11 ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

16 กรกฎาคม 2568

ลองนึกภาพว่าหากรายงานสถานะประจำสัปดาห์ของคุณเขียนได้เองโดยอัตโนมัติ งานต่าง ๆ ถูกมอบหมายโดยอิงตามปริมาณงาน และทีมของคุณไม่เคยพลาดกำหนดส่งงานเลยสักครั้ง—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องยกนิ้วแม้แต่ครั้งเดียว นี่คือพลังของเอเจนต์ AI ที่กำลังทำงานอยู่

ด้วยองค์กรทั่วโลก 72% ที่ใช้ AI ในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจแล้ว ชัดเจนว่า: การทำงานอัตโนมัติคือมาตรฐานใหม่

ตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปจนถึงการกำจัดงานที่ทำซ้ำ ๆ ตัวแทน AI ช่วยให้ทีมสามารถใช้เวลาได้มากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความหมาย

เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวมเอเจนต์ AI ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณรวดเร็ว ชาญฉลาด และลดการทำงานด้วยมือให้น้อยลงอย่างมาก

ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา*
คลิกอัพระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์ตัวแทนอัตโนมัติ, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI (ClickUp Brain), ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, แม่แบบสำเร็จรูปฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7 ต่อผู้ใช้/เดือน; สำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
Zapierระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด & การผสานแอปการผสานแอปมากกว่า 5,000 รายการ, ตรรกะเงื่อนไข, Zaps แบบหลายขั้นตอนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99/เดือน; สำหรับองค์กร: กำหนดเอง
UiPathระบบอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ระดับองค์กร (RPA)เวิร์กโฟลว์แบบภาพ การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ บอทแบบมีผู้ควบคุม/ไม่มีผู้ควบคุมฟรี; $420/เดือน/ไลเซนส์; องค์กร: กำหนดเอง
แนวคิดการจัดการความรู้และเอกสารด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์การช่วยเหลือด้านเนื้อหาด้วย AI, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, แม่แบบที่กำหนดเองฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน; สำหรับองค์กร: กำหนดเอง
Workatoระบบอัตโนมัติขั้นสูงในกระบวนการและการบูรณาการเครื่องมือสร้างแบบใช้โค้ดน้อย, ตัวเชื่อมต่อสำเร็จรูป, ซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์, แดชบอร์ดราคาตามความต้องการ
เข้าใจการถอดความการประชุมและการสร้างข้อมูลเชิงลึกสรุปอัตโนมัติ, รองรับหลายภาษา, แชร์ไฮไลท์ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน/ผู้ใช้
AgentGPTการดำเนินการงานด้วย AI อิสระโดยใช้ตัวแทนที่กำหนดเองPLOY ตัวแทนที่ใช้ GPT, การเชื่อมต่อหลายงาน, การผสานระบบ APIทดลองใช้ฟรี; โปร: $40/เดือน; เอ็นเตอร์ไพรส์: กำหนดเอง
หิ่งห้อยการถอดเสียงและการทำงานร่วมกันด้วยเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AIการติดตามคำค้นหา/การกระทำ, บันทึกค้นหาได้, สรุปการประชุมฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/เดือน/ผู้ใช้
บาร์ดีน เอไอระบบอัตโนมัติสำหรับงานส่วนตัวและกระบวนการทำงานบนเบราว์เซอร์ส่วนขยายเบราว์เซอร์, คำสั่งภาษาธรรมชาติ, การดึงข้อมูลจากเว็บแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $129/เดือน
โคลดการเขียนและปัญญาในการสนทนาด้วย AIการสนับสนุนหลายภาษา, คำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย NLP, ข้อเสนอแนะตามบริบทฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน/ผู้ใช้; สำหรับองค์กร: กำหนดเอง
เมล็ดพืชสรุปการสนทนาทางวิดีโอและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้การบันทึกวิดีโอ, การแชร์คลิป, แม่แบบบันทึก AIฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน/ผู้ใช้; สำหรับองค์กร: กำหนดเอง

ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?

ตัวแทน AI คือเครื่องมือหรือคุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยีเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเรียนรู้ของเครื่อง (ML), และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อทำภารกิจอย่างอัตโนมัติ. พวกเขาวิเคราะห์ข้อมูล, ตัดสินใจ, และดำเนินการตัดสินใจโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์.

เมื่อพูดถึงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ตัวแทน AI จะรับผิดชอบงานที่ทำซ้ำ ๆ จัดการตารางเวลา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และสร้างข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับ การดำเนินการอัตโนมัติเช่นนี้ช่วยให้การดำเนินงานของธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้กำลังคนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ELIZA แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ตัวแรก ถูกสร้างขึ้นโดย Joseph Weizenbaum ในปี 1966 ELIZA สามารถเลียนแบบการสนทนาของมนุษย์โดยใช้การจับคู่รูปแบบง่ายๆ!

ประเภทของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์

ตัวแทน AI สามารถจำแนกตามความสามารถในการตัดสินใจ ความซับซ้อน และการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้ ประเภทหลักบางประเภทได้แก่:

  • ตัวแทนสะท้อนแบบง่าย: พวกเขาทำงานตามกฎเงื่อนไข-การกระทำแบบง่าย ตอบสนองต่อข้อมูลนำเข้าเฉพาะโดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์ในอดีต พวกเขาเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่คาดการณ์ได้ แต่ไม่สามารถจัดการกับเงื่อนไขที่ซับซ้อนได้
  • ตัวแทนปฏิกิริยาแบบจำลอง: ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้รักษาแบบจำลองภายในของโลกไว้ ซึ่งช่วยในการตัดสินใจ พวกมันใช้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบันเพื่อทำนายผลลัพธ์และปรับการตอบสนอง
  • ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย: ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายจะตัดสินใจโดยอิงจากผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ พวกเขาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดตามเป้าหมายเหล่านี้
  • ตัวแทนที่อิงตามประโยชน์ใช้สอย: ตัวแทน AI เหล่านี้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและประสิทธิภาพในระหว่างการตัดสินใจ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถประเมินการกระทำต่าง ๆ ได้ตามฟังก์ชันประโยชน์ใช้สอย เช่น ตัวชี้วัดสำหรับประสิทธิภาพที่สูงขึ้น การประหยัดต้นทุน หรือความเสี่ยงที่ต่ำลง
  • ตัวแทนการเรียนรู้: ตัวแทนการเรียนรู้ทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องผ่านประสบการณ์และการปรับตัว พวกเขาใช้กลไกการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเข้าใจบริบทและปรับปรุงผลลัพธ์ของตน
  • ระบบหลายตัวแทน: การตั้งค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับตัวแทน AI หลายตัวที่ทำงานร่วมกันหรือแข่งขันกันเพื่อบรรลุงานที่ซับซ้อนและตัดสินใจร่วมกัน

🔍 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือแปลภาษาด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ Google ที่เรียกว่า Google Neural Machine Translation (GNMT)เคยสร้างภาษาลับระหว่างภาษาเพื่อสื่อสารกับโมเดลAI ที่แตกต่างกัน!

คุณควรมองหาอะไรในตัวแทน AI สำหรับการอัตโนมัติ?

การเลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานอัตโนมัติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความต้องการทางธุรกิจของคุณ ความสามารถในการขยายตัว และความง่ายในการผสานรวม มองหาคุณสมบัติต่อไปนี้ในขณะที่ตัดสินใจ:

  • การอัตโนมัติของงาน: ตัวแทน AI สำหรับการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานควรมีความสามารถในการอัตโนมัติของงาน ตัวแทนควรสามารถจัดการกับงานที่ทำซ้ำ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองของคุณ
  • ความสามารถในการปรับตัว: ตัวแทน AI ควรปรับปรุงตัวเองโดยการเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์ในอดีต, รูปแบบข้อมูล, และคำแนะนำจากผู้ใช้. นี่คือสิ่งที่ต้องเป็นหากตัวแทน AI ทำงานโดยใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง.
  • ความเข้าใจทางภาษา: หากคุณวางแผนที่จะนำเอเจนต์ AI ไปใช้งานในสถานการณ์ที่ต้องมีการสนทนา พวกเขาควรมีความสามารถด้าน NLP เพื่อรักษาการโต้ตอบที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะผ่านเสียงหรือข้อความ
  • ความร่วมมือ: ตัวแทนที่ใช้AI ในการทำงานร่วมกันมีความสามารถในการปรับปรุงการทำงานเป็นทีม กระบวนการ และการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ
  • การผสานรวม: ไม่ว่าคุณจะใช้เอเจนต์ AI เป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดการสินค้าคงคลังหรือระบบหลายเอเจนต์ มันต้องสามารถผสานรวมกับเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: ตัวแทน AI ควรสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้สามารถจัดการกับงานที่ง่ายหรือซับซ้อนได้ ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตัวแทน AI ควรปฏิบัติตามโปรโตคอลการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยเพื่อให้ข้อมูลธุรกิจที่มีความอ่อนไหวของคุณได้รับการปกป้อง

ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติ

ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างตัวแทนที่มีเป้าหมายเฉพาะหรือตัวแทนที่มีลำดับชั้นสำหรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น นี่คือภาพรวมของโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ดีที่สุดเพื่อทำงานอัตโนมัติ:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการจัดการโครงการด้วย AI)

ClickUp's Autopilot Agents
ปลดล็อกตัวแทน AI อัตโนมัติใน ClickUp
ให้งานดำเนินไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp's Autopilot Agents

ClickUp เป็นแอปที่ทรงพลังสำหรับทุกความต้องการในการทำงาน โดยใช้เอเจนต์ AI เพื่อปรับปรุงการทำงานอัตโนมัติและการจัดตารางงาน ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและองค์กรของคุณ

ClickUp's Autopilot Agentsทำงานโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รวมถึงการกระตุ้น เงื่อนไข และคำสั่ง คุณสามารถเปิดใช้งานได้ใน Spaces, Folders, Lists, และ Chat channels ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ พวกมันตรวจสอบเหตุการณ์ภายในงาน, เอกสาร, ข้อความแชท, รายงาน และอื่น ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในเวลาจริง

ClickUp AI Agent
ใช้ ClickUp AI Agents ให้ทำงาน—อัตโนมัติงานต่าง ๆ, ตอบคำถาม, และทำให้สำเร็จมากขึ้น

มีตัวแทน AI สองประเภทที่คุณสามารถสร้าง/ใช้ใน ClickUp:

  • ตัวแทนอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า: โซลูชันสำเร็จรูปที่คุณสามารถเปิดใช้งานได้ทันที เช่น รายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ การประชุมทีมแบบสแตนด์อัพ หรือตัวแทนตอบกลับอัตโนมัติ
  • ตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเอง: กำหนดค่าผ่านอินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ

ตัวแทนใน ClickUp มีพื้นฐานมาจากปัญญาประดิษฐ์ของClickUp Brainและการตั้งค่าแบบเมื่อ-แล้วของClickUp Automations

ClickUp Autopilot Agents
สร้างตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp ด้วยคำแนะนำที่ง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ด

Brain เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI และตระหนักถึงบริบท ซึ่งรู้จักพื้นที่ทำงานของคุณอย่างละเอียดและแบ่งปันคำแนะนำและคำตอบที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับโครงการ งาน และความรู้ของบริษัทของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้ทีมตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสามารถผสานผู้ช่วยทรงพลังนี้เข้ากับคุณสมบัติอื่น ๆ ได้ เช่นClickUp Docs คำแนะนำจาก AI ช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียนของคุณและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ คำแนะนำเหล่านี้ยังช่วยให้ผู้ใช้คิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นขณะทำงานกับโครงการใหม่ ๆ แนวคิดการออกแบบ และอื่น ๆ

ตัวแทน AI สำหรับการอัตโนมัติ: ผสาน AI เพื่อเขียน, สรุป, และปรับปรุงเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain
ผสาน AI เพื่อเขียน สรุป และปรับปรุงเอกสารของคุณด้วย ClickUp Brain

ระบบอัตโนมัติจัดการงานที่เป็นกิจวัตรและงานที่ทำซ้ำ เช่น การแชร์การอัปเดตสถานะ การมอบหมายงาน และการปรับกำหนดเวลา ซึ่งช่วยให้คุณมีเวลาสำหรับกิจกรรมที่มีความสำคัญสูง

อย่างไรก็ตาม ต่างจากระบบอัตโนมัติที่อิงตามกฎ ตัวแทนสามารถเข้าใจบริบท จัดการกับความคลุมเครือ และสร้างเนื้อหาต้นฉบับได้ ตัวแทนได้รับการขับเคลื่อนโดยระบบ AI แบบครบวงจรของ ClickUp Brain (การจัดการความรู้, ระบบอัตโนมัติสำหรับโครงการ, การสร้างข้อความและภาพด้วย AI) ซึ่งมอบบริบทที่ลึกซึ้งและความคิดสร้างสรรค์ให้กับตัวแทน

📌 ตัวอย่างเช่น ตัวแทนวิเคราะห์ความรู้สึกแบบกำหนดเองสามารถตรวจสอบคำตอบในแบบฟอร์ม (เช่น CSAT, NPS, แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ) ที่ส่งใน ClickUp โดยอัตโนมัติ และระบุความรู้สึกของลูกค้า—บวก, ลบ, หรือกลาง—พร้อมกับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้

นี่คือการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันระหว่างตัวแทนและระบบอัตโนมัติ:

คุณสมบัติระบบอัตโนมัติตัวแทนระบบนำร่องอัตโนมัติ
ระดับสติปัญญาอิงตามกฎขับเคลื่อนด้วย AI + ตามบริบท
ต้องการการคิดวิเคราะห์แบบมนุษย์
การเข้าใจภาษาธรรมชาติ
ถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์
ดำเนินการกับเนื้อหาในเอกสาร/แชท
คำแนะนำที่กำหนดเอง❌ แก้ไขตรรกะ✅ คำสั่งที่กำหนดเอง, เครื่องมือ, เงื่อนไข
ความซับซ้อนของกรณีการใช้งานง่ายถึงปานกลางปานกลางถึงซับซ้อน
เหมาะสำหรับการอัปเดตสถานะ, การมอบหมายงาน, การแท็กสรุป, ข้อมูลเชิงลึก, คำแนะนำ, คำถาม-คำตอบกับ AI

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถ รวมทั้งสอง ตัวแทนและระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มากยิ่งขึ้น!

ตัวอย่าง: ระบบอัตโนมัติ สร้างงานเมื่อมีการส่งแบบฟอร์มความคิดเห็น. ตัวแทนที่กำหนดเอง วิเคราะห์ความรู้สึกของแบบฟอร์มนั้น และเพิ่มคำแนะนำการตอบกลับหรือการดำเนินการติดตามผล.

เรียนรู้วิธีสร้างตัวแทนอัตโนมัติใน ClickUp ได้ที่นี่:

การผสานรวม AI และระบบอัตโนมัติในรูปแบบของตัวแทนทำให้ ClickUp เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้เทมเพลตอีเมลอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อทำให้แคมเปญอีเมลของคุณมีประสิทธิภาพ
ใช้เทมเพลตอีเมลอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อทำให้แคมเปญอีเมลของคุณมีประสิทธิภาพ

นอกจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว ClickUp ยังมีคลังเทมเพลตมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อทำงานประจำวันให้เสร็จได้เร็วขึ้นเทมเพลตการอัตโนมัติทางอีเมลโดย ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณจัดการกับอีเมลหลายพันฉบับทุกวัน มันช่วยให้คุณ:

  • ส่งอีเมลอัตโนมัติในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการสนทนา
  • มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างรวดเร็ว
  • ปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการตอบกลับทุกข้อซักถามอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ นี่คือตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณสามารถสำรวจได้:

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • PLOY ตัวแทนอัจฉริยะที่ตรวจสอบความคืบหน้า, คัดกรองคำขอ, สรุปการอัปเดต, ตอบคำถาม, หรือแม้กระทั่งสร้างงานได้โดยอัตโนมัติ
  • กำหนดตัวกระตุ้น คำแนะนำ และการดำเนินการสำหรับตัวแทนในภาษาธรรมชาติ—ไม่ต้องใช้โค้ด
  • ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เพิ่ม ฟิลด์ AI Assign และ AI Prioritize ของ ClickUp เพื่อการมอบหมายงานและการจัดลำดับความสำคัญที่ปรับให้เข้ากับเนื้อหา ความเร่งด่วน และขีดความสามารถของทีมโดยอัตโนมัติ
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อรวมเวิร์กโฟลว์ให้เป็นหนึ่งเดียว
  • ปรับใช้ตัวแทนและระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับทีมที่เติบโตและโครงการที่ซับซ้อน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานได้รับการจัดการแม้ในช่วงนอกเวลาทำการปกติ เนื่องจากเจ้าหน้าที่และระบบอัตโนมัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

📮 ClickUp Insight: 21% ของคนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และอีก 20% กล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 40% ของวัน นั่นคือเกือบครึ่งหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน (41%) ที่ทุ่มเทให้กับงานที่ไม่ต้องการความคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์มากนัก (เช่น การติดตามผลทางอีเมล 👀)

ClickUp AI Agentsช่วยขจัดความน่าเบื่อนี้ไปได้เลย คิดถึงการสร้างสรรค์งาน, การแจ้งเตือน, การอัปเดต, บันทึกการประชุม, การร่างอีเมล, และแม้กระทั่งการสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจร! ทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) สามารถทำได้โดยอัตโนมัติในพริบตาเดียวด้วย ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการปรับตัวกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ที่หลากหลายของแพลตฟอร์ม

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ClickUp เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการครบวงจรสำหรับงานของคุณ งาน เอกสาร เป้าหมาย ปฏิทิน—ทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียว และรู้สึกเป็นระเบียบจริง ๆ ไม่วุ่นวายหรือท่วมท้น การอัปเดตใหม่ล่าสุด โดยเฉพาะในปฏิทินและฟีเจอร์ Auto-Answers Agent ทำให้คุณจัดการงานล่วงหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องจมกับข้อมูล หากคุณต้องการเครื่องมือเดียวที่ช่วยให้ทั้งคุณและทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ClickUp คือคำตอบ

ClickUp เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการครบวงจรสำหรับงานของคุณ งาน เอกสาร เป้าหมาย ปฏิทิน—ทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียว และรู้สึกเป็นระเบียบจริง ๆ ไม่วุ่นวายหรือท่วมท้น การอัปเดตใหม่ล่าสุด โดยเฉพาะฟีเจอร์ปฏิทินและ Auto-Answers Agent ช่วยให้คุณสามารถทำงานล่วงหน้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่ถูกงานทับถม หากคุณต้องการเครื่องมือเดียวที่ช่วยให้ทั้งคุณและทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ClickUp คือคำตอบ

2. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องเขียนโค้ดและการเชื่อมต่อแอป)

ตัวแทน AI สำหรับการอัตโนมัติ: Zapier: เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดและการผสานรวมแอป
ผ่านทาง Zapier

Zapier ช่วยให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติข้ามแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว นอกจากนี้ยังช่วยผสานรวมเทคโนโลยีของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันสองตัวหรือมากกว่านั้นราบรื่นไร้รอยต่อ

เนื่องจาก Zapier สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนับพัน จึงเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AIในหลากหลายอุตสาหกรรมและระบบ ด้วย Zapier คุณจะได้รับแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 5,000 แอปเพื่อทำงานอัตโนมัติ
  • สร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้เรียกว่า Zaps เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
  • ใช้ขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนเพื่อทำให้ลำดับที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ
  • ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานให้ตรงตามความต้องการของคุณ

ข้อจำกัดของ Zapier

  • การดำเนินการอาจล่าช้าเป็นครั้งคราว
  • ลำดับงานที่ซับซ้อนมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่า

ราคาของ Zapier

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $29.99/เดือน
  • ทีม: $103. 50/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zapier

  • G2: 4. 5/5 (1,330+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,950+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zapier อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

ฉันใช้มันเพื่อทำให้การเก็บข้อมูลลูกค้า การต้อนรับ การแบ่งกลุ่มลูกค้า และอื่น ๆ เป็นอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนจองนัดหมายผ่าน TidyCal, Zapier จะเพิ่มพวกเขาเข้าไปในรายชื่อการตลาดทางอีเมลของฉันทันที ติดแท็กให้เหมาะสม และส่งข้อความต้อนรับ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องให้ฉันยกนิ้วเลย

ฉันใช้มันเพื่อทำให้การเก็บข้อมูลลูกค้า การต้อนรับ การแบ่งกลุ่มลูกค้า และอื่น ๆ เป็นอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนจองนัดหมายผ่าน TidyCal, Zapier จะเพิ่มพวกเขาไปยังรายชื่อการตลาดทางอีเมลของฉันทันที ติดแท็กให้เหมาะสม และส่งข้อความต้อนรับ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องให้ฉันยกนิ้วเลย

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยการทำให้งานที่ทำซ้ำและมีผลกระทบสูงเป็นอัตโนมัติก่อนที่คุณจะขยายการอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปทั่วทั้งกระบวนการทำงานของคุณ

3. UiPath (เหมาะที่สุดสำหรับระบบอัตโนมัติทางกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ระดับองค์กร)

UiPath: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ในระดับองค์กร
ผ่านทาง UiPath

UiPath เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA) ที่ช่วยทำงานซ้ำๆ และงานที่มีกฎเกณฑ์ในองค์กรให้อัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถนำเอเจนต์อัจฉริยะที่เลียนแบบการโต้ตอบของมนุษย์กับระบบดิจิทัลมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำงาน

สถาปัตยกรรมที่แข็งแกร่งเช่นนี้ทำให้เหมาะสำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่ ทำให้ UiPath เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการที่ซับซ้อน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UiPath

  • พัฒนาสคริปต์อัตโนมัติโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางที่มองเห็นภาพได้
  • PLOY ตัวแทน AI ที่มีการควบคุมและไม่มีการควบคุมเพื่อความต้องการการอัตโนมัติที่หลากหลาย
  • ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์และกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์
  • รักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยเครื่องมือการกำกับดูแลระดับองค์กร

ข้อจำกัดของ UiPath

  • เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันระดับองค์กรเท่านั้น และสุดท้ายมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
  • เครื่องมือนี้ใช้ทรัพยากรมากในการทำงานและต้องการความสามารถของระบบที่แข็งแกร่ง

ราคาของ UiPath

  • พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $25/เดือน
  • มาตรฐาน: ราคาตามตกลง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ UiPath

  • G2: 4. 6/5 (6,690+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (710+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง UiPath อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวไว้:

UiPath เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติและการพัฒนา สำหรับ Android, iOS และ Windows ด้วยเช่นกัน ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ดเล็กน้อยเนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ระดับสูง และช่วยให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

UiPath เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติและการพัฒนา สำหรับ Android, iOS และ Windows ด้วยเช่นกัน ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ดเล็กน้อยเนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ระดับสูง และช่วยให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้และการจัดทำเอกสารด้วยระบบ AI)

ผ่านทาง Notion

Notion ผสานการจดบันทึก การจัดการความรู้และการจัดการโครงการอัตโนมัติเข้าด้วยกัน พร้อมเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง แชร์ และทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มที่ครบวงจร

ตัวแทน AI ของ Notion ช่วยร่างเนื้อหา สร้างสรุป และดึงข้อมูลเชิงลึก ทำให้โครงการและเอกสารของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น แพลตฟอร์มยังมีเทมเพลตสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ ตั้งแต่การสร้างตัวติดตามนิสัยส่วนตัวไปจนถึงการจัดระเบียบฐานความรู้ของบริษัท

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • ร่วมมือกันขณะสร้างและแก้ไขเอกสารกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์
  • PLOY ระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์แบบบูรณาการเพื่อสร้างและแก้ไขเนื้อหา
  • จัดระเบียบข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลและแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
  • เข้าถึงเนื้อหาได้บนทุกอุปกรณ์ด้วยการซิงค์ที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของโนชั่น

  • ระบบ AI มีความตระหนักถึงบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณอย่างจำกัด ซึ่งอาจทำให้ตัวแทนมีประสิทธิภาพน้อยลง

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • บวก: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น

  • G2: 4. 7/5 (6,790+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,590+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

เครื่องมือ AI เหล่านี้ยอดเยี่ยมมาก AI สามารถจดบันทึกการประชุม ตอบคำถามเกี่ยวกับบันทึกและฐานข้อมูลของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย

เครื่องมือ AI เหล่านี้ยอดเยี่ยมมาก AI สามารถจดบันทึกการประชุม ตอบคำถามเกี่ยวกับบันทึกและฐานข้อมูลของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI สามารถช่วยมืออาชีพประหยัดเวลาได้ถึง200 ชั่วโมงต่อปี!

5. Workato (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจขั้นสูงและการผสานรวม)

ตัวแทน AI สำหรับการอัตโนมัติ: Workato: เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติและผสานรวมกระบวนการทางธุรกิจขั้นสูง
ผ่านทาง Workato

Workato มอบสภาพแวดล้อมแบบ low-code สำหรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ

แนวทางนี้ทำให้ทั้งผู้ใช้ด้านไอทีและผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถเข้าถึงและดำเนินการอัตโนมัติได้ การทำงานอัตโนมัติแบบพลเมืองนี้ยังทำให้ Workato มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ว่าคุณจะใช้เพื่ออัตโนมัติการตลาด การรายงานทางการเงิน หรือกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลโดยใช้เอเจนต์ AI

คุณสมบัติเด่นของ Workato

  • ออกแบบตัวแทน AI และการผสานรวมในสภาพแวดล้อมแบบโค้ดต่ำ
  • ใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์ระหว่างแอปพลิเคชันยอดนิยม
  • ดำเนินการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างระบบ
  • ติดตามและจัดการกระบวนการทำงานของธุรกิจด้วยแดชบอร์ด

ข้อจำกัดของ Workato

  • มันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทำให้องค์กรขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้
  • อาจมีความท้าทายด้านประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวกับตัวแทนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน

ราคาของ Workato

ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Workato

  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Workato อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

Workato เป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยให้เราสามารถสร้างโซลูชันอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการได้อย่างง่ายดาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย แม้แต่กับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน

Workato เป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยให้เราสามารถสร้างโซลูชันอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างง่ายดาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย แม้แต่กับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน

6. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและให้ข้อมูลเชิงลึกในการประชุมด้วยระบบ AI)

Fathom: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมด้วยระบบ AI
ผ่านทาง Fathom

ตัวแทน Fathom AI สร้างการถอดความแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการประชุม พวกเขาบันทึกและถอดความการประชุม ช่วยประหยัดความสนใจของมนุษย์สำหรับงานเชิงกลยุทธ์มากกว่าการจดบันทึก

ตัวแทน AI ยังสรุปประเด็นสำคัญ, เน้นรายการที่ต้องดำเนินการ, และอำนวยความสะดวกในการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดสิ่งใด

คุณสมบัติเด่นของ Fathom

  • บันทึกและถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ด้วยความน่าเชื่อถือสูง
  • สร้างสรุปและเน้นประเด็นสำคัญในการอภิปรายโดยอัตโนมัติ
  • แชร์ข้อมูลการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการกับทีมของคุณได้เพียงคลิกเดียว
  • ทำงานกับหลายภาษาได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด

เข้าใจข้อจำกัด

  • ความถูกต้องของการถอดความจะลดลงเมื่อคุณใช้คำศัพท์เฉพาะทางหรือคำศัพท์เฉพาะในอุตสาหกรรม
  • มันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่มีจำกัด ซึ่งทำให้การเข้าถึงของมันถูกจำกัด

ราคาตามการคำนวณ

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีมเอดิชั่น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Team Edition Pro: $29/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นของ Fathom

  • G2: 5/5 (5,500+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (790+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

Fathom เป็นแอปจดบันทึกที่ใช้ AI เป็นพื้นฐาน และอย่างที่คุณคาดไว้ มันจะสรุปเนื้อหาการประชุมของคุณโดยใช้ AI อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆ คือความราบรื่นในการใช้งาน มันจะตรวจสอบปฏิทินของคุณและ Teams/Zoom/อื่นๆ และเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติ

Fathom เป็นแอปจดบันทึกที่ใช้ AI เป็นพื้นฐาน และอย่างที่คุณคาดไว้ มันจะสรุปเนื้อหาการประชุมของคุณโดยใช้ AI อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ดีจริงๆ คือความราบรื่นในการใช้งาน มันจะตรวจสอบปฏิทินของคุณและ Teams/Zoom/อื่นๆ และเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติ

7. AgentGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินการงาน AI แบบอัตโนมัติและตัวแทน AI ที่กำหนดเอง)

ตัวแทน AI สำหรับการอัตโนมัติ: AgentGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินการงาน AI แบบอัตโนมัติและตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้
ผ่านทาง AgentGPT

AgentGPT มอบอำนาจให้ผู้ใช้สามารถปรับใช้ตัวแทน AI ที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากโมเดล GPT ขั้นสูงเพื่อสร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งให้ตรงกับกระบวนการทำงานเฉพาะ เพื่อความเกี่ยวข้องและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

AgentGPTช่วยให้คุณนำตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันไปใช้ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับตัวแทน AI ที่ท่องอินเทอร์เน็ต การเรียกใช้ API การทำงานในระบบตัวแทนหลายตัว หรือการดำเนินการตามลำดับงานที่ซับซ้อน

คุณสมบัติเด่นของ AgentGPT

  • ปล่อยตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติที่ทำงานโดยไม่ต้องมีการควบคุมดูแลจากมนุษย์
  • ปรับแต่งตัวแทน AI โดยใช้โมเดล GPT ขั้นสูงสำหรับงานเฉพาะ
  • ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติด้วยการเชื่อมโยงงานหลายอย่างเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ
  • ผสานรวมเอเจนต์ AI กับ API ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อจำกัดของ AgentGPT

  • การเกิดขึ้นใหม่ของมันหมายความว่าในขณะนี้มีการสนับสนุนจากชุมชนและทรัพยากรที่จำกัด
  • พึ่งพาความสามารถของโมเดล GPT เป็นอย่างมาก

ราคาของ AgentGPT

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ข้อดี: $40/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ AgentGPT

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจสอบการทำงานอัตโนมัติของ AI เป็นระยะ เพื่อค้นหาวิธีเพิ่มเติมในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

8. ไฟร์ฟลาย (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการถอดเสียง)

หิ่งห้อย: เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการถอดเสียง
ผ่านทาง หิ่งห้อย

ตัวแทน AI ของ Fireflies ทำการถอดความการประชุมและสร้างบันทึกอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน พวกเขาเชื่อมต่อเครื่องมือการประชุมยอดนิยมเข้าด้วยกันเพื่อจับการสนทนาจากหลายแหล่งและจัดระเบียบให้ง่ายต่อการค้นหา

ตัวแทน AI ได้รับการฝึกฝนให้สามารถระบุคำสำคัญ ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ และแบ่งปันข้อมูลระหว่างทีมได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ตรงกัน ส่งผลให้เกิดความสอดคล้องและประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น

คุณสมบัติเด่นของหิ่งห้อย

  • ถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ด้วยความแม่นยำสูง
  • ระบุหัวข้อสำคัญและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ
  • ร่วมมือกันโดยการแชร์การบันทึกและบันทึกย่อระหว่างทีม
  • ค้นหาการประชุมที่ผ่านมาโดยใช้ตัวกรองคำสำคัญเฉพาะ

ข้อจำกัดของหิ่งห้อย

  • ความไม่ถูกต้องในการถอดความเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทสนทนาที่มีศัพท์เทคนิคหรือสำเนียงที่หนัก
  • เวอร์ชันฟรีมีพื้นที่จัดเก็บและฟีเจอร์จำกัด

ราคาของไฟลัฟไฟ

  • ฟรี
  • ข้อดี: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กรธุรกิจ: $39/เดือน ต่อที่นั่ง

การจัดอันดับและรีวิวของไฟร์ฟลาย

  • G2: 4. 8/5 (620+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

นี่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดสำหรับเอเจนซี่ของเรา และเราเชี่ยวชาญในโซลูชันเทคโนโลยีแบบครบวงจร ดังนั้นนี่จึงเป็นคำชมที่ยิ่งใหญ่มาก! เราได้ย้ายลูกค้าทั้งหมดและพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของเราไปยังแพลตฟอร์มนี้แล้ว และพวกเขาก็ชื่นชอบเช่นกัน ซอฟต์แวร์นี้ทรงพลังอย่างยิ่งในการช่วยให้ฉันจัดการการโทรขายและการโทรกับลูกค้า แต่เมื่อผสานกับระบบอัตโนมัติ... ว้าว!!!

นี่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดสำหรับเอเจนซี่ของเรา และเราเชี่ยวชาญในโซลูชันเทคโนโลยีแบบครบวงจร ดังนั้นนี่คือคำชมที่ยิ่งใหญ่มาก! เราได้ย้ายลูกค้าทุกคนและผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดของเราไปยังแพลตฟอร์มนี้แล้ว และพวกเขาก็ชอบมันเช่นกัน ซอฟต์แวร์นี้ทรงพลังมากสำหรับการช่วยให้ฉันจัดการการโทรขายและการโทรกับลูกค้า แต่เมื่อผสานกับระบบอัตโนมัติ... ว้าว!!!

9. Bardeen AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานส่วนตัวและการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานผ่านเบราว์เซอร์)

ตัวแทน AI สำหรับการอัตโนมัติ: Bardeen AI: เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติงานส่วนตัวและการทำงานอัตโนมัติในเบราว์เซอร์
ผ่านทาง Bardeen AI

Bardeen AI เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานที่ทำงานโดยตรงภายในเบราว์เซอร์ของคุณ ทำให้ง่ายต่อการทำงานซ้ำๆ โดยไม่ต้องสลับบริบท

มันให้คุณเข้าถึงตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลายตัว และมีความยืดหยุ่นในการสร้างตัวแทนเหล่านี้โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ Bardeen AI ยังเชื่อมต่อบริการเว็บและแอปพลิเคชันหลายตัว ทำให้การป้อนข้อมูล การดึงข้อมูล และการสร้างโอกาสทางธุรกิจง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bardeen AI

  • ทำให้งานเป็นอัตโนมัติโดยตรงภายในเบราว์เซอร์ด้วยส่วนขยายที่ทรงพลัง
  • สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองด้วยตัวแทน AI ที่เข้าใจคำสั่งภาษาธรรมชาติ
  • เข้าถึงคลังเทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
  • ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน

ข้อจำกัดของ Bardeen AI

  • ให้บริการฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงได้หรือมีมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างถูกจำกัดการเข้าถึง

ราคาของ Bardeen AI

  • เริ่มต้น: $129/เดือน
  • ทีม: $500/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $1500/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิว Bardeen AI

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Bardeen AI อย่างไรบ้าง?

นี่คือตัวอย่างรีวิวจาก G2:

เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยใช้เวลาหลายชั่วโมง ตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ความง่ายในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับฉันเมื่อพิจารณาเครื่องมือสำหรับธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัว และ Bardeen ก็ทำได้ยอดเยี่ยมมากในเรื่องนี้!

เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยใช้เวลาหลายชั่วโมง ตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ความง่ายในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับฉันเมื่อพิจารณาเครื่องมือสำหรับธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัว และ Bardeen ก็ทำได้ดีเยี่ยมในเรื่องนี้เช่นกัน!

10. Claude (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI และปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนา)

โคล้ด: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนที่ได้รับการช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์และปัญญาในการสนทนา
ผ่านทาง โคลด

โคล้ดคือผู้ช่วย AI อเนกประสงค์ ที่รู้จักกันดีที่สุดในด้านความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพการเขียนของคุณ ตัวแทน AI ของโคล้ดขยายการสนับสนุนการสนทนาไปยังแอปพลิเคชันต่างๆ—ร่างเนื้อหา ตอบคำถาม และให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับบริบท

ความสามารถดังกล่าว เมื่อผสานกับการผสานรวมที่ไร้รอยต่อกับหลายแพลตฟอร์ม ทำให้มีความหลากหลายสูง ไม่ว่าคุณจะใช้สำหรับการตอบอีเมลหรือจัดการกับการสนับสนุนลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของโคล้ด

  • รับความช่วยเหลือในการเขียนหรือแก้ไขเนื้อหาด้วยคำแนะนำจากปัญญาประดิษฐ์
  • เข้าถึงคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณเมื่อ Calude เรียนรู้จากการโต้ตอบและข้อเสนอแนะของผู้ใช้
  • รับการสนับสนุนสำหรับหลายภาษาและสำเนียงเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของโคลด

  • ประสิทธิภาพของตัวแทน AI ขึ้นอยู่กับการอัปเดตและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • ผู้ใช้พบความไม่ถูกต้องในคำตอบเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะในกรณีของคำถามที่ซับซ้อน

ราคาของโคลด

  • ฟรี
  • ข้อดี: $20/เดือน
  • สูงสุด: $100/เดือน
  • ทีม: $30/เดือน ต่อคน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของโคล้ด

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึงโคล้ดว่าอย่างไรบ้าง?

รีวิวจาก Capterraระบุว่า:

ฉันชอบความสามารถของโคลดในการเรียนรู้จากคำแนะนำของฉันมาก ปกติแล้วฉันสามารถได้สิ่งที่ต้องการจาก AI ภายใน 2 คำแนะนำ

ฉันชอบความสามารถของโคลดในการเรียนรู้จากคำแนะนำของฉันมาก ปกติแล้วฉันสามารถได้สิ่งที่ต้องการจาก AI ภายใน 2 คำแนะนำ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การจัดการโครงการหลายโครงการอาจใช้เวลามาก ต้องการทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นหรือไม่?ใช้แม่แบบแผนผังกระบวนการที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น!

11. เกรน (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการโทรทางวิดีโอที่ได้รับการเสริมด้วย AI และการให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้)

ตัวแทน AI สำหรับการอัตโนมัติ: ธัญพืช: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการสนทนาทางวิดีโอที่เสริมด้วย AI และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
ผ่านทาง เมล็ดพืช

Grain ใช้ตัวแทน AI เพื่อจับภาพและสรุปการประชุมทางวิดีโอ ตัวแทน AI จะแปลงการประชุมที่ยาวนานให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่กระชับ สามารถนำไปปฏิบัติได้ และแบ่งปันได้

มันสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม และสร้างไฮไลท์ ทำให้ทีมสามารถทบทวนจุดสำคัญได้ง่ายขึ้น ตัวแทน AI ยังปรับแต่งเทมเพลตการบันทึกที่พร้อมใช้งานให้เหมาะกับผู้ใช้

คุณสมบัติเด่นของเมล็ดพืช

  • บันทึกและบันทึกการโทรด้วยเสียงและวิดีโอคุณภาพสูง
  • สรุปการประชุมโดยใช้ตัวแทน AI เพื่อเน้นช่วงเวลาสำคัญ
  • ปรับแต่งเทมเพลตการจดบันทึกให้เหมาะกับประเภทการประชุมและความชอบเฉพาะ
  • แชร์คลิปและสรุปได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้ในทีม

ข้อจำกัดของเมล็ดพืช

  • ขาดคุณสมบัติเฉพาะกระบวนการที่มีอยู่ในเครื่องมือเฉพาะทาง
  • อินเทอร์เฟซอาจได้รับประโยชน์จากการปรับแต่งเพิ่มเติม แต่ขาดคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการปรับแต่ง

การกำหนดราคาธัญพืช

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การประเมินและรีวิวเมล็ดพืช

  • G2: 4. 7/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Grain อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ระบบ AI ฉลาดมาก ๆ รู้เสมอว่าอะไรคือคำนำและแชทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่ประชุม และไม่ทำให้เสียเวลาในการสรุปสิ่งเหล่านั้น และบันทึกที่มันสร้างขึ้นมาก็ดีมาก ๆ ดีกว่าคู่แข่งที่ฉันเคยลองใช้ เช่น Fathom และ Gemini Notes ใน Google Meet

ระบบ AI ฉลาดมาก ๆ รู้เสมอว่าอะไรคือคำนำและบทสนทนาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่ประชุม และไม่ทำให้เสียเวลาในการสรุปสิ่งเหล่านั้น และบันทึกที่มันสร้างขึ้นมาก็ดีมาก ๆ ดีกว่าคู่แข่งที่ฉันเคยลองใช้ เช่น Fathom และ Gemini Notes ใน Google Meet

รับเอเจนต์ AI ที่ดีที่สุดและเข้าใจบริบทมากที่สุดด้วย ClickUp

ตัวแทน AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ธุรกิจต่างๆ อัตโนมัติการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต จากการจัดหาข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดไปจนถึงการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ พวกเขาช่วยให้ทีมทำงานได้ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขาจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสถานที่ทำงานสมัยใหม่

ตัวแทน AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ธุรกิจต่างๆ อัตโนมัติการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต จากการจัดหาข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดไปจนถึงการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ พวกเขาช่วยให้ทีมทำงานได้ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขาจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสถานที่ทำงานสมัยใหม่

ในบรรดาแพลตฟอร์มตัวแทน AI ที่กล่าวถึงข้างต้น ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ดีที่สุด คุณจะได้รับทั้งตัวแทนอัตโนมัติแบบสำเร็จรูปและแบบกำหนดเองเพื่อช่วยจัดการงานประจำวันของคุณ ClickUp Brain สร้างข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดจากพื้นที่ทำงานของคุณ ในขณะที่ ClickUp Automations ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองด้วยการรวมทริกเกอร์อัจฉริยะ, บริบทแบบเรียลไทม์ และการเข้าถึงพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ—รวมถึงงาน, เอกสาร, และการแชท ต่างจากเครื่องมือ AI ทั่วไป ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉพาะ, สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และทำงานได้อย่างราบรื่นภายในกระบวนการทำงานของทีมคุณ

