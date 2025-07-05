Gratis mallar för videoproduktion för effektiv planering och genomförande

🔍 Visste du att? 97 % av marknadsförare håller med om att videomarknadsföring hjälper deras kunder att bättre förstå deras produkter och erbjudanden och används som en del av deras marknadsförings- och försäljningsstrategi.

Videoproduktion är spännande, men det finns många rörliga delar, resurskrav och budgetbegränsningar som måste hanteras.

Från manus och storyboard till redigering och publicering – det är mycket att hålla reda på. Utan ett stabilt system kan även de mest kreativa projekten bli röriga.

Det är där mallarna för videoproduktion kommer in.

De erbjuder ett ramverk för att etablera detaljerade processer och implementera automatisering av arbetsflöden. Detta hjälper dig att hålla ordning och planera din videoför- och efterproduktionsprocess i detalj.

I den här guiden har vi samlat gratis mallar för videoproduktion som förenklar ditt arbetsflöde och ser till att dina projekt flyter på smidigt. 🎥

Vad är mallar för videoproduktion?

En mall för videoproduktion är ett färdigt ramverk för projektledning som hjälper dig att planera, organisera och hantera varje fas i ett videoprojekt, från start till mål.

Dessa mallar beskriver de steg som ingår i alla produktionsbolag och ger ditt team en tydlig väg att följa. Från hantering av manus och urval av resurser till samordning av redigeringstidsplaner, budgetfördelning och publiceringsscheman hjälper de till att effektivisera hela videoproduktionsprocessen.

Oavsett om du är en enskild skapare eller arbetar i ett produktionsteam, ger videomallar struktur, förbättrar samarbetet och hjälper dig att leverera kvalitetsinnehåll i tid och inom budget.

➡️ Läs mer: Plattformar för innehållsmarknadsföring

Vad kännetecknar en bra mall för videoproduktion?

En välstrukturerad mall för videoproduktion kan avgöra om ditt arbetsflöde för innehållsskapande blir framgångsrikt eller inte. För att säkerställa att detta inte händer med ditt videoproduktionsteam, här är vad du måste leta efter i en mall:

Tydlig produktionsprocess : En gedigen mall för videoproduktion beskriver varje steg, från idé och manus till redigering och publicering, så att du inte missar något.

Anpassningsbara fält : Mallen bör erbjuda redigerbara statusar, prioriteringar, taggar och fält som du kan anpassa efter ditt arbetsflöde.

Inbyggd tidslinje eller kalendervy : Det bör göra det möjligt för dig att se en omfattande lista över aktiviteter i kalendervy, inklusive en tidslinje, Gantt-diagram eller innehållskalenderfunktioner.

Samarbetsfunktioner : En bra mall gör det enkelt att tilldela uppgifter, lämna kommentarer, dela filer och uppdatera framsteg. Den säkerställer att alla aktiviteter i ditt videoprojekt hålls på ett och samma ställe.

Hantering av kreativa tillgångar : Det bör göra det möjligt för dig att enkelt bifoga eller länka tillgångar som manus, filmmaterial, miniatyrbilder och designfiler för smidiga överlämningar.

Automatisering : Repetitiva uppgifter som påminnelser, godkännanden eller statusändringar bör vara lätta att automatisera med hjälp av ett arbetsflöde.

Analys: Mallar som hjälper dig att spåra : Mallar som hjälper dig att spåra KPI:er eller prestationsmått för innehållsmarknadsföring är ovärderliga efter produktionen, eftersom de håller alla på samma sida.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för innehållskalender för sociala medier i Excel och Sheets

15 mallar för videoproduktion för att planera, filma och leverera snabbare

Här är en lista över de bästa mallarna för videoproduktion som hjälper dig att spåra processer, hantera kreativa team och ge ditt videoprojekt det arbetsflöde det behöver, oavsett om du producerar en YouTube-video eller en hel varumärkeskampanj.

1. ClickUp-mall för videoproduktion

Hämta gratis mall Hantera processerna från förproduktion till efterproduktion på ett och samma ställe med ClickUp-mallen för videoproduktion.

ClickUp-mallen för videoproduktion är ditt verktyg för att hantera alla steg i videoproduktionsprocessen – från brainstorming och förproduktion till publicering och efterproduktion.

Denna mall är utformad för kreatörer, redigerare och team och effektiviserar tidslinjer, uppgifter och lagring av tillgångar på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar med en företagsvideo, YouTube-kampanj eller kortfilm förenklar den din process med anpassningsbara avsnitt för manus, storyboards, tagningslistor, scheman och godkännanden.

Här är varför du kommer att älska det

Få färdiga steg för arbetsflöden för förproduktion, produktion och efterproduktion.

Använd ett centraliserat utrymme för att samarbeta med hela ditt videoproduktionsteam.

Visualisera projektets tidsplan, uppgifter och deadlines i flera vyer.

Bifoga videomanus , briefs, filmmaterial och ljudfiler i de fördefinierade lagringsalternativen.

🔑 Perfekt för: Produktionsteam och innehållsskapare som behöver ett komplett, heltäckande arbetsflöde för att hantera videoprojekt effektivt.

2. ClickUp-mall för videoproduktionens tidsplan

Hämta gratis mall Planera varje videomilstolpe visuellt med ClickUps mall för videoproduktionstidslinje.

ClickUps mall för videoproduktionens tidsplan hjälper dig att hålla dina videor enligt schemat, från idé till slutgiltig version. Använd den för att kartlägga varje produktionsfas på en tydlig tidsplan, så att ditt team är på samma sida från förproduktion till publicering.

Oavsett om du jonglerar med flera inspelningar och teammedlemmar eller arbetar ensam, hjälper den här mallen dig att hålla dina videoprojekt på rätt spår och utan stress. Varje steg är uppdelat i tydliga, genomförbara uppgifter med deadlines, så att alla vet vad som händer och när.

Här är varför du kommer att älska det

Använd ett dra-och-släpp-kompatibelt Gantt-diagram för enkel schemaläggning och justeringar.

Spåra milstolpar för att markera viktiga händelser i produktions- eller filmskapandeprocessen.

Skapa uppgiftsberoenden för att upprätthålla en logisk sekvensering (t.ex. kan redigeringen inte påbörjas före filmningen).

Få insyn i överlappande steg som manusskrivning och storyboarding.

🔑 Perfekt för: Filmskapare och projektledare som vill skapa strukturerade videotidslinjer och förhindra produktionsförseningar.

🧠 Rolig fakta: En genomsnittlig person tittar på över 17 timmar onlinevideoinnehåll per vecka, vilket motsvarar cirka 145 minuter per dag.

3. ClickUp YouTube-mall för videoproduktion

Hämta gratis mall Planera, spela in och publicera bättre YouTube-videor med ClickUps mall för YouTube-videoproduktion.

Om du vill hantera skapandet och publiceringen av dina YouTube-videor är ClickUps mall för YouTube-videoproduktion ett utmärkt val. Den är skräddarsydd för YouTube-innehållsskapare och hjälper dig att organisera din produktionsprocess från manusskrivning till uppladdning.

Du kan använda dem för att hantera enskilda uppgifter, följa deras framsteg och säkerställa en konsekvent leverans av innehåll, vilket är viktigt för att upprätthålla ett regelbundet publiceringsschema på YouTube.

Här är varför du kommer att älska det

Definiera flera videoproduktionsstadier med hjälp av de fördefinierade alternativen för förproduktion, filmning, redigering och publicering.

Skaffa en central plats för lagring av manusutkast, miniatyrbilder och videoutkast.

Samarbeta mellan videoredigerare, marknadsförare och kreativa ledare på en enda plattform.

Använd inbyggda påminnelser och förfallodatum i ClickUp Tasks för att hålla koll på utestående aktiviteter med fullständig översikt.

🔑 Perfekt för: YouTubers, marknadsföringsteam och innehållsskapare som hanterar regelbundna videouppladdningar och arbetar med tvärfunktionella team.

✨ Bonustips: Förenkla videoproduktionen, effektivisera arbetsuppgifterna, förbättra teamets effektivitet och stödja kreativiteten med ClickUp Brain. Denna smarta AI-assistent som är inbyggd i ClickUp låter dig: Sammanfatta videomanus, produktionsplaner eller uppdateringar av uppgifter för att snabbt förstå framstegen och identifiera hinder.

Använd AI för att skapa videobeskrivningar, titlar eller till och med manus baserat på dina idéer eller förslag.

Skapa automatiskt deluppgifter för olika steg i videoproduktionen, till exempel manusskrivning, filmning, redigering och publicering.

Transkribera ClickUp-video- och röstklipp för att enkelt extrahera viktiga punkter och skapa åtgärdspunkter.

Få skräddarsydda rekommendationer och insikter baserade på din roll, oavsett om du är innehållsskapare, redaktör eller chef.

Bädda in YouTube-videor direkt i uppgifter, dokument eller instrumentpaneler för enkel referens. Skapa innehåll för videoproduktion – från idéer och beskrivningar till fullständiga manus – med hjälp av ClickUp Brain

📽️ Se fler användningsfall för AI inom marknadsföring i denna korta informationsvideo:

4. ClickUp YouTube-mall för planering och produktion

Hämta gratis mall Håll koll på din YouTube-kalender med hjälp av ClickUps planerings- och produktionsmall.

ClickUps mall för planering och produktion av YouTube-videor ger kreatörer ett komplett ramverk för att komma på idéer, planera, producera och publicera YouTube-videor. Oavsett om du skapar en serie eller publicerar enstaka videor hjälper denna kostnadsfria mall dig att hålla produktionsprocessen organiserad och förutsägbar.

Du kan använda den här mallen för att planera videoidéer, lagra forskningsanteckningar, hantera produktionsscheman och inspelningsplatser och till och med tilldela uppgifter till ditt videoproduktionsteam för enkel samverkan.

Här är varför du kommer att älska det

Få ett steg-för-steg-arbetsflöde från innehållsplanering till efterproduktion.

Använd ClickUps inbyggda anpassningsbara fält för att lägga till viktiga element som idéer till videotitlar, sökordsanalys och målgruppsinriktning.

Synkronisera scheman enkelt med din innehållskalender för att undvika kollisioner med deadlines.

Skala upp skapandet av YouTube-innehåll med repeterbara system och arbetsflöden

🔑 Perfekt för: Innehållsmarknadsförare, YouTube-skapare och byråer som hanterar komplexa eller återkommande YouTube-videokampanjer.

➡️ Läs mer: Hur man använder Trendspotting

5. ClickUp YouTube-miniatyrbildsmall

Hämta gratis mall Planera och optimera YouTube-videominiatyrer för engagemang med ClickUp YouTube Thumbnail Template.

Hur bestämmer du vilken YouTube-video du ska titta på och vilken du ska bläddra förbi – förutsatt att båda är relevanta för dina intressen och sökfrågor? Videons miniatyrbild gör hela skillnaden.

ClickUps YouTube-miniatyrbildsmall hjälper kreatörer och marknadsförare att göra ett bra första intryck. Den säkerställer att dina bilder fångar betraktarens uppmärksamhet, lockar dem att klicka och följer varumärkets riktlinjer varje gång.

Det erbjuder ett omfattande system för lagring av miniatyrutkast, samarbete med designers, feedback och spårning av godkännanden. Oavsett om du A/B-testar designer eller hanterar en stor volym videouppladdningar, håller det kreativa arbetsflödet rent och centraliserat.

Här är varför du kommer att älska det

Effektivisera samarbetet med grafiska formgivare och innehållsansvariga för att arbeta med miniatyrbilder för YouTube-videor.

Bifoga bildmaterial, feedback och slutliga filer på ett och samma ställe.

Använd ClickUps anpassade statusar för att övervaka godkännandesteg och publiceringsberedskap.

Skapa ett enhetligt visuellt varumärke i allt videoinnehåll

🔑 Perfekt för: YouTubers, designteam och videomarknadsförare som fokuserar på att öka klickfrekvensen genom attraktiva miniatyrbilder.

Page Olver, Release Train Engineer på Yoga International, säger: Oavsett om du är videograf, producent eller mer kreativt lagd, eller om du som jag är mer noggrann med hur du organiserar saker, kan du ställa in ClickUp på det sätt som fungerar bäst för dig. Oavsett om du är videograf, producent eller mer kreativt lagd, eller om du som jag är mer noggrann med hur du organiserar saker, kan du ställa in ClickUp på det sätt som fungerar bäst för dig.

6. ClickUp YouTube Content Planner Template

Hämta gratis mall Driv på tillväxten för din kanal med en tydlig, praktisk innehållsplan med hjälp av ClickUp Content Planner Template.

ClickUps mall för YouTube-innehållsplan är ett kraftfullt verktyg för kreatörer och team som behöver en överblick över sin innehållsplan. Från idé till publicering låter denna mall dig planera, schemalägga och optimera hela ditt YouTube-videoutbud utan att missa något.

De är utformade för att hjälpa dig hantera videotitlar, beskrivningar, nyckelord, miniatyrbilder och publiceringsdatum på en och samma plattform. Du kan tilldela uppgifter till ditt videoproduktionsteam, hantera kreativa briefs, sätta deadlines och följa varje videos resa från manus till skärm.

Här är varför du kommer att älska det

Få en tydlig kalendervy i ClickUp för att planera veckovisa/månatliga videouppladdningar.

Använd anpassade fält för att spåra videoteman, taggar och statusar.

Duplicera planeringsstrukturer enkelt för återkommande innehållsformat

Samarbeta i realtid med ditt innehålls- eller marknadsföringsteam

🔑 Perfekt för: YouTube-skapare och innehållsmarknadsförare som planerar konsekventa, högkvalitativa innehållsstrategier

🤓 Tips: Vill du ha tydlig, snabb och visuell kommunikation under hela videoproduktionsprocessen? Prova ClickUp Clips. Med det kan du: Spela in din skärm för att dela projektplaner, ge feedback eller visa arbetsflöden.

Använd Clips Hub för att organisera, söka och hantera alla dina video- och röstklipp på ett och samma ställe. Detta säkerställer enkel åtkomst till viktiga inspelningar.

Lägg till kommentarer till specifika ögonblick i ett klipp, så blir det enklare att ge precis feedback om videoredigeringar eller produktionsdetaljer.

Aktivera automatisk transkription med ClickUp AI. På så sätt kan du enkelt söka, kopiera och referera till innehåll.

Dela klipp via länkar eller bädda in dem i uppgifter, kommentarer eller ClickUp Docs för att hålla alla uppdaterade om målen för videoproduktionen.

7. ClickUp YouTube-mall

Hämta gratis mall Hantera hela ditt YouTube-videoflöde på ett ställe med ClickUps YouTube-mall.

ClickUp YouTube-mallen är din allt-i-ett-lösning för att effektivisera produktionsprocessen för YouTube-videor. Oavsett om du är en enskild skapare eller leder ett helt videoproduktionsteam hjälper den här mallen dig att strukturera ditt arbetsflöde från början till slut.

Det hjälper dig att planera innehåll, hantera produktionsuppgifter, schemalägga releaser och samarbeta kring miniatyrbilder och bildtexter. Dessutom ger det en fullständig översikt över varje uppgift som ingår i skapandet av enastående YouTube-videor, från manusskrivning till schemaläggning och allt däremellan.

Här är varför du kommer att älska det

Förenkla komplexa arbetsflöden med färdiga uppgiftslistor och tidslinjer.

Få inbyggda avsnitt för idégenerering, manusskrivning, redigering och publicering.

Stöd samarbetet med ditt marknadsföringsteam med hjälp av ClickUp . Automatisera överlämningar mellan författare, videoredigerare och designers i en enda instrumentpanel med hjälp av ClickUp Automations.

Spåra framstegen för flera aktiviteter med hjälp av list-, tavla- eller kalendervyer.

🔑 Perfekt för: YouTube-skapare, marknadsförare och produktionsteam som hanterar hela arbetsflödet för YouTube-videor.

Rehab M., förproduktionschef, berättar hur de använder ClickUp:

Vi har en komplex process för videoproduktion som involverar flera personer i olika stadier av arbetsflödet, flera granskningsomgångar, där varje enskilt resultat har sin egen deadline. Jag kan effektivisera allt detta genom att använda de automatiseringar som finns i ClickUp, så att allt hålls på rätt spår.

Vi har en komplex process för videoproduktion som involverar flera personer i olika stadier av arbetsflödet, flera granskningsomgångar, där varje enskilt resultat har sin egen deadline. Jag kan effektivisera allt detta genom att använda de automatiseringar som finns i ClickUp, så att allt hålls på rätt spår.

8. ClickUp-mall för faktura för videoproduktion

Hämta gratis mall Spåra videoproduktionskostnaderna på ett transparent sätt med ClickUps fakturamall för videoproduktion.

Med ClickUps fakturamall för videoproduktion kan du skapa professionella fakturor utan att behöva bry dig om formatering eller beräkningar. Från förproduktionsplanering till arbete på plats och efterredigering hjälper denna mall dig att hålla ordning och gör fakturering till kunder snabbt och enkelt.

Eftersom de är helt anpassningsbara kan du specificera tjänster som manusskrivning, filmning, redigering, rörlig grafik och till och med resekostnader.

Här är varför du kommer att älska det

Få en färdig struktur för att snabba på och upprepa fakturaprocessen.

Ange tjänster, öppettider och priser tydligt med hjälp av den färdiga mallen.

Integrera enkelt med ClickUp Forms för att registrera kundernas faktureringsuppgifter.

Spåra tid och fakturerbart arbete noggrant genom att integrera mallen med projektuppgifter och ClickUps projektidsspårning.

🔑 Perfekt för: Frilansare och byråer som vill skapa korrekta, professionella fakturor för varje steg i ett videoprojekt.

9. ClickUp-mall för produktion av video-/ljudpodcast

Hämta gratis mall Planera varje avsnitt av din podcast till perfektion med ClickUps mall för produktion av video-/ljudpodcasts.

ClickUp-mallen för produktion av video-/ljudpodcast är ett måste för poddare som hanterar innehåll i flera format. Den låter dig organisera hela produktionsprocessen. Detta inkluderar manusskrivning, bokning av gäster, inspelning, redigering, publicering och marknadsföring från en och samma plattform.

Varje avsnitt blir en uppgift med deluppgifter och deadlines som hjälper dig att upprätthålla konsekvens och kvalitet mellan avsnitten. Oavsett om du driver en soloprogram eller samarbetar med ett videoproduktionsteam, säkerställer denna mall att ingenting missas.

Här är varför du kommer att älska det

Få detaljerad episodspårning med deadlines, status och ansvariga för en effektiviserad videoproduktionsprocess.

Duplicera befintliga podcastaktiviteter och uppdatera episodtiteln för ett effektivare arbetsflöde och snabbare leveranstider.

Samarbeta med dina redaktörer, programledare och marknadsförare i ett och samma arbetsutrymme.

Centralisera anteckningar, tillgångar och publiceringschecklistor för poddsändningar

🔑 Perfekt för: Podcastskapare, videoredigerare och innehållsteam som hanterar återkommande video-/ljudpodcastavsnitt.

10. ClickUp-mall för grafisk design

Hämta gratis mall Förverkliga kreativa idéer snabbare med ClickUps mall för grafisk design.

ClickUp Graphic Design Template är perfekt för kreativa team som vill effektivisera sitt designflöde. Den erbjuder ett visuellt organiserat ramverk för effektiv hantering av miniatyrbilder, banners, grafik för sociala medier och rörlig grafik.

Du kan dela upp dina designuppgifter, tilldela dem till rätt medlemmar i ditt team och sätta deadlines för att hålla igång arbetet. Dessutom kan granskare med ClickUps inbyggda korrekturverktyg lämna kommentarer direkt på bilderna – inga fler ändlösa e-postkedjor!

Här är varför du kommer att älska det

Effektivisera uppgiftsfördelningen och uppföljningen av deadlines för snabbare leverans.

Få inbyggda verktyg för korrekturläsning och anteckningar för designfeedback i realtid.

Visualisera dina aktiviteter i över 15 ClickUp-vyer för att hantera flera kreativa projekt samtidigt.

Synkronisera dina designaktiviteter med videoproduktionens tidslinjer, till exempel design av miniatyrbilder, överlägg och nedre tredjedelar.

🔑 Perfekt för: Designers, videoredigerare och marknadsföringsteam som hanterar löpande visuellt innehåll och kreativa förfrågningar.

11. ClickUp Story Board-mall

Hämta gratis mall Planera scener, kameravinklar och övergångar med hjälp av ClickUps storyboardmall.

Letar du efter mallar för videoproduktion för att planera varje scen i ditt videoprojekt? Prova ClickUp Story Board Template. Den hjälper dig att visualisera berättelsens flöde, samordna ditt team kring den kreativa inriktningen och spara tid under både förproduktions- och efterproduktionsfaserna.

Med dem kan du förvandla varje scen eller tagning till en uppgift med utrymme för anteckningar, referensbilder och kommentarer från ditt videoproduktionsteam. Dessutom håller den här storyboardmallen din story klar och produktionen organiserad från början.

Här är varför du kommer att älska det

Planera enkelt scener bild för bild med hjälp av list- eller tavelvyer.

Lägg till referensbilder, ljudsignaler eller dialog för varje scen.

Skapa och planera storyboards för dina engagerande videor, till exempel animationer, intervjuer och förklarande videor

Stöd smidig övergång från storyboard till produktion för snabbare leveranstider.

🔑 Perfekt för: Videoproducenter, kreativa team och marknadsförare som utvecklar visuellt innehåll med en strukturerad berättelse.

🔍 Visste du att? Pixars WALL-E hade över 125 000 storyboard-teckningar innan den slutliga filmen gjordes.

12. ClickUp-mall för innehållskalender

Hämta gratis mall Håll koll på ditt publiceringsschema med ClickUp-mallen för innehållskalender.

ClickUp Content Calendar Template är det perfekta verktyget för att effektivisera innehållsplaneringen på olika plattformar. Den ger en översikt över ditt publiceringsschema, vilket gör den idealisk för att enkelt planera blogginlägg, YouTube-videor eller sociala kampanjer.

Med den här mallen kan du planera ämnen, tilldela uppgifter till dina skribenter, designers eller videoredigerare och övervaka framstegen från idé till publicering. Dessutom gör färgkodade uppgiftsstatusar, dra-och-släpp-schemaläggning och integrerade kommentarer att innehållsplaneringen blir mycket enklare.

Här är varför du kommer att älska det

Visualisera hela ditt innehållsplan i kalender-, lista- eller tavelvy.

Spåra inläggsstatus med anpassade statusar som Utkast, Granskning och Publicerat.

Integrera med verktyg som Google Drive eller Dropbox för enkel filåtkomst.

Kom med idéer med ClickUp Brain och dela feedback via ClickUp Clips för att påskynda produktionen.

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam, social media-ansvariga och innehållsskapare som behöver ett pålitligt sätt att schemalägga och hantera video- och skriftligt innehåll.

🤓 Tips: Har du svårt att komma igång när du skriver manus till videor eller blogginlägg? Använd mallar för innehållsskrivning för att komma igång snabbare. Börja skriva snabbare och bättre.

13. ClickUp-mall för innehållshantering

Hämta gratis mall Hantera, publicera och återanvänd innehåll med ClickUps mall för innehållshantering.

ClickUp Content Management Template är utformad för att centralisera allt ditt innehåll – skriftligt, visuellt eller video – i ett strömlinjeformat system. Detta säkerställer att du har full kontroll över din pipeline och enkelt kan hantera flera produktionsarbetsflöden.

Varje uppgift i mallen kan innehålla briefs, checklistor, bifogade filer, statusuppdateringar och ansvariga. Detta gör den perfekt för att hantera flera videoprojekt eller kampanjer samtidigt. Säg adjö till spridda dokument och välkomna en smidig produktionsprocess.

Här är varför du kommer att älska det

Organisera innehållsproduktionen i olika steg, till exempel Pågående, Behöver redigeras och Godkänt.

Ladda upp filer, dela feedback och redigera slutgiltiga utkast – allt i en enda uppgift.

Få inbyggda vyer för att spåra framsteg, deadlines och teamuppdrag.

Behåll översikten och kontrollen över storskaliga innehållsoperationer i en enda instrumentpanel.

🔑 Perfekt för: Innehållsansvariga, marknadsföringsteam och videoredigerare som hanterar stora mängder innehåll över olika kanaler.

✨ Bonustips: Vill du öka ditt varumärkes räckvidd? Kombinera då strategisk videomarknadsföring med storytelling för att göra ditt varumärke mer relaterbart för din målgrupp. Fånga tittarnas intresse med ett problem de kan relatera till

Skapa spänning eller insikt med verkliga scenarier

Avsluta med ditt varumärke som lösningen eller katalysatorn för förändring. Omvandla en berättelsedriven video till kortare klipp, reels, GIF:ar eller blogginlägg – och dela dem på de plattformar som din publik faktiskt använder.

14. ClickUp Creative Project Plan Template

Hämta gratis mall Planera och följ upp dina estetiska kampanjer från idé till lansering med denna mall för kreativa projekt från ClickUp.

ClickUps mall för kreativa projekt är det perfekta verktyget för att hantera komplexa kreativa projekt från idé till färdig produkt. Från att planera YouTube-videokoncept till att samordna varumärkeskampanjer eller schemalägga efterproduktion – mallen hjälper teamen att hålla sig samordnade och på rätt spår.

De är utformade med flexibilitet i åtanke och stöder allt från brainstorming och förproduktionsplanering till genomförande och leverans. Du kan dela upp uppgifter, tilldela ansvar och övervaka kreativa resultat i realtid – perfekt för att hålla ditt videoproduktionsteam synkroniserat.

Här är varför du kommer att älska det

Planera hela den kreativa processen med tydligt definierade faser

Tilldela roller, deadlines och prioriteringar för varje projektkomponent.

Anpassa mallen så att den passar stora produktionsprojekt eller små kreativa sprintar.

Synkronisera dina aktiviteter i din programvara för videoprojektledning för att samla projektinformation, feedback och filer på ett och samma ställe.

🔑 Perfekt för: Kreativa ledare, produktionsteam och marknadsförare som hanterar flerfasprojekt och stora kreativa tillgångar.

📮 ClickUp Insight: 1 av 4 anställda använder fyra eller fler verktyg bara för att skapa sammanhang på jobbet. En viktig detalj kan vara gömd i ett e-postmeddelande, utvidgad i en Slack-tråd och dokumenterad i ett separat verktyg, vilket tvingar teamen att slösa tid på att leta efter information istället för att få jobbet gjort. ClickUp samlar hela ditt arbetsflöde på en enda plattform. Med funktioner som ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs och ClickUp Brain hålls allt sammankopplat, synkroniserat och omedelbart tillgängligt. Säg adjö till ”arbete om arbete” och återta din produktiva tid. 💫 Verkliga resultat: Team kan spara mer än 5 timmar varje vecka med ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

15. Mall för stilguide för ClickUp

Hämta gratis mall Skapa en enhetlig varumärkesidentitet med ClickUp Style Guide Template.

ClickUp Style Guide Template säkerställer att din varumärkesidentitet förblir enhetlig i allt ditt videoinnehåll, dina sociala inlägg och marknadsföringskampanjer. Det är det ultimata verktyget för att samordna ditt team, dina designers och kreatörer i allt – från typografi till logotypplacering och färgscheman.

Med den här mallen kan du samla alla aspekter av ditt varumärkes visuella och verbala identitet på ett enda redigerbart och lättillgängligt ställe. Alla följer samma varumärkesmanual, vilket garanterar ett polerat resultat som alltid är i linje med varumärket.

Här är varför du kommer att älska det

Upprätthåll ett konsekvent varumärke i alla medier och plattformar med hjälp av inbyggda riktlinjer för varumärkesprofilering.

Uppdatera och dela design enkelt med interna team och externa medarbetare.

Effektivisera introduktionen för frilansare och nyanställda för snabbare videoproduktionstider.

Hantera riktlinjer för varumärkesanvändning, färgpaletter och typografiska inställningar på ett och samma ställe.

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam, varumärkeschefer och videoproducenter som vill ha enhetliga, varumärkesanpassade kreativa lösningar för alla tillgångar.

Planera, producera och publicera som ett proffs med ClickUp

Oavsett om du skapar en kort YouTube-film eller koordinerar en storskalig varumärkeskampanj, sparar rätt mall för videoproduktion tid, minskar kaoset och hjälper hela teamet att hålla sig synkroniserat.

Med ClickUp, appen för allt som rör arbete, kan du planera, producera och publicera videoinnehåll snabbare och smartare. Från intuitiva projektvyer och ett brett utbud av mallar till AI-drivna verktyg och dynamiska samarbetsfunktioner är ClickUp den ultimata lösningen för videoredigerare, marknadsförare och kreativa team.

Vill du spendera mindre tid på att organisera och mer tid på att skapa? Prova ClickUp gratis och få tillgång till allt du behöver för att producera bättre videor – snabbare.