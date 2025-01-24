บล็อก ClickUp
10 แบบแผนเมนูอาหารค่ำฟรีสำหรับการวางแผน

24 มกราคม 2568

อะไรคือส่วนที่ยากที่สุดของการเป็นผู้ใหญ่? ง่าย: การตระหนักว่าคุณต้องเตรียมอาหารเย็นบนโต๊ะตั้งแต่ตอนนี้จนสิ้นกาล ?️

การวางแผนมื้ออาหารเป็นความท้าทายที่พบได้ทั่วไป ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดที่ทำงานมืออาชีพ ดูแลครอบครัว หรือบริหารร้านอาหารที่คึกคัก หากคุณกำลังคิดอยู่ตลอดเวลาว่า "คืนนี้จะทำอะไรกินดี?" คุณจำเป็นต้องมีเทมเพลตวางแผนเมนูอาหารเย็น

การวางแผนมื้ออาหารช่วยป้องกันการสูญเสียอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งอาหารและค่าส่ง และช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อของที่ร้านอย่างเร่งรีบและลำบาก เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของรายเดือนและป้องกันความเครียดในช่วงกลางสัปดาห์ได้อีกด้วย ?

แม่แบบการวางแผนเมนูถูกใช้โดยครอบครัว, บุคคล, และร้านอาหารเช่นกัน. และแม้ว่าทุกฝ่ายจะยืนยันว่าการวางแผนมื้ออาหารเป็นสิ่งจำเป็น, งานที่ต้องทำล่วงหน้านั้นมักจะท่วมท้น.

เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวมเทมเพลตวางแผนเมนูอาหารเย็นที่สะดวก 10 แบบไว้ให้คุณใช้ได้ทันที

อะไรคือแบบแผนการวางแผนเมนูอาหารค่ำ?

แบบแผนเมนูอาหารค่ำช่วยให้การวางแผนมื้ออาหารสำหรับระยะเวลาที่กำหนดไว้ (โดยทั่วไปคือวัน, สัปดาห์, หรือเดือน) ง่ายขึ้น แบบแผนเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับนักธุรกิจหนุ่มสาว, ครอบครัว, ร้านอาหาร, ผู้จัดงาน, ธุรกิจจัดเลี้ยง, และองค์กรอื่น ๆ

เทมเพลตการวางแผนเมนูมีหลากหลายรูปแบบ ถูกสร้างขึ้นสำหรับกลุ่มคนต่าง ๆ และครอบคลุมช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น แผ่นวางแผนอาหารรายเดือนจะจัดการมื้ออาหารสำหรับทั้งเดือน ในขณะที่แผ่นวางแผนอาหารรายสัปดาห์จะจัดระเบียบตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ บางเทมเพลตที่เรียบง่ายถูกสร้างขึ้นสำหรับครัวเรือนทั่วไป ในขณะที่รูปแบบที่ซับซ้อนกว่านั้นถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับร้านอาหาร ผู้วางแผนงานอีเวนต์ หรือธุรกิจจัดเลี้ยง ?‍?

แบบแผนการวางแผนมื้ออาหารช่วยให้คุณคิดค้นสูตรอาหาร สร้างรายการซื้อของ และสร้างเมนูสำหรับมื้ออาหารทุกมื้อในทุกวันได้ ในตอนต้นของสัปดาห์ คุณสามารถวางแผนมื้ออาหารได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณของคุณ ลดความเครียด และลดการเสียของอาหาร

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการวางแผนเมนูอาหารค่ำที่ดี?

ด้วยเมนูอาหารค่ำที่เหมาะสมหรือแบบแผนการวางแผนมื้ออาหาร คุณสามารถวางแผนเมนูสำหรับทุกมื้อ ทุกวันในสัปดาห์ (หรือเดือน) ได้

เทมเพลตการวางแผนเมนูอาหารเย็นที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณ:

  • วางแผนมื้ออาหารสำหรับทั้งสัปดาห์: แผนเมนูที่ดีที่สุดควรมีพื้นที่สำหรับทุกมื้อในแต่ละวัน มองหาแบบที่มีช่องสำหรับสูตรอาหารสำหรับมื้อเช้า กลางวัน เย็น และของว่าง
  • ป้องกันการสูญเสียอาหาร: หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการวางแผนเมนูคือการลดการสูญเสียอาหาร ซึ่งยังช่วยลดงบประมาณการซื้อของในครัวเรือนของคุณอีกด้วย ค้นหาผู้ช่วยวางแผนมื้ออาหารที่มีแบบ템เพลตสำหรับรายการซื้อของ เพื่อให้คุณสามารถซื้อของตามไอเดียมื้อค่ำของคุณ และติดตามสิ่งที่มีอยู่ในครัวของคุณ
  • ให้ความสำคัญกับ อาหารที่มีประโยชน์: การวางแผนมื้ออาหารล่วงหน้าช่วยให้ง่ายต่อการให้ความสำคัญกับอาหารที่มีประโยชน์ และทำให้แน่ใจว่าคุณได้บาลานซ์มื้ออาหารของคุณในแต่ละวันจากมุมมองรายสัปดาห์หรือรายเดือน ?
  • ให้ทุกคนรู้ตรงกัน: ตอบคำถามที่ถามไม่จบสิ้นว่า "มื้อเย็นกินอะไร?" ด้วยแผ่นพิมพ์แผนมื้ออาหารรายสัปดาห์หรือรายเดือนที่สะดวก เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวรู้ล่วงหน้าว่าจะมีอะไรกินบ้าง

10 แบบแผนการวางแผนเมนูอาหารค่ำที่คุณสามารถใช้ได้

ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอะไรเป็นอาหารเย็นในสัปดาห์นี้ใช่ไหม? แม่แบบวางแผนเมนูอาหารเย็น 10 แบบที่สะดวกเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกทำอาหารที่บ้านแทนการสั่งอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของ และป้องกันความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจตลอดทั้งสัปดาห์ ?

1. แม่แบบการวางแผนเมนู ClickUp

เทมเพลตวางแผนเมนูอาหารเย็นของ ClickUp
วางแผนมื้ออาหารสำหรับทั้งสัปดาห์ด้วยเทมเพลตที่สะดวกนี้จาก ClickUp

การเตรียมอาหารเย็นให้พร้อมบนโต๊ะเป็นเรื่องยาก แต่การเตรียมอาหารเย็นให้พร้อมบนโต๊ะตลอดทั้งสัปดาห์? *นั่นดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้บ่อยครั้ง

ด้วยเทมเพลตวางแผนเมนูของ ClickUp คุณสามารถทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นจริงได้ด้วยการวางแผนมื้ออาหารสำหรับหนึ่งสัปดาห์ เริ่มต้นด้วยการกำหนดจำนวนคน วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด จำนวนมื้ออาหารต่อวัน และงบประมาณรายสัปดาห์ จากนั้นวางแผนมื้ออาหารของคุณ กำหนดตารางการเตรียมอาหารล่วงหน้า หรือบันทึกสูตรอาหารลงใน "กล่องสูตรอาหาร" ของคุณ ?️

ด้วยส่วนต่างๆ สำหรับการวางแผนมื้ออาหาร, รายการซื้อของ, และงานประจำวัน (รวมถึงการทำความสะอาดตู้เย็น!) ทำให้เทมเพลตนี้ทำให้การเตรียมอาหารเป็นเรื่องที่จัดการได้อย่างน่าประหลาดใจ

นอกจากนี้ พื้นที่สำหรับสูตรอาหารและส่วนผสมยังช่วยให้คุณไม่ต้องเดินทางไปร้านขายของชำหลายครั้งด้วยเทมเพลตการเตรียมอาหารนี้ไม่นานคุณจะสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมอาหารให้พร้อมบนโต๊ะทุกสัปดาห์

2. แม่แบบแผนปฏิบัติการร้านอาหาร ClickUp

แม่แบบการวางแผนเมนูอาหารเย็น: แม่แบบแผนปฏิบัติการร้านอาหารของ ClickUp
บริหารครัวของคุณให้เหมือนร้านอาหารด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการนี้จาก ClickUp

คุณจะเป็นเจ้าภาพงานวันขอบคุณพระเจ้าในปีนี้หรือวางแผนจัดงานรวมญาติครั้งใหญ่หรือไม่? เพื่อให้งานเลี้ยงอาหารค่ำเป็นระเบียบมากขึ้นและปรับปรุงแผนผังกระบวนการในครัวของคุณ ลองใช้เทมเพลตแผนปฏิบัติการร้านอาหารของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะบริหารครัวที่บ้านของคุณได้เหมือนร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ จัดทำรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างเป็นระเบียบ รวมถึงการวางแผนเมนู การซื้อของใช้ในครัว หรือการส่งคำเชิญ หากคุณใช้กลยุทธ์แบ่งงานและจัดการ จัดลำดับความสำคัญ กำหนดเส้นตาย และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ?

เพื่อดำเนินการจัดงานใหญ่ คุณจำเป็นต้องมีแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพ โชคดีที่เครื่องมือในตัวของ ClickUp ทำให้การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาโครงการเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบรหัสสีของเทมเพลตเพื่อเข้าใจได้ทันทีว่างานใดเสร็จสิ้นหรือกำลังดำเนินการอยู่ และงานใดมีความสำคัญสูง เทมเพลตฟรีแบบนี้หาไม่ได้ง่ายนัก

3. แม่แบบ SOP ร้านอาหาร ClickUp

แม่แบบการวางแผนเมนูอาหารเย็น: แม่แบบ SOP ร้านอาหารของ ClickUp
เริ่มวางแผนร้านอาหารในฝันของคุณ ตั้งแต่เมนูไปจนถึงการจัดการสถานที่ ด้วยเทมเพลตที่สะดวกนี้จาก ClickUp

ต้องการเสิร์ฟอาหารเย็นบนโต๊ะในร้านอาหารของคุณหรือไม่? ก่อนที่คุณจะเริ่มเตรียมอาหาร คุณต้องมั่นใจว่าทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณได้รับการปรับให้ราบรื่นแล้ว มอบหมายงานต่างๆ ในขณะที่ยังคงควบคุมคุณภาพทั่วทั้งสถานประกอบการของคุณด้วยเทมเพลต SOP ร้านอาหารของ ClickUp

เทมเพลตนี้กำหนดขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับสถานที่, สุขภาพและสุขอนามัย, การเตรียมอาหาร, การผลิตเมนู,การจัดการคำสั่งซื้อ และการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น สร้าง SOP สำหรับสถานที่และอุปกรณ์ของคุณพร้อมคำแนะนำสำหรับการซักผ้า, การทำความสะอาด, การล้างจาน และการทำความสะอาดเครื่องทำน้ำแข็ง การกำหนดขั้นตอน SOPแต่ละขั้นตอนจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการในครัวของคุณในที่สุด

นอกจากนี้ การให้ภาพรวมในระดับสูงเกี่ยวกับสถานประกอบการของคุณ—รวมถึงวัตถุประสงค์ นโยบายภายใน และแนวคิดของร้านอาหารของคุณ—ทำให้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่าย พร้อมทั้งช่วยปรับปรุงการบริการอาหารของคุณให้ดีขึ้น

4. แม่แบบขอบเขตงานสำหรับร้านอาหาร ClickUp

แม่แบบการวางแผนเมนูอาหารเย็น: แม่แบบขอบเขตงานร้านอาหารของ ClickUp
ให้ทุกคนในร้านอาหารของคุณทราบถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนด้วยเทมเพลตนี้จาก ClickUp

หากคุณเป็นเจ้าของร้านอาหาร การวางแผนมื้ออาหารนั้นมีความหมายมากกว่าการวางแผนเมนูที่ยอดเยี่ยม—มันยังเกี่ยวกับการวางแผนการบริการที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย การบริหารร้านอาหารต้องการความใส่ใจในรายละเอียดอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมงานของคุณ—รวมถึงพนักงานต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟ และเชฟ—เข้าใจหน้าที่ประจำวันของพวกเขาอย่างชัดเจน ให้ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตขอบเขตงานร้านอาหารของ ClickUp

เทมเพลตนี้ได้ระบุรายละเอียดของงานที่ต้องส่งมอบ, ระยะเวลา, งบประมาณ,และแผนการสื่อสารไว้อย่างชัดเจนสำหรับสมาชิกทีมทุกคน ให้เริ่มต้นด้วยการให้ภาพรวมสั้น ๆ ของบทบาทหน้าที่ จากนั้นให้รายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจหรือหน้าที่ที่ต้องทำในแต่ละวันอย่างละเอียด สุดท้าย ให้ระบุขั้นตอนการอนุมัติและแผนการสื่อสารไว้เพื่อให้สมาชิกทีมทราบว่าจะต้องติดต่อใครเมื่อมีคำถามหรือปัญหา ?

ด้วยเทมเพลตที่สะดวกนี้จาก ClickUp ทุกคนในสถานประกอบการของคุณจะทราบอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องทำอะไรเพื่อให้สามารถให้บริการที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าของคุณ

5. แม่แบบคำชี้แจงงานสำหรับการพัฒนาอาหารของ ClickUp

เทมเพลตการวางแผนเมนูอาหารเย็น: เทมเพลตคำชี้แจงงานพัฒนาอาหารของ ClickUp
เปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือสูตรใหม่ด้วยเทมเพลตที่เข้าใจง่ายจาก ClickUp

คุณกำลังคิดค้นสูตรอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ๆ อยู่หรือไม่? เทมเพลตที่จัดระเบียบอย่างละเอียดนี้ช่วยให้ทุกขั้นตอนของการพัฒนาอาหารเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ด้วยเทมเพลตคำชี้แจงงานพัฒนาอาหารของ ClickUp คุณสามารถประสานงานทุกแง่มุมของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เริ่มต้นด้วยการระบุชื่อสูตรอาหารหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นเจาะลึกถึงขอบเขตของผลิตภัณฑ์ รายการผลลัพธ์ที่คาดหวังทั้งหมด และกำหนดงบประมาณสำหรับโครงการของคุณ

หากคุณต้องการรักษาความเงียบก่อนเปิดตัว ให้ใช้เทมเพลตนี้เพื่อทบทวนกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ ให้ทีมของคุณและผู้ขายที่มีศักยภาพอยู่ในหน้าเดียวกันโดยการรวมเงื่อนไขและข้อตกลงของคุณ เช่น ข้อตกลง เหตุสุดวิสัย และการยกเลิก

6. แม่แบบแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์ โดย OnPlanners

แบบแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์ โดย OnPlanners
ผ่านทาง OnPlanners

แผนการรับประทานอาหารรายสัปดาห์นี้จะช่วยป้องกันความเครียดและอาการปวดหัวตลอดทั้งสัปดาห์ แม่แบบแผนการรับประทานอาหารรายสัปดาห์ที่ง่ายต่อการปฏิบัติตามจาก OnPlanners นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สำหรับรายการซื้อของ โดยแบ่งหมวดหมู่เป็นผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ ธัญพืช เนื้อสัตว์ และหมวดอื่นๆ เพียงพิมพ์เทมเพลตออกมา เพิ่มเมนูอาหารประจำสัปดาห์ แล้วแขวนตารางไว้ในครัวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

ด้วยแผนเมนูอาหารรายสัปดาห์ที่เรียบง่ายนี้ คุณจะประหยัดเวลาในการวางแผนเตรียมอาหาร และซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ผลลัพธ์คือ คุณใช้เวลาน้อยลงทั้งในร้านและในครัว ประหยัดเวลาได้มากมายในแต่ละสัปดาห์ ?️

7. แม่แบบวางแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์ โดย GooDocs

แบบแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์ โดย GooDocs
ผ่านทาง GooDocs

ส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนคือการเว้นพื้นที่ว่างไว้ให้มาก โชคดีที่แม่แบบแผนการรับประทานอาหารรายสัปดาห์โดย GooDocs มีพื้นที่ว่างมากมายสำหรับทุกวันในสัปดาห์ คุณสามารถขีดเขียนโน้ต จดไอเดียสำหรับแต่ละวัน หรือเขียนเตือนตัวเองให้ตรวจสอบวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วก็ได้

แผนการรับประทานอาหารที่สามารถพิมพ์ได้ฟรีนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก: มื้ออาหารประจำวันของคุณและรายการซื้อของ เพียงกรอกตารางเพื่อกำหนดมื้ออาหารของคุณ จากนั้นเขียนส่วนผสมแต่ละอย่างที่คุณต้องการที่ร้านค้า ?

ส่วนที่ดีที่สุด? แม่แบบแผนการรับประทานอาหารที่สามารถพิมพ์ได้ตัวนี้ ง่ายต่อการติดไว้บนตู้เย็นของคุณเพื่อให้ครัวของคุณเป็นระเบียบ

8. เทมเพลตเมนูโดย Template.net

เทมเพลตเมนูโดย Template.net
ผ่านทาง Template.net

หากคุณกำลังเปิดร้านอาหาร จัดเลี้ยงงานปาร์ตี้ หรือจัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ เทมเพลตเมนูที่สวยงามนี้จาก Template.net จะช่วยสร้างเมนูที่น่าประทับใจสำหรับค่ำคืนนี้

จัดหมวดหมู่จานอาหารเป็นอาหารเรียกน้ำย่อย, อาหารจานหลัก, เครื่องดื่ม, และอาหารอื่น ๆ พร้อมระบุชื่อ, คำอธิบาย, และราคา (หากมี) ให้ครบถ้วน. ปรับแต่งให้สมบูรณ์แบบตามแบรนด์ของคุณโดยใช้เทมเพลตเมนูที่สามารถแก้ไขได้.

ด้วยเทมเพลต DIY นี้ คุณสามารถจัดงานอีเวนต์ระดับพรีเมียมหรือยกระดับโอกาสพิเศษที่บ้านได้อย่างง่ายดาย เพียงแก้ไขเทมเพลตออนไลน์ แล้วดาวน์โหลดในรูปแบบ PNG หรือ PDF จากนั้นนำไปวางเมนูสุดหรูของคุณไว้ที่แต่ละที่นั่ง พร้อมสร้างความประทับใจให้กับแขกทุกคน ✨

9. แม่แบบแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์ โดย PDFFiller

แบบแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์ โดย PDFFiller
ผ่านทาง PDFFiller

ต้องการแผนการรับประทานอาหารรายสัปดาห์ที่สามารถพิมพ์ได้และไม่มีข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือไม่? ถ้าเช่นนั้นคุณต้องลองใช้แม่แบบแผนการรับประทานอาหารรายสัปดาห์ที่เรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อนี้จาก PDFFiller

สำหรับผู้ที่มองว่าการวางแผนมื้ออาหารเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ แม่แบบนี้มีรูปแบบตารางที่ง่ายต่อการติดตามเพื่อวางแผนอาหารเช้า, กลางวัน, กลางคืน, และของว่างสำหรับทุกมื้อในสัปดาห์ เพียงแค่เขียนวันที่ไว้ที่ด้านบนของแผนการ, จากนั้นระบุมื้ออาหารประจำวันของคุณ—แค่นี้เอง! ?

ด้วยเทมเพลตง่าย ๆ นี้ คุณสามารถคิดเมนูอาหารสำหรับครอบครัวของคุณได้โดยไม่ต้องรู้สึกเครียดกับกระบวนการวางแผน เพียงแค่พิมพ์เทมเพลตออกมา ใส่ไอเดียอาหารของคุณลงไป จากนั้นนำติดตัวไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ต (หรือถ่ายรูปเก็บไว้ในโทรศัพท์) ที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถพิมพ์เทมเพลตเดียวกันนี้ใหม่ได้ทุกสัปดาห์ เพื่อช่วยลดความวุ่นวายในการวางแผนอาหารและงานในครัว

10. เทมเพลตเมนูอาหาร โดย Template.net

เทมเพลตเมนูอาหาร โดย Template.net
ผ่านทาง Template.net

ไม่ว่าคุณจะเปิดร้านอาหาร ร้านฟาสต์ฟู้ด หรือธุรกิจอาหารสั่งกลับบ้าน คุณอาจต้องการนำเสนอเมนูอาหารที่น่ารับประทานของคุณ ด้วยเทมเพลตอเนกประสงค์จาก Template.net นี้ ลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณจะได้เพลิดเพลินกับภาพเมนูของคุณ ?

เพียงแค่ปรับแต่งเทมเพลตให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ เพิ่มโลโก้ ชุดสี และรูปแบบตัวอักษร จากนั้นระบุรายการเมนูต่างๆ พร้อมเพิ่มรูปภาพของแต่ละจานเพื่อแสดงรายการอาหารของคุณ ไม่นานคุณก็จะมีคำอธิบายทั้งภาพและข้อความของแต่ละจานในร้านอาหารของคุณ

เทมเพลตที่มีสไตล์นี้จะดึงดูดลูกค้าใหม่และเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทของคุณ เปลี่ยนข้อความและรูปภาพออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PNG แล้วพิมพ์เมนูของคุณเพื่อแจกจ่ายให้กับลูกค้า จากนั้นแชร์เมนูกับลูกค้าที่มีศักยภาพโดยวางเมนูไว้บนโต๊ะแต่ละโต๊ะ อัปโหลดเป็นไฟล์ PDF ไปยังเว็บไซต์ของคุณ เปิดตัวแคมเปญทางไปรษณีย์โดยตรง หรือโพสต์ไว้หน้าร้านอาหารของคุณ

โบนัส:แม่แบบสูตรอาหารสำหรับ Word!

เริ่มต้นวางแผนมื้ออาหารด้วยเทมเพลตวางแผนเมนูอาหารเย็นจาก ClickUp

การเตรียมอาหารล่วงหน้าเป็นงานที่น่ากลัว—โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี ลดความเครียดบนจานของคุณด้วยเทมเพลตการวางแผนเมนูอาหารเย็นที่เหมาะสม คิดไอเดียอาหาร จับคู่สูตรอาหารกับมื้ออาหารแต่ละมื้อในแต่ละวัน และสร้างรายการช้อปปิ้งล่วงหน้าเพื่อป้องกันการสูญเสียอาหาร จัดลำดับความสำคัญของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร ?

ให้ ClickUp ยกระดับการวางแผนมื้ออาหารของคุณไปอีกขั้น ด้วยเทมเพลตการวางแผนเมนูที่ใช้งานง่ายของ ClickUp คุณจะสามารถสร้างเมนู จัดระเบียบขั้นตอนมาตรฐานในครัว กำหนดขอบเขตงานของร้านอาหาร หรือแม้แต่เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ได้

เพื่อเข้าถึงเทมเพลตการวางแผนเมนูอาหารค่ำ, การเชื่อมต่อหลายพันรายการ, และเครื่องมือการจัดการโครงการมากมาย,สมัครใช้ ClickUp วันนี้.