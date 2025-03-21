10 ซอฟต์แวร์จัดการอาหารที่ดีที่สุดที่ควรลองในปี 2025

การดำเนินธุรกิจอาหารต้องมีการจัดการส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวมากมายอย่างไม่หยุดยั้ง มีความกดดันอย่างต่อเนื่องในการประมวลผลคำสั่งซื้อ ลดต้นทุนและของเสียจากอาหาร ติดตามสินค้าคงคลัง วางแผนมื้ออาหาร และคาดการณ์ความต้องการในการจัดหาวัตถุดิบ พร้อมทั้งต้องรักษาระดับการบริการลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงสุด
ในสถานการณ์เช่นนี้ ตารางคำนวณไม่สามารถทำงานได้ anymore. ตารางคำนวณขาดระบบอัตโนมัติ ต้องมีการป้อนข้อมูลและอัปเดตด้วยตนเอง และมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ได้มากขึ้น. นี่คือจุดที่คุณต้องการซอฟต์แวร์จัดการอาหาร.
แต่การค้นหาเครื่องมือจัดการอาหารที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องง่าย. ขณะที่บางตัวเหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของอาหาร บางตัวให้ความสำคัญกับการจัดการสินค้าคงคลัง ขณะที่บางตัวมุ่งเน้นไปที่การจัดการเมนูและสูตรอาหาร.
เพื่อให้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์จัดการอาหารที่ดีที่สุด 10 อันดับของปี 2025 ไว้แล้ว อ่านต่อเพื่อค้นหาว่าซอฟต์แวร์ใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณ!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือซอฟต์แวร์จัดการอาหารที่ดีที่สุดที่ควรลองในปี 2025:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการอาหารอย่างง่ายดาย
- SmartSuite: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานในครัวและสินค้าคงคลัง
- MarginEdge: เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลใบแจ้งหนี้ การคำนวณต้นทุนอาหาร และการวิเคราะห์เมนู
- Agilysys Foodservice Management: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและยกระดับประสบการณ์ของแขก
- FoodPro®: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจอาหารขนาดเล็ก
- เวลาเร่งด่วน: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการดำเนินงานของร้านอาหาร
- Restaurant365: เหมาะที่สุดสำหรับการบัญชีและการจัดการเงินเดือน
- Toast: เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน
- FoodStorm: เหมาะที่สุดสำหรับการวางและจัดการคำสั่งซื้อแบบหลายช่องทาง
- คอมเพอร์ชั่น: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการอาหารในโรงพยาบาล
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการอาหาร?
แม้ว่าวิธีการแบบเดียวใช้ได้กับทุกคนอาจไม่เหมาะสมเมื่อต้องเลือกเครื่องมือจัดการอาหารที่เหมาะสม แต่ก็มีคุณสมบัติบางประการที่คุณควรพิจารณา:
- การจัดการสินค้าคงคลัง: เลือกซอฟต์แวร์จัดการอาหารที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบสินค้าคงคลังเพื่อจัดระเบียบและติดตามคำสั่งซื้อ ตรวจสอบวัตถุดิบและวันหมดอายุ กำหนดระดับการสั่งซื้อใหม่ ฯลฯ
- การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร: รับเครื่องมือที่มีคุณสมบัติการปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ทำงานเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามหรือเมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุ
- การรายงานและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: เลือกแพลตฟอร์มการจัดการอาหารที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และสร้างรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนอาหาร, ยอดขาย, ระดับสินค้าคงคลัง, เป็นต้น
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกสามารถผสานรวมกับระบบ POS และระบบบัญชีได้อย่างราบรื่น เพื่อสร้างระบบที่เป็นหนึ่งเดียวและช่วยให้การจัดการทางการเงินง่ายขึ้น
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามสินค้าคงคลัง, อนุมัติกระบวนการ, และจัดการคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: วางแผนสำหรับการขยายตัว เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับปริมาณงานได้มากกว่าปัจจุบัน 3 เท่า เพื่อให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์จะรองรับการเติบโตในอนาคตของคุณได้
ซอฟต์แวร์การจัดการอาหารที่ดีที่สุด 10 อันดับ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการอาหารอย่างง่าย)
การบริหารธุรกิจอาหารก็เหมือนกับการโยนจานไฟ—ต้องคอยติดตามสินค้าคงคลัง จัดตารางงานพนักงาน ประสานงานการจัดส่ง สื่อสารกับผู้จัดจำหน่าย และให้บริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม เป็นต้น มันง่ายมากที่จะรู้สึกหนักใจ
แต่นั่นก็เฉพาะเมื่อคุณไม่มีเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างClickUp เท่านั้น
ClickUp คือ แอปทุกอย่าง สำหรับการทำงาน ที่สามารถทำให้การจัดการอาหารง่ายขึ้น แพลตฟอร์มที่หลากหลายนี้รวมความสามารถของ CRM กับการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานง่าย ทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับผู้ผลิตอาหารและผู้จัดการร้านอาหาร
ClickUp's CRMสำหรับผู้ผลิตอาหาร ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในที่เดียวอย่างง่ายดาย
การใช้CRM ใน ClickUp คุณสามารถ อัตโนมัติการส่งต่องาน, จัดการกระบวนการ, ติดตามคำสั่งซื้อ, ทำนายยอดขาย, และอัตโนมัติการทำงานเช่นการอนุมัติเมนู, การประมวลผลคำสั่งซื้อ, การออกใบแจ้งหนี้, และงานจัดการสินค้าคงคลังอื่น ๆ
ด้วยมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 10 แบบ คุณสามารถติดตามทุกอย่างตั้งแต่สต็อกวัตถุดิบไปจนถึงคำสั่งซื้อของลูกค้าผ่านบอร์ด Kanban, รายการ, ตาราง และมุมมองปฏิทิน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้มุมมองแผนที่เพื่อจัดการสถานที่เก็บสินค้าหลายแห่งและเขตการจัดส่งได้อีกด้วย
ClickUp Brainช่วยคุณ อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร การจัดตารางงานของพนักงาน เป็นต้น คุณสามารถใช้มันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและได้รับข้อมูลเชิงลึกจาก AI เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล คุณยังสามารถใช้ AI เพื่อสรุปสูตรอาหารและแผนมื้ออาหาร และได้รับการอัปเดตสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์
ไม่ใช่แค่นั้น ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้นับพันแบบเพื่อช่วยให้การจัดการอาหารเป็นเรื่องง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่นเทมเพลตวางแผนมื้ออาหารของ ClickUpช่วยให้คุณเตรียมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยการใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- วางแผนมื้ออาหารด้วยรายการแบบลากและวาง
- ติดตามส่วนผสมและรายการซื้อของ
- จัดระเบียบสูตรอาหารโดยใช้โฟลเดอร์เพื่อการเข้าถึงที่ง่าย
ในทำนองเดียวกัน ClickUp มีเทมเพลตสินค้าคงคลังหลายแบบ เช่นเทมเพลตสินค้าคงคลังร้านอาหาร ClickUp เพื่อช่วยให้คุณติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์และจัดระเบียบการสั่งซื้อและการจัดส่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ร่วมมือกันในการทำสูตรอาหาร, การวางแผนเมนู, การจัดการสินค้าคงคลัง และเอกสารเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอาหารผ่านClickUp Docs
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ เช่น การสั่งซื้อสินค้า, คำสั่งซื้อที่เข้ามาเป็นประจำ, การติดตาม, การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร, การแจ้งเตือนกะการทำงาน, การอนุมัติเมนู, เป็นต้น โดยใช้ClickUp Automations
- การจัดการสินค้าคงคลัง: บันทึกทุกรายละเอียดอย่างละเอียด ตั้งแต่บันทึกสินค้าคงคลัง ข้อมูลผู้จำหน่าย ไปจนถึงส่วนผสม ติดตามหน่วยสินค้าคงคลัง ทำเครื่องหมายการส่งสินค้าเร่งด่วน ฯลฯ โดยใช้ClickUp Tasks
- ข้อมูลรวมศูนย์: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้า ระดับสินค้าคงคลัง การสูญเสียอาหาร ประสิทธิภาพของพนักงาน ข้อมูลการขาย การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ฯลฯ ด้วยClickUp Dashboards
- การผสานระบบ: ผสานระบบกับเครื่องมือมากกว่า 1000 ชนิด รวมถึงระบบ POS เพื่อปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง การสื่อสารระหว่างระบบที่รวดเร็วขึ้น และประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- จำนวนฟีเจอร์ใน ClickUp อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
มีวิธีมากมายที่แอปนี้สามารถใช้งานได้ มันสามารถปรับแต่งได้อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อคุณคุ้นเคยกับสิ่งที่พร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม หน่วยที่เล็กที่สุดของการวางแผนเนื้อหาเรียกว่า "งาน" ซึ่งสามารถใช้ได้หลากหลายวิธี ไม่เพียงแต่เป็นงาน (ซึ่งก็ยอดเยี่ยม) อาจเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรบางอย่างเช่น รายการ
🍭 โบนัส: เรียนรู้วิธีทำให้กระบวนการจัดการอาหารของคุณเป็นอัตโนมัติและทำงานได้มากขึ้น!
2. SmartSuite (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานครัวและบันทึกสินค้าคงคลังในที่เดียว)
SmartSuite เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานสำหรับจัดระเบียบการดำเนินงานธุรกิจอาหาร อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้คุณสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับการวางแผนเมนู การติดตามสินค้าคงคลัง และการจัดการสูตรอาหาร
คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติในตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสั่งซื้อและเวิร์กโฟลว์ในครัวได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์การเชื่อมโยงของแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อรายการอาหารกับคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
คุณสมบัติเด่นของ SmartSuite
- เชื่อมโยงบันทึกเพื่อเชื่อมต่อรายการเมนูของคุณกับค่าใช้จ่าย, สินค้าคงคลัง, เป็นต้น, เพื่อให้คุณสามารถมีข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- สร้างแบบฟอร์มการสั่งซื้อพร้อมรายละเอียดสูตรอาหาร, จำนวนสินค้าคงคลัง, ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย, เป็นต้น
- สร้างระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อคำนวณต้นทุนอาหารโดยอัตโนมัติและแจ้งเตือนการสั่งซื้อใหม่ตามเกณฑ์ของสต็อกสินค้า
ข้อจำกัดของ SmartSuite
- มีความชันในการเรียนรู้สูง ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลบ้าง
- บางครั้งอาจหาสิ่งของที่ต้องการได้ยาก เนื่องจากไม่มีระบบโฟลเดอร์สำหรับจัดระเบียบสิ่งของ
- การนำเข้าฐานข้อมูลขนาดใหญ่สามารถเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ SmartSuite
- ฟรี
- ทีม: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $28 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $41 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว SmartSuite
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SmartSuite อย่างไรบ้าง?
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ SmartSuite ช่วยให้ทีมงานของเราสามารถใช้งานและนำฟีเจอร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ SmartSuite จะมีเครื่องมืออัตโนมัติที่หลากหลาย แต่เรายังพบว่าฟีเจอร์อัตโนมัติที่จำเป็นบางประการยังไม่มีให้บริการ การปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น การปรับแต่งกระบวนการทำงานอัตโนมัติให้ยืดหยุ่นมากขึ้น และการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอัตโนมัติอื่น ๆ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง การเพิ่มเติมเหล่านี้จะช่วยลดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเราโดยรวม
📖 อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับ CRM เพื่อจัดการลูกค้า
3. MarginEdge (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลใบแจ้งหนี้ การคำนวณต้นทุนอาหาร และการวิเคราะห์เมนู)
MarginEdge สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์หากคุณต้องการปรับปรุงการดำเนินงานด้านหลังให้ราบรื่นขึ้น มันทำให้เอกสารใบแจ้งหนี้เป็นดิจิทัลและประมวลผลผ่านการสแกนมือถืออย่างง่าย ๆ ซึ่งช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง MarginEdge ยัง ผสานรวมกับระบบบัญชีและระบบจัดการขายหน้าร้าน (POS) ได้ สร้างระบบการเรียกเก็บเงินที่ราบรื่น
สิ่งที่ผู้ใช้ชื่นชอบเกี่ยวกับ MarginEdge คือการคำนวณต้นทุนสูตรอาหารแบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณ ดูต้นทุนอาหารของคุณได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับราคาและการจัดเมนูได้อย่างมีข้อมูล นอกจากนี้ยังช่วยในการนับสต็อกและติดตามการใช้จ่ายอาหาร การสูญเสีย ฯลฯ ผ่านรายงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MarginEdge
- บันทึกข้อมูลใบแจ้งหนี้ รวมถึงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือในรูปแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันมือถือ อีเมล การอัปโหลดผ่านแพลตฟอร์ม ฯลฯ
- เตรียมและจัดการสูตรอาหารแบบศูนย์กลางเพื่อฝึกอบรมพนักงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเมนูในหมวดหมู่เฉพาะและระบุรายการที่ทำกำไรได้จากการขาย
- ชำระเงินให้กับผู้ขายผ่านหลายช่องทาง—เช็ค, บัตรเครดิต, หรือกำหนดการชำระเงินด้วยระบบ Autopay
ข้อจำกัดของ MarginEdge
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติหลายอย่าง โดยเฉพาะในการแก้ไขใบแจ้งหนี้และการอนุมัติที่รอดำเนินการ
- ระบบมีข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดปัญหาขัดข้องบ่อยครั้ง เช่น ใบแจ้งหนี้ไม่ผ่าน หรือหน้าจอค้าง
- การป้อนคำสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้อง เช่น การสะกดผิด การป้อนซ้ำ ชื่อที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าเดียวกัน ฯลฯ อาจปรากฏขึ้นเป็นบางครั้ง
การกำหนดราคาของ MarginEdge
- MarginEdge: $330 ต่อสถานที่/เดือน
- MarginEdge + Freepour: $480 ต่อสถานที่/เดือน
MarginEdge คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึงMarginEdge อย่างไรบ้าง?
นี่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการช่วยธุรกิจร้านอาหารของเรา เราสามารถใช้ MarginEdge ในการกำหนดราคาเมนู แจ้งเตือนราคา วิเคราะห์เมนู จัดการสินค้าคงคลัง ชำระบิล และจัดการสินค้าคงคลังในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อบกพร่องบางอย่างในระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวสร้างสูตรอาหารของพวกเขา
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบเมนู Google Docs ฟรี
4. Agilysys Foodservice Management (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสบการณ์ของแขก)
Agilysys เป็นโซลูชันการบริการแบบครบวงจรที่ให้บริการแก่โรงแรม, คาสิโน, รีสอร์ท, สายการเดินเรือ, และแม้กระทั่งบริการอาหารในโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การดำเนินงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) และการจัดการสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างราบรื่น และมอบระบบแบบรวมศูนย์ให้คุณสามารถบริหารจัดการทุกแง่มุมของการบริการ—ตั้งแต่การจัดการทรัพย์สินไปจนถึงระบบ POS
โดยรวมแล้ว Agilysys ช่วยให้คุณจัดการโปรไฟล์ผู้เข้าพัก การประมวลผลการชำระเงิน และสินค้าคงคลังอาหาร พร้อมทั้งรับประกันการบริการที่ดีขึ้นด้วยเครื่องมือการจัดการบริการอาหารที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของระบบบริหารจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม Agilysys
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจองและมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับแขกด้วยระบบสำรองที่ตรงไปตรงมา
- จัดการทุกอย่างตั้งแต่การขอเบิกจนถึงใบแจ้งหนี้ การเงินธุรกิจ และเทคโนโลยี POS
- ทำให้การวิเคราะห์ร้านอาหาร โรงแรม และสินค้าคงคลังง่ายขึ้น เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับความชอบของแขกและประสิทธิภาพทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของระบบการจัดการบริการอาหารของ Agilysys
- ทำงานได้ดีที่สุดกับ Agilysys POS การผสานระบบ POS อื่น ๆ อาจทำให้ฟังก์ชันการทำงานมีจำกัด
การกำหนดราคาการจัดการบริการอาหารของ Agilysys
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวการจัดการบริการอาหารของ Agilysys
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึงAgilysys Foodservice Management อย่างไรบ้าง?
ติดตั้งง่ายและมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย การฝึกอบรมพนักงานใหม่ทำได้ง่ายและลดระยะเวลาการเปลี่ยนงาน อย่างไรก็ตาม เมนูบางส่วนของอินเทอร์เฟซอาจต้องการการปรับปรุงรูปลักษณ์และการเพิ่มประสิทธิภาพทางภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด
5. FoodPro® (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจอาหารขนาดเล็ก)
FoodPro® โดย Aurora Information Systems เหมาะสำหรับผู้ผลิตอาหารขนาดเล็กและผู้จัดการร้านอาหารที่กำลังมองหา ระบบการผลิตอาหาร การวางแผน และการควบคุม เป็น แพลตฟอร์มแบบบูรณาการหลายผู้ใช้ที่ช่วยให้คุณคาดการณ์และควบคุมสินค้าคงคลัง ตรวจสอบการผลิตอาหาร สร้างแผนมื้ออาหาร และทำการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอัตรากำไรและควบคุมงบประมาณ
คุณสมบัติเด่นของ FoodPro®
- ออกแบบเมนูวงจร เมนู ACI และเมนูมาตรฐานสำหรับสถานที่เสิร์ฟแต่ละแห่ง โดยคำนึงถึงการลดขยะอาหารและต้นทุน
- คาดการณ์จำนวนแขกที่แม่นยำโดยใช้ฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างแผนอาหารที่มีประสิทธิภาพ
- สร้างรายงานทางการเงิน ตั้งแต่รายงานกำไรขาดทุนพื้นฐาน ไปจนถึงการซื้อสินค้า สรุปต้นทุนตามสถานที่ ต้นทุนการเตรียมอาหาร ฯลฯ
ข้อจำกัดของ FoodPro®
- การปรับแต่งที่จำกัด อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดหากคุณเป็นธุรกิจอาหารที่ต้องการการปรับแต่งขั้นสูง
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกัน
ราคาของ FoodPro®
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว FoodPro®
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบวางแผนเมนูอาหารเย็นฟรี
6. Crunchtime (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการดำเนินงานของร้านอาหาร)
หากคุณกำลังรู้สึกถึงความร้อนแรงจากต้นทุนอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารที่เปลี่ยนแปลง และความท้าทายด้านแรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร Crunchtime สามารถช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการและรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
Crunchtime เป็นที่รู้จักในการจัดการสินค้าคงคลังและการดำเนินงานด้านแรงงาน มอบ แดชบอร์ดส่วนกลางให้คุณดูสถานที่ต่างๆ ติดตามคำสั่งซื้อสินค้าคงคลัง และจัดการสูตรอาหารและเมนู นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือรายงานและการจัดตารางเวลาที่ปรับแต่งได้ รวมถึงแหล่งข้อมูลการแก้ไขปัญหา ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
จุดเด่นหลักของเครื่องมือนี้คือความสามารถในการ 'เจาะลึก' ที่ช่วยให้คุณสามารถนำทางจากภาพรวมข้อมูลร้านอาหารในระดับสูงไปยังจุดข้อมูลที่ละเอียดได้
คุณสมบัติเด่นในช่วงเวลาสำคัญ
- ระบบอัตโนมัติตารางการทำงานรายวันและรายสัปดาห์ของพนักงาน พร้อมส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- รับคำแนะนำจาก AI ที่แม่นยำเกี่ยวกับปริมาณการเตรียมอาหาร, การสั่งซื้อสินค้า, และการขาย โดยอ้างอิงจากข้อมูลการบริโภคในอดีต, ระดับ PAR ของร้านค้า, สินค้าคงคลัง, เป็นต้น
- ติดตามอุณหภูมิระหว่าง -40°C ถึง 85°C เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
- รับข้อมูลสดเกี่ยวกับต้นทุนอาหาร แนวโน้มแรงงาน และโปรแกรมการฝึกอบรมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์
ข้อจำกัดในช่วงเวลาสำคัญ
- การจัดทำคู่มือการสั่งซื้อโดยไม่มีแม่แบบเป็นเรื่องยาก และไม่มีพื้นที่สำหรับเพิ่มจำนวนขั้นต่ำ
- คุณไม่สามารถใช้เทมเพลตได้จริง ๆ เมื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์จากอุปกรณ์มือถือ เช่น แท็บเล็ต
- เครื่องมือนี้ขาดความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าโดยผู้ใช้ มีตัวกรองจำกัดและไม่มีวิธีในการย้ายวิดเจ็ตบางตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้
ราคาช่วงวิกฤต
- ราคาตามความต้องการ
เรตติ้งและรีวิวในช่วงเวลาสำคัญ
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึงCrunchtime อย่างไรบ้าง?
หากคุณเป็นบริษัทร้านอาหารแบบดั้งเดิม CrunchTime จะตอบสนองความต้องการของคุณและใช้งานได้ง่ายพอสมควรสำหรับการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทำได้ช้า และผลิตภัณฑ์รู้สึกหยุดนิ่งมาหลายปีแล้ว โมดูลคอมมิสเซอรี่ไม่ได้รับการปรับปรุงและออกแบบมาไม่ดี
🧠 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2023โรงแรมกว่า 80%รายงานว่าประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร สิ่งนี้เรียกร้องให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานประจำ กำหนดตารางงานพนักงานตามการคาดการณ์ที่แม่นยำ และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
7. Restaurant365 (เหมาะที่สุดสำหรับการบัญชีและการจัดการเงินเดือน)
Restaurant365 เป็นแพลตฟอร์มการจัดการร้านอาหารที่สามารถเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจอาหารของคุณได้ แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยการรายงานทางการเงิน การจ่ายเงินเดือนและการบัญชี การจัดการสินค้าคงคลังและแรงงาน และการผสานระบบ POS
แม้ว่าเครื่องมือนี้จะไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่คุณอาจชอบมันเพราะ การเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์และเครื่องมือบัญชีอัตโนมัติที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ผ่านการติดตามที่แม่นยำและเพิ่มผลกำไรสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ Restaurant365
- ตั้งค่าพารามิเตอร์การแจกจ่ายทิปอย่างเป็นธรรมและทำให้กระบวนการจัดการทิปเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ
- ใช้รายงานแรงงานและยอดขายเพื่อคาดการณ์ยอดขายและจัดตารางพนักงานในหลายสาขา
- สร้างแคตตาล็อกกลางและคู่มือการสั่งซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าการเตรียมอาหารและการใช้วัตถุดิบเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา
ข้อจำกัดของ Restaurant365
- ตามที่ผู้ใช้บางรายระบุ ระบบการจัดการสินค้าคงคลังมีความซับซ้อน โดยเฉพาะฟังก์ชันการจัดการสูตรอาหารที่ควรปรับปรุงให้ใช้งานง่ายขึ้น
- เครื่องมือนี้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีฟังก์ชันมากมายและอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน
- การกระทบยอดบัญชีธนาคารอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก และการแก้ไขข้อผิดพลาดจากงวดก่อนอาจใช้เวลามาก
ราคาของร้านอาหาร365
- สิ่งจำเป็น: $499/เดือน ต่อสถานที่, คิดค่าบริการรายไตรมาส
- มืออาชีพ: $749/เดือน ต่อสถานที่, เรียกเก็บเงินรายไตรมาส
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของร้านอาหาร365
- G2: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึงRestaurant365 อย่างไรบ้าง?
ฉันรู้สึกขอบคุณที่มีสิ่งของจำเป็นทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ปริมาณข้อมูลที่สามารถดึงออกมาได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้ฉันสามารถตรวจสอบและดูแลหลายสิ่งพร้อมกันได้ ใช้งานง่ายสำหรับทุกระดับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ฉันดำเนินธุรกิจที่มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นโดยใช้เครื่องมือนี้ เราใช้ 365 ตลอดทั้งวันในธุรกิจของเรา การสนับสนุนลูกค้านั้นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมการติดตามผลที่ดี อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซมีความสวยงามแบบเก่า ดูเหมือนโปรแกรม Windows 95 เมื่อเทียบกับมุมมองที่สะอาดและชัดเจนกว่า
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ
โซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
8. โทสต์ (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน)
Toast รวมระบบ POS การติดตามสินค้าคงคลัง และการจัดการครัวไว้ในที่เดียว เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายพร้อม ระบบจัดการสินค้าคงคลังที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณสแกนใบแจ้งหนี้และอัปเดตระดับสต็อกได้แบบเรียลไทม์
คุณสามารถใช้มันเพื่อประสานงานการดำเนินงานในครัว จัดการงานด้านหน้าและด้านหลังร้าน ติดตามประสิทธิภาพของเมนู และแม้กระทั่งจัดการเงินเดือนด้วยระบบเงินเดือนในตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toast
- สร้างกฎการให้ทิปแบบกำหนดเอง, อัตโนมัติการจ่าย, และทำให้การรายงานทิปเป็นระบบ
- ลดเวลารอและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานด้วยคีออสก์ร้านอาหาร Toast ที่ลูกค้าสามารถปรับแต่งคำสั่งซื้อได้ตามต้องการ
- ระบบแสดงผลในครัวสำหรับจัดการคำสั่งซื้อ, ดูคำสั่งซื้อที่กำลังจะมาถึง, และสร้างรายงานประสิทธิภาพการทำงานของครัว
- ปรับแต่งเมนูสำหรับแต่ละสาขา, บริหารจัดการรายงานจากศูนย์กลาง, และควบคุมการดำเนินงานจากแดชบอร์ดเดียว
ข้อจำกัดของขนมปังปิ้ง
- คุณสมบัติการรายงานที่จำกัด
- บริการลูกค้าไม่ตอบสนองตามที่ผู้ใช้บางรายระบุ
- ค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าธรรมเนียมการดำเนินการบัตรเครดิต สูงมาก
ราคาของ Toast
- ฟรี
- จุดขาย: เริ่มต้นที่ $69/เดือน
- สร้างของคุณเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของขนมปังปิ้ง
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Toast อย่างไรบ้าง?
การทำงานร่วมกับ Toast ในการตั้งค่านั้นยอดเยี่ยมและง่ายดายมาก เมื่อเราเติบโตขึ้น การสนับสนุนของพวกเขาก็มั่นคง ไม่เหมือนกับระบบ POS อื่นๆ ที่เราเคยใช้ในอดีต อย่างไรก็ตาม การรายงานยังต้องปรับปรุง...ข้อมูลส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ชัดเจนว่าจะดึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างไร และพวกเขาต้องส่งข้อมูลทั้งหมดเป็นไฟล์แนบทางอีเมล นอกจากนี้ เมนูสำหรับเสิร์ฟลูกค้าอาจซับซ้อนเกินไป ต้องกดหลายชั้น 2-3 ระดับเพื่อสั่งเบียร์บราวน์เอลขนาด 8 ออนซ์
🧠 คุณรู้หรือไม่?ระบบ POS สำหรับร้านอาหารคาดว่าจะเติบโตจาก13.35 (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2025 เป็น 28.06 (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี 2034 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 8.6%
9. FoodStorm (เหมาะที่สุดสำหรับการวางและจัดการคำสั่งซื้อแบบหลายช่องทาง)
คิดถึง FoodStorm เป็น ศูนย์ควบคุมภารกิจ สำหรับผู้ประกอบการบริการอาหาร ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดเลี้ยง, ผู้ค้าปลีก, หรือผู้จัดการร้านอาหารที่ต้องรับมือกับคำสั่งซื้อมากกว่า 100 รายการ แพลตฟอร์มนี้จะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่เดียว—ตั้งแต่การผลิต,การจัดการคำสั่งซื้อ, การตลาด, ไปจนถึงการสื่อสารกับลูกค้า
ด้วย FoodStorm คุณสามารถ กรอกคำสั่งซื้อได้โดยตรงจากการโทร, อีเมล, หรือคีออสในร้าน, จัดระเบียบครัวทั้งหมดของคุณ, และตรวจสอบคำสั่งซื้อและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงในมุมมองปฏิทิน ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถปรับแต่งรายการ, ราคา, และเมนู, เพิ่มปุ่มและหมวดหมู่ในหน้าสั่งซื้อ, และแม้กระทั่งเพิ่มรูปภาพในเมนูโดยใช้ตัวสร้างภาพ AI
คุณสมบัติเด่นของ FoodStorm
- สั่งซื้อและจัดการคำสั่งซื้อผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เคาน์เตอร์ในร้าน, เคาน์เตอร์บริการ, อีเมล, และโทรศัพท์
- จัดการคำสั่งซื้อสำหรับการรับสินค้า ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และจัดการสินค้าที่ขายตามน้ำหนัก พร้อมการจัดการปริมาณในช่วงวันหยุด
- แสดงรายการสั่งซื้อของลูกค้าที่เข้ามาบนหน้าจอในครัวด้วยระบบแสดงผลในครัว
ข้อจำกัดของ FoodStorm
- ตามที่ผู้ใช้บางรายระบุว่า FoodStorm ขาดการสนับสนุนและการจัดการบัญชี
- แอปนี้อาจใช้งานยากบนอุปกรณ์มือถือ ครอบคลุมเฉพาะฟังก์ชันหลักเท่านั้น
- การสั่งอาหารให้กับผู้รับที่แตกต่างจากผู้สั่งอาจทำให้เกิดความสับสน
ราคาของ FoodStorm
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ FoodStorm
- G2: 4. 5/5 (30 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึงFoodStorm อย่างไรบ้าง?
FoodStorm ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยม การสนับสนุนลูกค้าเป็นเลิศและเราชื่นชอบตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถรับข้อมูลที่ทีมของเราต้องการได้อย่างง่ายดาย การป้อนรายการเมนูและแพ็คก็ง่ายมากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การรายงานบางส่วนไม่สามารถปรับแต่งได้ตามผู้ใช้มากเท่ากับโปรแกรมอื่น ๆ ที่เราเคยใช้ แต่ FoodStorm มีบริการรายงานแบบกำหนดเองโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมาก
10. Computrition (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการอาหารในโรงพยาบาล)
ชุดโซลูชันสำหรับธุรกิจบริการอาหารแบบครบวงจรของ Computrition ช่วยให้องค์กรต่างๆ จัดการด้านโภชนาการและบริการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาล ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถ บริหารจัดการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริการอาหาร—ตั้งแต่สูตรอาหาร เมนู งบประมาณ สินค้าคงคลัง ผู้จัดจำหน่าย ไปจนถึงการแจกจ่ายอาหาร
จุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงสูตรอาหารกับสารก่อภูมิแพ้และข้อจำกัดด้านอาหาร โดยระบบจะแก้ไขและปรับเมนูโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของอาหารและการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Computrition
- สร้างบัตรอาหารที่ปรับแต่งตามการเลือกและความชอบของผู้ป่วย
- ระบบอัตโนมัติการจัดการอาหาร การเปลี่ยนแปลงเมนู และการแก้ไข รวมถึงการติดตามประวัติการรับประทานอาหารของผู้ป่วย
- การคาดการณ์ความต้องการในการจัดหาเพื่อลดการสูญเสียอาหารด้วย CI Smart Forecasting
ข้อจำกัดของการให้สารอาหาร
- พื้นที่สำหรับข้อความพิเศษหรือข้อความส่วนตัวบนตั๋วเมนูอาหารมีจำกัด
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน โดยบางฟีเจอร์ต้องคลิกหลายครั้งเกินไป
การกำหนดราคาแบบคอมปิวเทรชัน
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการให้สารอาหาร
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ตัดสินใจอย่างถูกต้องเพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานธุรกิจอาหารของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการอาหารนั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพ แต่การมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการในการปรับแต่งขั้นสูง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์อย่าง FoodPro® หรือ Crunchtime อาจไม่เพียงพอ เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด ในทางกลับกัน โซลูชันที่แข็งแกร่งอย่าง ClickUp อาจเป็นคำตอบที่คุณต้องการ
ClickUp นำเสนอฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยคุณจัดการทุกด้านของการบริหารงานอาหาร—ตั้งแต่การติดตามสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ การวางแผนสูตรอาหารและเมนู การวิเคราะห์ราคา การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร การคาดการณ์ยอดขาย และอื่นๆ อีกมากมาย
ดังนั้น ประเมินความต้องการทางธุรกิจของคุณ และค้นหาว่าเครื่องมือใดที่ตอบโจทย์ทุกข้อ หากเป็น ClickUp คุณสามารถสำรวจแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้สมัครฟรี!