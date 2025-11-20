11 ซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงานแบบรวมที่ดีที่สุดเพื่อรวมศูนย์การทำงานของคุณ

คุณเริ่มต้นวันของคุณใน Slack โดยตรวจสอบการอัปเดตของทีมเพื่อเริ่มต้นการทำงาน จากนั้นเปลี่ยนไปใช้ Google Docs เพื่อตรวจสอบเนื้อหา อัปเดตงานอย่างรวดเร็วใน Asana และค้นหาไฟล์อย่างเร่งรีบใน Drive
ที่ไหนสักแห่งระหว่างนั้น แอปอีกตัวก็ตัดสินใจว่าถึงเวลาสำหรับการผจญภัย 'ลืมรหัสผ่าน' ประจำวันของคุณแล้ว ท้าให้คุณจำได้ว่ารอบนี้คุณใช้ชื่อสัตว์เลี้ยงเวอร์ชันไหนกันแน่ 🤔
ภายในเที่ยงวัน คุณเปลี่ยนเครื่องมือมากกว่าจำนวนครั้งที่คุณเช็คอีเมล และยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม นั่นคือต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของพื้นที่ทำงานที่แยกส่วน: การสลับบริบทที่ไม่มีที่สิ้นสุด การพลาดการอัปเดต และข้อมูลที่กระจัดกระจาย
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์โซลูชันพื้นที่ทำงานแบบรวม 11 รายการที่นำโครงการ การสื่อสาร และเป้าหมายของคุณมารวมกัน เพื่อช่วยให้คุณข้ามกิจวัตรที่น่าเบื่อนี้ได้ทุกวัน 🏁
ซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงานแบบรวมที่ดีที่สุดในภาพรวม
นี่คือตารางเปรียบเทียบแพลตฟอร์มพื้นที่ทำงานแบบรวมชั้นนำทั้งหมดในบล็อกนี้ 📊
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|พื้นที่ทำงานครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ งานเอกสาร และการสื่อสารภายในทีม สำหรับสตาร์ทอัพ บริษัทขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่
|การแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ใน Docs, กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ, แชทในตัวและวิดีโอ SyncUps, และ AI ที่ช่วยเหลือโดยตรงใน Tasks และ Docs ด้วย ClickUp Brain
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Google Workspace
|การร่วมมือ, การสื่อสาร, และการจัดการไฟล์ผ่านระบบคลาวด์สำหรับทีมที่กระจายอยู่และองค์กรที่เน้นดิจิทัลเป็นอันดับแรก
|การแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์ในเอกสารและสเปรดชีต, การผสาน Meet และแชท, และผู้ช่วยเขียนด้วย AI ใน Gmail และเอกสาร
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ไมโครซอฟต์ 365
|การจัดการเอกสารอย่างปลอดภัย, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และการสื่อสารสำหรับทีมไอทีและทีมปฏิบัติการขององค์กร
|การเขียนเอกสารร่วมกันอย่างชาญฉลาดใน Word, การแสดงข้อมูลใน Excel, กระบวนการทำงานอัตโนมัติด้วย Power Automate และการผสานการทำงานกับแชทใน Teams
|ราคาตามความต้องการ
|Slack
|การสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์, การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ, และการหารือโครงการสำหรับทีมข้ามสายงานที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
|การสนทนาแบบต่อเนื่อง, Canvas สำหรับเอกสารที่ใช้ร่วมกัน, และการประชุมแบบกลุ่มย่อยสำหรับประชุมทันที
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|การบรรจบกัน
|การจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์และการแบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบสำหรับทีมเทคนิค ผลิตภัณฑ์ และวิศวกรรม
|แม่แบบหน้า, การแสดงความคิดเห็นแบบอินไลน์, การติดตามเวอร์ชัน, การเชื่อมต่อกับ Jira สำหรับการเชื่อมโยงปัญหา และการจัดการสิทธิ์ขั้นสูง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $5. 42 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Zoho Workplace
|อีเมล, เอกสาร, และการจัดการทีม สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการความร่วมมือที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
|แอป Unified Mail, Writer และ Sheet, แชท Cliq, WorkDrive สำหรับการแชร์ไฟล์ และผู้ช่วย AI Zia สำหรับคำแนะนำงาน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/เดือนต่อผู้ใช้
|MangoApps
|การร่วมมือทางสังคมและการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านอินทราเน็ตสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และแรงงานแบบผสมผสาน
|อินทราเน็ตสังคมออนไลน์พร้อมฟีดข่าวส่วนตัว, ศูนย์กลางกลุ่ม, เครื่องมือการยกย่องพนักงาน, และกระดานงาน
|ราคาตามความต้องการ
|Workona
|แท็บและการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันสำหรับมืออาชีพที่จัดการโครงการหลายโครงการและกระบวนการทำงานในเบราว์เซอร์
|การจัดการแท็บ, พื้นที่ทำงานที่บันทึกไว้, การกู้คืนเซสชันเบราว์เซอร์, และการเชื่อมโยงงานข้ามแอป
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือนต่อผู้ใช้
|แนวคิด
|พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับบันทึก โครงการ และฐานข้อมูลสำหรับสตาร์ทอัพ ผู้สร้างสรรค์ และทีมที่เน้นผลิตภัณฑ์
|ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง, บล็อกที่ซิงค์, การเขียนและสรุปโดย AI, Kanban, และมุมมองไทม์ไลน์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|Rambox
|ศูนย์กลางการจัดการแอปและการสื่อสารแบบครบวงจรสำหรับมืออาชีพที่ต้องจัดการหลายแพลตฟอร์มการส่งข้อความและอีเมล
|พื้นที่ทำงานแบบรวมสำหรับแอปมากกว่า 600 รายการ, การแยกเซสชันสำหรับหลายบัญชี, การแจ้งเตือนที่กำหนดเอง, และโหมดโฟกัส
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
|บิทริกซ์24
|ชุดโปรแกรม CRM, โครงการ และการสื่อสารแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตและเอเจนซี่ที่บริหารจัดการลูกค้า
|มุมมองงานแบบคัมบังและแกนต์, ผู้ช่วย AI CoPilot ในแชทและวิดีโอคอล, และเครื่องมือสื่อสารในตัว
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $124/เดือน สำหรับผู้ใช้ 50 คน
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ Unified Workspace?
นี่คือความสามารถที่ควรให้ความสำคัญในซอฟต์แวร์แบบครบวงจร:
- การผสานแอปอย่างไร้รอยต่อ: รองรับเครื่องมือสำคัญ เช่น แชท วิดีโอ เอกสาร งาน และปฏิทิน ในอินเทอร์เฟซเดียวโดยไม่ต้องสลับแอปบ่อยครั้ง
- ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะและข้อมูลเชิงลึกจาก AI: ฝังผู้ช่วยอัจฉริยะและอัลกอริทึมที่ทำงานอัตโนมัติในงานประจำและนำเสนอคำแนะนำที่เข้าใจบริบท
- การค้นหาและการเข้าถึงความรู้แบบรวมศูนย์: นำเสนอเนื้อหาที่สามารถค้นหาได้ครอบคลุมทุกแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูล เพื่อให้ทีมสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้เมื่อต้องการ
- เวิร์กโฟลว์และมุมมองที่ปรับแต่งได้:ช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถกำหนดสถานะ ฟิลด์ กระดาน ไทม์ไลน์ หรือการทำงานอัตโนมัติที่สะท้อนวิธีการทำงานจริงของพวกเขา
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: รองรับการแชท การแก้ไขไฟล์ร่วมกัน แดชบอร์ด และการวิเคราะห์ เพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
11 ซอฟต์แวร์โซลูชันพื้นที่ทำงานแบบรวมที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ยุ่ง
นี่คือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ดีที่สุดสำหรับการรวมเวิร์กโฟลว์ การสื่อสาร และโครงการของคุณไว้ในที่เดียว 👇🏼
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบรวมศูนย์พร้อมบริบทที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
งานในวันนี้เสียหาย
ทีมส่วนใหญ่ใช้เวลาเกิน 60%ไปกับการแชร์อัปเดต, ค้นหาไฟล์,หรือสลับบริบทระหว่างเครื่องมือที่กระจัดกระจาย, และการนำทางผ่านไซโลที่ลดประสิทธิภาพและความชัดเจน.
แทนที่จะรวมเครื่องมือแยกต่างหากไว้ในแผนราคาเดียว (เหมือนที่ผลิตภัณฑ์ 'ครบวงจร' หลาย ๆ ตัวทำ)ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpมอบประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่รวมเป็นหนึ่งให้กับทีม ซึ่งเชื่อมต่องาน เอกสาร เป้าหมาย และการสนทนาไว้ภายใต้ชั้นเดียวที่เชื่อมโยงกันอย่างลงตัว
มาสำรวจวิธีที่คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ได้:
แยกโครงการออกเป็นขั้นตอนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน
ClickUp Tasksเป็นรากฐานของระบบการจัดการงานของแพลตฟอร์ม ด้วยการใช้ subtasks, dependencies, และเอกสารและบทสนทนาที่เชื่อมโยง ทีมจะไม่พลาดการติดตามว่าใครกำลังทำอะไร, ทำไมถึงสำคัญ, หรืออะไรคือขั้นตอนต่อไป ภายใน Tasks คุณสามารถ:
- สะท้อนกระบวนการทำงานจริงของทีมคุณ ด้วยการสร้างสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น 'ต้องทำ' 'กำลังดำเนินการ' หรือ 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ'—เพื่อให้ทุกคนทราบเสมอว่าขั้นตอนถัดไปคืออะไร
- จับและจัดระเบียบข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองกว่า 50รายการใน ClickUp รวมถึงตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, ช่องทำเครื่องหมาย, การให้คะแนน และสกุลเงิน
- มองเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ทันที ด้วยการกำหนดระดับความสำคัญของงานและใช้แท็กเพื่อการกรอง ติดตาม และมองเห็นข้ามทีมได้อย่างง่ายดาย
- รับการตอบกลับที่รวดเร็วขึ้นและให้ทุกคนทราบข้อมูล โดยการแท็กเพื่อนร่วมทีม เพิ่มผู้ติดตาม และมอบหมายความคิดเห็นเพื่อให้ได้รับความสนใจทันที
เร่งการทำงานด้วยศักยภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp Brain, เครื่องมือ AI แบบบูรณาการ, รวมงาน, เอกสาร, การสนทนา, ผู้คน, และความรู้ขององค์กรไว้ด้วยกัน. ระบบประสาทของมันเข้าใจบริบท, ความสัมพันธ์, และเป้าหมาย, ทำให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลและจัดการโครงการได้อย่างเป็นธรรมชาติ.
ผู้จัดการโครงการ AI ของเรารับผิดชอบการบริหารโครงการตามปกติโดยการสร้างรายการงาน สร้างการอัปเดต ติดตามความคืบหน้า และจัดการประชุมสแตนด์อัพโดยอัตโนมัติ ทั้งหมดที่คุณต้องการคือคำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย เพียงถามมันว่า:
- สรุปงาน: "มีอะไรที่อัปเดตในสปรินท์นี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วบ้าง?"
- ค้นหางานที่ติดขัด: "ระบุงานที่ไม่ได้อัปเดตเกิน 15 วัน และสร้างรายงานของอุปสรรคที่ขัดขวาง"
- ค้นหางานที่ซ้ำกัน: "ค้นหางานที่คล้ายกันหรือทับซ้อนกันในรายการการตลาด"
- สร้างการอัปเดต: "สร้างสรุปงานอย่างรวดเร็ว รายงานสถานะ และรายการงานย่อย"
รักษาบริบทในการสนทนา
คิดถึงClickUp Chatเป็นศูนย์บัญชาการของทีมคุณสำหรับการสื่อสาร. มันช่วยให้คุณสร้างและจัดการงานได้ในขณะที่ส่งข้อความ และทำให้ทุกการสนทนาอยู่ในบริบท.
- ให้ทุกคนเชื่อมต่อถึงกันด้วยช่องทางสาธารณะและข้อความส่วนตัว
- ทำงานร่วมกันได้ทันทีด้วยการโทรเสียง/วิดีโอและการแชร์หน้าจอเพียงคลิกเดียวด้วยClickUp SyncUps
- ให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้ร่วมกันโดยการแชร์ไฟล์และงานต่าง ๆ, แทรกลิงก์, และแท็กสมาชิกทีมด้วยการ@mentions
- รับคำตอบอย่างรวดเร็วและสรุปหัวข้อด้วยAI Agents ของ ClickUpและฟีเจอร์ Catch Me Up
🌟 โบนัส: ClickUp Brain MAX, ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อป,ยุติการขยายตัวของ AIที่ไม่จำเป็นโดยการรวม AI, การค้นหา, และการอัตโนมัติเข้าด้วยกันในทุกแอปงานของคุณ, ข้อมูล ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ, และการค้นหาเว็บ—มอบAI ที่เข้าใจบริบทอย่างแท้จริง
ค้นหา, อัตโนมัติ, และสร้างผ่านทุกเครื่องมือทำงานของคุณโดยไม่ต้องเปลี่ยนบริบทหรือค้นหาผ่านแอปพลิเคชันหลายตัว. ไม่มีความล่าช้า, การค้นหาด้วยตนเอง, หรือภาระทางปัญญาอีกต่อไป!
- สลับระหว่างโมเดล AI ระดับพรีเมียมชั้นนำ รวมถึง GPT, Claude, Gemini และอื่น ๆ
- รับคำตอบที่สอดคล้องกับบริบท โดยอ้างอิงจากข้อมูลการทำงาน ไม่ใช่แค่ข้อมูลทั่วไปจากเว็บไซต์
- ค้นหาเนื้อหาใน ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub และแอปอื่นๆ ทั้งหมดของคุณ
- สร้างรายงาน งาน หรือข้อความ เขียนการอัปเดต หรือวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ต้องใช้การวิศวกรรมคำสั่งหรือการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ใช้เสียงเป็นอันดับแรกด้วยTalk To Text— การพิมพ์ตามเสียงที่ได้รับการปรับแต่งด้วย AI ที่ทำงานได้ในทุกแอป พูดไอเดีย มอบหมายงาน ร่างอีเมล หรือสรุปการประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานถึง 4 เท่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ: ปรับใช้กฎการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 50 รายการ หรือสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองด้วยClickUp Automations
- เชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณมีอยู่โดยไม่ต้องสร้างใหม่: ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเนทีฟกว่า 1,000 รายการเพื่อขยายความสามารถของแพลตฟอร์มของคุณด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp
- มองเห็นความก้าวหน้าในแบบของคุณ: รวมข้อมูลเมตริก งาน โครงการ และ KPI ทั้งหมดของคุณไว้ในแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้และโต้ตอบได้ เพิ่มข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลังและเข้าใจบริบทด้วยAI Cards
- การจัดการเอกสารแบบขยายขนาด: ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแก้ไขและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน สร้างวิกิและศูนย์กลาง SOP จัดระเบียบเอกสารทั้งหมดโดยใช้ClickUp Knowledge Management
- ส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางสายตา: ระดมความคิดบนผืนผ้าใบดิจิทัล, แปลงรูปร่างและโน้ตติดผนังให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้, สร้างภาพด้วย AI, และฝังงานสดไว้ในClickUp Whiteboards
- ร่างและขัดเกลาเนื้อหา: สร้างคำอธิบาย, สรุป, และรายการดำเนินการด้วย AI Writer for Work ของ ClickUp Brain โดยตรงใน Tasks หรือ Docs
- ทำให้การโทรเป็นรูปธรรม: บันทึกการประชุม, สร้างสรุปโดยใช้ AI, และสร้างรายการการกระทำที่เชื่อมโยงได้กับClickUp AI Notetaker
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สักเล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้วิจารณ์ท่านนี้จับประเด็นได้ดี:
สำหรับคนที่ทำงานคนเดียวหรือทีมเล็ก (เช่นโปรเจกต์ Android/Kotlin Solo Traveler ของผม) ฟีเจอร์ฟรีหรือระดับกลางนั้นถือว่าให้มาเยอะมาก — ผมสามารถเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และขยายตามความต้องการได้ ข้อดีหลักสำหรับผมคือ ClickUp ช่วยให้ผมเห็นทุกอย่างในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร เป้าหมาย ปฏิทิน บอร์ดต่าง ๆ — ทำให้แทบไม่ต้อง "สลับแอปไปมา" เลย และการผสานรวมกับเครื่องมือที่ผมใช้อยู่แล้วช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการทำงานของทีมพัฒนา + การเขียนบล็อก + การสื่อสารภายในทีมของเรา
สำหรับคนที่ทำงานคนเดียวหรือทีมเล็ก (เช่นโปรเจกต์ Android/Kotlin Solo Traveler ของผม) ฟีเจอร์ฟรีหรือระดับกลางก็ถือว่าให้มาเยอะมาก — ผมสามารถเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และขยายตามความต้องการได้ ข้อดีหลักสำหรับผมคือ ClickUp ช่วยให้ผมเห็นทุกอย่างในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร เป้าหมาย ปฏิทิน บอร์ดต่าง ๆ — ทำให้แทบไม่ต้อง "สลับแอปไปมา" เลย และการผสานรวมกับเครื่องมือที่ผมใช้อยู่แล้วช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการทำงานของทีมพัฒนา + บล็อก + การสื่อสารภายในทีมของเรา
2. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันบนคลาวด์, การสื่อสาร, และการจัดการไฟล์)
Google Workspace ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางดิจิทัลสำหรับองค์กรสมัยใหม่ที่ต้องการเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบรวมศูนย์
จาก Gmail และ Chat สำหรับการส่งข้อความ ไปจนถึง Drive สำหรับการจัดการไฟล์ และ Docs, Sheets, และ Slides สำหรับการสร้างเนื้อหา ทุกแอปเชื่อมต่อถึงกัน การผสานรวม AI ผ่าน Gemini for Workspace เปลี่ยนกระบวนการทำงานประจำวันให้เป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง
ด้วย Admin Console ทีมไอทีสามารถจัดการผู้ใช้ ตั้งค่าสิทธิ์ และรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั่วทั้งองค์กรได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- จัดเก็บ, จัดระเบียบ, และแบ่งปันเอกสารอย่างปลอดภัยใน Google Drive
- จัดการประชุมและนำเสนอผ่านวิดีโอโดยใช้ Google Meet พร้อมฟังก์ชันตัดเสียงรบกวน
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและสร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ดโดยใช้ AppSheet
- สร้างเว็บไซต์ภายในหรือศูนย์กลางโครงการด้วย Google Sites
- จัดการอีเมลธุรกิจด้วย Gmail สำหรับโดเมนที่กำหนดเอง (@yourcompany.com)
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- ความจุในการจัดเก็บข้อมูลที่จำกัด (15GB ต่อผู้ใช้ในแผนพื้นฐาน) จำเป็นต้องอัปเกรดบ่อยครั้ง
- แอปพรีเมียมอย่าง Gemini และ YouTube ต้องการแผน Workspace ที่จ่ายแพงกว่า
ราคาของ Google Workspace
- เริ่มต้น: $8. 40/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $16. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $26. 40/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (46,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (17,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Workspace อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวไว้:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Google Workspace คือการผสานรวมเครื่องมือทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ Gmail, Drive, Docs, Sheets และ Meet ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันง่ายและมีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อ […] ฉันยังพบด้วยว่าตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง — โดยเฉพาะใน Docs และ Sheets — ไม่ยืดหยุ่นเท่ากับในทางเลือกบนเดสก์ท็อปบางตัว
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Google Workspace คือการผสานรวมเครื่องมือทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ Gmail, Drive, Docs, Sheets และ Meet ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันง่ายและมีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อ […] ฉันยังพบด้วยว่าตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง — โดยเฉพาะใน Docs และ Sheets — ไม่ยืดหยุ่นเท่ากับในทางเลือกบนเดสก์ท็อปบางตัว
🔍 คุณรู้หรือไม่? ด้วย AI ที่อยู่ทุกหนทุกแห่ง ทำให้การสร้างเครื่องมือดิจิทัลของคุณเองที่แทบไม่สื่อสารกันเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย ในความเป็นจริง88% ของผู้คนใช้AI ทุกวัน และ 55% ใช้หลายครั้งต่อวัน สิ่งที่เริ่มต้นจากเครื่องมือ 'ช่วยเหลือ' เพียงไม่กี่ชิ้นจะกลายเป็นความยุ่งเหยิงของ AIอย่างรวดเร็ว * นั่นคือสิ่งที่ทำให้พื้นที่ทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ทำงานด้านความรู้ในปัจจุบัน
3. Microsoft 365 (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารอย่างปลอดภัย, การทำงานอัตโนมัติ, และการสื่อสาร)
Microsoft 365 คือพื้นที่ทำงานดิจิทัลแบบครบวงจรที่นำเสนอแอปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกัน และบริการคลาวด์อัจฉริยะ
ไม่เหมือนกับเวอร์ชัน Office แบบสแตนด์อโลนในอดีต ระบบนิเวศนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการอัปเดตอัตโนมัติ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และระบบควบคุมระดับองค์กร ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทั้งสตาร์ทอัพและองค์กรระดับโลก
Copilot ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์ม สรุปอีเมลใน Outlook สร้างงานนำเสนอใน PowerPoint วิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลใน Excel และร่างเนื้อหาใน Word เมื่อรวมกับเครื่องมืออย่าง Viva Engage สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร และ Clipchamp สำหรับการตัดต่อวิดีโออย่างรวดเร็ว คุณจะได้รับที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft 365
- ร่วมมือและสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่าน Microsoft Teams
- จัดเก็บและซิงค์ไฟล์อย่างปลอดภัยด้วยการผสานการทำงานของ OneDrive และ SharePoint
- ซื้อ, ติดตั้ง, และบริหารจัดการโซลูชันธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Microsoft Marketplace
- เข้าถึงแชท AI, การระดมความคิด, และความสามารถในการค้นคว้าผ่าน Copilot Chat ขับเคลื่อนโดยแบบจำลองล่าสุดของ OpenAI
ข้อจำกัดของ Microsoft 365
- การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของไมโครซอฟท์อาจมีความยากลำบาก ซึ่งอาจจำกัดการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง (เช่น Power BI) อาจต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมหรืออาจไม่รวมอยู่ในทุกแผน
ราคาของ Microsoft 365
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Microsoft 365
- G2: 4. 6/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft 365 อย่างไรบ้าง?
ฉันพึ่งพา Microsoft 365 ทุกวัน และมันเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของฉัน การตั้งค่าใช้งานนั้นง่ายดาย และเนื่องจากแอปต่างๆ ใช้งานง่าย ฉันจึงรู้สึกคุ้นเคยได้อย่างรวดเร็ว […] บางครั้ง Microsoft 365 อาจรู้สึกหนักเล็กน้อย โดยเฉพาะเมื่อใช้งาน Teams ซึ่งใช้ทรัพยากรระบบมาก การสลับระหว่างบัญชีส่วนตัวและบัญชีงานไม่ราบรื่นเสมอไป และการซิงค์ OneDrive อาจช้าเป็นบางครั้ง
ฉันพึ่งพา Microsoft 365 ทุกวัน และมันเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของฉัน การตั้งค่าใช้งานนั้นง่ายดาย และเนื่องจากแอปต่างๆ ใช้งานง่าย ฉันจึงรู้สึกคุ้นเคยได้อย่างรวดเร็ว […] บางครั้ง Microsoft 365 อาจรู้สึกหนักเล็กน้อย โดยเฉพาะเมื่อใช้งาน Teams ซึ่งใช้ทรัพยากรระบบมาก การสลับระหว่างบัญชีส่วนตัวและบัญชีงานไม่ราบรื่นเสมอไป และการซิงค์ OneDrive อาจช้าเป็นบางครั้ง
🔍 คุณรู้หรือไม่? สเปรดชีตตัวแรกVisiCalc ( 1979) นั้นปฏิวัติวงการอย่างมากจนผู้คนซื้อคอมพิวเตอร์ Apple II เพียงเพื่อใช้โปรแกรมนี้เท่านั้น มันถูกขนานนามว่าเป็น 'แอปพลิเคชันที่เปลี่ยนเกม' ซึ่งจุดประกายยุคคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในที่ทำงาน
4. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์, การผสานระบบ, และการหารือโครงการ)
Slack เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์ที่การสนทนา ไฟล์ และตัวแทน AI อยู่ร่วมกัน
คุณสามารถสร้าง ช่องทาง เฉพาะสำหรับโครงการหรือแผนกต่างๆ เพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างตรงประเด็นและค้นหาได้ง่าย ทุกข้อความ เอกสาร หรือการตัดสินใจจะถูกเก็บไว้ภายในพื้นที่ทำงาน การประชุมสั้น สำหรับการสนทนาด้วยเสียงหรือวิดีโอ คลิป สำหรับการอัปเดต และ Canvas สำหรับการสร้างเอกสารร่วมกัน ช่วยให้ทีมแบบไฮบริดและทีมระยะไกลสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับเพื่อนร่วมงานที่รู้สึกหนักใจกับการสลับแอป Slack มีการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้ง รวมถึง Salesforce, Google Drive, GitHub, Trello และอื่นๆ ที่ดึงเครื่องมือและการอัปเดตทั้งหมดมาไว้บนแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ร่วมมือกับลูกค้าและผู้ให้บริการภายนอกผ่าน Slack Connect
- ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์
- ค้นหาข้อความ ไฟล์ และการตัดสินใจโดยใช้ การค้นหาภายในองค์กร
- ใช้ AI ใน Slack และ Agentforce เพื่อสรุปหัวข้อ, แยกแยะรายการที่ต้องดำเนินการ, และสร้างเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Slack
- Slack อาจทำให้รู้สึกหนักใจได้จากการแจ้งเตือนที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อถูกเพิ่มเข้าไปในหลายช่องทาง
- ฟังก์ชันการค้นหาถูกจำกัด; การค้นหาข้อความหรือไฟล์เก่าอาจเป็นเรื่องยากหากการแชทไม่ได้จัดระเบียบอย่างดี
ราคาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
- ฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ+: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 36,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,882)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Slack อย่างไรบ้าง?
ความคิดเห็นของผู้ใช้คนหนึ่งเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือวิธีที่มันรวมการสื่อสารของทีมเราทั้งหมดไว้ในที่เดียว แทนที่จะต้องมีอีเมลยาวเหยียดที่ข้อมูลอาจสูญหาย เรามีช่องทางเฉพาะสำหรับแต่ละโปรเจกต์ ทีม และแม้แต่สำหรับการพูดคุยทั่วไป […] มันน่าหงุดหงิดมากเวลาที่ต้องหาข้อมูลจากเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วพบว่ามันหายไปเพราะไม่ได้อัปเกรด รู้สึกเหมือนถูกบังคับให้จ่ายเงินเพียงเพื่อให้เข้าถึงบทสนทนาของตัวเองได้
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือวิธีที่มันรวมการสื่อสารของทีมเราทั้งหมดไว้ในที่เดียว แทนที่จะต้องมีอีเมลยาวเหยียดที่ข้อมูลสูญหาย เรากลับมีช่องทางเฉพาะสำหรับแต่ละโปรเจกต์ ทีม หรือแม้แต่การพูดคุยทั่วไป […] มันน่าหงุดหงิดมากเวลาที่ต้องหาข้อมูลจากเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วพบว่ามันหายไปเพราะยังไม่ได้อัปเกรด รู้สึกเหมือนถูกบังคับให้จ่ายเงินเพียงเพื่อให้เข้าถึงบทสนทนาของตัวเองได้
🧠 เกร็ดความรู้: แนวคิดเรื่องการทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 19 เมื่อกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านแรงงานผลักดันสโลแกนว่า "แปดชั่วโมงทำงาน แปดชั่วโมงพักผ่อน แปดชั่วโมงสำหรับสิ่งที่เราต้องการ" ก่อนหน้านั้น การทำงานวันละ 12-14 ชั่วโมงถือเป็นเรื่องปกติ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Slack ในการแชททีม
5. การบรรจบกัน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารและการแบ่งปันความรู้ที่มีโครงสร้าง)
Atlassian's Confluence คือพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกัน จัดทำเอกสาร และจัดระเบียบความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากไวท์บอร์ดและเอกสารสดไปจนถึงฐานข้อมูลและการอัปเดตวิดีโอ มันปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ นักออกแบบสามารถวางแผนแนวคิดได้อย่างชัดเจน ทีมผลิตภัณฑ์สามารถร่าง PRD และทีมปฏิบัติการสามารถจัดระเบียบกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำได้ ทำให้ทุกขั้นตอนของการทำงานสามารถค้นหาได้
Rovo, เครื่องมือ AI ของ Atlassian, เชื่อมต่อเครื่องมือทั้งหมดของคุณ. ใช้เพื่อสรุปเนื้อหาและเชื่อมโยงฐานความรู้ของคุณผ่าน Jira, Slack, และแพลตฟอร์มอื่น ๆ. คุณสามารถร่างแผน, ปรับปรุงเอกสาร, หรือถาม Rovo Chat สำหรับคำตอบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท, ผู้รับผิดชอบโครงการ, หรือข้อสรุปจากการประชุม.
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- ระดมความคิด, ทำแผนภาพ, หรือทำแผนที่กระบวนการอย่างชัดเจนด้วย ไวท์บอร์ด และเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานได้ทันที
- จัดระเบียบเป้าหมายสำคัญของโครงการ ข้อมูลการเริ่มต้น หรือ OKR ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ฐานข้อมูล ที่มีมุมมองปรับแต่งได้
- ติดตามข้อมูลได้ง่ายด้วย สรุปหน้า และ สรุปความคิดเห็น ที่สร้างโดย AI ซึ่งจะแสดงข้อมูลสำคัญให้คุณทราบภายในไม่กี่วินาที
- เริ่มต้นโครงการหรือเอกสารใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการจัดการโครงการ, บันทึกการประชุม, หรือแผนการตลาด
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- ตัวแก้ไขหน้าอาจใช้งานยากและน่าหงุดหงิด โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดรูปแบบที่ซับซ้อน รูปภาพ หรือมาโคร ซึ่งทำให้การสร้างเอกสารเป็นไปอย่างล่าช้า
- ขาดการจัดการหน้าและเนื้อหาที่เหมาะสม ทำให้ข้อมูลไม่เป็นระเบียบ
การกำหนดราคาแบบผสมผสาน
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5. 42/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10.44/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Confluence อย่างไรบ้าง?
ดังที่ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า:
เนื่องจากเราอยู่ในอุตสาหกรรมบริการและการจัดประชุมเป็นประจำพร้อมทั้งบันทึกเอกสารเป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำวันของเราเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น Confluence ช่วยเราในการหารือร่วมกันและยังช่วยในการอ่านและเขียนเอกสารส่วนตัวของบริษัท [...] หนึ่งในข้อจำกัดหลักของ Confluence คือหน้าไม่สามารถออกแบบหรือปรับแต่งได้เหมือน MS Word หรือ Notion เนื่องจากความแข็งตัวและเทมเพลตที่ตายตัว
เนื่องจากเราอยู่ในอุตสาหกรรมบริการและการจัดประชุมเป็นประจำพร้อมทั้งบันทึกเอกสารเป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำวันของเราเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น Confluence ช่วยเราในการสนทนาแบบร่วมมือกันและยังช่วยในการอ่านและเขียนเอกสารส่วนตัวของบริษัท […] หนึ่งในข้อจำกัดหลักของ Confluence คือหน้าไม่สามารถออกแบบหรือปรับแต่งได้เหมือน MS Word หรือ Notion เนื่องจากความแข็งตัวและเทมเพลตที่ตายตัว
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Confluence
6. Zoho Workplace (เหมาะที่สุดสำหรับอีเมล เอกสาร และการจัดการทีม)
Zoho Workplace เป็นชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ต้องการทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัลง่ายขึ้น คุณจะได้รับแดชบอร์ดเพื่อเข้าถึงเครื่องมือทั้งหมด จัดการงาน และรับข้อมูลอัปเดตทั้งหมดผ่านการเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว
ด้วยแอปที่ผสานการทำงานอย่าง Zoho Mail, Cliq, WorkDrive และ Connect ผู้เชี่ยวชาญสามารถเขียน แชร์ และทำงานร่วมกันบนเนื้อหาได้แบบเรียลไทม์
ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ในตัว Zia เพิ่มชั้นของความฉลาดโดยการแสดงผลการค้นหาจากทุกแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อ ช่วยคุณค้นหาข้อความ ไฟล์ หรือบันทึกต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Workplace
- ทำงานร่วมกันในเอกสาร, ตารางคำนวณ, และการนำเสนอด้วย Zoho Writer, Sheet, และ Show
- จัดเก็บและจัดระเบียบไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันของทีมโดยใช้ Zoho WorkDrive พร้อมการควบคุมเวอร์ชัน
- ทำให้การแชทและการอัปเดตงานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยบอทใน Zoho Cliq เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Zoho Workplace
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด นำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพในองค์กรขนาดใหญ่
- ข้อจำกัดในการจัดเก็บของมันอาจจำกัดสำหรับโครงการที่มีข้อมูลจำนวนมาก
ราคาของ Zoho Workplace
- มาตรฐานสถานที่ทำงาน: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- Mail Lite: $1/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เมล์พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพในที่ทำงาน: 7 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรในสถานที่ทำงาน: ราคาที่กำหนดเอง
Zoho Workplace คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 26,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Workplace อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวที่ได้รับการยืนยันแบ่งปันว่า:
Zoho Projects ทำให้การจัดการงานและการติดตามโครงการเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา ฉันชอบเลย์เอาต์ที่สะอาดตาซึ่งอิงจากรายการและแผนภูมิแกนต์ มันทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเพราะมันให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมุดหมายของงานพร้อมกับเวลาด้วย […] แม้ว่า Zoho Projects จะมีฟีเจอร์มากมาย แต่การเรียนรู้อาจมีความซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ โดยเฉพาะเมื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง
Zoho Projects ทำให้การจัดการงานและการติดตามโครงการเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา ฉันชอบเลย์เอาต์ที่สะอาดซึ่งอิงจากรายการและแผนภูมิแกนต์ มันทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเพราะมันให้จุดสำคัญของแต่ละงานพร้อมกับเวลาด้วย […] แม้ว่า Zoho Projects จะมีฟีเจอร์มากมาย แต่การเรียนรู้อาจมีความซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ โดยเฉพาะเมื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง
การค้นหาด้วย AI สำหรับองค์กรใน ClickUpรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลได้ทันทีจากทุกเครื่องมือที่เชื่อมต่อ—เช่น Google Drive, Notion, Slack และ Gmail—จากจุดเดียว โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ คุณจะได้รับคำตอบที่รวดเร็วและตรงตามบริบทจากงาน เอกสาร การแชท และการประชุม เพื่อให้คุณ เห็นภาพรวมทั้งหมดเสมอ
ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถมั่นใจได้ว่าผลการค้นหาของคุณเป็นปัจจุบันและครบถ้วน ประสบการณ์ที่รวมเป็นหนึ่งนี้ช่วยประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการค้นหาผ่านหลายแพลตฟอร์ม
7. MangoApps (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางสังคมบนอินทราเน็ตและการมีส่วนร่วมของพนักงาน)
MangoApps เป็นแพลตฟอร์มสำหรับพนักงานที่ผสานรวมความสามารถของอินทราเน็ต ศูนย์กลางการทำงานร่วมกัน และชุดเครื่องมือจัดการงานเข้าไว้ด้วยกัน มอบประสบการณ์อินทราเน็ตสมัยใหม่ด้วยเครื่องมือสร้างหน้าแบบไม่ต้องเขียนโค้ด แดชบอร์ดที่ปรับตามบทบาท พอร์ทัลพนักงานที่มีแบรนด์เฉพาะ และการสื่อสารหลายช่องทางผ่านการแจ้งเตือน จดหมายข่าว และการอัปเดตเฉพาะกลุ่ม
แพลตฟอร์มนี้ยังฝัง ผู้ช่วยและตัวแทน AI ไว้ในกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง ช่วยให้พนักงานค้นหาเนื้อหาภายในองค์กร ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ และเข้าถึงการสนับสนุนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายไอทีได้ทันที ผู้ช่วยเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลภายในบริษัทของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าคำตอบมีความถูกต้องตามบริบทและปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของ MangoApps
- สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานของคุณด้วย การยกย่องและรางวัล สำหรับความสำเร็จตามเป้าหมาย ความสำเร็จ และคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน
- เข้าถึงการสื่อสารหลายภาษาด้วยการแปลภาษาในตัวที่รองรับมากกว่า 50 ภาษา
- สร้างและปรับแต่งผู้ช่วย AI ใน AI Studio โดยใช้ข้อมูลองค์กรและการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาของคุณ
ข้อจำกัดของ MangoApps
- การจัดการงานข้ามหลายโครงการมีความกระจัดกระจาย; ไม่มีมุมมองหรือรายงานที่รวมศูนย์อย่างง่ายสำหรับงานที่รอดำเนินการ
- ฟังก์ชันการจัดการโครงการขั้นสูง (เช่น แผนภูมิแกนต์) ไม่มี
ราคาของ MangoApps
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว MangoApps
- G2: 4. 2/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง MangoApps อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ได้แบ่งปัน:
ฉันชอบแอป Mango เพราะมีตัวเลือกมากมาย เช่น การเชื่อมต่อกับผู้คนจากทั่วทั้งบริษัทที่อยู่ในสถานที่ห่างไกล […] ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการ […] การโพสต์คำถามหรืออัปเดตที่ครอบคลุมหลายกลุ่มนั้นไม่ง่ายนัก เนื้อหาจำนวนมากจึงต้องไปรวมอยู่ในกลุ่มเดียว ทำให้พลาดโอกาสในการเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น
ฉันชอบแอป Mango เพราะมีตัวเลือกมากมาย เช่น การเชื่อมต่อกับผู้คนจากทั่วทั้งบริษัทที่อยู่ในสถานที่ห่างไกล […] ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการ […] การโพสต์คำถามหรืออัปเดตที่ครอบคลุมหลายกลุ่มนั้นไม่ง่ายนัก เนื้อหาจำนวนมากจึงต้องไปรวมอยู่ในกลุ่มเดียว ทำให้พลาดโอกาสในการเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น
8. Workona (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบแท็บและพื้นที่ทำงาน)
Workona จัดระเบียบแท็บที่เปิดอยู่ แอปพลิเคชันบนคลาวด์ และทรัพยากรโครงการของคุณให้เป็น พื้นที่เฉพาะ เปลี่ยนเบราว์เซอร์ของคุณให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานที่มุ่งเน้น แต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เสมือนโต๊ะทำงานดิจิทัลสำหรับแต่ละโครงการ รวบรวมทุกอย่างตั้งแต่ Google Docs, ช่อง Slack ไปจนถึงไฟล์ Figma
เทมเพลตการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และระบบค้นหาอัจฉริยะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าโครงการใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยโฟลเดอร์ที่เชื่อมโยง, แท็บที่แชร์, และเครื่องมือที่เชื่อมต่อไว้ ด้วยระบบบันทึกอัตโนมัติ, สำเนาสำรอง, และการซิงค์อุปกรณ์ คุณจะไม่สูญเสียงานของคุณเลย
นอกจากนี้ ส่วนขยาย Tab Manager ของแพลตฟอร์ม (มีให้ใช้สำหรับ Chrome, Firefox และ Edge) ยังช่วยให้คุณควบคุมแท็บที่เปิดอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ โดยจัดกลุ่มแท็บเหล่านั้นไว้ในพื้นที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกัน
คุณสมบัติเด่นของ Workona
- ระงับแท็บที่ไม่ใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดหน่วยความจำและเพิ่มความเร็วในการทำงานของเบราว์เซอร์
- บันทึกอัตโนมัติทุกขั้นตอนของคุณเพื่อให้คุณสามารถปิดแท็บและกลับมาได้ทุกเมื่อโดยไม่สูญเสียความคืบหน้า
- แชร์พื้นที่ทำงานของคุณกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงชุดทรัพยากร บันทึก และงานเดียวกันได้
ข้อจำกัดของ Workona
- แพ็กเกจฟรีจำกัดให้คุณใช้ได้เพียงห้าที่เท่านั้น
- ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์อาจแตกต่างกัน คุณสมบัติบางอย่างอาจทำงานแตกต่างกันบน Chrome, Firefox, และ Brave และไม่ทุกเบราว์เซอร์บันทึกการจัดกลุ่มตามที่คาดหวัง
ราคาของ Workona
- ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $8/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Workona
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Workona อย่างไรบ้าง?
จากรีวิวของผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยัน:
Workona ช่วยให้ฉันจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้หลายโปรไฟล์พร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ฉันไม่สูญเสียแท็บที่ฉันกำลังทำงานในโปรเจ็กต์ต่างๆ อีกต่อไป และช่วยให้ฉันจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น บุ๊กมาร์กได้ [...] ฉันใช้เวลาเพียงสองสามชั่วโมงในการติดตั้งบนโปรไฟล์ผู้ใช้สองโปรไฟล์ที่มีหลายโปรเจ็กต์ [...] มันโหลดช้าบนฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพต่ำ เช่น แล็ปท็อปที่ใช้ซีพียู Celeron (แต่ทุกอย่างก็ช้าบน Celeron อยู่แล้ว)
Workona ช่วยให้ฉันจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้หลายโปรไฟล์พร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ฉันไม่สูญเสียแท็บที่ฉันกำลังทำงานในโปรเจ็กต์ต่างๆ อีกต่อไป และช่วยให้ฉันจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น บุ๊กมาร์กได้ […] ฉันใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการติดตั้งบนโปรไฟล์ผู้ใช้ 2 โปรไฟล์ที่มีโปรเจ็กต์หลายโปรเจ็กต์ […] มันโหลดช้าบนฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพต่ำ เช่น แล็ปท็อปที่ใช้ซีพียู Celeron (แต่ทุกอย่างก็ช้าบน Celeron)
🔍 คุณรู้หรือไม่? Groove Networks ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้ใช้ ก่อตั้งโดย Ray Ozzie ต่อมาถูกซื้อกิจการโดย Microsoft ในปี 2005 ด้วยมูลค่า 120 ล้านดอลลาร์ เทคโนโลยีของบริษัทนี้ได้ถูกนำไปใช้ใน Microsoft SharePoint Workspace และต่อมาได้พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของ OneDrive
9. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับบันทึก, โครงการ, และฐานข้อมูล)
Notion เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ยืดหยุ่น ช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึก จัดการงาน ทำงานร่วมกับทีม และสร้างฐานข้อมูลแบบกำหนดเองได้ คุณสามารถสร้างหน้าสำหรับโครงการ วิกิสำหรับความรู้ของทีม และรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่อคุณต้องการพื้นที่สำหรับการระดมความคิด เพียงแค่เปิดหน้าที่มีรูปภาพและบันทึกย่อแบบรวดเร็ว ใช้กระดานคัมบังแบบลากและวาง หรือสร้างรายการตรวจสอบพร้อมการแจ้งเตือน
นอกเหนือจากบันทึกและงานที่ต้องทำแล้ว ฐานข้อมูลของ Notion ยังช่วยให้คุณสร้างได้ทุกอย่างตั้งแต่ปฏิทินเนื้อหาไปจนถึงระบบ CRM ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแสดงความคิดเห็น คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- Notion Agent ช่วยทำงานซ้ำ ๆ ให้อัตโนมัติ สามารถทำงานต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้น อัปเดตฐานข้อมูล และสร้างเนื้อหาได้
- บันทึกทุกการสนทนาด้วย บันทึกการประชุมด้วย AI ที่สรุปเนื้อหา มอบหมายงาน และอัปเดตหน้าโครงการโดยอัตโนมัติ
- ค้นหาบริบทข้ามเอกสาร Notion, PDF และเครื่องมือที่เชื่อมต่อโดยใช้ การค้นหาองค์กร
- สร้างเอกสารแบบโต้ตอบโดยใช้บล็อกเนื้อหา 50+ รายการ รวมถึงแผนภูมิ, สวิตช์, การฝัง, และตาราง
ข้อจำกัดของโนชั่น
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หน้าเว็บจำนวนมาก หรือเนื้อหาที่มีน้ำหนักมาก
- ฟังก์ชันการค้นหาและการนำเสนอความรู้อาจไม่สม่ำเสมอ
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ตามที่ได้แบ่งปันในบทวิจารณ์ล่าสุด:
Notion ช่วยให้ฉันจัดระเบียบความคิดและโครงการต่าง ๆ ได้ในแบบที่สมุดบันทึกดิจิทัลอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้ ระหว่างการใช้สัญลักษณ์อีโมจิ การเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ และภาพที่ช่วยให้สมองของฉันจัดระเบียบข้อมูลในแบบที่ฉันมองเห็นได้ดีที่สุด เครื่องมือนี้ได้กลายเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับฉันทั้งในฐานะพนักงานประจำและในฐานะผู้ประกอบการ […] ฉันคิดว่าการรวมปฏิทินทั้งหมดไว้ที่เดียวเป็นเรื่องยาก และการเชื่อมโยงโครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกันในปฏิทินเดียวที่เรียกว่า "หน้าต่างเดียวแห่งความจริง" รวมถึงการรับการแจ้งเตือนก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเช่นกัน
Notion ช่วยให้ฉันจัดระเบียบความคิดและโครงการต่าง ๆ ได้ในแบบที่สมุดโน้ตดิจิทัลอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้ ระหว่างการใช้สัญลักษณ์อีโมจิ การเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ และภาพที่ช่วยให้สมองของฉันจัดระเบียบข้อมูลในแบบที่ฉันมองเห็นได้ดีที่สุด เครื่องมือนี้จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับฉันทั้งในฐานะพนักงานประจำและในฐานะผู้ประกอบการ […] ฉันคิดว่าการรวมปฏิทินทั้งหมดไว้ที่เดียวเป็นเรื่องยาก และการเชื่อมโยงโครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกันในปฏิทินเดียวที่เรียกว่า "single pane of truth" รวมถึงการรับการแจ้งเตือนก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเช่นกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notion
10. Rambox (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแอปพลิเคชันและการสื่อสาร)
Rambox เป็นเครื่องมือจัดระเบียบพื้นที่ทำงานที่ช่วยให้คุณจัดการแอปพลิเคชันเว็บต่างๆ เช่น โปรแกรมส่งข้อความ อีเมล การจัดการโครงการ แชททีม และโซเชียลมีเดีย
คุณเพียงแค่เพิ่มแอปที่คุณใช้บ่อยที่สุด, กำหนดค่าให้เป็นพื้นที่ทำงานส่วนตัว, และตั้งค่าการแจ้งเตือน. มันช่วยให้คุณจัดกลุ่มแอปตามโปรเจ็กต์ และแม้กระทั่งให้แอปที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ในโหมดสลีปเพื่อประหยัดหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์.
ด้วยคุณสมบัติเช่น การจัดการรหัสผ่าน, การสลับบัญชีอย่างรวดเร็ว, โหมดมืด, และการรองรับส่วนขยายที่กำหนดเอง, คุณสามารถรักษาการทำงานของคุณให้ปราศจากสิ่งรบกวนได้อย่างง่ายดาย. คุณสามารถหยุดการแจ้งเตือนชั่วคราวเพื่อให้ความสนใจกับงาน, ผสานส่วนขยายเช่นตัวตรวจสอบไวยากรณ์หรือผู้จัดการรหัสผ่าน, และซิงค์การตั้งค่าของคุณข้ามอุปกรณ์ในเวลาจริง.
คุณสมบัติเด่นของ Rambox
- หยุดสิ่งรบกวนทันทีด้วย โหมดโฟกัส
- สลับระหว่างเครื่องมือโดยใช้ ค้นหาอย่างรวดเร็ว และคีย์ลัด
- ล็อกพื้นที่ทำงานโดยใช้รหัสผ่านหลักหรือกุญแจความปลอดภัย FIDO U2F เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- ใช้การฉีด JavaScript หรือ CSS เพื่อปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของแอปพลิเคชันแต่ละตัว
ข้อจำกัดของ Rambox
- มันใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อมีบริการหรือแท็บจำนวนมาก
- มีเพียงส่วนน้อยของส่วนขยาย Chrome เท่านั้นที่สามารถใช้เป็นปลั๊กอินได้
ราคาของ Rambox
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $7/เดือน (สูงสุดสามผู้ใช้)
- องค์กร: $14/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Rambox
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rambox อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวจากCapterraสรุปไว้ดังนี้:
คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หลายแห่งในแอปเดียวได้—นั่นยอดเยี่ยมมาก! ด้วยแอปคู่หู คุณสามารถรวบรวมแอปเว็บที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว […] มันขาดส่วนขยายที่สำคัญและไม่สามารถเปิดหน้าเว็บทั้งในเบราว์เซอร์และแอปพร้อมกันได้ การท่องเว็บไซต์ข่าวหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ รู้สึกซับซ้อนเกินไป
คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หลายแห่งในแอปเดียวได้—นั่นยอดเยี่ยมมาก! ด้วยแอปคู่หู คุณสามารถรวบรวมแอปเว็บที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว […] มันขาดส่วนขยายที่สำคัญและไม่สามารถเปิดหน้าเว็บทั้งในเบราว์เซอร์และแอปพร้อมกันได้ การท่องเว็บไซต์ข่าวหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ รู้สึกซับซ้อนเกินไป
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตัวแทน AI ใน ClickUpสามารถค้นหาข้อมูลได้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ—รวมถึงงาน เอกสาร แชท และแม้แต่เครื่องมือภายนอกที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive หรือ GitHub—เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทันที ไม่ว่าจะเก่าหรือถูกฝังอยู่ลึกแค่ไหนก็ตาม
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเตรียมการอัปเดตโครงการหรือตอบคำถามของลูกค้า ตัวแทน AI สามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารที่ผ่านมา การสนทนาล่าสุด และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ จากนั้นสรุปหรือนำเสนอข้อมูลที่ได้ภายในไม่กี่วินาที ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการค้นหาข้อมูลด้วยตนเองจากหลายแพลตฟอร์ม ทำให้คุณมีบริบทที่ครบถ้วนและความรู้ล่าสุดอยู่เสมอ
เรียนรู้วิธีสร้างตัวแทนของคุณเองใน ClickUp:
11. Bitrix24 (เหมาะที่สุดสำหรับชุดโครงการและระบบสื่อสาร CRM แบบครบวงจร)
Bitrix24 เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจบนคลาวด์ ช่วยคุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามกระบวนการขาย มอบหมายและจัดการงาน และจัดเก็บไฟล์สำคัญ
คุณสามารถจัดระเบียบโครงการในกระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ และกลุ่มทำงานร่วมกันได้ แพลตฟอร์มยังมีแบบฟอร์ม เว็บไซต์ และร้านค้าออนไลน์ที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้า พร้อมการวิเคราะห์และรายงานโดยละเอียดเพื่อให้คุณทราบความคืบหน้าและประสิทธิภาพการทำงานอยู่เสมอ
CoPilot สามารถสร้างบันทึกการประชุม, ระดมความคิด, ร่างข้อความ, สรุปการสนทนา, หรือแม้แต่เปลี่ยนคำแนะนำสำหรับการติดตามผลให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- ทำให้กระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำและงานมาตรฐานเป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์และกฎที่กำหนดเอง
- ติดตามเวลาการทำงาน, ปริมาณงาน, และประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของทีม
- รวมศูนย์การสื่อสารด้วยระบบแชทในตัว, การโทรผ่านวิดีโอ, กลุ่มทำงาน, และฟีดกิจกรรมทั่วทั้งบริษัท
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- การสนับสนุนลูกค้าอาจช้าและไม่ตอบสนองมากนัก โดยเฉพาะผู้ใช้แผนฟรี
- อินเทอร์เฟซอาจดูรกและไม่เป็นธรรมชาติเนื่องจากมีเครื่องมือหลากหลาย ทำให้การเริ่มต้นใช้งานและการฝึกอบรมมีความซับซ้อนมากขึ้น
ราคา Bitrix24
- มาตรฐาน: $124/เดือน (สูงสุด 50 ผู้ใช้)
- มืออาชีพ: $249/เดือน (สูงสุด 100 ผู้ใช้)
- องค์กร: $499/เดือน (สูงสุด 250 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bitrix24 อย่างไรบ้าง?
ความคิดเห็นของผู้ใช้คนหนึ่งเกี่ยวกับซอฟต์แวร์:
เป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและทำงานร่วมกันที่มีคุณภาพระดับองค์กร โดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากเหมือนแพลตฟอร์มอย่าง Jira, Confluence และ MS Teams […] แต่ผมไม่ชอบที่ฟีเจอร์เต็มรูปแบบไม่ได้เปิดให้ผู้ใช้แบบ Basic ใช้ได้เมื่อบริษัทมีพนักงานถึง 5 คน และคุณจำเป็นต้องอัปเกรดเพื่อจ่ายเพิ่มเป็นสองเท่าสำหรับพนักงาน 100 คน ถึงจะได้ฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การลงเวลาทำงาน เป็นต้น
เป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและทำงานร่วมกันที่มีคุณภาพระดับองค์กร โดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากเหมือนแพลตฟอร์มอย่าง Jira, Confluence และ MS Teams […] ผมไม่ชอบที่ฟีเจอร์เต็มรูปแบบไม่ได้เปิดให้ผู้ใช้แบบ Basic ใช้ได้เมื่อบริษัทมีพนักงานถึง 5 คน และคุณจำเป็นต้องอัปเกรดเพื่อจ่ายเพิ่มเป็นสองเท่าสำหรับพนักงาน 100 คน ถึงจะได้ฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การลงเวลาทำงาน เป็นต้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? เมื่อเครื่องโทรสารถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี1843 โดยอเล็กซานเดอร์ เบน มันสามารถส่งภาพผ่านสายโทรเลขได้ ดังนั้นในทางเทคนิคแล้ว ผู้คนได้ส่ง 'เอกสารในรูปแบบดิจิทัล' มานานกว่า 180 ปีแล้ว
ทำให้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวคลิกเข้าที่
การจัดการงานผ่านเครื่องมือหลายอย่างนั้นเหนื่อยล้า ใช้เวลา และเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด. ซอฟต์แวร์เครื่องมือในที่นี้ที่เน้นให้ใช้พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ จะมอบทางเลือกให้คุณในการรวมกระบวนการทำงานไว้ที่เดียว ปรับปรุงการร่วมมือ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังคงมีช่องว่างอยู่.
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน ถูกสร้างขึ้นเพื่อมอบระบบการจัดการงานที่ยืดหยุ่นพร้อมความสามารถ AI ที่ผสานรวมไว้อย่างลงตัว
ด้วยการผสานการทำงานของ AI จาก ClickUp Brain ผ่านแพลตฟอร์มเดียว และทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจ, เอกสาร, แชท, แดชบอร์ด, ปฏิทิน, แบบฟอร์ม, และไวท์บอร์ดไว้ในที่เดียว ClickUp คือเวิร์กสเปซ AI ที่ครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวที่คุณต้องการ
แล้วคุณรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรี และสัมผัสการทำงานที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น! ✅