เทมเพลตตารางเวลาสำหรับร้านอาหารฟรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนพนักงาน

คุณเคยมีพนักงานเสิร์ฟสองคนมาทำงานในกะเดียวกัน ในขณะที่พ่อครัวหลักโทรเข้ามาถามว่าพนักงานเสิร์ฟมีตารางงานหรือไม่? นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตารางงานของพนักงานของคุณเป็นเพียงเกมการคาดเดา
ตารางเวลาของร้านอาหารที่ชัดเจนช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ มันบอกให้ทีมงานทั้งหมดทราบว่ามีใครทำงานเมื่อไหร่และที่ไหน นอกจากนี้ยังช่วยปรับสมดุลเวลาทำงาน หลีกเลี่ยงความสับสน และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานมีความสุขและได้สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่พวกเขาต้องการเพื่อมาทำงานด้วยความพร้อมและมีสมาธิ
คุณไม่จำเป็นต้องเขียนตารางเวลาใหม่บนกระดานไวท์บอร์ดหรือจัดการข้อความให้วุ่นวายอีกต่อไป แม่แบบตารางเวลาสำหรับร้านอาหารฟรีช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เพียงกรอกข้อมูลทีมของคุณแล้วกลับไปบริหารธุรกิจของคุณได้เลย
ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าเทมเพลตเหล่านี้คืออะไร อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตดี และคุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเทมเพลตตารางเวลาสำหรับร้านอาหารที่ดีที่สุดจากClickUpซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที
อะไรคือแบบแผนตารางเวลาของร้านอาหาร?
เทมเพลตตารางงานร้านอาหารเป็นรูปแบบสำเร็จรูปที่ช่วยให้คุณจัดตารางกะ มอบหมายหน้าที่ และบริหารเวลาทำงานของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนที่จะต้องสร้างตารางงานขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น คุณสามารถกรอกชื่อ บทบาท และเวลาเริ่มกะลงในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ช่วยลดความยุ่งยากและประหยัดเวลาในการจัดทำตารางงาน
แม่แบบส่วนใหญ่ใช้รูปแบบตารางเวลาแบบรายสัปดาห์ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการปรับจำนวนพนักงานตามความต้องการทางธุรกิจและความพร้อมของพนักงาน
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานกะ การใช้แม่แบบตารางกะพนักงานจะช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ด้วยตารางการทำงานที่ชัดเจนของพนักงาน ทุกคนจะทราบเวลาและสถานที่ที่ต้องไปทำงาน. แบบฟอร์มมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ—ไฟล์สเปรดชีต, ไฟล์ PDF ที่สามารถพิมพ์ได้, หรือเครื่องมือดิจิทัล. แบบฟอร์มตารางการทำงานของร้านอาหารที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีมักจะทำงานได้ดี โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือร้านอาหารอิสระ.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณบริหารร้านอาหารการเข้าใจการจัดการทรัพยากรสามารถทำให้การจัดตารางงานง่ายขึ้นมากมันช่วยให้คุณวางแผนอย่างชาญฉลาด ใช้ทีมงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหลีกเลี่ยงการกระจายงานให้กับพนักงานมากเกินไป
เทมเพลตตารางเวลาสำหรับร้านอาหาร
แบบฟอร์มตารางเวลาทำงานร้านอาหารต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงการทำงานและบริหารจัดการทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเครียดลง แต่จะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถจัดตารางงานร้านอาหารได้อย่างง่ายดายอย่างแท้จริง!
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน สามารถเปลี่ยนความเป็นไปได้นั้นให้กลายเป็นความจริงได้ วางแผนกะพนักงาน ติดตามการจัดส่งสินค้าคงคลัง และจัดการโปรโมชั่นประจำสัปดาห์ ทั้งหมดในที่เดียว ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้และการแจ้งเตือน คุณจะรักษาครัวให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวเสมอ
1. แม่แบบตารางการทำงานของพนักงาน ClickUp
การจัดตารางงานพนักงานไม่ใช่แค่การกรอกปฏิทินเท่านั้น คุณต้องจัดสมดุลปริมาณงาน ควบคุมต้นทุนแรงงาน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายด้วยเทมเพลตตารางงานพนักงานของ ClickUpช่วยให้คุณควบคุมได้ด้วยการทำให้การวางแผนกะง่ายขึ้น เพิ่มความโปร่งใสในปริมาณงาน และทำให้การดำเนินงานของทีมเป็นไปตามแผน
เทมเพลตนี้สามารถ:
- ดูตารางงานของพนักงานได้เจ็ดวิธี รวมถึงตารางงานรายสัปดาห์ ความสามารถของพนักงาน และบอร์ดสถานะ
- ติดตามความคืบหน้าของงานด้วยสถานะที่กำหนดเองเช่น "กำลังดำเนินการ" และ "ติดขัด"
- บันทึกค่าแรงแรงงาน, อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง, และผู้จัดการกะ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
- แจ้งความขัดแย้งของตารางงานและลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานโดยการปรับสมดุลปริมาณงาน
- รักษาความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงานด้วยการมองเห็นงานที่ชัดเจนและการจัดทำเอกสาร
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่กำลังมองหาเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ผสมผสานความยืดหยุ่น การมองเห็น และใช้งานง่าย
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Microsoft Excel
2. แม่แบบการบล็อกตารางเวลาใน ClickUp
การมีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงแค่การเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำเท่านั้น คุณต้องมีตารางเวลาที่ชัดเจนซึ่งแสดงสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญและเวลาที่ต้องทำช่วยให้คุณสามารถจัดการเวลาได้ดีขึ้น ClickUp Schedule Blocking Templateช่วยให้คุณวางแผนวัน สัปดาห์ หรือเดือนของคุณได้อย่างแม่นยำ มันมอบโครงสร้างให้คุณจัดการงาน หลีกเลี่ยงการจองงานเกินเวลา และช่วยให้คุณมีสมาธิตลอดทั้งวัน
เทมเพลตนี้สามารถ:
- แบ่งเวลาของคุณออกเป็นมุมมอง ClickUpรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อการวางแผนที่ยืดหยุ่น
- จัดระเบียบงานด้วยแบบฟอร์มการจัดตารางเวลาและมุมมองกิจกรรม
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น "ต้องทำ", "ดำเนินการอยู่", และ "เสร็จสมบูรณ์"
- มอบหมายงานตามความพร้อม ประเภทงาน และสถานที่โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ลดภาวะหมดไฟด้วยการสร้างตารางเวลาที่สมจริงและสมดุล
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและหัวหน้าทีมที่ต้องการวางแผนวันทำงานอย่างมีเป้าหมายและลดเวลาที่ใช้ไปกับงานที่ไม่มีโครงสร้าง
3. แม่แบบตารางกะการทำงานของ ClickUp
การทำงานเป็นกะสามารถวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงานพาร์ทไทม์ การขาดงานกะทันหัน และการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายเทมเพลตตารางกะงานของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้โดยไม่ทำให้งานล่าช้า
มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการการจัดตารางเวลาที่ชัดเจน การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และการมองเห็นแบบเรียลไทม์ว่าใครกำลังทำงานและใครไม่ได้ทำงาน
เทมเพลตนี้สามารถ:
- แสดงการครอบคลุมรายสัปดาห์โดยใช้มุมมองตารางเวลาแบบเปลี่ยน, รายการ, และเริ่มต้น
- ติดตามการขาดงานด้วยฟิลด์เช่น "กะ," "ขาดงาน," และ "เหตุผลของการขาดงาน"
- ตรวจสอบสถานะการเปลี่ยนกะด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น "ต้องทำ", "กำลังดำเนินการ", และ "เสร็จแล้ว"
- แจ้งเวลาหยุดงานและปรับเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่กระทบต่อตารางงานทั้งหมด
- รักษาการจัดตารางให้เรียบง่ายสำหรับการดำเนินงานที่รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ควบคุมกะและผู้จัดการร้านอาหารที่ต้องการจัดการการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันโดยไม่พลาดข้อมูลว่าใครเข้า, ใครออก, และเหตุผล
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ในร้านอาหาร งานแต่ละอย่างไม่ได้มีความสำคัญเท่ากัน การเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ—ไม่ว่าจะเป็นเตรียมตัวสำหรับช่วงคนเยอะตอนเย็นหรือจัดการการจองในนาทีสุดท้าย ต้องการพัฒนาทักษะนี้ให้เฉียบคมขึ้นหรือไม่?คู่มือการจัดลำดับความสำคัญของงานนี้เสนอขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แม่แบบรายงานการทำงาน ClickUp Shift
เมื่อการเปลี่ยนกะสิ้นสุดลง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่ถูกส่งต่อให้กับกลุ่มคนถัดไป บันทึกที่พลาดหรือการอัปเดตที่ไม่สมบูรณ์อาจทำให้ทีมถัดไปเสียสมดุลได้แม่แบบรายงานการเปลี่ยนกะของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันปัญหานั้น
มุ่งเน้นการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดในระหว่างกะการทำงาน ตั้งแต่ประสิทธิภาพของพนักงานไปจนถึงปัญหาที่ไม่คาดคิด
เทมเพลตนี้สามารถ:
- รวบรวมการอัปเดตกะงานที่มีโครงสร้างผ่านแบบฟอร์ม ClickUpที่สร้างไว้ภายใน
- บันทึกผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เหตุการณ์ และงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ป้อนรายงานเข้าสู่แดชบอร์ดกลางเพื่อให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นข้อมูลได้
- ติดตามรูปแบบ, แจ้งเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ, และยกย่องผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม
- รวมช่องสำหรับคำอนุมัติและบันทึกจากผู้นำเพื่อให้ข้อเสนอแนะสามารถนำไปปฏิบัติได้
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของร้านอาหารและหัวหน้างานกะที่ต้องการการส่งต่องานที่เชื่อถือได้ การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน และบันทึกของแต่ละกะที่มากกว่าแค่ช่วงเวลาทำงาน
📣 เสียงจากลูกค้า: นี่คือสิ่งที่Ryan Lamb, หุ้นส่วนฝ่ายปฏิบัติการที่ Chick-fil-A, กล่าว:
เราเริ่มสะสมชั่วโมงการทำงานจำนวนมากไปกับงานธุรการ การจัดตารางเวลา และอื่น ๆ อีกมากมาย ClickUp ช่วยพลิกกลับผลกระทบที่สิ่งนี้เคยมีต่อธุรกิจของเรา
เราเริ่มสะสมชั่วโมงการทำงานจำนวนมากไปกับงานธุรการ การจัดตารางเวลา และอื่น ๆ อีกมากมาย ClickUp ช่วยพลิกกลับผลกระทบที่สิ่งนี้เคยมีต่อธุรกิจของเรา
5. แม่แบบตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp
ในร้านอาหารที่พลุกพล่าน วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว การเตรียมงานเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ การให้บริการเป็นระลอก และเวลาพักต้องถูกจัดสรรอย่างพอดี.เทมเพลตตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อความแม่นยำเช่นนี้. กรอบการทำงานนี้มอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์ให้คุณเกี่ยวกับเวลาของงาน ค่าใช้จ่าย และประสิทธิภาพของพนักงาน ทำให้ทุกชั่วโมงทำงานได้หนักขึ้น.
เทมเพลตนี้สามารถ:
- ติดตามงานรายชั่วโมง การจ่ายเงิน และความถี่ของงานในที่เดียว
- บันทึกผลการปฏิบัติงานและเวลาของพนักงานเพื่อตรวจจับแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว
- แยกตารางเวลาและต้นทุนแรงงานตามบุคคลเพื่อให้ง่ายต่อการวางแผน
- ปรับความครอบคลุมรายวันโดยไม่รบกวนการให้บริการ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านอาหารที่ต้องการควบคุมเวลาการทำงานของกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามต้นทุนแรงงาน และบริหารจัดการแต่ละงานอย่างชัดเจน
6. แม่แบบรายชื่อพนักงาน ClickUp
การติดตามพนักงานไม่ใช่แค่การจดชื่อในตารางเวลาเท่านั้น คุณจำเป็นต้องรู้บทบาท ตำแหน่ง และความพร้อมใช้งานของพวกเขาได้ในพริบตาแม่แบบรายชื่อพนักงานโดย ClickUpมอบวิธีง่ายๆ ในการจัดการข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นระเบียบ
เทมเพลตนี้สามารถ:
- จัดตารางพนักงานตามบทบาท แผนก กะ หรือสถานที่
- จัดเก็บข้อมูลติดต่อและรายละเอียดทีมไว้ในที่เดียว
- จัดเรียงและกรองเพื่อมอบหมายงานอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- ติดตามและปรับปรุงเวลาหยุดงานเพื่อป้องกันความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
- นำเสนอทุกอย่างในรูปแบบตารางที่สะอาดและเป็นระเบียบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านอาหารและทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการตารางงานที่ชัดเจนและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการจัดตารางงานอย่างชาญฉลาดและช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างราบรื่น
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดการอาหารที่ดีที่สุดที่ควรลองใช้
7. แม่แบบปฏิทินวันหยุดพักร้อน ClickUp
เวลาหยุดเป็นส่วนหนึ่งของงาน แต่เมื่อคุณบริหารร้านอาหาร การขาดกะเพียงกะเดียวอาจทำให้ทุกอย่างวุ่นวายได้เทมเพลตปฏิทินวันลาของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการล่วงหน้าได้ แสดงให้เห็นว่าใครหยุด เมื่อไหร่ และเพราะเหตุใด—เพื่อให้คุณสามารถวางแผนล่วงหน้า จัดตารางงานให้ครอบคลุม และหลีกเลี่ยงความวุ่นวายในการจัดตารางงานในนาทีสุดท้าย
เทมเพลตนี้สามารถ:
- บันทึกเวลาหยุดงานเป็นรายชั่วโมง พร้อมเหตุผลและรายละเอียดการอนุมัติ
- แสดงประเภทการลาเพื่อสังเกตแนวโน้มและจัดการความยุติธรรม
- แสดงการครอบคลุมในปฏิทิน ClickUpสำหรับการวางแผนอย่างรวดเร็ว
- ช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าปัญหาการขาดแคลนบุคลากรก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านอาหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการวิธีจัดการคำขอลาหยุดที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาขาดแคลนพนักงาน
👀 คุณรู้หรือไม่?ตารางการทำงาน 9/80ให้ทีมได้หยุดเต็มวันทุกสัปดาห์เว้นสัปดาห์ โดยไม่ลดชั่วโมงการทำงาน เป็นที่นิยมในสำนักงาน แต่แนวคิดนี้อาจสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างความยืดหยุ่นให้กับตารางงานร้านอาหารของคุณได้
8. แม่แบบตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUp
เมื่อร้านอาหารของคุณเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ คุณไม่สามารถปล่อยให้เวลาหลุดมือไปได้ ทุกชั่วโมงมีค่าตารางเวลา 24 ชั่วโมงนี้โดย ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับสถานที่ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง—ไม่ว่าจะเป็นทีมงานช่วงดึก ทีมเตรียมงาน หรือกะหมุนเวียน ทุกคนต้องทำงานสอดประสานกันได้อย่างราบรื่น
เทมเพลตนี้สามารถ:
- จัดตารางกะ, เวลาพัก, และงานสำคัญตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมงเต็ม
- บันทึกข้อมูลสนาม, การเช็คอินของทีม, และปัญหาประจำวันในเวลาจริง
- มอบหมายงานและปรับเปลี่ยนได้ทันทีโดยไม่สูญเสียการมองเห็นภาพรวม
- บันทึกจังหวะเต็มวันของคุณ ไม่ใช่แค่รายการงาน
- รักษาทีมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วให้สอดคล้องกันและดำเนินงานอย่างมั่นคง
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านอาหารและหัวหน้างานกะที่ต้องการความครอบคลุมตลอดทั้งวันโดยไม่มีความวุ่นวาย—ชั่วโมงต่อชั่วโมง งานต่องาน
9. แม่แบบตารางเวลาทีม ClickUp
การบริหารทีมร้านอาหารหมายถึงมากกว่าการโพสต์ตารางงาน คุณต้องมีความมั่นใจว่าทีมของคุณสามารถรับมือกับวันนั้นได้เทมเพลตตารางงานทีมของ ClickUpให้คุณมองเห็นภาพรวมของพนักงานและความรับผิดชอบของพวกเขาอย่างครบถ้วน เพื่อให้ทุกคนมีระเบียบ ความครอบคลุมสมดุล และการบริการประจำวันดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด
เทมเพลตนี้สามารถ:
- กำหนดบทบาทตามตำแหน่ง แผนก หรือสถานี เพื่อความชัดเจนของทีมทั้งหมด
- ช่วยให้พนักงานใหม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการมอบหมายงานที่ชัดเจน
- ให้คุณปรับเปลี่ยนกะได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีคนลาออกหรือความต้องการเพิ่มขึ้น
- หลีกเลี่ยงการเขียนตารางใหม่โดยการย้ายงานแทนการสร้างแผนใหม่
- รักษาการมองเห็นให้สูงเพื่อให้คุณสามารถตรวจพบและแก้ไขช่องว่างในการครอบคลุมได้อย่างรวดเร็ว
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านอาหารและผู้ควบคุมงานที่ต้องการลดความสับสน มอบหมายงานอย่างชัดเจน และทำให้ทั้งทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
10. เทมเพลตรายงานการเปลี่ยนแปลงกะของ ClickUp
เมื่อกะหนึ่งสิ้นสุดและอีกกะหนึ่งเริ่มต้น รายละเอียดมีความสำคัญ.แบบรายงานการเปลี่ยนกะของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณแบ่งปันการอัปเดตที่สำคัญ ติดตามงานที่ค้างอยู่ และแจ้งปัญหา ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม.
เทมเพลตนี้สามารถ:
- บันทึกงานที่เสร็จสิ้นแล้ว, เหตุการณ์, และความรับผิดชอบที่ยังเปิดอยู่
- รวมเวลาทำงาน, ชื่อพนักงาน, และสรุปงานไว้ในที่เดียว
- เน้นย้ำความท้าทายเพื่อให้ทีมถัดไปสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
- ให้รูปแบบที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้สำหรับการเปลี่ยนกะทุกครั้ง
- ปรับปรุงความรับผิดชอบและลดข้อผิดพลาดระหว่างการส่งต่อ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านอาหารและหัวหน้างานกะที่ต้องการวิธีการที่เชื่อถือได้ในการบันทึกกิจกรรมในแต่ละกะและรับรองการส่งต่องานที่ราบรื่น
11. แม่แบบตารางงานประจำเดือนของ ClickUp
เทมเพลตตารางเวลาประจำเดือนจาก ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวม—สิ่งที่ต้องเกิดขึ้น เมื่อไหร่ และใครรับผิดชอบ มันให้มุมมองที่ครบถ้วนของสิ่งที่ต้องทำ ใครกำลังทำ และเมื่อไหร่ เพื่อให้คุณสามารถจัดการงาน ทีมงาน และกำหนดเวลาได้โดยไม่พลาดแม้แต่น้อย
เทมเพลตนี้สามารถ:
- กำหนดตารางงานตลอดทั้งเดือนพร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนและผู้รับผิดชอบ
- ติดตามความคืบหน้าอัปเดตความสำคัญ และปรับแผนตามความจำเป็น
- บันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ค่าใช้จ่าย ประเภทงาน และเจ้าของ
- ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันในเป้าหมายใหญ่และกิจกรรมประจำวัน
- ลดความวุ่นวายในนาทีสุดท้ายด้วยการวางแผนรายเดือนอย่างเป็นระบบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านอาหารที่ต้องการวางแผนการดำเนินงานรายเดือน ประสานงานกับพนักงาน และดูแลให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
📖 อ่านเพิ่มเติม:สร้างตารางเวลาโครงการที่มีประสิทธิภาพสำหรับโครงการของทีมคุณ
12. แม่แบบกำหนดการ ClickUp 2-2-3
เมื่อคุณเปิดทุกวัน คุณจำเป็นต้องมีตารางเวลาที่ทำให้คนทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เหนื่อยล้าตารางเวลา 2-2-3 โดย ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณนำตารางการทำงานแบบ 2-2-3 ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรักษาความยุติธรรมระหว่างกะและช่วยให้ทีมมีพลังในการทำงานอยู่เสมอ โดยไม่ลดทอนความสม่ำเสมอหรือประสิทธิภาพในการทำงาน
เทมเพลตนี้สามารถ:
- ปฏิบัติตามตารางการทำงาน 2 วัน หยุด 2 วัน และทำงาน 3 วัน หมุนเวียนแบบนี้ในรอบ 28 วัน
- มอบบทบาทเช่นพ่อครัว, ผู้เสิร์ฟ, หรือผู้จัดการเพื่อให้ภารกิจชัดเจน
- ติดตามการเข้าร่วมงานและรักษาจำนวนพนักงานให้เท่ากันในแต่ละกะ
- ลดภาวะหมดไฟด้วยการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
- สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงักหรือการคาดเดาในการเปลี่ยนกะ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่ดูแลการดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมง และต้องการตารางงานหมุนเวียนที่ช่วยสร้างสมดุลระหว่างความครอบคลุมและการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
13. เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการ ClickUp
การติดตามชั่วโมงการทำงานในร้านอาหารที่ให้บริการตามคำขอช่วยให้คุณเข้าใจว่าทุกนาทีและทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้ไปอย่างไร.แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานบริการจาก ClickUpช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้. มันถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การติดตามแรงงานง่ายขึ้น, ปรับปรุงการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดตารางงาน, และทำให้การจ่ายเงินเดือนถูกต้อง, โดยไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม.
เทมเพลตนี้สามารถ:
- บันทึกชั่วโมงทำงาน, วันลาป่วย, และวันลาพักร้อน
- ติดตามอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงและคำนวณเงินเดือนรวมโดยอัตโนมัติ
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อบริหารจัดการต้นทุนแรงงาน
- นำเสนอข้อมูลแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อช่วยในการสังเกตแนวโน้ม
- ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อ ClickUpเพื่อผสานการทำงานกับเครื่องมือประมวลผลเงินเดือนยอดนิยม
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านอาหารที่ต้องการติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน บริหารต้นทุนแรงงาน และจัดตารางงานอย่างมีประสิทธิภาพ
14. เทมเพลตความพร้อมใช้งานของตารางเวลาส่วนตัวใน ClickUp
บางวันก็เหมือนหลุดมือไป งานกองพะเนิน เวรทับซ้อน และไม่มีใครแน่ใจว่ามีใครว่างอยู่บ้างแม่แบบตารางเวลาส่วนตัวและความพร้อมใช้งานของ ClickUpช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณนำหน้าอยู่เสมอด้วยการทำให้เวลาว่างของคุณมองเห็นได้ชัดเจน เป็นระเบียบ และจัดการได้ง่าย เหมาะสำหรับทีมที่มีความยืดหยุ่นและต้องการความชัดเจนโดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อกลับไปกลับมา
เทมเพลตนี้สามารถ:
- บล็อกเวลาว่างเป็นรายชั่วโมงและทำเครื่องหมายความขัดแย้งในการจัดตาราง
- บันทึกการประชุม, กะ, เวลาส่วนตัว, และบันทึกไว้ในที่เดียว
- ทำให้ผู้จัดการสามารถจัดตารางเวลาได้ง่ายขึ้นตามความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์
- ช่วยเหลือพนักงานพาร์ทไทม์หรือพนักงานหลายหน้าที่ให้สามารถจัดการงานได้อย่างเป็นระบบแม้จะเปลี่ยนกะการทำงาน
- รักษาตารางเวลาให้ชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งข้อความหรือข้อความที่กระจัดกระจาย
🔑 เหมาะสำหรับ: พนักงานพาร์ทไทม์, ผู้จัดการร้านอาหาร, หรือหัวหน้าทีมที่ต้องการวิธีง่าย ๆ ในการแชร์และจัดการเวลาว่างโดยไม่ต้องติดต่อกลับไปกลับมา
📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานประสบปัญหาในการหาเวลาส่วนตัว แต่มีเพียง 14% เท่านั้นที่บล็อกเวลาดังกล่าวไว้ในปฏิทิน หากไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ก็จะไม่ได้รับการปกป้อง! 📆
ปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณจองเวลาส่วนตัว เช่น การประชุมได้ มันซิงค์กับปฏิทินภายนอก อนุญาตให้คุณตั้งค่าช่วงเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวที่เกิดซ้ำได้ และอนุญาตให้คุณลากและวางกิจกรรมหรืองานเพื่อปรับตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย หยุดงานนาทีสุดท้ายก่อนที่มันจะแทรกเข้ามาในเวลาว่างของคุณ!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
15. แบบฟอร์มตารางงานร้านอาหาร โดย Workfeed
ไฟล์ Excel สามารถทำงานได้ แต่บ่อยครั้งกลับสร้างงานมากกว่าที่ประหยัดได้ เทมเพลตตารางเวลาสำหรับร้านอาหารจาก Workfeed ฟรี ช่วยให้คุณสร้างตารางเวลาประจำสัปดาห์ได้โดยไม่ต้องปวดหัวกับการจัดรูปแบบที่ยุ่งยาก
นี่คือไฟล์ Excel ง่าย ๆ ที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้โดยไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบ
เทมเพลตนี้สามารถ:
- ให้คุณสามารถปรับแต่งวันเริ่มต้น เวลาทำงาน และชื่อพนักงานได้
- ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกำหนดบทบาทและลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ให้ตารางเวลาประจำสัปดาห์ของคุณชัดเจนและอ่านง่าย
- ช่วยลดความขัดแย้งในการเปลี่ยนกะโดยไม่เพิ่มความซับซ้อน
- ใช้เป็นตัวเลือกที่ปฏิบัติได้จริงก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือขั้นสูง
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของร้านอาหารขนาดเล็กและหัวหน้างานกะที่ต้องการตารางงานที่เรียบง่าย สามารถแก้ไขได้เอง และแชร์หรืออัปเดตได้ง่าย
16. แม่แบบตารางงานร้านอาหารโดย Toast
การจัดการกะงาน บทบาท และชั่วโมงการทำงานในร้านอาหารที่พลุกพล่านอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก แบบฟอร์มการจัดกะงานของ Toast มอบวิธีง่าย ๆ ในการจัดระเบียบโดยไม่ทำให้กระบวนการซับซ้อนเกินไป แบบฟอร์มนี้สร้างขึ้นใน Excel สามารถปรับแต่งได้ง่าย และเหมาะสำหรับร้านอาหารที่ต้องการโครงสร้างโดยไม่ต้องการซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
เทมเพลตนี้สามารถ:
- กำหนดบทบาท, กำหนดเวลาทำงาน, และป้อนชื่อพนักงาน
- คำนวณชั่วโมงทั้งหมดโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยในการจัดการต้นทุนแรงงาน
- นำเสนอรูปแบบที่สะอาดและสามารถทำซ้ำได้สำหรับการใช้งานรายสัปดาห์
- อัปเดตตารางเวลาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน
- นำเสนอทางเลือกที่ใช้งานได้จริงแทนแพลตฟอร์มการจัดตารางเวลาแบบเต็มรูปแบบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านอาหารและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการวิธีง่ายและมีประสิทธิภาพในการจัดตารางงานพนักงานประจำสัปดาห์และติดตามชั่วโมงการทำงาน
17. แม่แบบตารางกะพนักงานร้านอาหารในรูปแบบสเปรดชีต โดย GooDocs
เทมเพลตตารางกะพนักงานร้านอาหารแบบง่ายของ Goodocs ถูกสร้างขึ้นเพื่อการวางแผนอย่างรวดเร็วโดยไม่มีสิ่งรบกวนใดๆ สามารถใช้งานได้ทั้งในGoogle Sheets และ Excel ทำให้คุณสามารถเริ่มต้น ปรับแต่ง และแชร์กับทีมของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือแอปเพิ่มเติม
เทมเพลตนี้สามารถ:
- รายชื่อพนักงานและบทบาท เช่น พนักงานเสิร์ฟ, พนักงานต้อนรับ, หรือพ่อครัว
- บล็อกกะงานในทุกเจ็ดวันด้วยตารางรายสัปดาห์ที่ดูสะอาดตา
- สนับสนุนกะเช้า, เที่ยง, และเย็น พร้อมรูปแบบที่ยืดหยุ่น
- ใช้การเข้ารหัสสีเพื่อให้ตารางเวลาอ่านได้ง่ายขึ้นในทันที
- พิมพ์หรือแชร์ทางดิจิทัลเพื่อการอัปเดตทีมอย่างรวดเร็ว
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านอาหารที่ต้องการตารางงานที่เรียบง่าย สามารถแก้ไขได้ ง่ายต่อการกรอก พิมพ์ และติดประกาศบนผนังห้องพักพนักงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม:การจัดการผลลัพธ์ของโครงการด้วยเทมเพลตและตัวอย่าง
18. ตารางเวลาของร้านอาหารสีสันสดใส โดย GooDocs
เทมเพลตตารางร้านอาหารสีสันสดใสของ Goodocs ออกแบบมาเพื่อการอัปเดตอย่างรวดเร็วและการสื่อสารที่ชัดเจน สร้างขึ้นใน Google Slides และ PowerPoint ทำให้ง่ายต่อการเปิด แก้ไข และแสดงในที่ที่ทีมของคุณสามารถเห็นได้—ไม่ต้องตั้งค่าหรือเรียนรู้เพิ่มเติม
เทมเพลตนี้สามารถ:
- กำหนดชื่อพนักงาน, บทบาท, และเวลาทำงานในแบบง่าย
- ใช้สีประจำวันเพื่อทำให้ตารางประจำสัปดาห์ง่ายต่อการตรวจสอบ
- รวมช่องว่างสำหรับบันทึกเช่นเป้าหมาย, กิจกรรม, หรือการเตือนความจำเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
- พิมพ์หรือแสดงผลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้ทุกคนในทีมเห็น
- ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนหรือการติดตามเวลา
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านอาหารที่ต้องการตารางงานรายสัปดาห์ที่ดูง่าย แก้ไขได้สะดวก และพนักงานสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วและปฏิบัติตามได้อย่างไม่มีข้อสงสัย
19. แบบฟอร์มตารางการทำงานของพนักงานร้านอาหาร โดย Restaurantowner.com
เทมเพลตตารางการทำงานของพนักงานร้านอาหารจาก RestaurantOwner.com ถูกสร้างขึ้นใน Excel และระบุรายละเอียดทั้งเล็กและใหญ่ไว้อย่างชัดเจน คุณสามารถจัดตารางงานพนักงานได้สูงสุดถึง 100 คน ใน 20 แผนก—ไม่ว่าจะเป็นแผนกต้อนรับ แผนกครัว บาร์ หรือแผนกใดก็ตามที่คุณต้องการ
เทมเพลตนี้สามารถ:
- กำหนดกะได้สูงสุด 50 ประเภทโดยใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อการจัดตารางเวลาที่รวดเร็วขึ้น
- สนับสนุนการทำงานเป็นกะคู่และความต้องการด้านบุคลากรที่ซับซ้อน
- คำนวณจำนวนชั่วโมงและต้นทุนแรงงานรายสัปดาห์โดยอัตโนมัติเพื่อควบคุมงบประมาณของคุณ
- ครอบคลุมหกสัปดาห์ในแต่ละครั้งสำหรับการวางแผนระยะยาวและการเตรียมงานกิจกรรม
- จัดเตรียมรูปแบบที่ชัดเจนและเรียบง่าย สร้างขึ้นสำหรับทีมที่มีปริมาณงานสูง
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านอาหารที่ต้องการเครื่องมือที่ละเอียดและใช้ Excel ในการจัดตารางกะ ติดตามต้นทุนแรงงาน และหลีกเลี่ยงช่องว่างในการทำงานระหว่างแผนก
20. แม่แบบตารางเวลาสำหรับร้านอาหาร โดย 7Shifts
เทมเพลตตารางกะร้านอาหาร 7shifts ใน Excel ใช้งานง่าย ชัดเจน และออกแบบมาเพื่อการวางแผนอย่างรวดเร็ว เปิดใน Excel ได้ทันที พร้อมรูปแบบตารางรายสัปดาห์ที่สะอาดตาสำหรับกรอกชื่อ บทบาท และเวลาทำงานของแต่ละกะ
เทมเพลตนี้สามารถ:
- เพิ่มชื่อพนักงาน, ตำแหน่ง, และเวลาทำงานได้อย่างง่ายดาย
- ใช้เมนูแบบเลื่อนลงสำหรับตำแหน่งที่พบบ่อย เช่น พนักงานเสิร์ฟ, เจ้าของร้าน, และบาร์เทนเดอร์
- ให้คัดลอกและใช้ซ้ำทุกสัปดาห์เพื่อให้ตารางเวลาสอดคล้องกัน
- พิมพ์, โพสต์, หรือแชร์กับทีมของคุณตามความจำเป็น
- รักษาตารางเวลาให้ชัดเจนโดยไม่ต้องตั้งค่าหรือฟีเจอร์เพิ่มเติม
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านอาหารที่ต้องการวิธีจัดตารางงานพนักงานในแต่ละสัปดาห์ที่ตรงไปตรงมา ไม่ยุ่งยาก โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนตารางงานร้านอาหารดี?
ตอนนี้ที่คุณมาถึงจุดนี้ในบล็อกแล้ว คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเทมเพลตตารางเวลาของร้านอาหารแบบใดที่เหมาะกับคุณที่สุด?
แบบแผนตารางงานร้านอาหารที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบ ลดความสับสน และช่วยควบคุมต้นทุนแรงงาน. นอกจากนี้ยังช่วยให้การวางแผนรายสัปดาห์ของคุณมีโครงสร้าง และสนับสนุนการครอบคลุมกะงานที่ดีขึ้น.
นี่คือคุณสมบัติหลักที่แบบแผนตารางเวลาของร้านอาหารที่เหมาะควรมี:
- โครงสร้างกะที่ชัดเจน: กำหนดเวลาทำงานกะประจำวันโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของพนักงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีพนักงานครอบคลุมการให้บริการครบถ้วนตลอดช่วงอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
- ช่องการมอบหมายบทบาท:มอบหมายงานและบทบาท—พนักงานเสิร์ฟ, พ่อครัว, พนักงานต้อนรับ—เพื่อให้ทุกคนทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
- รูปแบบตารางเวลาประจำสัปดาห์: ดูทั้งเจ็ดวันในที่เดียวเพื่อวางแผนการจัดบุคลากรและป้องกันการขาดช่วง
- การติดตามชั่วโมงการทำงาน: ตรวจสอบชั่วโมงการทำงานทั้งหมดเพื่อบริหารจัดการต้นทุนแรงงานและหลีกเลี่ยงการทำงานล่วงเวลา
- ส่วนการพร้อมใช้งานของพนักงาน: บันทึกความพร้อมของทีมเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาและการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
- หมายเหตุและพื้นที่สำหรับการสื่อสาร: ให้พื้นที่สำหรับบันทึกของผู้จัดการหรือการเตือนเฉพาะกะ
- การสนับสนุนสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: พื้นที่สำหรับการสลับกะอย่างยุติธรรมและป้องกันการหมดไฟในหมู่พนักงาน
- รูปแบบที่สามารถพิมพ์ได้และดิจิทัล: ง่ายต่อการแชร์กับทีมของคุณ ไม่ว่าจะบนกระดาษหรือออนไลน์
จัดการตารางงานร้านอาหารอย่างไร้ความวุ่นวายด้วย ClickUp
การสร้างตารางงานของพนักงานไม่ควรรู้สึกเหมือนการแก้ปริศนาที่มีชิ้นส่วนหายไป ด้วย ClickUp คุณสามารถทิ้งกระดานไวท์บอร์ดและเริ่มจัดการตารางงานร้านอาหารของคุณได้อย่างง่ายดาย
วางแผนการเปลี่ยนกะ, ติดตามต้นทุนแรงงาน, บันทึกความพร้อมใช้งาน, และปรับเปลี่ยนได้ทันที—ทั้งหมดในพื้นที่ทำงานที่สะอาดและเรียบร้อย ไม่มีการส่งข้อความกลับไปกลับมา, การเขียนบนแผนภูมิที่พิมพ์ออกมา, หรือการจัดการกับช่องว่างในนาทีสุดท้ายอีกต่อไป แค่ระบบที่เรียบง่ายซึ่งทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและบริการของคุณราบรื่น
ด้วยเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ (รวมถึงเทมเพลตการจัดตารางเวลาสำหรับร้านอาหารที่คุณเห็นข้างต้น) ClickUp มอบพลังให้คุณสามารถจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบ—ในขณะเดียวกันก็ให้บริการอาหารที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้นำทีมที่ยอดเยี่ยมได้อีกด้วย
✨ พร้อมที่จะทำให้ตารางเวลาของคุณง่ายขึ้นหรือไม่? ลงทะเบียนใช้ ClickUp และ เริ่มต้นใช้งานฟรีตลอดไป