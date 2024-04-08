Harvest vs Toggl: การเปรียบเทียบปี 2025 (คุณสมบัติ, ราคา)

เตรียมเวทีสำหรับการต่อสู้แห่งยุคสมัย
การเผชิญหน้าครั้งใหญ่
นี่คือการเปรียบเทียบระหว่าง Harvest กับ Toggl เพื่อค้นหาเครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุด! 🕵️♀️ …⏰
เครื่องมือทั้งสองนี้มีฟังก์ชันการติดตามเวลาที่คล้ายกัน เช่นใบบันทึกเวลา รายงาน และการประมาณการ
พวกมันถูกเปิดตัวในช่วงเวลาเดียวกัน และมีผู้ใช้ที่ภักดีต่อตัวเอง
นั่นเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาก 💪
ดีสำหรับพวกเขา
แต่สำหรับคุณล่ะ?
นี่หมายถึงความสับสนและการค้นคว้าอย่างมากมาย
ไม่ต้องกังวล เราดูแลคุณเอง
ในบทความนี้ เราจะนำเสนอการเปรียบเทียบระหว่าง Harvest กับ Toggl อย่างละเอียด ครอบคลุม ถึงคุณสมบัติหลักและรายละเอียดราคาของแต่ละโปรแกรม นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำทางเลือกที่ทรงพลังซึ่งคุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที
เราจะพาคุณไปดูคุณสมบัติหลักของ Harvest และ Toggl ก่อนเพื่ออธิบายว่าแต่ละเครื่องมือมีอะไรให้บ้างคุณสามารถข้ามไปยังการเปรียบเทียบได้หากต้องการ
การเก็บเกี่ยวคืออะไร?
อย่าดูแค่ชื่อ Harvest ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเกษตรเลย 😛
Harvest เป็นแอปติดตามเวลาที่ช่วยให้คุณติดตามเวลาทำงานและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลาสำหรับงาน โครงการ และทีมต่าง ๆ แอปนี้ยังรองรับฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น บันทึกเวลาทำงานและออกใบแจ้งหนี้
มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักบางประการของ Harvest:
1. บันทึกเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น
ในอุดมคติ คุณต้องการให้ทีมของคุณเริ่มจับเวลา ทำงาน และหยุดจับเวลาเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว
แต่ถ้าพวกเขาลืมเริ่มจับเวลาล่ะ? 😱
นั่นจะเป็นการขัดแย้งกับแนวคิดทั้งหมดของการใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา และคุณจะสูญเสียข้อมูลเวลาที่สำคัญไป
โชคดีที่ Harvest อนุญาตให้คุณกรอกเวลาทำงานทั้งหมดในครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดวันทำงานของคุณ
นอกจากนี้ ทีมของคุณสามารถเข้าถึงตัวจับเวลาของพวกเขาได้บนโทรศัพท์มือถือ, เดสก์ท็อป, และเบราว์เซอร์ของพวกเขา ด้วยวิธีนี้ พวกเขามีโอกาสน้อยที่จะลืมจับเวลาการทำงานของพวกเขา
2. รายงานโครงการในรูปแบบภาพ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลาสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดการทรัพยากรของคุณได้ดีขึ้น และเพิ่มผลผลิตของทีมคุณ
แต่ข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่มีระเบียบจะก่อให้เกิดเพียงอาการปวดหัวตุบๆ เท่านั้น 🤕
ด้วย Harvest คุณสามารถเปลี่ยนเวลาทำงานของทีมคุณให้เป็นกราฟที่มองเห็นได้ Harvest ยังรองรับกราฟแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้คุณยึดตามงบประมาณของทีมและค่าใช้จ่ายภายในของคุณ
3. การผสานระบบแบบกำหนดเองด้วย API
หากคุณกำลังมองหาการผสานแอปโปรดของคุณกับซอฟต์แวร์ติดตามเวลา Harvest มีโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับคุณ
คุณสามารถเลือกที่จะผสานแอปของคุณเข้ากับเพียงปุ่มจับเวลา Harvest หรือวิดเจ็ตจับเวลา Harvest แบบเต็มรูปแบบ
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
API ของ Harvest ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองที่เกินกว่าการติดตามเวลาได้ คุณสามารถเชื่อมต่อแอปกับรายการเวลา, รายงาน, ใบแจ้งหนี้, เป็นต้น กับแอปใดก็ได้ที่มี API ของมัน
เราได้ดูคุณสมบัติที่ทรงพลังของ Harvet แล้ว มาดูกันว่า Toggl มีอะไรให้บ้าง
Toggl คืออะไร?
Toggl Track เป็นผู้แข่งขันรายที่สองในการประชันเครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดของเรา 💪
Toggl Track ช่วยให้คุณวัดเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของทีม
หมายเหตุ: Toggl มีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกสองตัวนอกเหนือจาก Toggl Track ได้แก่ Toggl Plan (สำหรับการจัดการโครงการ) และ Toggl Hire (สำหรับการสรรหาบุคลากร) ในบทความนี้เราจะเน้นที่ Toggl Track เท่านั้น
มาดูคุณสมบัติหลักของ Toggl Track กัน:
1. แดชบอร์ดทีมและโครงการ
หากคุณเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้นำทีม คุณคงคุ้นเคยกับงานต่างๆ เช่น การคาดการณ์ระยะเวลา การจัดทำงบประมาณ ฯลฯ เป็นอย่างดี
เราทุกคนสามารถเห็นด้วยได้ว่างานเหล่านี้ใช้เวลาเป็นอย่างมาก
อย่ากังวล
Toggl Track สามารถช่วยคุณได้ 😎
ด้วยความช่วยเหลือของ แดชบอร์ดโครงการ และ แดชบอร์ดทีม ของ Toggl คุณจะสามารถดูข้อมูลเชิงภาพที่อ่านง่ายได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาในโครงการของคุณและตรวจสอบความคืบหน้าของทีมได้ทุกที่ทุกเวลา
2. ตัวจับเวลาแบบ Promodoro ในตัว
หากคุณกำลังค้นหาวิธีการจัดการเวลาบนอินเทอร์เน็ต คุณอาจเคยพบกับเทคนิค Pomodoro วิธีนี้จะแบ่งเวลาทำงานของคุณออกเป็นช่วงสั้นๆ ช่วงละ 25 นาที
ไม่ว่าคุณจะใช้เทคนิคนี้อยู่แล้วหรือกำลังต้องการทดลองใช้ Toggl ก็พร้อมรองรับคุณ
Toggl มี ตัวจับเวลา Pomodoro ในตัวในทั้งส่วนขยายเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติ Pomodoro ไม่มีให้บริการในแอปพลิเคชันมือถือของ Toggl
ใช่แล้ว น่าเสียดายจัง 😐
3. อัตราค่าบริการ
Toggl ช่วยให้คุณกำหนดอัตราค่าบริการตามพื้นที่ทำงาน สมาชิกทีม โครงการ หรือสมาชิกโครงการได้
คุณสมบัติเช่นการกำหนดอัตราค่าบริการจะช่วยให้คุณเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างง่ายดายและแม้กระทั่งการจ่ายเงินให้กับฟรีแลนซ์ที่มีสัญญาจ้างรายชั่วโมงกับคุณ!
ไม่แน่ใจว่า Toggl เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่?
ลองดูตัวเลือกทางเลือกของ Togglเหล่านี้ .
ให้การแข่งขันเริ่มขึ้น!
Harvest กับ Toggl: การเปรียบเทียบอย่างละเอียด
ตอนนี้ที่เราได้ผ่านคุณสมบัติหลักของทั้ง Harvest และ Toggl แล้ว คุณจะสังเกตเห็นว่าพวกมันมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่าง เช่น การติดตามเวลาและการให้รายงานเวลาแบบภาพ
ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่า: นี่ไม่ใช่การต่อสู้ของสุดยอดที่สุดหรือ?
ไม่ต้องกังวล คุณจะมีผู้ชนะในเร็ว ๆ นี้ 🥇
มาดูกันว่า Harvest และ Toggl แตกต่างกันอย่างไร
1. การติดตามเวลา
เนื่องจากทั้ง Harvest และ Toggl เป็นเครื่องมือติดตามเวลา จึงเป็นเรื่องเหมาะสมที่เราจะเริ่มต้นจากที่นี่
ก. เก็บเกี่ยว
ด้วย Harvest คุณสามารถ:
- ใช้ตัวจับเวลาเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงาน
- กรอกชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของคุณด้วยตนเองลงในแบบฟอร์มบันทึกเวลา
- ป้อนข้อมูลเวลาของคุณสำหรับทั้งสัปดาห์ในคราวเดียว
หากคุณขี้ลืม ฟีเจอร์นี้สามารถช่วยชีวิตคุณได้
แต่ลองนึกถึง งานที่ต้องทำด้วยมือ ที่คุณต้องทำเพื่อกรอกเวลาทำงานหลังจากวันที่ยาวนานในที่ทำงาน 😟
B. Toggl
ความแตกต่างหลักระหว่าง Toggl และ Harvest คือความสามารถในการติดตามเวลาของ Toggl Toggl เหนือกว่า Harvest เนื่องจากฟีเจอร์การติดตามเวลา Toggl ช่วยให้คุณติดตามเวลาได้ทั้ง แบบแมนนวล และ แบบอัตโนมัติ
นี่คือวิธีการทำงานของตัวติดตามอัตโนมัติของ Toggl:
ทุกครั้งที่คุณเปิดซอฟต์แวร์เฉพาะหรือพิมพ์คำสำคัญบางอย่าง คุณจะเรียกใช้ตัวจับเวลาอัตโนมัติ คุณสามารถปรับการเรียกใช้เหล่านี้ได้ตามซอฟต์แวร์ที่คุณใช้
กระดานคะแนน: เก็บเกี่ยว: 0, Toggl: 1 👀
2. การรายงาน
การสร้างรายงานที่มีประโยชน์จากข้อมูลเวลาที่คุณเก็บรวบรวมไว้เป็นขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจนหลังจากติดตามเวลา
ทั้ง Harvest และ Toggl มีคุณสมบัติการรายงาน แต่เรามาดูกันว่าพวกมันแตกต่างกันอย่างไร
ก. เก็บเกี่ยว
อัตโนมัติ สร้างรายงานภาพที่หลากหลายสำหรับโครงการและทีมของคุณ
ผ่านรายงานเหล่านี้ คุณสามารถ:
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ
- ติดตามความสามารถในการทำงานของทีมคุณ
- เจาะลึกถึงรูปแบบการทำงานของสมาชิกในทีม
คุณสามารถส่งออกรายงานเหล่านี้เป็นไฟล์ Excel, CSV หรือ PDF ได้
ฟังดูน่าสนใจไหม? มาดูกันว่า Toggl มีอะไรเตรียมไว้ให้เราบ้าง
B. Toggl
Toggl ให้คุณได้รับสรุป รายงานละเอียด และรายงานรายสัปดาห์ คุณสามารถเลือกระดับความละเอียดที่คุณต้องการจะเห็น และสร้างรายงานแบบง่าย ๆ ในรูปแบบ CSV หรือ PDF ได้
ฟีเจอร์การรายงานเหล่านี้อาจมีข้อจำกัด แต่ Toggl มีฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบเวลา การปัดเวลา และการบันทึกรายงาน
แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะยอดเยี่ยมในโลกมหัศจรรย์ของ Toggl คุณสมบัติเจ๋งๆ เหล่านี้มีให้เฉพาะในแผนชำระเงินของ Toggl เท่านั้น ซึ่งคุณจะพบในไม่ช้าว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไรนัก
การเก็บเกี่ยวได้รับคะแนนพิเศษที่นี่!
กระดานคะแนน: เก็บเกี่ยว: 1, Toggl: 1
3. ความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม
ก่อนที่จะเลือกแอปติดตามเวลา คุณควรตรวจสอบก่อนว่าแอปนั้นรองรับแพลตฟอร์มใดบ้าง
ก. เก็บเกี่ยว
ด้วยแอปมือถือและแอปเว็บ Harvest ช่วยให้คุณติดตามเวลาได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสามารถติดตั้งแอป Harvest สำหรับ Mac, Windows, iPhone และ Android ได้ อย่างไรก็ตาม Harvest ไม่มีแอปสำหรับระบบปฏิบัติการ Linux
เมื่อพิจารณาว่า Linux เป็นหนึ่งในระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางที่สุด นี่อาจทำให้คุณประสบปัญหาได้
แต่เดี๋ยวก่อน มันแย่กว่านั้นอีก การเก็บเกี่ยวไม่มีแอปสำหรับ iPad ด้วย!
ผู้ใช้ iPad ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง:
B. Toggl
Toggl, ในทางกลับกัน, มีแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows, Mac, และ Linux. นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์ Android และ iOS.
เนื่องจาก Toggl เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกด้านในเรื่องความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์ม จึงเป็นผู้นำในด้านนี้
กระดานคะแนน: เก็บเกี่ยว: 1, Toggl: 2 👀
4. การประมาณเวลา
นอกเหนือจากการเพิ่มผลผลิตแล้ว ข้อมูลการติดตามเวลาของคุณยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยในการคาดการณ์ระยะเวลาของโครงการ
การประมาณเวลาเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดสรรเวลาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกค้าของคุณเข้าใจถึงวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินโครงการของคุณ
ก. เก็บเกี่ยว
Harvest รองรับการประมาณเวลาและค่าใช้จ่าย คุณสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้สำหรับโครงการใดก็ได้ภายใต้แผนฟรีของพวกเขา
การเก็บเกี่ยว (Harvest) ยังช่วยให้คุณแนบไฟล์ไปยังการประมาณการก่อนที่จะส่งไปยังลูกค้าได้
B. Toggl
Toggl ช่วยให้คุณคาดการณ์เวลาและตั้งการแจ้งเตือนได้ แต่คุณต้องชำระเงินเพื่อใช้งาน
ถูกต้องแล้ว แม้แต่ฟีเจอร์ง่ายๆ อย่างการประมาณเวลา ก็ไม่ได้รวมอยู่ในแผนฟรีของ Toggl
กระดานคะแนน: เก็บเกี่ยว: 2, Toggl: 2 👀
ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการจบที่น่าตื่นเต้นจนต้องกัดเล็บเลยทีเดียว 😰
5. การกำหนดราคา
พูดกันตามตรง การตั้งราคาของสินค้าสามารถทำให้ดีลสำเร็จหรือล้มเหลวได้
มาดูกันว่าใครในสองคู่แข่งนี้จะชนะในการแข่งขันด้านราคา
ก. เก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวมีตัวเลือกการกำหนดราคาสองแบบ:
- แผนฟรี หนึ่งที่นั่ง สองโครงการ
- หนึ่งที่นั่ง
- สองโครงการ
- หนึ่งที่นั่ง
- สองโครงการ
- โปร แพลน (12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน) ที่นั่งไม่จำกัด โครงการไม่จำกัด
- ที่นั่งไม่จำกัด
- โครงการไม่จำกัด
- ที่นั่งไม่จำกัด
- โครงการไม่จำกัด
คุณสามารถใช้ Harvest ได้เพียงสองโครงการเท่านั้นในขณะที่คุณใช้แผนฟรี แผนเสียเงินนั้นให้บริการโครงการไม่จำกัด แต่มีค่าใช้จ่ายถึง $12 ต่อผู้ใช้!
B. Toggl
Toggl มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:
- แผนฟรี: รองรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน ตรวจจับเวลาว่าง, ตัวจับเวลา Pomodoro และอื่นๆ
- ผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- การตรวจจับเวลาว่าง, ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro, และอื่น ๆ
- ผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- การตรวจจับเวลาว่าง, ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro, และอื่น ๆ
- แผนเริ่มต้น(10 ดอลลาร์/ผู้ใช้ ต่อเดือน) คุณสมบัติทั้งหมดของแผนฟรี อัตราค่าบริการ, การปัดเศษเวลา, การประมาณเวลา, และอื่น ๆ
- คุณสมบัติทั้งหมดของแผนฟรี
- อัตราค่าบริการ, การปัดเวลา, การประมาณเวลา, และอื่น ๆ
- คุณสมบัติทั้งหมดของแผนฟรี
- อัตราค่าบริการ, การปัดเวลา, การประมาณเวลา, และอื่น ๆ
- แผนพรีเมียม ($20/ผู้ใช้ต่อเดือน) คุณสมบัติทั้งหมดของแผนเริ่มต้น การแจ้งเตือนการติดตามเวลา รายงานที่กำหนดเวลาไว้แดชบอร์ดโครงการ และอื่นๆ
- คุณสมบัติทั้งหมดของแผนเริ่มต้น
- การแจ้งเตือนการติดตามเวลา, รายงานที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า,แดชบอร์ดโครงการ, และอื่น ๆ
- คุณสมบัติทั้งหมดของแผนเริ่มต้น
- การแจ้งเตือนการติดตามเวลา, รายงานที่กำหนดเวลาไว้,แผงควบคุมโครงการ, และอื่น ๆ
แผนฟรีของ Toggl มีฟังก์ชันการใช้งานที่จำกัด และแผนชำระเงินก็แพงมาก ถ้าจะพูดให้ตรงไปตรงมา
สงสัยว่าตอนนี้คะแนนอยู่ที่ไหน? 🤔
น่าเสียดายที่เสมอกัน
เรามาทบทวนและเปรียบเทียบเครื่องมือติดตามเวลาทั้งสองอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย
Harvest และ Toggl อาจมีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกัน แต่ Harvest มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นในตัวที่จำกัดและไม่รองรับทุกแพลตฟอร์ม
Toggl, อย่างไรก็ตาม, ไม่ให้รายงานทีมหรือโครงการที่ลึกซึ้ง. และส่วนใหญ่ของคุณสมบัติที่มีประโยชน์, รวมถึงการประมาณเวลาและการปัดเวลา, ไม่มีให้ในแผนฟรี.
สุดท้ายนี้ เมื่อพูดถึงเรื่องราคา ทั้งสองเครื่องมือนี้ถือว่าไม่สมเหตุสมผลเลย แม้ว่าทั้งสองจะมีแผนการใช้งานฟรีที่จำกัดอยู่บ้าง แต่แผนแบบเสียเงินของพวกเขาก็มีราคาสูง
อย่าตกใจ! เรามีทางแก้ไขให้คุณสำหรับความสับสนระหว่าง Toggl กับ Harvest
เครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดคืออะไร?
คำตอบง่ายมาก. คือClickUp!
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดย ทีมที่มีประสิทธิภาพในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่
สงสัยไหมว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถเอาชนะเครื่องมือติดตามเวลาในเกมของพวกเขาได้อย่างไร?
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการทั่วไปเท่านั้น มันมีฟีเจอร์การจัดการเวลาที่ดีกว่าและมีราคาย่อมเยากว่าทั้ง Harvest และ Toggl
นี่คือคุณสมบัติการติดตามเวลาบางส่วนของมัน:
1. ติดตามเวลาได้จากทุกที่ด้วยการติดตามเวลาแบบเนทีฟ
ClickUp คือทุกสิ่งเกี่ยวกับการติดตามเวลาที่ง่ายดายและสะดวกสำหรับทุกที่ทุกเวลา
ด้วยแอป การติดตามเวลาแบบเนทีฟ ของ ClickUp คุณสามารถบันทึกเวลาทำงานของคุณได้จากเดสก์ท็อป, มือถือ, หรือเว็บเบราว์เซอร์ โดยใช้ส่วนขยาย Chrome ฟรี
คุณสามารถบอกลาปัญหาการกระตุกและการซิงค์ที่ไม่สมบูรณ์ได้เช่นกัน 👋
ตัวจับเวลาทั่วโลก ของ ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว!
ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลก คุณสามารถเริ่มและหยุดเวลาได้จากทุกอุปกรณ์ และยังสามารถข้ามไปมาระหว่างงานต่างๆ ได้อีกด้วย
ใช้ทางลัด Global Timer ของ ClickUp เพื่อติดตามเวลาที่ใช้กับงานจากรายการของคุณ
2. เพิ่มรายละเอียดสำคัญในรายการเวลาของคุณ
ลืมการบันทึกเวลาแบบสุ่มที่ไม่มีความหมายไปได้เลย
คุณสมบัติการจัดการทีมเพิ่มเติมของ ClickUp สามารถทำให้การบันทึกเวลาและรายงานของคุณทรงพลังยิ่งขึ้น
นี่คือวิธีการ:
- หมายเหตุ: เพิ่มหมายเหตุในรายการเวลาใด ๆ เพื่อให้บันทึกการทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น
- ป้ายกำกับ: เพิ่มป้ายกำกับให้กับรายการเวลาในWorkspaceของคุณเพื่อปรับปรุงการกรองเวลาที่ติดตามที่คล้ายกัน
- สามารถเรียกเก็บเงินได้: ทำเครื่องหมายเวลาเป็นชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อติดตามเวลาสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการรายงานภายใน
ดูรายละเอียดการติดตามเวลาของทีมคุณอย่างละเอียดและเพิ่มบันทึกในแผ่นเวลาของ ClickUp
3. รับภาพรวมของทีมคุณด้วยแดชบอร์ด
แดชบอร์ด ใน ClickUp ประกอบด้วยวิดเจ็ตหลากหลายประเภทที่สามารถให้รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับทีมหรือโครงการแก่คุณได้
ด้วยวิดเจ็ตการติดตามเวลา คุณสามารถ:
- ดูเวลาทั้งหมดที่ติดตามโดยสมาชิกแต่ละทีม
- กรองและจัดกลุ่มรายการเวลาตามคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
- ดูบันทึกการติดตามเวลาสะสมสำหรับสมาชิกแต่ละทีมเพื่อทราบว่าพวกเขาใช้เวลาไปกับงานต่างๆ มากน้อยเพียงใด
- เวลาการดูที่ติดตามด้วยตนเองและอัตโนมัติ
- ส่งออกข้อมูลเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
คลิกที่ชื่อสมาชิกทีมเพื่อขยายรายการสำหรับรายละเอียดการแบ่งเวลาที่ละเอียดยิ่งขึ้นในแผ่นงานเวลาของ ClickUp
นี่คือคุณสมบัติที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถทำให้แอปติดตามเวลาอื่น ๆ ต้องแข่งขันอย่างหนัก
แต่ความยอดเยี่ยมของ ClickUp ไม่ได้จบเพียงเท่านี้! 😎
ClickUp เป็นมากกว่าแค่เครื่องมือติดตามเวลา
นี่คือรายการคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp ที่มีประโยชน์เพิ่มเติมที่คุณไม่ควรพลาด:
- การประมาณเวลา:รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการติดตามเวลาของสมาชิกในทีมของคุณและเปรียบเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้
- ปรับแต่งแผ่นบันทึกเวลา:ดูเวลาที่คุณบันทึกไว้ตามวัน, สัปดาห์, เดือน, หรือช่วงที่กำหนดเอง พร้อมแผ่นบันทึกเวลาที่มีรายละเอียดครบถ้วน
- กำหนดส่ง: ใช้กำหนดส่งเพื่อเพิ่มเส้นตายสำหรับงาน ระบุทั้งเวลาและวันเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่องานเลยกำหนดส่ง
- การผสานระบบ: การผสานระบบติดตามเวลาการทำงานกับToggl,Harvest และTime Doctor
- การซิงค์ปฏิทินแบบสองทาง: อัปเดตปฏิทินGoogle,Outlook หรือ Apple ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยงานที่กำหนดเวลาไว้ใน ClickUp
- งานย่อย: สร้างงานที่มีงานย่อยเพื่อแบ่งโครงการออกเป็นรายการการดำเนินการที่เล็กกว่า
- รายการตรวจสอบ: สร้างรายการตรวจสอบที่เรียบง่ายซึ่งสามารถทำเสร็จหรือไม่ทำก็ได้ คุณสามารถกำหนดรายการเหล่านี้ใน ClickUp ให้กับผู้รับผิดชอบหนึ่งคนหรือหลายคน
- สถานะที่กำหนดเอง: เพิ่มขั้นตอนต่างๆ ให้กับงานของคุณเพื่อให้ทราบว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่
- เป้าหมาย: แบ่งงานโครงการของคุณออกเป็นเป้าหมายและเป้าหมายย่อยที่ชัดเจน เพื่อช่วยให้คุณติดตามความสำเร็จและรักษาความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง
- มุมมอง: จัดการงานของคุณตามที่คุณต้องการด้วยมุมมองหลากหลาย รวมถึงมุมมองแผนภูมิแกนต์,มุมมองรายการ,และอื่น ๆ
- ระบบอัตโนมัติ: ทำให้งานประจำของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม ใช้สูตรอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
ผู้ชนะการแข่งขันติดตามเวลาที่ดีที่สุดคือ ClickUp!
ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า Harvest และ Toggl เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ดี
แต่ทั้งสองมีข้อจำกัดที่สำคัญ และนั่นไม่ใช่การแข่งขันที่เราต้องการ
การผสานรวมที่น้อยและความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์มที่จำกัดไม่ใช่สิ่งที่คุณควรต้องรับมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาพร้อมกับราคาที่สูงลิบ 💰
ClickUp, อย่างไรก็ตาม, ไม่เพียงแต่ชดเชยข้อเสียเหล่านี้ แต่ยังมีคุณสมบัติมากกว่าทั้งสองเครื่องมือรวมกัน!
มันรวมการจัดการเวลาการจัดการโครงการ แผนภูมิ แดชบอร์ด และคุณสมบัติสำคัญอื่น ๆ ทั้งหมดไว้ใน แพลตฟอร์มเดียว
สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นคือแผนฟรีตลอดชีพของ ClickUpที่มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมาย นอกเหนือจากการรองรับงานไม่จำกัดและผู้ใช้ไม่จำกัด!
รับ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์ผู้ชนะในการต่อสู้แบบรอยัลของเครื่องมือติดตามเวลาในปัจจุบัน! 👑