10 ซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2025

การจัดการสินค้าคงคลังเป็นงานที่สำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท แต่มีข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจ: ร้านค้าปลีกขนาดเล็กโดยเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกา มีความแม่นยำของสินค้าคงคลังเพียง 63% เท่านั้น
ตัวการ? มักเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ นำไปสู่ปัญหาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น การสต็อกสินค้าเกินหรือการพลาดยอดขาย
หากคุณยังคงพึ่งพาตารางคำนวณสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง คุณอาจกำลังสร้างปัญหาเหล่านี้ให้กับตัวเอง
แต่มีข่าวดี! แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังสมัยใหม่สามารถพลิกสถานการณ์นี้ได้ เครื่องมือเหล่านี้ มาพร้อมกับคุณสมบัติมากมายเพื่อทำให้กระบวนการซัพพลายเชนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น— ตั้งแต่เครื่องสแกนบาร์โค้ดไปจนถึงการผสานรวมระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)
การลงทุนในซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังได้อย่างมาก เพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดเวลาได้ ในช่วงปีที่ผ่านมา ทีมงานของฉันและฉันที่ ClickUp ได้ทดสอบและรวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 โดยเน้นว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้เหมาะกับใคร ราคาเป็นอย่างไร และมีคุณสมบัติหลักอะไรบ้าง
แต่ก่อนอื่น มาดูกันว่าคุณควรพิจารณาอะไรในซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง?
ซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังที่เชื่อถือได้ต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องเป็นอันดับแรก นี่คือสิ่งที่คุณควรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- การติดตามแบบเรียลไทม์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ให้ข้อมูลระดับสินค้าคงคลังและการเคลื่อนไหวที่ทันสมัยเพื่อป้องกันการขาดสต็อกและการมีสินค้าเกิน
- การสแกนบาร์โค้ด: เลือกระบบที่รองรับการสแกนบาร์โค้ดเพื่อการระบุและติดตามสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานรวมกับระบบ POS, ระบบซัพพลายเชน, และระบบบัญชีของคุณได้หรือไม่ เพื่อให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: มองหาความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อสินค้าคงคลังต่ำ, วันหมดอายุ, และจุดสั่งซื้อใหม่เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าคงคลัง
- การสนับสนุนหลายช่องทาง: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการสินค้าคงคลังผ่านช่องทางการขายต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกัน
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบสินค้าคงคลังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์หลากหลายประเภทได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดการและใช้งานขณะเดินทาง
- ความสามารถในการขยายตัว: มองหาเครื่องมือที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ รองรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและความซับซ้อนของสินค้าคงคลังเมื่อคุณขยายกิจการ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยลดเวลาในการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
10 อันดับซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด
ในรายการด้านล่างนี้ ฉันจะเจาะลึกถึงเครื่องมือซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดในปี 2024 ฉันจะให้ภาพรวมสั้น ๆ ของแต่ละเครื่องมือเพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบตัวเลือกของคุณได้อย่างง่ายดาย
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนสินค้าคงคลัง การจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพ)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่โดดเด่นในการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังClickUpอาจเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการการดำเนินงานสำหรับธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการจัดการการดำเนินงานอีคอมเมิร์ซ การจัดการสินค้าคงคลัง และการตั้งเป้าหมาย
ด้วยโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp คุณสามารถ ทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้น ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงเมตริกแบบเรียลไทม์ ติดตามสินค้าคงคลังด้วยรายการที่เป็นระเบียบ และทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น
แดชบอร์ดของ ClickUpมีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ มอบ มุมมอง 360° ของข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณ
คุณสามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ด้วยตัวเลือกสำหรับสถานะที่ปรับแต่งได้ ตาราง และเครื่องมือรายงาน นอกจากนี้ วิดเจ็ตแดชบอร์ด ยังช่วยให้คุณดึงข้อมูลสำคัญ เช่น เวลาที่ติดตามและแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ
หากคุณชอบ รูปแบบที่มีโครงสร้าง มากกว่าโหมดมุมมองตารางของ ClickUpอาจดึงดูดความสนใจของคุณ
ช่วยให้คุณจัดระเบียบงบประมาณ, สินค้าคงคลัง, และรายละเอียดลูกค้าในรูปแบบแถวและคอลัมน์ที่เป็นระเบียบสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อบันทึกข้อมูลเกือบทุกอย่าง—ความคืบหน้าของงาน, ไฟล์แนบ, การให้คะแนนดาว, และประเภทฟิลด์มากกว่า 15 ประเภท
หากคุณต้องการติดตามการเคลื่อนไหวของสต็อกและความพร้อมใช้งาน เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUpช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังขนาดใหญ่หรือซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย มันช่วยให้คุณติดตามระดับสินค้าคงคลัง การเคลื่อนไหวของสต็อก และการเปลี่ยนแปลงต้นทุน และจัดระเบียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ในฐานข้อมูลที่ใช้งานง่าย
เทมเพลตนี้ยังช่วยคุณ:
- ติดตามระดับสินค้าคงคลัง, ความพร้อมของสต็อก, การเคลื่อนไหว, และการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
- จัดระเบียบรายละเอียดสินค้า รวมถึงราคาและรูปภาพ ในฐานข้อมูลที่ใช้งานง่าย
- วิเคราะห์แนวโน้มสินค้าคงคลังเพื่อตัดสินใจเติมสินค้าอย่างมีข้อมูล
เทมเพลตรายงานสินค้าคงคลังของ ClickUpช่วยเพิ่มความแม่นยำในการติดตามระดับสินค้า ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายสินค้าคงคลังและคาดการณ์ความต้องการได้ล่วงหน้า เพื่อให้คุณพร้อมรับมือกับปัญหาการขาดแคลนที่อาจเกิดขึ้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- มองเห็นระดับสต็อกได้อย่างรวดเร็วในพริบตา
- อัปเดตข้อมูลได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- จัดหมวดหมู่สินค้าเพื่อการค้นหาที่ง่ายดาย
ClickUp Automationsเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมาก ด้วยการทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นระบบอัตโนมัติและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ ด้วยระบบอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์เพื่ออัปเดตระดับสินค้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มหรือลบรายการ ช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องแบบเรียลไทม์
การแจ้งเตือนสามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนคุณเมื่อสินค้าคงคลังถึงระดับวิกฤต ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจและเติมสินค้าได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับลูกค้าเพื่อจัดหมวดหมู่และจัดระเบียบข้อมูลสินค้าคงคลัง ทำให้ง่ายต่อการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการสินค้าคงคลังของคุณดีขึ้นในที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการการเติมสินค้าและการจัดส่งด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp ดูตารางการจัดส่งคำสั่งซื้อและงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ผ่านไทม์ไลน์การทำงานร่วมกันและปฏิทินทรัพยากร
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการเติมสินค้าด้วยงานที่ทำซ้ำใน ClickUp
- การผสานการทำงานของ ClickUpกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซช่วยให้การซิงโครไนซ์ข้อมูลสินค้าคงคลังมีความแม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจและช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
- ติดตามยอดขายสินค้าและบริหารจัดการกำลังการผลิตด้วยเครื่องมือวางแผนที่ใช้งานได้จริง รวมถึงเทมเพลตรายการสินค้าสำเร็จรูปและรายชื่อผู้จำหน่าย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เกี่ยวกับระดับการปรับแต่งที่สูง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อ Workspace ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Zoho Inventory (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)
Zohoให้บริการชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรที่รวมแอปพลิเคชันต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น Zoho CRM ระบบช่วยเหลือ และ Zoho Inventory
Zoho Inventory มีคุณสมบัติเช่น การติดตามสินค้าคงคลังการจัดการคำสั่งซื้อ และการจัดการคลังสินค้า ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
Zoho สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยม เช่น Shopify, Amazon, Etsy, eBay และ ZohoCommerce แม้ว่าจะมีตัวเลือกการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างจำกัด แต่ Zoho ก็ยังคงมีราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับอีคอมเมิร์ซอื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Inventory
- จัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ดและระบบระบุตัวตนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID)
- ตรวจสอบการหมุนเวียนสินค้าอย่างทันเวลาสำหรับสินค้าที่เสื่อมสภาพได้
- ให้บริการอัตราค่าขนส่งแบบเรียลไทม์จากผู้ให้บริการขนส่งระดับโลกชั้นนำ
ข้อจำกัดของ Zoho Inventory
- การผสานรวมที่จำกัดกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและตลาดออนไลน์
- การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อรายเดือน โดยจะต้องอัปเกรดแผนเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น
ราคาของ Zoho Inventory
- แผนฟรี (จำกัด 50 ออเดอร์และผู้ใช้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น)
- มาตรฐาน: $39/เดือน ต่อองค์กร (พร้อมคำสั่งซื้อรายเดือน 500 รายการ และผู้ใช้สองคน)
- มืออาชีพ: $99/เดือน ต่อองค์กร (พร้อมคำสั่งซื้อ 3000 รายการต่อเดือน และผู้ใช้สองคน)
- พรีเมียม: $159/เดือน ต่อองค์กร (พร้อมคำสั่งซื้อ 7,500 รายการต่อเดือน และผู้ใช้สองคน)
- องค์กร: $299/เดือนต่อองค์กร (พร้อมคำสั่งซื้อรายเดือน 15,000 รายการและผู้ใช้เจ็ดคน)
Zoho Inventory รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
3. ระบบสต็อกแบบ Fishbowl (ซอฟต์แวร์จัดการสต็อกบนคลาวด์ที่ดีที่สุด)
ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังและห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง Fishbowl ผสานการทำงานกับ QuickBooks ได้อย่างราบรื่นเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันเพิ่มความแม่นยำด้วยการ สแกนบาร์โค้ด ซึ่งช่วยให้การติดตามสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างถูกต้อง และรองรับการตรวจสอบสต็อกแบบเรียลไทม์ในหลายสถานที่—เหมาะสำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่
คุณสมบัติการติดตามชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังโดยใช้หมายเลขซีเรียล หมายเลขล็อต หรือวันหมดอายุ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการติดตามย้อนกลับและการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบที่เข้มงวด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fishbowl Inventory
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนส่งขนาดใหญ่และผู้ผลิต
- ระบบอัตโนมัติการสร้างใบสั่งซื้อตามแนวโน้มการขายและความต้องการของสินค้าคงคลังด้วยระบบจัดการคำสั่งซื้อของ Fishbowl
- เข้าถึงและจัดการสินค้าคงคลังได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ
ข้อจำกัดของระบบสต็อกแบบ Fishbowl
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับบริษัทที่มีผู้ใช้จำนวนมาก
- คุณสมบัติเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การกำหนดราคาแบบ Fishbowl Inventory
- Fishbowl Drive: $349/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- Fishbowl ขั้นสูง: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
การจัดอันดับและรีวิว Fishbowl Inventory
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
4. Cin7 (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ค้าปลีกแบบหลายช่องทาง)
Cin7 เป็นเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังบนระบบคลาวด์ ที่มีให้ใช้ฟรีสำหรับร้านค้าอีคอมเมิร์ซบน Shopify มีคุณสมบัติหลากหลายและการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ
ระบบออนไลน์นี้ใช้ วิธีการคัมบัง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเติมสต็อกและการสั่งซื้อใหม่ รวมถึงฟังก์ชันการบัญชีเช่นวิธีการ FIFO (First In, First Out)
Cin7 โดดเด่นด้วย ราคาที่คุ้มค่า สำหรับธุรกิจทุกขนาดและความสามารถในการจัดการจำนวนหน่วยสินค้าคงคลัง (SKUs) ได้ไม่จำกัด
คุณสมบัติเด่นของ Cin7
- โอนย้ายสินค้าคงคลังระหว่างคลังสินค้าได้อย่างราบรื่น
- สร้างใบสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติอัตโนมัติ
- เข้าถึงระบบ POS และการสแกนบาร์โค้ดในทุกแผน
ข้อจำกัดของ Cin7
- แผนพื้นฐานขาดคุณสมบัติเช่นการเชื่อมต่อ EDI และการกำหนดค่า 3PL
- ไม่มีแผนฟรีหรือตัวเลือกทดลองใช้งาน
ราคาของ Cin7
- มาตรฐานหลักของ Cin7: เริ่มต้นที่ $349/เดือน
- Cin7 Core Pro: เริ่มต้นที่ $599/เดือน
- Cin7 Core Advanced: เริ่มต้นที่ $999/เดือน
Cin7 (Core) คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 3 /5 (700+ รีวิว)
5. Ordoro (ดีที่สุดสำหรับการจัดส่งและการจัดการคำสั่งซื้อ)
Ordoro นำเสนอฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถ จัดการการจัดส่ง, จัดการสินค้าคงคลังแบบดรอปชิปปิ้ง, เปิดการเข้าถึง API, และวิเคราะห์ขั้นสูง แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การผสานรวมช่องทางการขายต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเติมเต็มคำสั่งซื้อ
ไม่ว่าคุณจะจัดการสินค้าคงคลัง 100 รายการหรือ 500,000 คำสั่งซื้อต่อเดือน โครงสร้างข้อมูลการส่งออกที่ครอบคลุมและระบบบัญชีของ Ordoro สามารถทำให้การจัดการสินค้าคงคลังของคุณง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Ordoro
- นำเสนอระบบอัตโนมัติในการจัดซื้อที่ทันสมัยเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น
- ช่วยให้การจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับธุรกิจที่มีหลายคลังสินค้า
- เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยม เช่น Shopify, Magento และ WooCommerce
ข้อจำกัดของ Ordoro
- ไม่มีเวอร์ชันมือถือ ซึ่งแตกต่างจากซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังอื่นๆ หลายตัว
- ราคาอาจสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Ordoro
- การจัดส่ง: ฟรี
- สินค้าคงคลัง: $349/เดือน
- ดรอปชิปปิ้ง: $299/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Ordoro
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
6. QuickBooks E-Commerce (เหมาะสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโต)
QuickBooks Commerce (เดิมชื่อ TradeGecko) เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ธุรกิจ จัดการสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ, อัตโนมัติการทำงาน, และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ ของเครื่องมือช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานซ้ำๆ และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานด้วยมือได้ ด้วยการทำให้กระบวนการต่างๆ เช่น การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การสร้างใบสั่งซื้อ และการปรับสินค้าคงคลังเป็นอัตโนมัติ เครื่องมือนี้จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยประหยัดเวลาของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks สำหรับอีคอมเมิร์ซ
- เชื่อมต่อกับ Xero ได้อย่างราบรื่นเพื่อการบัญชีที่คล่องตัว
- ตรวจสอบระดับสต็อกในหลายสถานที่และช่องทาง
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังสินค้าด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการตำแหน่งที่ตั้งของกล่องและรายการหยิบสินค้า
ข้อจำกัดของ QuickBooks E-commerce
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้เมื่อใช้ซอฟต์แวร์เป็นครั้งแรก
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
การกำหนดราคาสำหรับอีคอมเมิร์ซ QuickBooks
- เริ่มต้นง่ายๆ: $35/เดือน
- สิ่งจำเป็น: 65 ดอลลาร์/เดือน
- เพิ่มเติม: $99/เดือน
- ขั้นสูง: 235 ดอลลาร์/เดือน
QuickBooks E-commerce ratings & reviews
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. DEAR Systems (เหมาะที่สุดสำหรับการผลิตและการค้าส่ง)
DEAR Systems เป็นโซลูชัน ERP บนระบบคลาวด์ ขจัดความจำเป็นในการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น เซิร์ฟเวอร์และสวิตช์
ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ความสามารถในการพยากรณ์ความต้องการ ซึ่งช่วยให้คุณคาดการณ์ความต้องการสินค้าคงคลังได้อย่างแม่นยำ ลดปัญหาสินค้าคงคลังเกินและสินค้าขาดสต็อก
โมดูลการจัดซื้อของแพลตฟอร์มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจซื้อของคุณ ด้วยความแม่นยำและประสิทธิภาพ มีหน้าข้อมูลผู้จัดจำหน่ายและเครื่องมือรายงานทางการเงิน
สำหรับธุรกิจที่ยังคงพึ่งพาวิธีการวางแผนความต้องการแบบแมนนวล DEAR Systems มีเครื่องมือที่สามารถแทนที่การวางแผนกำลังการผลิตใน Excel ที่ล้าสมัยด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและอัตโนมัติมากขึ้น ซึ่งช่วยให้การผลิตของคุณสอดคล้องกับความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DEAR Systems
- ระบุและปรับปรุงแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานของคุณด้วยการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
- รับการแจ้งเตือนเพื่อกระตุ้นการสั่งซื้อเติมสินค้าเมื่อสต็อกเหลือน้อยด้วยการแจ้งเตือนจุดสั่งซื้อใหม่
- เข้าถึงรายงานมาตรฐานกว่า 300 รายการเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด
ข้อจำกัดของระบบ DEAR
- ค่าใช้จ่ายที่สูงอาจเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของระบบ DEAR
- เริ่มต้นที่ $249/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
DEAR Systems การจัดอันดับและรีวิว
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
8. NetSuite ERP (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังในระดับองค์กร)
NetSuite ERP นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การจัดการทางการเงินไปจนถึงการควบคุมสินค้าคงคลัง ทำให้เป็นศูนย์รวมบริการครบวงจรสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการเติบโต
แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ของระบบช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานได้อย่างมั่นใจ
NetSuite ERP มอบ การมองเห็นแบบเรียลไทม์ในสต็อกสินค้า การคาดการณ์ความต้องการ และการจัดการคำสั่งซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่เหมาะสมอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งช่วยลดต้นทุนการถือครองสินค้าและลดความเสี่ยงของการขาดสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
แพลตฟอร์มนี้ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ มอบการมองเห็นและการควบคุมแบบครบวงจรตลอดกระบวนการดำเนินงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบ ERP NetSuite
- บริหารจัดการบริษัทย่อย หน่วยธุรกิจ และนิติบุคคลหลายแห่งได้อย่างง่ายดาย รองรับหลายภาษาและสกุลเงิน
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์และจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ปฏิทินและแผนภูมิแกนต์
- เพิ่มการมองเห็นทั่วโลกด้วยการจัดการตำแหน่งที่ตั้งของผู้จำหน่าย การวางแผนความต้องการการจัดจำหน่าย และเครื่องมือการวางแผนหลายตำแหน่งที่ตั้ง
ข้อจำกัดของระบบ ERP NetSuite
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปรับแต่งแพลตฟอร์ม ERP
- มีข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภทเอกสารที่คุณสามารถส่งออกได้ และข้อมูลทั้งหมดอาจไม่ถูกถ่ายโอนอย่างถูกต้อง
ราคาของระบบ ERP NetSuite
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ระบบ ERP ของ NetSuite
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (1,500+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบรายการสินค้าฟรีสำหรับ Excel, Sheets และ ClickUp
9. SAP IBP (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังในห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อน)
การใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องและข้อมูลแบบเรียลไทม์ SAP IBP ทำนายความต้องการในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับระดับสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญคือ การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังหลายระดับ (MEIO) SAP IBP ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังในหลายสถานที่และหลายระดับภายในห่วงโซ่อุปทาน คุณสมบัตินี้พิจารณาถึง การพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างระดับสต็อกที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดสินค้าคงคลังส่วนเกินในขณะที่ยังคงรักษาระดับการบริการที่สูงไว้ได้
นอกจากนี้ยัง สนับสนุนการวางแผนสถานการณ์ ช่วยให้ธุรกิจสามารถประเมินผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดหาจากซัพพลายเออร์หรือการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า และเลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP IBP
- บรรลุการมองเห็นที่ครอบคลุม การแจ้งเตือน และการวิเคราะห์เพื่อวัดประสิทธิภาพ ทำนายการหยุดชะงัก และอยู่เหนือปัญหา
- ดำเนินการจำลองสถานการณ์แบบเรียลไทม์สำหรับสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
- สนับสนุนการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับระบบ SAP อื่น ๆ และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ SAP IBP
- เส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากความซับซ้อนและคุณสมบัติที่ครอบคลุม
- เครื่องมือนี้ใช้เทคโนโลยี RDP สำหรับบางกระบวนการ ซึ่งไม่ใช่เทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่
ราคาของ SAP IBP
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SAP IBP
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. inFlow Inventory (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังที่ใช้งานง่าย)
inFlow Inventory ได้รับการออกแบบมาเพื่อ ทำให้การควบคุมสต็อกง่ายขึ้น สำหรับธุรกิจทุกขนาด มัน รวมศูนย์ข้อมูลสินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อ ให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลังและการเคลื่อนไหวที่ศูนย์กระจายสินค้าของคุณ
คุณสมบัติหลักของระบบนี้ ได้แก่ การบาร์โค้ด, การจัดการคลังสินค้าหลายสาขา, และการวิเคราะห์อย่างละเอียด, ซึ่งช่วยให้สามารถติดตาม, สั่งซื้อ, และปรับปรุงสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ inFlow Inventory
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการขายออนไลน์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงตลาดออนไลน์ เว็บไซต์ และร้านค้าจริง เพื่อจัดการสินค้าคงคลังจากอินเทอร์เฟซเดียว
- เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการรับสินค้า การหยิบสินค้า และการจัดการสินค้าคงคลังด้วยการสแกนบาร์โค้ดและ RFID (การระบุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ)
- สร้าง ประมวลผล และติดตามคำสั่งซื้อ รวมถึงออกแบบแม่แบบใบสั่งซื้อสำหรับรอบการจัดซื้อในอนาคต
ข้อจำกัดของ inFlow Inventory
- ปัญหาการขยายขนาดสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่หรือเติบโตอย่างรวดเร็ว
ราคาสินค้าในสต็อก inFlow
- ผู้ประกอบการ: $110/เดือน
- ธุรกิจขนาดเล็ก: $279/เดือน
- ขนาดกลาง: $549/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $1,319/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ inFlow Inventory
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (450+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: ใบรับสินค้า (GRN) คืออะไร และทำไมจึงสำคัญ?
การเลือกซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น การติดตามสินค้าคงคลังด้วยมือจะยิ่งยากขึ้น นำไปสู่ข้อผิดพลาด สินค้าสูญหาย และความล่าช้าในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ—ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินงานของคุณ
การเปลี่ยนมาใช้ระบบเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังบนคลาวด์สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก มันทำให้การตรวจสอบสินค้าคงคลังง่ายขึ้น ทำให้การจัดการระดับสต็อกง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด และทำให้กระบวนการสั่งซื้อเป็นไปอย่างราบรื่น
หากคุณเป็นผู้จัดการสินค้าคงคลังหรือเจ้าของธุรกิจ ClickUp มอบโซลูชันที่ทรงพลังสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ มีคุณสมบัติการติดตามแบบเรียลไทม์, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง!