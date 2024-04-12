วิธีการนำกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลไปปฏิบัติ

จนกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมา 'การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล' เป็นเพียงคำฮิตหรือเทรนด์ที่มีเพียงองค์กรที่ใหญ่ที่สุดและนวัตกรรมที่สุดเท่านั้นที่ให้ความสนใจ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นไปอย่างมาก
ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา 55% ของสินค้าและบริการ—ครอบคลุมทั้งการช้อปปิ้ง การธนาคาร การเล่นเกม แม้กระทั่งการสั่งอาหารที่ร้านอาหาร—ได้ถูกดิจิทัลไลซ์ทั่วโลกตามการค้นพบของMcKinsey. เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบัน คุณจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาด.
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ด้วยกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่แข็งแกร่ง
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลคืออะไร?
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคือแนวทางที่ครอบคลุมซึ่งองค์กรนำมาใช้เพื่อปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางธุรกิจ กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการคิดใหม่เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจเดิม กระบวนการทำงาน และประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อขับเคลื่อนความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกที่ให้ความสำคัญกับดิจิทัลเป็นอันดับแรก
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคืออะไรและไม่ใช่
ทั่วทั้งองค์กร ไม่ใช่แบบแยกส่วน: กลยุทธ์มักจะเป็นปรัชญา แผนงาน หรือแนวทางที่ใช้ทั่วทั้งองค์กร มากกว่าจะเป็นโครงการเล็ก ๆ เพียงหนึ่งหรือสองโครงการ ดังนั้น "การทำให้ระบบบัญชีลูกหนี้เป็นอัตโนมัติ" จึงไม่ใช่กลยุทธ์
ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น: กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงธุรกิจดิจิทัลครอบคลุมระยะเวลาหลายปี โดยค่อยๆ เปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร แม้ว่าการส่งมอบส่วนเพิ่มจะเป็นไปอย่างคล่องตัวก็ตาม
อนาคตมากกว่าปัจจุบัน: กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมุ่งเน้นไปที่การสร้างธุรกิจสำหรับอนาคตมากกว่าการแก้ปัญหาเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น แม้ว่าการนำระบบอัตโนมัติมาใช้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะสั้นได้ แต่กลยุทธ์ที่ดีซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำระบบอัตโนมัติมาใช้จะสร้างความมีประสิทธิภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับอนาคต
ยินดีต้อนรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ต่อต้าน: กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กรทั้งในด้านบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณอย่างพื้นฐาน มันสามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ รูปแบบธุรกิจ และช่องทางการสร้างรายได้ มันสามารถสร้างนวัตกรรมและความยืดหยุ่นภายในองค์กร
นี่คือองค์ประกอบหลักของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ทำให้สิ่งเหล่านี้และอื่น ๆ เป็นไปได้
องค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลขององค์กรคือการบันทึกวิธีการที่คุณจะก้าวจากวิสัยทัศน์ที่ทะเยอทะยานไปสู่การปฏิบัติจริงบนพื้นดิน มันคือเอกสารที่เชื่อมโยงให้ซีอีโอและซีทีโอเข้ากับนักพัฒนา, นักศึกษาฝึกงาน, และพนักงานขายภาคสนาม
องค์ประกอบหลักบางประการของกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลมีดังนี้
1. การคิดเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์ดิจิทัลไม่ใช่แค่แผนการเท่านั้น มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การระบุว่าคุณจะทำอะไรเมื่อไหร่เท่านั้น แต่ยังให้กรอบการทำงานในการนำทางความซับซ้อนของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดิจิทัลสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
องค์กรทำให้การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นรูปธรรมผ่านสิ่งต่อไปนี้. มาทำความเข้าใจผ่านตัวอย่างของธุรกิจค้าปลีก.
วิสัยทัศน์: ภาพที่มองเห็นถึงสภาพสุดท้ายที่จะเกิดขึ้น
ตัวอย่าง: การผสานประสบการณ์การช้อปปิ้งดิจิทัลและทางกายภาพอย่างไร้รอยต่อ (เช่น การช้อปปิ้งแบบหลายช่องทาง) สำหรับลูกค้า เพื่อให้พวกเขาสามารถซื้อสิ่งที่ต้องการได้ตามวิธีที่ต้องการ
แผนที่เส้นทาง: เส้นทางที่เลือกไว้และเป้าหมายที่ต้องบรรลุ
ตัวอย่าง:
- การสร้างเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์
- การผสานรวมแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อปรับปรุงคำแนะนำ
- การแปลงร้านค้าให้เป็นดิจิทัลเพื่อให้ลูกค้าสามารถสแกนและรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าจากเว็บไซต์/แอปพลิเคชันมือถือ
- การดำเนินการโปรแกรมสะสมคะแนนผ่านทุกช่องทาง
- สร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัล เช่น เกมหรือชุมชน เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
บริบท: การแข่งขันและการวิจัยตลาดเพื่อวางตำแหน่งโครงการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
ตัวอย่าง: ผู้เล่นค้าปลีกออนไลน์เช่น Amazon กำลังสร้างการผูกขาดเหนือวิธีการที่ลูกค้าซื้อสินค้า. ค้าปลีกดิจิทัลคือวิธีเดียวที่เราสามารถแข่งขันในพื้นที่นั้นได้และทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง.
วัตถุประสงค์: เหตุใดความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเหล่านี้จึงมีความจำเป็น และเหตุใดจึงต้องทำในตอนนี้
ตัวอย่าง: การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบหลายช่องทางที่เกิดขึ้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงได้ หากไม่ทำตอนนี้ เราจะสูญเสียฐานลูกค้าปัจจุบันให้กับทางเลือกใหม่ในยุคใหม่
เป้าหมาย: วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนี้จะให้บริการ
ตัวอย่าง: จะมาภายหลังในส่วนนี้
2. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ผู้นำมักเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นเพียงการซื้อและติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อทำงานบางอย่างเท่านั้น ซึ่งแทบจะไม่เป็นความจริงเลย
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในการดำเนินงานภายในของธุรกิจด้วยเช่นกัน นี่คือจุดที่การปฏิบัติแบบ Agile และ DevOps เข้ามามีบทบาท
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile เป็นวิธีการสร้างซอฟต์แวร์รูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างและเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กเป็นระยะ ๆ อย่างรวดเร็ว DevOps สนับสนุนความเร็วและขนาดนี้ด้วยการทำให้กระบวนการส่งมอบซอฟต์แวร์และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงและนำฟีเจอร์ใหม่ ๆ แอปพลิเคชัน และบริการออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้เวลาสองปีในการสร้างแอปช้อปปิ้งบนมือถือและเปิดตัวครั้งใหญ่ในวันเดียว ผู้ค้าปลีกจะเลือกคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำและเปิดตัวอย่างรวดเร็ว ในช่วงสองสามปีถัดไป พวกเขาจะเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ ในช่วงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 2-4 สัปดาห์
3. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
กรอบความคิดแบบดั้งเดิมในการพัฒนาซอฟต์แวร์มักเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในโครงการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลสมัยใหม่ นี่คือเหตุผลที่องค์กรต่างๆ เลือกใช้หลักการซอฟต์แวร์แบบลีน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นที่:
- เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้าสูงสุด: สร้างซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- การกำจัดของเสีย: การระบุและกำจัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการพัฒนาหรือลูกค้า
- การเสริมสร้างศักยภาพของทีม: สร้างทีมที่มีอำนาจในการจัดการตนเองเพื่อเน้นการตัดสินใจที่มีข้อมูลและการทำงานร่วมกัน
- การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม: การพิจารณาปฏิสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหว และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมด
- ขยายการเรียนรู้: การบูรณาการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเข้ากับกระบวนการ
4. นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับความซับซ้อนในยุคดิจิทัล คว้าโอกาสใหม่ ๆ และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ในการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล นวัตกรรมจำเป็นต้องก้าวไปไกลกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัด เช่นเดียวกับที่ Amazon ทำจากการเป็นผู้ขายหนังสือออนไลน์ไปสู่ผู้นำในด้านการประมวลผลแบบคลาวด์ (AWS), ปัญญาประดิษฐ์ และโลจิสติกส์
5. การวิเคราะห์
หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเทคโนโลยีดิจิทัลคือความสามารถในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยอาศัยข้อมูล. เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การวิเคราะห์สามารถช่วยให้องค์กร:
- ระบุโอกาสใหม่ ๆ ตามพฤติกรรมของลูกค้า
- สังเกตแนวโน้มและทำนายอนาคต
- ดูข้อผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
6. การตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
การดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลต้องใช้เวลาหลายปีในการทำให้เสร็จสิ้น. มักจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นตลอดเวลา. ในระหว่างนี้ อาจเกิดการลืมเหตุผลที่เราเริ่มต้นขึ้นได้.
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กว้างขึ้นและให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้
องค์กรค้าปลีกที่เราได้กล่าวถึงข้างต้นอาจกำหนดเป้าหมายเช่น:
- นำรายได้จากการเติบโตประจำปี 50% ผ่านเว็บไซต์ใหม่ภายในปี 2024
- เพิ่มเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์เป็น 15 นาที
- ลดเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในเคาน์เตอร์ชำระเงินในร้านเหลือ 90 วินาที
- เพิ่มการชำระเงินด้วยตนเองในร้านค้าเป็น 80%
7. ตัวชี้วัดการวัดและการปฏิบัติงาน
ในขณะที่เป้าหมายมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องบรรลุ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ช่วยให้คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของคุณในระหว่างการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การดำเนินงาน มาดูตัวอย่างกัน
ความเร็วในการพัฒนา
จำนวนคุณสมบัติที่ทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์กำลังส่งมอบในแต่ละสปรินต์ ซึ่งช่วยวัดประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร
อัตราความผิดพลาด
จำนวนข้อผิดพลาดต่อหนึ่งร้อยบรรทัดของโค้ด. การลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาดมีผลเชิงบวกต่อคุณภาพของซอฟต์แวร์ ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องต่อประสบการณ์ของลูกค้า.
ความถี่ในการปรับใช้
ความถี่ที่ทีมวิศวกรรมนำโค้ดไปใช้งานจริงในระบบผลิต ความถี่ที่สูงขึ้นช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและฟื้นตัวจากความล้มเหลว (ถ้ามี)
เวลาเฉลี่ยในการกู้คืน (MTTR)
เวลาเฉลี่ยที่ทีมใช้ในการกู้คืนบริการหลังจากระบบล้มเหลว. MTTR ที่ต่ำกว่าช่วยให้เวลาให้บริการต่อเนื่องและพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้ามากขึ้น.
หากทั้งหมดนี้ฟังดูซับซ้อน ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพคือเมทริกซ์ของวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนงาน แผนที่นำทาง คำแนะนำในการดำเนินการ และอื่นๆ อีกมากมาย การนำไปใช้จริงย่อมมาพร้อมกับความท้าทายเฉพาะตัว
ความท้าทายในการนำกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลไปปฏิบัติ
ความท้าทายที่คุณเผชิญในระหว่างการนำมาใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอาจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี, องค์กร, หรือวัฒนธรรม. ความท้าทายที่พบได้บ่อยที่สุดคือดังนี้.
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง: พนักงานอาจต่อต้านเทคโนโลยีหรือกระบวนการใหม่ ๆ เนื่องจากความกลัวสิ่งที่ไม่รู้จัก ความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียงาน หรือความชอบวิธีการทำงานในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ทีมที่คุ้นเคยกับการสร้างเนื้อหา/เอกสารโดยใช้เครื่องมือที่พวกเขาชื่นชอบอาจต่อต้านซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหาใหม่
เอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดย:
- การมีส่วนร่วมของพนักงานตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
- การเผยแพร่ประโยชน์ของมัน
- การหารือเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยให้เกิดการเติบโตทางบุคคลและประสิทธิภาพของพวกเขา
- ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การขาดทักษะดิจิทัล: เพื่อดำเนินการกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีทักษะใหม่ ๆ ที่คุณอาจไม่มี หลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดย:
- การลงทุนในการพัฒนาทักษะของพนักงานที่มีอยู่
- การเสริมสร้างศักยภาพโดยการจ้างพนักงานใหม่หรือการรับผู้รับเหมาเข้าทำงาน
- ร่วมมือกับสตาร์ทอัพและบริษัทผลิตภัณฑ์ที่มีทักษะที่คุณต้องการ
- พิจารณาการใช้ระบบอัตโนมัติ/ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานที่เกี่ยวข้อง
ไซโล: ไซโลของแผนกสามารถขัดขวางการไหลเวียนของข้อมูลและการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นซึ่งจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ แก้ไขปัญหานี้โดย:
- การจัดตั้งทีมข้ามสายงานเพื่อการแบ่งปันข้อมูลที่ดีขึ้น
- การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลแบบร่วมมือ
- ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ระหว่างแผนก
วิวัฒนาการของตลาด: ตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีคู่แข่งที่มีความคล่องตัวสร้างโซลูชันใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน คุณจำเป็นต้อง:
- สร้างความเป็นคล่องตัวและความยืดหยุ่นให้กับองค์กร
- ยอมรับวิธีการพัฒนาแบบอไจล์เพื่อการปรับตัวที่ง่ายขึ้น
- เปิดโอกาสให้ทีมธุรกิจและทีมเทคโนโลยีทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ช่องว่างในการสื่อสาร: เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นโครงการที่ดำเนินการทั่วทั้งองค์กร จึงถูกนำมาใช้ในขนาดใหญ่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียข้อมูลจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งได้ ป้องกันสิ่งนี้โดย:
- การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
- การใช้คู่มือการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้กระบวนการราบรื่น
- สร้างความโปร่งใสในองค์กรด้วยการสื่อสารและการจัดทำเอกสารอย่างเปิดเผย
- เชิญชวนให้ตั้งคำถามและตอบอย่างเปิดเผย
แม้ว่าเราได้เสนอวิธีการบางอย่างเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ แต่มันอาจไม่สม่ำเสมอ ในการนำกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไปใช้ได้สำเร็จ คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม นี่คือสิ่งที่พวกเขาคือและวิธีที่คุณสามารถใช้ได้
วิธีการนำกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลไปปฏิบัติ
ตามที่เราได้หารือกันมาตลอด การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นโครงการระยะยาว ซับซ้อน และมีหลายมิติ การบริหารการนำไปใช้ของกลยุทธ์เช่นนี้ต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ เช่น ClickUp
มาดูกันว่าคุณสามารถนำกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไปใช้ได้อย่างไรด้วย ClickUp
1. กำหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของคุณ
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ดีจะแบ่งวิสัยทัศน์ขนาดใหญ่ให้กลายเป็นหน่วยย่อย ๆ ตัวอย่างเช่น วิสัยทัศน์ของคุณคือ "ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า"
หน่วยที่เล็กที่สุดของคุณอาจเป็น "นำโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) มาใช้เพื่อช่วยให้ลูกค้าซื้อสินค้าบนเว็บไซต์" การเดินทางจากวิสัยทัศน์ไปสู่ภารกิจต้องการการจัดระเบียบที่ดี
งานใน ClickUpช่วยให้คุณแบ่งกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณออกเป็น Workspaces, โฟลเดอร์, รายการ, งาน, งานย่อย, และรายการตรวจสอบ ใช้สิ่งนี้เพื่อสร้างลำดับชั้นของงานของคุณ
จากนั้น ใช้ClickUp Goalsสำหรับตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคุณ ตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลข เปอร์เซ็นต์ หรือใช่/ไม่ใช่ รับมุมมองที่ครอบคลุมของเป้าหมายทั้งหมดในที่เดียวและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
2. ประเมินศักยภาพปัจจุบันและพัฒนาแผนงานของคุณ
ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ๆ ให้เข้าใจสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว ดำเนินการประเมินอย่างละเอียดเกี่ยวกับความสามารถทางดิจิทัลในปัจจุบัน กระบวนการทำงาน และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ระบุช่องว่างระหว่างสภาพปัจจุบันกับสภาพอนาคตที่ต้องการ
นี่คือขั้นตอนแรกในกระบวนการปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณ. จากข้อมูลนี้ ให้พัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์ที่ระบุถึงโครงการสำคัญ, โครงการ, และเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล.
หากคุณเป็นมือใหม่ นี่คือกรอบการทำงานที่สะดวก.แผนกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของ ClickUp และเทมเพลตแผนงานมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายไปจนถึงการติดตามความคืบหน้า.
3. รวบรวมทีมและเริ่มต้นโครงการนำร่อง
จัดตั้งทีมข้ามสายงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล นำตัวแทนจากหน่วยธุรกิจ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ITOps และแผนกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มาร่วมทีม
- เปิดตัวโครงการนำร่องที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล
- รวมผู้นำที่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและจะเป็นผู้เผยแพร่แนวคิดนี้
- ให้ข้อมูลอัปเดตเป็นประจำแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากพวกเขา
- สร้างฐานความรู้จากบทเรียนที่ได้เรียนรู้และแสดงภาพด้วยเครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการเพื่อการปรับปรุงในภายหลัง
4. ดำเนินการและขยายขนาด
เมื่อโครงการนำร่องประสบความสำเร็จ ให้เริ่มดำเนินการริเริ่มด้านดิจิทัลในวงกว้างมากขึ้น โดยติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและปรับกลยุทธ์ตามความเหมาะสม เครื่องมือของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนคุณในทุกขั้นตอน
จัดระเบียบ: สร้างงาน, เขียนคำอธิบายอย่างละเอียด, มอบหมายผู้ใช้, ติดตามการพึ่งพา, กำหนดเส้นตาย, และติดตามความคืบหน้าด้วยงาน ClickUp
ร่วมมือ: รวมทีมเข้าด้วยกันเพื่อแสดงความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม พูดคุยเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการด้วยมุมมอง ClickUp Chat คุณยังสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบจำกัดแก่ที่ปรึกษา หรือสิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจเพื่อติดตามความคืบหน้าได้อีกด้วย
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ: สร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดการโครงการของคุณในแบบที่คุณต้องการใช้การติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและตัวชี้วัดความมีประสิทธิภาพได้อย่างแม่นยำ
อัตโนมัติ: ใช้ClickUp Automationsมากกว่า 100 แบบเพื่อเร่งกระบวนการจัดการโครงการที่ยุ่งยาก หรือรับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจเหล่านี้ มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
กำหนดการ: ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp เพื่อติดตามกำหนดการโครงการทั้งในระยะยาวและรายละเอียดปลีกย่อย ดูหมุดหมายสำคัญทั้งหมดของคุณตลอดเวลาและปรับให้เหมาะสมตามความต้องการ
จัดสรรทรัพยากร: ดูว่าใครว่าง ใครกำลังทำงานอะไร และอื่นๆ ทั้งหมดในที่เดียว และเลือกทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับงานที่เหมาะสมด้วยมุมมอง Workload ของ ClickUp
ผสานรวม: โครงการที่เชื่อมโยงกันต้องการข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ มากมายใช้การผสานรวมกว่า 1000+ ของ ClickUpเพื่อปรับการจัดการโครงการของคุณให้เข้ากับระบบขององค์กรได้อย่างลงตัว
ติดตามและปรับปรุง: ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เทียบกับ KPI ที่ตั้งไว้ด้วยClickUp Dashboards เลือกตัวชี้วัดที่คุณต้องการติดตามและสร้างวิดเจ็ตสำหรับตัวชี้วัดเหล่านั้นบนแดชบอร์ดของคุณใช้เทมเพลตการปรับปรุงกระบวนการใดๆ เหล่านี้เพื่อปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของคุณ
5. จัดการการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ดีจำเป็นต้องรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและทัศนคติด้วย ใช้ ClickUp เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นสู่การเป็นวัฒนธรรมดิจิทัล
เล่าเรื่องราว ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลให้กับทั้งองค์กร ฟังค์ชันอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลว ใช้ClickUp Docsในการเขียนและแบ่งปันเรื่องราว สำหรับผู้ที่ไม่ชอบอ่านมากนัก ใช้ ClickUp Brain ในการสร้างสรุปได้ทันที
เชิญชวนให้พนักงาน แสดงความคิดเห็น เปิดตัวผลิตภัณฑ์/บริการให้กับกลุ่มผู้ใช้เบต้าขนาดเล็กและรวบรวมความคิดเห็นClickUp Formsถูกออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลนี้ หากคุณกำลังเปิดตัวให้กับผู้ใช้ภายในองค์กร คุณยังสามารถใช้ความคิดเห็นในรายการงานได้เช่นกัน
ผู้ใช้รถไฟ. สร้างเอกสารการฝึกอบรมและเอกสารประกอบเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง. จัดตารางการฝึกอบรมและการแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ หากพวกเขาต้องการ.
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน ที่จะฝึกอบรมและสนับสนุนผู้ใช้ในทีม/แผนกของตน
ตอนนี้คุณมีกรอบการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับการนำไปใช้แล้ว นี่คือตัวอย่างบางส่วนของวิธีที่มันได้ทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในภาคส่วนเฉพาะ
ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นในเกือบทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม เส้นทางอาจแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละภาคส่วน มาสำรวจอุตสาหกรรมบางส่วนและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของพวกเขา
การดูแลสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพดิจิทัลกำลังช่วยให้ผู้ให้บริการและผู้ป่วยจัดการกับโรคภัย ลดความเสี่ยง และส่งเสริมสุขภาพโดยรวม ตั้งแต่การวิจัยโรคมะเร็งไปจนถึงการทดสอบยา องค์กรต่างๆ กำลังใช้ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลในกระบวนการต่างๆ ของการดูแลสุขภาพ
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่นำมาใช้บ่อยในด้านการดูแลสุขภาพ ได้แก่:
- การวินิจฉัยโรคด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงการรักษา
- กลยุทธ์ด้านสาธารณสุขที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับการป้องกันและการดูแลขั้นพื้นฐาน
- คำแนะนำทางการแพทย์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลตามข้อมูลสุขภาพระยะยาว
- อุปกรณ์สวมใส่สำหรับการติดตามและตอบสนองฉุกเฉิน
- การแพทย์ทางไกลสำหรับการปรึกษาทางการแพทย์ระยะไกล
การเงิน
สตาร์ทอัพฟินเทคและธนาคารที่เน้นดิจิทัลเป็นอันดับแรกได้นำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็วมาสู่ตลาด กรณีการใช้งานที่พบบ่อยที่สุดบางประการ ได้แก่:
- ธนาคารแบบออมนิแชนแนล: ประสบการณ์การธนาคารที่ราบรื่นและสม่ำเสมอผ่านช่องทางออนไลน์, มือถือ, สาขา, และแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม
- การวิเคราะห์: ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าให้เหมาะสม การตรวจจับการฉ้อโกง และการทำนายแนวโน้มของตลาด
- บล็อกเชน: การทำธุรกรรมที่ปลอดภัย โปร่งใส และสัญญาอัจฉริยะ เพื่อลดต้นทุนในการโอนเงินระหว่างประเทศ
การผลิต
อุตสาหกรรมการผลิตและห่วงโซ่อุปทานกำลังอยู่ในภาวะเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกิดขึ้นทั่วโลก การริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่มอบคุณค่าในกระบวนการผลิต ได้แก่:
- ดิจิทัลทวิน: การจำลองแบบดิจิทัลของสายการประกอบ/ห่วงโซ่อุปทานทางกายภาพเพื่อการตรวจสอบและลดความเสี่ยงที่ดีขึ้น
- IoT: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเพื่อจับและส่งข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ อย่างราบรื่น
- การวิเคราะห์: การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดตลอดกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทานเพื่อระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กรต่าง ๆ ได้ดำเนินโครงการนวัตกรรมเช่นนี้ในหลากหลายอุตสาหกรรมภายใต้ร่มของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล แต่จริง ๆ แล้วมันช่วยธุรกิจอย่างไร?
การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล
การนำกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมาใช้ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก รวมถึงเวลา เงิน และความพยายาม คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนี้คุ้มค่า?
มีตัวชี้วัดสามประเภทที่สามารถช่วยวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล
ตัวชี้วัดทางการเงิน
การเติบโตของรายได้
การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกิดจากการริเริ่มด้านดิจิทัล เช่น ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใหม่ ยอดขายผ่านอีคอมเมิร์ซ หรือบริการที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวอย่างที่ชัดเจนของการเติบโตของรายได้ในฐานะผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคือWalmart ซึ่งได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซและการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานดิจิทัล Walmart ได้เข้าซื้อกิจการJet.com พัฒนา Walmart+ และนำการวิเคราะห์ขั้นสูงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังและการจัดส่ง
โครงการเหล่านี้ช่วยปรับปรุงการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซของวอลมาร์ท ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าด้วยเวลาการจัดส่งที่รวดเร็วขึ้นและการมีสินค้าพร้อมจำหน่ายเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2021ยอดขายอีคอมเมิร์ซของวอลมาร์ทในสหรัฐอเมริกาเติบโตขึ้น 79%
การประหยัดค่าใช้จ่าย
การลดต้นทุนที่เกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การลดแรงงานที่ต้องใช้แรงงานคน การลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาด หรือต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (รวมถึงการลงทุนเริ่มต้น การดำเนินการ การฝึกอบรม การบำรุงรักษา และการอัปเกรด)
ระยะเวลาคืนทุน
ระยะเวลาที่โครงการใช้ในการคืนทุนจากการลงทุนเริ่มต้นผ่านผลประโยชน์สุทธิที่ได้รับ
ตัวชี้วัดลูกค้า
ประสบการณ์ของลูกค้า: การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) และคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) จากผลของการริเริ่มด้านดิจิทัล
ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC): ต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่
มูลค่าตลอดอายุลูกค้า: ยอดซื้อรวมที่ลูกค้าคาดว่าจะทำตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์กับบริษัท
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าและเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการเป็นลูกค้า Nike ได้เปลี่ยนจุดเน้นไปสู่การขายตรงถึงผู้บริโภค ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นี้ Nike ได้ออกแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และโปรแกรมสมาชิกใหม่ทั้งหมด
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนี้ได้เพิ่มยอดขายออนไลน์อย่างมาก, ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า, และสร้างความภักดีต่อแบรนด์ที่แข็งแกร่งขึ้น. ในปีงบประมาณ 2021, ยอดขายดิจิทัลของไนกี้เติบโตขึ้น 41%.
การเน้นย้ำช่องทางการขายดิจิทัลช่วยให้ไนกี้สามารถรับมือกับความท้าทายในธุรกิจค้าปลีกในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และวางตำแหน่งบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนในเศรษฐกิจดิจิทัล
ตัวชี้วัดการดำเนินงาน
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน: การปรับปรุงในตัวชี้วัด เช่น ระยะเวลาในการดำเนินงาน, ประสิทธิภาพของพนักงาน, หรืออัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
คุณภาพ: การลดข้อบกพร่อง, การปรับปรุงอัตราการปฏิบัติตาม, หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
เร่งการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณด้วย ClickUp
เวทีเศรษฐกิจโลกคาดการณ์ว่ามูลค่าของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับสังคมและอุตสาหกรรมจะสูงถึง 100 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 ทุกคนกำลังยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย
แม้ว่าผลลัพธ์ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นอาจมีความสำคัญ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบรรลุได้ดีลอยท์พบว่า70% ของความพยายามในการเปลี่ยนแปลงล้มเหลว
หนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงความล้มเหลวได้คือการมีระบบการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเพื่อวางแผน, จัดระเบียบ, กำหนดตาราง, ติดตาม, ตรวจสอบ, และปรับปรุงการดำเนินการของคุณให้ดีที่สุด
ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสิ่งนั้นโดยเฉพาะ ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินโครงการนำร่องขนาดเล็กหรือโครงการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลในระดับองค์กรที่มีผู้ใช้หลายพันคน ClickUp ก็สามารถจัดการได้ทั้งหมด
ดูการทำงานของ ClickUp ด้วยตัวคุณเองทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. รูปแบบกลยุทธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคืออะไร?
แบบจำลองเชิงกลยุทธ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลช่วยนำทางองค์กรผ่านการเดินทางของพวกเขา โดยให้กรอบการทำงานสำหรับการผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับธุรกิจ ช่วยออกแบบโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า, ประสิทธิภาพการดำเนินงาน, ประสิทธิภาพทางต้นทุน, การมีส่วนร่วมของพนักงาน, เป็นต้น
2. อะไรคือองค์ประกอบหลัก 6 ประการของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล?
องค์ประกอบหลักหกประการของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลโดยทั่วไปประกอบด้วย:
- ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
- ประสบการณ์ของลูกค้า
- ความคล่องตัวในการดำเนินงาน
- การเสริมสร้างศักยภาพแรงงาน
- การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
- ข้อมูลและการวิเคราะห์