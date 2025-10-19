11 ซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับพื้นที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ทุกผู้จัดการเคยเจอสถานการณ์นี้: สมาชิกในทีมลาออก และทันใดนั้นบริบทเบื้องหลังครึ่งหนึ่งของโครงการของคุณก็หายไป
ทำไมถึงกำหนดเส้นตายนี้? ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการโทรกับผู้ขายเป็นอย่างไรบ้าง? ไฟล์ที่พวกเขาสัญญาว่าจะแชร์ไว้อยู่ที่ไหน?
หากการทำงานของทีมคุณอยู่ในหัวของคนแทนที่จะอยู่ในพื้นที่ร่วมกัน คุณควรลองใช้ซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงาน ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้คัดเลือก 11 เครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อฟื้นฟูความสงบหลังจากพายุผ่านไป ⚒️
ซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงานชั้นนำในพริบตา
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีทั้งหมด 📊
|คลิกอัพ
|พื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมออกแบบ การตลาด และเอเจนซี่ที่จัดการโครงการของลูกค้าหลายราย
|งาน, ความช่วยเหลือจาก AI (ClickUp Brain), เอกสาร, การจัดการความรู้, แดชบอร์ด
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Google Workspace
|การสื่อสารแบบรวมศูนย์ภายในระบบนิเวศ Office 365ขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการและหน่วยงานขนาดกลาง
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน Docs/Sheets, แชทบอท AI Gems ที่ขับเคลื่อนด้วย Gemini
|เริ่มต้นที่ $8. 40/เดือน ต่อผู้ใช้
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|การสื่อสารแบบรวมศูนย์ภายในระบบนิเวศ Office 365ขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการและหน่วยงานขนาดกลาง
|Copilot AI สำหรับการถอดความสรุปการประชุมสดและการสร้างงาน
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $9.99/เดือนต่อผู้ใช้
|เบสแคมป์
|การประสานงานโครงการที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับลูกค้าขนาดทีม: เหมาะสำหรับเอเจนซี่และที่ปรึกษาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การเข้าถึงลูกค้า, แผนภูมิฮิลล์, กระดานข้อความ, รายงาน, การติดตามงานที่ต้องทำ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
|Trello
|การติดตามงานแบบ Kanban ที่ใช้งานง่ายขนาดทีม: เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และผู้ร่วมงานสร้างสรรค์
|กระดานคัมบัง, ฝาครอบการ์ด, Slide Power-Up, มุมมองไทม์ไลน์
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อผู้ใช้
|Wrike
|พอร์ตโฟลิโอโครงการที่มีโครงสร้างพร้อม Gantt และการรายงานขนาดทีม: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์
|แผนภูมิแกนต์พร้อมการพึ่งพา การติดตามทรัพยากรและงบประมาณ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|Zoho Projects
|การจัดการโครงการที่ครบครันในราคาที่จับต้องได้ขนาดทีม: เหมาะสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการขยายการส่งมอบงาน
|การพึ่งพาของงาน, การจัดการทรัพยากร, พอร์ทัลลูกค้า/ผู้ขาย
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อผู้ใช้
|Airtable
|สร้างแอปพลิเคชันที่ยืดหยุ่นและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พร้อมความหลากหลายทางภาพขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการการควบคุมแบบฐานข้อมูล
|ตารางความสัมพันธ์, ตัวออกแบบอินเทอร์เฟซ, กฎการทำงานอัตโนมัติ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|บทส่งท้าย
|Doc-as-app workflow ด้วยบล็อกการก่อสร้างแบบโต้ตอบ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมกลยุทธ์, ทีมปฏิบัติการความรู้, และทีมแบบผสมผสาน
|ตารางโต้ตอบ, ชุดข้อมูล, ระบบอัตโนมัติ, การประชุม,และเทมเพลตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|ProofHub
|การควบคุมโครงการอย่างครอบคลุมและการตรวจสอบความถูกต้องขนาดทีม: เหมาะสำหรับการสื่อสารภายใน การฝึกอบรม และทีมตรวจสอบงานสร้างสรรค์
|เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้อง, แชทในตัว, การเข้าถึงตามบทบาท
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $50/เดือน
|ซูม
|ทีมไฮบริดที่ต้องการวิดีโอ, AI และเครื่องมือแบบไม่พร้อมกันที่ราบรื่นขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมองค์กรที่กระจายตัวและจัดการประชุมประจำ
|วิดีโอความคมชัดสูง, ห้องย่อย, ผู้ช่วย AI, กระดานไวท์บอร์ด
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $16.99/เดือนต่อผู้ใช้
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับพื้นที่ทำงาน?
นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นซึ่งทำให้เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับพื้นที่ทำงานมีประสิทธิภาพสำหรับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณ:
- การทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบเรียลไทม์: รองรับการแชททันที การประชุมทางวิดีโอ การใส่คำอธิบายประกอบ และการแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์
- การจัดการงาน ไฟล์ และเวิร์กโฟลว์แบบรวมศูนย์: รวมการติดตามงาน การแชร์ไฟล์ ความคิดเห็น การอนุมัติ และบอร์ดโครงการไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว
- คุณสมบัติด้านระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์: ดูแลงานประจำและใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสรุปเนื้อหา สร้างการแจ้งเตือน หรือวิเคราะห์ข้อมูล
- มุมมองภาพหลายแบบ: นำเสนอวิธีการดูงานของคุณในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กระดานคัมบัง ปฏิทิน ไทม์ไลน์ และแผนภูมิแกนต์
- การผสานรวมและความยืดหยุ่น: เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่มีอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและเปิดเผย API สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
- การควบคุมความปลอดภัยและการจัดการ: มอบสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง, การเข้ารหัส, การสนับสนุน SSO, และเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อจัดการการเข้าถึงข้อมูลในทีมที่กระจายอยู่ได้อย่างปลอดภัย
🔍 คุณรู้หรือไม่?ตามหนังสือของมาร์ค โคแซค-ฮอลแลนด์ ชื่อว่า ประวัติศาสตร์การจัดการโครงการ โครงการทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่การก่อสร้างในยุคโบราณไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ระดับจักรวรรดิ ได้ใช้หลักการหลายอย่างเดียวกับที่เราใช้ในปัจจุบัน: การมีผู้สนับสนุนโครงการ, ทีมที่มีขอบเขตชัดเจน, และกระบวนการที่มีโครงสร้าง
ซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงานที่ดีที่สุด
นี่คือซอฟต์แวร์สำหรับพื้นที่ทำงานที่เราคัดสรรมาให้คุณ 👇
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ปรับแต่งได้สำหรับทีม)
งานในวันนี้เสียหาย
โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
แบ่งงานด้วยงานใน ClickUp
ClickUp Tasksคือที่ที่การวางแผนกลายเป็นการลงมือทำจริง องค์ประกอบเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นขั้นตอนเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเห็นสิ่งที่ต้องทำ เมื่อไร และใครเป็นผู้รับผิดชอบ
สมมติว่าคุณกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ สร้างงานสำหรับ 'หน้าแลนดิ้งเพจเปิดตัว' จากนั้นแบ่งงานออกเป็นงานย่อยสำหรับการเขียนคัดลอก การออกแบบ การผสานรวมกับระบบ การทดสอบ และการเปิดใช้งาน แต่ละส่วนจะมีผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา และสิ่งที่ต้องพึ่งพาเป็นของตัวเอง
ต้องการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณหรือไม่? เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่น ประเภทช่องทาง, ภูมิภาค, หรือประเภทสินทรัพย์. นอกจากนี้, คุณสามารถใช้สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อสะท้อนวิธีการทำงานของทีมคุณ, เช่น 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางกฎหมาย' หรือ 'ถูกบล็อกโดยทีมพัฒนา'.
ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp Brain
ตอนนี้ นี่คือจุดที่พื้นที่ทำงานของคุณจะทรงพลังอย่างแท้จริง
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ในตัวที่ผสานเข้ากับทุกส่วนของพื้นที่ทำงานของคุณ
ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนคำอธิบายงานหรือสรุปการอัปเดตใช่ไหม? ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างขั้นตอนถัดไป สรุปความคืบหน้า หรือแม้แต่บล็อกปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติตามปริมาณงาน
พยายามตามงานให้ทันหลังจากหยุดไปหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหม? แค่ถามว่า: มีอะไรเปลี่ยนแปลงในโปรเจกต์การปฐมนิเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบ้าง? หรือมีงานไหนที่ค้างอยู่ในการออกแบบเว็บไซต์ใหม่บ้าง?
ClickUp Brain ค้นหาข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น การอัปเดต เอกสาร การแชท และไทม์ไลน์ เพื่อให้คุณได้คำตอบที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ คุณยังสามารถเพิ่มงาน ลิงก์เอกสารที่เกี่ยวข้อง และใช้ AI เพื่อสร้างแนวคิดภาพหรือแคมเปญโดยอัตโนมัติ
💡 เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain MAX
ต้องการความช่วยเหลือในการร่างรายงาน สรุปข้อมูลอัปเดต หรือเปลี่ยนแนวคิดเบื้องต้นให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริง—โดยไม่ต้องพิมพ์ทุกอย่างด้วยตนเอง? ClickUp Brain MAX คือผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ที่ออกแบบมาเพื่อความเร็ว ความชัดเจน และการผสานการทำงานกับพื้นที่ทำงานของคุณอย่างลึกซึ้ง
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประชุมต่อเนื่องหรือกำลังประมวลผลเอกสารโครงการยาว ๆ Brain MAX ช่วยคุณ:
- บันทึกความคิดด้วยเสียงโดยไม่ต้องใช้มือ: เปลี่ยนความคิดที่พูดออกมา เสียงการประชุม หรือการบันทึกหน้าจอ ให้เป็นเอกสารที่มีโครงสร้าง พร้อมเวลาที่บันทึกไว้ สรุป และรายการที่ต้องดำเนินการ
- ถามและค้นหาอย่างชาญฉลาด: รับคำตอบทันทีจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ—เอกสาร งานที่ต้องทำ ความคิดเห็น และไฟล์—ทั้งหมดในคำสั่งเดียว
- สร้างเนื้อหาที่สะอาดโดยอัตโนมัติ: ร่างข้อเสนอสำหรับลูกค้า, อัปเดตโครงการ, หรือบทความฐานความรู้ได้ในไม่กี่วินาที โดยใช้บริบทของงานและเอกสารที่ผ่านมา
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน: สมมติว่าทีมการตลาดของคุณเพิ่งสรุปการประชุมสรุปการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้น แทนที่จะเขียนรายงานการประชุมด้วยตนเอง ให้บันทึกการสนทนา อัปโหลดไปยัง Brain MAX และรับเอกสารที่พร้อมแชร์ซึ่งมีประเด็นสำคัญและขั้นตอนต่อไปทั้งหมด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ผสาน ClickUp Brain MAX กับ Docs Hub และงานที่ทำซ้ำ เพื่อตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การตรวจสอบอัตโนมัติที่ช่วยให้ความรู้ภายในองค์กรของคุณสดใหม่และนำไปใช้ได้จริง—โดยไม่ต้องดูแลด้วยตนเอง
เปลี่ยนความคิดให้เป็นความรู้ด้วย ClickUp Docs
เมื่อภารกิจต่าง ๆ เริ่มดำเนินไปและทีมของคุณมีความสอดคล้องกันแล้ว ความท้าทายถัดไปคือการหาว่าความรู้ทั้งหมดควรถูกจัดเก็บไว้ที่ไหน
ClickUp Docsคือที่ที่ทีมของคุณสามารถร่างวิกิ แก้ไข SOP และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน หรือแผนการเปิดตัว
สมมติว่าทีมของคุณกำลังทำงานกับงาน 'หน้า Landing Page' จากก่อนหน้านี้ คุณสร้างเอกสารขึ้นมาโดยตรงภายในงานนั้นเพื่อเขียนร่างเนื้อหา ทีมการตลาดเข้ามาแก้ไข ฝ่ายผลิตภัณฑ์แสดงความคิดเห็น และฝ่ายกฎหมายอนุมัติขั้นสุดท้าย ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในที่เดียว
การสร้างเอกสารเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การทำให้แน่ใจว่าเอกสารนั้นมีการจัดระเบียบ เข้าถึงได้ และใช้งานได้ในอีกหกเดือนข้างหน้าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
นั่นคือจุดที่ระบบจัดการความรู้ ClickUpเข้ามาช่วย ทุกเอกสารที่ทีมของคุณสร้างจะถูกจัดทำดัชนีโดยอัตโนมัติใน Docs Hub ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่คุณสามารถจัดระเบียบเอกสารเป็นโฟลเดอร์ ติดแท็กตามหัวข้อ และควบคุมการเข้าถึงด้วยสิทธิ์ขั้นสูง
มองเห็นความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
เมื่อโครงการของคุณเริ่มมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วClickUp Dashboardsจะมอบความโปร่งใสให้คุณสามารถติดตามทุกสิ่งทุกอย่างได้ตลอดเวลาซอฟต์แวร์แบบครบวงจรนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองได้โดยใช้การ์ดแบบภาพสำหรับสถานะของงาน, ความเร็วของสปรินต์, การติดตามเวลา, วัตถุประสงค์, แผนภูมิการเผาผลาญ, และอื่น ๆ อีกมากมาย
ตัวอย่างเช่น คุณกำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในไตรมาสที่ 3 ให้ตั้งค่าแดชบอร์ดที่มีวิดเจ็ตแสดงปริมาณงานเพื่อตรวจสอบว่าฝ่ายออกแบบหรือฝ่ายพัฒนาได้รับงานมากเกินไปหรือไม่ มีแผนภูมิแสดงความคืบหน้าของงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน มีตัวติดตามเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับหมุดหมายการเปิดตัว และมีบัตรติดตามเวลาเพื่อตรวจสอบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือการมุ่งเน้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ด้วยภาพ: สร้างเวิร์กโฟลว์และมอบหมายงานด้วยการเชื่อมโยงงานและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ภายในกระดานไวท์บอร์ด ClickUpที่น่าสนใจ
- ดำเนินการได้เร็วขึ้น: ใช้เทมเพลต ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผลิตภัณฑ์ Agile และอื่นๆ เพื่อข้ามขั้นตอนการตั้งค่าและเริ่มขยายขนาดได้ทันที
- ติดตามสิ่งที่สำคัญ: กำหนดเป้าหมายของทีม, OKRs, และ KPI ด้วยClickUp Goals, เชื่อมโยงกับงานจริง และติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
- รักษาการสนทนาให้สอดคล้องกับบริบท: ใช้ClickUp Chatเพื่อเริ่มต้นการสนทนา แบ่งปันข้อมูลอัปเดต หรือถามคำถาม และให้ AI เปลี่ยนข้อความสำคัญให้กลายเป็นงาน
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แชร์ความคิดเห็นผ่านฟีเจอร์อินทราเน็ตโซเชียลเช่น ความคิดเห็น, แชท, และการตรวจทาน ซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับพื้นที่ทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp อาจดูซับซ้อนในตอนแรก โดยเฉพาะสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเต็มรูปแบบ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้พูดทุกอย่างไว้หมดแล้ว:
*ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานภายในของเราที่เอเจนซี่อย่างสิ้นเชิง มันช่วยให้ฉันสามารถติดตามการทำงานของทั้งทีมได้ในที่เดียว จัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วน และรักษาการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลาง ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ เปลี่ยนมุมมองระหว่างหลายรูปแบบ (เช่น รายการ กระดาน และปฏิทิน) และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของฉันอย่างมาก เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ และทำให้การจัดการทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก
📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถขจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ได้?
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมโยงกัน ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
2. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย AI ในตัว)
ผ่านทางGoogle Workspace
เดิมรู้จักในชื่อ Google Apps และต่อมาคือ G Suite, Google Workspace เป็นชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพบนคลาวด์ที่พัฒนาโดย Google ซึ่งรวมเครื่องมือที่จำเป็นไว้ด้วยกัน เช่น Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์, เอกสาร, สเปรดชีต, สไลด์, Meet และ Chat
ชุดเครื่องมือนี้มอบพื้นที่ทำงานร่วมกันที่มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ที่อยู่อีเมลธุรกิจแบบกำหนดเอง พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ร่วมกัน การประชุมทางวิดีโอ การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และการช่วยเหลือด้วย AI ที่ผสานรวมไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- ใช้ Gemini AI เพื่อเขียนและสรุปใน Gmail, สร้างข้อมูลเชิงลึกใน Sheets, ออกแบบสไลด์ และระดมความคิดใน Docs
- อัปโหลดเอกสาร, สรุป, หรือรายงานใน NotebookLM และได้รับสรุปที่สังเคราะห์หรือการสรุปเสียง
- สร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ดด้วย AppSheet สำหรับแบบสำรวจทีม, กระบวนการอนุมัติ, หรือการติดตามสินทรัพย์
- ใช้ Google Calendar เพื่อให้ลูกค้าและเพื่อนร่วมทีมสามารถจองเวลาได้กับคุณโดยอัตโนมัติผ่านหน้าจองส่วนตัวของคุณ
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนหรือการควบคุมการบริหารจัดการอย่างละเอียด ทำให้ผู้ใช้ต้องหันไปใช้ทางเลือกอื่นของ Google Workspace
- เวอร์ชันเดสก์ท็อปของ Google Drive อาจเกิดการขัดข้องโดยไม่มีวิธีแก้ไขที่ชัดเจน
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: 8.40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $16.80/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $26.40/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Plus: 42 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (43,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (17,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Workspace อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นไว้:
Google ดีกว่าทุกคนเมื่อพูดถึงการออกแบบพื้นที่ทำงานที่ช่วยให้คุณทำงานได้มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่คุณทำได้ อย่างไรก็ตาม มันเกิดข้อผิดพลาดบ่อยกว่า Microsoft 365
🔍 คุณรู้หรือไม่?พื้นที่ความรู้ทั้งเก้าด้านของการบริหารโครงการ ซึ่งกำหนดโดย PMBOK® ครอบคลุมทุกสิ่งที่จำเป็นในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ: การบูรณาการ ขอบเขต เวลา ต้นทุน คุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร ความเสี่ยง และการจัดซื้อจัดจ้าง
3. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์ภายในระบบ Office 365)
ผ่านทางไมโครซอฟต์
Microsoft Teams เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Microsoft 365 ออกแบบมาเพื่อการแชท การประชุม การโทร การแชร์ไฟล์ และการผสานรวมแอปพลิเคชัน เครื่องมือนี้รวมกลุ่มแชทแบบเรียลไทม์และการแชทแบบตัวต่อตัวเข้ากับการประชุมทางวิดีโอและเสียงคุณภาพสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับ Google Workspace คุณจะได้รับสิทธิ์การควบคุมการจัดการที่ละเอียดมากขึ้น ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างทีมหรือช่องทางเฉพาะสำหรับโครงการ แผนก หรือหัวข้อต่างๆ ซึ่งช่วยให้สามารถสนทนาแบบเป็นหัวข้อ แบ่งปันสื่อหลากหลายรูปแบบ และค้นหาประวัติการสนทนาได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น สรุปอัจฉริยะ ภายในเทมเพลตแผนการประชุมและการสื่อสารที่มีแบรนด์ เพื่อทำให้ทุกการสนทนามุ่งเน้นและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น
- แทนที่โทรศัพท์โต๊ะแบบดั้งเดิมด้วย โทรศัพท์ Teams ซึ่งรองรับการโอนสาย, ข้อความเสียง, ระบบตอบรับอัตโนมัติ และการโทรเข้าโดยตรง
- ร่วมแก้ไข ไฟล์ Word, Excel, และ PowerPoint ได้โดยตรงใน Teams พร้อมประวัติเวอร์ชันและความคิดเห็น
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- การค้าง, การหลุดสาย, และปัญหาการแชร์หน้าจอ ยังคงเกิดขึ้นบ่อยในระหว่างการประชุม
- ผู้จัดขาดการควบคุมที่ละเอียด และบทบาทการประชุมอาจถูกตั้งค่าเริ่มต้นโดยไม่ได้ตั้งใจให้กับผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมก่อน
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams: ฟรี
- Microsoft 364 Personal: 9.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Family: 12.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft Teams Essential: $4. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Basic: $7. 20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 4/5 (16,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (10,200+ รีวิว)
🧠 เกร็ดความรู้: ปี1954เป็นปีสำคัญสำหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่ นั่นคือปีที่นายพลเบอร์นาร์ด ชไรเวอร์ แห่งกองทัพอากาศสหรัฐฯ ได้บัญญัติคำว่า 'การบริหารโครงการ' ขึ้นมา และปีเตอร์ ดรักเกอร์ ได้แนะนำแนวคิด การบริหารโดยใช้เป้าหมาย ในหนังสือ The Practice of Management ของเขา
4. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานโครงการที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับลูกค้า)
ผ่านทางBasecamp
Basecamp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยพัฒนาโดย 37signals (ปัจจุบันกลับมาใช้ชื่อเดิม) ช่วยสร้างพื้นที่ทำงานที่แต่ละโครงการมีรายการสิ่งที่ต้องทำ กระดานข้อความ พื้นที่จัดเก็บไฟล์ การแชทกลุ่มแบบเรียลไทม์ (Campfire) และตารางเวลาที่ผสานรวมกัน
แพลตฟอร์มยังมีฟีเจอร์คำถามเช็คอินอัตโนมัติ ซึ่งจะแจ้งเตือนให้เพื่อนร่วมทีมตอบคำถามที่เกิดซ้ำ เช่น 'วันนี้คุณทำงานอะไรไปบ้าง?'
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- เข้าใจว่างานส่วนใดดำเนินไปอย่างราบรื่นและส่วนใดติดขัดด้วย แผนภูมิเนินเขา
- ติดตามปริมาณงาน, ตรวจจับความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา, และปรับให้สอดคล้องกับระยะเวลาของโครงการต่าง ๆ ด้วย Lineup และ Mission Control
- ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นด้วย Pings และเมนู Hey! สำหรับการส่งข้อความโดยตรงและการแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ขาดแดชบอร์ดเชิงลึกและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพ
- การแจ้งเตือนอาจสะสมได้หากไม่มีการกรองหรือจัดลำดับความสำคัญอย่างชาญฉลาด
ราคาของเบสแคมป์
- ฟรี
- เบสแคมป์ พลัส: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
มันทำงานได้ดีสำหรับการติดตามงานโครงการและผู้ใช้สามารถตั้งค่าและใช้งานได้อย่างรวดเร็วพอสมควร แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยดีนักและค่อนข้างจำกัด/มีฟีเจอร์มากเกินไป...ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยดีนักและค่อนข้างจำกัด/มีฟีเจอร์มากเกินไป เมื่อมีจุดที่เปิดค้างไว้มากเกินไป มันจะติดตามได้ยากขึ้น ดังนั้นเรายังคงต้องใช้เครื่องมือที่สะอาดกว่าสำหรับงานที่ต้องทำ การผสานรวมมีจำกัด
5. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานแบบ Kanban ที่ใช้งานง่าย)
ผ่านทางTrello
Trello ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่คิดในแบบเคลื่อนไหวอยู่เสมอ กระดานภาพช่วยให้เปลี่ยนความคิดและสิ่งที่ต้องทำที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ จัดการได้ง่าย และนำไปปฏิบัติได้สะดวกยิ่งขึ้น
คุณสามารถแยกกระบวนการทำงานใด ๆ ออกเป็นขั้นตอน กำหนดงาน มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย เพิ่มรายการตรวจสอบ และแม้กระทั่งทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยผู้ช่วย AI ในตัวที่ชื่อว่า Butler นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ PowerUps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Trello ได้อีกด้วย เช่น การเพิ่มปฏิทิน การติดตามเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล และการผสานการทำงานกับระบบของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- บันทึกทุกสิ่งด้วย กล่องจดหมาย Trello เพื่อบันทึกงาน ไอเดีย และรายการที่ต้องดำเนินการจากอีเมล Slack หรือ Teams ได้ทันที
- จัดระเบียบงานของคุณอย่างเป็นภาพด้วย กระดาน Trello เพื่อสะท้อนวิธีการทำงานของทีมคุณ โดยใช้คอลัมน์, การ์ด, รายการตรวจสอบ และวันที่ครบกำหนด
- สะท้อนงานข้ามบอร์ดด้วย การสะท้อนการ์ด เพื่อติดตามงานที่ต้องทำเดียวกันในหลายที่
ข้อจำกัดของ Trello
- ขาดความเข้าใจเชิงลึกและเครื่องมือรายงานในตัว
- ผู้ใช้ต้องทำการเก็บรักษาบัตรไว้ก่อนที่จะสามารถลบได้ ซึ่งทำให้ต้องคลิกโดยไม่จำเป็น
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,600+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่?การศึกษาพบว่าผู้คนตอบสนองได้เร็วขึ้นและตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อมีกำหนดเวลาที่สั้นลง ไม่ใช่เพียงเพราะความเร่งด่วนเท่านั้น แต่เพราะกำหนดเวลาเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เน้นการกระทำได้ดีกว่า อย่างไรก็ตาม กำหนดเวลาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ มันจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อสอดคล้องกับสภาพจิตใจปัจจุบันของบุคคลนั้น
6. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับพอร์ตโฟลิโอโครงการที่มีโครงสร้างพร้อม Gantt และการรายงาน)
ผ่านทางWrike
Wrike เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานระดับองค์กรที่ใช้ระบบคลาวด์ ช่วยให้ทีมต่างๆ วางแผน ติดตาม และส่งมอบโครงการทั้งที่ง่ายและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับแต่งเมื่อโครงการขยายขนาดทำให้แพลตฟอร์มนี้โดดเด่น คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อดูสิ่งที่สำคัญได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณงานของทีม สุขภาพของโครงการ รายการที่ค้างอยู่ หรือแคมเปญที่มีความสำคัญสูง
นอกจากนี้ สำหรับทีมสร้างสรรค์ Wrike Proof มีเครื่องมือสำหรับการทำเครื่องหมายและจัดการเวอร์ชันในตัว คุณสามารถตรวจสอบไฟล์ PDF, รูปภาพ และวิดีโอ, ใส่ความคิดเห็นพร้อมเวลา, เปรียบเทียบเวอร์ชันของไฟล์ และส่งไฟล์เพื่อขออนุมัติได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- มาตรฐานการนำงานเข้าสู่ระบบการจัดการโครงการของคุณด้วย แบบฟอร์มคำขอ
- สร้างภาพความร่วมมือของทีมด้วย กระดานไวท์บอร์ดร่วม ที่ขับเคลื่อนโดย Klaxoon สำหรับการระดมความคิด การระดมสมอง และการวางแผนแบบเรียลไทม์
- ทำให้กระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติด้วย Work Intelligence เพื่อยกระดับปัญหาที่ติดขัดโดยอัตโนมัติและกระตุ้นการส่งต่องาน
- คาดการณ์ปัญหาของโครงการและโอกาสที่จะเกิดความล่าช้าได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วย การคาดการณ์ความเสี่ยงด้วย AI
ข้อจำกัดของ Wrike
- การซิงค์ Wrike กับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่เดิมอาจไม่ราบรื่นเสมอไป
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการใช้ตัวเลือกการกรองที่ไม่สมบูรณ์หรือมีความยืดหยุ่นต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดการโครงการขนาดใหญ่
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้จริงได้กล่าวไว้:
ฉันชื่นชมที่ฉันสามารถทำคำขอของฉันได้อย่างง่ายดายและติดตามได้ว่าทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนใด มันจะดีมากหากฉันสามารถเขียนสรุปได้โดยตรงในแอปพลิเคชัน ซึ่งตอนนี้ต้องเขียนไว้ที่อื่นแล้วอัปโหลดภายหลัง
7. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในราคาประหยัด)
Zoho Projects ช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบด้วยรายการงาน, จุดสำคัญ, และแผนภูมิแกนต์ที่อัปเดตตามการเปลี่ยนแปลงของแผนของคุณ การติดตามเวลาถูกสร้างไว้ในระบบ: คุณสามารถบันทึกเวลาผ่านตัวจับเวลาและแบบฟอร์มบันทึกเวลาได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
นอกจากนี้ เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน แพลตฟอร์มยังมีเวิร์กโฟลว์, SLA, เว็บฮุค และกฎทางธุรกิจที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า Zoho Projects ยังสามารถผสานการทำงานกับแอป Zoho อื่น ๆ และเครื่องมือภายนอก เช่น Slack และ Microsoft Teams รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการอัปเดตขณะเดินทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- ทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย Blueprints ที่ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นมาตรฐาน และส่งผลให้การจัดการทีมดีขึ้น
- ปรับปรุงการแก้ไขข้อบกพร่องให้มีประสิทธิภาพด้วย การติดตามปัญหา ที่จัดหมวดหมู่ปัญหา อัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ และเชื่อมต่อกับ GitHub และ Bitbucket
- สรุปข้อมูลโครงการ ปรับโทนการสื่อสารในอัปเดตโดยอัตโนมัติ และแปลเนื้อหาด้วย Zia AI
- ใช้เครื่องมือลากและวางเพื่อออกแบบขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและกำหนดขั้นตอนของงานด้วย Blueprint Editor
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- ซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงานนี้ต้องการการลงทุนอย่างมากในการเริ่มต้นและการฝึกอบรม
- เมื่อคุณมีโปรเจ็กต์เกิน 10+ โปรเจ็กต์ การตั้งค่า การนำทาง และการจัดเตรียมเทมเพลตอาจกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี
- พรีเมียม: 5 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho Projects รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? กฎ 80/20ที่อยู่เบื้องหลังแผนภูมิพาเรโตหมายความว่า 80% ของกำหนดเวลาที่คุณพลาดอาจมาจากเพียง 20% ของประเภทงานของคุณ ด้วยแผนภูมิเพียงหนึ่งเดียว คุณสามารถระบุตัวปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำให้การทบทวนและสรุปบทเรียนหลังเหตุการณ์ง่ายขึ้น
8. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นพร้อมความหลากหลายทางภาพ)
ผ่านทางAirtable
Airtable เป็นซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงานบนคลาวด์ที่ผสมผสานความคุ้นเคยของสเปรดชีตเข้ากับพลังของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลซึ่งเปรียบเสมือนแอปขนาดเล็ก ประกอบด้วยตารางที่คุณกำหนดฟิลด์ (เช่น ข้อความ ไฟล์แนบ ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์) และเชื่อมโยงระเบียนระหว่างตารางเพื่อสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์
เริ่มต้นด้วยการจัดตั้งตารางและเชื่อมโยงตารางเหล่านั้น เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับโครงการหรือสินค้าคงคลังเข้ากับคำสั่งซื้อ จากนั้นสลับระหว่างมุมมอง: ตาราง (เหมือนกับสเปรดชีต), คันบัน, ปฏิทิน, แกลเลอรี, หรือไทม์ไลน์/แกนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- สร้างแอปได้ทันทีด้วย AI App Builder เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นเครื่องมือธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ
- ปรับใช้เวิร์กโฟลว์อัจฉริยะด้วย ตัวแทน AI ที่ดำเนินการภายในแอปของคุณโดยอิงตามทริกเกอร์ตามบริบทและงานที่ต้องทำ
- เชื่อมต่อชุดข้อมูลขนาดใหญ่กับ HyperDB เพื่อนำเข้าข้อมูลหลายล้านรายการจากแหล่งข้อมูลเช่น Snowflake และ Databricks จากนั้นสร้างแอปพลิเคชันบนฐานข้อมูลเหล่านี้
ข้อจำกัดของ Airtable
- พื้นที่ทำงานขนาดใหญ่และซับซ้อนอาจประสบกับความล่าช้า
- การส่งออกข้อมูลไม่ตรงไปตรงมา และผู้ใช้รายงานความหงุดหงิดเมื่อพยายามรวมฟิลด์
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $45/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,900+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆจากผู้ใช้จริง:
Airtable เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่ยอดเยี่ยมซึ่งผสานความง่ายของสเปรดชีตเข้ากับฟังก์ชันการทำงานแบบแอปพลิเคชัน ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม Airtable อาจไม่เหมาะสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เนื่องจากข้อจำกัดของจำนวนระเบียนอาจกลายเป็นอุปสรรคได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
9. โคด้า (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานแบบเอกสารเป็นแอปที่มีบล็อกการสร้างแบบโต้ตอบ)
ผ่านทางโคด้า
Coda คือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเอกสารเติบโตขึ้นจนกลายเป็นเครื่องมือที่จัดการพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ หากคุณกำลังบันทึกการตัดสินใจ สร้างเครื่องมือภายใน หรือพัฒนาแอปพลิเคชันเฉพาะทางซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงานดิจิทัลนี้จะทำให้ทุกอย่างง่ายเหมือนการเขียนเอกสาร (แต่มีประโยชน์มากกว่าหลายเท่า)
แพลตฟอร์มนี้ผสานการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์เข้ากับตารางที่สามารถอ้างอิงถึงกันได้ รองรับสูตรคำนวณได้ทุกที่ และทำงานเสมือนฐานข้อมูลขนาดเล็ก นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแอปแบบกำหนดเองด้วย สูตร และ ปุ่ม เพื่อให้ทุกคน ไม่ว่าจะมีความสามารถในการเขียนโค้ดหรือไม่ก็ตาม สามารถทดแทนเครื่องมือเฉพาะทางหรือทำงานซ้ำๆ ได้อย่างอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- เปลี่ยนเอกสารนิ่งให้กลายเป็นเครื่องมือที่มีชีวิตชีวาด้วย ตารางอัจฉริยะ ที่ซิงค์การแก้ไข ปรับแต่งมุมมอง และอัปเดตข้อมูล
- สร้างคำตอบและดำเนินการอัตโนมัติด้วย Coda Brain ผู้ช่วย AI ที่พร้อมสำหรับองค์กร
- สร้างแดชบอร์ดและรายงานอัจฉริยะด้วย การสืบค้นแบบเรียลไทม์ ขับเคลื่อนโดย Coda + Snowflake เพื่อข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- ผสานแอปอย่าง Slack, Jira และ Salesforce เข้ากับเอกสารของคุณโดยตรงด้วย Coda Packs
ข้อจำกัดของโคดา
- เฉพาะผู้ใช้ที่มีบทบาท 'ผู้สร้างเอกสาร' ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้นที่สามารถสร้างหรือแก้ไขฐานความรู้ภายในหลักได้
- หลายฟีเจอร์ต้องการการฝึกอบรมเฉพาะของ Coda หรือผู้ดูแลระบบที่มีทักษะทางเทคนิค
ราคาโคด้า
- ฟรี
- ข้อดี: 12 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและบทวิจารณ์ของ Coda
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทและบันทึกการเข้าถึงของซอฟต์แวร์ในพื้นที่ทำงานของคุณทุกสัปดาห์การป้องกันข้อมูลเริ่มต้นจากการ รู้ว่าใครสามารถเห็นอะไรและเมื่อใด
10. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมโครงการแบบครบวงจรและการตรวจพิสูจน์)
ผ่านทางProofHub
ซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงานของ ProofHub มอบความสามารถในการวางแผนโครงการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการตรวจสอบงานให้กับทีม คุณสามารถสร้างโครงการ มอบหมายงาน และดูความคืบหน้าได้ในรูปแบบกระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ ตาราง หรือปฏิทิน
การสื่อสารเกิดขึ้นผ่านกลุ่มและการสนทนาแบบตัวต่อตัว การอภิปรายแบบมีลำดับเหตุการณ์ การประกาศ และเครื่องมือตรวจสอบเอกสารแบบฝังในข้อความที่ช่วยให้คุณทำเครื่องหมายบนไฟล์และจัดการประวัติเวอร์ชันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- เริ่มต้นหัวข้อสนทนาที่ชัดเจนเพื่อทำงานร่วมกันในบริบทเดียวกันและแบ่งปันแนวคิด ไฟล์ และข้อเสนอแนะผ่าน การอภิปราย
- เร่งกระบวนการเริ่มต้นใช้งานด้วยเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อเวิร์กโฟลว์และตั้งค่าโครงการที่ผ่านการพิสูจน์แล้วสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- ติดตามข่าวสารจาก ประกาศทีม และ ปฏิทิน เพื่อให้ทุกคนทราบถึงเป้าหมาย ผลงานที่สำเร็จ และกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
ข้อจำกัดของ ProofHub
- ProofHubขาดการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ AIในตัวสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- มันไม่มีส่วนเสริมในตัวสำหรับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack หรือ Google Calendar
ราคาของ ProofHub
- ฟรี
- จำเป็น: 50 ดอลลาร์/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ProofHub
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ProofHub อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้วิจารณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันชอบความง่ายในการใช้งานของ ProofHub สำหรับผู้ใช้ทุกคนในทีมของเรา ฉันรู้สึกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างงานอาจมีความท้าทายเล็กน้อย
11. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับทีมไฮบริดที่ต้องการวิดีโอที่ราบรื่น, AI, และเครื่องมือแบบไม่ซิงค์)
ผ่านทางZoom
Zoom เริ่มต้นเป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่มีคุณภาพสูงและเรียบง่ายในปี 2011 และได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการทำงานทางไกลที่มักเรียกว่า Zoom Workplace มันยังคงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมด้วยการประชุมวิดีโอ HD ที่ใช้งานง่าย การแชร์หน้าจอ การบันทึก ห้องย่อย ฉากหลังเสมือนจริง และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเช่น ห้องรอ และการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
มากกว่าแค่แอปสำหรับการสื่อสารในทีม มันยังมีโมดูลที่ช่วยให้ทีมสามารถร่วมกันเขียนเอกสาร วางแผนงาน และสร้างวิกิได้ร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- จัดลำดับความสำคัญและดำเนินการตามรายการที่ต้องดำเนินการร่วมกับ AI Companion ที่ช่วยบันทึกประเด็นสำคัญจากการประชุม ร่างอีเมล และแจ้งเตือนสิ่งที่ต้องทำ
- รวมการสื่อสารให้เป็นหนึ่งเดียวด้วย Team Chat และ Scheduler เพื่อให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- รักษาการทำงานแบบไฮบริดให้เป็นระเบียบด้วย การจองพื้นที่ทำงาน และ ป้ายดิจิทัล เพื่อให้ทีมทราบตำแหน่งที่แน่นอนสำหรับการประชุม ทำงาน และร่วมมือกันในสำนักงานที่กระจายอยู่
ข้อจำกัดของ Zoom
- คุณไม่สามารถกำหนดบทบาทผู้ร่วมดำเนินรายการล่วงหน้าให้กับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณได้
- องค์ประกอบบางอย่างของการออกแบบทำให้ผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมดำเนินรายการจัดการประชุมได้ยากขึ้นเล็กน้อย
ราคาของ Zoom
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือน (1-99 ครั้ง)
- ธุรกิจ: $21.99/เดือน (1-250 ผู้ใช้)
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (54,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,300+ รีวิว)
📮ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่าเกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมประชุมระหว่าง 4 ถึง 8+ ครั้งต่อสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งใช้เวลาสูงสุดถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งแปลว่าองค์กรของคุณเสียเวลาไปกับการประชุมรวมกันเป็นจำนวนมากอย่างน่าตกใจ
หากคุณสามารถกู้คืนเวลานั้นได้ล่ะ? ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้ในระบบสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 30% ผ่านการสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์—ในขณะที่ ClickUp Brainช่วยสร้างงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—เปลี่ยนเวลาหลายชั่วโมงของการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
พื้นที่ทำงานของคุณต้องการ ClickUp
ในขณะที่เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับพื้นที่ทำงานทั้งหมดในรายการนี้มีจุดเด่นเฉพาะตัว ClickUp โดดเด่นในฐานะแอปครบวงจรที่รวมงาน เอกสาร การสื่อสาร และ AI ไว้ในที่เดียว
มันรองรับทุกสิ่งทุกอย่าง รวมถึงโครงการที่ซับซ้อน กลยุทธ์แคมเปญที่สำคัญ และศูนย์ความรู้ภายในองค์กร ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว คลิกอัพ ด็อกส์ ที่มีความยืดหยุ่น ระบบการจัดการงานที่แข็งแกร่ง และคลิกอัพ เบรน ให้คุณควบคุมและชัดเจนเพื่อดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น
