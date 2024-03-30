15 เคล็ดลับ Salesforce ฉลาดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

Salesforce ใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและปรับปรุงผลผลิตของทีมขาย การตลาด และการบริการลูกค้าของคุณ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในการสร้างแคมเปญที่ปรับแต่งตามความต้องการและค้นหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโพสต์ และสำหรับทีมขาย มันมีฟีเจอร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) ที่ช่วยให้พวกเขาติดตามลูกค้าเป้าหมายและจัดการกระบวนการขายของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก Salesforce คุณจำเป็นต้องศึกษาความสามารถของมันอย่างลึกซึ้ง และนำไปใช้ร่วมกับคำแนะนำที่ได้รับการทดสอบแล้วและแนวทางที่ดีที่สุด
เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เราจะแบ่งปัน 15 เคล็ดลับสุดยอดของ Salesforce ที่จะยกระดับการจัดการธุรกิจของคุณไปอีกขั้นและปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่เคยมีมาก่อน
ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและราบรื่นด้วย 15 เคล็ดลับ Salesforce จากผู้เชี่ยวชาญ
เราได้รวบรวม 15 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ Salesforce เพื่อช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของแพลตฟอร์มและกลายเป็นผู้ใช้ระดับซูเปอร์ ไม่ว่าจะธุรกิจของคุณจะขนาดเล็กหรือใหญ่ หรืออยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม ✨
1. แหล่งที่มาของลีดแฮ็ก
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มการมองเห็นของแบรนด์ ทีมการตลาดมักใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการตลาดหลายช่องทาง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจ ความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ของแต่ละช่องทาง เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
Salesforce มอบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการติดตามและจัดการลูกค้าเป้าหมาย— ฟีเจอร์ แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย ไม่ว่าคุณจะได้รับลูกค้าเป้าหมายผ่าน SEO, การแนะนำจากโซเชียลมีเดีย หรือจากการบอกต่อ แพลตฟอร์มนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและแหล่งที่มาที่ลูกค้าเป้าหมายค้นพบผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ 🔍
การระบุแหล่งที่มาของลีดอย่างแม่นยำช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณได้สูงสุดโดยการมุ่งเน้นไปที่ช่องทางที่มีประสิทธิผลมากที่สุด คุณยังสามารถพัฒนากลยุทธ์ แคมเปญการตลาดซ้ำ ที่ออกแบบมาสำหรับช่องทางที่อาจสร้างลีดได้น้อยกว่าที่คาดไว้
2. กลเม็ดการติดตามการเปลี่ยนแปลงลูกค้าเป้าหมาย
เวลาในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้า หมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าจริง ข้อมูลนี้ช่วยให้พนักงานขายแต่ละคนเข้าใจแนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้า เช่น ช่วงเวลาที่มีการซื้อสูงสุด ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการคาดการณ์ยอดขายอย่างแม่นยำ 🔮
Salesforce เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการติดตามลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายมันช่วยให้ตัวแทนขายติดตามข้อมูลการแปลงลูกค้าเป้าหมาย ทำให้พวกเขาสามารถระบุ ช่วงเวลาการแปลงสูงสุด ได้อย่างแม่นยำ ด้วยข้อมูลนี้ ทีมขายสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในการแปลงที่ดีที่สุด
3. เคล็ดลับการใช้แดชบอร์ด
สำหรับทีมขายและการตลาด การติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs)ของการขายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตและบรรลุเป้าหมายการขาย ในอดีต ทีมต้องต่อสู้กับเอกสารสเปรดชีตและรายงานแนวโน้มทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลการขาย ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีความยุ่งยากและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวม
โชคดีที่แดชบอร์ดของ Salesforce ทำให้การติดตามเมตริกที่สำคัญเป็นเรื่องง่าย ด้วยการให้ ภาพรวมที่ชัดเจนของประสิทธิภาพของ pipeline, แนวโน้มการขาย, และโอกาสในการแปลงลูกค้า ผ่านแผนภูมิและกราฟที่ใช้งานง่าย 📊
คุณสมบัติการกรอง ของแพลตฟอร์มช่วยเพิ่มการมองเห็นให้ดีขึ้นโดยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดได้ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลอย่างมั่นใจ
4. เทคนิคการเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นลูกค้า
ทีมการตลาดมักใช้ประโยชน์จากพลังของช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หรือหน้า landing page เพื่อสร้างโอกาสในการขาย หนึ่งในวิธีหลักในการทำเช่นนี้คือการผสานรวมแบบฟอร์มเว็บเข้ากับหน้า landing page หรือเว็บไซต์ 🕸️
แบบฟอร์มบนเว็บไซต์เป็น ช่องทางในการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่รวบรวมข้อมูลสำคัญ จากผู้เยี่ยมชม รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลประชากร และความต้องการในผลิตภัณฑ์ ข้อมูลนี้มักใช้เป็นพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของทีมขายและการตลาด
การสร้างและปรับใช้แบบฟอร์มเว็บเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย ด้วยเพียงไม่กี่คลิก ผู้ใช้ Salesforce สามารถออกแบบแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้เยี่ยมชมและฝังลงในเว็บไซต์ของพวกเขาได้
ข้อมูลจากแบบฟอร์มเว็บจะถูกส่งตรงไปยัง Salesforce CRM ทำให้ง่ายต่อการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce และส่งต่อให้ตัวแทนขายติดตามผลได้อย่างรวดเร็ว
5. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ
การทำให้งานที่ซ้ำซากและน่าเบื่อ เช่น การสร้างงานและการส่งการแจ้งเตือน เป็นระบบอัตโนมัติ จะช่วยให้ธุรกิจ มีเวลาที่มีค่ามากขึ้น สำหรับกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ เช่น การหาลูกค้าใหม่หรือการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า 🐣
Salesforce ทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายและการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Process Builder ของ Salesforce ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าตัวกระตุ้นบนแพลตฟอร์มเพื่อดำเนินการโดยอัตโนมัติ:
- อัปเดตบันทึก
- ส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้สนใจ
- สร้างงานติดตามผลสำหรับทีมขายตามการดำเนินการเฉพาะที่ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังได้ดำเนินการ
6. เคล็ดลับการผสานการทำงานของ LinkedIn Sales Navigator
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มศักยภาพการค้นหาลูกค้าเป้าหมายของ Salesforce คือการผสานรวมกับ LinkedIn Sales Navigator
Sales Navigator เป็นแพลตฟอร์มที่มีตัวกรองการค้นหาขั้นสูงและอัลกอริทึมเพื่อระบุเป้าหมายลูกค้าภายในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ระบุความชอบและความสนใจของพวกเขา และแนะนำลูกค้าเป้าหมาย
การเชื่อมต่อ Salesforce กับ LinkedIn Sales Navigator ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล LinkedIn ของลูกค้าเป้าหมายได้โดยไม่ต้องออกจาก Salesforce เลย ด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรไฟล์ลูกค้า คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามความสนใจของพวกเขาได้
คุณยังสามารถใช้ แพลตฟอร์มการส่งข้อความ InMail ของ LinkedIn เพื่อติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายของคุณภายใน Salesforce ได้อีกด้วย
7. เคล็ดลับการแก้ไขแบบอินไลน์
ทีมการตลาด, ทีมขาย, และทีมบริการลูกค้าอาจพบความไม่สอดคล้องในข้อมูลบัญชีหรือข้อมูลติดต่อเมื่อสร้างเอกสารเช่นเอกสารขายหรือเอกสารค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ
การแก้ไขข้อผิดพลาดเช่นนี้ในอดีตต้องทำโดยการเปิดหน้าแก้ไขแยกต่างหาก และค้นหาส่วนที่มีความไม่สอดคล้องกันด้วยตนเอง กระบวนการนี้มีความซับซ้อนและใช้เวลานาน เนื่องจากสมาชิกในทีมมักต้องสลับไปมาระหว่างหน้าต่าง ๆ หลายหน้าเพียงเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเล็ก ๆ ไม่กี่จุด
Salesforce ได้แก้ไขปัญหานี้โดยแนะนำฟีเจอร์ที่เรียกว่า การแก้ไขแบบอินไลน์ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ผู้ใช้สามารถคลิกที่ฟิลด์ในหน้าบันทึกของ Salesforce ที่ต้องการอัปเดต ทำการแก้ไขที่จำเป็น และบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกจากมุมมองของบันทึก
8. การแฮ็กส่วนขยาย Chrome
การผสานรวม Salesforce กับ Google Chrome มอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บัญชี และโอกาสทางธุรกิจ ทั้งหมดจากความสะดวกสบายของเบราว์เซอร์ของคุณ
ตัวอย่างเช่น ส่วนขยาย Salesforce Inspector ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขข้อมูลในระเบียนได้อย่างละเอียด ในขณะที่ Salesforce Navigator สำหรับ Lightning มีแถบค้นหาที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลและไฟล์ที่เก็บไว้ในบัญชี Salesforce ของคุณโดยตรงจากเบราว์เซอร์ Chrome ของคุณ
9. เคล็ดลับการสร้างรายงาน
ทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมบริการลูกค้าทำการรวบรวมรายงาน KPIอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานเหล่านี้จะระบุข้อมูลเมตริกที่สำคัญ เช่น รายได้จากการขาย, ประสิทธิภาพของแคมเปญ, และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
รายงานแนวโน้มเหล่านี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมายการแปลงลูกค้าเป้าหมายและการขาย นอกจากนี้ยังระบุโอกาสในการเติบโตโดยเน้นพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในแคมเปญและกระบวนการขาย
เครื่องมือสร้างรายงานที่ใช้งานง่าย ของ Salesforce ช่วยให้กระบวนการสร้างรายงานเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบ CRM ที่ให้การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและข้อมูลลีดแบบเรียลไทม์ คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อเลือกเมตริกที่เกี่ยวข้องสำหรับการรวมเข้าได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ตัวเลือกการแสดงผล ของแพลตฟอร์ม—แผนภูมิ กราฟ และตาราง—ช่วยให้การตีความข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดาย ทำให้ทีมขายสามารถแยกแยะประสิทธิภาพของลีดและรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้าได้ 📈
หลังจากสร้างรายงานแนวโน้มทางประวัติศาสตร์พร้อมแผนภูมิและกราฟที่เกี่ยวข้องแล้ว หัวหน้าทีมสามารถใช้ศูนย์กลางการทำงานร่วมกันของ Salesforce ที่ชื่อว่า Salesforce Chatter เพื่อแบ่งปันเอกสารกับสมาชิกในทีมได้
10. เคล็ดลับการผสานรวม
นอกจาก LinkedIn Sales Navigator และ Google Chrome แล้ว Salesforce ยังเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อรวมศูนย์และทำให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หนึ่งในระบบที่คุ้มค่าแก่การกล่าวถึงคือClickUp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดการโครงการและงาน การตั้งเป้าหมาย และการทำงานร่วมกัน
การผสาน Salesforce กับ ClickUpเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ พันธมิตรการผสาน (ISP) เช่น Zapier เมื่อเชื่อมต่อแล้ว การผสานนี้จะเพิ่มความสามารถของทั้งสองแพลตฟอร์มในขณะที่ยังคงรักษาฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันไว้
คุณสามารถซิงค์ข้อมูลระหว่าง ClickUp และ Salesforceได้อย่างราบรื่นเพื่อขจัดปัญหาข้อมูลแยกส่วนและการสลับบริบท เมื่อใดก็ตามที่ Salesforce ระบุโอกาสที่ต้องดำเนินการติดตาม ClickUp จะสร้างงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ✅
งานเหล่านี้สามารถกำหนดรหัสสีตามลำดับความสำคัญและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมที่แตกต่างกันพร้อมกำหนดเส้นตายที่เหมาะสมได้ หลังจากนั้น สามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานได้ใน ClickUp จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์
11. กลเม็ดการค้นหาทั่วโลก
บางครั้ง องค์กรอาจจำเป็นต้องค้นหาบันทึกหรือรายละเอียดบัญชีเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าหรือติดตามข้อมูลลูกค้าที่มีแนวโน้ม ก่อนที่จะมีโซลูชันซอฟต์แวร์เช่น Salesforce กระบวนการนี้ถือเป็นงานที่ท้าทายและต้องใช้เวลามาก เนื่องจากต้องค้นหาข้อมูลด้วยตนเองจากหลายบันทึกเพื่อหาบัญชีเดียว
Salesforce จัดการกับความท้าทายนี้โดยตรงด้วยฟีเจอร์การค้นหาทั่วโลกที่ทรงพลัง หลังจากที่คุณป้อนคำค้นหา เช่น การขอรายละเอียดบัญชี Salesforce สำหรับลูกค้าเป้าหมายในภูมิภาคเฉพาะ ฟีเจอร์การค้นหาทั่วโลกจะช่วยให้คุณติดตามข้อมูลจากระบบ CRM ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมืออัจฉริยะนี้ ดึงข้อมูลสำคัญได้ทันที รวมถึงบัญชีลูกค้า, ลูกค้าเป้าหมาย, และโอกาสทางธุรกิจ, ทำให้ผู้ใช้มีข้อมูลที่ต้องการอยู่ในปลายนิ้ว 🌐
12. การแฮ็กอีเมลด้วยปัญญาประดิษฐ์
นอกเหนือจากการใช้แบบฟอร์มบนหน้า landing page แล้ว ทีมการตลาดยังใช้แคมเปญการตลาดทางอีเมลเพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมาย ในทางกลับกัน ทีมขายพึ่งพาแคมเปญอีเมลเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพและปิดการขาย ในขณะที่ฝ่ายบริการลูกค้าใช้อีเมลเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยของลูกค้า
Salesforce ได้เปิดตัว Einstein AIฟีเจอร์ล้ำสมัยที่จะปฏิวัติการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า
Einstein AI ช่วยทีมในการร่างเทมเพลตอีเมล หัวข้อ และส่วนหัว โดยปรับเนื้อหาให้เหมาะสมเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้รับ นอกจากนี้ยังปรับเวลาส่งให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้รับได้รับการแจ้งเตือนอีเมลในช่วงเวลาที่มีแนวโน้มจะเปิดอ่านมากที่สุด ⏲️
13. การแฮ็กแอปพลิเคชันมือถือ
แอป Salesforce ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลและดำเนินการเชิงรุกด้วย การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและการอัปเดตที่ส่งตรงถึงอุปกรณ์มือถือของคุณ 📲
นอกจากนี้ ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ ของแอปยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานบนระบบ CRM ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การเปลี่ยนแปลงที่ทำแบบออฟไลน์จะถูกซิงค์และบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ทำให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลและความต่อเนื่องในการทำงาน
14. กลเม็ดการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยปัญญาประดิษฐ์
ความสำเร็จของแคมเปญการตลาดมักขึ้นอยู่กับการกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มจะสนใจและมีโอกาสซื้อมากที่สุด อย่างไรก็ตาม การระบุกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อาจรู้สึกเหมือนการหาเข็มในมหาสมุทร 🪡
Salesforce's marketing cloud นำเสนอโซลูชันด้วย ฟีเจอร์การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย AI เครื่องมือนี้จะวิเคราะห์พฤติกรรม การโต้ตอบและข้อมูลประชากรเพื่อจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายออกเป็นกลุ่มย่อยที่แตกต่างกันตามลักษณะร่วมกันส่งผลให้นักการตลาดสามารถปรับแต่งแคมเปญให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม เพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นยอดขาย
15. การแฮ็กการลดข้อมูลซ้ำ
ข้อมูลซ้ำซ้อนเป็นความท้าทายที่สำคัญต่อความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากทำให้ตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า อัตราการผลิตยอดขาย และประสิทธิภาพของโอกาสทางการขายเกิดความบิดเบือน ข้อมูลซ้ำซ้อนอาจนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง กลยุทธ์ที่ผิดพลาด และความไม่พอใจของพนักงานขายและลูกค้า
Salesforce แก้ไขปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนด้วย ฟีเจอร์กฎข้อมูลซ้ำซ้อนและส่วนประกอบข้อมูลซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
คุณสมบัติการตรวจสอบข้อมูลซ้ำช่วยป้องกันการซ้ำซ้อนของข้อมูลโดยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลซ้ำตั้งแต่แรก หากตรวจพบความคล้ายคลึงกันระหว่างรายการใหม่กับข้อมูลที่มีอยู่ ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้โดยอัตโนมัติ พร้อมแนะนำให้ตรวจสอบรายการก่อนดำเนินการต่อ
ในขณะเดียวกัน ส่วนประกอบของรายการที่อาจซ้ำกันจะระบุข้อมูลที่ซ้ำกันและอนุญาตให้ผู้ใช้รวมรายการเหล่านี้โดยอัตโนมัติภายในระบบ CRM
ข้อจำกัดของ Salesforce
แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือเสริมการขายที่ทรงพลังและเป็นโซลูชัน CRM ชั้นนำที่มีความสามารถเฉพาะตัว Salesforce ก็มีข้อจำกัดอยู่เช่นกัน แม้ว่าเทคนิคที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน Salesforce ของคุณได้ แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตระหนักถึงความท้าทายที่คุณอาจพบเจอขณะใช้งานแพลตฟอร์มนี้
นี่คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ที่ผู้ใช้ Salesforce ได้เน้นย้ำมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา:
1. เส้นทางแห่งการเรียนรู้
คุณสมบัติที่หลากหลายของ Salesforce อาจเป็นดาบสองคมได้ ผู้ใช้ใหม่โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์จำกัดในการใช้ระบบ CRM มักประสบปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์ม
2. โครงสร้างราคา
ข้อร้องเรียนที่พบบ่อยในหมู่ผู้ใช้ Salesforce คือค่าธรรมเนียมการอนุญาตใช้งานที่สูงและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้พวกเขาลังเลที่จะใช้แพลตฟอร์มนี้ 💰
3. เวลาในการโหลด
ข้อจำกัดที่โดดเด่นซึ่งมีรายงานโดยผู้ใช้บางรายคือแนวโน้มของแพลตฟอร์มที่ทำงานช้า ซึ่งอาจรบกวนประสิทธิภาพในการทำงานและผลผลิตได้อย่างมาก
ClickUp: เครื่องมือทางเลือกสำหรับ CRM และการจัดการโครงการขาย
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและธุรกิจแบบครบวงจรที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่การตลาดและทีมขายทุกขนาด การจัดการงาน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติทำให้เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Salesforce
ในส่วนนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือและฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ ClickUp อย่างละเอียด และแสดงวิธีการใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการตลาด การขาย และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของคุณ
1. ClickUp CRM
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่จะช่วยให้คุณดำเนินกลยุทธ์ความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบClickUp CRMจะตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ!
แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าทั้งหมดของคุณ และให้คุณจัดการข้อมูลเหล่านั้นด้วย มุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 10 แบบ เช่น รายการ ตาราง และบอร์ด
ฟังก์ชัน CRMของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่เน้นการให้บริการและผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นฟีเจอร์แบบฟอร์มที่กำหนดเองของแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มเว็บที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าและข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวก และสามารถผสานข้อมูลเหล่านี้เข้ากับระบบ CRM ของบริษัทได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ClickUp Dashboards ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมสำหรับทุกการดำเนินงานด้านการขายและ CRM ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลการขายและลูกค้าของคุณด้วยแผนภูมิวงกลม, เส้น, และแท่งมากกว่า 50 แบบ รวมถึงรายงานที่กำหนดเองได้
2. การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp Automationsช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยให้คุณสามารถตั้งค่างานที่ทำซ้ำ ๆ งานที่ต้องทำด้วยตนเอง และงานที่เป็นกิจวัตรให้ทำงานโดยอัตโนมัติ!
เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ ให้ระบุตัวกระตุ้น และป้อนการกระทำที่คุณต้องการให้ ClickUp ดำเนินการเมื่อ ถูกกระตุ้น. ตัวอย่างเช่น ตัวกระตุ้นอาจเป็นลูกค้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับแบบฟอร์มบนหน้า landing page ของคุณ ขณะที่การกระทำอาจเป็น ClickUp ส่งอีเมลอัตโนมัติเพื่อแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
หากคุณมีประสบการณ์จำกัดในการทำงานอัตโนมัติ ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ! มี การทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ แบบ สำหรับการมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ การส่งการแจ้งเตือนกำหนดเวลา และการอัปเดตสถานะงานตามความสำคัญ
3. แม่แบบ ClickUp
ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 1,000 แบบสำหรับงานขาย การตลาด การเงิน การจัดการโครงการ และแทบทุกกรณีการใช้งานทางธุรกิจ!
เราขอแนะนำเทมเพลต ClickUp CRMหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการสร้างระบบ CRM ตั้งแต่เริ่มต้น เทมเพลตนี้มาพร้อมกับเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการในการจัดการกระบวนการขายของคุณ คัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืนใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า และสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของดีลและความสัมพันธ์ของคุณ
ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและทีมงานสร้างเอกสารสำคัญ เช่นแผนการขายและรายงานการขายได้อย่างรวดเร็ว 📃
ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนการขายของ ClickUpช่วยให้ทีมขายสามารถกำหนดเป้าหมาย กำหนดเวลา และกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายได้
นอกจากนี้แม่แบบรายงานการขายของ ClickUpยังช่วยให้การบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดที่สำคัญและตัวชี้วัดประสิทธิภาพเป็นไปอย่างง่ายดาย ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นแนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าผ่านแผนภูมิได้
4. การเชื่อมต่อ ClickUp
แม้ว่า ClickUp จะมีประสิทธิภาพในตัวเองอยู่แล้ว แต่คุณยังสามารถเพิ่มความสามารถของมันได้มากขึ้นโดยการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการผสานรวมที่ครอบคลุมของมันด้วยการผสานรวมของ ClickUp ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 ชนิด รวมถึงแพลตฟอร์ม CRM อย่าง HubSpot ได้โดยตรงหรือผ่านแอปผสานรวมของบุคคลที่สามเช่น Zapier
การผสานการทำงานกับแอปที่คุณใช้ทุกวันช่วยให้การซิงโครไนซ์ข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและให้คุณสามารถรวมการทำงานของคุณไว้ใน ClickUp ได้ในที่เดียว ตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อ ClickUp กับ Google Driveช่วยให้คุณค้นหา สร้าง และแนบรายงานและเอกสารอื่น ๆ ไปยัง Drive ของบริษัทได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp!
ยกระดับการจัดการธุรกิจด้วย ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Salesforce
Salesforce เป็นพันธมิตรที่ทรงพลังในการบริหารธุรกิจ โดยมีฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จภายใน Salesforce เป็นการเดินทางที่ต้องดำเนินต่อไป การอัปเดตเป็นประจำ เคล็ดลับการใช้ Salesforce และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพอย่างเต็มที่
คุณยังสามารถปรับปรุงและทำให้กระบวนการขาย การตลาด และการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณเป็นระบบอัตโนมัติได้ด้วย ClickUp ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Salesforce ⚡
จากระบบ CRM ที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง ไปจนถึงฟีเจอร์การจัดการงานขั้นสูงและตัวเลือกการผสานรวมที่ไร้รอยต่อ—ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จและบรรลุการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้นสมัครใช้ ClickUpวันนี้ ฟรี!