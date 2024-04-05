วิธีสร้างระบบการจัดการผู้ขายที่มีประสิทธิภาพ

ทุกองค์กรทำงานร่วมกับผู้จัดหาหลายรายสำหรับสิ่งต่าง ๆ มากมาย. นี่อาจเป็นการซื้อแลปท็อป/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ, การจัดการเงินเดือน, การจัดการฝึกอบรม/เวิร์กช็อป, ความปลอดภัยในสำนักงาน, การตรวจสอบคุณภาพ,หรือการจ้างเหมาบริการการจัดการโครงการ.
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ให้บริการภายนอกที่องค์กรใช้ได้เพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา แนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไป
เพื่อจัดการเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายที่เติบโตขึ้นนี้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย คุณจำเป็นต้องมีระบบการจัดการผู้จัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง มาดูกันว่าเราจะสร้างระบบการจัดการผู้จัดจำหน่ายที่ใช้งานได้อย่างไร
การจัดการผู้ขายคืออะไร?
การจัดการผู้ขายคือกระบวนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดหาและผู้ให้บริการขององค์กร ซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น:
- การคัดเลือกผู้ขาย
- การเจรจาสัญญา
- การลงทะเบียนผู้ขายและการให้สิทธิ์การเข้าถึง
- การรับใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การออกจากงาน เมื่อจำเป็น
กระบวนการบริหารจัดการผู้จัดหาที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างถูกต้อง กระบวนการนี้ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับซัพพลายเออร์ เพื่อรับประกันคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความคุ้มค่าของสินค้าและบริการ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่ราบรื่น การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
นี่คือประโยชน์บางส่วนในรายละเอียด
ประโยชน์ของการบริหารจัดการผู้ขาย
การบริหารจัดการผู้ขายที่ประสบความสำเร็จมีความสำคัญไม่แพ้การบริหารจัดการแรงงานหรือประสบการณ์ของพนักงาน. มันช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของผู้จัดหา/ผู้ให้บริการเพื่อเพิ่มประโยชน์ร่วมกันให้สูงสุด. นี่คือวิธีการ.
การมองเห็นแบบละเอียด
ประโยชน์แรกและสำคัญที่สุดของการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ขายที่ดีคือการมองเห็น (Visibility) ซึ่งช่วยให้องค์กรเข้าใจ:
- ใครเป็นผู้ให้บริการสินค้า/บริการอะไร
- ราคาของแต่ละสินค้า/บริการคืออะไร
- ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) ทั้งหมดกำลังได้รับการปฏิบัติตามหรือไม่
- มีใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างอยู่หรือไม่
ด้วยการติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่ายแบบเรียลไทม์ คุณสามารถลดการสูญเสีย เสริมสร้างความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด
เพิ่มผลผลิต
ระบบการจัดการผู้ขายช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ขายประสบความสำเร็จ โดยระบุงานที่พวกเขาต้องทำ เกณฑ์การยอมรับ และกำหนดเวลา
สำหรับผู้ขาย ความชัดเจนนี้ช่วยให้กระบวนการส่งมอบสินค้า/บริการเป็นไปอย่างราบรื่น สำหรับทีมจัดซื้อขององค์กร ความชัดเจนนี้ช่วยให้ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการผู้ขายที่ดี คุณสามารถ:
- ทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อความสม่ำเสมอที่ดีขึ้น
- มุ่งเน้นไปที่การดำเนินการเชิงกลยุทธ์แทนการจัดการเอกสารทั่วไป
การลดความเสี่ยง
การจัดการผู้ขายช่วยในการกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อระบุและลดความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ระบบการจัดการผู้ขายที่มีประสิทธิภาพควรมีกระบวนการ ระบบอัตโนมัติ และรายการตรวจสอบสำหรับ:
- การประเมินความสามารถของผู้ขาย
- การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัท
- ความน่าเชื่อถือและประวัติการให้บริการ
คุณสามารถใช้แนวทางการบริหารจัดการผู้ขายเพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติ ขอเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือการดำเนินงาน ด้วยการระบุและลดความเสี่ยงเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้น คุณสามารถหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักที่มีค่าใช้จ่ายสูง บทลงโทษทางกฎหมาย และความเสียหายต่อชื่อเสียงของคุณได้
ผลลัพธ์ด้าน ESG
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) กำลังมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรทั่วโลก ระบบการจัดการผู้จัดหาที่ดีช่วยให้การคัดเลือกผู้จัดหาสอดคล้องกับกลยุทธ์ ESG ของคุณ รวมถึงการปฏิบัติด้านแรงงาน ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมกับชุมชน
การจัดการเชิงกลยุทธ์
เครื่องมือการจัดการผู้ขายที่ดีให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับรูปแบบการใช้จ่าย, ประสิทธิภาพของผู้ขาย, และแนวโน้มของตลาด, ซึ่งช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์.
ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าคุณใช้จ่ายกับที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีมากขึ้น คุณอาจพิจารณาการจ้างทีมภายในองค์กรเป็นทางเลือกหนึ่ง
ในขณะที่คุณกำลังดำเนินการติดตั้งระบบที่มอบประโยชน์ด้านการจัดการผู้ขาย คุณอาจพบกับความท้าทายบางประการ
ความท้าทายในการบริหารจัดการผู้ขายและแนวทางแก้ไข
ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการผู้ขายสามารถเข้าใจได้ในการจัดการสัญญาและการลดความเสี่ยง
การจัดการสัญญา
สัญญาคือชุดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ครอบคลุมซึ่งกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับบริษัท ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายต่างๆ เช่น:
ขนาด: หากคุณต้องทำการตรวจสอบหกครั้งสำหรับผู้ขายรายหนึ่ง เครือข่ายของผู้ขายเพียงสิบรายจะต้องให้คุณทำงานถึง 60 งาน การทำสิ่งนี้ด้วยตนเองสำหรับผู้ขายใหม่ทุกรายหรือการเจรจาสัญญาใหม่ทุกครั้งอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย
ความซับซ้อน: สัญญาอาจมีข้อกำหนดหลายข้อที่เชื่อมโยงกันเพื่อติดตามภาระผูกพัน, จุดสำคัญ, ผลลัพธ์, การชำระเงิน, การแก้ไขข้อพิพาท ฯลฯ ที่สำคัญกว่านั้น คุณไม่สามารถใช้สัญญาเดียวกันกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และซัพพลายเออร์กาแฟของคุณได้: ยิ่งมีซัพพลายเออร์มาก เงื่อนไขก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้น
ความยืดหยุ่น: สัญญาถูกจัดทำขึ้นให้มีความเข้มงวดเพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจำเป็นต้องทำให้สัญญาเหล่านี้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับปรุงกฎระเบียบ หรือปัญหาด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติตาม: ในสัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงในเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง การทำให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ตลอดระยะเวลาของสัญญาอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก
การจัดการวงจรชีวิต: การจัดการวงจรชีวิตทั้งหมด รวมถึงการต่ออายุ การเจรจาต่อรองใหม่ และการยกเลิกสัญญา อาจมีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลายาวนานมาก
การมองเห็นและการบูรณาการ: รักษาฐานข้อมูลกลางของบันทึกที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนเมื่อจำเป็น ระบบที่ไม่สอดคล้องกันสามารถขัดขวางการไหลของข้อมูล นำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพและข้อผิดพลาด
การประเมินความเสี่ยง
ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นในการจัดการสัญญาถูกทำให้ซับซ้อนขึ้นด้วยความเสี่ยงที่เปิดโอกาสให้กับองค์กร ความท้าทายในการจัดการความเสี่ยงที่พบบ่อยที่สุดบางประการได้แก่:
มาตรฐาน: คุณไม่สามารถทำการประเมินความเสี่ยงแบบเดียวกันสำหรับผู้ขายทุกรายได้ อย่างไรก็ตาม การสร้างรายการตรวจสอบเฉพาะสำหรับผู้ขายแต่ละรายอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ
ความสม่ำเสมอ: การรับประกันความสม่ำเสมอในการประเมิน, การให้คะแนน, และการจัดลำดับความเสี่ยงในแผนกหรือหน่วยธุรกิจที่แตกต่างกันอาจทำให้กระบวนการจัดการผู้จัดจำหน่ายซับซ้อนขึ้น
ข้อจำกัดด้านทรัพยากร: การดำเนินการประเมินอย่างละเอียดต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในด้านเวลา ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยี
ความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วทำให้การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายมีความซับซ้อน
เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้และเสริมสร้างการบริหารจัดการผู้จัดหาของคุณ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสม
วิธีสร้างระบบการจัดการผู้ขาย
การสร้างระบบการจัดการผู้จัดหาที่มีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ คุณสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ หรือปรับใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดหาของคุณได้
หลายองค์กรใช้ ClickUp สำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขาย การตั้งค่ากระบวนการ งาน รายการตรวจสอบ และการแจ้งเตือน หากคุณต้องการสร้างระบบการจัดการผู้ขายสำหรับองค์กรของคุณ นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้
1. กำหนดความต้องการ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายและข้อกำหนดของระบบการจัดการผู้จัดหาให้ชัดเจน การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยนำทางการพัฒนาและการนำไปใช้ของระบบของคุณ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไปบางประการที่องค์กรมักมุ่งหวังให้บรรลุผ่านกลยุทธ์การบริหารจัดการผู้ขาย ได้แก่:
- การประหยัดค่าใช้จ่าย
- การจัดการความเสี่ยง
- การติดตาม SLA
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการทางการเงิน
2. ตั้งค่าซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขาย
ตามความต้องการและข้อกำหนดที่คุณได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ให้ตั้งค่าคุณลักษณะต่อไปนี้เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
คำขอเสนอราคา
ทุกความสัมพันธ์กับผู้ขายเริ่มต้นด้วยคำขอเสนอราคา (RFP)ตั้งค่าซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลผ่านแบบฟอร์มมาตรฐานเดียว เปิดให้ข้อมูลผู้ขายนี้สามารถดูเป็นรายการ/เรียงตามแท็กเฉพาะเพื่อให้คุณสามารถคัดกรองและเปรียบเทียบหน่วยงานได้อย่างง่ายดาย
ClickUp formsเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการตั้งค่าสิ่งนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการผู้ขายของคุณใช้เทมเพลตคำขอเสนอราคา (RFP) ของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นได้ทันที
ประเมินความเสี่ยงของผู้ขาย
จัดตั้งการตรวจสอบความเสี่ยงมาตรฐานที่ประเมินผู้ขายในหลายมิติ เช่น สุขภาพทางการเงิน ความมั่นคงในการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
คุณสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้โดยใช้แบบฟอร์มของ ClickUp นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่างานพร้อมรายการตรวจสอบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อช่วยให้ทีมจัดซื้อเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น
บูรณาการ
เชื่อมต่อซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขาย/ผู้รับเหมากับเครื่องมือต่างๆ ขององค์กร เช่น ERP, การออกใบแจ้งหนี้, การจัดการการชำระเงิน ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการไหลของข้อมูลและกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นทั่วทั้งระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Zendesk, Dropbox, Google Suite และอื่นๆ
ปรับแต่ง
ปรับแต่งซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายของคุณให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ คลิกอัพมีมุมมองที่ทรงพลังมากกว่า 15 แบบ,แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นเองมากกว่า 35ตัว, เทมเพลตมากมาย, และการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ช่วยให้คุณสร้างซอฟต์แวร์ได้ตามที่คุณต้องการอย่างแท้จริง
ดำเนินนโยบาย
บันทึกนโยบายและขั้นตอนที่ผู้ขายต้องปฏิบัติตาม และทำให้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่ต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ผู้ขายของคุณอัปโหลดใบแจ้งหนี้เป็นไฟล์ PDF ไปยังระบบ ERP ของคุณ ให้เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) พร้อมการสนับสนุนสำหรับการแก้ไขปัญหา
ClickUp Docsมอบอินเทอร์เฟซที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และใช้งานง่ายสำหรับการบันทึก SOPs ด้วย ClickUp Brain คุณยังสามารถถามและได้รับคำตอบโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและมาตรฐานทางกฎหมาย ใช้แบบสัญญาให้เป็นประโยชน์
อัตโนมัติ
ใช้ระบบการจัดการผู้จัดจำหน่ายเพื่อรวมศูนย์และทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ แทนที่จะได้รับใบเสนอราคาทางอีเมลและรวบรวมด้วยตนเอง ให้ตั้งค่าแม่แบบคำขอใบเสนอราคา (RFQ)ที่ทำให้การรวบรวมข้อมูลง่ายขึ้น
ClickUp Automations ยังช่วยให้คุณสามารถทำงานประจำได้โดยอัตโนมัติ ระบบการทำงานอัตโนมัติที่มีคุณค่ามากที่สุดในด้านการจัดการผู้ขาย ได้แก่:
- มอบหมายให้สำนักงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ฝ่ายกฎหมายรับผิดชอบงานเมื่อได้รับเอกสารทั้งหมดจากผู้ขาย
- แจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับงานที่ค้างอยู่
- ย้ายไปยังรายการแยกต่างหากของ 'ผู้ขายที่ผ่านการคัดเลือก' เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะสำหรับพวกเขา
- ใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบเมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น 'การประเมินผู้ขาย'
เมื่อซอฟต์แวร์การจัดการผู้จัดจำหน่ายถูกติดตั้งแล้ว ถึงเวลาที่จะจัดการความสัมพันธ์ของคุณ
3. จัดการความสัมพันธ์กับผู้ขาย
บนเครื่อง
สร้างกระบวนการรับสมัครผู้จัดหาที่มีโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าผู้จัดหาใหม่ทุกรายปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดขององค์กรของคุณ
- ใช้รายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว
- สร้างผู้ใช้ผู้ขายบน ClickUp ในฐานะผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้เต็มรูปแบบเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาต้องการได้
- มอบหมายงานและย้ายไปยังการจัดการโครงการได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งซื้อสำหรับผู้ขายได้เช่นกัน
- ตั้งเป้าหมายบน ClickUp Goals และมอบอำนาจให้ผู้ขายของคุณติดตามความคืบหน้าของพวกเขา
สื่อสาร
จัดให้มีการตรวจสอบและประชุมทบทวนกับผู้ขายของคุณเป็นประจำ เชิญพวกเขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและงานย่อยต่างๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถชี้แจงสิ่งต่างๆ ได้ตามบริบทและแบบเรียลไทม์
ใช้มุมมองแชทของ ClickUpเพื่อรวบรวมการสนทนากับผู้ขายและตอบกลับอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเมิน
กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ชัดเจน และจัดตั้งกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
- ใช้เทมเพลตรายชื่อผู้ขายเพื่อติดตามข้อมูลซัพพลายเออร์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆ เช่น เวลาในการส่งมอบ มาตรฐานคุณภาพ ความคุ้มค่า และความเป็นไปตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
- ใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้ขายและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการต่อสัญญา การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเจรจาต่อรองใหม่ ฯลฯ
หากคุณเป็นมือใหม่ในการสร้างระบบการจัดการผู้ขาย ไม่ต้องกังวลเลย.แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ ClickUpคือจุดเริ่มต้นที่เหมาะอย่างยิ่ง. นี่คือโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการจัดการผู้ขาย ตั้งแต่การตรวจสอบเบื้องต้นไปจนถึงการประเมินผลการทำงาน.
4. ปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการผู้ขายของคุณ ซึ่งคุณสามารถนำไปปรับปรุงเครื่องมือของคุณได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากการออกใบแจ้งหนี้มีข้อผิดพลาดบ่อย คุณสามารถใช้ ClickUp Clips สำหรับการสอนกระบวนการจับภาพหน้าจอได้
หากคุณมีผู้ขายจากหลายภูมิภาค คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับสกุลเงินได้ คุณสามารถตั้งค่าคำเตือนการพึ่งพาได้หากคุณมีผู้ขายสองรายที่ทำงานในกระบวนการเดียวกัน
เรียนรู้จากความสัมพันธ์กับผู้ขายของคุณ และลงทุนในความต่อเนื่องของการปรับปรุง
เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการผู้จัดหาของคุณด้วย ClickUp
วัตถุประสงค์หลักของการไปหาผู้จัดหาคือเพื่อลดภาระงานของทีมภายใน การดำเนินการทั้งหมดจะไร้ประโยชน์หากการจัดการผู้จัดหาสร้างภาระงานเพิ่มเติมให้กับทีมโครงการ/การจัดซื้อของคุณ
ดังนั้น ระบบการจัดการผู้จัดหาที่มีโครงสร้างดีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ClickUpซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งได้ ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการผู้จัดหาเช่นกัน
มันช่วยคุณจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดตั้งแต่การรับผู้จัดหาใหม่จนถึงการออกจากระบบ. มันยืดหยุ่น, ปรับแต่งได้, และออกแบบมาเพื่อความต้องการของคุณ. มันทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้ระบบการทำงานเป็นอัตโนมัติ.
มันมีประโยชน์ต่อทั้งคุณและผู้จัดจำหน่าย.ลองใช้ ClickUp วันนี้ฟรี!
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบการจัดการผู้ขาย
1. คุณหมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงการจัดการผู้ขาย?
การจัดการผู้ขายหมายถึงวิธีที่องค์กรบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดหาและผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงการเลือกผู้ขาย การเจรจาสัญญา การควบคุมต้นทุน การจัดการการส่งมอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ขั้นตอนการจัดการผู้ขายมีอะไรบ้าง?
ขั้นตอนทั้งสี่ของการบริหารจัดการผู้ขายมีดังนี้
- การคัดเลือกผู้ขาย: การระบุผู้ขายที่มีศักยภาพ, การประเมินความสามารถ, และการคัดเลือกผู้ขายหนึ่งรายตามเกณฑ์คุณภาพ, ต้นทุน, ความน่าเชื่อถือ, และการให้บริการ
- การเจรจาสัญญา: กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข ราคาตามรูปแบบธุรกิจของผู้ขาย กำหนดตารางการส่งมอบ มาตรฐานคุณภาพ และข้อตกลงระดับการให้บริการ
- การติดตามผลการปฏิบัติงาน: การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการตามตัวชี้วัดและข้อตกลง SLA ที่ได้ตกลงไว้
- การบริหารความสัมพันธ์: การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ การแก้ไขปัญหาหรือข้อกังวล และการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์
3. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการผู้ขาย?
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการผู้ขายมักแบ่งปันระหว่างฝ่ายจัดซื้อ ทีมงานโครงการ และฝ่ายการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเสนอ เจรจาสัญญา การรับสมัครผู้ขาย เป็นต้น
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจะมีส่วนร่วมอย่างมากในการเลือกผู้ขาย. พวกเขาจะทำงานร่วมกับผู้ขาย, ประเมินประสิทธิภาพ, ให้คำแนะนำ, ตัดสินใจเกี่ยวกับการต่ออายุ, เป็นต้น.
- ทีมการเงินรับผิดชอบการจัดการใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, ค่าปรับ/โทษปรับ, หากมี
การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ขายที่ดีจำเป็นต้องให้ทั้งสามฝ่ายนี้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด