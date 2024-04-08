บล็อก ClickUp
Harvest vs Toggl: การเปรียบเทียบปี 2025 (คุณสมบัติ, ราคา)

Haillie Parker
Haillie ParkerWriter
8 เมษายน 2567

เตรียมเวทีสำหรับการต่อสู้แห่งยุคสมัย

การเผชิญหน้าครั้งใหญ่

นี่คือการเปรียบเทียบระหว่าง Harvest กับ Toggl เพื่อค้นหาเครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุด! 🕵️‍♀️ …⏰

เครื่องมือทั้งสองนี้มีฟังก์ชันการติดตามเวลาที่คล้ายกัน เช่นใบบันทึกเวลา รายงาน และการประมาณการ

พวกมันถูกเปิดตัวในช่วงเวลาเดียวกัน และมีผู้ใช้ที่ภักดีต่อตัวเอง

นั่นเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาก 💪

ดีสำหรับพวกเขา

แต่สำหรับคุณล่ะ?

นี่หมายถึงความสับสนและการค้นคว้าอย่างมากมาย

ไม่ต้องกังวล เราดูแลคุณเอง

ในบทความนี้ เราจะนำเสนอการเปรียบเทียบระหว่าง Harvest กับ Toggl อย่างละเอียด ครอบคลุม ถึงคุณสมบัติหลักและรายละเอียดราคาของแต่ละโปรแกรม นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำทางเลือกที่ทรงพลังซึ่งคุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที

เราจะพาคุณไปดูคุณสมบัติหลักของ Harvest และ Toggl ก่อนเพื่ออธิบายว่าแต่ละเครื่องมือมีอะไรให้บ้างคุณสามารถข้ามไปยังการเปรียบเทียบได้หากต้องการ

การเก็บเกี่ยวคืออะไร?

ลองหน้าแรก Harvest

อย่าดูแค่ชื่อ Harvest ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเกษตรเลย 😛

Harvest เป็นแอปติดตามเวลาที่ช่วยให้คุณติดตามเวลาทำงานและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลาสำหรับงาน โครงการ และทีมต่าง ๆ แอปนี้ยังรองรับฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น บันทึกเวลาทำงานและออกใบแจ้งหนี้

มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักบางประการของ Harvest:

1. บันทึกเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น

ในอุดมคติ คุณต้องการให้ทีมของคุณเริ่มจับเวลา ทำงาน และหยุดจับเวลาเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว

แต่ถ้าพวกเขาลืมเริ่มจับเวลาล่ะ? 😱

คุณเบิร์นส์จากเรื่องเดอะซิมป์สันพูดสิ่งที่คิดไม่ถึง ความสยองขวัญ

นั่นจะเป็นการขัดแย้งกับแนวคิดทั้งหมดของการใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา และคุณจะสูญเสียข้อมูลเวลาที่สำคัญไป

โชคดีที่ Harvest อนุญาตให้คุณกรอกเวลาทำงานทั้งหมดในครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดวันทำงานของคุณ

นอกจากนี้ ทีมของคุณสามารถเข้าถึงตัวจับเวลาของพวกเขาได้บนโทรศัพท์มือถือ, เดสก์ท็อป, และเบราว์เซอร์ของพวกเขา ด้วยวิธีนี้ พวกเขามีโอกาสน้อยที่จะลืมจับเวลาการทำงานของพวกเขา

2. รายงานโครงการในรูปแบบภาพ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลาสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดการทรัพยากรของคุณได้ดีขึ้น และเพิ่มผลผลิตของทีมคุณ

แต่ข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่มีระเบียบจะก่อให้เกิดเพียงอาการปวดหัวตุบๆ เท่านั้น 🤕

ด้วย Harvest คุณสามารถเปลี่ยนเวลาทำงานของทีมคุณให้เป็นกราฟที่มองเห็นได้ Harvest ยังรองรับกราฟแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้คุณยึดตามงบประมาณของทีมและค่าใช้จ่ายภายในของคุณ

3. การผสานระบบแบบกำหนดเองด้วย API

หากคุณกำลังมองหาการผสานแอปโปรดของคุณกับซอฟต์แวร์ติดตามเวลา Harvest มีโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะผสานแอปของคุณเข้ากับเพียงปุ่มจับเวลา Harvest หรือวิดเจ็ตจับเวลา Harvest แบบเต็มรูปแบบ

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด

API ของ Harvest ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองที่เกินกว่าการติดตามเวลาได้ คุณสามารถเชื่อมต่อแอปกับรายการเวลา, รายงาน, ใบแจ้งหนี้, เป็นต้น กับแอปใดก็ได้ที่มี API ของมัน

เราได้ดูคุณสมบัติที่ทรงพลังของ Harvet แล้ว มาดูกันว่า Toggl มีอะไรให้บ้าง

Toggl คืออะไร?

ลองใช้หน้าแรก Toggl

Toggl Track เป็นผู้แข่งขันรายที่สองในการประชันเครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดของเรา 💪

Toggl Track ช่วยให้คุณวัดเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของทีม

หมายเหตุ: Toggl มีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกสองตัวนอกเหนือจาก Toggl Track ได้แก่ Toggl Plan (สำหรับการจัดการโครงการ) และ Toggl Hire (สำหรับการสรรหาบุคลากร) ในบทความนี้เราจะเน้นที่ Toggl Track เท่านั้น

มาดูคุณสมบัติหลักของ Toggl Track กัน:

1. แดชบอร์ดทีมและโครงการ

หากคุณเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้นำทีม คุณคงคุ้นเคยกับงานต่างๆ เช่น การคาดการณ์ระยะเวลา การจัดทำงบประมาณ ฯลฯ เป็นอย่างดี

เราทุกคนสามารถเห็นด้วยได้ว่างานเหล่านี้ใช้เวลาเป็นอย่างมาก

อย่ากังวล

Toggl Track สามารถช่วยคุณได้ 😎

ด้วยความช่วยเหลือของ แดชบอร์ดโครงการ และ แดชบอร์ดทีม ของ Toggl คุณจะสามารถดูข้อมูลเชิงภาพที่อ่านง่ายได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาในโครงการของคุณและตรวจสอบความคืบหน้าของทีมได้ทุกที่ทุกเวลา

2. ตัวจับเวลาแบบ Promodoro ในตัว

หากคุณกำลังค้นหาวิธีการจัดการเวลาบนอินเทอร์เน็ต คุณอาจเคยพบกับเทคนิค Pomodoro วิธีนี้จะแบ่งเวลาทำงานของคุณออกเป็นช่วงสั้นๆ ช่วงละ 25 นาที

ไม่ว่าคุณจะใช้เทคนิคนี้อยู่แล้วหรือกำลังต้องการทดลองใช้ Toggl ก็พร้อมรองรับคุณ

Toggl มี ตัวจับเวลา Pomodoro ในตัวในทั้งส่วนขยายเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติ Pomodoro ไม่มีให้บริการในแอปพลิเคชันมือถือของ Toggl

ใช่แล้ว น่าเสียดายจัง 😐

3. อัตราค่าบริการ

Toggl ช่วยให้คุณกำหนดอัตราค่าบริการตามพื้นที่ทำงาน สมาชิกทีม โครงการ หรือสมาชิกโครงการได้

คุณสมบัติเช่นการกำหนดอัตราค่าบริการจะช่วยให้คุณเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างง่ายดายและแม้กระทั่งการจ่ายเงินให้กับฟรีแลนซ์ที่มีสัญญาจ้างรายชั่วโมงกับคุณ!

ไม่แน่ใจว่า Toggl เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่?

ให้การแข่งขันเริ่มขึ้น!

Harvest กับ Toggl: การเปรียบเทียบอย่างละเอียด

ตอนนี้ที่เราได้ผ่านคุณสมบัติหลักของทั้ง Harvest และ Toggl แล้ว คุณจะสังเกตเห็นว่าพวกมันมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่าง เช่น การติดตามเวลาและการให้รายงานเวลาแบบภาพ

ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่า: นี่ไม่ใช่การต่อสู้ของสุดยอดที่สุดหรือ?

ไม่ต้องกังวล คุณจะมีผู้ชนะในเร็ว ๆ นี้ 🥇

มาดูกันว่า Harvest และ Toggl แตกต่างกันอย่างไร

1. การติดตามเวลา

เนื่องจากทั้ง Harvest และ Toggl เป็นเครื่องมือติดตามเวลา จึงเป็นเรื่องเหมาะสมที่เราจะเริ่มต้นจากที่นี่

ก. เก็บเกี่ยว

ด้วย Harvest คุณสามารถ:

  • ใช้ตัวจับเวลาเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงาน
  • กรอกชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของคุณด้วยตนเองลงในแบบฟอร์มบันทึกเวลา
  • ป้อนข้อมูลเวลาของคุณสำหรับทั้งสัปดาห์ในคราวเดียว

หากคุณขี้ลืม ฟีเจอร์นี้สามารถช่วยชีวิตคุณได้

แต่ลองนึกถึง งานที่ต้องทำด้วยมือ ที่คุณต้องทำเพื่อกรอกเวลาทำงานหลังจากวันที่ยาวนานในที่ทำงาน 😟

B. Toggl

ความแตกต่างหลักระหว่าง Toggl และ Harvest คือความสามารถในการติดตามเวลาของ Toggl Toggl เหนือกว่า Harvest เนื่องจากฟีเจอร์การติดตามเวลา Toggl ช่วยให้คุณติดตามเวลาได้ทั้ง แบบแมนนวล และ แบบอัตโนมัติ

นี่คือวิธีการทำงานของตัวติดตามอัตโนมัติของ Toggl:

ทุกครั้งที่คุณเปิดซอฟต์แวร์เฉพาะหรือพิมพ์คำสำคัญบางอย่าง คุณจะเรียกใช้ตัวจับเวลาอัตโนมัติ คุณสามารถปรับการเรียกใช้เหล่านี้ได้ตามซอฟต์แวร์ที่คุณใช้

กระดานคะแนน: เก็บเกี่ยว: 0, Toggl: 1 👀

2. การรายงาน

การสร้างรายงานที่มีประโยชน์จากข้อมูลเวลาที่คุณเก็บรวบรวมไว้เป็นขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจนหลังจากติดตามเวลา

ทั้ง Harvest และ Toggl มีคุณสมบัติการรายงาน แต่เรามาดูกันว่าพวกมันแตกต่างกันอย่างไร

ก. เก็บเกี่ยว

อัตโนมัติ สร้างรายงานภาพที่หลากหลายสำหรับโครงการและทีมของคุณ

ผ่านรายงานเหล่านี้ คุณสามารถ:

  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ
  • ติดตามความสามารถในการทำงานของทีมคุณ
  • เจาะลึกถึงรูปแบบการทำงานของสมาชิกในทีม

คุณสามารถส่งออกรายงานเหล่านี้เป็นไฟล์ Excel, CSV หรือ PDF ได้

ฟังดูน่าสนใจไหม? มาดูกันว่า Toggl มีอะไรเตรียมไว้ให้เราบ้าง

B. Toggl

Toggl ให้คุณได้รับสรุป รายงานละเอียด และรายงานรายสัปดาห์ คุณสามารถเลือกระดับความละเอียดที่คุณต้องการจะเห็น และสร้างรายงานแบบง่าย ๆ ในรูปแบบ CSV หรือ PDF ได้

ฟีเจอร์การรายงานเหล่านี้อาจมีข้อจำกัด แต่ Toggl มีฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบเวลา การปัดเวลา และการบันทึกรายงาน

แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะยอดเยี่ยมในโลกมหัศจรรย์ของ Toggl คุณสมบัติเจ๋งๆ เหล่านี้มีให้เฉพาะในแผนชำระเงินของ Toggl เท่านั้น ซึ่งคุณจะพบในไม่ช้าว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไรนัก

การเก็บเกี่ยวได้รับคะแนนพิเศษที่นี่!

กระดานคะแนน: เก็บเกี่ยว: 1, Toggl: 1

3. ความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม

ก่อนที่จะเลือกแอปติดตามเวลา คุณควรตรวจสอบก่อนว่าแอปนั้นรองรับแพลตฟอร์มใดบ้าง

ก. เก็บเกี่ยว

ด้วยแอปมือถือและแอปเว็บ Harvest ช่วยให้คุณติดตามเวลาได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณสามารถติดตั้งแอป Harvest สำหรับ Mac, Windows, iPhone และ Android ได้ อย่างไรก็ตาม Harvest ไม่มีแอปสำหรับระบบปฏิบัติการ Linux

เมื่อพิจารณาว่า Linux เป็นหนึ่งในระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางที่สุด นี่อาจทำให้คุณประสบปัญหาได้

แต่เดี๋ยวก่อน มันแย่กว่านั้นอีก การเก็บเกี่ยวไม่มีแอปสำหรับ iPad ด้วย!

ผู้ใช้ iPad ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง:

กลับบ้านจาก The Simpsons กำลังปัดหน้าจอ iPad เพื่อหาทรงหนวดใหม่

B. Toggl

Toggl, ในทางกลับกัน, มีแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows, Mac, และ Linux. นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์ Android และ iOS.

เนื่องจาก Toggl เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกด้านในเรื่องความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์ม จึงเป็นผู้นำในด้านนี้

กระดานคะแนน: เก็บเกี่ยว: 1, Toggl: 2 👀

4. การประมาณเวลา

นอกเหนือจากการเพิ่มผลผลิตแล้ว ข้อมูลการติดตามเวลาของคุณยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยในการคาดการณ์ระยะเวลาของโครงการ

การประมาณเวลาเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดสรรเวลาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกค้าของคุณเข้าใจถึงวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินโครงการของคุณ

ก. เก็บเกี่ยว

Harvest รองรับการประมาณเวลาและค่าใช้จ่าย คุณสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้สำหรับโครงการใดก็ได้ภายใต้แผนฟรีของพวกเขา

การเก็บเกี่ยว (Harvest) ยังช่วยให้คุณแนบไฟล์ไปยังการประมาณการก่อนที่จะส่งไปยังลูกค้าได้

B. Toggl

Toggl ช่วยให้คุณคาดการณ์เวลาและตั้งการแจ้งเตือนได้ แต่คุณต้องชำระเงินเพื่อใช้งาน

ถูกต้องแล้ว แม้แต่ฟีเจอร์ง่ายๆ อย่างการประมาณเวลา ก็ไม่ได้รวมอยู่ในแผนฟรีของ Toggl

กระดานคะแนน: เก็บเกี่ยว: 2, Toggl: 2 👀

ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการจบที่น่าตื่นเต้นจนต้องกัดเล็บเลยทีเดียว 😰

5. การกำหนดราคา

พูดกันตามตรง การตั้งราคาของสินค้าสามารถทำให้ดีลสำเร็จหรือล้มเหลวได้

มาดูกันว่าใครในสองคู่แข่งนี้จะชนะในการแข่งขันด้านราคา

ก. เก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวมีตัวเลือกการกำหนดราคาสองแบบ:

  • แผนฟรี หนึ่งที่นั่ง สองโครงการ
  • หนึ่งที่นั่ง
  • สองโครงการ
  • หนึ่งที่นั่ง
  • สองโครงการ
  • โปร แพลน (12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน) ที่นั่งไม่จำกัด โครงการไม่จำกัด
  • ที่นั่งไม่จำกัด
  • โครงการไม่จำกัด
  • ที่นั่งไม่จำกัด
  • โครงการไม่จำกัด

คุณสามารถใช้ Harvest ได้เพียงสองโครงการเท่านั้นในขณะที่คุณใช้แผนฟรี แผนเสียเงินนั้นให้บริการโครงการไม่จำกัด แต่มีค่าใช้จ่ายถึง $12 ต่อผู้ใช้!

B. Toggl

Toggl มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:

  • แผนฟรี: รองรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน ตรวจจับเวลาว่าง, ตัวจับเวลา Pomodoro และอื่นๆ
  • ผู้ใช้สูงสุดห้าคน
  • การตรวจจับเวลาว่าง, ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro, และอื่น ๆ
  • ผู้ใช้สูงสุดห้าคน
  • การตรวจจับเวลาว่าง, ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro, และอื่น ๆ
  • แผนเริ่มต้น(10 ดอลลาร์/ผู้ใช้ ต่อเดือน) คุณสมบัติทั้งหมดของแผนฟรี อัตราค่าบริการ, การปัดเศษเวลา, การประมาณเวลา, และอื่น ๆ
  • คุณสมบัติทั้งหมดของแผนฟรี
  • อัตราค่าบริการ, การปัดเวลา, การประมาณเวลา, และอื่น ๆ
  • คุณสมบัติทั้งหมดของแผนฟรี
  • อัตราค่าบริการ, การปัดเวลา, การประมาณเวลา, และอื่น ๆ
  • แผนพรีเมียม ($20/ผู้ใช้ต่อเดือน) คุณสมบัติทั้งหมดของแผนเริ่มต้น การแจ้งเตือนการติดตามเวลา รายงานที่กำหนดเวลาไว้แดชบอร์ดโครงการ และอื่นๆ
  • คุณสมบัติทั้งหมดของแผนเริ่มต้น
  • การแจ้งเตือนการติดตามเวลา, รายงานที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า,แดชบอร์ดโครงการ, และอื่น ๆ
  • คุณสมบัติทั้งหมดของแผนเริ่มต้น
  • การแจ้งเตือนการติดตามเวลา, รายงานที่กำหนดเวลาไว้,แผงควบคุมโครงการ, และอื่น ๆ

แผนฟรีของ Toggl มีฟังก์ชันการใช้งานที่จำกัด และแผนชำระเงินก็แพงมาก ถ้าจะพูดให้ตรงไปตรงมา

สงสัยว่าตอนนี้คะแนนอยู่ที่ไหน? 🤔

น่าเสียดายที่เสมอกัน

เรามาทบทวนและเปรียบเทียบเครื่องมือติดตามเวลาทั้งสองอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย

Harvest และ Toggl อาจมีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกัน แต่ Harvest มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นในตัวที่จำกัดและไม่รองรับทุกแพลตฟอร์ม

Toggl, อย่างไรก็ตาม, ไม่ให้รายงานทีมหรือโครงการที่ลึกซึ้ง. และส่วนใหญ่ของคุณสมบัติที่มีประโยชน์, รวมถึงการประมาณเวลาและการปัดเวลา, ไม่มีให้ในแผนฟรี.

สุดท้ายนี้ เมื่อพูดถึงเรื่องราคา ทั้งสองเครื่องมือนี้ถือว่าไม่สมเหตุสมผลเลย แม้ว่าทั้งสองจะมีแผนการใช้งานฟรีที่จำกัดอยู่บ้าง แต่แผนแบบเสียเงินของพวกเขาก็มีราคาสูง

ผู้ชายพูดว่า "เราจะทำยังไงกันต่อ"

อย่าตกใจ! เรามีทางแก้ไขให้คุณสำหรับความสับสนระหว่าง Toggl กับ Harvest

เครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดคืออะไร?

คำตอบง่ายมาก. คือClickUp!

ดาวน์โหลด ClickUp และเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์

ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดย ทีมที่มีประสิทธิภาพในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่

สงสัยไหมว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถเอาชนะเครื่องมือติดตามเวลาในเกมของพวกเขาได้อย่างไร?

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการทั่วไปเท่านั้น มันมีฟีเจอร์การจัดการเวลาที่ดีกว่าและมีราคาย่อมเยากว่าทั้ง Harvest และ Toggl

นี่คือคุณสมบัติการติดตามเวลาบางส่วนของมัน:

1. ติดตามเวลาได้จากทุกที่ด้วยการติดตามเวลาแบบเนทีฟ

ClickUp คือทุกสิ่งเกี่ยวกับการติดตามเวลาที่ง่ายดายและสะดวกสำหรับทุกที่ทุกเวลา

ด้วยแอป การติดตามเวลาแบบเนทีฟ ของ ClickUp คุณสามารถบันทึกเวลาทำงานของคุณได้จากเดสก์ท็อป, มือถือ, หรือเว็บเบราว์เซอร์ โดยใช้ส่วนขยาย Chrome ฟรี

คุณสามารถบอกลาปัญหาการกระตุกและการซิงค์ที่ไม่สมบูรณ์ได้เช่นกัน 👋

ตัวจับเวลาทั่วโลก ของ ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว!

ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลก คุณสามารถเริ่มและหยุดเวลาได้จากทุกอุปกรณ์ และยังสามารถข้ามไปมาระหว่างงานต่างๆ ได้อีกด้วย

ตัวจับเวลาทั่วโลกใน ClickUp
ใช้ทางลัด Global Timer ของ ClickUp เพื่อติดตามเวลาที่ใช้กับงานจากรายการของคุณ

ใช้ทางลัด Global Timer ของ ClickUp เพื่อติดตามเวลาที่ใช้กับงานจากรายการของคุณ

2. เพิ่มรายละเอียดสำคัญในรายการเวลาของคุณ

ลืมการบันทึกเวลาแบบสุ่มที่ไม่มีความหมายไปได้เลย

คุณสมบัติการจัดการทีมเพิ่มเติมของ ClickUp สามารถทำให้การบันทึกเวลาและรายงานของคุณทรงพลังยิ่งขึ้น

นี่คือวิธีการ:

  • หมายเหตุ: เพิ่มหมายเหตุในรายการเวลาใด ๆ เพื่อให้บันทึกการทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ป้ายกำกับ: เพิ่มป้ายกำกับให้กับรายการเวลาในWorkspaceของคุณเพื่อปรับปรุงการกรองเวลาที่ติดตามที่คล้ายกัน
  • สามารถเรียกเก็บเงินได้: ทำเครื่องหมายเวลาเป็นชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อติดตามเวลาสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการรายงานภายใน
ClickUp บันทึกเวลาทำงาน
ดูรายละเอียดการติดตามเวลาของทีมคุณอย่างละเอียดและเพิ่มบันทึกในแผ่นเวลาของ ClickUp

ดูรายละเอียดการติดตามเวลาของทีมคุณอย่างละเอียดและเพิ่มบันทึกในแผ่นเวลาของ ClickUp

3. รับภาพรวมของทีมคุณด้วยแดชบอร์ด

แดชบอร์ด ใน ClickUp ประกอบด้วยวิดเจ็ตหลากหลายประเภทที่สามารถให้รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับทีมหรือโครงการแก่คุณได้

ด้วยวิดเจ็ตการติดตามเวลา คุณสามารถ:

  • ดูเวลาทั้งหมดที่ติดตามโดยสมาชิกแต่ละทีม
  • กรองและจัดกลุ่มรายการเวลาตามคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
  • ดูบันทึกการติดตามเวลาสะสมสำหรับสมาชิกแต่ละทีมเพื่อทราบว่าพวกเขาใช้เวลาไปกับงานต่างๆ มากน้อยเพียงใด
  • เวลาการดูที่ติดตามด้วยตนเองและอัตโนมัติ
  • ส่งออกข้อมูลเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
ขยายเพื่อดูรายการเวลาโดยละเอียดเพิ่มเติมในแผ่นเวลาของ ClickUp
คลิกที่ชื่อสมาชิกทีมเพื่อขยายรายการสำหรับรายละเอียดการแบ่งเวลาที่ละเอียดยิ่งขึ้นในแผ่นงานเวลาของ ClickUp

คลิกที่ชื่อสมาชิกทีมเพื่อขยายรายการสำหรับรายละเอียดการแบ่งเวลาที่ละเอียดยิ่งขึ้นในแผ่นงานเวลาของ ClickUp

นี่คือคุณสมบัติที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถทำให้แอปติดตามเวลาอื่น ๆ ต้องแข่งขันอย่างหนัก

แต่ความยอดเยี่ยมของ ClickUp ไม่ได้จบเพียงเท่านี้! 😎

ClickUp เป็นมากกว่าแค่เครื่องมือติดตามเวลา

นี่คือรายการคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp ที่มีประโยชน์เพิ่มเติมที่คุณไม่ควรพลาด:

ผู้ชนะการแข่งขันติดตามเวลาที่ดีที่สุดคือ ClickUp!

ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า Harvest และ Toggl เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ดี

แต่ทั้งสองมีข้อจำกัดที่สำคัญ และนั่นไม่ใช่การแข่งขันที่เราต้องการ

การผสานรวมที่น้อยและความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์มที่จำกัดไม่ใช่สิ่งที่คุณควรต้องรับมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาพร้อมกับราคาที่สูงลิบ 💰

ClickUp, อย่างไรก็ตาม, ไม่เพียงแต่ชดเชยข้อเสียเหล่านี้ แต่ยังมีคุณสมบัติมากกว่าทั้งสองเครื่องมือรวมกัน!

มันรวมการจัดการเวลาการจัดการโครงการ แผนภูมิ แดชบอร์ด และคุณสมบัติสำคัญอื่น ๆ ทั้งหมดไว้ใน แพลตฟอร์มเดียว

สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นคือแผนฟรีตลอดชีพของ ClickUpที่มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมาย นอกเหนือจากการรองรับงานไม่จำกัดและผู้ใช้ไม่จำกัด!

รับ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์ผู้ชนะในการต่อสู้แบบรอยัลของเครื่องมือติดตามเวลาในปัจจุบัน! 👑

วิลลี่ วองก้า จากเรื่องชาร์ลีกับโรงงานช็อกโกแลต บอกว่า คุณชนะ