แผนภูมิแกนต์แบบอไจล์: วิธีวางแผนโครงการแบบอไจล์ด้วยภาพ

คุณจัดการงานในรูปแบบสปรินต์ ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นเพื่อให้ทันกับความคืบหน้าของโครงการ แต่ฝ่ายผู้นำต้องการกำหนดเส้นตาย วันปล่อยงาน และกรอบเวลาในแต่ละไตรมาส—ซึ่งควรจะถูกจัดวางอย่างเรียบร้อยในแผนภาพที่มองเห็นได้ชัดเจน
หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการแบบ Agile, Scrum Master หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณเคยเผชิญกับความตึงเครียดนี้มาก่อน
การจัดการงานค้างกระดานสปรินต์และแผนภูมิการเผาไหม้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการดำเนินงานแบบ Agile ในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม พวกมันไม่สามารถตอบคำถามภาพรวมใหญ่ได้ เช่น เมื่อไหร่ที่ฟีเจอร์ X จะเสร็จสมบูรณ์? ทั้งหมดนี้จะเข้ากันได้อย่างไรในอีกสามเดือนข้างหน้า?
สำหรับเรื่องนี้ แผนภูมิแกนต์แบบ Agile คือผู้ช่วยของคุณ ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึงว่าแผนภูมิแกนต์แบบ Agile คืออะไร และมันแตกต่างจากไทม์ไลน์แบบดั้งเดิมอย่างไร นอกจากนี้ เราจะดูคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้แผนภูมิแกนต์เป็นแบบ Agile และวิธีการสร้างแผนภูมิแกนต์แบบ Agile ทีละขั้นตอน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ประวัติของแผนภูมิแกนต์ย้อนกลับไปถึงช่วงต้นทศวรรษ 1900 เมื่อเฮนรี แกนต์ สร้างเวอร์ชันดั้งเดิมเพื่อจัดการตารางการต่อเรือ วิธีการวางแผนแบบภาพของเขาต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในโครงการใหญ่ๆ เช่น เขื่อนฮูเวอร์ และโครงการอพอลโลของนาซา
⭐️ แม่แบบแนะนำ
ทำไมต้องใช้แผนภูมิแกนต์แบบ Agile? เพราะแม้แต่ทีม Agile ก็ยังต้องการแผนที่เส้นทางที่มองเห็นได้ชัดเจนแม่แบบแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนวงจรชีวิตโครงการทั้งหมดได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปิดโครงการ ใช้รหัสสีสำหรับแต่ละขั้นตอน สถานะงาน และผู้รับผิดชอบ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างแม่นยำ ความสัมพันธ์ระหว่างงานและกำหนดส่งจะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณย้ายงานแต่ละรายการ
แผนภูมิแกนต์แบบアジลคืออะไร?
แผนภูมิแกนต์แบบ Agile เป็นเครื่องมือวางแผนแบบภาพสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agileและรวม:
- การจัดตารางเวลาอย่างเป็นระบบของแผนภูมิแกนต์แบบดั้งเดิม (แถบงาน, กำหนดส่ง, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, จุดสำคัญ)
- ความยืดหยุ่นของวิธีการแบบ Agile (กระบวนการทำงานแบบสปรินท์, การจัดลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้, การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง)
อะไรที่ทำให้มันมีประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการที่ทำงานในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด?
ดังนั้น สำหรับเริ่มต้น เมื่อคุณต้องผูกพันกับกำหนดเวลาและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง แผนภูมิแกนต์จะช่วยให้คุณมองเห็นแผนโครงการระยะยาวโดยไม่ต้องผูกมัดทีมกับกระบวนการแบบน้ำตก
พวกเขายังเชื่อมโยงการดำเนินการระยะสั้นของคุณกับการบรรลุเป้าหมายระยะยาวในแผนงาน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนโครงการแบบアジล: ขั้นตอนการสร้างแบบทีละขั้นตอน
ทีม Agile ใช้แผนภูมิแกนต์หรือไม่?
ใช่—แต่ไม่ใช่ในแบบดั้งเดิมที่เคร่งครัด ทีม Agile มักพึ่งพาแผนภูมิการเผาไหม้ของสปรินต์, กระดานงาน, แผนการปล่อย, เป็นต้น, เพื่อวางแผนโครงการและมองเห็นความคืบหน้า. เครื่องมือเหล่านี้ทำงานได้ดีสำหรับการวางแผนและการดำเนินการของสปรินต์.
แต่พวกเขามักจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้เมื่อคุณต้องวางแผนข้ามหลายสปรินต์ ทีม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นั่นคือจุดที่แผนภูมิแกนต์สามารถช่วยได้
เมื่อคุณใช้แผนภูมิแกนต์แบบอไจล์สำหรับการบริหารโครงการ นี่คือประโยชน์ที่คุณจะได้รับ:
โครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนในการพึ่งพาอาศัยกัน
เมื่อคุณกำลังบริหารจัดการหลายทีม งาน และการปล่อยเวอร์ชัน ความซับซ้อนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่วนที่แย่ที่สุดคือความพึ่งพาของคุณครอบคลุมหลายทีม หลายแผนก และแม้กระทั่งหลายเขตเวลา
ตารางการส่งมอบงานที่ทับซ้อนกันยังเพิ่มความวุ่นวายให้กับความคืบหน้าของโครงการอีกด้วย
แผนภูมิแกนต์แบบอไจล์ (Agile Gantt chart)เป็นเทคนิคการนำเสนอข้อมูลที่ช่วยให้มองเห็นภาพรวมจากบนลงล่าง เพื่อติดตามการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างทีมต่าง ๆ และปรับตารางเวลาโครงการแบบเรียลไทม์เมื่อเกิดความล่าช้า คุณจะสามารถทำให้ทุกทีมทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องประชุมบ่อยหรือติดต่อกันไปมาซ้ำ ๆ
โครงการที่ต้องมีการคาดการณ์ระยะเวลาและจัดสรรทรัพยากร
บางโครงการไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีการ 'เราจะหาทางแก้ไขไปทีละสปรินท์' ได้ คุณจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าเพราะ:
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการกรอบเวลาการส่งมอบ
- ทีมพัฒนาของคุณกำลังทำงานในหลายโครงการและจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแต่ละโครงการ
- การอนุมัติขึ้นอยู่กับการนับจำนวนบุคลากร, การประมาณการกำลังการผลิต, หรือการลงนามในสัญญา
- บุคคลสำคัญหรือเครื่องมือมีให้ใช้เฉพาะบางเวลาเท่านั้น
ประโยชน์ของการใช้แผนภูมิแกนต์ในโครงการแบบ Agile คือช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานโดยพิจารณาปัจจัยทั้งหมดข้างต้นได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร?เรียนรู้วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ที่เหมาะกับกระบวนการทำงานแบบ Agile ของคุณ สำหรับการวางแผนการเปิดตัวข้ามสายงานหรือการวางแผนการปล่อยฟีเจอร์ตลอดทั้งไตรมาส
องค์กรที่มีความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย
เมื่อทีมของคุณสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มคาดหวังสิ่งที่แตกต่างกัน:
- ทีมการปฏิบัติตามข้อกำหนดต้องการวันที่ส่งมอบที่แน่นอนสำหรับการตรวจสอบหรือการยื่นเอกสารตามข้อกำหนด
- การตลาดจำเป็นต้องประสานการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับตารางแคมเปญ ซึ่งบางครั้งต้องเตรียมล่วงหน้าเป็นเดือน
- ผู้นำคาดหวังการมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับ เป้าหมายสำคัญ ของโครงการ ความเสี่ยง และสถานะที่คาดการณ์ไว้เพื่อการตัดสินใจ
แผนภูมิแกนต์แบบอไจล์จะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าการทำงานคาดว่าจะดำเนินไปอย่างไร โดยเข้าใจว่านี่เป็นเพียงการประมาณการและจะมีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ
❌ เมื่อใดควรข้ามแผนภูมิแกนต์แบบ Agile?
- หากใช้แผนภูมิแกนต์อย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้ทีมวางแผนล่วงหน้าเกินไปจนติดขัด—กลับไปสู่การวางแผนแบบน้ำตกย่อยภายในสปรินต์
- เมื่อโครงการของคุณมีความยืดหยุ่น: หากทีมของคุณทำงานในรูปแบบแคนบานหรือทำงานวิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง การกำหนดกรอบเวลาที่ตายตัวจะสร้างความรู้สึกคาดการณ์ได้เพียงชั่วคราว
- นักพัฒนาและทีมผลิตภัณฑ์ที่ทำงานภายในสปรินท์มักจะไม่ตรวจสอบมุมมอง Gantt ทุกวัน สำหรับพวกเขากระดาน Scrum มุมมองแบ็คล็อก หรือรายการงานเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
📚 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการจัดการงานฟรีใน ClickUp & Excel
คุณสมบัติหลักของแผนภูมิแกนต์แบบอไจล์
ลักษณะบางประการช่วยให้แผนภูมิแกนต์ทำงานได้ดีในกระบวนการแบบ Agile
นี่คือสิ่งที่ควรสังเกต (และนำไปใช้):
- แถบงาน: งานจะถูกแสดงด้วยแถบแนวนอนที่ครอบคลุมตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสิ้นสุดของงานนั้น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเฉพาะของ Agile เช่น เรื่องราวของผู้ใช้,คะแนนเรื่องราวของ Agile, อีปิค, ลำดับความสำคัญ, หรือทีมที่รับผิดชอบ
- การพึ่งพา: แสดงเป็นลูกศร ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานต่างๆ ได้ เช่น งาน B รอให้งาน A เสร็จก่อนที่จะเริ่มได้ แผนภูมิแกนต์แบบ Agile ควรอนุญาตให้อัปเดตการเชื่อมโยงงานได้ง่ายและมีคุณสมบัติเช่นการปรับตารางเวลาอัตโนมัติ ดังนั้นหากงาน A ล่าช้าไปสามวัน งาน B ก็จะเลื่อนออกไปสามวันเช่นกันซึ่งช่วยในการจัดการโครงการแบบ Agile
- เหตุการณ์สำคัญ:แผนภูมิเหตุการณ์สำคัญแสดงจุดตรวจหลักในโครงการ เช่น การสิ้นสุดรอบการปล่อย การตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือการส่งมอบที่สำคัญ ในแผนภูมิแกนต์ เหตุการณ์สำคัญจะแสดงเป็นสัญลักษณ์รูปเพชรและช่วยให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับวันที่สำคัญ
- สปรินต์: ปรากฏเป็นบล็อกเวลาบนแผนภูมิ โดยทั่วไปจะใช้เวลา 1-4 สัปดาห์ แต่ละสปรินต์จะรวบรวมชุดของเรื่องราวผู้ใช้หรืองานที่ทีมมุ่งมั่นจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว สปรินต์ช่วยให้คุณจับการขยายขอบเขตงานก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
- การจัดตารางแบบลากและวาง: แผนภูมิ Gantt แบบ Agile ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ควรอนุญาตให้คุณสามารถเลื่อนกำหนดเวลาของงาน ปรับขอบเขตของสปรินต์ หรือมอบหมายงานใหม่ได้โดยการลากรายการโดยตรงบนไทม์ไลน์ ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง และในแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เนื่องจากแผนภูมิ Agile Gantt ของคุณจะถูกรวบรวมโดยหลายทีม พวกเขาควรอนุญาตให้ทุกคนอัปเดตสถานะ แสดงความคิดเห็นในภารกิจ และปรับการพึ่งพา
- การกรองข้อมูล: แผนภูมิแกนต์ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณซูมเข้าไปดูสิ่งที่สำคัญได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจกรองให้แสดงเฉพาะงานของทีมเดียว หรือเฉพาะไทม์ไลน์ของการปล่อยเวอร์ชันปัจจุบัน หรือคุณสามารถปิดการแสดงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อดูเฉพาะวันทำงานได้
👀 คุณรู้หรือไม่: ตามรายงานการวิจัยตลาดซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ Capterra, 22% ของผู้ใช้ซอฟต์แวร์จัดอันดับแผนภูมิแกนต์ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการมากที่สุด ตามมาด้วยแผนภูมิการเผาผลาญอย่างใกล้ชิด.
⚡ ไฟล์แม่แบบ: แม่แบบแผนงานกานต์ต์
แผนภูมิแกนต์แบบอไจล์เทียบกับแผนภูมิแกนต์แบบดั้งเดิม
ในขณะที่กระบวนการแบบ Agile และ Waterfall ต่างก็ใช้แผนภูมิ Gantt และมีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันหลายประการ แต่แนวทางของทั้งสองนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน:
|ลักษณะ
|แผนภูมิแกนต์แบบดั้งเดิม (สไตล์น้ำตก)
|แผนภูมิแกนต์แบบอไจล์
|แนวทางการวางแผน
|การวางแผนล่วงหน้า: โครงการทั้งหมดถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าพร้อมวันที่แน่นอนและลำดับงาน บางครั้งอาจนานหลายเดือนหรือแม้กระทั่งทั้งปี
|การวางแผนแบบวนซ้ำ: กำหนดไทม์ไลน์ในระดับสูงไว้ก่อน แต่รายละเอียดจะถูกวางแผนเป็นช่วงสั้น ๆ (1-4 สัปดาห์) งานในอนาคตจะยังคงเป็นประมาณการคร่าว ๆ ที่จะได้รับการปรับปรุงให้ละเอียดขึ้นตามเวลา
|ระดับของรายละเอียด
|รายละเอียดระดับจุลภาค: แต่ละงานและงานย่อยจะได้รับวันที่และระยะเวลา ทำให้เกิดแผนภูมิขนาดใหญ่แต่ซับซ้อนซึ่งมีหลายร้อย (หรือหลายพัน) แถว
|การมุ่งเน้นระดับสูง (มาโคร): แทนที่จะระบุทุกงานเป็นรายการ จะจัดกลุ่มงานภายใต้เรื่องราวใหญ่ (epics), ฟีเจอร์, หรือผลลัพธ์หลัก การติดตามรายละเอียดจะเกิดขึ้นในแบ็กล็อกหรือบอร์ดงาน
|การมีส่วนร่วมของทีม
|เน้นผู้วางแผน: สร้างและควบคุมโดยผู้จัดการโครงการ ทีมมักไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผน และจะอัปเดตสถานะงานของตนเมื่อได้รับคำขอเท่านั้น
|การทำงานร่วมกัน: ทีมช่วยกำหนดรูปแบบและปรับปรุงแผนกานต์ต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการวางแผนสปรินต์ พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนงานได้เมื่อขอบเขตเปลี่ยนแปลงหรือการประมาณการผิดพลาด
|การจัดการการเปลี่ยนแปลง
|การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง: การอัปเดตงานหนึ่งอาจต้องคำนวณงานอื่น ๆ ใหม่หลายงาน ดังนั้นทีมอาจยังคงทำงานตามแผนที่ล้าสมัยเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก
|ยอมรับการเปลี่ยนแปลง: แผนภูมิจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องระหว่างการทบทวนสปรินต์หรือเมื่อใดก็ตามที่ลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
|การใช้งาน
|คงที่: มักเป็นเอกสารอ้างอิงคงที่ อาจถูกทบทวนในการประชุมสถานะรายสัปดาห์หรือในรายงาน แต่ไม่ได้ถูกปรึกษาโดยทีมเป็นประจำทุกวัน
|มีความยืดหยุ่นและบูรณาการ: ทีมต่างๆ อ้างอิงถึงมันในระหว่างการประชุมสแตนด์อัพหรือใช้ในการทบทวนเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการปรับแผนสปรินท์ในอนาคต มันถูกบูรณาการกับระบบการจัดการงานของพวกเขา
|การผสานรวม Scrum
|ไม่สามารถใช้ได้: Waterfall ไม่ใช้เหตุการณ์ของ Scrum
|ผสานรวมอย่างแน่นหนา: ไทม์ไลน์ Gantt พัฒนาไปผ่านการวางแผน Sprint, การประชุมประจำวัน, การทบทวน Sprint และการทบทวนย้อนหลัง
วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์แบบคล่องตัว (ขั้นตอนต่อขั้นตอน)
หากคุณเคยพยายามสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel ขณะจัดการสปรินต์ คุณจะรู้ดีว่าต้องเจออะไรบ้าง: วันที่ล้าสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ผิดพลาด เวอร์ชัน 12 3_final_FINAL. xlsx
การติดตามความคืบหน้าของโครงการนั้นใช้เวลามากและเสี่ยงต่อความผิดพลาด
ClickUp, ที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก, มักถูกยกให้เป็นตัวโปรดในชีวิตของผู้จัดการโครงการ.
ด้วยโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp การสร้างแผนภูมิ Gantt แบบ Agile ไม่จำเป็นต้องให้คุณจัดการกับสเปรดชีตอีกต่อไป คุณสามารถลากและวางไทม์ไลน์ ย้ายการพึ่งพาโดยอัตโนมัติ และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์
ClickUp คือแพลตฟอร์ม Agile ALM ที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการจัดการเอกสาร, สปรินต์, และการร่วมมือในที่เดียว. มันรวมการจัดการงาน, กระดานไวท์บอร์ด, แชท, แผนภูมิแกนต์, และคุณสมบัติ AI ในพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด. นั่นหมายความว่าไม่มีการขยายงานที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป.
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ที่ทำงานร่วมกับกระบวนการ Agile ของคุณได้
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดขอบเขตของโครงการ
ขอบเขตของโครงการที่ชัดเจนจะสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ:
- วัตถุประสงค์หลัก: เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คืออะไร? คุณกำลังแก้ไขปัญหาอะไร หรือกำลังคว้าโอกาสอะไรอยู่?
- ผลลัพธ์หลัก: ผลิตภัณฑ์ที่โครงการต้องสร้างขึ้น เช่น ฟีเจอร์ เอกสาร โมดูล หรือรายงาน
- รายการที่อยู่ในขอบเขตและนอกขอบเขต: ระบุให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและอะไรไม่ใช่ เพื่อป้องกันการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ
สมมติว่าคุณกำลังสร้างMVP สำหรับโครงการใหม่บนแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการแบ่งปันสูตรอาหารใหม่:
|รายละเอียดโครงการ
|คำอธิบาย
|วัตถุประสงค์หลัก
|เปิดตัว MVP ของแอปพลิเคชันแชร์สูตรอาหารบนมือถือภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เพื่อตรวจสอบความสนใจของตลาดและรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้สำหรับการปรับปรุงในอนาคต
|ผลลัพธ์หลักที่ต้องส่งมอบ
|แอปพลิเคชัน iOS ที่ใช้งานได้, แอปพลิเคชัน Android ที่ใช้งานได้, โมดูลการลงทะเบียนผู้ใช้, โมดูลการสร้าง/บันทึกสูตรอาหาร, เป็นต้น
|รายการที่อยู่ในขอบเขต
|– การลงทะเบียนผู้ใช้– การสร้าง/บันทึกสูตรอาหาร– การค้นหาขั้นพื้นฐาน– ค้นหาตามหมวดหมู่– แอปพลิเคชันมือถือ (iOS & Android)
|รายการที่อยู่นอกขอบเขต
|– รีวิว/คะแนนจากผู้ใช้– การแชร์ทางสังคม– รองรับสูตรอาหารแบบวิดีโอ– โหมดออฟไลน์– การแจ้งเตือนแบบพุช– เวอร์ชันเว็บของแอป
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์
นี่คือวิธี:
- สรุปข้อกำหนดของโครงการได้ทันที: เพียงวางบันทึกการประชุมหรือไอเดียที่ระดมสมองลงไป แล้ว ClickUp Brain จะเปลี่ยนให้เป็นขอบเขตงาน พร้อมไฮไลต์วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์สำคัญ และอื่นๆ
- สร้างร่างโครงการหรือเอกสารขอบเขตโดยอัตโนมัติ: ให้ Brain สร้าง "เอกสารขอบเขตสำหรับแอปสูตรอาหาร MVP" แล้วคุณจะได้จุดเริ่มต้นที่สามารถนำไปปรับปรุงต่อได้
- แนะนำขอบเขตของงานโดยอิงจากโครงการที่คล้ายกัน: ขอให้ Brain ดึงบริบทจากโครงการหรือเอกสารที่ผ่านมา และแนะนำสิ่งที่ควรรวม (หรือไม่ควรรวม) ในโครงการนี้
- ทำงานร่วมกันโดยตรงใน ClickUp Docs: เขียนขอบเขตของคุณใน Docs และใช้ ClickUp Brain เพื่อปรับคำ, ชี้แจง, หรือแยกส่วนสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น ทีมเทคนิค, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, หรือผู้ทดสอบ
💡 โบนัส: หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบ Agile ของคุณโดย:
- ดึงรายละเอียดการวิ่ง, บล็อกเกอร์, เรื่องราวของผู้ใช้, และเอกสารจากทั่ว ClickUp, GitHub, Google Drive, และอื่น ๆ ได้ทันที
- การตั้งคำถามเช่น "อะไรที่ถูกบล็อกในสปรินท์ที่ 3?" หรือ "สรุปความคิดเห็นจากการสาธิตครั้งล่าสุด"
- สร้างการทบทวนสปรินต์ แผนความจุ หรือร่างเรื่องราวผู้ใช้ด้วยคำสั่งเดียว
- ใช้ฟีเจอร์Talk to Textเพื่อถาม พูด และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ ใช้งานได้ทุกที่
- แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัว เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบทและพร้อมใช้งานในระดับองค์กร
ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้ง เครื่องมือ AI ที่ซับซ้อนใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ClickUp Docsยังทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับทีมของคุณในการจัดการขอบเขตของโครงการ เมื่อโครงการของคุณพัฒนาไป เอกสารจะยังคงซิงค์กับพื้นที่ทำงานของคุณอยู่เสมอ
ซึ่งหมายความว่าขอบเขต การอัปเดต และแผนสปรินต์ของคุณยังคงสามารถเข้าถึง แก้ไข และสอดคล้องกันได้ในทุกทีม
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเป้าหมายหลัก, อีปิค, และระยะเวลาของงาน
มีองค์ประกอบสามประการที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในแผนการดำเนินงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะสร้างแผนภูมิแกนต์ประเภทใดก็ตาม
แผนภูมิเหตุการณ์สำคัญในโครงการแบบ Agile แสดงถึงเหตุการณ์ที่ไม่สามารถต่อรองได้, กำหนดเวลา, หรือผลลัพธ์ที่สำคัญในไทม์ไลน์ของโครงการของคุณ
ตัวอย่างของเป้าหมายสำคัญสำหรับ MVP แอปสูตรอาหาร:
- 📌 1 ส.ค.: เปิดตัวโครงการ
- 📌 25 ก.ย.: หยุดเพิ่มฟีเจอร์ใหม่
- 📌 1 ต.ค.: เริ่มการทดสอบภายใน
- 📌 31 ต.ค.: เปิดตัวบน App Store และ Play Store
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องสร้างอีปิค อีปิคคือคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายซึ่งใหญ่เกินกว่าจะทำได้ในสปรินต์เดียว ให้แยกออกเป็นสตอรี่ผู้ใช้หรืองานย่อยที่สามารถทำเสร็จได้ในรอบการทำงานโดยทีมพัฒนาของคุณ
|มหากาพย์
|คุณสมบัติ
|การสร้างสูตรอาหาร
|– เพิ่มสูตรใหม่– แก้ไขสูตรที่มีอยู่– ลบสูตร– เพิ่มส่วนผสม– เพิ่มคำแนะนำทีละขั้นตอน
สุดท้ายนี้ คุณจะกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนดให้กับแต่ละงานตามความซับซ้อนของงาน ซึ่งจะช่วยคุณ:
- สร้างแผนภูมิไทม์ไลน์ที่ถูกต้องในมุมมองแกนต์
- ระบุงานที่ทับซ้อนหรือความล่าช้า
- จินตนาการว่าแต่ละงานมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายถัดไปของคุณอย่างไร
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
มุมมองรายการของ ClickUpให้คุณมีเลย์เอาต์แนวตั้งที่สะอาดตา ซึ่งคุณสามารถดูอีพิคทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว ไปที่มุมมองรายการในพื้นที่ทำงานเฉพาะของคุณและเพิ่มอีพิคแต่ละอันเป็นงาน จากนั้นแยกงานแต่ละงานออกเป็นงานย่อย
คุณยังสามารถใช้ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpเพื่อกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนดได้ และเพิ่มฟิลด์การจัดลำดับความสำคัญ สถานะ และหมุดหมาย เพื่อติดตามความเร่งด่วนและความคืบหน้าของงานได้อีกด้วย
🎥 ดู: วิธีใช้ มุมมอง Gantt (ClickTips)
ขั้นตอนที่ 3: สร้างแผนภูมิแกนต์แบบ Agile ของคุณ
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะมองเห็นแผนระดับสูงของคุณบนไทม์ไลน์ผ่านซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
1. เปลี่ยนเป็นมุมมอง Gantt: ภายใน Workspace ของคุณ เลือกรายการที่คุณต้องการรวม (Recipe App MVP) จากนั้นคลิกที่ + มุมมอง และเลือก Gantt
ClickUp จะสร้างแผนภูมิแกนต์ของคุณโดยอัตโนมัติตามเรื่องราวและงานย่อยที่คุณได้ระบุไว้ในมุมมองรายการ
2. เพิ่มหมุดหมาย: ในแผนภูมิแกนต์ ให้คลิกขวาที่ ประเภทงาน → หมุดหมาย. นี่จะเปลี่ยนงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นหมุดหมายของ ClickUpที่ปรากฏเป็นไอคอนรูปเพชรบนแผนภูมิ วิธีนี้:
- ทีมของคุณจะเห็นทันทีว่าช่วงเวลาสำคัญใดกำลังจะมาถึง
- คุณสามารถจัดระเบียบสปรินท์และงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญได้โดยไม่มีความประหลาดใจในนาทีสุดท้าย
3. สร้างการพึ่งพา: ClickUp Dependenciesช่วยให้คุณเชื่อมต่องานที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานใดต้องเสร็จสิ้นก่อนที่งานอื่นจะเริ่มต้นได้ และงานใดที่อาจเป็นอุปสรรคและทำให้การดำเนินการในสปรินต์ถัดไปล่าช้า
ในการตั้งค่าการพึ่งพา ให้คลิกขวาที่แถบงานที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับแถบอื่น → คลิก การพึ่งพา คุณจะเห็นสองประเภท:
- กำลังรอ: งานนี้ไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่างานอื่นจะเสร็จสิ้น
- การบล็อก: งานนี้กำลังขัดขวางไม่ให้งานอื่นเริ่มต้น
นี่คือตัวอย่างการพึ่งพาสำหรับโปรเจกต์ MVP ของแอปสูตรอาหาร:
|งาน
|ประเภทการพึ่งพา
|ขึ้นอยู่กับ
|เหตุใดจึงสำคัญ
|การสร้างสูตรอาหาร
|กำลังรอ
|การตั้งค่าแอปและการแนะนำผู้ใช้
|ผู้ใช้ต้องสามารถเข้าสู่ระบบได้ก่อนที่จะสร้างและบันทึกสูตรอาหาร
|การเรียกดูสูตรอาหาร
|การบล็อก
|การทดสอบและการประกันคุณภาพ
|ทีม QA ต้องการให้ฟีเจอร์นี้เสร็จสมบูรณ์เพื่อทดสอบประสบการณ์การท่องเว็บอย่างเต็มรูปแบบ
|การทดสอบและการประกันคุณภาพ
|การบล็อก
|การเปิดตัวและการปรับใช้แอปพลิเคชัน
|การเปิดตัวแอปต้องรอจนกว่า QA จะยืนยันว่าทุกฟีเจอร์ทำงานตามที่คาดหวัง
เมื่อเพิ่มแล้ว คุณจะเห็นลูกศรระหว่างแถบงาน ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับจำนวนงานที่คุณต้องการเพื่อกำหนดลำดับทั้งหมด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ในขณะที่แผนภูมิ Gantt แบบ Agile ช่วยคุณมองเห็นการพึ่งพาของงาน ให้ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปสิ่งที่งานกำลัง รออยู่ สิ่งที่งานกำลัง ขัดขวาง และสิ่งที่งาน เชื่อมโยงกับ ได้ทันที วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องติดตามลูกศรด้วยตนเองและเร่งกระบวนการตัดสินใจ
ตัวอย่างของคำสั่ง:
- อะไรคือสิ่งที่อาจทำให้การเปิดตัวในวันที่ 31 ตุลาคมล่าช้า?
- งานใดบ้างที่ถูกขัดขวางเนื่องจากเรื่องนี้?
- แสดงการพึ่งพาทั้งหมดสำหรับงานนี้
ขั้นตอนที่ 4: ผสานสปรินต์
เนื่องจากทีม Agile ของคุณทำงานเป็นสปรินต์ แต่ละสปรินต์ควรสิ้นสุดด้วยผลลัพธ์ที่จับต้องได้: ฟีเจอร์ที่ผ่านการทดสอบแล้ว, การปรับปรุงการทำงาน, หรือโมดูลที่พร้อมเปิดตัว
นี่คือลักษณะของสปรินต์ 2 สัปดาห์:
|สปรินต์
|วันที่
|สิ่งที่ต้องส่งมอบ
|1
|5 ส.ค. – 16 ส.ค.
|– การตั้งค่าเฟรมเวิร์กแบ็กเอนด์ (Node.js, Firebase ฯลฯ) – กระบวนการลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบผู้ใช้ – การจัดวาง UI บนมือถือขั้นพื้นฐาน
|2
|19 ส.ค. – 30 ส.ค.
|– แบบฟอร์ม "เพิ่มสูตรอาหาร" – บันทึกสูตรอาหารในโปรไฟล์ผู้ใช้ – อัปโหลดส่วนผสมและคำแนะนำ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpช่วยให้คุณรวมสปรินต์ได้สองวิธี:
- รายการสปรินต์ภายในโฟลเดอร์: สร้างรายการแยกสำหรับแต่ละสปรินต์ภายใต้โฟลเดอร์สปรินต์เฉพาะใน Workspace ของคุณ เช่น "สปรินต์ 1 – 5–16 ส.ค.", "สปรินต์ 2 – 19–30 ส.ค." จากนั้นย้ายงานจากรายการ Epic ของคุณไปยังรายการสปรินต์ที่เกี่ยวข้อง สุดท้ายสลับไปยังมุมมอง Gantt ภายในโฟลเดอร์สปรินต์เพื่อดูไทม์ไลน์แบบภาพ
- ฟิลด์กำหนดเองของ Sprint: เก็บทุกงานไว้ในรายการ Epic ของคุณและติดแท็กโดยใช้ฟิลด์แบบดรอปดาวน์ที่เรียกว่า Sprint (เช่น Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3) คุณสามารถจัดกลุ่มหรือกรองตาม Sprint ได้ในภายหลังในมุมมอง Gantt
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตการวางแผนสปรินต์เพื่อให้ได้โครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับการเริ่มต้นสปรินต์ทุกครั้ง
สิ่งเหล่านี้โดยทั่วไปได้แก่:
- เป้าหมายสปรินต์และช่องวางแผนกำลังคนแบบกรอกล่วงหน้า
- ส่วนสำหรับรายการค้าง, งานในสปรินต์, และรายการที่ถูกบล็อก
- พื้นที่สำหรับเพิ่มเจ้าของงาน, การประมาณการ, และความเกี่ยวข้อง
- รูปแบบไทม์ไลน์ที่คุณสามารถนำไปใช้กับแผนภูมิแกนต์ได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5: ปรับแต่งแผนภูมิแกนต์แบบ Agile ของคุณ
ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งแผนภูมิแกนต์ของคุณให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานแบบ Agile ของคุณ หลังจากเปิดมุมมองแกนต์แล้ว ให้คลิกปุ่ม "กำหนดเอง" ที่อยู่ทางด้านขวาของหน้าจอ
🎥 รับชม: 2 วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์จากแผนภูมิแกนต์
นอกเหนือจากการเปลี่ยนชื่อแผนภูมิของคุณแล้ว คุณยังสามารถ:
- เปิดใช้งานตัวเลือก จัดตารางงานที่ขึ้นอยู่ใหม่ เมื่อคุณย้ายงานไปสองวันข้างหน้า ClickUp จะปรับงานที่ขึ้นอยู่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
- ใช้ การกำหนดรหัสสี ตามสถานะ ความสำคัญ หรือรายการ กลุ่มงานที่จัดรหัสสีไว้จะช่วยให้สแกนแผนภูมิได้ง่ายและระบุได้ง่ายว่าทีมใดกำลังยุ่งอยู่ในสปรินต์ใด
- เปิดใช้งานตัวเลือก แสดงเส้นทางวิกฤต เพื่อเน้นให้เห็นลำดับงานที่มีผลโดยตรงต่อวันที่เสร็จสิ้นของโครงการของคุณ
- ใช้ตัวเลือก การแชร์และการอนุญาต เพื่อกำหนดว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขแผนภูมิแกนต์ได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันการแก้ไขโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
📮 ClickUp Insight: 31% ของผู้จัดการชอบใช้บอร์ดภาพ ในขณะที่บางคนพึ่งพาแผนภูมิแกนต์ แดชบอร์ด หรือมุมมองทรัพยากร
แต่เครื่องมือส่วนใหญ่บังคับให้คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หากมุมมองไม่ตรงกับวิธีที่คุณคิด มันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งชั้นของความขัดแย้ง
ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องเลือกอีกต่อไป สลับระหว่างแผนภูมิแกนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, กระดานคัมบัง, แดชบอร์ด หรือมุมมองภาระงานได้ในคลิกเดียว และด้วย ClickUp AIคุณสามารถสร้างมุมมองหรือสรุปที่ปรับแต่งตามผู้ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นคุณ ผู้บริหาร หรือดีไซเนอร์ของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: CEMEX เร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น 15% และลดความล่าช้าในการสื่อสารจาก 24 ชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp
ขั้นตอนที่ 6: ติดตาม ปรับตัว และสื่อสาร
แผนแบบ Agile ไม่เคยหยุดนิ่ง และแผนภูมิ Gantt ของคุณก็ไม่ควรเช่นกัน
ดังนั้น ใช้มันเป็นเครื่องมือวางแผนแบบเรียลไทม์เพื่อ:
- ติดตามความคืบหน้าในระหว่างกิจกรรม Scrum: ในการทบทวนสปรินต์ แสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว (แถบสีเขียว) สิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ และระยะใกล้ความสำเร็จของเป้าหมายสำคัญ
- ปรับเส้นเวลาด้วยฟีเจอร์ลากและวางของ ClickUp: มีฟีเจอร์ใหม่ที่มีความสำคัญสูงใช่ไหม? เพิ่มเข้าไปได้เลย ClickUp จะปรับงานอื่น ๆ ให้โดยอัตโนมัติ งานล่าช้าใช่ไหม? ขยายแถบของงานนั้นและดูว่างานที่ขึ้นอยู่กันจะปรับตารางเวลาใหม่โดยอัตโนมัติ
เนื่องจากทีม Agile เติบโตได้ดีจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่างรวดเร็วและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ด้วยClickup SyncUps คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาผ่านวิดีโอหรือเสียงได้ทันทีจากพื้นที่ทำงานของคุณ
ใช้การแชร์หน้าจอเพื่อเดินผ่านบอร์ดสปรินต์ การจัดระเบียบงานค้าง หรืออุปสรรคต่างๆ เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการลงมือทำด้วยการเชื่อมโยงงานต่างๆ ระหว่างการประชุม และทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันด้วยการบันทึกการประชุมและสรุปโดย AI
สมาชิกทีมที่ไม่ทำงานพร้อมกันสามารถแสดงความคิดเห็นในบันทึกและติดตามงานได้โดยไม่ทำให้การส่งมอบล่าช้า SyncUps ช่วยให้การสื่อสารแบบ Agile ไหลลื่น—โดยไม่ต้องดึงคุณออกจากงาน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จับคู่แผนภูมิ Ganttของคุณกับมุมมอง Workload ของ ClickUpเพื่อตรวจจับการจัดสรรงานเกินกำลังตั้งแต่เนิ่นๆ ตัวอย่างเช่น หากนักพัฒนาคนหนึ่งมีงานสามงานในหนึ่งสัปดาห์ ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อให้คุณสามารถจัดสรรงานใหม่หรือปรับเปลี่ยนก่อนที่งานจะติดขัด
ข้อดีและข้อเสียของการใช้แผนภูมิแกนต์ใน Agile
แม้ว่าเราจะเห็นประโยชน์ของการใช้แผนภูมิแกนต์ในการจัดการงานในกระบวนการทำงานแบบ Agile แล้วก็ตาม แต่ก็ควรที่จะเห็นข้อจำกัดของมันด้วยเช่นกัน
|✅ ข้อดี
|❌ ข้อเสีย
|การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีขึ้น: ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่คุ้นเคยกับกระดาน Scrum หรือแผนภูมิการเผาไหม้ การใช้แผนภูมิ Gantt ร่วมกับวิธีการ Agile จะแสดงเส้นเวลาที่ชัดเจนให้พวกเขาเห็น เช่น "ฟีเจอร์ A เสร็จในเดือนมีนาคม ทดสอบในเดือนเมษายน"
|ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา: หากเครื่องมือ Gantt ของคุณไม่ได้รวมหรือทำงานอัตโนมัติ การอัปเดตไทม์ไลน์ด้วยตนเองจะกลายเป็นงานที่ใช้เวลามาก
|การซิงโครไนซ์ระหว่างทีม: พวกเขาเน้นย้ำถึงความพึ่งพาอาศัยกันระหว่างทีมและทำให้ง่ายต่อการตรวจพบปัญหาการประสานงานตั้งแต่เนิ่นๆ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการตั้งค่า Agile ที่ขยายขนาดแล้ว
|ศักยภาพในการลดการสื่อสารในทีม: Agile ขึ้นอยู่กับการสนทนาและการทำงานร่วมกันทุกวัน หากผู้จัดการโครงการทำการอัปเดตโดยไม่รับฟังความคิดเห็นจากทีม ความสับสนย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
|ความยืดหยุ่นด้วยเครื่องมือสมัยใหม่: เครื่องมือการจัดการโครงการ เช่น ClickUp ทำให้แผนภูมิ Gantt มีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการบำรุงรักษา มันเสนอการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดตารางแบบลากและวาง และการปรับอัตโนมัติ
|ไม่เหมาะสำหรับการจัดการงานประจำวัน: แผนภูมิแกนต์เหมาะสำหรับการวางแผนในระดับมหภาค แต่ไม่สามารถแสดงสิ่งที่กำลังดำเนินการ สิ่งที่ถูกขัดขวาง หรือสิ่งที่เสร็จสิ้นในวันนี้ได้ คุณจะต้องใช้บอร์ด Scrum หรือ Kanban สำหรับการทำงานประจำวัน
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบตารางเวลาโครงการฟรีใน Excel และ ClickUp
เชี่ยวชาญการสร้างแผนภูมิแกนต์แบบ Agile ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ด้วย ClickUp
มักถูกมองว่ามีความเข้มงวดเกินไปสำหรับการบริหารโครงการแบบ Agile แต่ด้วยแนวทางที่เหมาะสม แผนภูมิแกนต์สามารถช่วยให้ทีมมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงาน จัดตารางเวลาให้สอดคล้องกัน และบริหารการประสานงานข้ามทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ได้อย่างง่ายดาย อัปเดตไทม์ไลน์ตามความคืบหน้าของงาน และติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงานโดยไม่สูญเสียภาพรวมที่สำคัญ
ด้วยคุณสมบัติการลากและวาง คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญใหม่ได้กลางสปรินต์ ด้วยการปรับการพึ่งพาอัตโนมัติ เมื่อวันที่เปลี่ยนแปลง งานที่ตามมาจะเคลื่อนตามไปด้วย ทำให้ตารางเวลาของคุณแม่นยำ
พร้อมที่จะเริ่มสร้างแผนภูมิ Gantt แบบ Agile ที่ชาญฉลาดขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีเพื่อเริ่มต้นได้เลย