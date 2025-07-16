11 ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ลองนึกภาพว่าหากรายงานสถานะประจำสัปดาห์ของคุณเขียนได้เองโดยอัตโนมัติ งานต่าง ๆ ถูกมอบหมายโดยอิงตามปริมาณงาน และทีมของคุณไม่เคยพลาดกำหนดส่งงานเลยสักครั้ง—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องยกนิ้วแม้แต่ครั้งเดียว นี่คือพลังของเอเจนต์ AI ที่กำลังทำงานอยู่
ด้วยองค์กรทั่วโลก 72% ที่ใช้ AI ในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจแล้ว ชัดเจนว่า: การทำงานอัตโนมัติคือมาตรฐานใหม่
ตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปจนถึงการกำจัดงานที่ทำซ้ำ ๆ ตัวแทน AI ช่วยให้ทีมสามารถใช้เวลาได้มากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความหมาย
เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวมเอเจนต์ AI ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณรวดเร็ว ชาญฉลาด และลดการทำงานด้วยมือให้น้อยลงอย่างมาก
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ตัวแทนอัตโนมัติ, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI (ClickUp Brain), ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, แม่แบบสำเร็จรูป
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7 ต่อผู้ใช้/เดือน; สำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
|Zapier
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด & การผสานแอป
|การผสานแอปมากกว่า 5,000 รายการ, ตรรกะเงื่อนไข, Zaps แบบหลายขั้นตอน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99/เดือน; สำหรับองค์กร: กำหนดเอง
|UiPath
|ระบบอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ระดับองค์กร (RPA)
|เวิร์กโฟลว์แบบภาพ การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ บอทแบบมีผู้ควบคุม/ไม่มีผู้ควบคุม
|ฟรี; $420/เดือน/ไลเซนส์; องค์กร: กำหนดเอง
|แนวคิด
|การจัดการความรู้และเอกสารด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|การช่วยเหลือด้านเนื้อหาด้วย AI, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, แม่แบบที่กำหนดเอง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน; สำหรับองค์กร: กำหนดเอง
|Workato
|ระบบอัตโนมัติขั้นสูงในกระบวนการและการบูรณาการ
|เครื่องมือสร้างแบบใช้โค้ดน้อย, ตัวเชื่อมต่อสำเร็จรูป, ซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์, แดชบอร์ด
|ราคาตามความต้องการ
|เข้าใจ
|การถอดความการประชุมและการสร้างข้อมูลเชิงลึก
|สรุปอัตโนมัติ, รองรับหลายภาษา, แชร์ไฮไลท์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน/ผู้ใช้
|AgentGPT
|การดำเนินการงานด้วย AI อิสระโดยใช้ตัวแทนที่กำหนดเอง
|PLOY ตัวแทนที่ใช้ GPT, การเชื่อมต่อหลายงาน, การผสานระบบ API
|ทดลองใช้ฟรี; โปร: $40/เดือน; เอ็นเตอร์ไพรส์: กำหนดเอง
|หิ่งห้อย
|การถอดเสียงและการทำงานร่วมกันด้วยเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|การติดตามคำค้นหา/การกระทำ, บันทึกค้นหาได้, สรุปการประชุม
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/เดือน/ผู้ใช้
|บาร์ดีน เอไอ
|ระบบอัตโนมัติสำหรับงานส่วนตัวและกระบวนการทำงานบนเบราว์เซอร์
|ส่วนขยายเบราว์เซอร์, คำสั่งภาษาธรรมชาติ, การดึงข้อมูลจากเว็บ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $129/เดือน
|โคลด
|การเขียนและปัญญาในการสนทนาด้วย AI
|การสนับสนุนหลายภาษา, คำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย NLP, ข้อเสนอแนะตามบริบท
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน/ผู้ใช้; สำหรับองค์กร: กำหนดเอง
|เมล็ดพืช
|สรุปการสนทนาทางวิดีโอและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
|การบันทึกวิดีโอ, การแชร์คลิป, แม่แบบบันทึก AI
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน/ผู้ใช้; สำหรับองค์กร: กำหนดเอง
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
ตัวแทน AI คือเครื่องมือหรือคุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยีเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเรียนรู้ของเครื่อง (ML), และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อทำภารกิจอย่างอัตโนมัติ. พวกเขาวิเคราะห์ข้อมูล, ตัดสินใจ, และดำเนินการตัดสินใจโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์.
เมื่อพูดถึงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ตัวแทน AI จะรับผิดชอบงานที่ทำซ้ำ ๆ จัดการตารางเวลา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และสร้างข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับ การดำเนินการอัตโนมัติเช่นนี้ช่วยให้การดำเนินงานของธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้กำลังคนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ELIZA แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ตัวแรก ถูกสร้างขึ้นโดย Joseph Weizenbaum ในปี 1966 ELIZA สามารถเลียนแบบการสนทนาของมนุษย์โดยใช้การจับคู่รูปแบบง่ายๆ!
ประเภทของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
ตัวแทน AI สามารถจำแนกตามความสามารถในการตัดสินใจ ความซับซ้อน และการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้ ประเภทหลักบางประเภทได้แก่:
- ตัวแทนสะท้อนแบบง่าย: พวกเขาทำงานตามกฎเงื่อนไข-การกระทำแบบง่าย ตอบสนองต่อข้อมูลนำเข้าเฉพาะโดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์ในอดีต พวกเขาเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่คาดการณ์ได้ แต่ไม่สามารถจัดการกับเงื่อนไขที่ซับซ้อนได้
- ตัวแทนปฏิกิริยาแบบจำลอง: ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้รักษาแบบจำลองภายในของโลกไว้ ซึ่งช่วยในการตัดสินใจ พวกมันใช้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบันเพื่อทำนายผลลัพธ์และปรับการตอบสนอง
- ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย: ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายจะตัดสินใจโดยอิงจากผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ พวกเขาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดตามเป้าหมายเหล่านี้
- ตัวแทนที่อิงตามประโยชน์ใช้สอย: ตัวแทน AI เหล่านี้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและประสิทธิภาพในระหว่างการตัดสินใจ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถประเมินการกระทำต่าง ๆ ได้ตามฟังก์ชันประโยชน์ใช้สอย เช่น ตัวชี้วัดสำหรับประสิทธิภาพที่สูงขึ้น การประหยัดต้นทุน หรือความเสี่ยงที่ต่ำลง
- ตัวแทนการเรียนรู้: ตัวแทนการเรียนรู้ทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องผ่านประสบการณ์และการปรับตัว พวกเขาใช้กลไกการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเข้าใจบริบทและปรับปรุงผลลัพธ์ของตน
- ระบบหลายตัวแทน: การตั้งค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับตัวแทน AI หลายตัวที่ทำงานร่วมกันหรือแข่งขันกันเพื่อบรรลุงานที่ซับซ้อนและตัดสินใจร่วมกัน
🔍 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือแปลภาษาด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ Google ที่เรียกว่า Google Neural Machine Translation (GNMT)เคยสร้างภาษาลับระหว่างภาษาเพื่อสื่อสารกับโมเดลAI ที่แตกต่างกัน!
คุณควรมองหาอะไรในตัวแทน AI สำหรับการอัตโนมัติ?
การเลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานอัตโนมัติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความต้องการทางธุรกิจของคุณ ความสามารถในการขยายตัว และความง่ายในการผสานรวม มองหาคุณสมบัติต่อไปนี้ในขณะที่ตัดสินใจ:
- การอัตโนมัติของงาน: ตัวแทน AI สำหรับการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานควรมีความสามารถในการอัตโนมัติของงาน ตัวแทนควรสามารถจัดการกับงานที่ทำซ้ำ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองของคุณ
- ความสามารถในการปรับตัว: ตัวแทน AI ควรปรับปรุงตัวเองโดยการเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์ในอดีต, รูปแบบข้อมูล, และคำแนะนำจากผู้ใช้. นี่คือสิ่งที่ต้องเป็นหากตัวแทน AI ทำงานโดยใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง.
- ความเข้าใจทางภาษา: หากคุณวางแผนที่จะนำเอเจนต์ AI ไปใช้งานในสถานการณ์ที่ต้องมีการสนทนา พวกเขาควรมีความสามารถด้าน NLP เพื่อรักษาการโต้ตอบที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะผ่านเสียงหรือข้อความ
- ความร่วมมือ: ตัวแทนที่ใช้AI ในการทำงานร่วมกันมีความสามารถในการปรับปรุงการทำงานเป็นทีม กระบวนการ และการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ
- การผสานรวม: ไม่ว่าคุณจะใช้เอเจนต์ AI เป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดการสินค้าคงคลังหรือระบบหลายเอเจนต์ มันต้องสามารถผสานรวมกับเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ตัวแทน AI ควรสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้สามารถจัดการกับงานที่ง่ายหรือซับซ้อนได้ ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตัวแทน AI ควรปฏิบัติตามโปรโตคอลการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยเพื่อให้ข้อมูลธุรกิจที่มีความอ่อนไหวของคุณได้รับการปกป้อง
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ AI ยอดนิยม
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างตัวแทนที่มีเป้าหมายเฉพาะหรือตัวแทนที่มีลำดับชั้นสำหรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น นี่คือภาพรวมของโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ดีที่สุดเพื่อทำงานอัตโนมัติ:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการจัดการโครงการด้วย AI)
ClickUp เป็นแอปที่ทรงพลังสำหรับทุกความต้องการในการทำงาน โดยใช้เอเจนต์ AI เพื่อปรับปรุงการทำงานอัตโนมัติและการจัดตารางงาน ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและองค์กรของคุณ
ClickUp's Autopilot Agentsทำงานโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รวมถึงการกระตุ้น เงื่อนไข และคำสั่ง คุณสามารถเปิดใช้งานได้ใน Spaces, Folders, Lists, และ Chat channels ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ พวกมันตรวจสอบเหตุการณ์ภายในงาน, เอกสาร, ข้อความแชท, รายงาน และอื่น ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในเวลาจริง
มีตัวแทน AI สองประเภทที่คุณสามารถสร้าง/ใช้ใน ClickUp:
- ตัวแทนอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า: โซลูชันสำเร็จรูปที่คุณสามารถเปิดใช้งานได้ทันที เช่น รายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ การประชุมทีมแบบสแตนด์อัพ หรือตัวแทนตอบกลับอัตโนมัติ
- ตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเอง: กำหนดค่าผ่านอินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ
ตัวแทนใน ClickUp มีพื้นฐานมาจากปัญญาประดิษฐ์ของClickUp Brainและการตั้งค่าแบบเมื่อ-แล้วของClickUp Automations
Brain เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI และตระหนักถึงบริบท ซึ่งรู้จักพื้นที่ทำงานของคุณอย่างละเอียดและแบ่งปันคำแนะนำและคำตอบที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับโครงการ งาน และความรู้ของบริษัทของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้ทีมตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสามารถผสานผู้ช่วยทรงพลังนี้เข้ากับคุณสมบัติอื่น ๆ ได้ เช่นClickUp Docs คำแนะนำจาก AI ช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียนของคุณและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ คำแนะนำเหล่านี้ยังช่วยให้ผู้ใช้คิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นขณะทำงานกับโครงการใหม่ ๆ แนวคิดการออกแบบ และอื่น ๆ
ระบบอัตโนมัติจัดการงานที่เป็นกิจวัตรและงานที่ทำซ้ำ เช่น การแชร์การอัปเดตสถานะ การมอบหมายงาน และการปรับกำหนดเวลา ซึ่งช่วยให้คุณมีเวลาสำหรับกิจกรรมที่มีความสำคัญสูง
อย่างไรก็ตาม ต่างจากระบบอัตโนมัติที่อิงตามกฎ ตัวแทนสามารถเข้าใจบริบท จัดการกับความคลุมเครือ และสร้างเนื้อหาต้นฉบับได้ ตัวแทนได้รับการขับเคลื่อนโดยระบบ AI แบบครบวงจรของ ClickUp Brain (การจัดการความรู้, ระบบอัตโนมัติสำหรับโครงการ, การสร้างข้อความและภาพด้วย AI) ซึ่งมอบบริบทที่ลึกซึ้งและความคิดสร้างสรรค์ให้กับตัวแทน
📌 ตัวอย่างเช่น ตัวแทนวิเคราะห์ความรู้สึกแบบกำหนดเองสามารถตรวจสอบคำตอบในแบบฟอร์ม (เช่น CSAT, NPS, แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ) ที่ส่งใน ClickUp โดยอัตโนมัติ และระบุความรู้สึกของลูกค้า—บวก, ลบ, หรือกลาง—พร้อมกับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
นี่คือการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันระหว่างตัวแทนและระบบอัตโนมัติ:
|คุณสมบัติ
|ระบบอัตโนมัติ
|ตัวแทนระบบนำร่องอัตโนมัติ
|ระดับสติปัญญา
|อิงตามกฎ
|ขับเคลื่อนด้วย AI + ตามบริบท
|ต้องการการคิดวิเคราะห์แบบมนุษย์
|❌
|✅
|การเข้าใจภาษาธรรมชาติ
|❌
|✅
|ถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์
|✅
|✅
|ดำเนินการกับเนื้อหาในเอกสาร/แชท
|❌
|✅
|คำแนะนำที่กำหนดเอง
|❌ แก้ไขตรรกะ
|✅ คำสั่งที่กำหนดเอง, เครื่องมือ, เงื่อนไข
|ความซับซ้อนของกรณีการใช้งาน
|ง่ายถึงปานกลาง
|ปานกลางถึงซับซ้อน
|เหมาะสำหรับ
|การอัปเดตสถานะ, การมอบหมายงาน, การแท็ก
|สรุป, ข้อมูลเชิงลึก, คำแนะนำ, คำถาม-คำตอบกับ AI
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถ รวมทั้งสอง ตัวแทนและระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มากยิ่งขึ้น!
ตัวอย่าง: ระบบอัตโนมัติ สร้างงานเมื่อมีการส่งแบบฟอร์มความคิดเห็น. ตัวแทนที่กำหนดเอง วิเคราะห์ความรู้สึกของแบบฟอร์มนั้น และเพิ่มคำแนะนำการตอบกลับหรือการดำเนินการติดตามผล.
เรียนรู้วิธีสร้างตัวแทนอัตโนมัติใน ClickUp ได้ที่นี่:
การผสานรวม AI และระบบอัตโนมัติในรูปแบบของตัวแทนทำให้ ClickUp เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว ClickUp ยังมีคลังเทมเพลตมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อทำงานประจำวันให้เสร็จได้เร็วขึ้นเทมเพลตการอัตโนมัติทางอีเมลโดย ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณจัดการกับอีเมลหลายพันฉบับทุกวัน มันช่วยให้คุณ:
- ส่งอีเมลอัตโนมัติในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการสนทนา
- มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างรวดเร็ว
- ปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการตอบกลับทุกข้อซักถามอย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ นี่คือตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณสามารถสำรวจได้:
- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการระบบอัตโนมัติ: ระบุงานที่คุณสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโครงการ
- เทมเพลตการติดตาม KPI สำหรับระบบอัตโนมัติ: การดำเนินการด้านระบบอัตโนมัติของคุณจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีการติดตาม ใช้เทมเพลตนี้เพื่อวัด KPI เพื่อติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของความพยายามของคุณและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- PLOY ตัวแทนอัจฉริยะที่ตรวจสอบความคืบหน้า, คัดกรองคำขอ, สรุปการอัปเดต, ตอบคำถาม, หรือแม้กระทั่งสร้างงานได้โดยอัตโนมัติ
- กำหนดตัวกระตุ้น คำแนะนำ และการดำเนินการสำหรับตัวแทนในภาษาธรรมชาติ—ไม่ต้องใช้โค้ด
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เพิ่ม ฟิลด์ AI Assign และ AI Prioritize ของ ClickUp เพื่อการมอบหมายงานและการจัดลำดับความสำคัญที่ปรับให้เข้ากับเนื้อหา ความเร่งด่วน และขีดความสามารถของทีมโดยอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อรวมเวิร์กโฟลว์ให้เป็นหนึ่งเดียว
- ปรับใช้ตัวแทนและระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับทีมที่เติบโตและโครงการที่ซับซ้อน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานได้รับการจัดการแม้ในช่วงนอกเวลาทำการปกติ เนื่องจากเจ้าหน้าที่และระบบอัตโนมัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
📮 ClickUp Insight: 21% ของคนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และอีก 20% กล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 40% ของวัน นั่นคือเกือบครึ่งหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน (41%) ที่ทุ่มเทให้กับงานที่ไม่ต้องการความคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์มากนัก (เช่น การติดตามผลทางอีเมล 👀)
ClickUp AI Agentsช่วยขจัดความน่าเบื่อนี้ไปได้เลย คิดถึงการสร้างสรรค์งาน, การแจ้งเตือน, การอัปเดต, บันทึกการประชุม, การร่างอีเมล, และแม้กระทั่งการสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจร! ทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) สามารถทำได้โดยอัตโนมัติในพริบตาเดียวด้วย ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการปรับตัวกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ที่หลากหลายของแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการครบวงจรสำหรับงานของคุณ งาน เอกสาร เป้าหมาย ปฏิทิน—ทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียว และรู้สึกเป็นระเบียบจริง ๆ ไม่วุ่นวายหรือท่วมท้น การอัปเดตใหม่ล่าสุด โดยเฉพาะในปฏิทินและฟีเจอร์ Auto-Answers Agent ทำให้คุณจัดการงานล่วงหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องจมกับข้อมูล หากคุณต้องการเครื่องมือเดียวที่ช่วยให้ทั้งคุณและทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ClickUp คือคำตอบ
ClickUp เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการครบวงจรสำหรับงานของคุณ งาน เอกสาร เป้าหมาย ปฏิทิน—ทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียว และรู้สึกเป็นระเบียบจริง ๆ ไม่วุ่นวายหรือท่วมท้น การอัปเดตใหม่ล่าสุด โดยเฉพาะฟีเจอร์ปฏิทินและ Auto-Answers Agent ช่วยให้คุณสามารถทำงานล่วงหน้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่ถูกงานทับถม หากคุณต้องการเครื่องมือเดียวที่ช่วยให้ทั้งคุณและทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ClickUp คือคำตอบ
2. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องเขียนโค้ดและการเชื่อมต่อแอป)
Zapier ช่วยให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติข้ามแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว นอกจากนี้ยังช่วยผสานรวมเทคโนโลยีของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันสองตัวหรือมากกว่านั้นราบรื่นไร้รอยต่อ
เนื่องจาก Zapier สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนับพัน จึงเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AIในหลากหลายอุตสาหกรรมและระบบ ด้วย Zapier คุณจะได้รับแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 5,000 แอปเพื่อทำงานอัตโนมัติ
- สร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้เรียกว่า Zaps เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
- ใช้ขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนเพื่อทำให้ลำดับที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานให้ตรงตามความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของ Zapier
- การดำเนินการอาจล่าช้าเป็นครั้งคราว
- ลำดับงานที่ซับซ้อนมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่า
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- มืออาชีพ: $29.99/เดือน
- ทีม: $103. 50/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,330+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,950+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zapier อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้มันเพื่อทำให้การเก็บข้อมูลลูกค้า การต้อนรับ การแบ่งกลุ่มลูกค้า และอื่น ๆ เป็นอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนจองนัดหมายผ่าน TidyCal, Zapier จะเพิ่มพวกเขาเข้าไปในรายชื่อการตลาดทางอีเมลของฉันทันที ติดแท็กให้เหมาะสม และส่งข้อความต้อนรับ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องให้ฉันยกนิ้วเลย
ฉันใช้มันเพื่อทำให้การเก็บข้อมูลลูกค้า การต้อนรับ การแบ่งกลุ่มลูกค้า และอื่น ๆ เป็นอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนจองนัดหมายผ่าน TidyCal, Zapier จะเพิ่มพวกเขาไปยังรายชื่อการตลาดทางอีเมลของฉันทันที ติดแท็กให้เหมาะสม และส่งข้อความต้อนรับ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องให้ฉันยกนิ้วเลย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยการทำให้งานที่ทำซ้ำและมีผลกระทบสูงเป็นอัตโนมัติก่อนที่คุณจะขยายการอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปทั่วทั้งกระบวนการทำงานของคุณ
3. UiPath (เหมาะที่สุดสำหรับระบบอัตโนมัติทางกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ระดับองค์กร)
UiPath เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA) ที่ช่วยทำงานซ้ำๆ และงานที่มีกฎเกณฑ์ในองค์กรให้อัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถนำเอเจนต์อัจฉริยะที่เลียนแบบการโต้ตอบของมนุษย์กับระบบดิจิทัลมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำงาน
สถาปัตยกรรมที่แข็งแกร่งเช่นนี้ทำให้เหมาะสำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่ ทำให้ UiPath เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UiPath
- พัฒนาสคริปต์อัตโนมัติโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางที่มองเห็นภาพได้
- PLOY ตัวแทน AI ที่มีการควบคุมและไม่มีการควบคุมเพื่อความต้องการการอัตโนมัติที่หลากหลาย
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์และกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์
- รักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยเครื่องมือการกำกับดูแลระดับองค์กร
ข้อจำกัดของ UiPath
- เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันระดับองค์กรเท่านั้น และสุดท้ายมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
- เครื่องมือนี้ใช้ทรัพยากรมากในการทำงานและต้องการความสามารถของระบบที่แข็งแกร่ง
ราคาของ UiPath
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $25/เดือน
- มาตรฐาน: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ UiPath
- G2: 4. 6/5 (6,690+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (710+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง UiPath อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวไว้:
UiPath เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติและการพัฒนา สำหรับ Android, iOS และ Windows ด้วยเช่นกัน ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ดเล็กน้อยเนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ระดับสูง และช่วยให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
UiPath เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติและการพัฒนา สำหรับ Android, iOS และ Windows ด้วยเช่นกัน ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ดเล็กน้อยเนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ระดับสูง และช่วยให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้และการจัดทำเอกสารด้วยระบบ AI)
Notion ผสานการจดบันทึก การจัดการความรู้และการจัดการโครงการอัตโนมัติเข้าด้วยกัน พร้อมเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง แชร์ และทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มที่ครบวงจร
ตัวแทน AI ของ Notion ช่วยร่างเนื้อหา สร้างสรุป และดึงข้อมูลเชิงลึก ทำให้โครงการและเอกสารของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น แพลตฟอร์มยังมีเทมเพลตสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ ตั้งแต่การสร้างตัวติดตามนิสัยส่วนตัวไปจนถึงการจัดระเบียบฐานความรู้ของบริษัท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ร่วมมือกันขณะสร้างและแก้ไขเอกสารกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์
- PLOY ระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์แบบบูรณาการเพื่อสร้างและแก้ไขเนื้อหา
- จัดระเบียบข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลและแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
- เข้าถึงเนื้อหาได้บนทุกอุปกรณ์ด้วยการซิงค์ที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของโนชั่น
- ระบบ AI มีความตระหนักถึงบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณอย่างจำกัด ซึ่งอาจทำให้ตัวแทนมีประสิทธิภาพน้อยลง
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 7/5 (6,790+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,590+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือ AI เหล่านี้ยอดเยี่ยมมาก AI สามารถจดบันทึกการประชุม ตอบคำถามเกี่ยวกับบันทึกและฐานข้อมูลของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องมือ AI เหล่านี้ยอดเยี่ยมมาก AI สามารถจดบันทึกการประชุม ตอบคำถามเกี่ยวกับบันทึกและฐานข้อมูลของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI สามารถช่วยมืออาชีพประหยัดเวลาได้ถึง200 ชั่วโมงต่อปี!
5. Workato (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจขั้นสูงและการผสานรวม)
Workato มอบสภาพแวดล้อมแบบ low-code สำหรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ
แนวทางนี้ทำให้ทั้งผู้ใช้ด้านไอทีและผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถเข้าถึงและดำเนินการอัตโนมัติได้ การทำงานอัตโนมัติแบบพลเมืองนี้ยังทำให้ Workato มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ว่าคุณจะใช้เพื่ออัตโนมัติการตลาด การรายงานทางการเงิน หรือกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลโดยใช้เอเจนต์ AI
คุณสมบัติเด่นของ Workato
- ออกแบบตัวแทน AI และการผสานรวมในสภาพแวดล้อมแบบโค้ดต่ำ
- ใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์ระหว่างแอปพลิเคชันยอดนิยม
- ดำเนินการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างระบบ
- ติดตามและจัดการกระบวนการทำงานของธุรกิจด้วยแดชบอร์ด
ข้อจำกัดของ Workato
- มันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทำให้องค์กรขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้
- อาจมีความท้าทายด้านประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวกับตัวแทนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
ราคาของ Workato
ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Workato
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Workato อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Workato เป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยให้เราสามารถสร้างโซลูชันอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการได้อย่างง่ายดาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย แม้แต่กับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
Workato เป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยให้เราสามารถสร้างโซลูชันอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างง่ายดาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย แม้แต่กับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่ดีที่สุด
6. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและให้ข้อมูลเชิงลึกในการประชุมด้วยระบบ AI)
ตัวแทน Fathom AI สร้างการถอดความแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการประชุม พวกเขาบันทึกและถอดความการประชุม ช่วยประหยัดความสนใจของมนุษย์สำหรับงานเชิงกลยุทธ์มากกว่าการจดบันทึก
ตัวแทน AI ยังสรุปประเด็นสำคัญ, เน้นรายการที่ต้องดำเนินการ, และอำนวยความสะดวกในการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดสิ่งใด
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- บันทึกและถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ด้วยความน่าเชื่อถือสูง
- สร้างสรุปและเน้นประเด็นสำคัญในการอภิปรายโดยอัตโนมัติ
- แชร์ข้อมูลการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการกับทีมของคุณได้เพียงคลิกเดียว
- ทำงานกับหลายภาษาได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
เข้าใจข้อจำกัด
- ความถูกต้องของการถอดความจะลดลงเมื่อคุณใช้คำศัพท์เฉพาะทางหรือคำศัพท์เฉพาะในอุตสาหกรรม
- มันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่มีจำกัด ซึ่งทำให้การเข้าถึงของมันถูกจำกัด
ราคาตามการคำนวณ
- ฟรี
- พรีเมียม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเอดิชั่น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- Team Edition Pro: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Fathom
- G2: 5/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (790+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?
Fathom เป็นแอปจดบันทึกที่ใช้ AI เป็นพื้นฐาน และอย่างที่คุณคาดไว้ มันจะสรุปเนื้อหาการประชุมของคุณโดยใช้ AI อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆ คือความราบรื่นในการใช้งาน มันจะตรวจสอบปฏิทินของคุณและ Teams/Zoom/อื่นๆ และเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติ
Fathom เป็นแอปจดบันทึกที่ใช้ AI เป็นพื้นฐาน และอย่างที่คุณคาดไว้ มันจะสรุปเนื้อหาการประชุมของคุณโดยใช้ AI อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ดีจริงๆ คือความราบรื่นในการใช้งาน มันจะตรวจสอบปฏิทินของคุณและ Teams/Zoom/อื่นๆ และเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติ
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบกระบวนการทำงานที่ดีที่สุดฟรีใน Excel & ClickUp
7. AgentGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินการงาน AI แบบอัตโนมัติและตัวแทน AI ที่กำหนดเอง)
AgentGPT มอบอำนาจให้ผู้ใช้สามารถปรับใช้ตัวแทน AI ที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากโมเดล GPT ขั้นสูงเพื่อสร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งให้ตรงกับกระบวนการทำงานเฉพาะ เพื่อความเกี่ยวข้องและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
AgentGPTช่วยให้คุณนำตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันไปใช้ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับตัวแทน AI ที่ท่องอินเทอร์เน็ต การเรียกใช้ API การทำงานในระบบตัวแทนหลายตัว หรือการดำเนินการตามลำดับงานที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ AgentGPT
- ปล่อยตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติที่ทำงานโดยไม่ต้องมีการควบคุมดูแลจากมนุษย์
- ปรับแต่งตัวแทน AI โดยใช้โมเดล GPT ขั้นสูงสำหรับงานเฉพาะ
- ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติด้วยการเชื่อมโยงงานหลายอย่างเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ
- ผสานรวมเอเจนต์ AI กับ API ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ AgentGPT
- การเกิดขึ้นใหม่ของมันหมายความว่าในขณะนี้มีการสนับสนุนจากชุมชนและทรัพยากรที่จำกัด
- พึ่งพาความสามารถของโมเดล GPT เป็นอย่างมาก
ราคาของ AgentGPT
- ทดลองใช้ฟรี
- ข้อดี: $40/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ AgentGPT
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจสอบการทำงานอัตโนมัติของ AI เป็นระยะ เพื่อค้นหาวิธีเพิ่มเติมในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
8. ไฟร์ฟลาย (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการถอดเสียง)
ตัวแทน AI ของ Fireflies ทำการถอดความการประชุมและสร้างบันทึกอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน พวกเขาเชื่อมต่อเครื่องมือการประชุมยอดนิยมเข้าด้วยกันเพื่อจับการสนทนาจากหลายแหล่งและจัดระเบียบให้ง่ายต่อการค้นหา
ตัวแทน AI ได้รับการฝึกฝนให้สามารถระบุคำสำคัญ ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ และแบ่งปันข้อมูลระหว่างทีมได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ตรงกัน ส่งผลให้เกิดความสอดคล้องและประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น
คุณสมบัติเด่นของหิ่งห้อย
- ถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ด้วยความแม่นยำสูง
- ระบุหัวข้อสำคัญและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ
- ร่วมมือกันโดยการแชร์การบันทึกและบันทึกย่อระหว่างทีม
- ค้นหาการประชุมที่ผ่านมาโดยใช้ตัวกรองคำสำคัญเฉพาะ
ข้อจำกัดของหิ่งห้อย
- ความไม่ถูกต้องในการถอดความเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทสนทนาที่มีศัพท์เทคนิคหรือสำเนียงที่หนัก
- เวอร์ชันฟรีมีพื้นที่จัดเก็บและฟีเจอร์จำกัด
ราคาของไฟลัฟไฟ
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กรธุรกิจ: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
การจัดอันดับและรีวิวของไฟร์ฟลาย
- G2: 4. 8/5 (620+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
นี่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดสำหรับเอเจนซี่ของเรา และเราเชี่ยวชาญในโซลูชันเทคโนโลยีแบบครบวงจร ดังนั้นนี่จึงเป็นคำชมที่ยิ่งใหญ่มาก! เราได้ย้ายลูกค้าทั้งหมดและพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของเราไปยังแพลตฟอร์มนี้แล้ว และพวกเขาก็ชื่นชอบเช่นกัน ซอฟต์แวร์นี้ทรงพลังอย่างยิ่งในการช่วยให้ฉันจัดการการโทรขายและการโทรกับลูกค้า แต่เมื่อผสานกับระบบอัตโนมัติ... ว้าว!!!
นี่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดสำหรับเอเจนซี่ของเรา และเราเชี่ยวชาญในโซลูชันเทคโนโลยีแบบครบวงจร ดังนั้นนี่คือคำชมที่ยิ่งใหญ่มาก! เราได้ย้ายลูกค้าทุกคนและผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดของเราไปยังแพลตฟอร์มนี้แล้ว และพวกเขาก็ชอบมันเช่นกัน ซอฟต์แวร์นี้ทรงพลังมากสำหรับการช่วยให้ฉันจัดการการโทรขายและการโทรกับลูกค้า แต่เมื่อผสานกับระบบอัตโนมัติ... ว้าว!!!
9. Bardeen AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานส่วนตัวและการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานผ่านเบราว์เซอร์)
Bardeen AI เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานที่ทำงานโดยตรงภายในเบราว์เซอร์ของคุณ ทำให้ง่ายต่อการทำงานซ้ำๆ โดยไม่ต้องสลับบริบท
มันให้คุณเข้าถึงตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลายตัว และมีความยืดหยุ่นในการสร้างตัวแทนเหล่านี้โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ Bardeen AI ยังเชื่อมต่อบริการเว็บและแอปพลิเคชันหลายตัว ทำให้การป้อนข้อมูล การดึงข้อมูล และการสร้างโอกาสทางธุรกิจง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bardeen AI
- ทำให้งานเป็นอัตโนมัติโดยตรงภายในเบราว์เซอร์ด้วยส่วนขยายที่ทรงพลัง
- สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองด้วยตัวแทน AI ที่เข้าใจคำสั่งภาษาธรรมชาติ
- เข้าถึงคลังเทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
- ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน
ข้อจำกัดของ Bardeen AI
- ให้บริการฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงได้หรือมีมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างถูกจำกัดการเข้าถึง
ราคาของ Bardeen AI
- เริ่มต้น: $129/เดือน
- ทีม: $500/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $1500/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Bardeen AI
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bardeen AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือตัวอย่างรีวิวจาก G2:
เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยใช้เวลาหลายชั่วโมง ตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ความง่ายในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับฉันเมื่อพิจารณาเครื่องมือสำหรับธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัว และ Bardeen ก็ทำได้ยอดเยี่ยมมากในเรื่องนี้!
เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยใช้เวลาหลายชั่วโมง ตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ความง่ายในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับฉันเมื่อพิจารณาเครื่องมือสำหรับธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัว และ Bardeen ก็ทำได้ดีเยี่ยมในเรื่องนี้เช่นกัน!
10. Claude (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI และปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนา)
โคล้ดคือผู้ช่วย AI อเนกประสงค์ ที่รู้จักกันดีที่สุดในด้านความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพการเขียนของคุณ ตัวแทน AI ของโคล้ดขยายการสนับสนุนการสนทนาไปยังแอปพลิเคชันต่างๆ—ร่างเนื้อหา ตอบคำถาม และให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับบริบท
ความสามารถดังกล่าว เมื่อผสานกับการผสานรวมที่ไร้รอยต่อกับหลายแพลตฟอร์ม ทำให้มีความหลากหลายสูง ไม่ว่าคุณจะใช้สำหรับการตอบอีเมลหรือจัดการกับการสนับสนุนลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของโคล้ด
- รับความช่วยเหลือในการเขียนหรือแก้ไขเนื้อหาด้วยคำแนะนำจากปัญญาประดิษฐ์
- เข้าถึงคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณเมื่อ Calude เรียนรู้จากการโต้ตอบและข้อเสนอแนะของผู้ใช้
- รับการสนับสนุนสำหรับหลายภาษาและสำเนียงเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของโคลด
- ประสิทธิภาพของตัวแทน AI ขึ้นอยู่กับการอัปเดตและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ผู้ใช้พบความไม่ถูกต้องในคำตอบเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะในกรณีของคำถามที่ซับซ้อน
ราคาของโคลด
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- สูงสุด: $100/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อคน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของโคล้ด
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึงโคล้ดว่าอย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraระบุว่า:
ฉันชอบความสามารถของโคลดในการเรียนรู้จากคำแนะนำของฉันมาก ปกติแล้วฉันสามารถได้สิ่งที่ต้องการจาก AI ภายใน 2 คำแนะนำ
ฉันชอบความสามารถของโคลดในการเรียนรู้จากคำแนะนำของฉันมาก ปกติแล้วฉันสามารถได้สิ่งที่ต้องการจาก AI ภายใน 2 คำแนะนำ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การจัดการโครงการหลายโครงการอาจใช้เวลามาก ต้องการทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นหรือไม่?ใช้แม่แบบแผนผังกระบวนการที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น!
11. เกรน (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการโทรทางวิดีโอที่ได้รับการเสริมด้วย AI และการให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้)
Grain ใช้ตัวแทน AI เพื่อจับภาพและสรุปการประชุมทางวิดีโอ ตัวแทน AI จะแปลงการประชุมที่ยาวนานให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่กระชับ สามารถนำไปปฏิบัติได้ และแบ่งปันได้
มันสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม และสร้างไฮไลท์ ทำให้ทีมสามารถทบทวนจุดสำคัญได้ง่ายขึ้น ตัวแทน AI ยังปรับแต่งเทมเพลตการบันทึกที่พร้อมใช้งานให้เหมาะกับผู้ใช้
คุณสมบัติเด่นของเมล็ดพืช
- บันทึกและบันทึกการโทรด้วยเสียงและวิดีโอคุณภาพสูง
- สรุปการประชุมโดยใช้ตัวแทน AI เพื่อเน้นช่วงเวลาสำคัญ
- ปรับแต่งเทมเพลตการจดบันทึกให้เหมาะกับประเภทการประชุมและความชอบเฉพาะ
- แชร์คลิปและสรุปได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้ในทีม
ข้อจำกัดของเมล็ดพืช
- ขาดคุณสมบัติเฉพาะกระบวนการที่มีอยู่ในเครื่องมือเฉพาะทาง
- อินเทอร์เฟซอาจได้รับประโยชน์จากการปรับแต่งเพิ่มเติม แต่ขาดคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการปรับแต่ง
การกำหนดราคาธัญพืช
- ฟรี
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การประเมินและรีวิวเมล็ดพืช
- G2: 4. 7/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Grain อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ระบบ AI ฉลาดมาก ๆ รู้เสมอว่าอะไรคือคำนำและแชทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่ประชุม และไม่ทำให้เสียเวลาในการสรุปสิ่งเหล่านั้น และบันทึกที่มันสร้างขึ้นมาก็ดีมาก ๆ ดีกว่าคู่แข่งที่ฉันเคยลองใช้ เช่น Fathom และ Gemini Notes ใน Google Meet
ระบบ AI ฉลาดมาก ๆ รู้เสมอว่าอะไรคือคำนำและบทสนทนาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่ประชุม และไม่ทำให้เสียเวลาในการสรุปสิ่งเหล่านั้น และบันทึกที่มันสร้างขึ้นมาก็ดีมาก ๆ ดีกว่าคู่แข่งที่ฉันเคยลองใช้ เช่น Fathom และ Gemini Notes ใน Google Meet
รับเอเจนต์ AI ที่ดีที่สุดและเข้าใจบริบทมากที่สุดด้วย ClickUp
ตัวแทน AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ธุรกิจต่างๆ อัตโนมัติการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต จากการจัดหาข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดไปจนถึงการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ พวกเขาช่วยให้ทีมทำงานได้ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขาจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสถานที่ทำงานสมัยใหม่
ในบรรดาแพลตฟอร์มตัวแทน AI ที่กล่าวถึงข้างต้น ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ดีที่สุด คุณจะได้รับทั้งตัวแทนอัตโนมัติแบบสำเร็จรูปและแบบกำหนดเองเพื่อช่วยจัดการงานประจำวันของคุณ ClickUp Brain สร้างข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดจากพื้นที่ทำงานของคุณ ในขณะที่ ClickUp Automations ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองด้วยการรวมทริกเกอร์อัจฉริยะ, บริบทแบบเรียลไทม์ และการเข้าถึงพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ—รวมถึงงาน, เอกสาร, และการแชท ต่างจากเครื่องมือ AI ทั่วไป ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉพาะ, สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และทำงานได้อย่างราบรื่นภายในกระบวนการทำงานของทีมคุณ
