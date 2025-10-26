11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Lindy AI สำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและงานต่างๆ

กล่องจดหมายที่เต็มไปด้วยอีเมล, รายการปฏิทินที่กระจัดกระจาย, และระบบ CRM ที่ไม่อัปเดตอัตโนมัติ—นี่คืออุปสรรคในชีวิตประจำวันซึ่ง Lindy AI พยายามแก้ไข อย่างไรก็ตาม มันยังขาดคุณสมบัติในการทำงานร่วมกันในทีมที่ลึกซึ้ง, การแชร์บริบทระหว่างขั้นตอนการทำงาน, และการรายงานแบบรวมศูนย์
สิ่งนี้นำไปสู่ การขยายตัวของ AI:ความวุ่นวายที่เพิ่มขึ้นจากการจัดการเครื่องมือ AI หลายสิบตัวที่ไม่สามารถสื่อสารกันและขาดความทรงจำร่วมเกี่ยวกับงานที่ผ่านมาของคุณ สำหรับมืออาชีพ ผู้ประกอบการ และทีมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพที่ต้องการมากกว่าแค่การอัตโนมัติในระดับผิวเผิน ถึงเวลาแล้วที่จะมองข้ามเครื่องมือที่ทำงานเพียงลำพัง ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้คัดสรรทางเลือก Lindy AI 11 ตัวที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการของคุณ มาเริ่มกันเลย! 💪
ทางเลือกของ Lindy AI ในภาพรวม
นี่คือวิธีที่ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Lindy AI เปรียบเทียบกัน
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|ClickUp
|การจัดการงานและประสิทธิภาพการทำงานด้วยการติดตามโครงการและ AI ที่เข้าใจบริบทขนาดทีม: เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพถึงองค์กรที่ต้องการรวมศูนย์งานและอัปเดตอัตโนมัติ
|ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่กำหนดเองและงานทั่วไป, เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ความสามารถในการผสานการทำงานข้ามเครื่องมือ, การจัดการปฏิทิน, และระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานแบบภาพ
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Relay. แอป
|การทำให้กระบวนการทำงานหลายขั้นตอนเป็นอัตโนมัติข้ามแอปพลิเคชันขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมปฏิบัติการ, ทรัพยากรบุคคล, และทีมขายและการตลาด
|แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, การอนุมัติแบบร่วมมือ, การกระตุ้นผ่าน Slack/อีเมล, ระบบตรรกะการแยกสาขาอัจฉริยะ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $27/เดือนต่อผู้ใช้
|บาร์ดีน
|ระบบอัตโนมัติของเบราว์เซอร์ที่ใช้ AI สำหรับงานที่ทำซ้ำขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมสรรหา, ทีมปฏิบัติการ, และทีมขาย
|การทำงานอัตโนมัติแบบคลิกเดียว, การดึงข้อมูลด้วย AI, เวิร์กโฟลว์ตามบริบท, ไก้ลักเชอร์จาก Chrome
|เริ่มต้นที่ $129 ต่อเดือน
|กัมลูป
|การสร้างกระบวนการทำงานแบบโต้ตอบด้วย AI ตั้งแต่เริ่มต้นขนาดทีม: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นและโต้ตอบได้
|เครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานแบบภาพ, การผสานรวมกับ GPT-4, การสร้างกระบวนการสร้างลูกค้าเป้าหมาย, ระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งรองรับ Zapier
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $97/เดือนต่อผู้ใช้
|Zapier
|เชื่อมต่อแอปนับพันโดยไม่ต้องเขียนโค้ดขนาดทีม: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก รวมถึงผู้ประกอบการเดี่ยว
|Zaps แบบหลายขั้นตอน, ตรรกะเงื่อนไข, เครื่องมือหน่วงเวลา/จัดรูปแบบในตัว
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
|Make.com
|การเขียนสคริปต์ด้วยภาพและการไหลของข้อมูลที่ซับซ้อนขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้ใช้ทางเทคนิคและทีมที่ต้องการเวิร์กโฟลว์ที่มีตรรกะสูง
|อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง, การแมปข้อมูลแบบโมดูลาร์, บันทึกการดำเนินการแบบเรียลไทม์
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $10. 59/เดือนต่อผู้ใช้
|n8n
|ระบบอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สและยืดหยุ่นสำหรับนักพัฒนาขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมเทคโนโลยีและนักพัฒนาภายในองค์กร
|ตัวเลือกโฮสต์เอง, โหนดโค้ดที่กำหนดเอง, การผสานรวม API
|ราคาตามความต้องการ
|บีม เอไอ
|เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานด้วย AI สำหรับสตาร์ทอัพและทีมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ขนาดทีม: เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจที่กำลังขยายตัวที่ต้องการการดำเนินงานภายในที่ชาญฉลาด
|การไหลของงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ, การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ, แม่แบบ GPT ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
|ราคาตามความต้องการ
|ออโตเมชั่น แอนนี่แวร์
|ระบบอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ระดับองค์กร (RPA)ขนาดทีม: เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และทีมไอที
|การประมวลผลเอกสารด้วย AI, บอทแบบมีผู้ควบคุม/ไม่มีผู้ควบคุม, การค้นพบกระบวนการ
|ราคาตามความต้องการ
|ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์ ออโต้เมต
|การทำให้ระบบนิเวศของ Microsoft และอื่นๆ เป็นอัตโนมัติขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและองค์กรที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว
|การผสานรวม PowerApps, การทำงานอัตโนมัติบนเดสก์ท็อป,แม่แบบเวิร์กโฟลว์
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
|การเคลื่อนไหว
|การอัตโนมัติตารางเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของการทำงานเชิงลึกขนาดทีม: เหมาะสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง ผู้ก่อตั้ง และธุรกิจขนาดกลาง
|ผู้ช่วยปฏิทิน AI, การจองประชุมอัจฉริยะ, การเพิ่มประสิทธิภาพเวลาโฟกัส
|เริ่มต้นที่ $19/เดือน ต่อผู้ใช้
ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Lindy AI?
หากคุณกำลังมองหาการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือการร่วมมือข้ามสายงานในระดับที่ใหญ่ขึ้น ทางเลือกของ Lindy AI อาจเหมาะกับคุณมากกว่า นี่คือเหตุผลที่คุณควรพิจารณาเครื่องมือเหล่านี้:
- ค่าใช้จ่ายในการใช้งานสูง: การกำหนดราคาตามการใช้งานนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินคาด โดยเฉพาะสำหรับทีมที่กำลังทดลองหรือขยายระบบอัตโนมัติ
- การปรับแต่งที่จำกัด: มีตัวเลือกการกำหนดค่าให้เลือกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า เช่น ClickUp หรือ Make.com
- การเริ่มต้นใช้งานที่ซับซ้อน: การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์อาจสร้างความสับสน เนื่องจากมีตัวกระตุ้นที่ไม่ชัดเจน เอกสารประกอบจำกัด และมีความยากในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่ราบรื่น: UI ขาดความเรียบร้อยและความสม่ำเสมอ ทำให้ยากต่อการแก้ไขการทำงานอัตโนมัติหรือติดตามสถานะงานแบบเรียลไทม์
- สิทธิ์การผสานรวมอย่างหนัก: ต้องการการเข้าถึงอย่างกว้างขวางต่อแพลตฟอร์มเช่น Google Workspace ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัว
- การจัดการไฟล์ที่อ่อนแอ: Lindy AI อาจไม่เคารพเส้นทางโฟลเดอร์ที่กำหนดเองเมื่ออัปโหลดไปยัง Google Drive ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการจัดระเบียบข้อมูล
- ไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์: ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทำให้การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีแบนด์วิดท์ต่ำมีข้อจำกัด
- การมองเห็นแชทที่ไม่สม่ำเสมอ: ผู้ใช้บางรายพบว่าการโต้ตอบกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหรือการอัปเดตงานภายในไม่ปรากฏแบบเรียลไทม์ระหว่างการแชทอัตโนมัติ
🧠 เกร็ดความรู้: รากฐานของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ย้อนกลับไปถึงช่วงทศวรรษ 1930 โดยเริ่มต้นจากอลัน ทัวริง นักตรรกศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้ซึ่งได้ตั้งคำถามว่า 'เครื่องจักรสามารถคิดได้หรือไม่?' ซึ่งนำไปสู่การทดสอบทัวริงอันโด่งดัง แนวคิดสำคัญที่หล่อหลอม AI ในปัจจุบัน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Lindy AI
นี่คือ 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Lindy AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมการติดตามโครงการและ AI ที่เข้าใจบริบท)
การจัดการโครงการด้วย AI ของ ClickUpทำให้งานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้มากขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI หลายตัวอีกต่อไป—การขยายตัวของ AI ที่ไม่จำเป็น AI ที่เข้าใจบริบทถูกสร้างขึ้นในทุกฟีเจอร์—งาน, เอกสาร, แชท, แดชบอร์ด, และการรายงาน มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไร
สร้างตัวแทนระบบนำร่องอัตโนมัติตามขั้นตอนการทำงานของคุณ
เพื่อสนับสนุนการทำงานแบบคล่องตัวClickUp Autopilot Agentsจะจัดการงานที่ทำซ้ำๆ อยู่เบื้องหลัง พวกเขาทำงานอย่างเงียบๆ ในพื้นหลัง เพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้คุณสามารถสร้างและปรับแต่งเอเจนต์ AIได้อย่างง่ายดายด้วย เอเจนต์ AI แบบกำหนดเองของ ClickUp
ตัวอย่างเช่น หากความคิดเห็นของลูกค้าประกอบด้วยคำว่า 'การจัดส่งช้า' คุณสามารถตั้งค่าให้ AI ติดแท็ก จัดสรรไปยังฝ่ายปฏิบัติการ และทำเครื่องหมายความรู้สึกได้
ClickUp มีตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าอย่างครอบคลุมสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น:
- รายงานประจำวันของตัวแทน ส่งการอัปเดตอัตโนมัติรายสัปดาห์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามข้อมูลโครงการแบบเรียลไทม์
- ทีมสแตนด์อัพเอเย่นต์ รวบรวมการอัปเดตแบบอะซิงโครนัสจากสมาชิกในทีมและสรุปข้อมูลเหล่านั้น เพื่อทดแทนการประชุมสถานะที่ยาวนาน
- ตัวแทนตอบกลับอัตโนมัติ ตอบคำถามที่พบบ่อยในClickUp Chat ช่วยประหยัดเวลาจากการตอบคำถามเดิมซ้ำ
เรียนรู้วิธีตั้งค่าตัวแทน AI ตัวแรกของคุณ:
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองด้วยทริกเกอร์
ต่างจากเครื่องมือแบบดั้งเดิมที่ต้องสร้างขั้นตอนหรือแผนผังตรรกะClickUp Automationsช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยกฎ 'ถ้าเช่นนี้, ก็ทำแบบนั้น'
คุณสามารถสร้างทริกเกอร์ของคุณเองหรือเลือกจากเทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ แบบเพื่อ:
- มอบหมายงานโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง
- ส่งการแจ้งเตือนสำหรับงานที่เกินกำหนด
- กำหนดให้รายการตรวจสอบทำงานซ้ำตามวันที่หรือเมื่อเสร็จสิ้นงาน
เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานได้ทันที
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถให้ClickUp Brainตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติให้คุณได้ด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติ เช่น 'เตือนฉันให้ส่งข้อความติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับทีมออกแบบทุกวันอังคารเวลา 15.00 น. '
คุณถามว่า ClickUp Brain คืออะไร? ClickUp Brain คือผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
สมมติว่าคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับซีรีส์พอดแคสต์ใหม่ คุณไม่ต้องการเสียเวลาในการวางแผนทุกขั้นตอน ดังนั้นคุณพิมพ์ว่า 'เปิดตัวซีรีส์พอดแคสต์ใหม่: จองแขกรับเชิญ เขียนโครงร่างตอน บันทึกบทนำ มอบหมายให้ Rachel ตอนแรกต้องเสร็จภายใน 10 กันยายน '
เมื่อเธรดงานเต็มไปด้วยความคิดเห็นและการอัปเดต ClickUp Brain AI Project Manager จะสรุปบทสนทนาทันที โดยจับประเด็นการตัดสินใจ การดำเนินการที่รอดำเนินการ และจุดสำคัญต่างๆ
🎥 รับชม: ClickUp นำเสนอ AI ที่ผสานการทำงานกับทุกส่วนของงานของคุณ
และคุณสามารถบันทึกทั้งหมดไว้ในClickUp Docs ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการและงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นไม่มีอะไรสูญหาย คุณยังสามารถโพสต์สรุปการโทรไปยังแชทของทีมได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกคนอยู่ในความสอดคล้องกัน แม้ว่าพวกเขาจะพลาดการประชุมก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบไทม์ไลน์: จัดการงานโดยใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมาย ติดตาม และแสดงภาพงาน
- ติดตามความคืบหน้าสู่ผลลัพธ์ที่วัดได้: ปรับงานประจำวันของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทโดยใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายและวัดความสำเร็จแบบเรียลไทม์
- ร่วมสร้างเอกสาร: ทำงานร่วมกันในClickUp Docsเพื่อร่างบันทึก สร้างวิกิ และเชื่อมโยงเอกสารไปยังงานและเป้าหมายโดยตรง
- ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยภาพ: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นแผนงาน และเชื่อมโยงกับงานต่าง ๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง
- ค้นหาทุกอย่างได้ในไม่กี่วินาที: ค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยClickUp Enterprise Searchเพื่อดึงข้อมูลอย่างรวดเร็วจากงาน เอกสาร ความคิดเห็น และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ
- ติดตามการประชุมอย่างใกล้ชิด:AI Notetaker ของ ClickUpเชื่อมต่อประชุมของคุณโดยตรงกับ Workspace ของคุณ และสรุปสิ่งที่ต้องทำให้คุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากมีคุณสมบัติขั้นสูงและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้พูดทุกอย่างไว้หมดแล้ว:
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและทรงพลังที่สุดที่ฉันเคยใช้มาอย่างไม่ต้องสงสัย ในฐานะผู้ก่อตั้ง WRKSTN ฉันช่วยเอเจนซี่และทีมสร้างสรรค์ต่างๆ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—และ ClickUp เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการนั้น ความสามารถในการปรับแต่งทุกอย่างตั้งแต่ประเภทงานไปจนถึงระบบอัตโนมัติ ควบคู่ไปกับเครื่องมือต่างๆ เช่น แดชบอร์ด แบบฟอร์ม และตอนนี้ ClickUp Brain หมายความว่าฉันสามารถสร้างระบบที่ขยายขนาดได้และมีประสิทธิภาพสำหรับเวิร์กโฟลว์ใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ ฉันยังชอบที่แพลตฟอร์มนี้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและทรงพลังที่สุดที่ฉันเคยใช้มาอย่างไม่ต้องสงสัย ในฐานะผู้ก่อตั้ง WRKSTN ฉันช่วยเอเจนซี่และทีมสร้างสรรค์ต่างๆ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—และ ClickUp เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการนั้น ความสามารถในการปรับแต่งทุกอย่างตั้งแต่ประเภทงานไปจนถึงระบบอัตโนมัติ ควบคู่ไปกับเครื่องมือต่างๆ เช่น แดชบอร์ด แบบฟอร์ม และตอนนี้ ClickUp Brain หมายความว่าฉันสามารถสร้างระบบที่ขยายขนาดได้และมีประสิทธิภาพสำหรับเวิร์กโฟลว์ใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ ฉันยังชอบที่แพลตฟอร์มนี้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
💡 โบนัส: หากคุณต้องการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิต และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนใน AI ของคุณ ClickUp คือโซลูชันครบวงจรที่เหนือกว่าสิ่งที่ Lindy AI มอบให้:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บ เพื่อค้นหาไฟล์, เอกสาร, และไฟล์แนบ
- ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อถาม พูดตาม และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ ทุกที่ทุกเวลา
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ภายนอกระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในองค์กรและเข้าใจบริบท
ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
2. Relay. app (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนแบบอัตโนมัติข้ามแอป)
ผ่านทางReplay.app
Relay. app ช่วยให้ทีมสร้างกระบวนการทำงานที่ผสานการทำงานอัตโนมัติเข้ากับการมีส่วนร่วมของมนุษย์อย่างชาญฉลาด ออกแบบมาเพื่อจัดการการติดตามการขาย สรุปการประชุม และงานที่กำหนดเอง เช่น การวิจัยคู่แข่งหรือการอัปเดตโซเชียลมีเดีย
ทางเลือกของ Lindy AI ผสมผสานความยืดหยุ่นกับการควบคุมได้อย่างลงตัว คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดและปรับแต่งได้ตามต้องการผ่านเครื่องมือยอดนิยมกว่า 100 รายการ เพิ่มจุดตรวจสอบโดยมนุษย์ได้ทุกที่ที่ต้องการ และกระตุ้นการทำงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ด้วยการรองรับ webhook
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแอป Relay
- เพิ่มขั้นตอนที่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การอนุมัติ การป้อนข้อมูล และการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้มนุษย์มีส่วนร่วมในจุดที่จำเป็น
- เรียกใช้เวิร์กโฟลว์ทันทีโดยใช้ Webhook Trigger เพื่อเชื่อมต่อระบบหรือแอปใดก็ได้
- ปรับแต่งคำขอ Hypertext Standard Protocol (HTTP) ด้วยการควบคุมอย่างเต็มที่ทั้งวิธีการ, หัวข้อ, และข้อมูลที่ส่ง
- ใช้ขั้นตอน AI ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น สรุป, แยกข้อมูล, หรือแปล เพื่อประมวลผลเนื้อหาในกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของแอป Relay
- การเชื่อมต่อแบบติดตั้งไว้ล่วงหน้าที่มีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Zapier หรือ Make
- ไม่สามารถทำซ้ำเวิร์กโฟลว์ระหว่างเวิร์กสเปซได้ ซึ่งขัดขวางการทำงานของที่ปรึกษาและเอเจนซี่
Relay. app ราคา
- ฟรี
- มืออาชีพ: 27 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $98/เดือน (รวมผู้ใช้ 25 คน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Relay. คะแนนและรีวิวแอป
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Relay.app อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับแอป Relay คือวิธีที่มันช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน มันเรียบง่าย ชัดเจน และช่วยให้งานดำเนินไปข้างหน้าได้โดยไม่มีความวุ่นวายเพิ่มเติม... สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับแอป Relay คือมันอาจดูแข็งกระด้างไปบ้างเมื่อต้องจัดการกับงานหรือขั้นตอนที่ต้องมีความยืดหยุ่น
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับแอป Relay คือวิธีที่มันทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน มันเรียบง่าย ชัดเจน และช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปข้างหน้าได้โดยไม่มีความวุ่นวายเพิ่มเติม... สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับแอป Relay คือมันอาจรู้สึกค่อนข้างแข็งกระด้างเมื่อมีงานหรือขั้นตอนการทำงานที่ต้องการความยืดหยุ่น
📮 ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1–2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าจะสามารถเพิ่มเวลาได้ 3-5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิและลึกซึ้ง
แม้การประหยัดเวลาเพียงเล็กน้อยก็สะสมได้: เพียงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้กับความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการพัฒนาตนเองได้ 💯
ด้วย ClickUp AI Agents และClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้, สร้างการอัปเดตโครงการ, และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือการผสานระบบ—ClickUp นำทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเป็นหนึ่งเดียวใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่าง มีฟีเจอร์มากขึ้น การทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด
3. Bardeen (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเบราว์เซอร์ที่ใช้ AI สำหรับงานที่ทำซ้ำ)
ผ่านทางบาร์ดีน
Bardeen ช่วยให้ทีมที่มุ่งเน้นการเข้าสู่ตลาดทำงานได้สำเร็จในที่ที่พวกเขาใช้เวลาอยู่แล้ว: เบราว์เซอร์ เครื่องมือนี้จัดการทุกอย่างตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมายและการอัปเดต CRM ไปจนถึงการติดต่อสื่อสารแบบกำหนดเองและการวิจัยคู่แข่ง
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อเข้าใจกระบวนการทำงานจริงของ GTM แทนที่จะพึ่งพาการทริกเกอร์ผ่าน API อย่างเดียวเหมือนเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น Zapier หรือ Make) Bardeen สามารถ 'มองเห็น' และโต้ตอบกับหน้าเว็บได้โดยตรง ซึ่งทำให้สามารถทำงานอัตโนมัติได้สำหรับงานที่ต้องการการมีส่วนร่วมของมนุษย์ เช่น การคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์ การกรอกแบบฟอร์ม หรือการนำทางผ่านพอร์ทัลเว็บที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของบาร์ดีน
- ใช้ กล่องวิเศษ เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติเพียงแค่พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการ
- สรุปและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ ตัวแทนวิจัย เพื่อการรายงานและการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- สร้างข้อความด้วย เครื่องมือสร้างข้อความ ซึ่งปรับโทนและเนื้อหาให้เหมาะกับผู้รับแต่ละคน
- เรียกใช้ 'คู่มือปฏิบัติการ' ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นแม่แบบการทำงานอัตโนมัติที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวหรือใช้ทางลัด
ข้อจำกัดของบาร์ดีน
- ระบบเครดิตอาจมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อมีการใช้งานมาก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการใช้ CPU และ RAM สูง โดยเฉพาะเมื่อใช้งานระบบอัตโนมัติผ่านเบราว์เซอร์
บาร์ดีน การตั้งราคา
- เริ่มต้น: $129/เดือน
- ทีม: $500/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: 1,500 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การจัดอันดับและรีวิวบาร์ดีน
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้:การทดสอบทัวริง (Turing Test)เป็นแนวคิดที่จินตนาการถึงเกมซึ่งมนุษย์โต้ตอบกับทั้งเครื่องจักรและมนุษย์อีกคนหนึ่งผ่านข้อความ หากมนุษย์ไม่สามารถแยกแยะได้อย่างน่าเชื่อถือว่าใครเป็นใคร เครื่องจักรนั้นถือว่าผ่านการทดสอบ
4. กัมลูป (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานแบบโต้ตอบและขับเคลื่อนด้วย AI ตั้งแต่เริ่มต้น)
ผ่านทางGumloop
Gumloop ทำให้การสร้างและเปิดตัวระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ง่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาทีมวิศวกรรม คุณสามารถทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติได้ในเพียงสามขั้นตอน: ลาก, เชื่อมต่อ, และรัน
มันทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วโดยตรง เช่น Google Docs, Slack, Notion, เครื่องมือ CRM และอื่นๆ อีกมากมาย และคุณสามารถดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ จัดเรียงและสรุปเอกสาร และส่งผลลัพธ์ไปยังที่ที่ต้องการได้
คุณสมบัติเด่นของ Gumloop
- เรียกใช้เวิร์กโฟลว์เมื่อมีอีเมลเข้ามา ข้อความใน Slack หรือ Webhooks
- สร้างเครื่องมือ SEO เช่น เครื่องมือสร้างโครงร่างบล็อกโดยใช้ตรรกะของคุณเอง
- สกัดและสรุปเอกสารในระดับใหญ่ด้วย เวิร์กโฟลว์สรุปเอกสาร
- จัดเรียงและจัดเส้นทางไฟล์โดยใช้ตัวกรองและโฟลเดอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่รับรู้เนื้อหา
ข้อจำกัดของ Gumloop
- การเรียกใช้ AI ขั้นสูง (เช่น GPT-4o หรือ Claude 3.5 Sonnet) อาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 20 เครดิตต่อครั้ง
- ไม่มีตัวเลือกแชทสด หมายความว่าผู้ใช้ต้องพึ่งพาอีเมลหรือฟอรัมเพื่อขอความช่วยเหลือ
ราคาของกัมลูป
- ฟรี
- เริ่มต้น: $97/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $244/เดือน ต่อ 10 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Gumloop
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้: หุ่นยนต์ชื่อโซเฟียกลายเป็นพลเมืองหุ่นยนต์คนแรกของโลกของซาอุดีอาระเบียในปี 2017 เธอสามารถยิ้ม ทำหน้าบึ้ง และ (พอจะ) เล่าเรื่องตลกได้
5. Zapier (ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
ผ่านทางZapier
Zapier ให้บริการเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการสร้างระบบทั้งหมดโดยใช้ตรรกะแบบลากและวาง อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้ และเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งงานส่วนตัวและกระบวนการทำงานในระดับองค์กร
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณผสมผสานตัวแทนอัจฉริยะ ใช้ตัวกรองเพื่อควบคุมตรรกะ และจัดรูปแบบข้อมูลตามต้องการได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการระบบอัตโนมัติในการบริหารโครงการด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในตัว เช่น ตาราง, แคนวาส และ เส้นทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- แผนที่, เอกสาร, และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนอย่างชัดเจนด้วย Canvas
- สร้างและจัดการ Zaps เพื่อทำงานอัตโนมัติงานประจำข้ามแอปนับพันโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค
- สร้างและเรียกใช้ฟังก์ชันสำหรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงที่ใช้โค้ด พร้อมโฮสติ้งในตัว
- จัดเก็บและจัดการข้อมูลโดยตรงในตารางของ Zapier เพื่อการไหลเวียนที่ราบรื่นระหว่างระบบอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Zapier
- กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข, การแยกสาขา, หรือการอัตโนมัติขั้นสูงมักต้องการการแก้ไขปัญหาหรือการเขียนสคริปต์แบบกำหนดเอง ซึ่งต่างจากทางเลือกของ Zapier
- ข้อผิดพลาดของ Zap ไม่ชัดเจนเสมอไป ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจึงมักต้องตรวจสอบผ่านบันทึกหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- ข้อดี: $29.99/เดือน
- ทีม: $103. 50/เดือน ต่อ 25 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zapier อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2เกี่ยวกับเครื่องมือนี้:
Zapier ช่วยประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองให้ฉันหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ ฉันใช้มันหลัก ๆ สำหรับการเชื่อมต่อระบบ CRM—เช่น การซิงค์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ อัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ และกระตุ้นการติดตามผล—และมันทำงานได้อย่างเสถียรในเบื้องหลัง...แต่บางกรณีการใช้งานขั้นสูงยังต้องใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวหรือเว็บฮุคแบบกำหนดเอง ซึ่งอาจมีความซับซ้อนทางเทคนิคอยู่บ้าง
Zapier ช่วยประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองให้ฉันหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ ฉันใช้มันหลัก ๆ สำหรับการเชื่อมต่อระบบ CRM—เช่น การซิงค์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ อัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ และกระตุ้นการติดตามผล—และมันทำงานได้อย่างเสถียรในเบื้องหลัง...บางกรณีการใช้งานขั้นสูงยังต้องใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวหรือเว็บฮุคแบบกำหนดเอง ซึ่งอาจมีความซับซ้อนทางเทคนิคเล็กน้อย
6. Make.com (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนสคริปต์แบบภาพและการไหลของข้อมูลที่ซับซ้อน)
ผ่านทางMake.com
Make.com ช่วยให้คุณวางแผนกระบวนการอัตโนมัติทั้งหมดของคุณโดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบภาพที่ให้คุณควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถออกแบบและทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ แปลงข้อมูล เรียกใช้การดำเนินการผ่านเว็บฮุค และใช้เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันกับ AI
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ สร้างตาราง แผนที่ภาพสดของระบบอัตโนมัติทั้งหมดของคุณ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ว่าทุกอย่างเชื่อมต่อกันอย่างไร ข้อมูลไหลไปที่ไหน และขั้นตอนการทำงานใดที่ต้องการความสนใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Make.com
- ควบคุมตรรกะและลำดับการทำงานด้วยคำสั่งเงื่อนไขและการแยกเส้นทางโดยใช้ การควบคุมการทำงาน
- เปลี่ยนข้อมูลทันทีด้วยฟังก์ชันการจัดการข้อมูลแบบลากและวาง
- กระตุ้นสถานการณ์จากภายนอกผ่าน HTTP/Webhooks ที่เชื่อมต่อกับ API สาธารณะใดก็ได้
- กำหนดบทบาทและขีดจำกัดด้วยระบบควบคุมการเข้าถึงในตัวเพื่อการบริหารจัดการทีมที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Make.com
- ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางครั้งอาจคลุมเครือหรือใช้ศัพท์เทคนิคมากเกินไป
- กระบวนการทำงานที่มีหลายขั้นตอน, ตัวกำหนดเส้นทาง, หรือลูปสามารถทำให้ช้าลงหรือล้มเหลวโดยไม่คาดคิด
ราคาของ Make.com
- ฟรี
- หลัก: $10.59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $18.82 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $34. 12/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Make.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 240 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Make.com อย่างไรบ้าง?
เรียนรู้ได้ง่ายมากและใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ แม้แต่คนที่ไม่มีความรู้ด้านวิศวกรรมก็สามารถใช้งานได้ ช่วยให้สามารถนำไปใช้ในกรณีการใช้งานอัตโนมัติได้หลากหลายมาก …การกำหนดราคาตามการใช้งานอาจมีความเสี่ยงเมื่อผู้ใช้ไม่ได้รับการแนะนำอย่างถูกต้อง
เรียนรู้ได้ง่ายมากและใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ แม้แต่คนที่ไม่ใช่วิศวกรก็สามารถใช้งานได้ ช่วยให้สามารถนำไปใช้ในกรณีการใช้งานอัตโนมัติได้หลากหลายมาก …การกำหนดราคาตามการใช้งานอาจมีความเสี่ยงเมื่อผู้ใช้ไม่ได้รับการแนะนำอย่างถูกต้อง
7. N8n (เหมาะที่สุดสำหรับระบบอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สที่ยืดหยุ่นสำหรับนักพัฒนา)
ผ่านทางN8n
เครื่องมือส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการจัดการกับเวิร์กโฟลว์ที่มีตรรกะซับซ้อน พวกมันจำกัดวิธีที่คุณจะแยก, รวม, หรือนำขั้นตอนกลับมาใช้ใหม่ n8n กำจัดข้อจำกัดเหล่านี้ด้วยการควบคุมแบบไดนามิกสำหรับตัวกรอง, วงจร, สวิตช์, และการกำหนดเส้นทางตามเงื่อนไข ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถมองเห็นได้ในตัวแก้ไขภาพที่สะอาดตา
ในฐานะผู้สร้างกระบวนการทำงานด้วย AI ระบบจะแสดงผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ในแต่ละขั้นตอน ทำให้คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยไม่ต้องรันกระบวนการทั้งหมดใหม่ เพิ่มโค้ดที่กำหนดเองเฉพาะจุดที่จำเป็น และใช้ทริกเกอร์, เว็บฮุค หรือโหนด HTTP เพื่อเชื่อมต่อทุกสิ่ง แม้แต่เครื่องมือที่ไม่มีการรองรับโดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ N8n
- เข้าถึงเครื่องมือที่ไม่มีการผสานรวมแบบเนทีฟโดยใช้ curl หรือข้อมูลประจำตัวที่มีอยู่
- ผสาน, แยก, กรอง, กำจัดข้อมูลซ้ำ, หรือวนซ้ำด้วย Transformers โดยใช้ตรรกะอัจฉริยะและใช้ความพยายามน้อยที่สุด
- เขียนตรรกะแบบไดนามิกโดยใช้การแสดงออกและโหนดโค้ด และเพิ่มการแปลงที่กำหนดเองใน JavaScript หรือ Python
- สร้างเหตุการณ์แอป, เว็บฮุค, ข้อความแชท หรือ cron jobs ให้เหมาะกับกระบวนการของคุณ
ข้อจำกัดของ N8n
- แม้ว่าจะอ้างว่ามีความสามารถในการสร้างโดยไม่ต้องเขียนโค้ด แต่ผู้ใช้ก็มักจะพบว่าจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ JavaScript หรือโครงสร้าง API
- การแก้ไขข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนนั้นเป็นเรื่องยากและใช้เวลามาก
ราคาของ N8n
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว N8n
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. Beam AI (เหมาะที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ AI)
Beam เป็นเครื่องมือ AI สำหรับทีมบริการลูกค้าและทีมการเงินที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานโดยใช้ตัวแทนที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ตัวแทนเหล่านี้สามารถปรับตัวตามผลลัพธ์ นำคำแนะนำไปใช้ และปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
งานต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบบัญชีเงินเดือน, การคัดกรองประวัติ, หรือการจัดการคำขอของลูกค้า จะถูกดำเนินการอย่างอัตโนมัติและปรับปรุงให้ดีขึ้นตามกาลเวลา ตัวแทนแต่ละคนจะตัดสินใจแบบเรียลไทม์โดยใช้ระบบสลับแบบจำลองของบีม
พวกเขาเลือกโมเดลที่เหมาะสม, กระตุ้นขั้นตอนตามบริบท, และทำให้กระบวนการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการล่าช้า.
คุณสมบัติเด่นของ Beam AI
- เลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละงานได้อย่างยืดหยุ่นด้วย ModelMesh
- ฝัง SOP เพื่อฝึกอบรมตัวแทนเกี่ยวกับกระบวนการที่มีอยู่ของคุณและเชื่อมต่อกับระบบของคุณได้ในไม่กี่นาที
- ติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่แสดงกิจกรรมของตัวแทน อัตราความผิดพลาด และผลลัพธ์ของกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Beam AI
- ผู้ใช้จำเป็นต้องจัดการพื้นที่จัดเก็บเวกเตอร์ของตนเอง ซึ่งอาจเพิ่มความซับซ้อนในการตั้งค่า
- ได้รับการปรับให้เหมาะสมเป็นหลักสำหรับเอกสารมาตรฐาน อาจไม่รองรับไฟล์ประเภทที่ซับซ้อนหรือเฉพาะทาง
ราคาของ Beam AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Beam AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่?แชทบอท AI ตัวแรกถูกสร้างขึ้นในปี 1966 โดยศาสตราจารย์ Joseph Weizenbaum จาก MIT มันถูกตั้งชื่อว่า ELIZA และทำหน้าที่เป็นนักบำบัดจิต ผู้ใช้พิมพ์ความคิดของพวกเขาลงไป และ Eliza จะตอบกลับโดยใช้ระบบที่อิงตามกฎอย่างง่ายที่เลียนแบบการสนทนาของมนุษย์
9. Automation Anywhere (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ (RPA) ระดับองค์กร)
ผ่านทางAutomation Anywhere
Automation Anywhere ผสานการประมวลผลเอกสาร การออกแบบเวิร์กโฟลว์ และการบูรณาการระบบเข้าด้วยกัน เครื่องมืออัตโนมัติของมันเข้าใจวิธีการทำงานของกระบวนการในสภาพแวดล้อมจริง ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง และรักษาการดำเนินการให้สอดคล้องกันระหว่างแผนกต่างๆ
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานนี้มอบเครื่องมือให้กับทีมในการสร้าง จัดการ และปรับใช้ระบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกอย่างทำงานบนคลาวด์ นอกจากนี้ คุณยังได้รับพื้นที่ทำงานเพื่อตรวจสอบกิจกรรมและปรับกลยุทธ์ได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Automation Anywhere
- สร้างเอเจนต์ด้วย AI Agent Studio เพื่อออกแบบและจัดการตัวดำเนินการงานที่กำหนดเอง
- ระบุช่องว่างอย่างแม่นยำด้วยการค้นพบกระบวนการ, ค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพ, และได้รับคำแนะนำที่มีข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำให้เป็นอัตโนมัติ
- เชื่อมต่อการทำงานโดยใช้ Automation Co-Pilot เพิ่มความช่วยเหลือการทำงานอัตโนมัติบนหน้าจอในแอปที่ใช้เป็นประจำ
ข้อจำกัดของ Automation Anywhere
- บอทอาจประสบกับความล่าช้าหรือความไม่เสถียรเมื่อจัดการกับกระบวนการที่ซับซ้อน
- แม้ว่าจะเป็นระบบที่ใช้โค้ดน้อย แต่ก็มักจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นโปรแกรม
ราคาของ Automation Anywhere
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Automation Anywhere
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 190 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? คำว่า'ปัญญาประดิษฐ์'ถูกบัญญัติขึ้นในปี 1956 ที่การประชุมดาร์ทมัธ โดยจอห์น แมคคาร์ธี ซึ่งปัจจุบันถือเป็นจุดกำเนิดของปัญญาประดิษฐ์ในฐานะสาขาวิทยาศาสตร์
10. Microsoft Automate (เหมาะที่สุดสำหรับระบบนิเวศของ Microsoft)
ผ่านทางMicrosoft Automate
Power Automate ช่วยให้ทีมต่างๆ ทำงานซ้ำๆ ได้โดยใช้เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด การขุดข้อมูลงาน และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถออกแบบการทำงานอัตโนมัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้งานได้ทั้งบนคลาวด์และแอปเดสก์ท็อป และจัดการการอนุมัติ งานเอกสาร หรือการอัปเดตข้อมูล
เครื่องมือ AI สำหรับการอัตโนมัติตัวนี้ช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานที่ง่ายหรือกระบวนการที่ต้องทำหลายขั้นตอนเป็นอัตโนมัติได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานที่คุณควรให้ความสำคัญต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Automate
- สร้างและแก้ไขเวิร์กโฟลว์ด้วยคำแนะนำภาษาธรรมชาติโดยใช้ Microsoft 365 Copilot
- ระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพและจัดลำดับความสำคัญของการใช้ระบบอัตโนมัติด้วยการขุดข้อมูลกระบวนการ
- ทำให้การดำเนินการอัตโนมัติข้ามแอป Microsoft 365 เช่น Excel, Teams และ OneDrive
- ตั้งค่าการประมวลผลเอกสารและดึงข้อมูลด้วย AI builder
ข้อจำกัดของ Microsoft Automate
- ความล้มเหลวที่เงียบในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนก่อให้เกิดความหงุดหงิด
- ฟีเจอร์ของ AI อาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิครู้สึกสับสนเนื่องจากเครื่องมือที่ทับซ้อนกัน
ราคาของ Microsoft Automate
- ฟรี
- Power Automate พรีเมียม: $15/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Power Automate กระบวนการ: $150/เดือน ต่อบอท (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Power Automate Hosted Process: $215/เดือน ต่อบอท (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Automate
- G2: 4. 4/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Automate อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกนี้:
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Power Automate คือความง่ายในการตั้งค่าการทำงานระหว่างแอปที่ฉันใช้เป็นประจำทุกวัน เช่น Outlook, Teams และ SharePoint...บางครั้งการแก้ไขข้อผิดพลาดของโฟลว์ที่ล้มเหลวก็ค่อนข้างยุ่งยาก ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจคลุมเครือ และคุณมักต้องค้นหาในบันทึกเพื่อหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Power Automate คือความง่ายในการตั้งค่าการทำงานระหว่างแอปที่ฉันใช้เป็นประจำทุกวัน เช่น Outlook, Teams และ SharePoint...บางครั้งการแก้ไขข้อผิดพลาดของโฟลว์ที่ล้มเหลวก็ค่อนข้างยุ่งยาก ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจคลุมเครือ และคุณมักต้องค้นหาในบันทึกเพื่อหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น
11. Motion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางอัตโนมัติและการทำงานเชิงลึก)
ผ่านทางการเคลื่อนไหว
แทนที่จะต้องสลับเครื่องมือไปมา Motion ช่วยให้คุณมอบบทบาทให้กับ AI ได้ เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้สรรหาบุคลากร หรือผู้ช่วย และพวกเขาจะจัดการทุกอย่างให้โดยที่คุณต้องตั้งค่าเพียงเล็กน้อย
ทางเลือกของ Lindy AI นี้วางแผนวันทำงานของคุณโดยใช้ AI เพื่อจัดตารางงาน การประชุม และกำหนดเวลาให้เข้ากับปฏิทินของคุณตามลำดับความสำคัญและความพร้อมใช้งาน มันจะตรวจจับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผน เช่น การประชุมที่ล่าช้าหรืองานเร่งด่วนเข้ามา และปรับตารางเวลาของคุณใหม่ทันทีเพื่อให้คุณทำงานได้ตามแผน
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- จ้างพนักงาน AI ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว เช่น Dot (ผู้สรรหาบุคลากร), Millie (ผู้จัดการโครงการ) และ Suki (ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด)
- สร้างแผนที่เส้นทางแบบภาพโดยใช้แผนภูมิแกนต์ AI ที่อัปเดตตามการเปลี่ยนแปลงของงาน
- วิเคราะห์รายการที่ต้องทำของคุณ จัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วนและกำหนดเวลา และจัดตารางใหม่ด้วยผู้จัดการงาน AI
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการป้อนงานรู้สึกไม่สะดวก มีตัวเลือกจำกัดสำหรับการจัดลำดับใหม่หรือจัดระเบียบโครงการ
- การกระตุกบ่อยครั้งและประสิทธิภาพการทำงานช้า โดยเฉพาะเมื่อนำทางหรืออัปเดตงาน
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- AI Workplace: $19/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พนักงาน AI: $29/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พนักงาน AI Light: 148 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (รวม 3 ที่นั่ง)
- มาตรฐานพนักงาน AI: $446 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (รวม 25 ที่นั่ง)
- AI Employees Plus: 894 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (รวม 25 ที่นั่ง)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 1/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?
นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรงจากการรีวิวใน G2:
ฉันชอบฟีเจอร์เติมเวลาอัตโนมัติของ AI มาก ถ้าฉันต้องยกเลิกประชุมหรือมีเวลาว่าง ระบบจะเติมตารางด้วยโปรเจกต์หรืองานที่ต้องทำให้เสร็จโดยอัตโนมัติ...ข้อเสียเล็กน้อยคือต้องจัดทุกอย่างให้เรียบร้อยในโปรเจกต์และเทมเพลตเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม การตั้งค่าอัตโนมัติสำหรับงานและขั้นตอนต่าง ๆ ทำได้ง่าย แต่ยังไม่ซับซ้อนเท่าที่ฉันต้องการ เช่น การเขียนตัวแปรสำหรับชื่อ หรือการเริ่มโปรเจกต์ของบริษัทโดยอัตโนมัติ แทนที่จะเป็นระดับส่วนตัว
ฉันชอบฟีเจอร์เติมเวลาอัตโนมัติของ AI มาก ถ้าฉันต้องยกเลิกประชุมหรือมีเวลาว่าง ระบบจะเติมตารางให้โดยเลือกโครงการหรืองานที่ต้องทำ...ข้อเสียเพียงเล็กน้อยคือต้องจัดทุกอย่างให้เรียบร้อยในโปรเจกต์และเทมเพลตเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม การตั้งค่าอัตโนมัติสำหรับงานและขั้นตอนต่าง ๆ ทำได้ง่าย แต่ยังไม่ซับซ้อนเท่าที่ฉันต้องการ เช่น การเขียนตัวแปรสำหรับชื่อ หรือการเริ่มโปรเจกต์โดยอัตโนมัติสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ใช่แค่ระดับส่วนตัว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ระบบ AI ได้พัฒนาความสามารถในการจดจำรูปแบบ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และแม้กระทั่งการเอาชนะมนุษย์ในหมากรุก ตัวอย่างเช่นDeep Blueของ IBM ที่เอาชนะแชมป์โลก Garry Kasparov ในปี 1997
ปรับแต่งกระบวนการทำงาน AI ของคุณด้วย ClickUp
ยังลังเลอยู่หรือไม่? หากคุณกำลังมองหาโซลูชันครบวงจรที่รวมการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในทีม และ AI ที่ทรงพลังไว้ด้วยกัน ClickUp อาจเป็นคำตอบที่คุณต้องการ
ด้วย ClickUp Brain คุณจะได้รับผู้ช่วย AI ที่เขียน สรุป และตอบคำถามได้ทันทีในที่ทำงานของคุณ
จับคู่สิ่งนี้กับ ClickUp Automations แล้วคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานซ้ำๆ ให้เป็นระบบอัตโนมัติข้ามโครงการ เอกสาร งาน และอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเลย
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! ✅