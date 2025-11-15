คุณคงเคยมีช่วงเวลาที่ Claude พูดตอบกลับมาอย่างถูกต้องตามหลักการแต่กลับไม่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการเลย
จากนั้นคุณใช้เวลา 10 นาทีถัดไปในการเขียนคำขอใหม่ หวังว่าเทพเจ้า AI จะยิ้มให้คุณในครั้งนี้
ช่องว่างนี้ขึ้นอยู่กับคำสั่ง AI ของ Claude ที่คุณใช้ คำสั่งที่คลุมเครือจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาคลุมเครือ คำสั่งที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงจะเปลี่ยนเครื่องมือนี้ให้กลายเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้มากที่สุดของคุณ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพิจารณาคำแนะนำของ Claude AI ที่ชัดเจนเพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการอย่างถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก
เป็นโบนัส เราจะสำรวจด้วยว่าทำไมClickUpถึงโดดเด่นในฐานะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการวิศวกรรมคำสั่งสำหรับประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI 🤩
Claude AI คืออะไร?
Claude AI เป็นผู้ช่วย AI ในการสนทนาขั้นสูงที่สร้างโดย Anthropic ช่วยในการเขียน การวิเคราะห์ การเขียนโค้ด คณิตศาสตร์ การวิจัย และโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ ผ่านการสนทนาด้วยข้อความง่ายๆ
นอกจากนี้ Claude ยังเข้าใจข้อความและรูปภาพ เขียนโค้ด สร้างเนื้อหา และอธิบายหัวข้อที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นประโยชน์ แม่นยำ และปลอดภัยสำหรับการใช้งานทั้งส่วนตัวและงานมืออาชีพ
Claude AI prompt คืออะไร?
ข้อความคำสั่งของ Claude AI คือข้อความที่คุณส่งถึง Claude หรือก็คือฝั่งของคุณในการสนทนา ข้อความคำสั่งอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่คำถามสั้นๆ ไปจนถึงคำขอที่ละเอียดถี่ถ้วน นี่คือวิธีที่คุณบอก Claude ถึงสิ่งที่คุณต้องการความช่วยเหลือ
ตัวอย่างเช่น 'สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง?' เป็นคำถามกระตุ้น เช่นเดียวกับ 'วิเคราะห์ข้อมูลนี้และอธิบายแนวโน้ม' คำถามกระตุ้นของคุณอาจขอให้เครื่องมือ AIเขียนบางสิ่ง แก้ปัญหา อธิบายแนวคิด ตรวจสอบงานของคุณ หรือระดมความคิด
ทุกครั้งที่คุณพิมพ์ข้อความถึงโคล้ด นั่นคือคำสั่ง นั่นคือข้อมูลที่คุณป้อนเพื่อเริ่มต้นหรือดำเนินการสนทนาต่อ
Claude AI แตกต่างจาก ChatGPT อย่างไร?
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเห็นความแตกต่างระหว่างChatGPT และ Claudeในด้านสไตล์ การให้เหตุผล และการใช้งานในชีวิตประจำวัน
|คุณสมบัติ
|โคล้ด เอไอ
|แชทจีพีที
|นักพัฒนา
|แอนโทรปิก
|โอเพ่นเอไอ
|แนวทางหลัก
|สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการให้เหตุผลอย่างมีจริยธรรมและความอ่อนไหวต่อบริบท
|ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นและการแก้ปัญหาอย่างลึกซึ้ง
|น้ำเสียงและสไตล์
|สุภาพ มีเหตุผล และไตร่ตรอง
|มีการสนทนา, ตรงไปตรงมา, และสร้างสรรค์
|ความแข็งแกร่งในการใช้เหตุผล
|มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อความยาวหรือซับซ้อน
|จัดการการคิดเชิงนามธรรมและตรรกะหลายขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
|ระดับความคิดสร้างสรรค์
|ระมัดระวังมากขึ้นกับแนวคิดดั้งเดิม
|มีความอิสระมากขึ้นในการระดมความคิดและงานเล่าเรื่อง
|การจัดการไฟล์และข้อความ
|อ่านและสรุปเอกสารยาว ๆ ได้อย่างถูกต้อง
|ทำงานได้ดีกับสื่อผสม: ข้อความ, รูปภาพ, และโค้ด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การวิจัย การจัดทำเอกสาร และการเขียนที่ต้องเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|งานสร้างสรรค์, โครงการทางเทคนิค, และการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม
🔍 คุณรู้หรือไม่? OpenAIปฏิเสธที่จะปล่อย GPT-2 อย่างเต็มรูปแบบในตอนแรกเพราะคำสั่งง่ายๆ เช่น 'เขียนบทความข่าวเกี่ยวกับ Brexit' สามารถสร้างเรื่องราวการเมืองปลอมที่ฟังดูสมจริงได้ทั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดความกังวลในช่วงแรกเกี่ยวกับเครื่องจักรที่แพร่กระจายข้อมูลเท็จ
วิธีเขียนคำสั่งสำหรับ Claude AI อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำตามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้เพื่อสร้างคำสั่ง Claude AI ที่ได้ผล
ขั้นตอนที่ 1: ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
ยิ่งคุณให้รายละเอียดมากเท่าไร Claude ก็จะเข้าใจคำขอของคุณได้ดียิ่งขึ้น
แทนที่จะพูดว่า 'เขียนเกี่ยวกับการตลาด' ให้พูดว่า 'เขียนบล็อกโพสต์ 300 คำเกี่ยวกับการตลาดทางอีเมลสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก' รวมถึงสิ่งที่คุณต้องการ ความยาวที่ต้องการ และกลุ่มเป้าหมาย คำกระตุ้นที่คลุมเครือจะนำไปสู่คำตอบทั่วไปที่คุณจะต้องเขียนใหม่อยู่ดี
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ขอให้ Claude 'ใส่สิ่งนี้ไว้ในอาร์ติแฟกต์เพื่อที่ฉันจะได้ติดตามการเปลี่ยนแปลง' แม้แต่สำหรับการวิเคราะห์ข้อความหรือสรุปงานวิจัย จากนั้นคุณสามารถพูดว่า 'อัปเดตบรรทัดที่ 47' หรือ 'เปลี่ยนส่วนวิธีการ' และ Claude จะแก้ไขเฉพาะจุดที่ต้องการอย่างแม่นยำแทนที่จะสร้างใหม่ทั้งหมด วิธีนี้ช่วยประหยัดโทเค็นและรักษาส่วนที่ดีของคุณไว้
ขั้นตอนที่ 2: ให้บริบท
โคล้ดทำงานได้ดีขึ้นเมื่อทราบถึงพื้นหลังของคำขอของคุณ. ให้ระบุอุตสาหกรรมของคุณ, กลุ่มเป้าหมาย, ระดับทักษะ, หรือเป้าหมายของโครงการ.
ตัวอย่างเช่น 'อธิบาย SEO' จะได้รับคำตอบพื้นฐาน แต่ 'อธิบาย SEO ให้กับเจ้าของร้านเบเกอรี่ที่ต้องการลูกค้าในท้องถิ่นมากขึ้น' จะได้รับคำแนะนำที่ใช้งานได้จริงและเกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น เราลองขอให้โคลดช่วยเราเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ P1 ของเรา นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น:
ขั้นตอนที่ 3: ระบุรูปแบบ น้ำเสียง และสไตล์การเขียน
การตั้งค่าผลลัพธ์ของคุณจะกำหนดผลลัพธ์สุดท้าย แจ้งให้ Claude ทราบหากคุณต้องการใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อย ย่อหน้า ตาราง หรือโค้ด และระบุด้วยว่าคุณต้องการโทนการเขียนที่เป็นทางการ เป็นกันเอง หรือเป็นมิตร
พูดว่า 'เขียนอีเมลอย่างเป็นทางการถึงลูกค้า' เทียบกับ 'เขียนข้อความที่เป็นมิตรถึงเพื่อนร่วมงาน': น้ำเสียงสร้างความแตกต่างทั้งหมด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ห่อข้อมูลสำคัญด้วยแท็ก XML ที่กำหนดเอง:
ขั้นตอนที่ 4: แบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย
โครงการใหญ่ทำให้คุณและโคล้ดรู้สึกหนักใจ แบ่งคำขอใหญ่ๆ ออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ แทนที่จะพูดว่า 'สร้างกลยุทธ์การตลาดที่สมบูรณ์' ให้เริ่มด้วย 'ช่วยฉันระบุกลุ่มเป้าหมายของฉัน' จากนั้นจึงไปต่อว่า 'แนะนำช่องทางการตลาดสามช่องทางสำหรับกลุ่มเป้าหมายนี้'
แต่ละขั้นตอนต่อยอดจากขั้นตอนก่อนหน้าและให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 5: ใช้ตัวอย่างเมื่อมีประโยชน์
แสดงให้โคลดเห็นว่าการประสบความสำเร็จเป็นอย่างไร
หากคุณต้องการสไตล์การเขียนที่เฉพาะเจาะจง ให้วางตัวอย่างย่อหน้า หากคุณต้องการรูปแบบข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ให้แชร์ตัวอย่าง นี่จะช่วยลดการคาดเดาและทำให้ Claude ตรงกับความคาดหวังของคุณตั้งแต่เริ่มต้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ขอให้ 'คิดออกเสียง' สำหรับงานที่ซับซ้อน เริ่มด้วย: 'ก่อนตอบ ให้เขียนกระบวนการคิดภายในของคุณ' Claude จะแสดงกระบวนการคิดอย่างตรงไปตรงมา จับข้อผิดพลาดของตัวเองระหว่างคิด และสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างมากสำหรับปริศนาตรรกะ การดีบักโค้ด หรือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
ขั้นตอนที่ 6: ทบทวนและปรับปรุงแนวทางของคุณ
คำตอบแรกของ Claude เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้าย หากมีอะไรที่ไม่ตรงตามต้องการ โปรดบอก Claude อย่างชัดเจนว่าต้องการให้แก้ไขอย่างไร เช่น 'ทำให้กระชับขึ้น' หรือ 'เพิ่มรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติม'
แต่ละบทสนทนาจะสอนคุณว่าอะไรได้ผล ทำให้แม่แบบคำสั่ง AIของคุณในอนาคตดียิ่งขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักวิจัยพบว่า LLMs มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกันมากขึ้นเมื่อได้รับมอบหมายบุคลิกภาพ ซึ่งคล้ายกับนักแสดงอิมโพรไวส์ที่ได้รับบัตรตัวละคร
คำสั่ง AI ของ Claude ที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
นี่คือคำแนะนำสำหรับ Claude AI ที่ใช้ได้จริงสำหรับผู้ใช้และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแม่แบบและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ:
สำหรับนักพัฒนา
- เขียนฟังก์ชัน Python ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL ดึงข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดจากตาราง 'customers' จัดการข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อด้วย try-except blocks และส่งคืนผลลัพธ์เป็นรายการของพจนานุกรม รวมถึงการแนะนำประเภทข้อมูลและ docstring ที่อธิบายพารามิเตอร์และค่าที่ส่งคืน
- แก้ไขโค้ด JavaScript นี้และอธิบายสาเหตุหลักของข้อผิดพลาดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร พร้อมทั้งแนะนำวิธีแก้ไขสองวิธี: [วางโค้ดของคุณที่นี่] นอกจากนี้ โปรดระบุการปรับปรุงประสิทธิภาพที่คุณสังเกตเห็นด้วย
- สร้างจุดสิ้นสุด REST API ใน Node.js โดยใช้ Express สำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้ รวมถึงการตรวจสอบอีเมล การตรวจสอบความแข็งแกร่งของรหัสผ่าน (ขั้นต่ำ 8 ตัวอักษร มีตัวเลขหนึ่งตัว และมีอักขระพิเศษหนึ่งตัว) การแฮชด้วย bcrypt โค้ดสถานะ HTTP ที่เหมาะสม และการจัดการกรณีการพยายามใช้ที่อยู่อีเมลซ้ำ
- อธิบาย async/await กับ promises ใน JavaScript โดยใช้ตัวอย่างโค้ดสองตัวอย่างที่ทำสิ่งเดียวกันทั้งสองวิธี เน้นความแตกต่างในความอ่านง่ายและการจัดการข้อผิดพลาด บอกฉันว่าเมื่อใดควรใช้แต่ละวิธีในโครงการจริง
- ตรวจสอบคำสั่ง SQL นี้เพื่อหาปัญหาด้านประสิทธิภาพ: [วางคำสั่ง]. ชี้ให้เห็นการดำเนินการที่ช้า, แนะนำดัชนีเฉพาะที่ควรสร้าง, แสดงเวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้ว, และอธิบายผลกระทบของแต่ละรายการ
- สร้างคอมโพเนนต์ React ชื่อ ImageGallery ที่รับอาร์เรย์ของ URL รูปภาพเป็นพรอพส์ แสดงกริดที่ตอบสนองต่อขนาดหน้าจอ (สามคอลัมน์สำหรับเดสก์ท็อป สองคอลัมน์สำหรับแท็บเล็ต หนึ่งคอลัมน์สำหรับมือถือ) ใช้งานการโหลดแบบล่าช้าด้วย Intersection Observer และเปิดไลท์บ็อกซ์เมื่อคลิก ใช้ TypeScript และ Tailwind สำหรับการสไตล์
- แปลงจุดสิ้นสุดของ Python Flask นี้ให้เป็น TypeScript ด้วย Express: [วางโค้ด]. รักษาฟังก์ชันการทำงานเดิมไว้ เพิ่มประเภทที่เหมาะสมสำหรับคำขอและการตอบกลับ ใช้ async/await และปฏิบัติตามมาตรฐานของ Node.js
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:คำสั่ง DAN(2022) เป็นการแฮ็กของชุมชนที่แพร่กระจายไปทั่วโลกภายใน 48 ชั่วโมง การแหกกฎ 'Do Anything Now' เริ่มต้นบน Reddit ในฐานะมุกตลกเพื่อหลีกเลี่ยงตัวกรองความปลอดภัย ภายในสองวัน มีเวอร์ชันแยกออกมาแล้วกว่า 20 เวอร์ชัน และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกระแสการตั้งคำถามเพื่อกำหนดบทบาทใหม่แทนคำสั่งของระบบ
สำหรับผู้เริ่มต้น
- อธิบายปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ตัวอย่างในชีวิตประจำวันสามอย่างที่ฉันพบเจอ (เช่น คำแนะนำของ Netflix หรือเพลย์ลิสต์ของ Spotify) จากนั้นบอกฉันว่า AI แตกต่างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปอย่างไร โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายโดยไม่มีคำศัพท์ทางเทคนิค
- ฉันสับสนระหว่าง RAM กับที่เก็บข้อมูล ช่วยอธิบายความแตกต่างโดยใช้การเปรียบเทียบที่ชัดเจน บอกฉันว่าฉันต้องการเท่าไหร่สำหรับการใช้งานพื้นฐาน (การท่องเว็บ, Netflix, เอกสาร Word) และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันใช้แต่ละอย่างหมด
- ฉันเป็นนักศึกษาที่มีรายได้ $800 ต่อเดือนจากงานพาร์ทไทม์ ค่าเช่าบ้านของฉันคือ $400 ช่วยฉันวางแผนการใช้เงิน $400 ที่เหลือสำหรับค่าอาหาร, ค่าเดินทาง, ความบันเทิง, และการออม อธิบายกฎ 50/30/20 และแสดงว่ามันใช้กับสถานการณ์ของฉันอย่างไร
- สอนฉันทำพาสต้าให้ถูกต้อง ช่วยบอกปริมาณน้ำที่ต้องใช้ เวลาใส่เกลือ วิธีทดสอบว่าสุกหรือยัง และข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดสามอย่างที่มือใหม่มักทำ อธิบายว่า al dente หมายถึงอะไรและทำไมมันถึงสำคัญ
- ฉันต้องเข้าใจการสังเคราะห์แสงสำหรับการสอบสัปดาห์หน้า อธิบายกระบวนการเป็นขั้นตอนง่ายๆ เหมือนฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลย ใช้การเปรียบเทียบในชีวิตประจำวันและเน้นสามสิ่งสำคัญที่ฉันต้องจำให้ได้
- ฉันอายุ 22 ปี และกำลังซื้อรถยนต์คันแรกของฉัน ช่วยอธิบายให้ฟังว่า รถใหม่ รถมือสอง และการเช่าซื้อ ต่างกันอย่างไร ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในป้ายราคา (ประกันภัย การบำรุงรักษา น้ำมัน) และสัญญาณเตือนภัย 5 ข้อที่ควรระวังเมื่อตรวจสอบรถยนต์มือสอง
- อธิบายวิธีการทำงานของบัตรเครดิต ครอบคลุมอัตราดอกเบี้ย การชำระเงินขั้นต่ำ และคะแนนเครดิต ให้กฎสามข้อที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปฏิบัติตามเพื่อไม่ให้ฉันเป็นหนี้
- อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยใช้บ้านราคา $200,000 เป็นตัวอย่าง อธิบายเรื่องเงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย การผ่อนชำระรายเดือน และสิ่งที่ฉันต้องเตรียมก่อนยื่นขอสินเชื่อ
สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
- เขียนคำบรรยายสำหรับ Instagram จำนวน 7 ชิ้น (แต่ละชิ้น 100-150 ตัวอักษร) สำหรับการเปิดตัวคอลเลกชันฤดูร้อนของแบรนด์แฟชั่นที่ยั่งยืน ให้รวมคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTAs) ใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับชายหาดหรือธรรมชาติ เน้นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่แฮชแท็ก 2-3 อันต่อคำบรรยาย และปรับโทนเสียงให้หลากหลายตั้งแต่สร้างแรงบันดาลใจไปจนถึงให้ความรู้และสนุกสนาน
- สร้างปฏิทินโซเชียลมีเดีย 30 วันสำหรับร้านกาแฟท้องถิ่น ครอบคลุม Instagram, Facebook และ TikTok ผสมผสานประเภทเนื้อหา: เบื้องหลัง, ผลิตภัณฑ์, คุณสมบัติของลูกค้า, เคล็ดลับกาแฟ, โปรโมชั่น แนะนำเวลาโพสต์ที่ดีที่สุดและทำเครื่องหมายวันที่เน้นการมีส่วนร่วมกับวันที่เน้นการขาย
- ร่างอีเมลติดต่อธุรกิจแบบเย็น (ไม่เกิน 150 คำ) สำหรับซอฟต์แวร์ SaaS ด้านการบริหารโครงการของฉัน เริ่มต้นด้วยปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในทีม อธิบายโซลูชันของเราอย่างสั้น ๆ รวมสถิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานหนึ่งข้อ และจบด้วยคำขอแบบนุ่มนวลให้ทดลองใช้งานเดโม 15 นาที เขียนหัวเรื่องสามแบบเพื่อทดสอบ A/B
- วิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า: [วางรีวิว 10-15 รายการ] ระบุประเด็นปัญหาหลักสามข้อ นับจำนวนครั้งที่แต่ละประเด็นปรากฏ ดึงตัวอย่างความคิดเห็น และแนะนำการดำเนินการเฉพาะเพื่อแก้ไขแต่ละปัญหา นำเสนอในรูปแบบตาราง
- สร้างไอเดียโพสต์บล็อก 10 รายการเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด รวมถึงชื่อเรื่องที่ใช้งานได้ คำหลักเป้าหมาย ประเด็นหลักที่ต้องครอบคลุม และเหตุผลว่าทำไมแต่ละประเด็นจึงสำคัญต่อเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เน้นกลยุทธ์แบบทำเอง (DIY)
- เขียนคำอธิบายสินค้า 3 รายการ (แต่ละรายการ 100-150 คำ) สำหรับแก้วเซรามิกทำมือ (ขนาด 12 ออนซ์, เคลือบด้าน, ใช้กับไมโครเวฟได้, มีสีให้เลือก: สีเขียวเซจ, สีน้ำเงิน, สีครีม) 1. สำหรับ Etsy ให้เน้นคุณภาพงานฝีมือ 2. สำหรับ Instagram ให้เน้นไลฟ์สไตล์ 3. สำหรับผู้ซื้อส่ง ให้เน้นความทนทาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หาก Claude ปฏิเสธบางสิ่ง ให้ถามว่า: 'กรุณาอธิบายว่าแนวทางความปลอดภัยข้อใดที่ขัดขวางคุณจากการทำสิ่งนี้ จากนั้นแนะนำทางเลือกที่ใกล้เคียงที่สุดที่คุณสามารถทำได้' วิธีนี้จะช่วยสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับขอบเขตและมักจะช่วยให้คุณค้นพบวิธีแก้ไขที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
สำหรับนักเรียนและนักวิจัย
- สรุปงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ให้อยู่ใน 400 คำ: [วางเอกสาร]. จัดโครงสร้างดังนี้: คำถามวิจัย, วิธีการวิจัย, ผลการวิจัยที่สำคัญพร้อมข้อมูล, ข้อจำกัดของการศึกษา, และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น. เขียนในระดับปริญญาตรี และเน้นย้ำผลการวิจัยที่สำคัญที่สุด
- วิเคราะห์บทความเกี่ยวกับการควบคุมโซเชียลมีเดียนี้: [วางบทความ]. ระบุข้อโต้แย้งหลัก, หลักฐานที่แข็งแกร่งที่สุดสามข้อ, ข้อผิดพลาดทางตรรกะใด ๆ, ข้อโต้แย้งที่ผู้เขียนพลาด, และอคติที่เห็นได้ชัดของผู้เขียน นำเสนอในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
- สร้างโครงร่างโดยละเอียดสำหรับเรียงความ 10 หน้าเกี่ยวกับสาเหตุของการปฏิวัติฝรั่งเศส โดยระบุวิทยานิพนธ์ที่โต้แย้งว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความสำคัญที่สุด รวมถึงห้าส่วนหลักพร้อมหัวข้อย่อย เหตุการณ์และวันที่เฉพาะเจาะจงที่ต้องกล่าวถึง และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่ควรอ้างอิง
- เปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์กับเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิกในประเด็นต่อไปนี้: การแทรกแซงของรัฐบาล, มุมมองเกี่ยวกับการว่างงาน, แนวทางในการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย, สมมติฐานของตลาด, และตัวอย่างจากโลกจริง. ทำตารางเปรียบเทียบ, จากนั้นเขียนบทความ 300 คำว่าทฤษฎีใดเหมาะกับปัญหาท้าทายในปัจจุบันมากกว่า
- สร้างวิทยานิพนธ์หกข้อเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่น ใช้มุมมองที่แตกต่างกัน: ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ vs. ความสัมพันธ์เชิงสหสัมพันธ์, แพลตฟอร์มเฉพาะ, ผลลัพธ์เฉพาะ อธิบายว่าวิทยานิพนธ์แต่ละข้อต้องการวิธีการวิจัยแบบใด
- แยกการศึกษานี้สำหรับการทบทวนวรรณกรรมของฉัน: [วางบทคัดย่อ] สกัดรูปแบบการวิจัย ขนาดตัวอย่าง ตัวแปร สถิติสำคัญพร้อมค่า p และข้อสรุป จากนั้นเขียนวิจารณ์ข้อจำกัดของการศึกษานี้ 100 คำ
- วิเคราะห์สัญลักษณ์ของเลือด การนอนหลับ และความมืดในบทละคร "แมคเบธ" สำหรับแต่ละสัญลักษณ์: อ้างอิงฉากเฉพาะสองฉาก อธิบายว่าฉากเหล่านั้นสื่อถึงอะไร ความหมายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และความเชื่อมโยงกับธีมความรู้สึกผิด/ความทะเยอทะยาน เขียน 200 คำต่อสัญลักษณ์ พร้อมอ้างอิงคำพูด
สำหรับผู้สร้างเนื้อหาและนักเขียน
- เขียนบทนำสามตอน (ตอนละ 150 คำ) สำหรับนิยายลึกลับในนิวยอร์กยุค 1920 ตัวเอกเป็นนักร้องแจ๊สที่พบศพในบาร์ลับของเธอ ตอนแรกเริ่มด้วยบทสนทนา ตอนที่สองเริ่มด้วยบรรยากาศ และตอนที่สามเริ่มด้วยเหตุการณ์แอคชั่น สร้างบรรยากาศแบบนัวร์และยุคห้ามเหล้า จบแต่ละตอนด้วยจุดดึงดูด
- สร้างหัวข้อ YouTube 12 รายการ (ไม่เกิน 60 ตัวอักษร) สำหรับวิดีโอออกกำลังกายที่บ้านที่มุ่งเป้าไปที่มืออาชีพที่ยุ่ง รวมตัวเลข สัญญาผลลัพธ์ภายใน 30 นาที ระบุไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ใช้คำที่ค้นหาได้ง่าย เช่น ออกกำลังกายทั้งตัว เผาผลาญไขมัน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น หมายเหตุแนวคิดภาพหน้าปกสำหรับแต่ละรายการ
- ฉันกำลังเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์การเดินทางข้ามเวลาได้ แต่สามารถย้อนกลับไปได้เพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น ช่วยระดมความคิดสำหรับจุดหักมุมของเรื่อง 5 ประการภายใต้ข้อจำกัดนี้ แต่ละจุดควรสร้างภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางศีลธรรม มีผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล หลีกเลี่ยงความซ้ำซากของการเดินทางข้ามเวลา และอธิบายว่ามันเปลี่ยนแปลงเรื่องราวอย่างไร
- เขียนบทนำบล็อกนี้ใหม่เพื่อดึงดูดผู้อ่าน: [วางย่อหน้า]. กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน เริ่มต้นด้วยปัญหาที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้หรือสถิติที่น่าประหลาดใจ ลดเนื้อหาที่ไม่จำเป็น สร้างความอยากรู้เกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา จำกัดความยาวไม่เกิน 100 คำ
- สร้างโปรไฟล์ตัวละครสำหรับตัวเอกผจญภัยแฟนตาซีสามคน แต่ละคนต้องมี: ชื่อ, อายุ, คำอธิบาย, ลักษณะบุคลิกภาพ, ข้อบกพร่องร้ายแรง, จุดแข็งที่ซ่อนอยู่, เรื่องราวพื้นหลัง 100 คำ, แรงจูงใจ, ความสัมพันธ์กับผู้อื่น, เส้นเรื่องในไตรภาค, และรูปแบบการพูดที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้มีความหลากหลายและเสริมซึ่งกันและกัน
- เขียนสคริปต์พอดแคสต์ความยาว 15 นาทีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานสำหรับคนสร้างสรรค์ ประกอบด้วยช่วงเปิดแบบไม่มีพิธีรีตอง (30 วินาที) บทนำ ส่วนหลักสามช่วงพร้อมเคล็ดลับ เรื่องราวส่วนตัว คำถามจากผู้ฟัง คำกระตุ้นให้ดำเนินการ และบทสรุป จงเขียนในลักษณะสนทนาโดยระบุจุดหยุดและเวลาของแต่ละส่วน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ในโครงการ Claude ให้เพิ่มไฟล์ชื่อ 'ClaudeInstructions. md' พร้อมตั้งค่าที่คุณต้องการ: 'ฉันไม่ชอบศัพท์เทคนิคของบริษัท,' 'แสดงโค้ด Python พร้อมคำใบ้ประเภทเสมอ,' 'ฉันชอบการสะกดแบบอังกฤษ' Claude จะใช้ไฟล์โปรเจกต์เป็นคำแนะนำที่คงอยู่ตลอดในทุกแชท
สำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ
- สร้างการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจสอนพิเศษออนไลน์ของฉันที่เชื่อมโยงนักเรียนมัธยมปลายกับติวเตอร์ระดับมหาวิทยาลัยในวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ฉันคิดค่าบริการ 30 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง มีติวเตอร์ 15 คน และนักเรียน 40 คน กรุณาระบุ 5 รายการต่อหมวดหมู่ พร้อมคำอธิบาย และระบุข้อเสนอแนะหรือการดำเนินการ 1 ข้อสำหรับแต่ละจุดอ่อนและปัจจัยคุกคาม
- ลูกค้าท่านนี้ได้ให้คะแนนสองดาวพร้อมรีวิวดังนี้: [วางรีวิว] กรุณาเขียนตอบกลับสาธารณะ (ไม่เกิน 100 คำ) โดยยอมรับความไม่พอใจ รับผิดชอบต่อปัญหา อธิบายวิธีแก้ไขของเรา เสนอแนวทางแก้ไข และจบด้วยข้อความเชิงบวก ให้สอดคล้องกับน้ำเสียงที่เป็นมิตรแต่เป็นมืออาชีพของแบรนด์เรา
- ร่างข้อเสนอทางธุรกิจสำหรับนักลงทุนในสตาร์ทอัพบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของฉัน ซึ่งผลิตบับเบิ้ลกันกระแทกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเส้นใยเห็ด ประกอบด้วยบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (250 คำ) พร้อมโครงร่างสำหรับ: ปัญหาจากข้อมูลตลาด, โซลูชันของเรา, โมเดลธุรกิจ, การวิเคราะห์คู่แข่ง, การคาดการณ์สามปี, การขอทุน 500,000 ดอลลาร์, และการใช้เงินทุน
- ฉันเป็นนักออกแบบกราฟิกอิสระที่มีประสบการณ์สามปี เชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์แบรนด์สำหรับธุรกิจที่ยั่งยืน สร้างแพ็กเกจบริการสามระดับ พร้อมระบุ: สิ่งที่รวมอยู่ ระยะเวลา ราคา ลูกค้าเป้าหมาย และสินค้าหรือบริการเสริม เสนอราคาสำหรับฉันในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน
- เขียนคำอธิบายงานสำหรับผู้ช่วยเสมือน (20 ชั่วโมง/สัปดาห์) ที่ดูแลบริการลูกค้าและงานธุรการสำหรับร้านค้าออนไลน์เครื่องประดับแฮนด์เมดของฉัน ครอบคลุมสรุปบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ (อีเมล, คำสั่งซื้อ, Instagram, Trello), ทักษะที่ต้องการและทักษะที่พึงมี, เครื่องมือที่ใช้, ความเหมาะสมของบุคลิกภาพ และช่วงเงินเดือน
- ร่างข่าวประชาสัมพันธ์ (ไม่เกิน 400 คำ) ประกาศความร่วมมือระหว่างเรากับ EcoSupply ที่จะเริ่มในเดือนหน้า เรากำลังลดการใช้พลาสติก 80% และกลายเป็นรายแรกในอุตสาหกรรมของเราที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทั้งหมด รวมคำพูดจาก CEO, คำพูดจาก EcoSupply, ข้อมูลพื้นฐานของทั้งสองบริษัท และหัวข้อข่าวที่น่าสนใจสำหรับสื่อธุรกิจท้องถิ่น
- พัฒนากลยุทธ์การรักษาลูกค้าสำหรับกล่องสมัครสมาชิกกาแฟของฉัน (35 ดอลลาร์ต่อเดือน, 500 ผู้สมัครสมาชิก, อัตราการยกเลิกต่อเดือน 8%) ให้คำแนะนำ 8 วิธีครอบคลุมการเริ่มต้นใช้งาน, การมีส่วนร่วม, การดึงกลับ, และความภักดี สำหรับแต่ละวิธี ให้อธิบายขั้นตอนการดำเนินการ, ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการรักษาลูกค้า, และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับงานประจำวันและการใช้งานส่วนตัว
- วางแผนเตรียมอาหารมังสวิรัติสำหรับเจ็ดวันสำหรับหนึ่งคนด้วยงบประมาณ $50 รวมอาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, และของว่างทุกวัน อาหารใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที, ใช้ส่วนผสมที่ซ้ำกันเพื่อลดของเสีย, ตอบสนองความต้องการทางโภชนาการพื้นฐาน, และรวมรายการช้อปปิ้งที่จัดหมวดหมู่พร้อมราคา หมายเหตุ: ตัวเลือกสำหรับทำอาหารในวันอาทิตย์
- เขียนอีเมลที่สุภาพแต่หนักแน่นถึงเจ้าของบ้านเกี่ยวกับเครื่องทำความร้อนที่เสีย (ตอนนี้เป็นเวลา 5 วันแล้ว) อ้างถึงข้อกำหนดเรื่องสภาพที่อยู่อาศัยในสัญญาเช่าของฉัน ระบุข้อความที่ส่งไปเมื่อ 4 วันที่แล้ว บันทึกอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 60°F ในตอนกลางคืน ขอให้ซ่อมแซมภายใน 48 ชั่วโมง และแจ้งว่าฉันกำลังบันทึกเหตุการณ์ตามสิทธิของผู้เช่า รักษาความเป็นมืออาชีพและยึดข้อเท็จจริง
- สร้างแผนการออกกำลังกายที่บ้านสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นเวลา 12 สัปดาห์ (3 ครั้งต่อสัปดาห์ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์) โครงสร้าง: สัปดาห์ที่ 1-4 สร้างพื้นฐาน, สัปดาห์ที่ 5-8 เพิ่มความเข้มข้น, สัปดาห์ที่ 9-12 เพิ่มความท้าทาย ระบุการออกกำลังกาย, เซ็ต, จำนวนครั้ง, และการพักสำหรับแต่ละสัปดาห์ พร้อมการปรับเปลี่ยนให้ง่ายขึ้น รวมการอุ่นเครื่องและผ่อนคลาย 5 นาที เน้นความยั่งยืน
- สร้างภาพห้องนอนสไตล์สแกนดิเนเวียนแบบมินิมอล: เตียงแพลตฟอร์มเตี้ยพร้อมผ้าปูที่นอนสีขาว พื้นไม้โอ๊คสีอ่อน หน้าต่างบานใหญ่พร้อมผ้าม่านบางเบาและแสงธรรมชาติอ่อนๆ โต๊ะข้างเตียงไม้ขนาดเล็กพร้อมโคมไฟเซรามิกและต้นไม้ ผ้าคลุมขนสัตว์สีครีม ผนังสีขาวพร้อมภาพศิลปะนามธรรมหนึ่งชิ้นในโทนสีเอิร์ธโทน สงบและโปร่งสบาย แสงเช้า การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม
- ฉันอยู่ที่ซีแอตเทิล กำลังวางแผนคืนวันเสาร์กับแฟนสาวที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง แต่ต้องการแผนสำรองในกรณีที่ฝนตก ช่วยแนะนำ 5 ไอเดียเดทที่มีกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมทางเลือกในร่ม เวลาที่เหมาะสม เหตุผลว่าทำไมถึงโรแมนติก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ และร้านอาหารหรือบาร์ใกล้ๆ สำหรับไปต่อหลังจากนั้น เราอายุปลาย 20 และชอบประสบการณ์มากกว่าร้านอาหารหรู
- สร้างรายการของที่ต้องแพ็คสำหรับการเดินทางไปยุโรปสองสัปดาห์ในเดือนตุลาคม (ลอนดอน, ปารีส, อัมสเตอร์ดัม) จัดระเบียบตาม: เสื้อผ้าสำหรับอุณหภูมิ 50-65°F และฝนพร้อมการแต่งตัวแบบเป็นชั้น, ของใช้ในห้องน้ำ, ระบุสิ่งที่ต้องซื้อที่นั่น, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมอะแดปเตอร์, เอกสารพร้อมสำเนาสำรอง, ยา, และของจำเป็นในกระเป๋าถือ ระบุสิ่งที่ต้องพกขึ้นเครื่องและสิ่งที่โหลดใต้ท้องเครื่อง แนะนำเสื้อผ้า 7-8 ชิ้นที่สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ได้หลากหลาย
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้คำสั่งกับ Claude AI
บทวิจารณ์ AI ของ Claudeหลายรายการเน้นย้ำข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้ที่ทำให้คำสั่งใช้งานได้ผลน้อยลง
|ข้อผิดพลาด
|เกิดอะไรขึ้น
|วิธีแก้ไข
|ใช้คำพูดที่ไม่เป็นสาระในการสนทนา
|ระบบ AI เสียเวลาไปกับการตีความข้อความที่ไม่มีสาระแทนที่จะมุ่งเน้นที่เจตนา
|ให้ใช้คำพูดที่ตรงประเด็นและตัดคำที่ไม่จำเป็นออก
|การให้เป้าหมายที่นามธรรม
|มันพยายามที่จะนิยามว่า 'ดีกว่า' หรือ 'ปรับปรุง' หมายถึงอะไร
|เปลี่ยนเป้าหมายที่คลุมเครือให้กลายเป็นคำขอที่สามารถวัดผลได้ (เช่น 'ย่อส่วนนี้ให้สั้นลง 30%')
|การใช้ข้อจำกัดมากเกินไป
|กฎระเบียบที่มากเกินไปนำไปสู่คำตอบที่เหมือนหุ่นยนต์หรือผิวเผิน
|สมดุลความชัดเจนกับความคิดสร้างสรรค์
|ขาดบริบทของบทบาท
|หากไม่ทราบผู้อ่านเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์จะขาดทิศทาง
|บอกโคล้ดว่าเขียนเพื่อใครหรือเพราะอะไร (เช่น 'สำหรับอีเมลลูกค้า')
|การเพิกเฉยต่อข้อความแจ้งเตือนติดตามผล
|การป้อนข้อมูลเพียงครั้งเดียวมักไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
|สร้างต่อจากคำตอบก่อนหน้าเพื่อปรับปรุงน้ำเสียง, ตรรกะ, หรือโครงสร้าง
🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้คนต่อสู้กันจริงๆ ด้วยการเขียนคำสั่ง AI แบบสดๆ บนเวที มันเรียกว่าการต่อสู้ด้วยคำสั่ง (Prompt Battle) และผู้ชมจะให้คะแนนผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ตามความรู้สึก ความวุ่นวาย และความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆ ไม่ใช่ทักษะทางเทคนิค ใช่แล้ว การเขียนคำสั่งได้กลายเป็นศิลปะการแสดงอย่างเป็นทางการแล้ว
ข้อจำกัดของการใช้ Claude AI
Claude AI ถูกออกแบบมาเพื่อการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งและการสนทนาที่เป็นธรรมชาติ แต่ยังคงมีข้อจำกัดที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในบางกรณีการใช้งาน ผู้ใช้บางรายอาจพิจารณาทางเลือกอื่นของ Claude AIเนื่องจากข้อจำกัดเหล่านี้:
- ข้อจำกัดในการใช้งานและข้อความ: ผู้ใช้ฟรีจะมีโควต้าการส่งข้อความต่อวัน และแผนการชำระเงินจะมีการรีเซ็ตโควต้าแบบหมุนเวียน (เช่น ทุกห้าชั่วโมง) ซึ่งจำกัดความต่อเนื่อง
- การตอบสนองที่ช้าลงหรือความหน่วงเมื่อมีภาระงาน: รายงานจากผู้ใช้ระบุว่าประสิทธิภาพการทำงานลดลงเมื่อระบบถูกใช้งานอย่างหนัก ซึ่งอาจรบกวนกระบวนการทำงาน
- การผสานรวมและการปรับแต่งที่จำกัด (โดยเฉพาะในแผนฟรี): ผู้ใช้บางรายระบุว่า เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ระบบนิเวศของ Claude มีปลั๊กอินหรือการผสานรวมกับระบบองค์กรในระดับลึกน้อยกว่า
- ช่องว่างในงานขั้นสูงหรือเฉพาะทาง: แม้ว่าจะมีความสามารถในการใช้เหตุผลได้ดี แต่อาจมีปัญหาในโดเมนที่มีความเทคนิคสูงมากหรือความละเอียดอ่อนทางอารมณ์
ทางเลือกของ Claude AI ที่น่าสนใจ
นี่คือทางเลือกของ Claude เพื่อสนับสนุนการทำงานของคุณ 👇
1. คลิกอัพ
ทางเลือกของ Claude AI หลายตัวมุ่งเน้นเฉพาะการสร้างแนวคิดหรือร่างข้อความเท่านั้น
นั่นช่วยได้ แต่ทีมยังคงต้องการสถานที่ที่ความคิดเหล่านั้นจะกลายเป็นงานที่ต้องทำ การอนุมัติ เวอร์ชันของเนื้อหา และการส่งมอบจริง ClickUp แก้ไขช่องว่างนั้นได้
นี่คือพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ด้วย AI แห่งแรกของโลกที่ผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถด้าน AI ของมัน 💬
ทำงานร่วมกับ AI ที่ "เข้าใจคุณ" และงานของคุณ
ClickUp Brain เข้าใจบริบทของงานของคุณ
สมมติว่าผู้จัดการด้านการเติบโตถามว่า: อะไรคือสิ่งที่ทำให้ความคืบหน้าของพื้นที่ทำงานแคมเปญไตรมาส 3 ช้าลง? ClickUp Brain จะสแกนความคิดเห็นในภารกิจ งานย่อย สถานะ และความเชื่อมโยง จากนั้นตอบอย่างชัดเจน:
- งานที่ยังไม่ได้กำหนด
- การอนุมัติที่ขาดหายไป
- ความล่าช้าภายในกระบวนการตรวจสอบเนื้อหา
- งานติดขัดอยู่เบื้องหลังการขอใช้สินทรัพย์
รายงานผู้ขัดขวางแสดงเจ้าของการดำเนินการและผลกระทบต่อเวลา ทำให้ทีมสามารถแก้ไขปัญหาได้แทนที่จะต้องรับมือกับงานที่ขยายตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
📌 ลองใช้คำแนะนำนี้: ตรวจสอบงานทั้งหมดที่มีแท็ก 'Q3 Campaign' และระบุอุปสรรคที่จัดกลุ่มไว้ภายใต้ด้านครีเอทีฟ ผลิตภัณฑ์ และการอนุมัติ
เข้าถึงข้อความที่ถูกต้องได้เร็วขึ้น
ClickUp Brainช่วยกำหนดทิศทางและสร้างสรรค์งานเขียนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ต้องสลับแท็บ!
สมมติว่าทีมของคุณกำลังเตรียมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ผู้จัดการโครงการเปิดเอกสาร ClickUpและขอให้ ClickUp Brain กำหนดข้อความหลักของฟีเจอร์ สร้างข้อความสื่อสารที่หลากหลายสำหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับ และร่างโครงเรื่องเล่าเรื่อง ระบบจะเชื่อมโยงเรื่องราวนั้นกับรายการงานและกระบวนการรับผิดชอบที่มีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีใครต้องรอข้อมูลบริบทในภายหลัง
📌 ลองใช้หัวข้อการเขียนด้วย AI เหล่านี้:
- กำหนดข้อความคุณค่าหลักสำหรับการเปิดตัวที่กำลังจะมาถึงของเรา ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ทีม SaaS ที่เน้นการทำงานระยะไกล สร้างสามรูปแบบสำหรับ: เว็บไซต์, เอกสารขาย, และโซเชียลมีเดีย
- เขียนบทความบล็อกความยาว 1,000 คำเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทีมที่กระจายตัว เพิ่มหัวข้อที่ชัดเจน และใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย + ตารางเมื่อเป็นไปได้
- เขียนย่อหน้านี้ใหม่ให้ฟังดูมั่นใจและเน้นประโยชน์เป็นหลัก ลบคำที่ไม่จำเป็นออก
- เปลี่ยนบันทึกการสนทนาของลูกค้านี้เป็นประเด็นพูดคุยสามข้อและตำแหน่งแนะนำสำหรับฟีเจอร์
รวมโมเดล AI ไว้ในพื้นที่ทำงานที่ควบคุมได้เพียงแห่งเดียว
ClickUp Brainทำงานเป็นพื้นที่ทำงาน AI ที่ทุ่มเทให้กับคุณโดยเฉพาะ ประสบการณ์การใช้งานจะรู้สึกมั่นคงและน่าเชื่อถือ เพราะดึงบริบทจากงาน เอกสาร พื้นที่ ฐานความรู้ และเครื่องมือที่เชื่อมต่อของคุณ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้: Claude, OpenAI (ChatGPT), Gemini หรือ DeepSeek
การเลือกนั้นมีความสำคัญ:
- เรื่องราวเชิงกลยุทธ์จะไหลลื่นยิ่งขึ้นผ่าน Claude
- การเขียนที่มุ่งเน้นลูกค้าได้รับการปรับปรุงให้กระชับขึ้นอย่างเหมาะสมผ่าน ChatGPT
- การวิจัยและการวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่าน Gemini
- การสังเคราะห์ระดับสูงทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือผ่าน DeepSeek
ด้วยระบบค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ทันทีจากงาน, เอกสาร, ไฟล์, และแหล่งข้อมูลภายนอกเช่น Google Drive, Figma, GitHub, SharePoint, และอินเทอร์เน็ตที่กว้างขวาง—ทำให้ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ ระบบค้นหาเว็บช่วยให้คุณสามารถค้นคว้าเทรนด์ปัจจุบัน, ข้อมูลตลาด, หรือแนวทางที่ดีที่สุดได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้การรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกง่ายขึ้นโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังให้บริการการสร้างภาพจากข้อความที่ป้อนเข้าไป ทำให้คุณสามารถสร้างภาพตามความต้องการได้
ย้ายงานทั้งหมดของคุณไปยังแอป AI ซูเปอร์แอปเดียว
ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานของฉัน การที่มันรวมเอา LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความที่ใช้ได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันยังชื่นชมระบบความปลอดภัยระดับองค์กรซึ่งให้ความสบายใจเมื่อต้องจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน […] สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม, การร่างเนื้อหา, หรือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI ที่ครบทุกอย่างในตัวเดียวที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ฉันต้องการได้
2. แชทจีพีที
ChatGPT ของ OpenAI สามารถจัดการงานได้หลากหลาย ตั้งแต่การเขียนสคริปต์ Python ไปจนถึงการวางแผนการเดินทางในวันหยุดครั้งต่อไปของคุณ คุณจะได้รับอินเทอร์เฟซแชทที่สะอาดตา ไม่เต็มไปด้วยปุ่มหรือการตั้งค่าที่ซับซ้อน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเริ่มทำงานได้ทันที
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ความจำยังเรียนรู้ความชอบของคุณตลอดเวลา ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายสไตล์การเขียนหรือข้อกำหนดของโปรเจ็กต์ทุกครั้งที่คุณใช้งาน ChatGPT ทำงานได้ดีสำหรับผู้คนที่ต้องการความยืดหยุ่นโดยไม่ต้องเข้าใจการทำงานของ AI อย่างลึกซึ้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ฝึกอบรม GPT แบบกำหนดเองบนฐานความรู้เฉพาะหรือคำแนะนำเฉพาะ เพื่อจัดการงานเฉพาะทาง เช่น การคัดกรองประวัติย่อหรือการปรับสูตรอาหาร
- อัปโหลดไฟล์หลายประเภทพร้อมกัน—PDF, สเปรดชีต, รูปภาพ—และอ้างอิงข้อมูลระหว่างไฟล์เหล่านั้นในการสนทนาเดียว
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อรันโค้ด Python บนชุดข้อมูลที่อัปโหลด สร้างภาพแสดงข้อมูลและสรุปสถิติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเอง
- เข้าถึง ChatGPT ผ่านการผสานรวม API เพื่อฝังคำตอบลงในแอปพลิเคชันของคุณเองหรือกระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยตรง
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ผู้ใช้ฟรีจะถูกย้ายไปยังโมเดลที่ช้ากว่าในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คุณคาดไว้
- การสร้างภาพมาพร้อมกับมาตรการป้องกันมากกว่าเครื่องมือเฉพาะทางโดยปฏิเสธคำสั่งป้อนข้อมูลสำหรับภาพที่ AIสร้างซึ่งแพลตฟอร์มอื่นสามารถจัดการได้อย่างไม่มีปัญหา
- คุณภาพการตอบสนองอาจเปลี่ยนแปลงตามเวอร์ชันของโมเดลที่คุณกำลังสื่อสารด้วยในขณะนั้น
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (1,045+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
บางครั้งมันสูญเสียบริบท ซึ่งทำให้การไหลของเนื้อหาไม่ต่อเนื่อง เวอร์ชันก่อน ๆ มักมีอาการหลอนและสร้างข้อมูลขึ้นมาเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันขอคำแนะนำหนังสือ มันบางครั้งก็แนะนำชื่อหนังสือที่ไม่มีอยู่จริง นอกจากนี้ เมื่อฉันใช้มันเพื่อสร้างโค้ด มันมักจะยืนยันว่าโค้ดจะทำงานได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว มันไม่ได้ทำงานตามที่สัญญาไว้
3. Google Gemini
Google Gemini ใช้ประโยชน์จากดัชนีข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัทและเชื่อมต่อโดยตรงกับ Google Workspace ของคุณ หากชีวิตของคุณขับเคลื่อนด้วย Gmail, Drive และ Docs Gemini สามารถค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการจากแอปเหล่านั้นได้
ความสามารถแบบหลายรูปแบบก็แข็งแกร่งเช่นกัน คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอ, รูปภาพ, และเอกสารได้พร้อมกัน ซึ่งเหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจรู้สึกเหมือน Google ยังอยู่ในระหว่างการค้นหาว่า Gemini ควรเป็นอย่างไร ชุดคุณสมบัติมีการขยายตัวอย่างสม่ำเสมอ แต่ประสบการณ์การใช้งานอาจรู้สึกไม่สม่ำเสมอเมื่อเทียบกับเครื่องมือช่วยเหลือการเขียนที่มีเวลาในการพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini
- ประมวลผลเนื้อหาวิดีโอโดยตรงโดยการอัปโหลดไฟล์หรือแชร์ลิงก์ YouTube เพื่อดึงช่วงเวลาสำคัญ ธีม หรือจุดเวลาเฉพาะ
- ใช้เพชรเพื่อสร้างเวอร์ชัน AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะ เช่น คู่คิดในการระดมความคิด โค้ชอาชีพ หรือบรรณาธิการเนื้อหา
- ร่วมมือในการสนทนาบน Gemini โดยการแชร์กับสมาชิกในทีมที่สามารถดำเนินการต่อและเพิ่มคำถามของตนเองได้
- ส่งออกโค้ดสแนปช็อตที่ Gemini สร้างขึ้นโดยตรงไปยัง Google Colab notebooks สำหรับการทดสอบและปรับปรุงได้ทันที
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- คำตอบมีแนวโน้มไปทางอนุรักษ์นิยม บางครั้งหลีกเลี่ยงการนำเสนอในเชิงลึกหรือมุมมองที่สร้างสรรค์
- การผสานรวมอย่างหนักกับระบบนิเวศของ Google หมายความว่าคุณกำลังผูกพันกับชุดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของพวกเขา
ราคาของ Google Gemini
- ฟรี
- Google AI Pro: $19. 99/เดือน
- Google AI Ultra: 249.99 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Google Gemini
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 275+ รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Gemini อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ผม/ฉันขอขอบคุณ Gemini อย่างยิ่งที่สามารถผสานการทำงานกับแอปของ Google ได้อย่างราบรื่น เช่น Gmail และ Google Drive ซึ่งช่วยให้ผม/ฉันสามารถร่างอีเมล สรุปเอกสาร และทำงานกับเนื้อหาต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง ประหยัดเวลาได้มากและทำให้งานประจำวันของผม/ฉันราบรื่นยิ่งขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ขณะนี้มีการศึกษาคำสั่ง (prompts) จากมุมมองด้านความปลอดภัย สถาบันความปลอดภัย AI แห่งสหราชอาณาจักรพบว่าแม้แต่คำสั่งพื้นฐานก็สามารถหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันใน LLMs ได้ แสดงให้เห็นว่าการออกแบบคำสั่งเป็นทั้งความคิดสร้างสรรค์และเวกเตอร์ความเสี่ยง
4. Perplexity AI
Perplexity AI เรียกตัวเองว่าเป็นเครื่องมือค้นหาคำตอบ และนั่นก็ถูกต้อง ทุกคำตอบมีการอ้างอิงที่แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน คุณยังสามารถเลือกโหมดการค้นหาที่แตกต่างกันตามสิ่งที่คุณต้องการ: โหมด Quick สำหรับคำตอบอย่างรวดเร็ว โหมด Pro สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกโดยใช้โมเดลที่แข็งแกร่งกว่า และโหมด Focus ที่เน้นเฉพาะแหล่งข้อมูลประเภทที่คุณต้องการ
ความสับสนทำงานได้ดีที่สุดในฐานะเพื่อนคู่คิดในการวิจัยมากกว่าเป็นคู่คิดสร้างสรรค์ลองขอให้ AIเขียนบทกวีหรือระดมความคิดสำหรับแคมเปญ แล้วคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่าง แต่สำหรับการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว? มันให้สิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI
- สร้างคอลเลกชันเพื่อจัดระเบียบหัวข้อการวิจัยตามหัวข้อ และเชิญผู้ร่วมงานให้ร่วมส่งคำถามและข้อมูลการค้นคว้าในพื้นที่ร่วมกัน
- ใช้ Pro Search พร้อมเหตุผลแบบ o1-mini เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและต้องทำหลายขั้นตอน ซึ่งต้องการการวิเคราะห์เชิงตรรกะที่ลึกซึ้งกว่าการค้นหาข้อมูลทั่วไป
- ดาวน์โหลดเธรดการค้นหาทั้งหมดเป็นเอกสารที่มีรูปแบบเพื่อรักษาการวิจัยพร้อมการอ้างอิงให้ครบถ้วนสำหรับรายงานหรือการนำเสนอ
- ปักหมุดแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงบ่อยภายในบทสนทนา เพื่อให้ Perplexity ให้ความสำคัญกับแหล่งข้อมูลเหล่านั้นเมื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในภายหลัง
ข้อจำกัดของ Perplexity AI
- การสนับสนุนการอัปโหลดไฟล์ยังคงอยู่ในระดับพื้นฐาน ดังนั้นการวิเคราะห์เอกสารที่ซับซ้อนจึงไม่ทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนกับบนแพลตฟอร์มอื่น
- คำขอสร้างสรรค์รู้สึกแข็งทื่อและขาดแรงบันดาลใจเนื่องจากเครื่องมือนี้เน้นความแม่นยำมากกว่าจินตนาการ
- โควต้าการค้นหาแบบมืออาชีพจะจำกัดการใช้งานรายวันของคุณ แม้ในแผนที่ชำระเงิน ซึ่งอาจสร้างความรำคาญในช่วงที่คุณต้องค้นคว้าข้อมูลอย่างหนัก
- คุณไม่สามารถตั้งค่าคำแนะนำที่กำหนดเองหรือสร้างบุคลิกภาพเพื่อปรับรูปแบบการตอบสนองให้เหมาะกับโครงการต่าง ๆ ได้
ราคาของ Perplexity AI
- ฟรี
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- สูงสุด: 200 ดอลลาร์/เดือน
- Enterprise Pro: 40 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- Enterprise Max: $325/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Perplexity AI อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Perplexity คือความเร็วและความแม่นยำในการค้นหาข้อมูล มันผสานพลังของโมเดลภาษา AI เข้ากับการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าฉันได้รับคำตอบที่ทันสมัยและมีแหล่งอ้างอิงเกือบจะทันที เหมาะสำหรับการค้นคว้าอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสำรวจหัวข้อต่างๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดแท็บเบราว์เซอร์มากมาย ฉันยังชื่นชมอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ไม่รบกวนสมาธิ และวิธีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างโปร่งใสอีกด้วย
5. ไมโครซอฟต์ คอปีล็อต
แนวทางแบบฝังตัวของ Microsoft Copilot เปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณไปอย่างสิ้นเชิง กำลังวิเคราะห์ข้อมูลการขายใน Excel อยู่ใช่ไหม? Copilot สามารถตรวจจับแนวโน้มและสร้างแผนภูมิตามคำขอด้วยภาษาธรรมชาติได้ กำลังร่างงานนำเสนอใน PowerPoint อยู่หรือเปล่า? เพียงอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ แล้ว Copilot จะสร้างสไลด์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดให้เอง
เวอร์ชันแชทแบบสแตนด์อโลนก็มีอยู่เช่นกัน แต่คุณค่าที่แท้จริงจะปรากฏให้เห็นภายในแอป Microsoft 365 ซึ่ง Copilot จะช่วยทำงานที่น่าเบื่อในขั้นตอนการทำงานของคุณให้เป็นอัตโนมัติ ข้อเสียคือ คุณต้องชำระเงินสำหรับ Microsoft 365 อยู่แล้ว และ Copilot จะเพิ่มชั้นการสมัครสมาชิกอีกชั้นหนึ่ง ทีมขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคลอาจพบว่าโครงสร้างราคาไม่คุ้มค่า เว้นแต่พวกเขาจะผูกพันกับระบบนิเวศของ Microsoft อย่างลึกซึ้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- อ้างอิงเอกสาร SharePoint หรือโฟลเดอร์ OneDrive ที่เฉพาะเจาะจงในคำแนะนำของคุณเพื่อให้ Copilot ดึงบริบทจากไฟล์จริงขององค์กรของคุณ
- ใช้คำสั่ง Copilot Lab เป็นแม่แบบเริ่มต้นสำหรับสถานการณ์ทางธุรกิจทั่วไป เช่น การวิเคราะห์คู่แข่งหรือการเริ่มต้นโครงการ
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและคำแนะนำที่ Copilot ทำในเอกสาร Word ผ่านประวัติการแก้ไขมาตรฐานเพื่อให้คุณมีการควบคุมเวอร์ชันอย่างสมบูรณ์
- กำหนดเวลาอีเมลสรุปอัตโนมัติใน Outlook ที่รวบรวมบันทึกการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และการตัดสินใจจากการสนทนาใน Teams ของคุณ
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้แอปพลิเคชันของ Microsoft ใดในขณะนั้น
- ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบนิเวศของไมโครซอฟท์ต้องเผชิญกับช่วงเวลาปรับตัวที่ยาวนานขึ้นในการเรียนรู้ทั้งแอปพลิเคชันและคุณสมบัติของปัญญาประดิษฐ์
ราคาของ Microsoft Copilot
- Microsoft Copilot: ฟรี
- Microsoft Copilot Pro: $20/เดือน
- Microsoft 365 Copilot: $31.50/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 3/5 (125+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Copilot อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Microsoft Copilot คือการผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Microsoft 365 อย่าง Word, Excel และ Outlook ได้อย่างราบรื่น มันช่วยประหยัดเวลาโดยการสร้างร่างเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปเนื้อหาจากข้อความยาวหรือเอกสารภายในไม่กี่วินาที คำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติทำให้ใช้งานได้ง่ายมาก แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากนัก สำหรับงานที่ต้องทำซ้ำหรือต้องค้นคว้ามาก มันให้ความรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวอยู่ในพื้นที่ทำงานของฉัน ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการทำงานและความมีสมาธิ
