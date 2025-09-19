เทมเพลตการตลาด Asana ฟรีเพื่อจัดการแคมเปญ

🔍 คุณทราบหรือไม่?66% ของนักการตลาดขาดความมั่นใจในความสามารถของตนที่จะบรรลุเป้าหมายรายได้
นั่นเป็นตัวเลขที่ใหญ่มาก โดยเฉพาะเมื่อเวลา เงิน และทรัพยากรเป็นเดิมพัน หากไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนหรือศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ แคมเปญต่างๆ ก็จะล้มเหลวหรือไม่เคยบรรลุศักยภาพสูงสุดได้ นี่คือจุดที่แม่แบบการตลาดของ Asana เข้ามาช่วย
เทมเพลตพร้อมใช้งานเหล่านี้ช่วยให้คุณวางแผนแคมเปญ จัดการงาน ประหยัดเวลา และรักษาความสอดคล้องตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยเทมเพลตการตลาดที่ดี ทุกคนจะรู้ว่าต้องทำอะไร เมื่อไร และอย่างไร มันช่วยเพิ่มความมุ่งเน้น ความสม่ำเสมอ และความชัดเจนให้กับทุกแคมเปญ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนรายได้
มาสำรวจเทมเพลตการตลาด Asana ที่ดีที่สุดเพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน และหากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ใช้งานง่ายขึ้น เชื่อมต่อได้มากขึ้น และติดตามได้ง่ายในระยะยาว เรามีเทมเพลตทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าจากClickUp ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการตลาดอาสนะดี?
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลตการตลาด Asana:
- เป้าหมายของแคมเปญและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: เลือกเทมเพลตที่มีส่วนที่ชัดเจนสำหรับการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญ ซึ่งช่วยให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่สำคัญ
- ความชัดเจนของกระบวนการทำงาน: มองหาเทมเพลตที่แบ่งงานทั้งหมดออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถดำเนินการได้จริง ซึ่งช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและลดความสับสน
- ความครอบคลุม: แม่แบบการตลาดควรช่วยให้คุณจัดระเบียบรายละเอียดสำคัญทั้งหมด เช่น วันที่ครบกำหนดของแคมเปญ ผู้รับผิดชอบ ประเภทของโครงการ และอื่นๆ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับผิดชอบและรับรองความราบรื่นในการดำเนินงาน
- การปรับเป้าหมายให้สอดคล้อง: เลือกใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับอีเมล, โซเชียลมีเดีย, บล็อก และอื่น ๆ ได้ เพื่อให้กระบวนการวางแผนราบรื่นขึ้นในทุก ๆ รูปแบบ
- ข้อมูลภาพ: ค้นหาเทมเพลตที่มีบอร์ด ไทม์ไลน์ และปฏิทินเพื่อแสดงข้อมูลให้เห็นได้ในทันที สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ทีมเห็นความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วและวางแผนได้ดีขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักการตลาดที่มีระเบียบมีแนวโน้มที่จะรายงานความสำเร็จมากกว่าเพื่อนร่วมงานที่ไร้ระเบียบถึง674%และแม่แบบการตลาดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นมีระเบียบมากขึ้น!
เทมเพลตอาสนะยอดนิยมสำหรับการตลาด
หากคุณใช้เวลาหลายสิบชั่วโมงในการตั้งค่าแคมเปญใหม่ทุกครั้งจากศูนย์ เรามีแม่แบบการตลาด Asana ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อช่วยคุณ ใช้แม่แบบเหล่านี้เพื่อลดเวลาในการตั้งค่าและทำให้ทุกแคมเปญเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่คุณเคยทำมา!
1. แม่แบบแผนการตลาดโครงการ
การจัดการโครงการการตลาดหลายช่องทางกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตแผนโครงการการตลาดของ Asana มันช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายการตลาดที่สำคัญ วางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น และติดตามข้อมูลสำคัญตลอดทั้งโครงการ
แดชบอร์ดแสดงสรุปงานในรูปแบบภาพ—งานที่ครบกำหนด, ยังไม่ได้มอบหมาย, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้นแล้ว—เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เชื่อมโยงเป้าหมาย ทรัพยากร และเป้าหมายย่อยเข้ากับแผนของคุณเพื่อให้แคมเปญของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดที่กว้างขึ้น
- สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับทีมของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าแผนจะไปในทิศทางที่ถูกต้อง
- สื่อสารกับสมาชิกในทีมภายในเทมเพลตโดยใช้ข้อความเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้นำโครงการ, และผู้จัดการสร้างสรรค์ที่ต้องการกรอบการทำงานพื้นฐานเพื่อโฮสต์โครงการการตลาด
2. แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาด
เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดโดย Asana รองรับการทำงานข้ามสายงานที่จำเป็นในการนำแคมเปญจากการระดมความคิดไปจนถึงการเปิดตัว ด้วยการรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ ลดความล่าช้าในการส่งต่องาน และทำให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนในกระบวนการแคมเปญมีประสิทธิภาพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รับมุมมองแบบภาพรวมของทุกความพยายามทางการตลาดของคุณในที่เดียว เลือกจากรายการ บอร์ด ไทม์ไลน์ ปฏิทิน และมุมมองเวิร์กโฟลว์
- ระบุการพึ่งพาของงานเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- ปรับและอัปเดตกลยุทธ์ของคุณได้อย่างง่ายดายเมื่อแคมเปญดำเนินไป
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้จัดการโครงการ, และทีมข้ามสายงานที่ต้องการจัดการแคมเปญการตลาดแบบครบวงจร
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ผสาน Asana กับ Slack หรือ Microsoft Teams เพื่อรับการแจ้งเตือนงานโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม เพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหนื่อยล้าจากการใช้เครื่องมือหลายตัว หรือคุณสามารถรวมงาน โครงการ การสนทนา และเอกสารทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวผ่าน ClickUp!ลดความยุ่งเหยิงของงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน!
3. แบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์
ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย แม่แบบคำขอสร้างสรรค์ของ Asana ช่วยให้กระบวนการผลิตของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ ช่วยจัดการคำขอสร้างสรรค์ทั้งหมดในที่เดียว เพื่อให้คุณติดตามลำดับความสำคัญและเข้าใจว่าทีมของคุณกำลังทำงานอะไรอยู่ตลอดเวลา
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับโครงการสร้างสรรค์ผ่านแบบฟอร์มที่มีโครงสร้าง
- ตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อทำให้การเคลื่อนย้ายงานเป็นไปโดยอัตโนมัติและรักษาการไหลของงานให้ราบรื่น
- ติดตามการอนุมัติควบคู่ไปกับงานสร้างสรรค์และสินทรัพย์เพื่อให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์, ผู้ประสานงานโครงการ, และแผนกการตลาดที่ต้องการเทมเพลตที่มีโครงสร้างเพื่อจัดการกับคำขอเนื้อหาและการออกแบบหลายรายการ
4. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย
การติดตามเนื้อหาโซเชียลมีเดียของบริษัทคุณดูเหมือนเป็นความท้าทายหรือไม่? ตั้งแต่การจัดการแพลตฟอร์มไปจนถึงการกำหนดเวลาโพสต์ มีหลายสิ่งที่ต้องประสานงาน แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียโดย Asana ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและรักษาความสม่ำเสมอได้ง่ายขึ้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดตารางและจัดการเนื้อหาตามช่องทาง แคมเปญ และอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? กำหนดเวลาที่ชัดเจนและขั้นตอนการอนุมัติช่วยให้รักษาภาพลักษณ์บนโซเชียลที่ดูดีและน่าสนใจ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รวมรูปแบบเนื้อหาและช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
- ติดตามงานในแต่ละขั้นตอน—ตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเผยแพร่
- เพิ่มสรุปโครงการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภาพรวมที่สมบูรณ์
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, ทีมคอนเทนต์, และนักการตลาดที่ต้องการสร้างและจัดการโพสต์บนหลายแพลตฟอร์ม
5. แม่แบบการเปิดตัวการตลาดผลิตภัณฑ์
รักษาข้อมูลการเปิดตัวให้ชัดเจนและให้ทีมข้ามสายงานสอดคล้องกันด้วยเทมเพลตการเปิดตัวการตลาดผลิตภัณฑ์ของ Asana เมื่อการเปิดตัวใกล้เข้ามา ให้ระบุอย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไรและเมื่อไร พร้อมทั้งรักษาความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และจัดการทุกส่วนของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้คุณไม่ต้องเลื่อนกำหนดส่งงานอีกต่อไป และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างยอดเยี่ยม
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดเตรียมเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียสำหรับแคมเปญการตลาดผลิตภัณฑ์ในช่วงก่อนเปิดตัว
- จัดประเภทกิจกรรมการเปิดตัวตามขั้นตอนการสร้างบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์และการโฆษณาแบบชำระเงิน
- กำหนดกฎและแบบฟอร์มสำหรับแต่ละงาน เช่น แบบฟอร์มสำหรับเอกสารอ้างอิงและกฎสำหรับข้อความบนโซเชียลมีเดีย
🔑 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดผลิตภัณฑ์, ทีมเปิดตัวผลิตภัณฑ์, และผู้จัดการการตลาดที่ต้องการขับเคลื่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสานงานกันและตรงเวลา
6. แม่แบบแผนการตลาดอีเวนต์
แผนการส่งเสริมกิจกรรมอาจซับซ้อน แต่การจัดการไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น แม่แบบแผนการตลาดกิจกรรมโดย Asana ช่วยให้คุณจัดระเบียบกลยุทธ์การตลาดกิจกรรมทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
ช่วยให้คุณเพิ่มการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นโดยการวางแผนโปรโมชั่น, ดำเนินการตามคำแนะนำอย่างรวดเร็ว, และการอนุมัติให้เป็นเรื่องง่ายและโปร่งใส.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แยกงานออกเป็น การวางแผน การประชาสัมพันธ์ งานในวันจริง และงานหลังงาน
- ติดตามงบประมาณสำหรับทุกกิจกรรมเพื่อให้อยู่ในเป้าหมาย
- ให้ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับสินทรัพย์ เช่น ไฟล์รูปภาพและเอกสาร
🔑 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดอีเวนต์, ทีมแบรนด์, และผู้ประสานงานที่ต้องการจัดการการโปรโมตอีเวนต์แบบครบวงจร
7. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการ
ระหว่างการระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา การผลิตสื่อสำหรับช่องทางต่างๆ และการประสานงานระหว่างทีม แคมเปญของคุณต้องการศูนย์กลางอัจฉริยะในการจัดการทุกอย่าง แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการของ Asana ช่วยให้การจัดวางแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเผยแพร่เป็นเรื่องง่ายขึ้น
นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของเนื้อหา แพลตฟอร์ม ประเภท และสถานะการอนุมัติได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดการสเปรดชีตหลายไฟล์
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ทำให้การร่วมมือข้ามสายงานง่ายขึ้นโดยการรวมทีมโซเชียลมีเดีย, ประชาสัมพันธ์, และการตลาดเข้าด้วยกัน
- จัดระเบียบทรัพย์สินทั้งหมดของคุณโดยใช้เครื่องมือที่ผสานรวมกัน เช่น Google Workspace และ Dropbox
- ติดตามไอเดียเนื้อหาใหม่และควบคุมตารางการเผยแพร่ของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, ทีมบรรณาธิการ, และนักการตลาดในการจัดการกระบวนการเนื้อหาผ่านช่องทางต่างๆ
8. แม่แบบการวางแผนกิจกรรม
เพื่อให้การตลาดกิจกรรมของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณต้องมีแผนที่ชัดเจนซึ่งรวบรวมทุกภารกิจและรายละเอียดไว้ในที่เดียว—ตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณและสัญญาผู้ขาย ไปจนถึงการพึ่งพาของภารกิจต่าง ๆ และสิ่งที่ต้องทำในวันงาน. เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมโดย Asana ช่วยให้คุณจัดระเบียบกลยุทธ์การตลาดกิจกรรมทั้งหมดของคุณได้, ให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของกิจกรรม, และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีขึ้น.
มันช่วยให้คุณติดตามแผนงานกิจกรรมของคุณและสื่อสารกับทุกคนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพลิดเพลินกับฟีเจอร์ในตัว เช่น ไทม์ไลน์แบบภาพ รายการเหตุการณ์สำคัญ การอัปเดตสถานะ และการติดตามผู้ขาย/แขก ทั้งหมดนี้ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail, Slack และ Outlook
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ทำให้การคำนวณงบประมาณเป็นอัตโนมัติเพื่อให้อยู่ในขีดจำกัดของคุณ
- ให้สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเพื่อให้มีการมองเห็นและความรับผิดชอบที่ดีขึ้น
- มอบหมายงานและกำหนดเส้นตายในแต่ละส่วนเพื่อวางแผนกลยุทธ์ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ทีม, และเอเจนซี่ในการสร้างแผนการตลาดที่ชัดเจนและมีเป้าหมาย
9. แม่แบบแผนโครงการออกแบบ
แบบแผนโครงการออกแบบโดย Asana ทำให้การจัดการโครงการสร้างสรรค์ง่ายและมีประสิทธิภาพ. แบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ ที่ชัดเจนและงานที่จำเป็นพร้อมวันที่ครบกำหนด เพื่อให้ทุกคนทราบว่าต้องทำอะไรและเมื่อไหร่.
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมออกแบบเว็บ กราฟิก และผลิตภัณฑ์ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเปิดตัวแคมเปญทุกครั้งได้อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอด้วยการสร้างขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ งานต่างๆ ถูกจัดระเบียบตามลำดับความสำคัญและขั้นตอน ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ประเมินความก้าวหน้าโดยการวางแผนเป้าหมายสำคัญและขั้นตอนถัดไป
- รวมตัวอย่างข้อความและภาพสำหรับการอ้างอิงของบรรณาธิการและนักเขียน
- เพิ่มกราฟภาพเพื่อดูปริมาณงาน, ความสำคัญ, และข้อมูลสำคัญได้ในทันที
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ, ผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์, และทีมคอนเทนต์ในการจัดการโครงการการตลาดที่มีโครงสร้างและสร้างสรรค์
10. แม่แบบกฎบัตรโครงการ
คุณได้คิดค้นการตลาดที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาแล้ว—แต่คุณจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นจริงได้อย่างไร? นี่คือจุดที่แบบฟอร์มโครงการของ Asana เข้ามาช่วยได้ มันช่วยคุณระบุรายละเอียดสำคัญของแคมเปญ เช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และทรัพยากร ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใจแผนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยคุณคำนวณค่าใช้จ่ายของโครงการโดยอัตโนมัติเพื่อให้งบประมาณของแคมเปญโปร่งใส
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านความคิดเห็น
- ติดตามส่วนใดของกฎบัตรที่ได้รับการอนุมัติและพร้อมที่จะดำเนินการต่อไป
- แนบเอกสาร รูปภาพ หรือวิดีโอเพื่อให้บริบทครบถ้วนสำหรับแต่ละงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้นำโครงการ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างฐานที่ชัดเจนสำหรับโครงการการตลาดใหม่
ข้อจำกัดของอาสนะ
ในขณะที่แม่แบบการตลาดของ Asana ช่วยให้ความพยายาม ทีมงาน และเป้าหมายของคุณสอดคล้องกัน แต่อาจไม่เหมาะสมกับทุกทีม นี่คือข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดของแม่แบบการตลาดของ Asana:
- ความหลากหลายและความสามารถของเทมเพลตมีจำกัด: ไลบรารีเทมเพลตสำหรับโครงการการตลาดมีพื้นฐานและค่อนข้างน้อย มีเพียงไม่กี่จุดเริ่มต้นเท่านั้น สำหรับผู้ประกอบการคนเดียวหรือทีมขนาดเล็กที่ใช้แผนฟรี เทมเพลตหลายตัวจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดได้ เว้นแต่คุณจะอัปเกรดเป็นแพ็กเกจแบบเสียค่าใช้จ่าย
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนเกินไป: Asana ให้ความรู้สึกใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ แต่ผู้เริ่มต้นอาจพบปัญหาในการใช้งานรายการ บอร์ด Kanban หรือแผนภูมิ Gantt หากไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจน ทีมงานอาจไม่ทราบว่าควรเริ่มต้นจากตรงไหนหรือควรใช้ฟีเจอร์ใด
- ขีดจำกัดของแม่แบบงาน: คุณถูกจำกัดให้ใช้แม่แบบงานได้เพียง 10 แบบต่อโครงการเท่านั้น—ข้อจำกัดนี้สร้างความไม่สะดวกให้กับทีมที่ต้องการผลลัพธ์ที่หลากหลายหรือคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ที่แตกต่างกัน
- ไม่มีการแบ่งงาน: งานใน Asana สามารถมอบหมายให้บุคคลเดียวเท่านั้น ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นเมื่อต้องการการทำงานร่วมกันหรือการสำรองงาน
- งานซ้ำ: หากงานใดเกี่ยวข้องกับหลายบุคคล ผู้ใช้ต้องสร้างงานแยกต่างหากสำหรับแต่ละบุคคล การกระทำเช่นนี้จะทำให้มุมมองของโครงการดูรก และทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องยากขึ้น
- การแชร์ที่จำกัด: แม่แบบงานไม่สามารถแชร์ ย้าย หรือใช้งานทั่วโลกได้ง่าย ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
แบบฝึกโยคะทางเลือก
แม้ว่าเทมเพลตการตลาดของ Asana จะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ แต่บ่อยครั้งที่ทีมจะพบอุปสรรคเมื่อต้องการมากกว่าแค่รายการงาน ไม่ว่าจะเป็นการขยายแคมเปญไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย การติดตามงบประมาณ หรือการทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpไม่เพียงแต่ตอบโจทย์พื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ศักยภาพในการทำงานอัตโนมัติไม่จำกัด และเครื่องมือในตัวสำหรับการวางแผนงบประมาณ การทำงานร่วมกัน และการรายงาน เพื่อให้แคมเปญของคุณส่งมอบได้ตรงเวลาและในขนาดที่ต้องการ
นี่คือเทมเพลตการตลาดยอดนิยมของ ClickUp:
1. แม่แบบแผนการตลาด ClickUp
แผนการตลาดที่ออกแบบมาอย่างดีจะขับเคลื่อนความพยายามของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUpจะมอบโครงสร้างให้คุณเพื่อให้เป้าหมายและงานต่าง ๆ อยู่ในแนวทางเดียวกัน
เทมเพลตนี้จะนำทางคุณด้วยแผนที่ทางการตลาดที่ชัดเจนซึ่งระบุผลลัพธ์หลักและช่วยให้คุณสร้างแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ผลลัพธ์ถูกจัดลำดับตามความสำคัญและผลกระทบ เพื่อให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดก่อน นอกจากนี้ ตัวชี้วัดความพยายามและความคืบหน้าที่รวมอยู่ในเทมเพลตยังช่วยให้การติดตามผลเป็นเรื่องง่าย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างบุคลิกภาพผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดของคุณ
- ทำเครื่องหมายประเภทงานและระดับผลกระทบสำหรับแต่ละรายการที่ต้องดำเนินการ
- กำหนดและปรับเส้นเวลาพร้อมกำหนดวันครบกำหนดสำหรับทุกวัตถุประสงค์และผลลัพธ์
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีมการตลาด, และฟรีแลนซ์ที่ต้องการเทมเพลตเพื่อสร้างแผนการตลาดอย่างละเอียด
นี่คือสิ่งที่เชลซี เบนเน็ตต์ ผู้จัดการฝ่ายการมีส่วนร่วมของแบรนด์ที่ Lulu Press มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ ClickUp:
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยเหลือทีมสร้างสรรค์ของเราอย่างมาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้นและดีขึ้น
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยเหลือทีมสร้างสรรค์ของเราอย่างมาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้นและดีขึ้น
2. แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp
รับการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการจัดการและการทำงานร่วมกันด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp มันช่วยให้คุณจัดการแง่มุมต่างๆ ของแคมเปญได้จากที่เดียว
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยตัวติดตามที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของแคมเปญ เช่น ตัวติดตามงบประมาณและโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยจัดระเบียบตัวชี้วัดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แท็บเอกสารอ้างอิงยังเก็บเอกสารสำคัญ เช่น บุคลิกภาพผู้ชม แนวทางแบรนด์ และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เพิ่มรายละเอียดเฟสของแคมเปญ ประเภทของผลลัพธ์ที่ต้องการ และช่องทางการตลาด โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
- สร้างแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนข้ามช่องทางเพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งกับกลุ่มเป้าหมาย
- ตั้งเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้และวัดผลได้ จากนั้นแบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นงานย่อยใน ClickUpที่สามารถจัดการได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้จัดการแคมเปญ, และเอเจนซีที่ต้องการโครงสร้างที่เป็นระเบียบเพื่อดำเนินแคมเปญการตลาด
📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราวางแผนอย่างละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม มีถึง 50% ที่น่าประหลาดใจไม่ได้ติดตามแผนเหล่านั้นด้วยเครื่องมือเฉพาะ 👀
ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถพิชิตเป้าหมายได้ทีละขั้นตอน นอกจากนี้แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของเรายังแสดงภาพความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าและควบคุมงานของคุณได้มากขึ้น เพราะ "การหวังพึ่งโชคชะตา" ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าพวกเขาสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า
3. แม่แบบแผนการรณรงค์ ClickUp
เทมเพลตแผนการรณรงค์ของ ClickUpช่วยให้การวางแผน จัดระเบียบ และติดตามการรณรงค์ทางการตลาดของคุณง่ายขึ้น ประกอบด้วยช่องข้อมูลเฉพาะสำหรับการบันทึกชื่อการรณรงค์ ทีมงาน งบประมาณ ความคืบหน้า และอื่น ๆ ทำให้แผนของคุณสมบูรณ์และง่ายต่อการจัดการ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ภารกิจตามประเภทแคมเปญ—สินค้า, โซเชียลมีเดีย, โฆษณาแบบชำระเงิน หรือการสร้างความตระหนักรู้ในแบรนด์—เพื่อให้คุณสามารถปรับกระบวนการแต่ละขั้นตอนในแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้ นอกจากนี้ รายการตรวจสอบและงานย่อยยังช่วยให้ทุกขั้นตอนของการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดงบประมาณให้กับแต่ละแผนและกิจกรรม และติดตามตรวจสอบตลอดระยะเวลาของแคมเปญ
- กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการตลาดโดยใช้การพึ่งพาของงานใน ClickUp
- ฝังลิงก์จากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อเพิ่มทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของแคมเปญ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ผู้นำโครงการ, และทีมที่ต้องการจัดแคมเปญการตลาดที่มีโครงสร้างชัดเจนและมุ่งเน้นเป้าหมาย
➡ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียสำหรับนักการตลาด
4. แม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp
ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียหรือไม่? ลองใช้เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUpเพื่อรักษาความสม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์ม มันรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแผนเนื้อหาที่ชัดเจน มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน ซึ่งมีการจัดโครงสร้างเพียงพอที่จะเติมปฏิทินของคุณได้ แต่ยังคงยืดหยุ่นพอที่จะเปิดโอกาสให้ตามเทรนด์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา, นักเขียนคำโฆษณา, นักออกแบบ, และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์. ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าจะแสดงว่าแผนงานเสร็จสิ้นไปแล้วเท่าใด, ช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รายการขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อจัดระเบียบแผนเนื้อหาเป็นงานย่อยเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น
- โปรดใส่คำบรรยายและลิงก์เนื้อหาสำหรับทุกข้อมูลที่เพิ่ม
- ทำเครื่องหมายการพึ่งพาและแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าแผนเนื้อหาสอดคล้องกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, ทีมคอนเทนต์, และเอเจนซีที่ต้องการสร้างปฏิทินโซเชียลมีเดียที่สม่ำเสมอและเป็นระบบ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ไม่รู้จะปรับปรุงแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณอย่างไรให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใช่ไหม? ลองถามClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดและเข้าใจบริบทของคุณ เพื่อขอคำแนะนำและรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
5. แม่แบบแผนปฏิบัติการการตลาด ClickUp
กำหนดแผนการตลาดแบบ SMARTด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUp ซึ่งรวบรวมองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดของแผนปฏิบัติการการตลาดไว้ในที่เดียว เพื่อการมุ่งเน้นและการดำเนินการที่ดียิ่งขึ้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบความชอบของลูกค้าผ่านการสำรวจและการวิเคราะห์เพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่สมบูรณ์ ด้วยรายละเอียดที่มีโครงสร้างครบถ้วน เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณตรวจสอบความพยายามที่ผ่านมาและปัจจุบันเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในอนาคต
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน ClickUpเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดในอนาคตของคุณ
- สร้างรายการตรวจสอบพร้อมเป้าหมาย SMART และทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายนั้น
- กำหนดKPI การตลาดสำหรับแผนปฏิบัติการเพื่อให้การติดตามเป็นไปอย่างราบรื่น
🔑 เหมาะสำหรับ: นักวางกลยุทธ์การตลาด, หัวหน้าทีม, และเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาแผนปฏิบัติการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
6. แม่แบบทีมการตลาด ClickUp
เทมเพลตทีมการตลาดของ ClickUpจัดระเบียบความพยายามในการสร้างทีมของคุณด้วยโฟลเดอร์เฉพาะสำหรับการปฐมนิเทศภายใน การพัฒนาอาชีพ แผนการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของแคมเปญต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับ KPI ผ่านการใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
ต้องการเลนส์ที่แตกต่างกันสำหรับงานของคุณหรือไม่? สลับระหว่างมุมมองที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าหกแบบ—รวมถึงแผนผังองค์กร, บันทึกการประชุม, วิกิการตลาด, และแม้กระทั่งแดชบอร์ดต้อนรับ—เพื่อตอบสนองความต้องการของทีมคุณในทุกขั้นตอน
นอกจากนี้ ด้วยระบบแท็กในตัว งานย่อยแบบซ้อน การติดตามเวลา และการจัดการอีเมลโดยตรงClickUp สำหรับทีมการตลาดช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดกระบวนการออกแบบที่สร้างสรรค์และจัดเก็บสินทรัพย์ในที่เดียว
- สร้างแผนผังองค์กรเพื่อกำหนดลำดับชั้นของทีม
- สร้างแบบฟอร์มคำขอการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับทรัพยากรกับเป้าหมายของโครงการ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, หัวหน้าทีม, และผู้ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดระเบียบการดำเนินงานด้านการตลาดและโครงสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
7. แม่แบบกระบวนการของทีมการตลาด ClickUp
เทมเพลตกระบวนการของทีมการตลาด ClickUpช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นด้วยคำแนะนำที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ มันช่วยให้ทีมของคุณปฏิบัติตามขั้นตอนที่สม่ำเสมอ ทำให้ทุกแคมเปญของคุณตรงตามมาตรฐานของคุณ
เทมเพลตนี้จัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่การเริ่มต้นแคมเปญไปจนถึงการติดตาม KPI ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?กระดานไวท์บอร์ด ClickUpที่ติดตั้งมาในตัว มอบพื้นที่ทำงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการระดมความคิดสร้างสรรค์ที่ทีมการตลาดต้องการ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างหน้าเอกสารแบบซ้อนในClickUp Docsเพื่อจัดระเบียบแคมเปญและแบ่งประเภทกระบวนการ
- เชื่อมโยงงานและเอกสารเข้าด้วยกันเพื่อรักษาบริบท
- แปลงขั้นตอนกระบวนการให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และรายการตรวจสอบเพื่อการดำเนินการและติดตามผลที่ง่ายดาย
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้นำโครงการ, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการมาตรฐานการทำงานและรักษาคุณภาพของแคมเปญ
8. แม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ClickUp
เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของClickUpช่วยให้การจัดระเบียบแคมเปญการตลาดและทรัพยากรเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยติดตามผลลัพธ์สำคัญเป็นรายไตรมาสเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณตลอดทั้งปี
กระดานความคืบหน้าระบุงานตามขั้นตอนที่เสร็จสิ้นแล้ว มุมมองไทม์ไลน์ช่วยให้คุณกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละ OKR และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- วางแผนงานโดยใช้ OKRs และรวมฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ช่องทาง, งบประมาณ, และการใช้จ่าย เพื่อรักษาการมองเห็น
- จัดหมวดหมู่ OKR ตามความก้าวหน้า เช่น เสี่ยง, บรรลุแล้ว, และอยู่ในเส้นทาง
- ระบุงานย่อยสำหรับแต่ละ OKR เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานราบรื่นและสามารถนำไปปฏิบัติได้
🔑 เหมาะสำหรับ: นักกลยุทธ์การตลาด, หัวหน้าทีม, และผู้จัดการโครงการ เพื่อปรับเป้าหมายระยะยาวให้สอดคล้องกับการดำเนินงานประจำวัน
9. แม่แบบแผนการตลาดกิจกรรม ClickUp
เทมเพลตแผนการตลาดอีเวนต์ของ ClickUpช่วยให้ทุกขั้นตอนของการวางแผนอีเวนต์ง่ายขึ้น ตั้งแต่กลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินการและการวิเคราะห์หลังงาน โดยแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ การวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผล เพื่อให้ทีมของคุณมีสมาธิและทำงานสอดคล้องกัน
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณระบุรายการงานและรายการตรวจสอบเฉพาะสำหรับแต่ละเฟสของแผนการตลาดของคุณได้ ไทม์ไลน์และปฏิทินกิจกรรมช่วยให้คุณสามารถวางแผนขั้นตอนเฉพาะในระดับที่ละเอียด นอกจากนี้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น เฟส ผู้รับผิดชอบ การประเมินตนเอง อัตราการเสร็จสิ้น และอื่นๆ ยังช่วยให้คุณรักษาความรับผิดชอบได้อีกด้วย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เพิ่มฟิลด์สูตรเพื่อติดตามงบประมาณที่จัดสรรและการใช้จ่ายจริง
- แนบใบแจ้งหนี้และบัญชีลูกหนี้พร้อมเอกสารประกอบเพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์หลังกิจกรรม
- ใช้บันทึกเพื่อเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมและบริบท
🔑 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดอีเวนต์, ผู้จัดการแบรนด์, และทีมงานที่จัดและดำเนินการกิจกรรมการตลาดที่มีผลกระทบสูงด้วยความแม่นยำ
➡ อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ & ตัวอย่างแผนการตลาด
10. แม่แบบแผนการตลาดเนื้อหา ClickUp
กำลังมองหาวิธีการวางแผนการตลาดเนื้อหาที่เป็นระเบียบแต่ยืดหยุ่นอยู่หรือไม่?แม่แบบแผนการตลาดเนื้อหาของ ClickUpมอบโครงสร้างให้คุณในการจัดตารางและจัดการกลยุทธ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
มันช่วยให้คุณวางแผนปฏิทินของคุณเป็นรายเดือนและระบุรายละเอียดสำคัญ เช่น ประเภทเนื้อหา ช่องทาง การจัดวาง เดือน แผนก แกนเนื้อหา และอื่นๆ ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น ไทม์ไลน์เนื้อหา ไทม์ไลน์แผนก และวันที่เผยแพร่ การติดตามกำหนดเส้นตายจึงเป็นเรื่องง่าย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างกระบวนการทำงานเนื้อหาด้วยสถานะงานที่กำหนดเองเช่น การระดมความคิด การผลิต การอนุมัติ การเผยแพร่ และการประเมินผล
- รวมรูปภาพเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงและเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาให้กับแผนเนื้อหาของคุณ
- เพิ่มเนื้อหาสรุป, ไอเดีย, KPI และอื่น ๆ ในคอลัมน์อ้างอิงเพื่อให้บริบทถูกจัดเก็บไว้ที่ศูนย์กลาง
🔑 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดเนื้อหา, ทีมบรรณาธิการ, และผู้นำการตลาดที่ต้องการจัดการปฏิทินเนื้อหาที่มีโครงสร้างและกำหนดเวลา
➡ อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนการจัดการการตลาดเนื้อหา
11. แม่แบบแผนเนื้อหา ClickUp
การจัดการแต่ละขั้นตอนของการวางแผนเนื้อหาจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตแผนเนื้อหาของ ClickUp มันให้รายการที่ชัดเจนและมีโครงสร้างเพื่อจัดการการสร้างเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น แผนการดำเนินการ, ผู้เขียน, วัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย, คำค้นหา, และอื่น ๆ เพื่อให้บริบทสมบูรณ์ นอกจากนี้ บอร์ดการอนุมัติยังแสดงทั้งเนื้อหาที่วางแผนไว้และเนื้อหาที่สร้างขึ้นแล้วผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการอนุมัติเพื่อให้การมองเห็นดีขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างปฏิทินเนื้อหาพร้อมไอเดีย/โพสต์ที่วางแผนไว้ โดยใช้รหัสสีตามเสาหลักของเนื้อหา
- จัดหมวดหมู่การสร้างเนื้อหาและงานอนุมัติตามความเร่งด่วน เช่น สูง กลาง และต่ำ
- ทำให้งานที่ต้องทำซ้ำเป็นอัตโนมัติเพื่อเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหา
🔑 เหมาะสำหรับ: นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, ทีมบรรณาธิการ, และผู้จัดการการตลาดที่ต้องการสร้างแผนเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ClickUp Autopilot Agentsเพื่อจัดการงานที่ซ้ำซากแทนคุณ ตัวช่วยอัจฉริยะนี้จะคอยตรวจสอบกิจกรรมในพื้นที่ทำงานและดำเนินการโดยอัตโนมัติ เช่น สร้างรายงาน มอบหมายงาน สรุปเนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมาย
นี่คือแนวคิดบางส่วนเพื่อเริ่มต้น:
- ร่าง → ส่งต่อให้ตรวจสอบ: มอบหมายและแจ้งเตือนผู้ตรวจสอบที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ พร้อมแชร์สรุปให้พวกเขาเมื่อร่างถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
- การประชุมสู่การปฏิบัติ: เปลี่ยนบันทึกการประชุมที่มีรายการที่ต้องดำเนินการให้กลายเป็นงานใหม่
- การติดตามจากลูกค้าหรือบรรณาธิการ: หากงานใดไม่มีความคืบหน้าหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ให้ส่งการแจ้งเตือน
- การอัปเดตประสิทธิภาพ: ให้ตัวแทนสรุปการอัปเดตให้กับช่องทางผู้นำตามกำหนดการ
12. แม่แบบแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUp
ทำให้ทุกอีเมลการตลาดของคุณโดดเด่นด้วยเทมเพลตแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUp ที่นำเสนอพื้นที่ศูนย์กลางในการจัดการเป้าหมายแคมเปญ, ลิงก์, ข้อกำหนด, คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA), และกลุ่มเป้าหมายของคุณในตารางเดียว
งานย่อยช่วยให้คุณจัดโครงสร้างการทำงานได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย ไปจนถึงการเขียนอีเมลที่น่าสนใจและการติดตามผลลัพธ์ นอกจากนี้ รายการตรวจสอบยังช่วยเพิ่มบริบทให้กับแต่ละงานย่อย เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างรายการแยกสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่แตกต่างกัน
- เพิ่มไวท์บอร์ดเพื่อแสดงโปรไฟล์ลูกค้า, คิดค้นแผนการ, และระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
- ตั้งเวลาทำงานซ้ำเพื่อตรวจสอบแคมเปญอีเมลของคุณและทำการปรับปรุง
🔑 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดทางอีเมล, ทีมดิจิทัล, และผู้จัดการแคมเปญ สำหรับการวางแผน, การดำเนินการ, และการปรับปรุงแคมเปญการตลาดทางอีเมล
13. แม่แบบกำหนดเวลาโฆษณา ClickUp
🔎 คุณทราบหรือไม่?ผู้นำด้านการตลาด 2 ใน 3ไม่ค่อยมีความมั่นใจในกลยุทธ์สื่อและการโฆษณาปัจจุบันของพวกเขาว่าจะสามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สำคัญ เช่น การได้มาซึ่งลูกค้าและความภักดีต่อแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การโฆษณาใช้เวลานานและซับซ้อน.แม่แบบตารางโฆษณา ClickUpช่วยทำให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ.
ระบบโฆษณาแสดงสถานะของโฆษณาว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการ รอการอนุมัติ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ โฆษณาจะถูกจัดกลุ่มตามช่องทาง—โซเชียลมีเดีย การโฆษณาแบบชำระเงิน การวิจัยตลาด และการตลาดท้องถิ่น การดูปฏิทินแบบลากและวางช่วยให้คุณวางแผนและกำหนดเวลาโฆษณาได้อย่างง่ายดาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ระบุตัวชี้วัด KPI ไตรมาสทางการเงิน และวัตถุประสงค์ทางการตลาดควบคู่กับกิจกรรมโฆษณา
- ตรวจสอบไทม์ไลน์และตัวชี้วัดหลักสำหรับแคมเปญโฆษณาของคุณเพื่อปรับกลยุทธ์
- ให้รันตัวติดตามเวลาในตัวที่อยู่ใน ClickUpสำหรับกิจกรรมโฆษณาแต่ละอย่างเพื่อประมาณเวลาตั้งแต่การคิดไอเดียจนถึงการส่งมอบงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องคิดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า
🔑 เหมาะสำหรับ: นักวางแผนสื่อ, ผู้จัดการโฆษณา, และทีมการตลาดที่ต้องการเทมเพลตที่มีโครงสร้างเพื่อจัดการและปรับปรุงตารางโฆษณาหลายช่องทาง
14. แม่แบบการสร้างแบรนด์ ClickUp
สร้างแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณอย่างแท้จริงด้วยเทมเพลตการสร้างแบรนด์จาก ClickUp— กรอบการทำงานที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น พร้อมใช้งานทันที ออกแบบมาเพื่อรวมเอกลักษณ์ทางภาพและข้อความของคุณให้สอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัส
ใช้เพื่อกำหนดโลโก้, ชุดสี, องค์ประกอบสไตล์, และการสื่อสารของคุณ สร้างและรักษาคลังข้อมูลกลางของสินทรัพย์แบรนด์และกฎสไตล์เพื่อให้ทีมของคุณสอดคล้องและอยู่ในแบรนด์ในทุกแคมเปญและช่องทาง
คุณยังสามารถนำมันไปใช้ใหม่เพื่อรับโปรเจกต์การสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าได้อีกด้วย ด้วยส่วนที่แยกสำหรับการอนุมัติภายในและของลูกค้า คุณสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายว่างานใดกำลังดำเนินไปและงานใดที่รอการตอบกลับ แต่ละงานยังแสดงสมาชิกทีมที่รับผิดชอบเพื่อให้ความรับผิดชอบชัดเจน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างเอกสารที่มีสีสัน, รูปแบบ, รูปร่าง, และองค์ประกอบการออกแบบโลโก้ที่สะท้อนถึงแบรนด์ของคุณ และอัปเดตเอกสารนี้เมื่อแบรนด์ของคุณมีการพัฒนา
- บันทึกข้อมูลเมตา เช่น "ลิงก์อ้างอิง," "ประเภทการอนุมัติ," และขั้นตอนของโครงการ เพื่อจัดระเบียบงานด้านแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามความคืบหน้าด้วยฟีเจอร์ไทม์ไลน์ เช่น การติดตามเวลา การเชื่อมโยงงาน แท็ก การแจ้งเตือน และการเชื่อมต่ออีเมล
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์, ผู้จัดการแบรนด์, และนักออกแบบที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์แบรนด์ที่สม่ำเสมอและพร้อมสำหรับลูกค้า
15. แม่แบบเอเจนซี่การตลาด ClickUp
หนึ่งในความท้าทายหลักสำหรับเอเจนซี่การตลาดคือการรักษาข้อมูลลูกค้าและแคมเปญให้เป็นระเบียบเพียงพอที่จะส่งมอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการเฉพาะบุคคล นั่นคือจุดที่เทมเพลต ClickUp Marketing Agencyเข้ามาช่วย
มันช่วยให้คุณจัดการบัญชีลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเป็นรายบุคคล พร้อมแคมเปญที่เกี่ยวข้องของแต่ละคน เพื่อการติดตามที่ราบรื่น หน้าจอแสดงไทม์ไลน์ของสัญญาช่วยให้คุณติดตามวันครบกำหนดได้อย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกหล่น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดหมวดหมู่ภารกิจเป็นแคมเปญ, ครีเอทีฟ, คอนเทนต์, และอื่น ๆ
- ร่างกระบวนการทำสัญญาที่มีขั้นตอนเช่น ร่าง, การลงนาม, การปฏิบัติตาม, การหมดอายุ, และอื่น ๆ
- ระบุขนาดของสัญญา, ตัวชี้วัดความคืบหน้า, และเกณฑ์อื่น ๆ สำหรับการจัดเรียงได้ง่าย, และแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องไว้กับงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
🔑เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่การตลาดและทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการจัดการลูกค้าและโครงการหลายรายการอย่างมีโครงสร้างและชัดเจน
16. แม่แบบแผนการขายและการตลาด ClickUp
เทมเพลตแผนการขายและการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบทั้งสองแผนกให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของธุรกิจของคุณได้ มันช่วยให้คุณจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และสถานที่—โซเชียลมีเดีย, ท้องถิ่น, ระดับประเทศ, ประชาสัมพันธ์, และการโฆษณา—เพื่อให้กลยุทธ์ของคุณมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและติดตามได้ง่าย
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถแบ่งปันงานวิจัย วางแผนกลยุทธ์ และประสานงานกันได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งเป้าหมาย วางแผนแคมเปญ หรือติดตามผลลัพธ์ ทุกอย่างจะสอดคล้องและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างโปรไฟล์ลูกค้าพร้อมข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลประชากร ความชอบ และอื่นๆ
- ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์สำหรับแผนกลยุทธ์ของคุณ เช่น ยอดขาย งบประมาณ และอัตราความสำเร็จ
- ดำเนินการวิเคราะห์คู่แข่งและบันทึกข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การขายและการตลาดของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายขาย, ทีมการตลาด, และนักกลยุทธ์ธุรกิจที่ต้องการปรับความพยายามให้สอดคล้องเพื่อการเติบโต
🔍 คุณรู้หรือไม่?35% ของนักการตลาดพบว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างทีมขายและทีมการตลาดเป็นเรื่องที่ท้าทาย
17. แม่แบบขั้นสูงสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ ClickUp
เทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียของ ClickUpมอบระบบที่มีโครงสร้างเพื่อวางกลยุทธ์ จัดระเบียบ ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณในที่เดียว
เทมเพลตช่วยให้คุณจัดโครงสร้างรายละเอียดสำคัญ เช่น หมวดหมู่เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ ลิงก์ร่าง และอื่นๆ นอกจากนี้ สถานะที่กำหนดเองยังช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันในความคืบหน้าของแต่ละโพสต์ ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการเผยแพร่
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างคลังเนื้อหาโซเชียลมีเดียเพื่อจัดระเบียบและเข้าถึงไอเดียต่างๆ ได้อย่างสะดวก
- เพิ่มเอกสารเพื่อเขียนเนื้อหา, คิดค้นกระบวนการทำงาน, และเก็บรักษาทรัพยากรของแคมเปญ
- จัดหมวดหมู่เนื้อหาตามแพลตฟอร์ม เช่น Twitter, Instagram และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, ทีมคอนเทนต์, และเอเจนซีในการจัดการกลยุทธ์คอนเทนต์ปริมาณมากและหลากหลายแพลตฟอร์ม
18. แม่แบบปฏิทินการตลาด ClickUp
เบื่อกับสเปรดชีตที่กระจัดกระจายและพลาดกำหนดเวลาแคมเปญหรือไม่?เทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUpมอบพื้นที่กลางแบบไม่ต้องเขียนโค้ดให้กับทีมของคุณเพื่อวางแผน ติดตาม และส่งมอบแคมเปญ ติดตามกระบวนการทำงาน ตรวจสอบความสามารถของทีม และปรับแผนตามความต้องการของทีมคุณ
ClickUp Automationsช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานโดยมอบหมายงานและงานย่อยให้กับคนที่เหมาะสมทันทีที่ขั้นตอนที่ถูกต้องเสร็จสิ้นการจัดลำดับความสำคัญของงานช่วยให้ทีมของคุณทราบเสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามประมาณการและค่าใช้จ่ายจริงด้วยตารางงบประมาณ
- สร้างบัตรงานที่กำหนดเองสำหรับกิจกรรมการตลาดแต่ละรายการ และเพิ่มรายการตรวจสอบและทรัพยากร
- ดูทุกอย่างในปฏิทินเดียวที่สอดคล้องกัน—เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ตรวจพบความขัดแย้งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และวางแผนทรัพยากรได้ง่ายขึ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ทีมคอนเทนต์, และผู้นำแคมเปญที่ต้องการกรอบการทำงานที่เป็นระบบเพื่อจัดการแคมเปญการตลาดอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
19. แม่แบบงบประมาณการตลาด ClickUp
สงสัยไหมว่าทำไมงบประมาณการตลาดถึงเกินขีดจำกัดอยู่เสมอ?เทมเพลตงบประมาณการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณระบุรูปแบบการใช้จ่ายและปรับค่าใช้จ่ายทางการตลาดของคุณให้เหมาะสมที่สุด
มันให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงบประมาณการตลาดที่จัดสรรไว้สำหรับกิจกรรมการตลาดแต่ละอย่าง กิจกรรมถูกจัดกลุ่มตามประเภทยุทธศาสตร์การตลาดเพื่อเน้นให้เห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น ตัวติดตามค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามไตรมาสเพื่อช่วยคุณสังเกตแนวโน้มและเน้นย้ำถึงจุดที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ระบุแนวโน้มเพื่อทำนายงบประมาณสำหรับแคมเปญการตลาดในอนาคต
- ระบุ KPI ที่กำหนดเอง เช่น ผลกระทบ, การประเมินความพยายาม, งบประมาณ, ค่าใช้จ่าย, และอื่น ๆ
- เพิ่มฟิลด์สูตรเพื่อคำนวณงบประมาณโดยอัตโนมัติและรับประกันความถูกต้อง
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าฝ่ายการตลาด, ทีมการเงิน, และผู้จัดการแคมเปญที่ต้องการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ในการตลาด
20. แม่แบบข้อเสนอการตลาด ClickUp
เทมเพลตข้อเสนอการตลาด ของClickUp มอบ โครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อรวมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับข้อเสนอที่น่าสนใจ ช่วยให้แนวคิดของคุณเป็นระเบียบและง่ายต่อการติดตาม
หน้าย่อยช่วยให้คุณนำเสนอส่วนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่กระบวนการโดยรวมไปจนถึงผลลัพธ์ที่คาดหวัง นอกจากนี้ องค์ประกอบทางภาพ เช่น ไอคอนและรูปภาพ ยังช่วยเสริมความต่อเนื่องและเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาอีกด้วย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดทำรายละเอียดงบประมาณอย่างครบถ้วนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- แยกกิจกรรมที่เสนอออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
- เชื่อมโยงเอกสารสนับสนุนกับกิจกรรม, ตัวชี้วัด, และผลลัพธ์เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ที่ปรึกษา, และเอเจนซี่ที่ต้องการสร้างข้อเสนอที่ชัดเจน, เป็นมืออาชีพ, และมุ่งเน้นผลลัพธ์
สร้างกลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
แม่แบบการตลาดของ Asana ช่วยให้ทีมจัดระเบียบแคมเปญ ติดตามงาน และรักษาความสอดคล้องกัน พวกเขานำเสนอแนวทางที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้ความพยายามทางการตลาดชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันและอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนทำให้กระบวนการช้าลงและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
นั่นคือจุดที่ ClickUp สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง
การวางแผนและบริหารจัดการแคมเปญการตลาดจะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่าย, ClickUp Brain, และเครื่องมือการร่วมมือและการติดตามที่ทรงพลัง
อย่าปล่อยให้ขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนและเครื่องมือที่รกเกะกะฉุดรั้งทีมของคุณไว้สมัครใช้ ClickUpวันนี้และนำความชัดเจนและประสิทธิภาพมาสู่ทุกแคมเปญการตลาด