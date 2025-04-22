10 แบบแผนการวางแผนมื้ออาหารฟรีเพื่อประหยัดเวลา

หากคุณมักถามว่า 'ฉันควรทำอะไรเป็นอาหารเย็น?' แบบแผนการวางแผนมื้ออาหารถือเป็นสิ่งที่อาจเหมาะกับคุณ
ในฐานะผู้ใหญ่ที่ทำงานและดูแลบ้าน คุณคงตระหนักแล้วว่าการเตรียมและวางแผนมื้ออาหารล่วงหน้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตที่ราบรื่น
ไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว, อาศัยอยู่คนเดียว, หรือดำเนินธุรกิจจัดเลี้ยง,แบบแผนการวางแผนเมนูคือตัวเปลี่ยนเกม. และแม้ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับประโยชน์ของการวางแผนมื้ออาหาร, การตั้งค่าครั้งแรกอาจดูน่ากลัว.
เพื่อให้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวม รายการเทมเพลตวางแผนมื้ออาหาร 10 แบบ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที
อะไรคือแบบแผนการวางแผนมื้ออาหาร?
เทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารคือคู่มือที่ช่วยให้คุณ จัดระเบียบมื้ออาหาร, รายการซื้อของ, และสูตรอาหารสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งมักจะเป็นวัน, สัปดาห์, หรือเดือน มันให้วิธีการที่มีโครงสร้างในการวางแผนมื้ออาหารทั้งหมดของคุณทุกวัน ตั้งแต่เช้าจรดเย็น
ผู้วางแผนมื้ออาหารมีหลากหลายรูปแบบและตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น แม่แบบการวางแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์อาจครอบคลุมมื้ออาหารตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ในขณะที่บางแบบอาจครอบคลุมตลอดทั้งเดือน คุณสามารถพบเวอร์ชันที่เรียบง่ายซึ่งออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้าน แผ่นวางแผนมื้อเย็นรายสัปดาห์สำหรับมื้อเดียวเท่านั้น รวมถึงแผนที่ละเอียดมากขึ้นซึ่งเหมาะสำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่ เช่น ร้านอาหารหรือบริการจัดเลี้ยง
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารให้รองรับการรับประทานอาหารห้าครั้งในปริมาณน้อยตลอดทั้งวันแทนที่จะเป็นสามมื้อตามมาตรฐานได้
เน้นที่หลักการสำคัญ 6 ประการ ได้แก่ ความถูกต้อง ความสมดุล การควบคุมแคลอรี่ ความหนาแน่นของสารอาหาร การบริโภคอย่างพอเหมาะ และความหลากหลาย เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณ บรรลุโภชนาการที่สมดุล หลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องอาหารในนาทีสุดท้าย และลดการสูญเสียอาหาร
มันอาจช่วยให้คุณประหยัดเงินตามงบประมาณได้ด้วยการลดการซื้อของตามใจที่ร้านขายของชำ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการวางแผนมื้ออาหารดี?
ผู้วางแผนมื้ออาหารที่ดีควรช่วยให้การเตรียมอาหารของคุณง่ายขึ้นด้วยการจัดระเบียบ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขนาดของอาหาร และสมดุลทางโภชนาการ ซึ่งจะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมาก ดังนั้น นี่คือสิ่งที่คุณควรระวังไว้:
- การวางแผนมื้ออาหาร: แผ่นวางแผนเมนูในอุดมคติควรมีช่องเฉพาะสำหรับแต่ละมื้อในแต่ละวัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่สำหรับอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และของว่าง
- การรวมรายการของชำ: แม่แบบวางแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์ที่ดีช่วยให้คุณสามารถแปลงแผนมื้ออาหารของคุณเป็นรายการช้อปปิ้งได้อย่างง่ายดาย ทำให้การเตรียมอาหารของคุณมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น
- การติดตามข้อมูลโภชนาการ: การเข้าถึงข้อมูลโภชนาการสำหรับแต่ละมื้อช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านสุขภาพของคุณ
- บัตรสูตรอาหาร: พิจารณาใช้แผนการรับประทานอาหารประจำสัปดาห์เป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับสูตรอาหารที่คุณชื่นชอบ ซึ่งจะทำให้การวางแผนมื้ออาหารสนุกยิ่งขึ้น คุณควรสามารถค้นหาเมนูโปรดหรือค้นพบสูตรใหม่ ๆ ได้โดยไม่ต้องค้นหาจากหลายแหล่ง
การนำองค์ประกอบเหล่านี้มาใส่ในแบบแผนมื้ออาหารของคุณไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณมีระเบียบเท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนการรับประทานอาหารที่สมดุลและนิสัยการกินที่ดีต่อสุขภาพ และทำให้ประสบการณ์การซื้อของชำของคุณง่ายขึ้นอีกด้วย
นี่คือเหตุผลว่าทำไมการใช้แบบแผนการวางแผนมื้ออาหารสามารถกลายเป็น หนึ่งในสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่คุณสามารถทำได้ในกิจวัตรประจำสัปดาห์ของคุณ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จับคู่การวางแผนมื้ออาหารของคุณกับเทมเพลตติดตามนิสัยเพื่อช่วยให้งานประจำวันของคุณเป็นระเบียบและบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
10 แม่แบบวางแผนมื้ออาหารที่ดีที่สุด
หากคุณกำลังสงสัยอยู่เสมอว่า "จะกินอะไรดี?" แม่แบบวางแผนมื้ออาหาร 10 แบบนี้จะช่วยให้คุณเลือกอาหารที่สะดวกและทำเองที่บ้านแทนการสั่งอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของ และลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจตลอดทั้งสัปดาห์
1. แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp
สำหรับโซลูชันการวางแผนมื้ออาหารที่เหนือกว่าพื้นฐาน ลองใช้ClickUp ด้วยเทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารรายวันและรายสัปดาห์ การวางแผนเมนู และเทมเพลตการคำนวณต้นทุนสูตรอาหาร คุณสามารถวางแผนมื้ออาหาร ติดตามการบริโภคสารอาหาร และจัดระเบียบสูตรอาหารทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ในบรรดาสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดในชีวิตของเรา อาหารที่เรารับประทานมีผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกและประสิทธิภาพของเราในแต่ละวัน เช่นเดียวกับที่คุณใช้สมุดวางแผนรายวันเพื่อกำหนดและบรรลุเป้าหมายของคุณ แผนการรับประทานอาหารที่มั่นคงก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาโภชนาการและระดับพลังงานของคุณ
นี่คือจุดที่แม่แบบการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUpเข้ามามีบทบาท—เพื่อนใหม่ที่ดีที่สุดของคุณในครัว ออกแบบมาเพื่อ ทำให้กระบวนการเตรียมอาหารทั้งหมดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น แม่แบบนี้ช่วยให้คุณวางแผนและจัดระเบียบมื้ออาหารได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งติดตามปริมาณแคลอรี่ของคุณในที่เดียวที่สะดวกสบาย
ด้วยเทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUp คุณสามารถ:
- วางแผนมื้ออาหารอย่างรวดเร็วด้วยรายการแบบลากและวาง
- จัดระเบียบสูตรอาหารไว้ในโฟลเดอร์ที่เข้าถึงได้ง่าย
- ติดตามรายการส่วนผสมและรายการซื้อของ
ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวประจำบ้านหรือเชฟมืออาชีพ เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการซื้อของชำ การจัดการสูตรอาหาร และการเตรียมอาหารของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้น, ลาก่อนความเครียดในช่วงเวลาอาหาร และสวัสดีกับครัวที่จัดระเบียบอย่างดีด้วยเทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUp—เพราะ การวางแผนมื้ออาหารควรเป็นเรื่องง่าย ไม่ควรเป็นเรื่องที่ท่วมท้น
2. แม่แบบการวางแผนเมนู ClickUp
เราทุกคนต่างมีวันที่การเตรียมอาหารเย็นเป็นเรื่องน่าปวดหัว และการวางแผนมื้ออาหารสำหรับทั้งสัปดาห์ของครอบครัวอาจรู้สึกหนักหนาสาหัส แต่ด้วยเทมเพลตการวางแผนเมนูอาหารของ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนความท้าทายนั้นให้กลายเป็นงานที่จัดการได้ง่าย
เริ่มต้นด้วยการกำหนดพารามิเตอร์ของคุณ เช่น จำนวนคนที่คุณจะทำอาหารให้ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด จำนวนมื้ออาหารต่อวัน และงบประมาณรายสัปดาห์ของคุณ เมื่อคุณจัดการสิ่งเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้เทมเพลตเพื่อวางแผนมื้ออาหาร จัดตารางเวลาเตรียมอาหาร และแม้กระทั่งบันทึกสูตรอาหารโปรดของคุณไว้ใน "กล่องสูตรอาหาร" ที่สะดวก
ด้วย ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับการวางแผนมื้ออาหาร รายการซื้อของ และงานประจำวัน (ใช่แล้ว แม้แต่การทำความสะอาดตู้เย็น!) เทมเพลตนี้จะช่วยจัดระเบียบกิจวัตรในครัวของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ยังเป็นตัวช่วยชีวิตในการหลีกเลี่ยงการไปซื้อของที่ร้านเพิ่มเติมด้วยการจัดเก็บวัตถุดิบและสูตรอาหารของคุณไว้ในที่เดียว
ในไม่ช้า คุณจะเห็นว่าการนำเทมเพลตนี้มาใช้ในกิจวัตรการวางแผนมื้ออาหารของคุณก็เหมือนกับการใช้แอปจัดการงานที่ทรงพลังสำหรับห้องครัวของคุณ
3. แม่แบบสูตร ClickUp
เบื่อกับการค้นหาหนังสือทำอาหารเก่า ๆ และโน้ตที่กระจัดกระจายเพื่อหาสูตรโปรดของคุณหรือไม่?เทมเพลตสูตรอาหารของ ClickUpช่วยให้คุณ รวบรวมสูตรอาหารทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับเชฟที่ต้องการสร้างหนังสือทำอาหารแบบกำหนดเองและแบ่งปันผลงานการทำอาหารกับเพื่อนหรือลูกค้า
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถจัดหมวดหมู่สูตรอาหารตามประเภท ส่วนผสม หรือมื้ออาหาร ทำให้ง่ายต่อการค้นหาสิ่งที่คุณอยากทาน
แต่ละรายการสูตรอาหารให้คุณสามารถใส่คำแนะนำอย่างละเอียด, วัตถุดิบ, เวลาเตรียม, และแม้กระทั่งรูปภาพได้ คุณสามารถใช้เป็นเทมเพลตแผนอาหารเพื่อติดตามการปรับเปลี่ยน, คำแนะนำในการปรุงอาหาร, และบันทึกส่วนตัวได้ ทำให้ทุกจานออกมาตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะวางแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์หรือเก็บสูตรอาหารพิเศษไว้สำหรับมื้อฉลอง เทมเพลตนี้จะช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้ครัวของคุณเป็นระเบียบอยู่เสมอ
4. แม่แบบต้นทุนสูตร ClickUp
หากคุณเป็นผู้วางแผนมื้ออาหารที่คำนึงถึงงบประมาณหรือดำเนินธุรกิจอาหาร การสร้างเมนูที่คุ้มค่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และการมี ระบบที่เชื่อถือได้ในการติดตามและวิเคราะห์ต้นทุนของสูตรอาหาร ก็เป็นสิ่งจำเป็น นั่นคือจุดที่แม่แบบต้นทุนสูตรอาหารของ ClickUpเข้ามาช่วย โดยเสนอวิธีการจัดการรายละเอียดเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้อย่างง่ายดาย:
- ประมาณการค่าใช้จ่ายของส่วนผสมสำหรับสูตรอาหารใด ๆ ให้คุณทราบค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน
- เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของสูตรอาหารต่าง ๆ ก่อนที่คุณจะทำรายการซื้อของ ช่วยให้คุณอยู่ในงบประมาณของคุณ
- รับภาพรวมที่ครอบคลุมของงบประมาณค่าอาหารโดยรวมของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกจานที่คุณสร้างสรรค์นั้นทั้งอร่อยและคุ้มค่า
แม่แบบต้นทุนสูตรอาหารของ ClickUp ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้การติดตามต้นทุนของส่วนผสมในสูตรของคุณง่ายขึ้น ส่งผลให้ลดการสูญเสียอาหารได้มากขึ้น แม่แบบนี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย:
- สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามความคืบหน้าของคุณด้วยสถานะต่างๆ เช่น เสร็จสมบูรณ์, มีสินค้า, สินค้าใกล้หมด, ต้องทำ, และต้องสั่งซื้อ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: จัดเก็บรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดและใช้คุณลักษณะเฉพาะห้าประการ เช่น น้ำหนักบรรจุ, น้ำหนักรวม, หน่วยวัด, ต้นทุนสินค้า และสูตร
- มุมมองที่กำหนดเอง: เข้าถึงข้อมูลของคุณด้วยมุมมองที่แตกต่างกันสามแบบ ได้แก่ มุมมองต้นทุนสูตรอาหาร มุมมองเริ่มต้นที่นี่ และมุมมองกระดานสูตรอาหาร ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและพร้อมใช้งานในทันที
- การจัดการโครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามต้นทุนสูตรอาหารด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น การติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, และอีเมล
ClickUp ผสานข้อมูลทั้งหมดนี้กับแอปจัดการงานของคุณ ทำให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งซื้อที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
5. แม่แบบการคำนวณต้นทุนสูตรอาหารสำหรับร้านอาหาร ClickUp
สำหรับร้านอาหารและธุรกิจบริการอาหาร การติดตามต้นทุนอาหารเป็นสิ่งสำคัญในการคำนวณกำไรที่อาจเกิดขึ้นต่อจานได้อย่างแม่นยำแม่แบบการคำนวณต้นทุนสูตรอาหารของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะช่วยให้คุณกำหนดต้นทุนที่ถูกต้องสำหรับสูตรอาหารทั้งหมดของคุณ
แผนการจัดการมื้ออาหารรายสัปดาห์นี้ ช่วยให้การคำนวณค่าใช้จ่ายของวัตถุดิบ การเปรียบเทียบสูตรอาหาร และการจัดการงบประมาณโดยรวมของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ด้วยคุณสมบัติเช่นสถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถติดตามสินค้าคงคลัง สินค้าใกล้หมด และสินค้าที่ต้องสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้ยังรวมถึงมุมมองที่กำหนดเองซึ่งช่วยให้คุณเห็นข้อมูลทั้งหมดของคุณได้ในคราวเดียว ทำให้การปรับต้นทุนตามความต้องการเป็นเรื่องง่าย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ—การเสิร์ฟอาหารที่ยอดเยี่ยมในขณะที่เพิ่มผลกำไรของคุณให้สูงสุด
6. แม่แบบแผนงานประจำสัปดาห์ ClickUp
หากคุณรู้สึกท่วมท้นกับสิ่งที่ต้องทำในแต่ละสัปดาห์แม่แบบแผนงานประจำสัปดาห์ของ ClickUpจะเข้ามาช่วยคุณและนำความเป็นระเบียบมาสู่ชีวิตของคุณ
ผสานเข้ากับรูปแบบไวท์บอร์ด เทมเพลตนี้มอบมุมมองที่ชัดเจนของงานของคุณ ให้คุณทำเครื่องหมายว่า 'เปิด' หรือ 'เสร็จสิ้น' เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเตรียมอาหารของคุณ
มีฟีเจอร์ Custom Fields ที่ คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจการวางแผนมื้ออาหารและเพิ่มบันทึกโดยละเอียด ได้ ทำให้ง่ายต่อการดูเมนูประจำสัปดาห์และความต้องการซื้อของในครัว ด้วยมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้ เช่น คู่มือเริ่มต้นใช้งานและกระดานวางแผน คุณสามารถปรับแต่งมุมมองให้เข้ากับสไตล์การวางแผนของคุณได้
เมื่อวางแผนมื้ออาหารกับสมาชิกในครอบครัวของคุณแม่แบบการจัดการเวลานี้รวมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การมอบหมายงานให้กับแต่ละคน การกำหนดวันที่ครบกำหนดสำหรับให้ครอบครัวของคุณแบ่งปันความคิดเห็น และการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่างๆ เช่น การซื้อของหรือการจัดทำรายการซื้อของชำพร้อมป้ายกำกับ
เทมเพลตนี้เป็นเครื่องมือทรงพลังที่จะช่วย จัดระเบียบและควบคุมมื้ออาหารตลอดทั้งสัปดาห์ของคุณให้อยู่ในแผน
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบวางแผนชีวิตฟรีสำหรับการวางแผนชีวิตส่วนตัว
7. แม่แบบแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์ โดย OnPlanners
การวางแผนมื้ออาหารประจำสัปดาห์อาจดูเป็นเรื่องน่ากังวล แต่เทมเพลตนี้จะช่วยลดความเครียดจากกระบวนการนี้ได้เทมเพลตแผนมื้ออาหารประจำสัปดาห์โดย OnPlannersเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายสำหรับการจัดระเบียบอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็นสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตวางแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์นี้สะดวกยิ่งขึ้นคือ พื้นที่เฉพาะสำหรับรายการของใช้ในครัว สินค้าถูกจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบเป็นนม, ผักผลไม้, ธัญพืช, เนื้อสัตว์ และอื่นๆ ทำให้การช้อปปิ้งเป็นเรื่องง่าย
พิมพ์แบบฟอร์มออกมา จดรายการอาหารของคุณ แล้วติดไว้ที่ตู้เย็นเพื่อดูเป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
ด้วยการใช้แผนเมนูอาหารรายสัปดาห์ที่ง่ายนี้ คุณจะทำให้การเตรียมอาหารของคุณเป็นระบบ ประหยัดเวลาในการซื้อของ และลดเวลาที่ใช้ในครัว
คุณยังสามารถผสานกระบวนการนี้กับแอปวางแผนดิจิทัลเพื่อความสะดวกเพิ่มเติมได้อีกด้วย
8. แม่แบบแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์ โดย Edit. org
หากคุณเป็นนักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหารที่ให้บริการแผนอาหารที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย คุณย่อมทราบถึงความสำคัญของการมีแผนอาหารรายสัปดาห์หรือรายเดือนเพื่อความราบรื่นในการดำเนินงาน
ไม่ว่าจะเป็นสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้อาหาร ความต้องการด้านอาหารเฉพาะ หรือผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ การมีแม่แบบการเตรียมอาหารที่ออกแบบมาอย่างดีจะช่วยให้คุณวางแผนและมั่นใจได้ว่ารายละเอียดสำคัญจะไม่ถูกมองข้าม
เทมเพลตแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์จาก Edit.orgช่วยให้คุณไม่เพียงแค่จัดตารางมื้ออาหารสำหรับแต่ละวันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรายการซื้อของ เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ คำแนะนำ และวันที่สำคัญที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
เมื่อคุณออกแบบและบันทึกเมนูประจำสัปดาห์ของคุณแล้ว คุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาจากโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถ อัปเดตได้อย่างง่ายดายตามต้องการ ปรับข้อความให้เหมาะกับเมนูต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มโลโก้บริษัทและสีของคุณเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพได้
สุดท้ายนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อแจกจ่ายหรือแสดงตามต้องการ
9. แม่แบบ Excel สำหรับวางแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์ โดย Vertex42
เทมเพลตวางแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์ใน Excel โดย Vertex42เป็นสเปรดชีต Excel สำหรับวางแผนและพิมพ์มื้ออาหารประจำสัปดาห์ของคุณ มีตัวเลือกเค้าโครงหลายแบบให้เลือกในแท็บเวิร์กชีตแยกต่างหาก เพื่อให้คุณสามารถเลือกแบบที่เหมาะกับคุณที่สุด
แต่ละรูปแบบประกอบด้วยส่วนสำหรับมื้ออาหาร, ของใช้ในครัว, และบันทึก, ทำให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการวางแผนสำหรับสัปดาห์ข้างหน้าอยู่ในปลายนิ้วของคุณ. การปรับแต่งตัวเลือกมื้ออาหารของคุณเป็นเรื่องง่าย—เพียงอัปเดตรายการให้ตรงกับความชอบของคุณ.
10. แม่แบบแผนมื้ออาหารใน Google Sheets โดย Ultimate Meal Plans
หากคุณเป็นแฟนของ Google Sheets คุณโชคดีแล้ว—นี่คือเทมเพลตวางแผนมื้ออาหารฟรีสำหรับคุณโดยเฉพาะ!
เทมเพลตแผนมื้ออาหารใน Google Sheetsโดย Ultimate Meal Plans เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่คุ้นเคยกับระบบนิเวศของ Google มันผสานเข้ากับการตั้งค่าที่คุณมีอยู่แล้ว ช่วยให้คุณจัดระเบียบและ รักษาวินัยในการวางแผนมื้ออาหารประจำสัปดาห์อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใหม่
เทมเพลตเมนูรายสัปดาห์ที่ปรับแต่งได้นี้มอบ รูปแบบที่สะอาดและใช้งานง่ายสำหรับการติดตามมื้ออาหารของคุณ ตลอดสัปดาห์ มีส่วนสำหรับรายการของใช้ในครัวและรายการอาหารที่ช่วยให้คุณจัดการการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โบนัส:แม่แบบสูตรอาหารใน Google Docs!
เตรียมอาหารของคุณอย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตวางแผนมื้ออาหารจาก ClickUp
การวางแผนมื้ออาหารไม่ได้เป็นเพียงแค่การตัดสินใจว่าจะกินอะไรเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการรักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงการทิ้งอาหารเหลือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการสั่งอาหาร และลดความเครียดจากการต้องรีบไปซื้อของในนาทีสุดท้ายอีกด้วย
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งคือสามารถใช้งานได้ฟรี ปรับแต่งได้ตามต้องการ และผสานการจัดการโครงการกับการวางแผนมื้ออาหารเข้าด้วยกัน พวกมันสามารถเชื่อมต่อกับแอปวางแผนประจำวันของคุณ ช่วยให้คุณจดบันทึกไอเดียมื้ออาหาร จัดการรายการซื้อของ และทำให้กระบวนการเตรียมอาหารทั้งหมดของคุณเป็นระบบ—ทั้งหมดในที่เดียว
พร้อมที่จะยกระดับการเตรียมอาหารของคุณแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนฟรีวันนี้และเริ่มวางแผนมื้ออาหารของคุณได้อย่างง่ายดาย