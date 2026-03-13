15+ bästa appar för småföretag som förenklar ditt arbete

Småföretag agerar snabbt. Du sluter avtal, levererar produkter och löser problem medan större företag fortfarande planerar möten om att planera möten.

Men snabbhet betyder ingenting om du använder fel verktyg. De bästa apparna för småföretag gör arbetet enklare, snabbare och mer lönsamt. 📈

Här är de appar för småföretag som lever upp till detta löfte.

De bästa apparna för småföretag i korthet

Här är en snabb jämförelse av de bästa apparna för småföretag. 📊

Verktyg Bäst för De bästa funktionerna Priser ClickUp Projektledning och samarbete Teamstorlek: Passar företag av alla storlekar AI-driven uppgiftshantering, dokument, tidrapportering, automatiseringar, CRM, instrumentpaneler, chatt, mallar Gratis för alltid; Anpassningsmöjligheter för företag Zoom Teammöten och webbseminarier på distans Teamstorlek: Perfekt för team som arbetar på distans och kundsamtal HD-video, grupprum, skärmdelning, mötesinspelningar Gratis; Från 15,99 $/månad per användare Square Mobila kassasystem och betalningar Teamstorlek: Perfekt för detaljhandel och små restauranger Kassasystem, lagerhantering, fakturering, försäljningsanalys Gratis; Från 29 $/månad (+ hanteringsavgifter) QuickBooks Redovisning och bokföring för småföretag Teamstorlek: Perfekt för enskilda företagare till medelstora företag Fakturering, banksynkronisering, utgiftshantering, kassaflödesrapporter Från 19 $/månad Expensify Automatiserad utgiftshantering Teamstorlek: Perfekt för fältteam, ekonomiteam och frekventa resenärer SmartScan-kvitton, ersättningar, godkännandeprocesser Från 5 $/månad per användare BambooHR Personalinformation och HR-hantering Teamstorlek: Perfekt för växande team med HR-behov Självbetjäning för anställda, ledighetshantering, verktyg för introduktion av nya medarbetare Anpassade priser WordPress Flexibel webbplatsskapande Teamstorlek: Perfekt för små och medelstora företag som behöver skräddarsydda webbplatser Anpassade teman, plugin-ekosystem, SEO-verktyg Gratis; Betalda abonnemang från 9 $/månad Wix Visuell webbplatsbyggnad med dra-och-släpp Teamstorlek: Perfekt för grundare och kreativa personer AI-baserad webbplatsbyggare, mallar, verktyg för e-handel Gratis; Betalda abonnemang från 17 $/månad Canva Snabb grafisk design Teamstorlek: Perfekt för marknadsföring, sociala medier och interna designbehov Mallar, varumärkespaket, Magic Resize, samarbete Gratis; Betalda abonnemang från 15 $/månad per användare Sortly Visuell lageruppföljningTeamstorlek: Perfekt för produktbaserade små och medelstora företag och tjänsteföretag Fotobaserad inventering, streckkodsläsning, aviseringar Gratis; Betalda abonnemang från 49 $/månad Google Analytics Webbplatstrafik och användarinsikter Teamstorlek: Perfekt för företag med närvaro online Trafikkällor, engagemang, konverteringar, instrumentpaneler Gratis Wave Budgetmedveten bokföring Teamstorlek: Perfekt för frilansare och små tjänsteleverantörer Banksynkronisering, skanning av kvitton, fakturering, rapportering Gratis; Betalplan för 16 $/månad Hootsuite Schemaläggning och insikter för sociala medier Teamstorlek: Perfekt för marknadsföringsteam och byråer Schemaläggning, analys, varumärkesövervakning, integrationer Från 149 $/månad Grammarly Business Professionellt skrivande och enhetlig ton Teamstorlek: Perfekt för team som arbetar på distans och hanterar stora mängder innehåll Grammatikförslag, varumärkets ton, plagieringskontroll Gratis; Betalda abonnemang från 30 $/månad per användare Calendly Bokning av möten och tidsbokning Teamstorlek: Perfekt för kundorienterade team och egenföretagare Synkronisering av tidszoner, kalenderintegration, påminnelser Gratis; Betalda abonnemang från 12 $/månad per användare TripIt Hantering av resplaner Teamstorlek: Perfekt för resintensiva roller eller konsulter Flygvarningar i realtid, automatisk resplan från e-postmeddelanden Gratis; TripIt Pro för 49 $/år Mailchimp E-postmarknadsföringskampanjerTeamstorlek: Perfekt för små och medelstora företag med behov av e-handel eller nyhetsbrev Automatisering, segmentering, mallar, analysverktyg Gratis; Betalda abonnemang från 13 $/månad

Vad bör du leta efter i appar för småföretag?

Att driva ett småföretag är ett slit, och rätt appar kan underlätta arbetet. Här är vad du bör prioritera för att öka effektiviteten och tillväxten:

Effektiviserad uppgiftshantering: Spåra tiden som läggs på uppgifter med funktioner för deadlines, teamuppdrag, prioriteringar och tidsuppskattningar

Robust datasäkerhet: Skydda känslig företagsinformation med kryptering och efterlevnad av GDPR eller SOC 2

Analys i realtid: Få tillgång till anpassningsbara rapporter för att övervaka försäljning, utgifter eller prestationsmått

Kundhantering: Spåra kundkontakter och historik för att anpassa din Spåra kundkontakter och historik för att anpassa din CRM-process och förbättra kundlojaliteten

Mobil tillgänglighet: Hantera verksamheten när du är på språng med appar för småföretag som erbjuder pålitliga, funktionsrika mobilversioner

Tidsbesparande automatisering: Automatisera repetitiva uppgifter som e-postmarknadsföring eller lageruppdateringar för Automatisera repetitiva uppgifter som e-postmarknadsföring eller lageruppdateringar för att optimera arbetsflödet

🔍 Visste du att? Mikro-, små och medelstora företag (MSME) är ryggraden i ekonomier världen över. De står för över 90 % av alla företag, bidrar med ungefär hälften av det totala mervärdet och genererar mer än två tredjedelar av sysselsättningen inom näringslivet.

De bästa apparna för småföretag

Här är våra val av de bästa apparna för småföretag. 📋

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-arbetsplattformen för småföretag)

Berätta mer ClickUp samlar över 20 appar i en enda konvergerad AI-plattform så att du får allt du behöver med bara ett verktyg

De flesta små team brottas med samma problem: för många verktyg, för lite tid.

ClickUps Small Business Suite gör det enkelt. Det är den kompletta appen för arbetet, utvecklad för att ersätta dina många olika verktyg med en samlad AI-arbetsyta så att ditt team kan få saker gjorda.

ClickUp ger dig ett komplett verktygslåda för projektledning – drivet av AI och utvecklat för små team.

Gör arbetet lättare att följa

Små team förlitar sig ofta på sin instinkt, men det räcker inte alltid. ClickUp Tasks hjälper dig att planera varje projekt steg för steg. Du kan tilldela ansvariga, ange deadlines och följa upp framstegen.

Använd sedan ClickUps anpassade fält för att skräddarsy uppgifter efter hur du arbetar – lägg till fält som kundnamn, innehållstyp eller granskningsstadium. Och med ClickUps uppgiftsprioriteringar vet ditt team vad som ska göras först.

Exempel: Har du ett nyhetsbrev för kunder? Skapa uppgifter för utkast, design och godkännande. Lägg till ett anpassat fält för kundens namn (”Maple & Co.”), tagga innehållstypen, ange prioritet, så vet alla exakt vad som ska göras härnäst – utan att behöva jaga efter uppdateringar.

Skapa uppgiftsöversikter och förbered dig snabbare med ClickUp Brain

Med ClickUp Brain kan du växla mellan flera AI-modeller, såsom Claude, OpenAI och Gemini, på ett och samma ställe, så att du får tillgång till alla tre utan extra prenumerationer.

Om du arbetar på flera enheter ger ClickUp Brain MAX samma AI-kraft till din dator – komplett med Talk-to-Text för handsfree-anteckningar, uppgiftsskapande eller idéinsamling. Tänk dig att du dikterar din nästa kundbrief eller kampanjuppdatering, och ClickUp omvandlar den omedelbart till ett formaterat dokument eller en uppgift. Inget sammanhang går förlorat, ingen inmatning behövs.

För upptagna grundare och team som jonglerar med samtal, möten och leveranser håller detta kreativiteten och dokumentationen igång – utan att fokus går förlorat.

Håll dina dokument nära arbetet

Processer, standardrutiner och anteckningar ska inte ligga i slumpmässiga mappar. ClickUp Docs håller allt organiserat och lättanvänt.

Skapa och uppdatera interna dokument med ClickUp Docs

Du kan skapa dokument, koppla dem till uppgifter, tilldela åtgärder och hålla allt kopplat till arbetet – utan att det går förlorat i ett separat verktyg. Och om du börjar från noll kan ClickUp Brain hjälpa dig att skapa innehåll snabbare.

Håll konversationerna i sitt sammanhang

Meddelanden går inte förlorade när de finns i arbetet. I ClickUp förblir chatttrådar kopplade till uppgiften, dokumentet eller kundprojektet, så att beslut inte går förlorade i nio olika appar.

ClickUp Chat kopplar dina konversationer till den uppgift eller det projekt de handlar om. Skapa kanaler för varje lista och omvandla viktiga meddelanden till uppgifter så att inget går förlorat.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera återkommande arbetsuppgifter: Konfigurera Konfigurera ClickUp Automations för att utlösa åtgärder som uppgiftsfördelning, statusändringar eller uppföljningar utan manuell insats

Skapa deluppgifter automatiskt: Använd ClickUp Brain för att generera åtgärdspunkter från dokument och uppgifter så att inget missas under granskningarna

Planera din vecka smart: Schemalägg uppgifter automatiskt med Schemalägg uppgifter automatiskt med ClickUp Calendar och använd AI-driven tidsblockering för att säkra tid för koncentrerat arbete

Få en överblick: Skapa Skapa ClickUp-instrumentpaneler för att följa arbetsbelastning, uppgiftsförlopp och tidsloggar på ett och samma ställe

Omvandla svar till uppgifter: Skapa Skapa ClickUp-formulär för att samla in kundernas synpunkter, förfrågningar eller uppdateringar och skicka dem direkt till ditt arbetsflöde

Håll koll på hela din pipeline på ett och samma ställe: Använd Använd ClickUps CRM-funktioner för att hantera kontakter, uppföljningar och affärsstatus utan att lämna din arbetsyta

Ta med dina favoritverktyg: Anslut appar som Google Drive, Zoom och Outlook med hjälp av Anslut appar som Google Drive, Zoom och Outlook med hjälp av ClickUp-integrationer

Kom igång snabbt med inbyggda arbetsflöden: Starta vanliga projekt, dokument eller återkommande processer med bara några klick med Starta vanliga projekt, dokument eller återkommande processer med bara några klick med ClickUp-mallar

Begränsningar i ClickUp

Projektledningsprogramvaran erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter, men det innebär att det kan ta ett tag att strukturera din arbetsyta på ett sätt som passar ditt team

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Enligt en G2-recension från en småföretagare:

ClickUp erbjuder ett imponerande utbud av funktioner som gör det enkelt att anpassa arbetsflöden, hantera uppgifter och följa framsteg på ett och samma ställe. Jag älskar att jag kan skapa vyer som är skräddarsydda för varje projekt, ställa in automatiseringar och integrera det med andra verktyg jag redan använder. Det är mycket mångsidigt, oavsett om det gäller personlig uppgiftshantering eller komplexa affärsprocesser. Mallarna och instrumentpanelerna är särskilt användbara för att hålla allt organiserat och lätt att följa.

Vår AI-handbok för småföretag beskriver exakt hur du använder AI för att minska komplexiteten istället för att lägga till fler verktyg.

Hantera arbetsöverbelastning med ClickUps integrerade lösning

🧠 Kul fakta: Small Business Administration grundades 1953 för att finansiera företag och försvara dem juridiskt. Dess ursprungliga uppdrag innefattade att hjälpa småföretag att vinna statliga kontrakt mot större konkurrenter.

2. Zoom (Bäst för teammöten på distans)

via Zoom

Minns du när videosamtal innebar pixliga ansikten och stunder då man frågade ”hör du mig nu?”? Zoom förändrade det helt.

Gränssnittet känns så intuitivt att även den mest teknikovilliga teammedlemmen kan ansluta sig utan problem. Och det som verkligen utmärker den här samarbetsappen för småföretag är hur den hanterar avbrott på ett smidigt sätt. När någon tappar anslutningen kan de ansluta sig igen utan problem utan att störa hela mötets flöde.

Zooms bästa funktioner

Anordna webbseminarier och stora möten med upp till 1 000 deltagare utan att kompromissa med videokvaliteten

Spela in möten direkt till molnlagring så att teammedlemmarna kan ta del av diskussioner de missat

Skapa grupprum under stora möten för att dela upp deltagarna i mindre grupper för fokuserade diskussioner och teamövningar

Dela specifika applikationer, whiteboards eller flera skärmar samtidigt under presentationer

Begränsningar i Zoom

I gratisversionen avbryts möten efter 40 minuter om fler än två personer deltar

Videokvaliteten försämras märkbart under tider med hög belastning eller när internetanslutningen är instabil

Tidiga versioner av Zoom drabbades av säkerhetsproblem i form av ”Zoombombing”, men de flesta av dessa problem har nu lösts. Ändå kräver företag inom finans, hälso- och sjukvård eller juridik ofta ytterligare säkerhetslager

Avancerade funktioner som molninspelning och administrativa kontroller kräver betalda prenumerationer

Priser för Zoom

Basic : Gratis

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 21,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 55 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoom?

Enligt en recension på G2:

Ärligt talat, det jag gillar mest med Zoom Workplace är hur enkelt det gör allt. Jag behöver inte stressa över att lista ut hur saker och ting fungerar, det bara funkar. Oavsett om jag hoppar in på ett snabbt samtal, delar min skärm eller använder chatten för att hålla kontakten med kollegorna, känns allt väldigt smidigt och naturligt. Jag gillar också att det inte krånglar, även när mitt Wi-Fi inte är perfekt. Nämnde jag grupprummen? Grupprummen är en absolut game-changer för grupparbete. Det gör det enkelt och smidigt att hålla kontakten med andra.

3. Square (Bäst för mobilbetalningar)

via Square

Din smartphone har just blivit en kassaapparat, och det är Square som har gjort det möjligt. Detta betalningssystem förvandlar vilken mobil enhet som helst till en kassaterminal, perfekt för företag som behöver ta emot betalningar var som helst.

Den lilla vita kortläsaren kanske ser enkel ut, men den är utformad för att hantera kaoset i verkliga transaktioner. Square eliminerar också de traditionella problemen med säljarkonton och komplicerade avgiftsstrukturer genom att hålla allt transparent och enkelt.

Squares bästa funktioner

Ta emot chipkort, kontaktlösa betalningar och mobila plånböcker som Apple Pay och Google Pay med hjälp av kompakta kortläsare som ansluts till smartphones eller surfplattor

Håll koll på lagernivåerna i realtid på flera platser och få automatiska aviseringar när produkterna börjar ta slut eller är slut i lager

Få tillgång till detaljerade försäljningsanalyser som visar toppförsäljningstider, populära produkter och kundernas köpmönster

Skicka professionella fakturor via e-post eller SMS med automatiska påminnelser för förfallna fakturor

Square-begränsningar

Transaktionsavgifterna varierar mellan 2,6 % och 3,5 % per transaktion, vilket kan påverka vinstmarginalerna för småföretag med stora volymer

Begränsade anpassningsmöjligheter för kvitton, fakturor och kundmaterial

Svarstiderna för kundsupport kan bli längre under perioder med hög belastning

Priser för Square

Gratis (+ hanteringsavgifter)

Plus: 29 $+/månad (+ hanteringsavgifter)

Premium: Anpassad prissättning (+ behandlingsavgifter)

Square-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 155 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 315 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Square?

Från en recension på G2:

Den är användarvänlig även för de i vårt team som inte är tekniskt kunniga, med fantastiska funktioner som gör det smidigt att hantera betalningar, lager och kundtransaktioner både online och offline. […] Jag tror att det enda problemet med Square är de höga transaktionskostnaderna. Eftersom vi använder den här programvaran mycket ofta blir avgifterna ganska höga

💡 Proffstips: Tänk på att välja appar för småföretag som fungerar bra tillsammans med andra verktyg. En snygg app som inte kan integreras med ditt bokföringsverktyg, CRM-system eller e-postplattform kommer att orsaka fler problem än den löser. Leta efter inbyggda integrationer eller stöd för Zapier/Make.

4. QuickBooks (Bäst för bokföring i småföretag)

via QuickBooks

QuickBooks har blivit det självklara valet för småföretag eftersom det erbjuder en perfekt balans mellan kraftfulla funktioner och användarvänlighet.

Med den här appen kan du skicka professionella fakturor, hålla koll på vem som har betalat (och vem som inte har gjort det) samt övervaka dina utgifter. Den ansluts till dina bankkonton så att dina transaktioner importeras automatiskt, vilket sparar tid jämfört med manuell inmatning. Du får också lättlästa rapporter som ger en tydlig bild av din ekonomiska situation utan att överväldiga dig med teknisk jargong.

De bästa funktionerna i QuickBooks

Importera och kategorisera banktransaktioner automatiskt från anslutna konton samtidigt som du identifierar dubbla poster och flaggar ovanliga utgifter

Skapa anpassningsbara fakturor med ditt varumärke, dina betalningsvillkor och automatiska påminnelser om försenade betalningar som skickas via e-post eller vanlig post

Sammanställ finansiella rapporter i realtid, inklusive resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesöversikter

Integrera med över 650 tredjepartsapplikationer, inklusive betalningsleverantörer, lagerhanteringssystem och verktyg för kundrelationshantering

Begränsningar i QuickBooks

Inlärningskurvan kan vara brant för användare utan bakgrund inom redovisning eller erfarenhet av bokföring

Kvaliteten på kundsupporten varierar avsevärt mellan olika prenumerationsnivåer, där basplanerna erbjuder begränsad support

Mobilappen synkroniseras inte alltid direkt med datorversionen, vilket kan orsaka förseningar i rapporteringen för team som arbetar på resande fot

Priser för QuickBooks

Simple Start: 19 $/månad

Essentials: 28 $/månad

Plus: 40 $/månad

Avancerat: 76 $/månad

Betyg och recensioner för QuickBooks

G2: 4,0/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 8 120 recensioner)

Vad säger verkliga användare om QuickBooks?

En recension på G2 lyder:

Det jag gillar mest med Intuit QuickBooks är det mycket användarvänliga gränssnittet och de praktiska funktionerna, som förenklar bokföringen för småföretag. Det ger dig en bra överblick över fakturering, utgiftshantering och skatteberäkningar, vilket gör ekonomihanteringen snabbare och mycket effektiv.

📖 Läs också: Bästa prisvärda databasprogram för småföretag

5. Expensify (Bäst för automatisering av utgiftsrapporter)

via Expensify

Expensify gör utgiftsrapporteringen nästan smärtfri. Denna app insåg att ingen vill sortera kvitton i slutet av månaden, så den vände helt på processen. Istället för att samla ihop allt hanterar du utgifterna allteftersom de uppstår.

Det magiska sker när din chef kan godkänna utgifter medan han eller hon väntar på lunchen, och ersättningarna dyker upp på ditt konto utan att någon behöver röra ett kalkylblad eller jaga efter underskrifter.

Expensifys bästa funktioner

Skanna kvitton med din smarttelefonkamera för att hämta information om butiken, datum, belopp och skatteuppgifter

Beräkna avstånd och tillämpa IRS-godkända milersättningssatser för ersättning med hjälp av GPS-positionering

Skapa flernivågodkännandeprocesser som dirigerar utgifter till rätt chef eller avdelning utifrån typ och belopp

Importera transaktioner från företagskort och koppla dem till inlämnade kvitton för att undvika dubbelregistreringar

Begränsningar i Expensify

Skanningsnoggrannheten minskar vid skrynkliga, blekta eller handskrivna kvitton, vilket kräver manuell inblandning

Begränsade anpassningsmöjligheter för utgiftskategorier, godkännandeprocesser och rapporteringsformat

Mobilappen kraschar ibland när stora mängder kvitton bearbetas eller under perioder med hög belastning

Integrationsmöjligheterna beror i hög grad på befintlig bokföringsprogramvara och kan kräva teknisk konfiguration

Priser för Expensify

Collect: 5 $/månad per användare

Kontroll: Anpassade priser

Betyg och recensioner för Expensify

G2: 4,5/5 (över 5 395 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 135 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Expensify?

En Redditor skriver:

Jag har använt Expensify i ett par år nu och det har verkligen varit en game changer för mitt småföretag. Skanningen av kvitton är superprecis, och jag älskar att jag kan hantera ersättningar, utgifter och till och med företagskort på ett och samma ställe. Det är inte perfekt (vilken programvara är det?), men det sparar mig massor av tid och huvudvärk. Definitivt värt att kolla in om du är trött på manuell utgiftshantering.

📊 Mini-fallstudie: Ersätt 5+ verktyg med en enda arbetsyta När marknadsföringsbyrån Hit Your Mark Media granskade sin verksamhet var problemet uppenbart. Arbetet skedde i Slack, Miro, Toggl, Loom och andra verktyg. Projekten gick långsammare än de borde ha gjort eftersom informationen var utspridd över flera verktyg. Så teamet samlade allt i ClickUp. ⚡ Resultaten kom omedelbart: 5+ verktyg ersatta inom kommunikation, planering och rapportering

3 000 dollar i besparingar per år genom att slopa Slack efter övergången till ClickUp Chat

Dashboards i realtid som spårar sprintpoäng, arbetsbelastning och prestanda

Snabbare bonusutbetalningar tack vare tydliga, mätbara produktivitetsdata Grundaren Derek Archer säger att förändringen har förändrat hur byrån arbetar. I stället för att sammanfoga uppdateringar från flera olika appar hanterar teamet nu kunduppdrag, kommunikation, dokumentation och rapportering från en enda arbetsyta. 🚀

6. BambooHR (Bäst för hantering av personalinformation)

via BambooHR

BambooHR:s app för småföretag placerar informationen om ditt team precis där du vill ha den. Hämta kontaktuppgifter, ledighetsansökningar och mycket mer på några sekunder. Allt är organiserat, lätt att hitta och klart när du är det.

Så här fungerar det. Nyanställda kan smidigt komma igång utan att känna sig stressade eller överväldigade. Chefer får vänliga påminnelser om födelsedagar, jubileum och utvärderingsdatum (för ärligt talat, vi glömmer alla ibland). Och när någon behöver kolla sin ledighetsbalans eller uppdatera sin kontaktperson i nödfall? Då gör de det helt enkelt. Inga formulär att fylla i, ingen väntan på att någon ska återkomma.

BambooHR:s bästa funktioner

Organisera medarbetarinformation i digitala profiler med kontaktuppgifter, anställningshistorik, prestationsuppgifter och dokumentlagring som är tillgänglig för behörig personal

Automatisera introduktionsprocesserna med anpassningsbara checklistor som guidar nyanställda genom pappersarbete, utbildningsmoduler och presentationer för teammedlemmarna

Skapa utkast till rapporter om efterlevnad av regler för lika möjligheter i arbetslivet (EEO), arbetssäkerhet och andra lagkrav med hjälp av inbyggda mallar och datafilter

Ge medarbetarna möjlighet att via självbetjäningsportaler uppdatera personuppgifter, se lönebesked, ta del av företagets policyer och anmäla sig till förmåner

Begränsningar i BambooHR

Lönefunktionerna är grundläggande och kan kräva ytterligare integrationer

Anpassningsalternativen för arbetsflöden, fält och användarbehörigheter kan vara begränsande

Användare rapporterar att vardagliga uppgifter som att skapa anbud eller uppdatera löneändringar fortfarande kräver flera manuella steg

Priser för BambooHR

Anpassade priser

BambooHR:s betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 065 recensioner)

Vad säger verkliga användare om BambooHR?

Från ett inlägg på Reddit:

Bamboo har en av de mest kompletta funktionsuppsättningarna (kanske den mest kompletta), särskilt om du prioriterar regelefterlevnad och rapportering. Deras verktyg för att spåra ledighet och onboarding är gedigna, och de har inbyggd lönehantering. Det är ganska fantastiskt och omfattande… priset var i slutändan det som avgjorde saken för oss… det var den dyraste offerten vi fick.

🧠 Kul fakta: 1946, efter andra världskriget, startade återvändande amerikanska veteraner tusentals småföretag med hjälp av GI-lagen. Detta ledde till en av de största entreprenörsboomen i amerikansk historia och omformade ekonomin i småstäderna.

7. WordPress (Bäst för flexibel webbplatsskapande)

via WordPress

WordPress ligger till grund för de flesta webbplatser eftersom det är tillräckligt flexibelt för allt: bloggar, webbutiker, medlemswebbplatser eller fullskaliga affärsplattformar.

Denna plattform ger dig full kontroll över din webbplats utseende och funktionalitet utan att låsa fast dig i rigida mallar. Det som började som en bloggplattform har utvecklats till en komplett webbplatslösning som kan hantera allt från enkla företagswebbplatser till komplexa e-handelsbutiker.

Det krävs en viss inlärningskurva, men belöningen är en webbplats som växer med ditt företag istället för att begränsa det.

WordPress bästa funktioner

Anpassa din webbplats med professionellt designade teman, inbyggda redigerare eller anpassad CSS för ett unikt varumärke

Utöka webbplatsens funktionalitet med över 60 000 plugins för e-handel, SEO-optimering, kontaktformulär, integration med sociala medier och analysverktyg

Optimera innehåll för sökmotorer med hjälp av inbyggda SEO-verktyg och plugins som analyserar användningen av nyckelord, metabeskrivningar och sidans prestanda

Skala upp webbplatser från enkla bloggar till komplexa affärsplattformar med flera användarroller, medlemsområden och e-handelsfunktioner

Begränsningar i WordPress

Regelbundna uppdateringar av kärnprogramvara, teman och plugins kräver löpande underhåll och kompatibilitetskontroller

Plugin-konflikter kan orsaka webbplatskrascher, säkerhetsbrister eller funktionsproblem

Krav och kostnader för webbhotell varierar avsevärt beroende på webbplatsens trafik och funktionskrav

Priser för WordPress

Gratis

Privat: 9 $/månad

Premium: 18 $/månad

Företag: 40 $/månad

Handel: 70 $/månad

Enterprise: Från 25 000 USD/år

Betyg och recensioner för WordPress

G2: 4,4/5 (över 2 570 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 15 070 recensioner)

Vad säger verkliga användare om WordPress?

Någon på Reddit delar med sig:

Stödet för plugins och teman, för utvecklare och communityn, är tillräckligt för att jag ska fortsätta använda WordPress. Gränssnittet är också mycket lättanvänt och lätt att navigera i, även för nybörjare.

📮 ClickUp Insight: 31 % av cheferna föredrar visuella tavlor, medan andra förlitar sig på Gantt-diagram, instrumentpaneler eller resursöversikter. Men de flesta verktyg tvingar dig att välja ett. Om gränssnittet inte stämmer överens med ditt sätt att tänka blir det bara ytterligare ett hinder. Med ClickUp behöver du inte välja. Växla mellan AI-drivna Gantt-diagram, Kanban-tavlor, instrumentpaneler eller arbetsbelastningsvy med ett enda klick. Och med ClickUp AI kan du automatiskt generera skräddarsydda vyer eller sammanfattningar baserat på vem som tittar – oavsett om det är du, en chef eller din designer. 💫 Konkreta resultat: CEMEX påskyndade produktlanseringarna med 15 % och minskade kommunikationsfördröjningarna från 24 timmar till några sekunder med hjälp av ClickUp.

8. Wix (Bäst för visuell webbplatsbyggnad)

via Wix

Wix tilltalar personer som tänker visuellt och vill se exakt hur deras webbplats kommer att se ut medan de bygger den. Drag-and-drop-gränssnittet känns naturligt; du placerar element precis där du vill ha dem, justerar färger och typsnitt i realtid och förhandsgranskar allt direkt.

Denna app för småföretag har också undanröjt de tekniska hinder som traditionellt sett gjort det svårt för icke-utvecklare att skapa webbplatser.

Wix bästa funktioner

Bläddra bland hundratals professionellt utformade mallar sorterade efter bransch, företagstyp och stil, med enkla verktyg för att anpassa var och en

Anpassa din webbplats smidigt för visning på mobiler och surfplattor med hjälp av en responsiv design som justerar layouten automatiskt

Lägg till fullständiga e-handelsfunktioner som produktlistor, kundvagnar, säkra betalningar och lageruppföljning för att stödja onlineförsäljningen

Använd Wix ADI för att omedelbart skapa en komplett webbplats som är skräddarsydd för ditt varumärke, med hjälp av din företagsinformation och dina designpreferenser

Begränsningar hos Wix

Malländringar kräver att hela webbplatsen byggs om från grunden, eftersom designen är mallspecifik

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med självhostade lösningar och begränsad åtkomst till webbplatsens kod

Avancerade funktioner som e-handelsfunktioner och premiumappar kräver dyra prenumerationsuppgraderingar

SEO-funktionerna är grundläggande och uppfyller kanske inte kraven för konkurrensutsatta branscher

Priser för Wix

Gratis

Light: 17 $/månad (faktureras årligen)

Core: 29 $/månad (faktureras årligen)

Business: 39 $/månad (faktureras årligen)

Business Elite: 159 $/månad (faktureras årligen)

Wix-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 725 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 10 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wix?

En G2-recension lyfter fram:

Det har blivit en helt integrerad marknadsföringsplattform (lite-version)... så om du behöver det absolut nödvändigaste inom CRM, e-postmarknadsföring, kundvagn etc. tillsammans med en kodfri webbplatsbyggare är det ingen dålig startpunkt, och deras mallbibliotek är ganska bra. Men det är också därför det inte är en bra plattform om du tror att ditt företag kommer att växa – inget av verktygen är lika robust som något annat – det är en slags plattform som kan lite av allt men inte är särskilt bra på något, men som kan vara en okej startpunkt.

🔍 Visste du att? De flesta småföretag med anställda har ett team på cirka 12 personer – små men starka.

9. Canva (Bäst för snabb grafisk design)

via Canva

Grafisk design krävde tidigare dyr programvara och flera års utbildning. Canva har förändrat det genom att göra design av professionell kvalitet tillgänglig för alla som har en internetanslutning.

Deras marknadsföringsverktyg är perfekta för alla som vill skapa professionellt utseende grafik på några minuter. Behöver du ett inlägg på sociala medier? En flygblad? En presentation? Välj bara en mall för designprojektledning och anpassa den efter dina behov. Det som gör Canva speciellt är dess förmåga att balansera enkelhet med professionella resultat. Du kan skapa något som ser snyggt ut utan att lägga timmar på det.

Canvas bästa funktioner

Utforska miljontals stockfoton, ikoner, illustrationer och designresurser som ingår i ditt abonnemang

Samarbeta med teammedlemmar i designprojekt med hjälp av redigering, kommentarer och godkännandeprocesser i realtid

Säkerställ enhetlighet i varumärket i alla designer med hjälp av anpassade färgpaletter, typsnitt, uppladdning av logotyper och mallar för varumärkesriktlinjer

Anpassa storleken på dina designer automatiskt för olika sociala medieplattformar, utskriftsformat och marknadsföringskanaler med Magic Resize

Begränsningar i Canva

Avancerade designfunktioner som bakgrundsborttagning, premiummallar och varumärkespaket kräver betalda prenumerationer

Alternativen för att anpassa mallar kan vara begränsade för komplexa designprojekt som kräver exakt kontroll över elementen

Exportkvaliteten uppfyller kanske inte professionella tryckstandarder för marknadsföringsmaterial med hög upplösning

Licensvillkoren för stockfoton och grafik kan vara restriktiva för vissa kommersiella användningsområden och återförsäljning.

Canvas priser

Gratis

Pro: 15 $/månad per användare

Företag: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Canvas betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 865 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Canva?

Som delats på Reddit:

Canva är ett fantastiskt verktyg för både proffs och amatörer. Jag kan vända mig till det om någon säger ”hej, jag behöver en animerad annons inom de närmaste tio minuterna”, och om någon kommer till mig med ett uppdrag som är så litet eller enkelt att det inte är värt min tid, som ett visitkort eller en bröllopsinbjudan, kan jag bara hänvisa dem till Canva och gå vidare. Det är som en självutcheckningskassa för design.

10. Sortly (Bäst för visuell lagerhantering)

via Sortly

Lagerhantering behöver inte innebära ändlösa kalkylblad och streckkodsläsare. Sortly använder foton för att hjälpa dig se vad du har och var det finns, vilket är mer logiskt än att försöka komma ihåg kryptiska produktkoder.

AI-verktyget för nystartade företag tilltalar visuella lärare som hellre ser sitt lager än läser om det. Du kan organisera artiklarna på det sätt som passar ditt företag bäst, oavsett om det är efter plats, kategori eller projekt.

Sortlys bästa funktioner

Skanna streckkoder och QR-koder för att direkt lägga till artiklar, justera antal och övervaka lagerrörelser mellan olika platser

Aktivera varningar vid låga lagernivåer som skickar e-post eller push-meddelanden när lagret sjunker under dina inställda gränser

Skapa detaljerade lagerrapporter med kostnadsfördelningar, rörelseloggar och värderingssammanfattningar som synkroniseras med dina bokföringsverktyg

Se lagerdata på alla enheter (även offline) för smidig åtkomst under lager- eller fältarbete

Sortlys begränsningar

Begränsade möjligheter att anpassa mallar, ändra mappfärger eller lägga till bilder i mappar hindrar en flexibel visuell organisation

Mindre lämpligt för verksamheter som behöver stöd för tillverkning, efterfrågeprognoser, stycklistor eller komplex rapportering

Mobilappen är användbar för snabba sökningar, men massåtgärder kräver fortfarande en stationär dator, vilket inte är idealiskt för team som uppdaterar lagret i omgångar.

Sortlys priser

Gratis

Avancerat: 49 $/månad

Ultra: 149 $/månad

Premium: 299 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Sortlys betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (945+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sortly?

På Capterra skrev en användare:

Sortly har hjälpt oss på många sätt, bland annat genom att minimera kostnaderna, minska den tid som krävs för att hantera vårt lager, ge oss möjlighet att snabbt se vår aktuella lagerstatus och kraftigt minska pappersarbetet.

💡 Proffstips: Gör feedback till en del av dina verktyg. Fråga ditt team en gång i månaden: ”Vilken app irriterar dig mest just nu?” En liten justering eller byte kan lösa upp timmar av dold friktion.

11. Google Analytics (Bäst för att mäta webbplatsens prestanda)

via Google Analytics

Din webbplats kanske får besökare, men Google Analytics berättar historien bakom siffrorna. Det går utöver enkla besökarstatistik och visar hur människor använder din webbplats.

Du kan se vilka sidor som håller besökarna kvar, vilka som får dem att lämna webbplatsen omedelbart och vilken väg de tar genom din webbplats. Det verkliga värdet ligger i att förstå besökarnas beteendemönster för att fatta smartare beslut om innehåll, design och marknadsföringsinvesteringar.

De bästa funktionerna i Google Analytics

Identifiera trafikkällor och effektiviteten hos olika marknadsföringskanaler, inklusive organisk sökning, betald annonsering, sociala medier och hänvisningssidor

Analysera målgruppens demografi, såsom ålder, kön, plats, intressen och enhetsanvändning, för att bättre förstå dina besökare

Övervaka webbplatsens prestandamätvärden, såsom sidladdningstider, serverns svarstider och problem med mobilanvändbarheten som påverkar användarupplevelsen

Definiera anpassade konverteringsmål för ditt småföretag och aktivera e-handelsspårning för att övervaka registreringar, nedladdningar eller försäljning

Begränsningar i Google Analytics

Komplexiteten i gränssnittet kan överväldiga nya användare med för många alternativ och teknisk terminologi

Datainsamling påverkar noggrannheten för webbplatser med hög trafik, vilket kan snedvrida viktiga mätvärden och trender

Sekretessbestämmelser som GDPR och CCPA begränsar spårningsmöjligheterna och datainsamlingen i vissa regioner

Priser för Google Analytics

Gratis

Google Analytics 360: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Google Analytics

G2: 4,5/5 (över 6 465 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 8 140 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Analytics?

Någon på G2 skriver:

Det är som att ha röntgensyn på vad som händer på din webbplats. Jag älskar hur detaljerad informationen är. Du kan verkligen gräva djupare i vad som fungerar och vad som inte gör det. Realtidsvyn är särskilt häftig när du lanserar något nytt och vill se trafiken komma in live. […] Inlärningskurvan är rejäl. Det är inte det mest intuitiva verktyget om du just har börjat, och gränssnittet kan kännas överväldigande till en början. Jag önskar också att instrumentpanelerna var lite mer anpassningsbara utan att man behöver gå ner i ett kaninhål av inställningar eller verktyg från tredje part.

🔍 Visste du att? Enligt den amerikanska handelskammaren använder 95 % av småföretagen minst en teknisk plattform för att se till att verksamheten flyter smidigt.

12. Wave (Bäst för budgetmedveten bokföring)

via Wave

Wave gör den ekonomiska sidan av att driva ett företag mycket mindre stressande och, vågar vi säga, till och med ganska tillfredsställande? Skicka snygga fakturor, koppla ditt bankkonto för att följa in- och utbetalningar och se hur din kassa ser ut utan att behöva klicka dig igenom 15 flikar.

Den organiserar också dina utgifter för enkel sortering och genererar grundläggande rapporter, såsom resultaträkning, moms och kontosaldon.

Wave: de bästa funktionerna

Anslut bankkonton och kreditkort för automatisk import och kategorisering av transaktioner med hjälp av algoritmer för maskininlärning

Håll koll på företagets utgifter med hjälp av mobil kvittoskanning som automatiskt extraherar leverantörsinformation, belopp och skatteuppgifter

Hantera kundbetalningar genom integrerade lösningar, såsom kreditkort, banköverföringar och onlinebetalningsalternativ

Begränsningar i Wave

Kundsupporten är begränsad till e-post och online-resurser, utan telefonsupport eller livechatt.

Avancerade funktioner som lagerhantering, projektuppföljning och stöd för flera valutor är inte tillgängliga

Vissa användare har upplevt oväntade kontostängningar och betalningsproblem

Inga funktioner för massredigering

Priser för Wave

Gratis

Pro: 16 $/månad

Betyg och recensioner för Wave

G2: 4,3/5 (över 295 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 695 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wave?

Från en diskussion på Reddit:

Det är mycket bättre än de flesta alternativ jag provat för mitt småföretag. Jag behövde hantering av lager, tjänster och reservdelar, och det här var ett av få verktyg som klarar det. Jag saknar att det var gratis, men de 20 dollar i månaden eller vad det nu kostar är helt värt det

📖 Läs också: Hur man hittar en affärsmentor för entreprenörer

13. Hootsuite (Bäst för schemaläggning av inlägg på sociala medier)

via Hootsuite

Hootsuites marknadsföringsapp för småföretag hjälper dig att ligga steget före i konversationen med realtidsbevakning av sociala medier från över 150 miljoner källor, inklusive bloggar, forum och poddar. Upptäck omnämnanden av ditt varumärke, följ stämningen och filtrera bort bruset med AI-drivna taggar och anpassade aviseringar, så att du bara får det som är relevant.

När det är dags att publicera kan du schemalägga innehåll i bulk, förhandsgranska allt i en visuell kalender och publicera på Instagram, LinkedIn, TikTok och mer.

Hootsuites bästa funktioner

Analysera inläggens resultat med detaljerade mätvärden, såsom engagemangsnivåer, räckvidd, visningar och klickfrekvenser på alla anslutna plattformar

Samordna med ditt team genom godkännandeprocesser, rollbaserade behörigheter och delade innehållsbibliotek för att säkerställa enhetlig kommunikation

Håll koll på konkurrenter och branschtrender med verktyg som avslöjar tillväxtmöjligheter och jämför prestanda med liknande företag

Begränsningar i Hootsuite

I gratisversionen är användarna begränsade till tre sociala profiler och 30 schemalagda inlägg per månad

Instrumentpanelen kan kännas överbelastad och svår att förstå

Möjligheterna att publicera på Instagram är begränsade på grund av plattformens restriktioner, vilket kräver ytterligare steg för vissa typer av innehåll

Priser för Hootsuite

Gratis provperiod

Standard: 149 $/månad per användare

Avancerat: 399 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Hootsuite

G2: 4,2/5 (över 6 230 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hootsuite?

En recension från Reddit lyder:

Som kommunikationschef använder jag Hootsuite varje dag. Vi kan hantera flera sociala mediekonto samtidigt, schemalägga många inlägg, följa statistik och det är väldigt intuitivt. Jag tycker dock att det har några nackdelar, till exempel att man inte kan ladda upp PDF-filer eller tagga enskilda personer. Men det är ett fantastiskt verktyg!

🧠 Kul fakta: Zara började som en liten klädbutik i Spanien som hette Zorba. När ägaren insåg att det fanns en bar i närheten med samma namn, bytte han plats på några bokstäver och döpte om butiken till Zara. Den omprofileringen bidrog till att lansera ett av världens mest flexibla modeimperier.

14. Grammarly Business (Bäst för professionellt skrivande)

via Grammarly

Att driva ett småföretag innebär att skriva mycket – e-post, offerter, inlägg på sociala medier, teamuppdateringar. Grammarly Business hjälper dig att alltid låta skarp. Det upptäcker klumpiga formuleringar, grammatiska fel och inkonsekvent ton innan du trycker på skicka, så att du inte behöver sakta ner för att dubbelkolla allt.

Det är också ett pålitligt verktyg för att skapa bättre skrivvanor i hela teamet. Förslagen är lätta att följa och användbara. Din varumärkesröst förblir konsekvent, kommunikationen blir tydligare och allt känns lite mer professionellt utan extra ansträngning.

De bästa funktionerna i Grammarly Business

Säkerställ enhetlighet i teamkommunikationen och marknadsföringsmaterialet genom att anpassa varumärkets ton och stilguide

Utvärdera teamets skrivande med detaljerade rapporter som belyser vanliga fel, utvecklingsmönster och övergripande effektivitetsmått

Upptäck plagiering och bevara innehållets originalitet med hjälp av omfattande databasjämförelser för allt skriftligt material

Få tillgång till avancerat skrivstöd med förslag på ett rikare ordförråd, bättre meningsbyggnad och anpassad läsbarhet för specifika målgrupper

Begränsningar i Grammarly Business

Gratisanvändare möts ofta av påträngande uppmaningar och låsta förslag – ibland är till och med grundläggande korrigeringar låsta bakom betalväggar

Grammarly kan vara alltför aggressivt och tvinga fram koncisa eller aktiva formuleringar som inte stämmer överens med den avsedda tonen

Den påträngande flytande widgeten kan skymma text och påverka användarupplevelsen

Priser för Grammarly

Gratis

Pro: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Grammarly

G2: 4,7/5 (över 10 525 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Grammarly Business?

Baserat på en recension på Capterra:

Jag älskar att man kan anpassa skrivverktyget så att man kan ställa in företagets skrivstandarder, vilket ger kommunikationen en mer professionell ton. […] Grammarly Business är mycket mångsidigt och integreras med vanlig programvara som Gmail, webbläsare, Microsoft Office och mycket mer. Att använda detta verktyg är både en livräddare och en tidsbesparing – det redigerar, korrekturläser och minskar den ansträngning och tid du skulle lägga på att granska texter. […] Jag önskar att Grammarly Business skulle fokusera mer på att stödja flera språk, så att det blir ett verkligt nationellt skrivverktyg.

💡 Proffstips: Välj appar för småföretag som växer med dig. Leta efter flexibel prissättning, uppgraderingsmöjligheter och funktioner som stöder nästa steg i din utveckling. Du vill inte behöva bygga om dina system varje gång du anställer en ny medarbetare eller lägger till en ny tjänst.

15. Calendly (Bäst för tidsbokning)

via Calendly

Att boka möten ska inte kräva fem mejl och en kalenderkontroll. Calendly gör det enkelt för andra att se när du är ledig och boka en tid som passar er båda.

Den sköter också de tråkiga uppgifterna som bekräftelser, påminnelser och kalenderuppdateringar. Du behåller kontrollen över ditt schema utan att behöva hantera varje steg. Allt som återstår är att dyka upp väl förberedd.

Calendlys bästa funktioner

Integrera smidigt med Google Kalender, Outlook och andra kalendersystem för att undvika dubbelbokningar

Samla in information om deltagarna genom anpassningsbara registreringsformulär som samlar in relevanta uppgifter innan mötena börjar

Hantera tidszonskonverteringar automatiskt för global schemaläggning samtidigt som mötesiderna visas i varje deltagares lokala tidszon

Begränsningar i Calendly

I gratisversionen är användarna begränsade till en kalenderintegration och grundläggande mötes typer utan avancerade anpassningsmöjligheter

Vissa användare upplever buggar i schemaläggningen, tillfälliga fel på bokningssidan eller problem med kalendersynkronisering/integration (särskilt med Outlook).

Uppfyller inte HIPAA-kraven som standard, så vårdgivare inom medicin eller psykisk hälsa kan inte förlita sig på den utan ansvarsfriskrivningar eller kontroller

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 12 $/månad per användare

Teams: 20 $/månad per användare

Enterprise: 15 000 $/år

Betyg och recensioner för Calendly

G2: 4,7/5 (över 2 395 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Calendly?

En G2-recension om denna app för småföretag säger:

Calendly har verkligen effektiviserat vår schemaläggningsprocess. Det är fantastiskt att användare, kunder och potentiella kunder kan boka samtal med oss för allt från mjukvarudemonstrationer till teknisk support, utbildning och snabba uppdateringar… Inställningarna för evenemangstyper kan vara lite krångliga – de är inte alltid särskilt intuitiva. Och ibland känns det som att inställningarna ändras utan förvarning, vilket kan vara ganska förvirrande när vi plötsligt stöter på oväntade förändringar.

🔍 Visste du att? Mer än 50 % av småföretagarna säger att de arbetar fler timmar nu än förra året.

16. TripIt (Bäst för hantering av resplaner)

via TripIt

Affärsresor innebär att hantera flera bokningar, bekräftelser och resplaner, vilket gör TripIt oumbärligt för frekventa resenärer. Denna app skapar automatiskt välorganiserade resplaner utifrån bekräftelser via e-post för flyg, hotell och hyrbilar.

Appen för småföretag ger flyguppdateringar i realtid, information om ändrade gater och meddelanden om förseningar. TripIt håller även koll på lojalitetspoäng, utgiftskategorier och resemönster. Den fungerar offline, vilket garanterar tillgång till viktig reseinformation även i områden med begränsad uppkoppling.

TripIts bästa funktioner

Vidarebefordra e-postbekräftelser från flygbolag, hotell och biluthyrningsföretag för att automatiskt skapa omfattande resplaner

Få flyguppdateringar i realtid om ändringar av gater, förseningar, inställda flyg och alternativa flygalternativ via push-meddelanden

Kategorisera kostnader för flyg, hotell, måltider och marktransport för affärsrapportering

Dela detaljerade resplaner med kollegor, assistenter eller familjemedlemmar som behöver tillgång till dina resplaner och kontaktuppgifter

Begränsningar i TripIt

Avancerade funktioner som platsspårning, prisvarningar och alternativa flygalternativ kräver det dyra Pro-abonnemanget

Vid automatisk skapande av resplaner kan bokningsbekräftelser ibland missas eller så misslyckas systemet med att tolka komplexa researrangemang

Begränsad integration med företagets reshanteringssystem och programvara för utgiftsrapportering

Funktionerna för utgiftshantering är grundläggande jämfört med specialiserade appar för företagsutgifter

Priser för TripIt

Gratis

TripIt Pro: 49 $/år (faktureras årligen)

TripIt-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om TripIt?

Hör vad denna Reddit-användare har att säga:

Jag har använt Tripit i flera år och det är ett utmärkt ställe att vidarebefordra dina bokningsbekräftelser och liknande till. Jag älskar att ha all min reseinformation samlad på ett ställe. Om du letar efter något finns det bara ett ställe du behöver gå till. Och du kan ta en titt på hela din resplan [sic] och se om du kanske har glömt att boka hotell för en etapp (det är särskilt användbart ju längre du reser).

17. Mailchimp (Bäst för e-postmarknadsföringskampanjer)

via Mailchimp

E-postmarknadsföring är fortfarande ett av de mest effektiva sätten att nå kunder, och Mailchimp gör det möjligt för företag i alla storlekar att skapa kampanjer.

Denna app erbjuder e-postredigerare med dra-och-släpp-funktion, mallar för småföretag och automatiserade arbetsflöden. Mailchimp tillhandahåller även detaljerad statistik om öppningsfrekvens, klickfrekvens och konverteringsspårning.

Mailchimps bästa funktioner

Segmentera målgrupper utifrån demografi, köpbeteende, e-postengagemang och anpassade fält för mycket riktade meddelanden

Automatisera e-postsekvenser som välkomstserier, återhämtning av övergivna kundvagnar, födelsedagskampanjer och uppföljningar efter köp som utlöses baserat på kundernas åtgärder

Integrera med e-handelsplattformar som Shopify, WooCommerce och Magento för personliga produktrekommendationer och automatiserade marknadsföringskampanjer

Begränsningar i Mailchimp

I gratisversionen är antalet abonnenter begränsat till 2 000 kontakter och avancerade automatiseringsfunktioner är begränsade

Alternativen för att anpassa mallar kan vara begränsande för komplexa e-postdesign som kräver exakt kontroll över layout och utformning

Kvaliteten på kundsupporten varierar avsevärt mellan olika prenumerationsnivåer, där basplanerna erbjuder begränsad support

Avancerade funktioner som multivariat testning, avancerad segmentering och detaljerad rapportering kräver dyra premiumabonnemang

Priser för Mailchimp

Gratis

Essentials: 13 $/månad

Standard: 20 $/månad

Premium: 350 $/månad

Betyg och recensioner för Mailchimp

G2: 4,3/5 (5 295+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 17 560 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Mailchimp?

En recension på G2 uttrycker det så här:

Mailchimp erbjuder en kraftfull uppsättning funktioner med sin e-postplattform som fungerar sömlöst med deras andra online-marknadsföringsprodukter, såsom webbplatser. Ganska lätt att använda med utmärkt support via e-post.

🔍 Visste du att? 73 % av generation Z och 75 % av millenniegenerationen säger att de skulle vara mer benägna att handla hos småföretag om upplevelsen var lika smidig som att handla hos stora detaljhandelskedjor.

Du kan använda fem appar… eller bara ClickUp

De bästa apparna för småföretag överöser inte användaren med funktioner bara för sakens skull. De underlättar arbetet, hjälper teamen att hålla fokus och ersätter det ständiga bytet mellan olika arbetsuppgifter.

ClickUp gör precis det.

Du kan planera projekt, chatta med ditt team, skriva utkast i Docs (med lite hjälp från AI) och till och med registrera arbetstid utan att lämna plattformen. Behöver du följa upp en potentiell kund? Skapa en snabb CRM-vy. Vill du slippa repetitiva uppgifter? Automatiseringar hjälper dig.

Här finns allt du behöver, utan kaos. 🌪️

