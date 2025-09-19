บล็อก ClickUp
เทมเพลตการตลาด Asana ฟรีเพื่อจัดการแคมเปญ

Uma Kelath
Uma Kelath
19 กันยายน 2568

🔍 คุณทราบหรือไม่?66% ของนักการตลาดขาดความมั่นใจในความสามารถของตนที่จะบรรลุเป้าหมายรายได้

นั่นเป็นตัวเลขที่ใหญ่มาก โดยเฉพาะเมื่อเวลา เงิน และทรัพยากรเป็นเดิมพัน หากไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนหรือศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ แคมเปญต่างๆ ก็จะล้มเหลวหรือไม่เคยบรรลุศักยภาพสูงสุดได้ นี่คือจุดที่แม่แบบการตลาดของ Asana เข้ามาช่วย

เทมเพลตพร้อมใช้งานเหล่านี้ช่วยให้คุณวางแผนแคมเปญ จัดการงาน ประหยัดเวลา และรักษาความสอดคล้องตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยเทมเพลตการตลาดที่ดี ทุกคนจะรู้ว่าต้องทำอะไร เมื่อไร และอย่างไร มันช่วยเพิ่มความมุ่งเน้น ความสม่ำเสมอ และความชัดเจนให้กับทุกแคมเปญ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนรายได้

มาสำรวจเทมเพลตการตลาด Asana ที่ดีที่สุดเพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน และหากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ใช้งานง่ายขึ้น เชื่อมต่อได้มากขึ้น และติดตามได้ง่ายในระยะยาว เรามีเทมเพลตทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าจากClickUp ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก

เทมเพลตการตลาด Asana ที่สรุปไว้

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
แบบแผนการตลาดโครงการอาสนะดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมการตลาด, ผู้นำโครงการ, ผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์เป้าหมาย/จุดสำคัญ, กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, การส่งข้อความในเทมเพลตรายการ/กระดานอาสนะ
เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ Asanaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมการตลาด, ผู้จัดการโครงการ, ทีมข้ามสายงานมุมมองหลายแบบ (รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน), ความสัมพันธ์, การอัปเดตกลยุทธ์รายการ/กระดาน/ไทม์ไลน์/ปฏิทินของอาสนะ
เทมเพลตคำขอสร้างสรรค์สำหรับอาสนะดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมสร้างสรรค์, ผู้ประสานงานโครงการ, แผนกการตลาดแบบฟอร์มที่มีโครงสร้าง, ตัวกระตุ้นอัตโนมัติ, การติดตามการอนุมัติรายการ/กระดานอาสนะ
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสำหรับ Asanaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ทีมคอนเทนต์, นักการตลาดช่องทาง/รูปแบบเนื้อหา, ขั้นตอนของงาน, สรุปโครงการปฏิทิน/รายการอาสนะ
เทมเพลตเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Asana สำหรับการตลาดดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักการตลาดผลิตภัณฑ์, ทีมเปิดตัว, ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเริ่มกิจกรรมการติดตาม, กฎ/แบบฟอร์มงาน, การวางแผนข้ามแพลตฟอร์มรายการ/กระดานอาสนะ
แม่แบบแผนการตลาดกิจกรรมอาสาดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักการตลาดอีเวนต์, ทีมแบรนด์, ผู้ประสานงานการแบ่งงานตามระยะ, การติดตามงบประมาณ, ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินทรัพย์รายการ/กระดานอาสนะ
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการสำหรับอาสนะดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, ทีมบรรณาธิการ, นักการตลาดการร่วมมือข้ามทีม, การจัดระเบียบสินทรัพย์, ตารางการเผยแพร่ปฏิทิน/รายการอาสนะ
เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมอาสนะดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ทีม, เอเจนซี่ระบบอัตโนมัติสำหรับงบประมาณ, การมองเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การกำหนดเส้นตายรายการ/กระดาน/ไทม์ไลน์ของอาสนะ
แบบแผนโครงการออกแบบอาสนะดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักออกแบบ, ผู้นำสร้างสรรค์, ทีมคอนเทนต์การวางแผนตามจุดสำคัญ, เอกสารอ้างอิงการออกแบบ, กราฟปริมาณงานรายการ/กระดานอาสนะ
เทมเพลตกฎบัตรโครงการอาสนะดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมการตลาด, ผู้นำโครงการ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวัตถุประสงค์/ขอบเขต, ข้อเสนอแนะ, ไฟล์แนบเอกสารรายการ/กระดานอาสนะ
เทมเพลตแผนการตลาด ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, ทีมการตลาด, ฟรีแลนซ์กลุ่มเป้าหมาย, ประเภทของงาน, ระดับผลกระทบ, ระยะเวลาClickUp รายการ/บอร์ด
เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมการตลาด, ผู้จัดการแคมเปญ, เอเจนซี่ฟิลด์ที่กำหนดเอง, บอร์ดอนุมัติ, ระบบอัตโนมัติClickUp รายการ/บอร์ด
เทมเพลตแผนการรณรงค์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการฝ่ายการตลาด, หัวหน้าโครงการ, ทีมงานงานที่ได้รับมอบหมายตามงบประมาณ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, ลิงก์ทรัพยากรClickUp รายการ/บอร์ด
เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ทีมคอนเทนต์, เอเจนซีงานย่อย, คำบรรยาย/ลิงก์, ไฟล์แนบ, ความสัมพันธ์ClickUp รายการ/ปฏิทิน
เทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาด ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักกลยุทธ์, หัวหน้าทีม, เจ้าของธุรกิจเป้าหมาย SMART, การติดตาม KPI, การวิเคราะห์บุคลิกภาพลูกค้าClickUp รายการ/บอร์ด
เทมเพลตทีมการตลาด ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการฝ่ายการตลาด, หัวหน้าทีม, ฝ่ายทรัพยากรบุคคลแผนผังองค์กร, การปฐมนิเทศ, วิกิการตลาด, แบบฟอร์มคำขอรายการ/บอร์ด/แผนผังองค์กรใน ClickUp
เทมเพลตกระบวนการของทีมการตลาด ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมการตลาด, ผู้นำโครงการ, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเอกสาร, การเชื่อมโยงกระบวนการ, รายการตรวจสอบที่สามารถดำเนินการได้คลิกอัพ รายการ/เอกสาร/ไวท์บอร์ด
เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักกลยุทธ์, หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการการวางแผน OKR, มุมมองไทม์ไลน์, กระดานความคืบหน้าคลิกอัพ รายการ/บอร์ด/ไทม์ไลน์
เทมเพลตแผนการตลาดกิจกรรม ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักการตลาดอีเวนต์, ผู้จัดการแบรนด์, ทีมงานการติดตามงบประมาณ/การใช้จ่าย, แนบเอกสาร, บันทึกแต่ละขั้นตอนคลิกอัพ รายการ/บอร์ด/ปฏิทิน
เทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหา ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักการตลาดเนื้อหา, ทีมบรรณาธิการ, ผู้นำสถานะที่กำหนดเอง, รูปภาพ, สรุป, KPI, มุมมองไทม์ไลน์คลิกอัพ รายการ/ไทม์ไลน์/ปฏิทิน
เทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, ทีมบรรณาธิการ, ผู้จัดการฟิลด์ที่กำหนดเอง, คณะกรรมการอนุมัติ, ระบบอัตโนมัติClickUp รายการ/บอร์ด
เทมเพลตแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักการตลาดทางอีเมล, ทีมดิจิทัล, ผู้จัดการแคมเปญรายการ, กระดานไวท์บอร์ด, งานที่ทำซ้ำ, KPIClickUp รายการ/บอร์ด/ไวท์บอร์ด
เทมเพลตกำหนดตารางโฆษณา ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักวางแผนสื่อ, ผู้จัดการโฆษณา, ทีมการตลาดKPI, ไทม์ไลน์, การติดตามเวลา, การจัดกลุ่มช่องทางClickUp รายการ/ปฏิทิน
เทมเพลตการสร้างแบรนด์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมสร้างสรรค์, ผู้จัดการแบรนด์, นักออกแบบคลังสินทรัพย์แบรนด์, การอนุมัติ, การติดตามเวลาClickUp รายการ/เอกสาร
เทมเพลตเอเจนซี่การตลาด ClickUpรับเทมเพลตฟรีหน่วยงาน ทีมสร้างสรรค์การจัดการลูกค้า/แคมเปญ, ระยะเวลาของสัญญา, ไฟล์แนบคลิกอัพ รายการ/บอร์ด/ปฏิทิน
เทมเพลตแผนการขายและการตลาด ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้นำฝ่ายขาย, ทีมการตลาด, นักวางกลยุทธ์โปรไฟล์ลูกค้า, การวิเคราะห์คู่แข่ง, เป้าหมาย/ผลลัพธ์ClickUp รายการ/บอร์ด
เทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดีย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ทีมคอนเทนต์, เอเจนซีคลังเนื้อหา เอกสาร การจัดหมวดหมู่แพลตฟอร์ม สถานะClickUp รายการ/บอร์ด
เทมเพลตปฏิทินการตลาด ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ทีมคอนเทนต์, ผู้นำแคมเปญตารางงบประมาณ, การ์ดงานที่กำหนดเอง, การทำงานอัตโนมัติ, ลำดับความสำคัญClickUp ปฏิทิน/รายการ/บอร์ด
เทมเพลตงบประมาณการตลาด ClickUpรับเทมเพลตฟรีหัวหน้าฝ่ายการตลาด, ทีมการเงิน, ผู้จัดการแคมเปญการวิเคราะห์แนวโน้ม, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก, ฟิลด์สูตร, ตัวติดตามต้นทุนClickUp รายการ/บอร์ด
แม่แบบข้อเสนอการตลาด ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมการตลาด, ที่ปรึกษา, เอเจนซี่งบประมาณแยกประเภท, งานที่สามารถดำเนินการได้, เอกสารสนับสนุนคลิกอัพ ด็อกส์/ลิสต์

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการตลาดอาสนะดี?

นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลตการตลาด Asana:

  • เป้าหมายของแคมเปญและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: เลือกเทมเพลตที่มีส่วนที่ชัดเจนสำหรับการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญ ซึ่งช่วยให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่สำคัญ
  • ความชัดเจนของกระบวนการทำงาน: มองหาเทมเพลตที่แบ่งงานทั้งหมดออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถดำเนินการได้จริง ซึ่งช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและลดความสับสน
  • ความครอบคลุม: แม่แบบการตลาดควรช่วยให้คุณจัดระเบียบรายละเอียดสำคัญทั้งหมด เช่น วันที่ครบกำหนดของแคมเปญ ผู้รับผิดชอบ ประเภทของโครงการ และอื่นๆ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับผิดชอบและรับรองความราบรื่นในการดำเนินงาน
  • การปรับเป้าหมายให้สอดคล้อง: เลือกใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับอีเมล, โซเชียลมีเดีย, บล็อก และอื่น ๆ ได้ เพื่อให้กระบวนการวางแผนราบรื่นขึ้นในทุก ๆ รูปแบบ
  • ข้อมูลภาพ: ค้นหาเทมเพลตที่มีบอร์ด ไทม์ไลน์ และปฏิทินเพื่อแสดงข้อมูลให้เห็นได้ในทันที สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ทีมเห็นความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วและวางแผนได้ดีขึ้น

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักการตลาดที่มีระเบียบมีแนวโน้มที่จะรายงานความสำเร็จมากกว่าเพื่อนร่วมงานที่ไร้ระเบียบถึง674%และแม่แบบการตลาดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นมีระเบียบมากขึ้น!

เทมเพลตอาสนะยอดนิยมสำหรับการตลาด

หากคุณใช้เวลาหลายสิบชั่วโมงในการตั้งค่าแคมเปญใหม่ทุกครั้งจากศูนย์ เรามีแม่แบบการตลาด Asana ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อช่วยคุณ ใช้แม่แบบเหล่านี้เพื่อลดเวลาในการตั้งค่าและทำให้ทุกแคมเปญเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่คุณเคยทำมา!

1. แม่แบบแผนการตลาดโครงการ

แม่แบบการตลาด Asana: แม่แบบแผนการตลาดโครงการ
ผ่านทาง Asana

การจัดการโครงการการตลาดหลายช่องทางกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตแผนโครงการการตลาดของ Asana มันช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายการตลาดที่สำคัญ วางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น และติดตามข้อมูลสำคัญตลอดทั้งโครงการ

แดชบอร์ดแสดงสรุปงานในรูปแบบภาพ—งานที่ครบกำหนด, ยังไม่ได้มอบหมาย, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้นแล้ว—เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เชื่อมโยงเป้าหมาย ทรัพยากร และเป้าหมายย่อยเข้ากับแผนของคุณเพื่อให้แคมเปญของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดที่กว้างขึ้น
  • สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับทีมของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าแผนจะไปในทิศทางที่ถูกต้อง
  • สื่อสารกับสมาชิกในทีมภายในเทมเพลตโดยใช้ข้อความเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกัน

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้นำโครงการ, และผู้จัดการสร้างสรรค์ที่ต้องการกรอบการทำงานพื้นฐานเพื่อโฮสต์โครงการการตลาด

อ่านเพิ่มเติม: การสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ทรงพลัง: คู่มือทีละขั้นตอน (+ แม่แบบ)

2. แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาด

แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาด
ผ่านทาง Asana

เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดโดย Asana รองรับการทำงานข้ามสายงานที่จำเป็นในการนำแคมเปญจากการระดมความคิดไปจนถึงการเปิดตัว ด้วยการรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ ลดความล่าช้าในการส่งต่องาน และทำให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนในกระบวนการแคมเปญมีประสิทธิภาพ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • รับมุมมองแบบภาพรวมของทุกความพยายามทางการตลาดของคุณในที่เดียว เลือกจากรายการ บอร์ด ไทม์ไลน์ ปฏิทิน และมุมมองเวิร์กโฟลว์
  • ระบุการพึ่งพาของงานเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ปรับและอัปเดตกลยุทธ์ของคุณได้อย่างง่ายดายเมื่อแคมเปญดำเนินไป

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้จัดการโครงการ, และทีมข้ามสายงานที่ต้องการจัดการแคมเปญการตลาดแบบครบวงจร

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ผสาน Asana กับ Slack หรือ Microsoft Teams เพื่อรับการแจ้งเตือนงานโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม เพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหนื่อยล้าจากการใช้เครื่องมือหลายตัว หรือคุณสามารถรวมงาน โครงการ การสนทนา และเอกสารทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวผ่าน ClickUp!ลดความยุ่งเหยิงของงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน!

3. แบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์

เทมเพลตการตลาด Asana: เทมเพลตคำขอสร้างสรรค์
ผ่านทาง Asana

ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย แม่แบบคำขอสร้างสรรค์ของ Asana ช่วยให้กระบวนการผลิตของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ ช่วยจัดการคำขอสร้างสรรค์ทั้งหมดในที่เดียว เพื่อให้คุณติดตามลำดับความสำคัญและเข้าใจว่าทีมของคุณกำลังทำงานอะไรอยู่ตลอดเวลา

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • รวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับโครงการสร้างสรรค์ผ่านแบบฟอร์มที่มีโครงสร้าง
  • ตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อทำให้การเคลื่อนย้ายงานเป็นไปโดยอัตโนมัติและรักษาการไหลของงานให้ราบรื่น
  • ติดตามการอนุมัติควบคู่ไปกับงานสร้างสรรค์และสินทรัพย์เพื่อให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์, ผู้ประสานงานโครงการ, และแผนกการตลาดที่ต้องการเทมเพลตที่มีโครงสร้างเพื่อจัดการกับคำขอเนื้อหาและการออกแบบหลายรายการ

4. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย

เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดีย
ผ่านทาง Asana

การติดตามเนื้อหาโซเชียลมีเดียของบริษัทคุณดูเหมือนเป็นความท้าทายหรือไม่? ตั้งแต่การจัดการแพลตฟอร์มไปจนถึงการกำหนดเวลาโพสต์ มีหลายสิ่งที่ต้องประสานงาน แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียโดย Asana ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและรักษาความสม่ำเสมอได้ง่ายขึ้น

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดตารางและจัดการเนื้อหาตามช่องทาง แคมเปญ และอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? กำหนดเวลาที่ชัดเจนและขั้นตอนการอนุมัติช่วยให้รักษาภาพลักษณ์บนโซเชียลที่ดูดีและน่าสนใจ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • รวมรูปแบบเนื้อหาและช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
  • ติดตามงานในแต่ละขั้นตอน—ตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเผยแพร่
  • เพิ่มสรุปโครงการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภาพรวมที่สมบูรณ์

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, ทีมคอนเทนต์, และนักการตลาดที่ต้องการสร้างและจัดการโพสต์บนหลายแพลตฟอร์ม

5. แม่แบบการเปิดตัวการตลาดผลิตภัณฑ์

เทมเพลตการตลาด Asana: เทมเพลตเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ผ่านทาง Asana

รักษาข้อมูลการเปิดตัวให้ชัดเจนและให้ทีมข้ามสายงานสอดคล้องกันด้วยเทมเพลตการเปิดตัวการตลาดผลิตภัณฑ์ของ Asana เมื่อการเปิดตัวใกล้เข้ามา ให้ระบุอย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไรและเมื่อไร พร้อมทั้งรักษาความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และจัดการทุกส่วนของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้คุณไม่ต้องเลื่อนกำหนดส่งงานอีกต่อไป และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างยอดเยี่ยม

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • จัดเตรียมเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียสำหรับแคมเปญการตลาดผลิตภัณฑ์ในช่วงก่อนเปิดตัว
  • จัดประเภทกิจกรรมการเปิดตัวตามขั้นตอนการสร้างบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์และการโฆษณาแบบชำระเงิน
  • กำหนดกฎและแบบฟอร์มสำหรับแต่ละงาน เช่น แบบฟอร์มสำหรับเอกสารอ้างอิงและกฎสำหรับข้อความบนโซเชียลมีเดีย

🔑 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดผลิตภัณฑ์, ทีมเปิดตัวผลิตภัณฑ์, และผู้จัดการการตลาดที่ต้องการขับเคลื่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสานงานกันและตรงเวลา

6. แม่แบบแผนการตลาดอีเวนต์

แบบแผนการตลาดกิจกรรม
ผ่านทาง Asana

แผนการส่งเสริมกิจกรรมอาจซับซ้อน แต่การจัดการไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น แม่แบบแผนการตลาดกิจกรรมโดย Asana ช่วยให้คุณจัดระเบียบกลยุทธ์การตลาดกิจกรรมทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว

ช่วยให้คุณเพิ่มการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นโดยการวางแผนโปรโมชั่น, ดำเนินการตามคำแนะนำอย่างรวดเร็ว, และการอนุมัติให้เป็นเรื่องง่ายและโปร่งใส.

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • แยกงานออกเป็น การวางแผน การประชาสัมพันธ์ งานในวันจริง และงานหลังงาน
  • ติดตามงบประมาณสำหรับทุกกิจกรรมเพื่อให้อยู่ในเป้าหมาย
  • ให้ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับสินทรัพย์ เช่น ไฟล์รูปภาพและเอกสาร

🔑 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดอีเวนต์, ทีมแบรนด์, และผู้ประสานงานที่ต้องการจัดการการโปรโมตอีเวนต์แบบครบวงจร

7. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการ

แม่แบบการตลาด Asana: แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการ
ผ่านทาง Asana

ระหว่างการระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา การผลิตสื่อสำหรับช่องทางต่างๆ และการประสานงานระหว่างทีม แคมเปญของคุณต้องการศูนย์กลางอัจฉริยะในการจัดการทุกอย่าง แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการของ Asana ช่วยให้การจัดวางแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเผยแพร่เป็นเรื่องง่ายขึ้น

นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของเนื้อหา แพลตฟอร์ม ประเภท และสถานะการอนุมัติได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดการสเปรดชีตหลายไฟล์

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ทำให้การร่วมมือข้ามสายงานง่ายขึ้นโดยการรวมทีมโซเชียลมีเดีย, ประชาสัมพันธ์, และการตลาดเข้าด้วยกัน
  • จัดระเบียบทรัพย์สินทั้งหมดของคุณโดยใช้เครื่องมือที่ผสานรวมกัน เช่น Google Workspace และ Dropbox
  • ติดตามไอเดียเนื้อหาใหม่และควบคุมตารางการเผยแพร่ของคุณ

🔑 เหมาะสำหรับ: นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, ทีมบรรณาธิการ, และนักการตลาดในการจัดการกระบวนการเนื้อหาผ่านช่องทางต่างๆ

8. แม่แบบการวางแผนกิจกรรม

แบบแผนการจัดงาน
ผ่านทาง Asana

เพื่อให้การตลาดกิจกรรมของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณต้องมีแผนที่ชัดเจนซึ่งรวบรวมทุกภารกิจและรายละเอียดไว้ในที่เดียว—ตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณและสัญญาผู้ขาย ไปจนถึงการพึ่งพาของภารกิจต่าง ๆ และสิ่งที่ต้องทำในวันงาน. เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมโดย Asana ช่วยให้คุณจัดระเบียบกลยุทธ์การตลาดกิจกรรมทั้งหมดของคุณได้, ให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของกิจกรรม, และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีขึ้น.

มันช่วยให้คุณติดตามแผนงานกิจกรรมของคุณและสื่อสารกับทุกคนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพลิดเพลินกับฟีเจอร์ในตัว เช่น ไทม์ไลน์แบบภาพ รายการเหตุการณ์สำคัญ การอัปเดตสถานะ และการติดตามผู้ขาย/แขก ทั้งหมดนี้ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail, Slack และ Outlook

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ทำให้การคำนวณงบประมาณเป็นอัตโนมัติเพื่อให้อยู่ในขีดจำกัดของคุณ
  • ให้สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเพื่อให้มีการมองเห็นและความรับผิดชอบที่ดีขึ้น
  • มอบหมายงานและกำหนดเส้นตายในแต่ละส่วนเพื่อวางแผนกลยุทธ์ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ทีม, และเอเจนซี่ในการสร้างแผนการตลาดที่ชัดเจนและมีเป้าหมาย

9. แม่แบบแผนโครงการออกแบบ

เทมเพลตการตลาด Asana: เทมเพลตแผนงานโครงการออกแบบ
ผ่านทาง Asana

แบบแผนโครงการออกแบบโดย Asana ทำให้การจัดการโครงการสร้างสรรค์ง่ายและมีประสิทธิภาพ. แบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ ที่ชัดเจนและงานที่จำเป็นพร้อมวันที่ครบกำหนด เพื่อให้ทุกคนทราบว่าต้องทำอะไรและเมื่อไหร่.

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมออกแบบเว็บ กราฟิก และผลิตภัณฑ์ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเปิดตัวแคมเปญทุกครั้งได้อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอด้วยการสร้างขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ งานต่างๆ ถูกจัดระเบียบตามลำดับความสำคัญและขั้นตอน ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ประเมินความก้าวหน้าโดยการวางแผนเป้าหมายสำคัญและขั้นตอนถัดไป
  • รวมตัวอย่างข้อความและภาพสำหรับการอ้างอิงของบรรณาธิการและนักเขียน
  • เพิ่มกราฟภาพเพื่อดูปริมาณงาน, ความสำคัญ, และข้อมูลสำคัญได้ในทันที

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ, ผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์, และทีมคอนเทนต์ในการจัดการโครงการการตลาดที่มีโครงสร้างและสร้างสรรค์

10. แม่แบบกฎบัตรโครงการ

แบบฟอร์มการก่อตั้งโครงการ
ผ่านทาง Asana

คุณได้คิดค้นการตลาดที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาแล้ว—แต่คุณจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นจริงได้อย่างไร? นี่คือจุดที่แบบฟอร์มโครงการของ Asana เข้ามาช่วยได้ มันช่วยคุณระบุรายละเอียดสำคัญของแคมเปญ เช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และทรัพยากร ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใจแผนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยคุณคำนวณค่าใช้จ่ายของโครงการโดยอัตโนมัติเพื่อให้งบประมาณของแคมเปญโปร่งใส

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • รวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านความคิดเห็น
  • ติดตามส่วนใดของกฎบัตรที่ได้รับการอนุมัติและพร้อมที่จะดำเนินการต่อไป
  • แนบเอกสาร รูปภาพ หรือวิดีโอเพื่อให้บริบทครบถ้วนสำหรับแต่ละงาน

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้นำโครงการ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างฐานที่ชัดเจนสำหรับโครงการการตลาดใหม่

ข้อจำกัดของอาสนะ

ในขณะที่แม่แบบการตลาดของ Asana ช่วยให้ความพยายาม ทีมงาน และเป้าหมายของคุณสอดคล้องกัน แต่อาจไม่เหมาะสมกับทุกทีม นี่คือข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดของแม่แบบการตลาดของ Asana:

  • ความหลากหลายและความสามารถของเทมเพลตมีจำกัด: ไลบรารีเทมเพลตสำหรับโครงการการตลาดมีพื้นฐานและค่อนข้างน้อย มีเพียงไม่กี่จุดเริ่มต้นเท่านั้น สำหรับผู้ประกอบการคนเดียวหรือทีมขนาดเล็กที่ใช้แผนฟรี เทมเพลตหลายตัวจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดได้ เว้นแต่คุณจะอัปเกรดเป็นแพ็กเกจแบบเสียค่าใช้จ่าย
  • อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนเกินไป: Asana ให้ความรู้สึกใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ แต่ผู้เริ่มต้นอาจพบปัญหาในการใช้งานรายการ บอร์ด Kanban หรือแผนภูมิ Gantt หากไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจน ทีมงานอาจไม่ทราบว่าควรเริ่มต้นจากตรงไหนหรือควรใช้ฟีเจอร์ใด
  • ขีดจำกัดของแม่แบบงาน: คุณถูกจำกัดให้ใช้แม่แบบงานได้เพียง 10 แบบต่อโครงการเท่านั้น—ข้อจำกัดนี้สร้างความไม่สะดวกให้กับทีมที่ต้องการผลลัพธ์ที่หลากหลายหรือคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ที่แตกต่างกัน
  • ไม่มีการแบ่งงาน: งานใน Asana สามารถมอบหมายให้บุคคลเดียวเท่านั้น ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นเมื่อต้องการการทำงานร่วมกันหรือการสำรองงาน
  • งานซ้ำ: หากงานใดเกี่ยวข้องกับหลายบุคคล ผู้ใช้ต้องสร้างงานแยกต่างหากสำหรับแต่ละบุคคล การกระทำเช่นนี้จะทำให้มุมมองของโครงการดูรก และทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องยากขึ้น
  • การแชร์ที่จำกัด: แม่แบบงานไม่สามารถแชร์ ย้าย หรือใช้งานทั่วโลกได้ง่าย ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

แบบฝึกโยคะทางเลือก

แม้ว่าเทมเพลตการตลาดของ Asana จะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ แต่บ่อยครั้งที่ทีมจะพบอุปสรรคเมื่อต้องการมากกว่าแค่รายการงาน ไม่ว่าจะเป็นการขยายแคมเปญไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย การติดตามงบประมาณ หรือการทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ

นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpไม่เพียงแต่ตอบโจทย์พื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ศักยภาพในการทำงานอัตโนมัติไม่จำกัด และเครื่องมือในตัวสำหรับการวางแผนงบประมาณ การทำงานร่วมกัน และการรายงาน เพื่อให้แคมเปญของคุณส่งมอบได้ตรงเวลาและในขนาดที่ต้องการ

นี่คือเทมเพลตการตลาดยอดนิยมของ ClickUp:

1. แม่แบบแผนการตลาด ClickUp

เทมเพลตการตลาด Asana: เทมเพลตแผนการตลาด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ตั้งเป้าหมายการตลาด, จัดทำแผนปฏิบัติการ, และติดตามตัวชี้วัดด้วยเทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUp

แผนการตลาดที่ออกแบบมาอย่างดีจะขับเคลื่อนความพยายามของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUpจะมอบโครงสร้างให้คุณเพื่อให้เป้าหมายและงานต่าง ๆ อยู่ในแนวทางเดียวกัน

เทมเพลตนี้จะนำทางคุณด้วยแผนที่ทางการตลาดที่ชัดเจนซึ่งระบุผลลัพธ์หลักและช่วยให้คุณสร้างแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ผลลัพธ์ถูกจัดลำดับตามความสำคัญและผลกระทบ เพื่อให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดก่อน นอกจากนี้ ตัวชี้วัดความพยายามและความคืบหน้าที่รวมอยู่ในเทมเพลตยังช่วยให้การติดตามผลเป็นเรื่องง่าย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • สร้างบุคลิกภาพผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดของคุณ
  • ทำเครื่องหมายประเภทงานและระดับผลกระทบสำหรับแต่ละรายการที่ต้องดำเนินการ
  • กำหนดและปรับเส้นเวลาพร้อมกำหนดวันครบกำหนดสำหรับทุกวัตถุประสงค์และผลลัพธ์

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีมการตลาด, และฟรีแลนซ์ที่ต้องการเทมเพลตเพื่อสร้างแผนการตลาดอย่างละเอียด

นี่คือสิ่งที่เชลซี เบนเน็ตต์ ผู้จัดการฝ่ายการมีส่วนร่วมของแบรนด์ที่ Lulu Press มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ ClickUp:

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยเหลือทีมสร้างสรรค์ของเราอย่างมาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้นและดีขึ้น

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยเหลือทีมสร้างสรรค์ของเราอย่างมาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้นและดีขึ้น

2. แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp

เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างแคมเปญที่น่าสนใจและติดตามผลลัพธ์ด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp

รับการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการจัดการและการทำงานร่วมกันด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp มันช่วยให้คุณจัดการแง่มุมต่างๆ ของแคมเปญได้จากที่เดียว

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยตัวติดตามที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของแคมเปญ เช่น ตัวติดตามงบประมาณและโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยจัดระเบียบตัวชี้วัดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แท็บเอกสารอ้างอิงยังเก็บเอกสารสำคัญ เช่น บุคลิกภาพผู้ชม แนวทางแบรนด์ และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เพิ่มรายละเอียดเฟสของแคมเปญ ประเภทของผลลัพธ์ที่ต้องการ และช่องทางการตลาด โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
  • สร้างแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนข้ามช่องทางเพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งกับกลุ่มเป้าหมาย
  • ตั้งเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้และวัดผลได้ จากนั้นแบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นงานย่อยใน ClickUpที่สามารถจัดการได้

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้จัดการแคมเปญ, และเอเจนซีที่ต้องการโครงสร้างที่เป็นระเบียบเพื่อดำเนินแคมเปญการตลาด

📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราวางแผนอย่างละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม มีถึง 50% ที่น่าประหลาดใจไม่ได้ติดตามแผนเหล่านั้นด้วยเครื่องมือเฉพาะ 👀

ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถพิชิตเป้าหมายได้ทีละขั้นตอน นอกจากนี้แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของเรายังแสดงภาพความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าและควบคุมงานของคุณได้มากขึ้น เพราะ "การหวังพึ่งโชคชะตา" ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าพวกเขาสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า

3. แม่แบบแผนการรณรงค์ ClickUp

เทมเพลตการตลาด Asana: เทมเพลตแผนการรณรงค์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผน ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดของคุณด้วยเทมเพลตแผนแคมเปญ ClickUp

เทมเพลตแผนการรณรงค์ของ ClickUpช่วยให้การวางแผน จัดระเบียบ และติดตามการรณรงค์ทางการตลาดของคุณง่ายขึ้น ประกอบด้วยช่องข้อมูลเฉพาะสำหรับการบันทึกชื่อการรณรงค์ ทีมงาน งบประมาณ ความคืบหน้า และอื่น ๆ ทำให้แผนของคุณสมบูรณ์และง่ายต่อการจัดการ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ภารกิจตามประเภทแคมเปญ—สินค้า, โซเชียลมีเดีย, โฆษณาแบบชำระเงิน หรือการสร้างความตระหนักรู้ในแบรนด์—เพื่อให้คุณสามารถปรับกระบวนการแต่ละขั้นตอนในแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้ นอกจากนี้ รายการตรวจสอบและงานย่อยยังช่วยให้ทุกขั้นตอนของการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • กำหนดงบประมาณให้กับแต่ละแผนและกิจกรรม และติดตามตรวจสอบตลอดระยะเวลาของแคมเปญ
  • กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการตลาดโดยใช้การพึ่งพาของงานใน ClickUp
  • ฝังลิงก์จากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อเพิ่มทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของแคมเปญ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ผู้นำโครงการ, และทีมที่ต้องการจัดแคมเปญการตลาดที่มีโครงสร้างชัดเจนและมุ่งเน้นเป้าหมาย

อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียสำหรับนักการตลาด

4. แม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp

เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาการเผยแพร่เนื้อหาโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องด้วยเทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUp

ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียหรือไม่? ลองใช้เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUpเพื่อรักษาความสม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์ม มันรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแผนเนื้อหาที่ชัดเจน มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน ซึ่งมีการจัดโครงสร้างเพียงพอที่จะเติมปฏิทินของคุณได้ แต่ยังคงยืดหยุ่นพอที่จะเปิดโอกาสให้ตามเทรนด์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา, นักเขียนคำโฆษณา, นักออกแบบ, และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์. ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าจะแสดงว่าแผนงานเสร็จสิ้นไปแล้วเท่าใด, ช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง.

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • รายการขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อจัดระเบียบแผนเนื้อหาเป็นงานย่อยเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น
  • โปรดใส่คำบรรยายและลิงก์เนื้อหาสำหรับทุกข้อมูลที่เพิ่ม
  • ทำเครื่องหมายการพึ่งพาและแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าแผนเนื้อหาสอดคล้องกัน

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, ทีมคอนเทนต์, และเอเจนซีที่ต้องการสร้างปฏิทินโซเชียลมีเดียที่สม่ำเสมอและเป็นระบบ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ไม่รู้จะปรับปรุงแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณอย่างไรให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใช่ไหม? ลองถามClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดและเข้าใจบริบทของคุณ เพื่อขอคำแนะนำและรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

เทมเพลตการตลาด Asana: ClickUp Brain

5. แม่แบบแผนปฏิบัติการการตลาด ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ร่างกลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของคุณด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUp

กำหนดแผนการตลาดแบบ SMARTด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUp ซึ่งรวบรวมองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดของแผนปฏิบัติการการตลาดไว้ในที่เดียว เพื่อการมุ่งเน้นและการดำเนินการที่ดียิ่งขึ้น

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบความชอบของลูกค้าผ่านการสำรวจและการวิเคราะห์เพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่สมบูรณ์ ด้วยรายละเอียดที่มีโครงสร้างครบถ้วน เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณตรวจสอบความพยายามที่ผ่านมาและปัจจุบันเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในอนาคต

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน ClickUpเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดในอนาคตของคุณ
  • สร้างรายการตรวจสอบพร้อมเป้าหมาย SMART และทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายนั้น
  • กำหนดKPI การตลาดสำหรับแผนปฏิบัติการเพื่อให้การติดตามเป็นไปอย่างราบรื่น

🔑 เหมาะสำหรับ: นักวางกลยุทธ์การตลาด, หัวหน้าทีม, และเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาแผนปฏิบัติการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์

6. แม่แบบทีมการตลาด ClickUp

เทมเพลตการตลาด Asana: เทมเพลตทีมการตลาด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพกระบวนการตลาดทั้งหมดด้วยเทมเพลตทีมการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตทีมการตลาดของ ClickUpจัดระเบียบความพยายามในการสร้างทีมของคุณด้วยโฟลเดอร์เฉพาะสำหรับการปฐมนิเทศภายใน การพัฒนาอาชีพ แผนการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของแคมเปญต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับ KPI ผ่านการใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง

ต้องการเลนส์ที่แตกต่างกันสำหรับงานของคุณหรือไม่? สลับระหว่างมุมมองที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าหกแบบ—รวมถึงแผนผังองค์กร, บันทึกการประชุม, วิกิการตลาด, และแม้กระทั่งแดชบอร์ดต้อนรับ—เพื่อตอบสนองความต้องการของทีมคุณในทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ ด้วยระบบแท็กในตัว งานย่อยแบบซ้อน การติดตามเวลา และการจัดการอีเมลโดยตรงClickUp สำหรับทีมการตลาดช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • กำหนดกระบวนการออกแบบที่สร้างสรรค์และจัดเก็บสินทรัพย์ในที่เดียว
  • สร้างแผนผังองค์กรเพื่อกำหนดลำดับชั้นของทีม
  • สร้างแบบฟอร์มคำขอการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับทรัพยากรกับเป้าหมายของโครงการ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, หัวหน้าทีม, และผู้ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดระเบียบการดำเนินงานด้านการตลาดและโครงสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

7. แม่แบบกระบวนการของทีมการตลาด ClickUp

เทมเพลตกระบวนการของทีมการตลาด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
บันทึกกระบวนการแคมเปญของคุณเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายด้วยเทมเพลตกระบวนการทีมการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตกระบวนการของทีมการตลาด ClickUpช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นด้วยคำแนะนำที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ มันช่วยให้ทีมของคุณปฏิบัติตามขั้นตอนที่สม่ำเสมอ ทำให้ทุกแคมเปญของคุณตรงตามมาตรฐานของคุณ

เทมเพลตนี้จัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่การเริ่มต้นแคมเปญไปจนถึงการติดตาม KPI ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?กระดานไวท์บอร์ด ClickUpที่ติดตั้งมาในตัว มอบพื้นที่ทำงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการระดมความคิดสร้างสรรค์ที่ทีมการตลาดต้องการ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • สร้างหน้าเอกสารแบบซ้อนในClickUp Docsเพื่อจัดระเบียบแคมเปญและแบ่งประเภทกระบวนการ
  • เชื่อมโยงงานและเอกสารเข้าด้วยกันเพื่อรักษาบริบท
  • แปลงขั้นตอนกระบวนการให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และรายการตรวจสอบเพื่อการดำเนินการและติดตามผลที่ง่ายดาย

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้นำโครงการ, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการมาตรฐานการทำงานและรักษาคุณภาพของแคมเปญ

8. แม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ClickUp

แม่แบบการตลาด Asana: แม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างกลยุทธ์การตลาดที่ครอบคลุมและติดตามความสำเร็จด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp

เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของClickUpช่วยให้การจัดระเบียบแคมเปญการตลาดและทรัพยากรเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยติดตามผลลัพธ์สำคัญเป็นรายไตรมาสเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณตลอดทั้งปี

กระดานความคืบหน้าระบุงานตามขั้นตอนที่เสร็จสิ้นแล้ว มุมมองไทม์ไลน์ช่วยให้คุณกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละ OKR และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • วางแผนงานโดยใช้ OKRs และรวมฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ช่องทาง, งบประมาณ, และการใช้จ่าย เพื่อรักษาการมองเห็น
  • จัดหมวดหมู่ OKR ตามความก้าวหน้า เช่น เสี่ยง, บรรลุแล้ว, และอยู่ในเส้นทาง
  • ระบุงานย่อยสำหรับแต่ละ OKR เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานราบรื่นและสามารถนำไปปฏิบัติได้

🔑 เหมาะสำหรับ: นักกลยุทธ์การตลาด, หัวหน้าทีม, และผู้จัดการโครงการ เพื่อปรับเป้าหมายระยะยาวให้สอดคล้องกับการดำเนินงานประจำวัน

9. แม่แบบแผนการตลาดกิจกรรม ClickUp

เทมเพลตแผนการตลาดกิจกรรม ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนกิจกรรมและติดตามงบประมาณได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตแผนการตลาดกิจกรรมของ ClickUp

เทมเพลตแผนการตลาดอีเวนต์ของ ClickUpช่วยให้ทุกขั้นตอนของการวางแผนอีเวนต์ง่ายขึ้น ตั้งแต่กลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินการและการวิเคราะห์หลังงาน โดยแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ การวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผล เพื่อให้ทีมของคุณมีสมาธิและทำงานสอดคล้องกัน

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณระบุรายการงานและรายการตรวจสอบเฉพาะสำหรับแต่ละเฟสของแผนการตลาดของคุณได้ ไทม์ไลน์และปฏิทินกิจกรรมช่วยให้คุณสามารถวางแผนขั้นตอนเฉพาะในระดับที่ละเอียด นอกจากนี้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น เฟส ผู้รับผิดชอบ การประเมินตนเอง อัตราการเสร็จสิ้น และอื่นๆ ยังช่วยให้คุณรักษาความรับผิดชอบได้อีกด้วย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เพิ่มฟิลด์สูตรเพื่อติดตามงบประมาณที่จัดสรรและการใช้จ่ายจริง
  • แนบใบแจ้งหนี้และบัญชีลูกหนี้พร้อมเอกสารประกอบเพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์หลังกิจกรรม
  • ใช้บันทึกเพื่อเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมและบริบท

🔑 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดอีเวนต์, ผู้จัดการแบรนด์, และทีมงานที่จัดและดำเนินการกิจกรรมการตลาดที่มีผลกระทบสูงด้วยความแม่นยำ

➡ อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ & ตัวอย่างแผนการตลาด

10. แม่แบบแผนการตลาดเนื้อหา ClickUp

เทมเพลตการตลาด Asana: เทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบแผนการตลาดเนื้อหาสำหรับปีนี้ด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหาของ ClickUp

กำลังมองหาวิธีการวางแผนการตลาดเนื้อหาที่เป็นระเบียบแต่ยืดหยุ่นอยู่หรือไม่?แม่แบบแผนการตลาดเนื้อหาของ ClickUpมอบโครงสร้างให้คุณในการจัดตารางและจัดการกลยุทธ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

มันช่วยให้คุณวางแผนปฏิทินของคุณเป็นรายเดือนและระบุรายละเอียดสำคัญ เช่น ประเภทเนื้อหา ช่องทาง การจัดวาง เดือน แผนก แกนเนื้อหา และอื่นๆ ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น ไทม์ไลน์เนื้อหา ไทม์ไลน์แผนก และวันที่เผยแพร่ การติดตามกำหนดเส้นตายจึงเป็นเรื่องง่าย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • สร้างกระบวนการทำงานเนื้อหาด้วยสถานะงานที่กำหนดเองเช่น การระดมความคิด การผลิต การอนุมัติ การเผยแพร่ และการประเมินผล
  • รวมรูปภาพเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงและเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาให้กับแผนเนื้อหาของคุณ
  • เพิ่มเนื้อหาสรุป, ไอเดีย, KPI และอื่น ๆ ในคอลัมน์อ้างอิงเพื่อให้บริบทถูกจัดเก็บไว้ที่ศูนย์กลาง

🔑 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดเนื้อหา, ทีมบรรณาธิการ, และผู้นำการตลาดที่ต้องการจัดการปฏิทินเนื้อหาที่มีโครงสร้างและกำหนดเวลา

อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนการจัดการการตลาดเนื้อหา

11. แม่แบบแผนเนื้อหา ClickUp

เทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างเนื้อหา, ติดตามผลลัพธ์, และระบุจุดที่ต้องปรับปรุงด้วยเทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp

การจัดการแต่ละขั้นตอนของการวางแผนเนื้อหาจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตแผนเนื้อหาของ ClickUp มันให้รายการที่ชัดเจนและมีโครงสร้างเพื่อจัดการการสร้างเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น แผนการดำเนินการ, ผู้เขียน, วัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย, คำค้นหา, และอื่น ๆ เพื่อให้บริบทสมบูรณ์ นอกจากนี้ บอร์ดการอนุมัติยังแสดงทั้งเนื้อหาที่วางแผนไว้และเนื้อหาที่สร้างขึ้นแล้วผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการอนุมัติเพื่อให้การมองเห็นดีขึ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • สร้างปฏิทินเนื้อหาพร้อมไอเดีย/โพสต์ที่วางแผนไว้ โดยใช้รหัสสีตามเสาหลักของเนื้อหา
  • จัดหมวดหมู่การสร้างเนื้อหาและงานอนุมัติตามความเร่งด่วน เช่น สูง กลาง และต่ำ
  • ทำให้งานที่ต้องทำซ้ำเป็นอัตโนมัติเพื่อเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหา

🔑 เหมาะสำหรับ: นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, ทีมบรรณาธิการ, และผู้จัดการการตลาดที่ต้องการสร้างแผนเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ClickUp Autopilot Agentsเพื่อจัดการงานที่ซ้ำซากแทนคุณ ตัวช่วยอัจฉริยะนี้จะคอยตรวจสอบกิจกรรมในพื้นที่ทำงานและดำเนินการโดยอัตโนมัติ เช่น สร้างรายงาน มอบหมายงาน สรุปเนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมาย

นี่คือแนวคิดบางส่วนเพื่อเริ่มต้น:

  • ร่าง → ส่งต่อให้ตรวจสอบ: มอบหมายและแจ้งเตือนผู้ตรวจสอบที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ พร้อมแชร์สรุปให้พวกเขาเมื่อร่างถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
  • การประชุมสู่การปฏิบัติ: เปลี่ยนบันทึกการประชุมที่มีรายการที่ต้องดำเนินการให้กลายเป็นงานใหม่
  • การติดตามจากลูกค้าหรือบรรณาธิการ: หากงานใดไม่มีความคืบหน้าหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ให้ส่งการแจ้งเตือน
  • การอัปเดตประสิทธิภาพ: ให้ตัวแทนสรุปการอัปเดตให้กับช่องทางผู้นำตามกำหนดการ

12. แม่แบบแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUp

เทมเพลตการตลาด Asana: เทมเพลตแคมเปญการตลาดทางอีเมล ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย กำหนดขั้นตอนการทำงาน และติดตามกระบวนการทำการตลาดผ่านอีเมลด้วยเทมเพลตแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp

ทำให้ทุกอีเมลการตลาดของคุณโดดเด่นด้วยเทมเพลตแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUp ที่นำเสนอพื้นที่ศูนย์กลางในการจัดการเป้าหมายแคมเปญ, ลิงก์, ข้อกำหนด, คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA), และกลุ่มเป้าหมายของคุณในตารางเดียว

งานย่อยช่วยให้คุณจัดโครงสร้างการทำงานได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย ไปจนถึงการเขียนอีเมลที่น่าสนใจและการติดตามผลลัพธ์ นอกจากนี้ รายการตรวจสอบยังช่วยเพิ่มบริบทให้กับแต่ละงานย่อย เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • สร้างรายการแยกสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่แตกต่างกัน
  • เพิ่มไวท์บอร์ดเพื่อแสดงโปรไฟล์ลูกค้า, คิดค้นแผนการ, และระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
  • ตั้งเวลาทำงานซ้ำเพื่อตรวจสอบแคมเปญอีเมลของคุณและทำการปรับปรุง

🔑 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดทางอีเมล, ทีมดิจิทัล, และผู้จัดการแคมเปญ สำหรับการวางแผน, การดำเนินการ, และการปรับปรุงแคมเปญการตลาดทางอีเมล

13. แม่แบบกำหนดเวลาโฆษณา ClickUp

เทมเพลตกำหนดตารางโฆษณา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนตารางโฆษณาของคุณและติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลตตารางโฆษณา ClickUp

🔎 คุณทราบหรือไม่?ผู้นำด้านการตลาด 2 ใน 3ไม่ค่อยมีความมั่นใจในกลยุทธ์สื่อและการโฆษณาปัจจุบันของพวกเขาว่าจะสามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สำคัญ เช่น การได้มาซึ่งลูกค้าและความภักดีต่อแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การโฆษณาใช้เวลานานและซับซ้อน.แม่แบบตารางโฆษณา ClickUpช่วยทำให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ.

ระบบโฆษณาแสดงสถานะของโฆษณาว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการ รอการอนุมัติ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ โฆษณาจะถูกจัดกลุ่มตามช่องทาง—โซเชียลมีเดีย การโฆษณาแบบชำระเงิน การวิจัยตลาด และการตลาดท้องถิ่น การดูปฏิทินแบบลากและวางช่วยให้คุณวางแผนและกำหนดเวลาโฆษณาได้อย่างง่ายดาย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ระบุตัวชี้วัด KPI ไตรมาสทางการเงิน และวัตถุประสงค์ทางการตลาดควบคู่กับกิจกรรมโฆษณา
  • ตรวจสอบไทม์ไลน์และตัวชี้วัดหลักสำหรับแคมเปญโฆษณาของคุณเพื่อปรับกลยุทธ์
  • ให้รันตัวติดตามเวลาในตัวที่อยู่ใน ClickUpสำหรับกิจกรรมโฆษณาแต่ละอย่างเพื่อประมาณเวลาตั้งแต่การคิดไอเดียจนถึงการส่งมอบงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องคิดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า

🔑 เหมาะสำหรับ: นักวางแผนสื่อ, ผู้จัดการโฆษณา, และทีมการตลาดที่ต้องการเทมเพลตที่มีโครงสร้างเพื่อจัดการและปรับปรุงตารางโฆษณาหลายช่องทาง

14. แม่แบบการสร้างแบรนด์ ClickUp

เทมเพลตการตลาด Asana: เทมเพลตการสร้างแบรนด์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดแนวทางการสร้างแบรนด์ของคุณและรักษาทรัพย์สินของแบรนด์ด้วยเทมเพลตการสร้างแบรนด์ของ ClickUp

สร้างแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณอย่างแท้จริงด้วยเทมเพลตการสร้างแบรนด์จาก ClickUp— กรอบการทำงานที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น พร้อมใช้งานทันที ออกแบบมาเพื่อรวมเอกลักษณ์ทางภาพและข้อความของคุณให้สอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัส

ใช้เพื่อกำหนดโลโก้, ชุดสี, องค์ประกอบสไตล์, และการสื่อสารของคุณ สร้างและรักษาคลังข้อมูลกลางของสินทรัพย์แบรนด์และกฎสไตล์เพื่อให้ทีมของคุณสอดคล้องและอยู่ในแบรนด์ในทุกแคมเปญและช่องทาง

คุณยังสามารถนำมันไปใช้ใหม่เพื่อรับโปรเจกต์การสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าได้อีกด้วย ด้วยส่วนที่แยกสำหรับการอนุมัติภายในและของลูกค้า คุณสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายว่างานใดกำลังดำเนินไปและงานใดที่รอการตอบกลับ แต่ละงานยังแสดงสมาชิกทีมที่รับผิดชอบเพื่อให้ความรับผิดชอบชัดเจน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • สร้างเอกสารที่มีสีสัน, รูปแบบ, รูปร่าง, และองค์ประกอบการออกแบบโลโก้ที่สะท้อนถึงแบรนด์ของคุณ และอัปเดตเอกสารนี้เมื่อแบรนด์ของคุณมีการพัฒนา
  • บันทึกข้อมูลเมตา เช่น "ลิงก์อ้างอิง," "ประเภทการอนุมัติ," และขั้นตอนของโครงการ เพื่อจัดระเบียบงานด้านแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยฟีเจอร์ไทม์ไลน์ เช่น การติดตามเวลา การเชื่อมโยงงาน แท็ก การแจ้งเตือน และการเชื่อมต่ออีเมล

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์, ผู้จัดการแบรนด์, และนักออกแบบที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์แบรนด์ที่สม่ำเสมอและพร้อมสำหรับลูกค้า

15. แม่แบบเอเจนซี่การตลาด ClickUp

เทมเพลตเอเจนซี่การตลาด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบสัญญาลูกค้าทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Marketing Agency

หนึ่งในความท้าทายหลักสำหรับเอเจนซี่การตลาดคือการรักษาข้อมูลลูกค้าและแคมเปญให้เป็นระเบียบเพียงพอที่จะส่งมอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการเฉพาะบุคคล นั่นคือจุดที่เทมเพลต ClickUp Marketing Agencyเข้ามาช่วย

มันช่วยให้คุณจัดการบัญชีลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเป็นรายบุคคล พร้อมแคมเปญที่เกี่ยวข้องของแต่ละคน เพื่อการติดตามที่ราบรื่น หน้าจอแสดงไทม์ไลน์ของสัญญาช่วยให้คุณติดตามวันครบกำหนดได้อย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกหล่น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • จัดหมวดหมู่ภารกิจเป็นแคมเปญ, ครีเอทีฟ, คอนเทนต์, และอื่น ๆ
  • ร่างกระบวนการทำสัญญาที่มีขั้นตอนเช่น ร่าง, การลงนาม, การปฏิบัติตาม, การหมดอายุ, และอื่น ๆ
  • ระบุขนาดของสัญญา, ตัวชี้วัดความคืบหน้า, และเกณฑ์อื่น ๆ สำหรับการจัดเรียงได้ง่าย, และแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องไว้กับงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญา

🔑เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่การตลาดและทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการจัดการลูกค้าและโครงการหลายรายการอย่างมีโครงสร้างและชัดเจน

16. แม่แบบแผนการขายและการตลาด ClickUp

เทมเพลตการตลาด Asana: เทมเพลตแผนการขายและการตลาด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดเป้าหมายการขาย, สร้างภาพแผนงาน, และติดตามตัวชี้วัดสำคัญด้วยเทมเพลตแผนการขายและการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตแผนการขายและการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบทั้งสองแผนกให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของธุรกิจของคุณได้ มันช่วยให้คุณจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และสถานที่—โซเชียลมีเดีย, ท้องถิ่น, ระดับประเทศ, ประชาสัมพันธ์, และการโฆษณา—เพื่อให้กลยุทธ์ของคุณมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและติดตามได้ง่าย

เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถแบ่งปันงานวิจัย วางแผนกลยุทธ์ และประสานงานกันได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งเป้าหมาย วางแผนแคมเปญ หรือติดตามผลลัพธ์ ทุกอย่างจะสอดคล้องและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • สร้างโปรไฟล์ลูกค้าพร้อมข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลประชากร ความชอบ และอื่นๆ
  • ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์สำหรับแผนกลยุทธ์ของคุณ เช่น ยอดขาย งบประมาณ และอัตราความสำเร็จ
  • ดำเนินการวิเคราะห์คู่แข่งและบันทึกข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การขายและการตลาดของคุณ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายขาย, ทีมการตลาด, และนักกลยุทธ์ธุรกิจที่ต้องการปรับความพยายามให้สอดคล้องเพื่อการเติบโต

🔍 คุณรู้หรือไม่?35% ของนักการตลาดพบว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างทีมขายและทีมการตลาดเป็นเรื่องที่ท้าทาย

17. แม่แบบขั้นสูงสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ ClickUp

เทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดีย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาความสอดคล้องของกิจกรรมการตลาดบนโซเชียลมีเดียของคุณด้วยเทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียของ ClickUp

เทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียของ ClickUpมอบระบบที่มีโครงสร้างเพื่อวางกลยุทธ์ จัดระเบียบ ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณในที่เดียว

เทมเพลตช่วยให้คุณจัดโครงสร้างรายละเอียดสำคัญ เช่น หมวดหมู่เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ ลิงก์ร่าง และอื่นๆ นอกจากนี้ สถานะที่กำหนดเองยังช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันในความคืบหน้าของแต่ละโพสต์ ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการเผยแพร่

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • สร้างคลังเนื้อหาโซเชียลมีเดียเพื่อจัดระเบียบและเข้าถึงไอเดียต่างๆ ได้อย่างสะดวก
  • เพิ่มเอกสารเพื่อเขียนเนื้อหา, คิดค้นกระบวนการทำงาน, และเก็บรักษาทรัพยากรของแคมเปญ
  • จัดหมวดหมู่เนื้อหาตามแพลตฟอร์ม เช่น Twitter, Instagram และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, ทีมคอนเทนต์, และเอเจนซีในการจัดการกลยุทธ์คอนเทนต์ปริมาณมากและหลากหลายแพลตฟอร์ม

18. แม่แบบปฏิทินการตลาด ClickUp

เทมเพลตการตลาด Asana: เทมเพลตปฏิทินการตลาด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างปฏิทินการตลาดที่สมบูรณ์แบบด้วยเทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUp

เบื่อกับสเปรดชีตที่กระจัดกระจายและพลาดกำหนดเวลาแคมเปญหรือไม่?เทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUpมอบพื้นที่กลางแบบไม่ต้องเขียนโค้ดให้กับทีมของคุณเพื่อวางแผน ติดตาม และส่งมอบแคมเปญ ติดตามกระบวนการทำงาน ตรวจสอบความสามารถของทีม และปรับแผนตามความต้องการของทีมคุณ

ClickUp Automationsช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานโดยมอบหมายงานและงานย่อยให้กับคนที่เหมาะสมทันทีที่ขั้นตอนที่ถูกต้องเสร็จสิ้นการจัดลำดับความสำคัญของงานช่วยให้ทีมของคุณทราบเสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามประมาณการและค่าใช้จ่ายจริงด้วยตารางงบประมาณ
  • สร้างบัตรงานที่กำหนดเองสำหรับกิจกรรมการตลาดแต่ละรายการ และเพิ่มรายการตรวจสอบและทรัพยากร
  • ดูทุกอย่างในปฏิทินเดียวที่สอดคล้องกัน—เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ตรวจพบความขัดแย้งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และวางแผนทรัพยากรได้ง่ายขึ้น

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ทีมคอนเทนต์, และผู้นำแคมเปญที่ต้องการกรอบการทำงานที่เป็นระบบเพื่อจัดการแคมเปญการตลาดอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

19. แม่แบบงบประมาณการตลาด ClickUp

เทมเพลตการตลาด Asana: เทมเพลตงบประมาณการตลาด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้อยู่ในกรอบด้วยเทมเพลตงบประมาณการตลาดของ ClickUp

สงสัยไหมว่าทำไมงบประมาณการตลาดถึงเกินขีดจำกัดอยู่เสมอ?เทมเพลตงบประมาณการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณระบุรูปแบบการใช้จ่ายและปรับค่าใช้จ่ายทางการตลาดของคุณให้เหมาะสมที่สุด

มันให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงบประมาณการตลาดที่จัดสรรไว้สำหรับกิจกรรมการตลาดแต่ละอย่าง กิจกรรมถูกจัดกลุ่มตามประเภทยุทธศาสตร์การตลาดเพื่อเน้นให้เห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น ตัวติดตามค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามไตรมาสเพื่อช่วยคุณสังเกตแนวโน้มและเน้นย้ำถึงจุดที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ระบุแนวโน้มเพื่อทำนายงบประมาณสำหรับแคมเปญการตลาดในอนาคต
  • ระบุ KPI ที่กำหนดเอง เช่น ผลกระทบ, การประเมินความพยายาม, งบประมาณ, ค่าใช้จ่าย, และอื่น ๆ
  • เพิ่มฟิลด์สูตรเพื่อคำนวณงบประมาณโดยอัตโนมัติและรับประกันความถูกต้อง

🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าฝ่ายการตลาด, ทีมการเงิน, และผู้จัดการแคมเปญที่ต้องการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ในการตลาด

20. แม่แบบข้อเสนอการตลาด ClickUp

เทมเพลตการตลาด Asana: สร้างข้อเสนอที่ชนะใจเพื่อบรรลุเป้าหมายการตลาดของคุณด้วยเทมเพลตข้อเสนอการตลาด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างข้อเสนอที่ชนะใจเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณด้วยเทมเพลตข้อเสนอการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอการตลาด ของClickUp มอบ โครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อรวมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับข้อเสนอที่น่าสนใจ ช่วยให้แนวคิดของคุณเป็นระเบียบและง่ายต่อการติดตาม

หน้าย่อยช่วยให้คุณนำเสนอส่วนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่กระบวนการโดยรวมไปจนถึงผลลัพธ์ที่คาดหวัง นอกจากนี้ องค์ประกอบทางภาพ เช่น ไอคอนและรูปภาพ ยังช่วยเสริมความต่อเนื่องและเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาอีกด้วย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • จัดทำรายละเอียดงบประมาณอย่างครบถ้วนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
  • แยกกิจกรรมที่เสนอออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
  • เชื่อมโยงเอกสารสนับสนุนกับกิจกรรม, ตัวชี้วัด, และผลลัพธ์เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ที่ปรึกษา, และเอเจนซี่ที่ต้องการสร้างข้อเสนอที่ชัดเจน, เป็นมืออาชีพ, และมุ่งเน้นผลลัพธ์

สร้างกลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย ClickUp

แม่แบบการตลาดของ Asana ช่วยให้ทีมจัดระเบียบแคมเปญ ติดตามงาน และรักษาความสอดคล้องกัน พวกเขานำเสนอแนวทางที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้ความพยายามทางการตลาดชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันและอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนทำให้กระบวนการช้าลงและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

นั่นคือจุดที่ ClickUp สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง

การวางแผนและบริหารจัดการแคมเปญการตลาดจะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่าย, ClickUp Brain, และเครื่องมือการร่วมมือและการติดตามที่ทรงพลัง

อย่าปล่อยให้ขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนและเครื่องมือที่รกเกะกะฉุดรั้งทีมของคุณไว้สมัครใช้ ClickUpวันนี้และนำความชัดเจนและประสิทธิภาพมาสู่ทุกแคมเปญการตลาด