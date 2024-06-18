10 ตัวอย่างและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

กระบวนการทำงานทางธุรกิจที่เคยใช้ได้ผลเมื่อคุณมีสมาชิกในทีมน้อยกว่าหรือก่อนที่คุณจะถึงขนาดปัจจุบันอาจล้าสมัย ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีประสิทธิผลในปัจจุบัน
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) ช่วยให้คุณวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการปัจจุบันของคุณผ่านแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งอาจหมายถึงการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ การขจัดคอขวด การแก้ไขกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือการกำหนดเป้าหมายใหม่เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ
มาดูตัวอย่างการจัดการกระบวนการทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน รวมถึงช่วยในการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจคืออะไร?
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ หรือ BPM คือแนวทางที่องค์กรใช้ในการประเมิน สร้างแบบจำลอง และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจของตนใหม่เพื่อ ขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงสุดและการเติบโตของรายได้
กระบวนการทางธุรกิจคือชุดของงานหรือกิจกรรมที่ธุรกิจของคุณดำเนินการโดยประสานงานระหว่างบุคลากร ระบบ และข้อมูล เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณหรือบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
BPM จัดการลงทุนด้านไอทีของธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และช่วยในการมาตรฐานการดำเนินงาน ปรับปรุงความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจแตกต่างจากกระบวนการทางธุรกิจอย่างไร?
กระบวนการทางธุรกิจประกอบด้วยงาน กิจกรรม และขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายของตนได้ กระบวนการเหล่านี้ขับเคลื่อนกิจกรรมประจำวันของธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนลูกค้า การผลิต การจัดซื้อ การจัดการทางการเงิน ฯลฯ
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจเหล่านี้ให้ทำงานได้ดีขึ้น. มันช่วยจัดการทั้งด้านกลยุทธ์และด้านการปฏิบัติการของกระบวนการทางธุรกิจของคุณ.
การเข้าใจการจัดการกระบวนการทางธุรกิจอย่างละเอียด
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจแตกต่างจากการจัดการโครงการและการจัดการงานอย่างไร?
การจัดการงานมุ่งเน้นไปที่การจัดระเบียบ, การมอบหมาย, การจัดลำดับความสำคัญ, และการติดตามงานและกิจกรรมเพื่อให้แน่ใจว่างานเหล่านั้นเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา คุณติดตามงานประจำวันที่มีส่วนช่วยในโครงการหรือกระบวนการที่ใหญ่ขึ้น
การจัดการโครงการดูแลกิจกรรมทั้งหมดในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดขอบเขตของโครงการ การมอบหมายงาน การสร้างตารางเวลา การติดตามความคืบหน้า และการจัดสรรทรัพยากร
อ่านเพิ่มเติม:การจัดการโครงการ vs. การจัดการงาน
BPM ปรับปรุงกระบวนการทำงานและกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น เช่น การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดซื้อจัดจ้าง การรับพนักงานใหม่ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการคำสั่งซื้อ
|ภาพรวม
|การจัดการงาน
|การจัดการโครงการ
|การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ BPM
|มันคืออะไร
|เกี่ยวข้องกับการทำงานให้เสร็จสิ้นด้วยตนเองและงานที่เป็นรายบุคคล
|เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด
|จัดการกับกลยุทธ์ที่ดำเนินอยู่และกระบวนการที่มีอยู่
|มุ่งเน้นที่
|การจัดการปริมาณงานของทีมคุณ
|ดูแลกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจำเป็น
|เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับกระบวนการทำงานประจำวัน
|เป้าหมาย
|การจัดการทีม
|ความโปร่งใส
|ประสิทธิภาพ
ประโยชน์ของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ:
- เพิ่มประสิทธิภาพ: การปรับปรุงกระบวนการช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และขจัดความซ้ำซ้อนเพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม
- การตัดสินใจที่ดีขึ้น: ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะ ช่วยพวกเขาในการปรับปรุงกระบวนการทั่วทั้งบริษัทผ่านการปรับโครงสร้างกระบวนการทางธุรกิจใหม่ด้วยการใช้การวิเคราะห์และการรายงานเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- ความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้น: กระบวนการที่ปรับเปลี่ยนได้และขยายขนาดได้สามารถทนต่อสภาวะการตลาดที่เปลี่ยนแปลง ความต้องการของลูกค้าที่ผันผวน และการแข่งขัน
- ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น: ส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและระบบอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานสำหรับทุกแผนก
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีขึ้น: ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การปรับกระบวนการทางธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมและนโยบายภายในองค์กร ช่วยลดความเสี่ยง รักษาความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ
- ลดต้นทุน: เครื่องมือการจัดการกระบวนการทางธุรกิจช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและระบุกระบวนการที่สามารถปรับปรุงได้ ลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจเพื่อประหยัดต้นทุนแรงงานและวัสดุ
ประเภทของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
1. การจัดการกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางหมุนรอบการมีส่วนร่วมของมนุษย์ โดยทั่วไปสำหรับ งานที่ต้องการการอนุมัติ
ตัวอย่างของสิ่งนี้คือการตรวจสอบข้อมูลและสร้างเอกสาร เช่น รายงาน ข้อเสนอ และข้อตกลงกับผู้ขาย
คุณสามารถใช้ BPM เพื่อทำให้กระบวนการสนับสนุนเป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงานและการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. การจัดการกระบวนการธุรกิจที่เน้นการบูรณาการ
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจประเภทนี้ไม่ต้องการการมีส่วนร่วมของมนุษย์มากนักเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการบูรณาการขึ้นอยู่กับ API และระบบที่ บูรณาการข้อมูล ระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ เช่นการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) หรือการจัดการโครงการ
3. การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่เน้นเอกสารเป็นศูนย์กลาง
ประเภทของ BPM นี้มุ่งเน้นไปที่ เอกสารเฉพาะ เช่น ข้อเสนอหรือสัญญา
มันรวมศูนย์และมาตรฐานกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การสร้างเอกสาร การอนุมัติ ไปจนถึงการจัดเก็บเอกสาร
ตัวอย่างเช่น เมื่อบริษัทซื้อสินค้า สัญญาจะต้องผ่านแผนกต่างๆ และรอบการอนุมัติหลายรอบเพื่อให้เกิดข้อตกลงระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ
ตัวอย่างสิบประการของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
มาดูตัวอย่างการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงได้ก่อนที่คุณจะนำไปใช้จริง
1. การลงทะเบียนลูกค้าใหม่
นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำวงจรชีวิต BPM มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในขั้นตอนการรับลูกค้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่าง: ธนาคารต้องการปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดข้อผิดพลาด และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม
เริ่มต้นด้วยการสร้างแผนผังกระบวนการของขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับพนักงานใหม่ ซึ่งรวมถึงการสมัครบัญชี การยืนยันตัวตน และการตั้งค่าบัญชี
ต่อไป ให้พิจารณาว่าคุณสามารถกระบวนการใดได้บ้างที่สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี BPM
ตัวอย่างเช่น การสมัครบัญชีออนไลน์สามารถผสานรวมกับระบบ CRM ของธนาคารเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าและเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตนโดยอัตโนมัติ
ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจแบบรวมศูนย์สามารถจัดเก็บเอกสารของลูกค้าในรูปแบบดิจิทัล ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและลดการใช้เอกสารกระดาษ BPM ช่วยทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นมาตรฐานและรับประกันการส่งต่อข้อมูลที่ราบรื่นระหว่างแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
ผลลัพธ์: การลงทะเบียนลูกค้าที่รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็น
อ่านเพิ่มเติม: นี่คือ 10 แม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่เราชื่นชอบ สำหรับทีมและกระบวนการเกือบทุกประเภท
2. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การจัดการการรับพนักงานใหม่ด้วย BPM ช่วยให้คุณสามารถรับพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ BPM ช่วยทำให้ทุกอย่างตั้งแต่เอกสารไปจนถึงการผสานเข้ากับองค์กรของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ตั้งค่าทริกเกอร์และมอบหมายงานโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์หรือแพลตฟอร์มBPM เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งต่อระหว่างแผนกเป็นไปอย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น เมื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับแบบฟอร์มและเอกสารที่กรอกเสร็จสมบูรณ์จากพนักงานแล้ว ระบบจะทำการมอบหมายงานให้กับฝ่ายไอทีโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการตั้งค่าคอมพิวเตอร์และการเข้าถึงระบบของพนักงาน
ผลลัพธ์: การเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วขึ้นโดยใช้ความพยายามในการทำงานด้วยมือเพียงเล็กน้อย ช่วยปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลในการเริ่มต้นใช้งาน
3. การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คุณสามารถทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อบังคับของอุตสาหกรรมและนโยบายภายในองค์กร
เครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการช่วยให้คุณวางแผนกิจกรรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและทำให้การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, กระบวนการอนุมัติ, และการตรวจสอบข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่าง: บริษัทเภสัชกรรมต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการดูแลสุขภาพและกฎหมายของรัฐบาลเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์
ในกรณีนี้ เมื่อมีการออกกฎระเบียบใหม่ระบบซอฟต์แวร์ BPMจะทำการกระตุ้นกระบวนการประเมินทันทีเพื่อตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบปัจจุบันของบริษัท ระบบจะทำการมอบหมายงานต่าง ๆ ให้แก่แผนกที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยอัตโนมัติ
เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ผลการประเมินจะถูกรวบรวมไว้ในรายงาน และมีการสร้างกระบวนการทำงานเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น และตรวจสอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนได้รับการปฏิบัติตาม ระบบจะส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีงานที่ล่าช้าหรือเมื่อมีช่องว่างในการปฏิบัติตามข้อกำหนด นอกจากนี้ยังรักษาเส้นทางการตรวจสอบเพื่อติดตามงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
ผลลัพธ์: ธุรกิจของคุณยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ความพยายามน้อยลง
อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุด
4. การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การคิดค้น การออกแบบ การพัฒนา ไปจนถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ตัวอย่าง: บริษัทซอฟต์แวร์กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ CRM ใหม่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
นำ BPM มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการรวบรวมและจัดการข้อมูลที่สำคัญ เช่นข้อกำหนดของผู้ใช้และข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนักพัฒนาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างง่ายดายในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องมือ BPMยังสามารถช่วยคุณประสานงานกระบวนการPLOY และจัดการการสื่อสารกับลูกค้าตลอดจนระบบตั๋วการสนับสนุนลูกค้าได้
ผลลัพธ์: ลดระยะเวลาในการนำซอฟต์แวร์ออกสู่ตลาด และทำให้ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
5. การบริหารโครงการ
BPM สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ราบรื่นตั้งแต่การเริ่มต้นไปจนถึงการเสร็จสิ้นของโครงการ
ตัวอย่าง: บริษัทการตลาดที่ได้นำ BPM มาใช้เพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น
BPM สามารถช่วยในการมาตรฐานการวางแผนแคมเปญและการสื่อสารกับลูกค้า, อัตโนมัติการจัดสรรงาน, จัดการข้อมูลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง, และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ. นอกจากนี้ยังสามารถให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีมุมมองแบบ 360 องศาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการเปิดตัวแคมเปญต่าง ๆ ได้.
ผลลัพธ์: ปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เพิ่มการร่วมมือ, และปรับปรุงคุณภาพของผลลัพธ์ของโครงการ.
6. การจัดการสัญญา
การอัตโนมัติกระบวนการในการจัดการสัญญาช่วยให้ทีมสามารถสร้างและจัดการสัญญาได้รวดเร็วขึ้น
ตัวอย่าง:บริษัทกฎหมายใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสร้างและจัดการสัญญาต่างๆ สัญญาเหล่านี้จะถูกส่งผ่านกระบวนการอนุมัติที่มีผู้อนุมัติหลายคน เมื่อผู้อนุมัติลงนามในเอกสารแล้ว เอกสารจะถูกส่งไปยังผู้อนุมัติที่กำหนดในขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เนื่องจากสัญญาเป็นสิ่งที่ผูกพันตามระยะเวลา คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อส่งการแจ้งเตือนการต่ออายุไปยังทุกคนที่อยู่ในสัญญาได้
ผลลัพธ์: การดำเนินการและต่อสัญญาที่รวดเร็วขึ้น
7. การจัดการความเสี่ยง
หนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจคือ BPM ซึ่งประเมินกระบวนการประเมินความเสี่ยง
ตัวอย่าง: สถาบันการเงินได้นำซอฟต์แวร์อัตโนมัติกระบวนการมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติสินเชื่อ
ระบบช่วยให้กระบวนการอนุมัติเงินกู้เป็นไปอย่างราบรื่นโดยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า คะแนนเครดิต และข้อมูลทางการเงินในอดีตเพื่อประเมินว่าผู้กู้มีความเสี่ยงทางเครดิตหรือไม่ หากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีความเสี่ยงสูง คำขอจะถูกส่งต่อไปยังทีมอื่นเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม
การประยุกต์ใช้ที่มีความเสี่ยงต่ำจะได้รับการดำเนินการทันทีโดยไม่มีความล่าช้าใด ๆ ซึ่งช่วยให้สถาบันการเงินสามารถปล่อยสินเชื่อได้โดยไม่เสี่ยงต่อสินทรัพย์ของตน
ผลลัพธ์: ลดข้อผิดพลาดและช่วยในการลดความเสี่ยง
8. การได้มาและการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาสินค้าช่วยให้การคัดเลือกผู้ขาย การส่งมอบสินค้า และการประมวลผลใบแจ้งหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่าง: การจัดการกระบวนการทางธุรกิจช่วยให้บริษัทการผลิตสามารถสร้างคำขอซื้อได้โดยอัตโนมัติ
เมื่อสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซอฟต์แวร์ BPM จะทำการกระตุ้นคำขอซื้อทันที คำขอจะผ่านกระบวนการอนุมัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ และได้รับการประเมินตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น งบประมาณ, ความพร้อมของสินค้า, และคุณสมบัติของผู้จัดจำหน่าย
เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายแล้ว ใบสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้นและส่งไปยังผู้ขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ BPM จะติดตามสถานะของใบสั่งซื้อและจัดการการสื่อสารจนกว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องจะถูกเติมสต็อก
ผลลัพธ์: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามข้อกำหนดและมีประสิทธิภาพ
9. การจัดการผู้ขาย
คุณสามารถสร้างกระบวนการเพื่อทำให้การลงทะเบียนผู้จัดจำหน่ายและการจัดการสัญญาเป็นระบบอัตโนมัติ
ตัวอย่าง: ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ต้องการปรับปรุงการจัดการผู้จัดจำหน่าย
มันต้องการเทคโนโลยี BPM ที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อรวบรวมและประเมินข้อมูลของผู้ให้บริการ. อัลกอริทึมให้คะแนนผู้ให้บริการแต่ละรายตามปัจจัยเช่นการปฏิบัติตามข้อกำหนด, คุณสมบัติ, และประวัติการปฏิบัติงาน.
คะแนนเหล่านี้จะถูกรวบรวมเป็นรายงานและส่งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถตัดสินใจได้ว่าผู้ขายรายใดจะได้รับการดำเนินการต่อไป
เมื่อผู้ขายได้รับการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบ BPM ก็สามารถนำมาใช้เพื่อบริหารจัดการสัญญา การต่ออายุ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เช่นกัน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทำให้กระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การคัดเลือกผู้ขาย เป็นระบบอัตโนมัติ และมองเห็นสถานะของความสัมพันธ์กับผู้ขาย สัญญา การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการชำระเงินได้อย่างชัดเจน
ผลลัพธ์: ความสัมพันธ์กับผู้ขายดีขึ้น
10. การขนส่งและโลจิสติกส์
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจในโลจิสติกส์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งได้
ตัวอย่าง: บริษัทขนส่งระดับโลกใช้เครื่องมือ BPMเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์
เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ ระบบ BPM จะทำการกระตุ้นคำขอการจัดส่งทันที คำขอจะถูกมอบหมายให้กับผู้ให้บริการขนส่งที่เหมาะสมที่สุดตามปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง เส้นทางการขนส่ง ค่าใช้จ่าย และความพร้อมของยานพาหนะ
เมื่อคำสั่งซื้ออยู่ในระหว่างการจัดส่ง ระบบจะติดตามตำแหน่งของสินค้าและส่งการอัปเดตสถานะให้ลูกค้าทราบเพื่อให้พวกเขารู้ว่าคำสั่งซื้ออยู่ที่ไหนและคาดว่าจะถูกจัดส่งถึงเมื่อใด
หากมีอุปสรรคใด ๆ ผู้ขนส่งจะได้รับการแจ้งเตือนทันที ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที
ผลลัพธ์: เวลาในการจัดส่งที่ดีขึ้นและความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpมีคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อช่วยคุณสร้างกระบวนการทำงานของคุณและสร้างระบบการจัดการกระบวนการทำงานของธุรกิจที่เหมาะกับคุณ
มาดูตัวอย่างการจัดการกระบวนการทางธุรกิจด้วย ClickUp กัน แพลตฟอร์มนี้สามารถช่วยคุณปรับปรุง BPM ของคุณด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ, การร่วมมือในทีม, การรายงานแบบเรียลไทม์, แม่แบบการวางแผนกระบวนการ, ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว, และแบบฟอร์มการรวบรวมความคิดเห็น
1. การออกแบบ
วิธีที่ดีที่สุดในการออกแบบกลยุทธ์ BPM สำหรับองค์กรของคุณจะขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานของคุณและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ
การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงานของธุรกิจที่มีอยู่, ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา, และการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ ๆ ที่จำเป็น
นอกจากนี้ ให้รวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำวันและกระบวนการทางธุรกิจใหม่ที่คุณวางแผนจะนำมาใช้
ความสามารถในการทำงานร่วมกันของ Docs รวมถึงการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การเพิ่มความคิดเห็นและการมอบหมายงาน และการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีมของคุณสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถใช้ Docsเพื่อสร้าง SOP ซึ่งเป็นแหล่งเก็บข้อมูลกลางเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดสำหรับพนักงานปัจจุบันและอนาคต
2. การสร้างแบบจำลอง
ใช้แผนผังกระบวนการในขั้นตอนการจำลองเพื่อแสดงภาพกระบวนการทางธุรกิจที่เสนอ รวมถึงภาพรวมของงาน กิจกรรม การไหล และเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลต่อกระบวนการที่คุณกำลังดำเนินการอยู่
สร้างแบบจำลองกระบวนการโดยใช้เครื่องมือ BPMหรือซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์เพื่อวิเคราะห์การไหลของกิจกรรม จุดตัดสินใจ และความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอน ซึ่งจะช่วยแยกกระบวนการที่ซับซ้อนและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ เพิ่มคุณค่าและกำจัดกิจกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ที่นี่,แม่แบบการทำแผนผังกระบวนการของ ClickUpช่วยให้คุณประเมินกระบวนการที่ต้องการปรับปรุง, รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดติดขัด, และมองเห็นภาพกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ
เทมเพลตนี้มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อ:
- ประเมินวิธีการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ
- รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคอขวดหรือจุดอ่อนในระบบของคุณ
- มองเห็นกระบวนการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายตั้งแต่ต้นจนจบ
นักวิเคราะห์ธุรกิจและผู้จัดการโครงการชื่นชอบการใช้เทมเพลตนี้ เนื่องจากช่วยให้กระบวนการที่ซับซ้อนกลายเป็นแผนภาพที่เข้าใจง่ายและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการได้อย่างชัดเจน
3. การดำเนินการ
ระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อลดงานที่ทำซ้ำและข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ
ClickUp Automationsรองรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจโดยอัตโนมัติการสร้างงาน การมอบหมายงาน และการอัปเดตสถานะของงาน สามารถเปลี่ยนสถานะของงานได้โดยอัตโนมัติเมื่องานเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทำงาน BPM ของคุณ
คุณสามารถกำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่ออัปเดตสถานะของงานจาก 'กำลังดำเนินการ' เป็น 'เสร็จสมบูรณ์' เมื่อดำเนินการทั้งหมดที่จำเป็นเสร็จสิ้นแล้ว
การผสานการทำงานของ ClickUpกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 รายการ ช่วยให้การไหลของข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์ BPM และระบบเทคโนโลยีของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและปราศจากข้อผิดพลาด
4. การติดตามตรวจสอบ
การติดตามผลการดำเนินงานของกระบวนการทางธุรกิจของคุณอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญเพื่อระบุจุดติดขัดและดำเนินการแก้ไขในเวลาจริง ซึ่งสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการจะไม่เบี่ยงเบนจากผลลัพธ์ที่คาดหวัง
เพื่อติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานในธุรกิจของคุณ ระบุจุดติดขัด และดำเนินการแก้ไข คุณจำเป็นต้องมีแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่แสดงภาพรวมความคืบหน้าของแต่ละงานอย่างชัดเจน
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโมเดลกระบวนการทางธุรกิจของคุณและประสิทธิภาพของมัน รับมุมมองทั้งในระดับสูงและละเอียดของกระบวนการและการดำเนินงานของคุณ
อย่าลืมกำหนดตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อติดตามประสิทธิภาพการดำเนินงานของการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของคุณ คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น ปริมาณงานต่อหน่วย, ต้นทุนต่อกระบวนการ, NPS และตัวชี้วัดการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อช่วยในการติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ
5. การเพิ่มประสิทธิภาพ
จัดการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีมเป็นประจำเพื่ออัปเดตทุกคนเกี่ยวกับสถานะของกระบวนการต่างๆ ในเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลประสิทธิภาพและรับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ BPM ของคุณ สิ่งนี้ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการ
มุมมองแบบฟอร์มของ Clickupรวบรวมข้อเสนอแนะจากทุกคนในรูปแบบมาตรฐาน เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงานที่ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนลูกค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ💡: ใช้ ClickUp Brain เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้รับและสร้างรายการดำเนินการ
ดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน (BPM) อย่างต่อเนื่องตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงขององค์กร ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของกระบวนการ
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ: แนวโน้มในอนาคต
แพลตฟอร์มแบบโลว์โค้ดหรือโนโค้ด
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจหรือผู้จัดการโครงการ เครื่องมือแบบ low-code และ no-code สำหรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจช่วยให้คุณสามารถออกแบบระบบอัตโนมัติของกระบวนการได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทีมเทคนิคของคุณ, เร่งรอบการพัฒนา, และตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขึ้น
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML)
เมื่อผสานรวมเข้ากับ BPM ปัญญาประดิษฐ์จะทำงานอัตโนมัติในงานต่างๆ เช่น การสร้างเอกสารและการจัดการขั้นตอนการทำงานของกระบวนการ การเรียนรู้ของเครื่องจะวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่และกระบวนการใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
BPM ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางจะให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นแกนหลัก และมุ่งเน้นการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีขึ้น กระบวนการเช่นการทำแผนที่เส้นทางการเดินทางของลูกค้า การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า การรวบรวมข้อมูลการให้คำแนะนำ และการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล จะยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำไปใช้ในกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตการปรับปรุงกระบวนการ
ความสำคัญและผลกระทบของ BPM ต่อธุรกิจสมัยใหม่
ตัวอย่าง BPM ที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามันไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความคล่องตัวและสามารถตอบสนองต่อสภาวะตลาดและความคาดหวังของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ไม่ว่าคุณจะวางแผนนำระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทางธุรกิจไปใช้ในส่วนใด—ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย การบริหารจัดการผู้ขาย การต้อนรับลูกค้าใหม่ หรือโลจิสติกส์—สิ่งนี้จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจของคุณ ความสำเร็จ และความสามารถในการแข่งขัน
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่กับแพลตฟอร์ม BPM เราขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรีและทดลองใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. ตัวอย่างของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจมีอะไรบ้าง?
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมและแผนกต่างๆ ตัวอย่าง BPM ที่เป็นที่นิยมมีดังนี้:
BPM สามารถทำให้กระบวนการรับลูกค้าใหม่ของธนาคารเป็นไปอย่างราบรื่น, ทำให้การประมวลผลคำสั่งซื้อ, การออกใบแจ้งหนี้, และการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นไปโดยอัตโนมัติ, และทำให้กระบวนการเช่นการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลของพนักงานในระหว่างการรับพนักงานใหม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ