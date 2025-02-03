บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2025

3 กุมภาพันธ์ 2568

การจัดการสินค้าคงคลังเป็นงานที่สำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท แต่มีข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจ: ร้านค้าปลีกขนาดเล็กโดยเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกา มีความแม่นยำของสินค้าคงคลังเพียง 63% เท่านั้น

ตัวการ? มักเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ นำไปสู่ปัญหาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น การสต็อกสินค้าเกินหรือการพลาดยอดขาย

หากคุณยังคงพึ่งพาตารางคำนวณสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง คุณอาจกำลังสร้างปัญหาเหล่านี้ให้กับตัวเอง

แต่มีข่าวดี! แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังสมัยใหม่สามารถพลิกสถานการณ์นี้ได้ เครื่องมือเหล่านี้ มาพร้อมกับคุณสมบัติมากมายเพื่อทำให้กระบวนการซัพพลายเชนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น— ตั้งแต่เครื่องสแกนบาร์โค้ดไปจนถึงการผสานรวมระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)

การลงทุนในซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังได้อย่างมาก เพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดเวลาได้ ในช่วงปีที่ผ่านมา ทีมงานของฉันและฉันที่ ClickUp ได้ทดสอบและรวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 โดยเน้นว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้เหมาะกับใคร ราคาเป็นอย่างไร และมีคุณสมบัติหลักอะไรบ้าง

แต่ก่อนอื่น มาดูกันว่าคุณควรพิจารณาอะไรในซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง!

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง?

ซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังที่เชื่อถือได้ต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องเป็นอันดับแรก นี่คือสิ่งที่คุณควรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

  • การติดตามแบบเรียลไทม์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ให้ข้อมูลระดับสินค้าคงคลังและการเคลื่อนไหวที่ทันสมัยเพื่อป้องกันการขาดสต็อกและการมีสินค้าเกิน
  • การสแกนบาร์โค้ด: เลือกระบบที่รองรับการสแกนบาร์โค้ดเพื่อการระบุและติดตามสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
  • ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานรวมกับระบบ POS, ระบบซัพพลายเชน, และระบบบัญชีของคุณได้หรือไม่ เพื่อให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: มองหาความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อสินค้าคงคลังต่ำ, วันหมดอายุ, และจุดสั่งซื้อใหม่เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าคงคลัง
  • การสนับสนุนหลายช่องทาง: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการสินค้าคงคลังผ่านช่องทางการขายต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกัน
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบสินค้าคงคลังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์หลากหลายประเภทได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดการและใช้งานขณะเดินทาง
  • ความสามารถในการขยายตัว: มองหาเครื่องมือที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ รองรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและความซับซ้อนของสินค้าคงคลังเมื่อคุณขยายกิจการ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยลดเวลาในการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม

10 อันดับซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด

ในรายการด้านล่างนี้ ฉันจะเจาะลึกถึงเครื่องมือซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดในปี 2024 ฉันจะให้ภาพรวมสั้น ๆ ของแต่ละเครื่องมือเพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบตัวเลือกของคุณได้อย่างง่ายดาย

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนสินค้าคงคลัง การจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพ)

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่โดดเด่นในการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังClickUpอาจเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการการดำเนินงานสำหรับธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการจัดการการดำเนินงานอีคอมเมิร์ซ การจัดการสินค้าคงคลัง และการตั้งเป้าหมาย

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp
ติดตามข้อมูลสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp

ด้วยโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp คุณสามารถ ทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้น ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงเมตริกแบบเรียลไทม์ ติดตามสินค้าคงคลังด้วยรายการที่เป็นระเบียบ และทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น

แดชบอร์ดของ ClickUpมีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ มอบ มุมมอง 360° ของข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณ

แดชบอร์ด ClickUp
แสดงภาพสินค้าที่มีอยู่ สินค้าคงคลัง และสินค้าคงคลังอื่นๆ ของคุณบนแดชบอร์ด ClickUp

คุณสามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ด้วยตัวเลือกสำหรับสถานะที่ปรับแต่งได้ ตาราง และเครื่องมือรายงาน นอกจากนี้ วิดเจ็ตแดชบอร์ด ยังช่วยให้คุณดึงข้อมูลสำคัญ เช่น เวลาที่ติดตามและแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ

หากคุณชอบ รูปแบบที่มีโครงสร้าง มากกว่าโหมดมุมมองตารางของ ClickUpอาจดึงดูดความสนใจของคุณ

มุมมองตารางของ ClickUp
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายเพื่อการจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

ช่วยให้คุณจัดระเบียบงบประมาณ, สินค้าคงคลัง, และรายละเอียดลูกค้าในรูปแบบแถวและคอลัมน์ที่เป็นระเบียบสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อบันทึกข้อมูลเกือบทุกอย่าง—ความคืบหน้าของงาน, ไฟล์แนบ, การให้คะแนนดาว, และประเภทฟิลด์มากกว่า 15 ประเภท

หากคุณต้องการติดตามการเคลื่อนไหวของสต็อกและความพร้อมใช้งาน เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUpช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังขนาดใหญ่หรือซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย มันช่วยให้คุณติดตามระดับสินค้าคงคลัง การเคลื่อนไหวของสต็อก และการเปลี่ยนแปลงต้นทุน และจัดระเบียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ในฐานข้อมูลที่ใช้งานง่าย

จัดการสินค้าคงคลังของคุณและเติมสินค้าให้ทันเวลาเสมอด้วยเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการสินค้าคงคลังของคุณและเติมสินค้าให้ทันเวลาเสมอด้วยเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp

เทมเพลตนี้ยังช่วยคุณ:

  • ติดตามระดับสินค้าคงคลัง, ความพร้อมของสต็อก, การเคลื่อนไหว, และการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
  • จัดระเบียบรายละเอียดสินค้า รวมถึงราคาและรูปภาพ ในฐานข้อมูลที่ใช้งานง่าย
  • วิเคราะห์แนวโน้มสินค้าคงคลังเพื่อตัดสินใจเติมสินค้าอย่างมีข้อมูล

เทมเพลตรายงานสินค้าคงคลังของ ClickUpช่วยเพิ่มความแม่นยำในการติดตามระดับสินค้า ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายสินค้าคงคลังและคาดการณ์ความต้องการได้ล่วงหน้า เพื่อให้คุณพร้อมรับมือกับปัญหาการขาดแคลนที่อาจเกิดขึ้น

ติดตามระดับสินค้าคงคลังของคุณและระบุการขาดแคลนได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตรายงานสินค้าคงคลัง
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามระดับสินค้าคงคลังของคุณและระบุการขาดแคลนได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตรายงานสินค้าคงคลัง

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • มองเห็นระดับสต็อกได้อย่างรวดเร็วในพริบตา
  • อัปเดตข้อมูลได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • จัดหมวดหมู่สินค้าเพื่อการค้นหาที่ง่ายดาย

ClickUp Automationsเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมาก ด้วยการทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นระบบอัตโนมัติและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ ด้วยระบบอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์เพื่ออัปเดตระดับสินค้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มหรือลบรายการ ช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องแบบเรียลไทม์

ClickUp อัตโนมัติ
ทำให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

การแจ้งเตือนสามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนคุณเมื่อสินค้าคงคลังถึงระดับวิกฤต ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจและเติมสินค้าได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับลูกค้าเพื่อจัดหมวดหมู่และจัดระเบียบข้อมูลสินค้าคงคลัง ทำให้ง่ายต่อการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการสินค้าคงคลังของคุณดีขึ้นในที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดการการเติมสินค้าและการจัดส่งด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp ดูตารางการจัดส่งคำสั่งซื้อและงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ผ่านไทม์ไลน์การทำงานร่วมกันและปฏิทินทรัพยากร
  • ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการเติมสินค้าด้วยงานที่ทำซ้ำใน ClickUp
  • การผสานการทำงานของ ClickUpกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซช่วยให้การซิงโครไนซ์ข้อมูลสินค้าคงคลังมีความแม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจและช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
  • ติดตามยอดขายสินค้าและบริหารจัดการกำลังการผลิตด้วยเครื่องมือวางแผนที่ใช้งานได้จริง รวมถึงเทมเพลตรายการสินค้าสำเร็จรูปและรายชื่อผู้จำหน่าย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เกี่ยวกับระดับการปรับแต่งที่สูง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อ Workspace ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Zoho Inventory (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)

โซโฮ
ผ่านทางZoho Inventory

Zohoให้บริการชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรที่รวมแอปพลิเคชันต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น Zoho CRM ระบบช่วยเหลือ และ Zoho Inventory

Zoho Inventory มีคุณสมบัติเช่น การติดตามสินค้าคงคลังการจัดการคำสั่งซื้อ และการจัดการคลังสินค้า ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

Zoho สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยม เช่น Shopify, Amazon, Etsy, eBay และ ZohoCommerce แม้ว่าจะมีตัวเลือกการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างจำกัด แต่ Zoho ก็ยังคงมีราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับอีคอมเมิร์ซอื่นๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Inventory

  • จัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ดและระบบระบุตัวตนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID)
  • ตรวจสอบการหมุนเวียนสินค้าอย่างทันเวลาสำหรับสินค้าที่เสื่อมสภาพได้
  • ให้บริการอัตราค่าขนส่งแบบเรียลไทม์จากผู้ให้บริการขนส่งระดับโลกชั้นนำ

ข้อจำกัดของ Zoho Inventory

  • การผสานรวมที่จำกัดกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและตลาดออนไลน์
  • การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อรายเดือน โดยจะต้องอัปเกรดแผนเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น

ราคาของ Zoho Inventory

  • แผนฟรี (จำกัด 50 ออเดอร์และผู้ใช้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น)
  • มาตรฐาน: $39/เดือน ต่อองค์กร (พร้อมคำสั่งซื้อรายเดือน 500 รายการ และผู้ใช้สองคน)
  • มืออาชีพ: $99/เดือน ต่อองค์กร (พร้อมคำสั่งซื้อ 3000 รายการต่อเดือน และผู้ใช้สองคน)
  • พรีเมียม: $159/เดือน ต่อองค์กร (พร้อมคำสั่งซื้อ 7,500 รายการต่อเดือน และผู้ใช้สองคน)
  • องค์กร: $299/เดือนต่อองค์กร (พร้อมคำสั่งซื้อรายเดือน 15,000 รายการและผู้ใช้เจ็ดคน)

Zoho Inventory รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)

3. ระบบสต็อกแบบ Fishbowl (ซอฟต์แวร์จัดการสต็อกบนคลาวด์ที่ดีที่สุด)

บัญชีสินค้าคงคลังแบบถังปลา
ผ่านทางFishbowl Inventory

ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังและห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง Fishbowl ผสานการทำงานกับ QuickBooks ได้อย่างราบรื่นเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันเพิ่มความแม่นยำด้วยการ สแกนบาร์โค้ด ซึ่งช่วยให้การติดตามสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างถูกต้อง และรองรับการตรวจสอบสต็อกแบบเรียลไทม์ในหลายสถานที่—เหมาะสำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่

คุณสมบัติการติดตามชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังโดยใช้หมายเลขซีเรียล หมายเลขล็อต หรือวันหมดอายุ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการติดตามย้อนกลับและการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบที่เข้มงวด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fishbowl Inventory

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนส่งขนาดใหญ่และผู้ผลิต
  • ระบบอัตโนมัติการสร้างใบสั่งซื้อตามแนวโน้มการขายและความต้องการของสินค้าคงคลังด้วยระบบจัดการคำสั่งซื้อของ Fishbowl
  • เข้าถึงและจัดการสินค้าคงคลังได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ

ข้อจำกัดของระบบสต็อกแบบ Fishbowl

  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับบริษัทที่มีผู้ใช้จำนวนมาก
  • คุณสมบัติเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การกำหนดราคาแบบ Fishbowl Inventory

  • Fishbowl Drive: $349/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
  • Fishbowl ขั้นสูง: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน

การจัดอันดับและรีวิว Fishbowl Inventory

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

4. Cin7 (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ค้าปลีกแบบหลายช่องทาง)

ซิน7
ผ่านทางCin7

Cin7 เป็นเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังบนระบบคลาวด์ ที่มีให้ใช้ฟรีสำหรับร้านค้าอีคอมเมิร์ซบน Shopify มีคุณสมบัติหลากหลายและการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ

ระบบออนไลน์นี้ใช้ วิธีการคัมบัง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเติมสต็อกและการสั่งซื้อใหม่ รวมถึงฟังก์ชันการบัญชีเช่นวิธีการ FIFO (First In, First Out)

Cin7 โดดเด่นด้วย ราคาที่คุ้มค่า สำหรับธุรกิจทุกขนาดและความสามารถในการจัดการจำนวนหน่วยสินค้าคงคลัง (SKUs) ได้ไม่จำกัด

คุณสมบัติเด่นของ Cin7

  • โอนย้ายสินค้าคงคลังระหว่างคลังสินค้าได้อย่างราบรื่น
  • สร้างใบสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติอัตโนมัติ
  • เข้าถึงระบบ POS และการสแกนบาร์โค้ดในทุกแผน

ข้อจำกัดของ Cin7

  • แผนพื้นฐานขาดคุณสมบัติเช่นการเชื่อมต่อ EDI และการกำหนดค่า 3PL
  • ไม่มีแผนฟรีหรือตัวเลือกทดลองใช้งาน

ราคาของ Cin7

  • มาตรฐานหลักของ Cin7: เริ่มต้นที่ $349/เดือน
  • Cin7 Core Pro: เริ่มต้นที่ $599/เดือน
  • Cin7 Core Advanced: เริ่มต้นที่ $999/เดือน

Cin7 (Core) คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 3 /5 (700+ รีวิว)

5. Ordoro (ดีที่สุดสำหรับการจัดส่งและการจัดการคำสั่งซื้อ)

Ordoro
ผ่านทางOrdoro

Ordoro นำเสนอฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถ จัดการการจัดส่ง, จัดการสินค้าคงคลังแบบดรอปชิปปิ้ง, เปิดการเข้าถึง API, และวิเคราะห์ขั้นสูง แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การผสานรวมช่องทางการขายต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเติมเต็มคำสั่งซื้อ

ไม่ว่าคุณจะจัดการสินค้าคงคลัง 100 รายการหรือ 500,000 คำสั่งซื้อต่อเดือน โครงสร้างข้อมูลการส่งออกที่ครอบคลุมและระบบบัญชีของ Ordoro สามารถทำให้การจัดการสินค้าคงคลังของคุณง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Ordoro

  • นำเสนอระบบอัตโนมัติในการจัดซื้อที่ทันสมัยเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น
  • ช่วยให้การจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับธุรกิจที่มีหลายคลังสินค้า
  • เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยม เช่น Shopify, Magento และ WooCommerce

ข้อจำกัดของ Ordoro

  • ไม่มีเวอร์ชันมือถือ ซึ่งแตกต่างจากซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังอื่นๆ หลายตัว
  • ราคาอาจสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ Ordoro

  • การจัดส่ง: ฟรี
  • สินค้าคงคลัง: $349/เดือน
  • ดรอปชิปปิ้ง: $299/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Ordoro

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

6. QuickBooks E-Commerce (เหมาะสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโต)

QuickBooks
ผ่านทางQuickBooks

QuickBooks Commerce (เดิมชื่อ TradeGecko) เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ธุรกิจ จัดการสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ, อัตโนมัติการทำงาน, และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ ของเครื่องมือช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานซ้ำๆ และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานด้วยมือได้ ด้วยการทำให้กระบวนการต่างๆ เช่น การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การสร้างใบสั่งซื้อ และการปรับสินค้าคงคลังเป็นอัตโนมัติ เครื่องมือนี้จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยประหยัดเวลาของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks สำหรับอีคอมเมิร์ซ

  • เชื่อมต่อกับ Xero ได้อย่างราบรื่นเพื่อการบัญชีที่คล่องตัว
  • ตรวจสอบระดับสต็อกในหลายสถานที่และช่องทาง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังสินค้าด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการตำแหน่งที่ตั้งของกล่องและรายการหยิบสินค้า

ข้อจำกัดของ QuickBooks E-commerce

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้เมื่อใช้ซอฟต์แวร์เป็นครั้งแรก
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ

การกำหนดราคาสำหรับอีคอมเมิร์ซ QuickBooks

  • เริ่มต้นง่ายๆ: $35/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: 65 ดอลลาร์/เดือน
  • เพิ่มเติม: $99/เดือน
  • ขั้นสูง: 235 ดอลลาร์/เดือน

QuickBooks E-commerce ratings & reviews

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

7. DEAR Systems (เหมาะที่สุดสำหรับการผลิตและการค้าส่ง)

ระบบที่รัก
ผ่านทางDEAR Systems

DEAR Systems เป็นโซลูชัน ERP บนระบบคลาวด์ ขจัดความจำเป็นในการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น เซิร์ฟเวอร์และสวิตช์

ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ความสามารถในการพยากรณ์ความต้องการ ซึ่งช่วยให้คุณคาดการณ์ความต้องการสินค้าคงคลังได้อย่างแม่นยำ ลดปัญหาสินค้าคงคลังเกินและสินค้าขาดสต็อก

โมดูลการจัดซื้อของแพลตฟอร์มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจซื้อของคุณ ด้วยความแม่นยำและประสิทธิภาพ มีหน้าข้อมูลผู้จัดจำหน่ายและเครื่องมือรายงานทางการเงิน

สำหรับธุรกิจที่ยังคงพึ่งพาวิธีการวางแผนความต้องการแบบแมนนวล DEAR Systems มีเครื่องมือที่สามารถแทนที่การวางแผนกำลังการผลิตใน Excel ที่ล้าสมัยด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและอัตโนมัติมากขึ้น ซึ่งช่วยให้การผลิตของคุณสอดคล้องกับความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DEAR Systems

  • ระบุและปรับปรุงแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานของคุณด้วยการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
  • รับการแจ้งเตือนเพื่อกระตุ้นการสั่งซื้อเติมสินค้าเมื่อสต็อกเหลือน้อยด้วยการแจ้งเตือนจุดสั่งซื้อใหม่
  • เข้าถึงรายงานมาตรฐานกว่า 300 รายการเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด

ข้อจำกัดของระบบ DEAR

  • ค่าใช้จ่ายที่สูงอาจเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของระบบ DEAR

  • เริ่มต้นที่ $249/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน

DEAR Systems การจัดอันดับและรีวิว

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

8. NetSuite ERP (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังในระดับองค์กร)

เน็ตซูิต ERP
ผ่านทางNetSuite ERP

NetSuite ERP นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การจัดการทางการเงินไปจนถึงการควบคุมสินค้าคงคลัง ทำให้เป็นศูนย์รวมบริการครบวงจรสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการเติบโต

แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ของระบบช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานได้อย่างมั่นใจ

NetSuite ERP มอบ การมองเห็นแบบเรียลไทม์ในสต็อกสินค้า การคาดการณ์ความต้องการ และการจัดการคำสั่งซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่เหมาะสมอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งช่วยลดต้นทุนการถือครองสินค้าและลดความเสี่ยงของการขาดสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

แพลตฟอร์มนี้ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ มอบการมองเห็นและการควบคุมแบบครบวงจรตลอดกระบวนการดำเนินงานของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบ ERP NetSuite

  • บริหารจัดการบริษัทย่อย หน่วยธุรกิจ และนิติบุคคลหลายแห่งได้อย่างง่ายดาย รองรับหลายภาษาและสกุลเงิน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์และจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ปฏิทินและแผนภูมิแกนต์
  • เพิ่มการมองเห็นทั่วโลกด้วยการจัดการตำแหน่งที่ตั้งของผู้จำหน่าย การวางแผนความต้องการการจัดจำหน่าย และเครื่องมือการวางแผนหลายตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อจำกัดของระบบ ERP NetSuite

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปรับแต่งแพลตฟอร์ม ERP
  • มีข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภทเอกสารที่คุณสามารถส่งออกได้ และข้อมูลทั้งหมดอาจไม่ถูกถ่ายโอนอย่างถูกต้อง

ราคาของระบบ ERP NetSuite

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ระบบ ERP ของ NetSuite

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (1,500+ รีวิว)

9. SAP IBP (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังในห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อน)

SAP IBP
ผ่านทางSAP IBP

การใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องและข้อมูลแบบเรียลไทม์ SAP IBP ทำนายความต้องการในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับระดับสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญคือ การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังหลายระดับ (MEIO) SAP IBP ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังในหลายสถานที่และหลายระดับภายในห่วงโซ่อุปทาน คุณสมบัตินี้พิจารณาถึง การพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างระดับสต็อกที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดสินค้าคงคลังส่วนเกินในขณะที่ยังคงรักษาระดับการบริการที่สูงไว้ได้

นอกจากนี้ยัง สนับสนุนการวางแผนสถานการณ์ ช่วยให้ธุรกิจสามารถประเมินผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดหาจากซัพพลายเออร์หรือการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า และเลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP IBP

  • บรรลุการมองเห็นที่ครอบคลุม การแจ้งเตือน และการวิเคราะห์เพื่อวัดประสิทธิภาพ ทำนายการหยุดชะงัก และอยู่เหนือปัญหา
  • ดำเนินการจำลองสถานการณ์แบบเรียลไทม์สำหรับสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
  • สนับสนุนการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับระบบ SAP อื่น ๆ และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อจำกัดของ SAP IBP

  • เส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากความซับซ้อนและคุณสมบัติที่ครอบคลุม
  • เครื่องมือนี้ใช้เทคโนโลยี RDP สำหรับบางกระบวนการ ซึ่งไม่ใช่เทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่

ราคาของ SAP IBP

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว SAP IBP

  • G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

10. inFlow Inventory (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังที่ใช้งานง่าย)

อินฟลู อินเวนทอรี
ผ่านinFlow Inventory

inFlow Inventory ได้รับการออกแบบมาเพื่อ ทำให้การควบคุมสต็อกง่ายขึ้น สำหรับธุรกิจทุกขนาด มัน รวมศูนย์ข้อมูลสินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อ ให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลังและการเคลื่อนไหวที่ศูนย์กระจายสินค้าของคุณ

คุณสมบัติหลักของระบบนี้ ได้แก่ การบาร์โค้ด, การจัดการคลังสินค้าหลายสาขา, และการวิเคราะห์อย่างละเอียด, ซึ่งช่วยให้สามารถติดตาม, สั่งซื้อ, และปรับปรุงสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ inFlow Inventory

  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการขายออนไลน์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงตลาดออนไลน์ เว็บไซต์ และร้านค้าจริง เพื่อจัดการสินค้าคงคลังจากอินเทอร์เฟซเดียว
  • เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการรับสินค้า การหยิบสินค้า และการจัดการสินค้าคงคลังด้วยการสแกนบาร์โค้ดและ RFID (การระบุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ)
  • สร้าง ประมวลผล และติดตามคำสั่งซื้อ รวมถึงออกแบบแม่แบบใบสั่งซื้อสำหรับรอบการจัดซื้อในอนาคต

ข้อจำกัดของ inFlow Inventory

  • ปัญหาการขยายขนาดสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่หรือเติบโตอย่างรวดเร็ว

ราคาสินค้าในสต็อก inFlow

  • ผู้ประกอบการ: $110/เดือน
  • ธุรกิจขนาดเล็ก: $279/เดือน
  • ขนาดกลาง: $549/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $1,319/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ inFlow Inventory

  • G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 6/5 (450+ รีวิว)

การเลือกซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น การติดตามสินค้าคงคลังด้วยมือจะยิ่งยากขึ้น นำไปสู่ข้อผิดพลาด สินค้าสูญหาย และความล่าช้าในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ—ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินงานของคุณ

การเปลี่ยนมาใช้ระบบเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังบนคลาวด์สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก มันทำให้การตรวจสอบสินค้าคงคลังง่ายขึ้น ทำให้การจัดการระดับสต็อกง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด และทำให้กระบวนการสั่งซื้อเป็นไปอย่างราบรื่น

หากคุณเป็นผู้จัดการสินค้าคงคลังหรือเจ้าของธุรกิจ ClickUp มอบโซลูชันที่ทรงพลังสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ มีคุณสมบัติการติดตามแบบเรียลไทม์, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง!