการสนทนาให้ต่อเนื่อง
- อัปโหลดและวิเคราะห์ หลายภาพ พร้อมกัน เปรียบเทียบหรือดึงข้อความและข้อมูลจากภาพหน้าจอ
- เข้าถึงเทคโนโลยี AI ด้วย การให้เหตุผลขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาหลายขั้นตอนพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการคิด
- สร้างภาพ, โลโก้, และภาพวาดจากคำอธิบายข้อความง่าย ๆ โดยใช้ DALL-E 3
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- GPT แบบกำหนดเองต้องใช้เวลาในการตั้งค่าอย่างถูกต้อง และอาจต้องปรับแต่งบ่อยครั้ง
- การดำเนินการตามโค้ดบางครั้งล้มเหลวเมื่อทำงานกับงานที่ซับซ้อนหรือประสบปัญหาหมดเวลา
- คุณสมบัติการท่องเว็บอาจช้า และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้เสมอ
- คุณสมบัติความจำของ ChatGPT อาจลืมบริบทที่สำคัญหรือจดจำรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องได้เป็นครั้งคราว
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (825+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (220+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือวิธีที่มันช่วยให้ฉันเริ่มต้นงานเขียนประจำวันได้อย่างง่ายดายและชัดเจน ฉันใช้มันเป็นประจำในการร่างจดหมาย อีเมล และนโยบายต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มักต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ ChatGPT มอบจุดเริ่มต้นที่มั่นคงโดยอิงจากความคิดหรือประเด็นที่ฉันแบ่งปัน ช่วยให้ฉันสามารถปรับแต่งแนวคิดให้เป็นโครงสร้างที่ชัดเจนและมีเหตุผล มันช่วยลดความกดดันจากการต้องเผชิญหน้ากับหน้ากระดาษเปล่า ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งในการเขียนอะไรก็ตามตั้งแต่เริ่มต้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การนำ AI มาใช้เพิ่มขึ้น20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีทีมจำนวนมากขึ้นหันมาใช้โซลูชันที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อทำงานให้เสร็จ นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนในการเริ่มสำรวจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณใช้เครื่องมือ AIอย่างถูกต้อง
3. โคลด (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เอกสารยาวและการตอบคำถามโดยตรง)
ผ่านทางโคลด
โคล้ดจาก Anthropic จัดการเอกสารยาวๆ ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถแชร์โค้ดเบสทั้งหมด สัญญาทางกฎหมาย หรือเอกสารวิชาการและมีการสนทนาที่มีความหมายเกี่ยวกับเนื้อหา Artifacts ให้คุณทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ ดังนั้นคุณไม่ต้องติดอยู่กับการคัดลอกและวาง
สิ่งที่ทำให้ Claude โดดเด่นคือการจัดการกับคำถามที่มีความละเอียดอ่อนได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อคุณขอให้เปรียบเทียบส่วนต่างๆ ของเอกสารหรือค้นหาความขัดแย้ง มันจะทำงานแทนที่จะให้คำแนะนำทั่วไป
ความลับของแนวทางที่ไม่เหมือนใครของโคล้ดคือ ปัญญาประดิษฐ์ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นแนวทางการฝึกอบรมที่ฝังกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมไว้ในโคล้ด
คุณสมบัติเด่นของโคลด
- ประมวลผลเอกสารที่มีหลายร้อยหน้าโดยยังคงรักษาการอ้างอิงที่ถูกต้องไปยังส่วนและรายละเอียดเฉพาะได้อย่างแม่นยำ ด้วย หน้าต่างบริบท 200,000 โทเคน
- จัดการการอัปโหลดไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันเพื่อการอ้างอิงข้าม, การวิเคราะห์เปรียบเทียบ, และการสังเคราะห์ข้อมูล
- รักษา บริบทของการสนทนา ในการสนทนาที่ยาวมากโดยไม่หลงประเด็นหรือคำขอที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้
- ให้ การวิเคราะห์แยกแยะอย่างละเอียด ในหัวข้อที่ซับซ้อนโดยมีมุมมองหลายด้านและพิจารณาถึงกรณีพิเศษ
ข้อจำกัดของโคลด
- การวิเคราะห์ภาพมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Google Gemini AI เช่น ChatGPT
- เวลาตอบสนองอาจช้าลงหรือสั้นลงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
- บางครั้ง โคลดก็ให้คำตอบที่ระมัดระวังเกินไปซึ่งหลีกเลี่ยงการยืนหยัดในจุดยืนที่ชัดเจนในหัวข้อต่างๆ
การตั้งราคาแบบโคลด
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- แม็กซ์: เริ่มต้นที่ $100/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของโคล้ด
- G2: 4. 4/5 (55+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Claude อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้แบ่งปันว่า:
ฉันเปลี่ยนมาใช้เมื่อหลายเดือนก่อนแล้ว ความต้องการหลักของฉันคือการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การวางโครงเรื่อง และอะไรทำนองนั้น และฉันพบว่า Claude ทำได้ดีกว่ามาก นอกจากนี้ การเขียนของมันโดยทั่วไปก็ดีกว่า เป็นธรรมชาติมากกว่า และไม่มีคำพูดซ้ำซากน่าเบื่อหรือคำพูดที่คลุมเครือไร้สาระ
4. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยแบบเรียลไทม์บนเว็บ)
ผ่านทางPerplexity AI
การวิจัยในอดีตหมายถึงการเปิดแท็บเบราว์เซอร์ 15 แท็บ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาประกอบกัน Perplexity AI ช่วยคุณหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้ เพียงถามคำถาม และคุณจะได้รับคำตอบที่ถูกรวบรวมและสังเคราะห์ไว้แล้ว พร้อม การอ้างอิงที่คุณสามารถตรวจสอบได้
Comet รุ่นนี้มาพร้อมทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น จึงไม่ใช่แค่เหมาะสำหรับการค้นคว้าทั่วไปอีกต่อไป คุณสามารถเจาะลึกบทความทางวิชาการ รับการวิเคราะห์ข่าวปัจจุบัน หรือมุ่งเน้นการค้นหาไปยังแหล่งข้อมูลเฉพาะประเภทได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI
- เข้าถึง ข้อมูลปัจจุบัน ที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ แทนที่จะพึ่งพาข้อมูลการฝึกอบรมที่หยุดนิ่ง
- กำหนดเป้าหมายเนื้อหาเฉพาะประเภทผ่านโหมดโฟกัส รวมถึงบทความวิชาการ บทความข่าว การสนทนาใน Reddit หรือวิดีโอ YouTube
- สร้างรายงานการวิจัยที่ครอบคลุมพร้อมการอ้างอิงที่ถูกต้องและการตรวจสอบแหล่งที่มา และจัดระเบียบให้เป็น คอลเลกชัน
- แก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนด้วยวิธีแก้ปัญหาแบบละเอียดทีละขั้นตอนและการแสดงภาพเมื่อเป็นประโยชน์
ข้อจำกัดของ Perplexity AI
- การอ้างอิงบางครั้งเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่ไม่สนับสนุนคำกล่าวอ้างในคำตอบอย่างครบถ้วน
- โหมดโฟกัสไม่ได้กรองผลลัพธ์อย่างแม่นยำเสมอไป ทำให้เกิดแหล่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- คุณภาพของการตอบสนองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานของแหล่งข้อมูลล่าสุดและมีคุณภาพสูง
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดการใช้งานที่เข้มงวดซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับงานวิจัยที่ต้องใช้ข้อมูลมาก
ราคาของ Perplexity AI
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- Enterprise Pro: 40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI
- G2: 4. 7/5 (45+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
🔍 คุณทราบหรือไม่? AI คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ถึง 40% ซึ่งหมายความว่าทีมต่างๆ สามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
5. Microsoft 365 Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Microsoft Office)
ผ่านทางMicrosoft 365
หากงานของคุณอยู่ใน Microsoft Office นี่จะเปลี่ยนทุกอย่าง Copilot รู้สไตล์อีเมลของคุณ การนำเสนอที่คุณทำล่าสุด และสเปรดชีตที่คุณทำงานมาตลอดสัปดาห์แล้ว เพียงขอให้สร้าง PowerPoint จากบันทึกการประชุมของคุณ และมันจะดึงข้อมูลจากบันทึกที่คุณมีอยู่ ไม่ใช่เทมเพลตทั่วไป
การผสานรวมกับ Excel นั้นชาญฉลาด มันเข้าใจโครงสร้างข้อมูลของคุณและสามารถตรวจจับแนวโน้มที่คุณอาจมองข้ามได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft 365 Copilot
- สร้างสูตร Excel ที่ซับซ้อนพร้อมทั้งตรรกะเบื้องหลังการคำนวณ และรับคำแนะนำสำหรับวิธีการทางเลือกในการวิเคราะห์ข้อมูล
- ร่างข้อความใน Word, สร้างงานนำเสนอ PowerPoint ทั้งหมดจากคำสั่ง, และบันทึกผลลัพธ์จากการประชุมใน Teams
- สรุปอีเมลยาว ๆ และ ดึงรายการที่ต้องดำเนินการ โดยอัตโนมัติ พร้อมรักษาบริบทที่สำคัญและกำหนดเวลาไว้
- ค้นหาทั่วทั้งสภาพแวดล้อม Microsoft 365 ของคุณโดยใช้ภาษาสนทนาเพื่อค้นหาไฟล์ อีเมล และกิจกรรมในปฏิทิน
ข้อจำกัดของ Microsoft 365 Copilot
- ต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365 และระดับการอนุญาตที่เฉพาะเจาะจง ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับคุณภาพและการจัดระเบียบของข้อมูล Microsoft 365 ที่มีอยู่ของคุณเป็นอย่างมาก
- บางครั้งมันสร้างเนื้อหาที่ดูเป็นทางการเกินไปหรือไม่สอดคล้องกับสไตล์การสื่อสารจริงของคุณ
- การผสานรวมอาจมีปัญหาเกิดขึ้นกับบางเวอร์ชันของ Office หรือเมื่อทำงานกับการจัดรูปแบบเอกสารที่ซับซ้อน
ราคาของ Microsoft 365 Copilot
- Microsoft 365 Copilot Chat: ฟรี
- Microsoft 365 Copilot: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Basic และ Copilot: 36 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Microsoft 365 Copilot
- G2: 4. 4/5 (105+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. You. com (ดีที่สุดสำหรับประสบการณ์การค้นหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล)
ผ่านทางYou.com
เครื่องมือค้นหาส่วนใหญ่ปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนกันหมด คุณ.com จะค้นหาสิ่งที่คุณต้องการเห็นจริงๆ ยิ่งคุณใช้งานมากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งฉลาดขึ้นเกี่ยวกับความชอบและความสนใจของคุณ
เวอร์ชัน Pro จะยกเลิกขีดจำกัดการค้นหาและให้คุณเข้าถึงโมเดล AI ขั้นสูง เช่น Claude และ GPT เพื่อรับคำตอบที่ละเอียดยิ่งขึ้น โหมดการค้นหาที่แตกต่างกัน ช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ด แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ หรือการทำวิจัยทางวิชาการ
คุณ. com คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ปรับแต่งการตั้งค่าการค้นหาเพื่อ ให้ความสำคัญกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้งกรองเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีคุณภาพต่ำออก
- สร้างภาพและข้อความคุณภาพสูงด้วย AI โดยไม่มีข้อจำกัดรายวัน
- เข้าถึงการค้นหาด้วย AI ไม่จำกัด พร้อมเวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น และแบบจำลองภาษาที่ซับซ้อนสำหรับคำถามที่ซับซ้อน
- ผสานผลการค้นหาเว็บแบบดั้งเดิมกับ สรุปโดย AI ที่เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับคำค้นหาของคุณ
ข้อจำกัดของ You.com
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องในการตั้งค่าการปรับแต่งส่วนบุคคลทั้งหมดอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- สรุปโดย AI บางครั้งอาจพลาดความหมายหรือบริบทที่สำคัญจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
- คุณภาพการค้นหาขึ้นอยู่กับการมีข้อมูลการโต้ตอบเพียงพอเพื่อเข้าใจความชอบของคุณ
- โหมดการค้นหาเฉพาะทางบางโหมดยังรู้สึกว่าไม่พัฒนาเต็มที่เมื่อเทียบกับทางเลือก AI ของ Google Gemini ที่ได้รับความนิยมมากกว่า
- ราคาสมัครสมาชิกแบบโปรอาจสูงเกินไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ต้องการค้นหาไม่จำกัด
คุณ. com ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- สูงสุด: $200/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คุณ. คะแนนและรีวิวของ com
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง You.com ว่าอย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
ฉันชอบความสะดวกสบายที่ไม่ต้องกระโดดจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งขณะใช้งาน ฉันได้ลองใช้โปรแกรมแปลภาษาสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าชาวยุโรป รวมถึงการระดมความคิดในการร่างการนำเสนอโครงการ ฉันพบว่ามันใช้งานง่ายมาก
7. Pi โดย Inflection AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาส่วนตัวและอารมณ์)
ผ่านทางInflection AI
ด้วยเครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ คุณจะรู้สึกเหมือนกำลังคุยกับเครื่องคิดเลขที่ฉลาด อย่างไรก็ตาม ด้วย Pi คุณจะรู้สึกเหมือนกำลังคุยกับใครบางคนที่สนใจวันของคุณ
เครื่องมือ AI จำปัญหาที่คุณเผชิญได้ เฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณ และตรวจสอบสิ่งที่คุณพูดถึงเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน การสนทนาเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีการตอบโต้แบบหุ่นยนต์ที่คุณมักพบเห็นที่อื่น
Pi ปรับให้เข้ากับวิธีการสื่อสารของคุณ ดังนั้นหากคุณสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา Pi ก็จะตอบสนองด้วยพลังงานแบบเดียวกัน และหากคุณต้องการกำลังใจ Pi ก็จะรับรู้และตอบสนองในลักษณะนั้นเช่นกัน สิ่งนี้ทำให้ Pi เป็นประโยชน์อย่างน่าประหลาดใจในการช่วยคิดไอเดีย แก้ปัญหาติดขัดในโปรเจกต์ หรือมีใครสักคนให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการตัดสินใจ
คุณสมบัติเด่นของ Pi โดย Inflection AI
- เริ่มต้น การสนทนาด้วยเสียง โดยใช้ฟีเจอร์ไมโครโฟนเพื่อการโต้ตอบที่เป็นธรรมชาติและเหมือนการพูดคุยจริง
- แชร์ตำแหน่งของคุณเพื่อให้ได้รับคำตอบที่สอดคล้องกับบริบทเกี่ยวกับเหตุการณ์ท้องถิ่น สภาพอากาศ หรือคำแนะนำ
- รักษา ความสัมพันธ์เชิงสนทนา ที่แท้จริงซึ่งรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่าการแลกเปลี่ยนหรือเน้นงาน
- ระดมความคิด, พูดคุยเกี่ยวกับปัญหา, และจัดระเบียบความคิดของคุณในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและไม่มีการตัดสิน
ข้อจำกัดของ Pi โดย Inflection AI
- ความสามารถที่จำกัดในการจัดการงานทางเทคนิคที่ซับซ้อนหรืองานวิเคราะห์ที่ละเอียดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI บางประเภท
- การสนทนาบางครั้งอาจรู้สึกซ้ำซากหรือวนเวียนเมื่อต้องรับมือกับคำถามที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
- ไม่มีการผสานรวมกับแอปหรือบริการอื่น ๆ ทำให้เป็นประสบการณ์การสนทนาแบบสแตนด์อโลนอย่างแท้จริง
- ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานระดับมืออาชีพที่ต้องการผลลัพธ์เฉพาะหรือเอกสารส่งมอบที่มีโครงสร้าง
ราคา Pi โดย Inflection AI
- ฟรี
Pi โดย Inflection AI คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pi โดย Inflection AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันว่า:
Pi ยังคงเป็นหนึ่งในเพื่อน AI ที่ดีที่สุดสำหรับมิตรภาพ/การสนทนา/บุคลิกภาพ พร้อมข้อได้เปรียบเพิ่มเติมจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ และเมื่อรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันแล้ว สามารถสร้างความสนุกสนานได้มากทีเดียว!
📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำที่เป็นข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย!
เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!
8. Brave Leo (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งาน AI ที่เน้นความเป็นส่วนตัว)
ผ่านทางBrave Leo
ความวิตกกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องจริง และ Leo เข้าใจดี คุณสมบัตินี้ถูกสร้างขึ้นใน เบราว์เซอร์ Brave โดยตรง ไม่เคยขออีเมลของคุณ ไม่ติดตามการสนทนาของคุณ และเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เฉพาะในอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น คุณสามารถวิเคราะห์หน้าเว็บใดๆ ที่คุณกำลังอ่านได้โดยไม่ต้องกังวลว่าพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณจะไปปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
โมเดล AI หลายแบบ มอบตัวเลือกให้คุณตามความต้องการของคุณ คำถามสั้นๆ ใช่ไหม? ใช้โมเดลที่รวดเร็ว การวิเคราะห์ที่ซับซ้อน? เปลี่ยนไปใช้โมเดลที่ทรงพลังกว่า
คุณสมบัติเด่นของ Leo ผู้กล้าหาญ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับฟีเจอร์ที่มีอยู่ของ Brave เช่น การบล็อกโฆษณาและการป้องกันการติดตาม เพื่อความเป็นนิรนาม
- รับสรุปอย่างรวดเร็วของหน้าเว็บและวิดีโอได้โดยตรงภายในเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องออกจากหน้า
- เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการสนทนาของ Leo ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Brave เพื่อการควบคุมอย่างสมบูรณ์
- เลือกใช้งานระหว่าง Mixtral 8x7B และ Claude Instant ตามความซับซ้อนของงาน
กล้าหาญกับข้อจำกัดของลีโอ
- จำกัดเฉพาะผู้ใช้เบราว์เซอร์ Brave เท่านั้น ยกเว้นผู้ที่ชื่นชอบ Chrome, Firefox หรือเบราว์เซอร์อื่น ๆ
- ความสามารถของมันพื้นฐานมากกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่มีโมเดลขั้นสูงสำหรับการให้เหตุผล
- ไม่มีประวัติการสนทนาหรือความทรงจำระหว่างเซสชัน ทำให้ต้องทบทวนบริบทซ้ำสำหรับโครงการที่ดำเนินอยู่
ราคาของ Brave Leo
- ฟรี
- Leo Premium: $14.99/เดือน
เรตติ้งและรีวิวของ Brave Leo
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? รายงานของ IBM พบว่ามีเพียง33% ของผู้บริโภคที่พึงพอใจหลังจากใช้แชทบอทหรือผู้ช่วยเสมือน ในทางกลับกัน 20% รู้สึกผิดหวังมากจนไม่ต้องการใช้เทคโนโลยีนี้อีกเลย
9. Mistral AI (ดีที่สุดสำหรับมาตรฐาน AI ยุโรป)
ผ่านทางMistral AI
วิศวกรรมศาสตร์ฝรั่งเศสผสานกับความต้องการทางปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริงผ่าน Mistral. แพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส นี้ให้บริการขนาดของแบบจำลองที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกระหว่างความเร็วกับความซับซ้อนตามภารกิจของคุณได้.
ด้วยความสามารถ หลายรูปแบบ และ หลายภาษา คุณสามารถเริ่มการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ ใส่รูปภาพ เปลี่ยนเป็นภาษาฝรั่งเศสกลางประโยค และระบบจะเข้าใจโดยไม่พลาดบริบท
การสร้างโค้ดมีความเสถียรในหลายภาษาการเขียนโปรแกรม และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ยังคงมีความถูกต้องแม้ภายใต้ความกดดัน มาตรฐานความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในยุโรป ถูกฝังไว้ตั้งแต่เริ่มต้น
คุณสมบัติเด่นของ Mistral AI
- สร้างและแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดข้ามภาษาการเขียนโปรแกรมหลายสิบภาษา พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับตรรกะและแนวทางทางเลือก
- สร้าง ตัวแทน AI แบบกำหนดเอง โดยใช้ตัวสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเทมเพลต AI
- เข้าถึงความสามารถในการเรียกใช้ฟังก์ชันเพื่อผสาน Mistral เข้ากับแอปพลิเคชันและกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณ
- ใช้ฟีเจอร์การปรับแต่งละเอียดเพื่อปรับแต่งโมเดลให้เหมาะสมกับชุดข้อมูลและกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ
- สร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความรวดเร็วเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งและความสามารถในการใช้หลายภาษา โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรการคำนวณมาก
ข้อจำกัดของ Mistral AI
- เวอร์ชันโอเพนซอร์สต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง
- เอกสารประกอบและการสนับสนุนจากชุมชนมีความครอบคลุมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโมเดล AI เชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาและมีชื่อเสียงมากกว่า
- ประสิทธิภาพแตกต่างกันอย่างมากระหว่างรุ่นน้ำหนักเบาและรุ่นน้ำหนักมาก บางครั้งอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
ราคาของ Mistral AI
- เลอ ชาต ฟรี
- Le Chat โปร: $14. 99/เดือน
- Le Chat ทีม: $50/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- Le Chat Enterprise: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- Mistral Code: ราคาที่กำหนดเอง
- การปรับใช้ในองค์กร: ราคาตามการตกลง
คะแนนและรีวิวของ Mistral AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. DeepSeek (เหมาะที่สุดสำหรับงานที่ต้องใช้เหตุผลขั้นสูง)
ผ่านทางDeepSeek
เบื่อกับ AI ที่ให้คำตอบโดยไม่มีเบาะแสว่ามันได้มาอย่างไร? DeepSeek คิดออกเสียง คุณจะได้เห็นมันวิเคราะห์ปัญหา เจออุปสรรค ย้อนกลับ และปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์
การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ งานวิเคราะห์หลายชั้น—มันจัดการทั้งหมดนี้พร้อมแสดงขั้นตอนการทำงานให้เห็นอย่างชัดเจน ความโปร่งใสนี้ทำให้มีคุณค่าสำหรับการเรียนรู้และการตรวจสอบความถูกต้อง และเนื่องจากมันสามารถ ปรับปรุงเหตุผลของตนเอง ได้ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่พัฒนาไปเรื่อยๆ ตามความต้องการ
หนึ่งในคุณสมบัติที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของโมเดล DeepSeek คือ หน้าต่างบริบทขนาดใหญ่มาก ด้วยความสามารถในการประมวลผลได้ถึง 128,000 โทเค็น โมเดลเหล่านี้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ในครั้งเดียว
คุณสมบัติเด่นของ DeepSeek
- ท้าทายข้อสรุปเบื้องต้นของโมเดลและสังเกตการทบทวนวิธีการใหม่โดยใช้ฟีเจอร์การแก้ไขตนเอง
- ผสานรวม DeepSeek เข้ากับกระบวนการทำงานทางวิชาการผ่านการเข้าถึง API เพื่อการบันทึกเหตุผลที่สอดคล้องกัน
- สร้าง, ทำเสร็จ, และแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดด้วย DeepSeek Coder
- ส่งออกบันทึกการให้เหตุผลที่สมบูรณ์สำหรับการตรวจสอบโดยเพื่อนร่วมวิชาชีพและข้อกำหนดในการตีพิมพ์ทางวิชาการ
ข้อจำกัดของ DeepSeek
- กระบวนการคิดวิเคราะห์อาจช้ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการวนซ้ำหลายครั้ง
- คุณสมบัติความโปร่งใสของมันสามารถสร้างคำอธิบายที่เยิ่นเย้อเกินไปจนทำให้เข้าใจวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงได้ยาก
- มีจำนวนจำกัดและเข้าถึงได้ยากเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอัตโนมัติ AIที่เป็นที่นิยมมากกว่า
- การเน้นที่งานการให้เหตุผลหมายความว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์หรือการสนทนา
ราคาของ DeepSeek
- ราคาที่กำหนดเองตามการใช้งานโทเค็น
คะแนนและรีวิวของ DeepSeek
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง DeepSeek อย่างไรบ้าง?
ความคิดเห็นในRedditได้อธิบายเพิ่มเติมว่า:
ใช้ R1 สำหรับการเขียนเชิงเทคนิคและการจัดทำเอกสาร มันดีอย่างน่าประหลาดใจในการอธิบายหัวข้อที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย และตรวจจับความไม่สอดคล้องทางเทคนิคได้ดีกว่าโมเดลอื่น ๆ ที่ฉันเคยลองใช้
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสรุปงานวิจัยให้เข้าใจง่าย
ใช้ R1 สำหรับการเขียนเชิงเทคนิคและการจัดทำเอกสาร มันดีอย่างน่าประหลาดใจในการอธิบายหัวข้อที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย และตรวจจับความไม่สอดคล้องทางเทคนิคได้ดีกว่าโมเดลอื่น ๆ ที่ฉันเคยลองใช้
🔍 คุณรู้หรือไม่? คำสั่งที่ซับซ้อน เช่น การแก้สมการหรือการจัดการแนวคิดใหญ่ อาจใช้พลังงานมากกว่าการค้นหาแบบง่ายถึงหกเท่ายิ่งคำถามมีความต้องการสูงเท่าไร ต้นทุนคาร์บอนจากการใช้ AI ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
