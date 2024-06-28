Du har lagt ner hela din själ i din affärsidé. Du har en fantastisk produkt (eller tjänst), en tydlig vision och drivkraften att lyckas. Men sedan slår verkligheten till. Budgetar måste följas upp, marknadsföringsplaner måste utarbetas och projektets deadlines närmar sig med stormsteg. Plötsligt känns entreprenörsdrömmen mer som en kaotisk kamp.

Men du är inte ensam.

Enligt U.S. Small Business Administration (SBA) utgör småföretag 99,7 % av alla företag i USA. Det är många drömmare som står inför liknande utmaningar.

Och vi har en lösning för dem alla.

Här är 10 kostnadsfria mallar för småföretag – förformaterade ritningar som hjälper dig att effektivisera verksamheten, planera projekt med laserfokus, organisera och övervaka ekonomin och utveckla marknadsföringsstrategier som ger resultat.

Från årliga budgetpresentationer till affärsplaner – dessa mallar hjälper dig att snabba på genomförandet av alla dina stora idéer och säga adjö till överbelastning.

Vad är mallar för småföretag?

Mallar för småföretag är fördesignade dokument som utgör en grund för olika uppgifter som är avgörande för att driva ett framgångsrikt företag. De fungerar som ritningar som hjälper dig att strukturera och organisera viktiga aspekter av ditt företag, vilket sparar dig tid och ansträngning att bygga upp allt från grunden.

Dessa mallar finns i olika format och tillgodoser de specifika behoven hos entreprenörer, start-up-grundare, frilansare och chefer.

Oavsett om du kämpar med att organisera den dagliga verksamheten, vill få samarbetsverktyg att fungera, planera projektets tidslinjer, hantera dina finanser effektivt eller utforma en vinnande marknadsföringsstrategi, finns det en mall som hjälper dig att hantera utmaningen.

Vad kännetecknar en bra mall för småföretag?

Här är vad som kännetecknar en bra mall för småföretag:

Fokusera på effektivitet: Tid är pengar, särskilt i de tidiga faserna av ett företag. Frilansare och start-up-grundare uppskattar mallar som är tydliga och koncisa och som hjälper dem att snabbt nå målet. Leta efter mallar med förifyllda avsnitt och lättförståeliga instruktioner som minimerar redigeringstiden.

Användbara insikter: Chefer och företagare behöver data för att fatta välgrundade beslut. Mallar som går utöver grundläggande layouter och erbjuder inbyggda formler eller beräkningar är livräddare. Till exempel kan en finansiell mall som automatiskt beräknar vinstmarginaler eller en kalender med inbyggda Chefer och företagare behöver data för att fatta välgrundade beslut. Mallar som går utöver grundläggande layouter och erbjuder inbyggda formler eller beräkningar är livräddare. Till exempel kan en finansiell mall som automatiskt beräknar vinstmarginaler eller en kalender med inbyggda marknadsföringsverktyg som spårar kampanjresultat spara dig timmar av analysarbete.

Varumärkeskonsistens: En stark varumärkesimage är avgörande för alla företag. Mallar som enkelt kan anpassas med din logotyp, färgschema och typsnitt säkerställer att dina dokument – från fakturor till projektförslag – behåller ett professionellt och enhetligt utseende.

Tillgänglighet och samarbete: Många företag arbetar idag på distans eller med distribuerade team. Leta efter mallar som är molnbaserade eller som enkelt kan delas inom ditt team. Detta främjar samarbete i realtid och säkerställer att alla arbetar med samma version.

Skalbarhet: Entreprenörer strävar efter tillväxt. Välj därför mallar som kan anpassas efterhand som ditt företag växer. Leta efter alternativ som låter dig lägga till eller ta bort avsnitt, duplicera element för flera projekt eller integrera med Entreprenörer strävar efter tillväxt. Välj därför mallar som kan anpassas efterhand som ditt företag växer. Leta efter alternativ som låter dig lägga till eller ta bort avsnitt, duplicera element för flera projekt eller integrera med marknadsföringsprogramvara och andra verktyg som du använder.

Genom att prioritera dessa funktioner hittar du mallar för småföretag som blir kraftfulla allierade i din entreprenörsresa och hjälper dig att bygga ett blomstrande företag.

10 kostnadsfria mallar för småföretag

Det bästa sättet att välja rätt mall för ditt nästa steg är att sätta dig ner med ditt team och bestämma vad ditt småföretag vill uppnå. Skapa en prioriteringslista och välj bland mallarna nedan för att anpassa dem efter dina mål.

1. ClickUp-mall för utgiftsrapport för småföretag

Ladda ner den här mallen Håll koll på alla utgifter för ditt småföretag på ett sammanhängande och organiserat sätt med ClickUps mall för utgiftsrapporter för småföretag.

Som småföretagare har du många roller. Men rollen som ekonomichef ska inte ge dig sömnlösa nätter. Det är där ClickUps mall för utgiftsrapporter för småföretag kan hjälpa till.

Denna mall effektiviserar kostnadsuppföljningen – nu slipper du leta igenom papperskvitton eller fundera över i vilken mapp du har sparat den senaste fakturan.

Visualisera dina data i lättlästa diagram och grafer. Se exakt vart dina pengar går och fatta välgrundade beslut för framtida projekt.

Automatisera kostnadsuppföljningen och frigör värdefull tid som du kan ägna åt det viktigaste – att utveckla ditt företag.

Anpassa statusar för att spåra godkännandeprocessen, kategorisera utgifter med anpassade fält och skapa ett personligt arbetsflöde i ClickUps projektledningsprogramvara som integreras med dina befintliga processer.

Andra funktioner i denna mall låter dig koppla utgifter till specifika projekt, spåra tidsåtgång och samarbeta med ditt team – allt inom samma plattform.

2. ClickUp Enkel mall för företagsinventarieregister

Ladda ner den här mallen Håll koll på lagernivåer och kostnader med ClickUps enkla mall för företagslagerregister.

Lagerkostnaderna står för cirka 25–35 % av det genomsnittliga budgeten för ett litet företag. Det är därför avgörande för din ekonomiska hälsa att hålla en korrekt lagernivå. Du vill undvika att binda upp för mycket kapital i lager, men samtidigt se till att du har tillräckligt för att möta efterfrågan, även vid plötsliga toppar. Även din affärsmentor skulle erkänna att det snabbt kan bli en balansgång.

ClickUp Simple Business Inventory Register Template organiserar och spårar ditt lager utan ansträngning, så att du alltid har rätt produkter i rätt mängd.

Det första steget för att implementera mallen är att samla in viktig information om varje artikel i ditt lager. Detta inkluderar artikelnamn, tillgänglig kvantitet, enhetspris, total kostnad och relevanta detaljer som är specifika för ditt företag (t.ex. storlek, färg). Intuitiva instrumentpaneler i mallen ger dig en centraliserad översikt över dessa viktiga data, så att du kan övervaka lagernivåer och identifiera trender med ett ögonkast.

Att skapa ditt lagerregister är enkelt med ClickUps tabellvy. Detta anpassningsbara format fungerar som ett digitalt kalkylblad, där du kan lista varje artikel och dess motsvarande detaljer. Lägg bara till kolumner för artikelnamn, kvantitet, enhetspris, total kostnad och eventuella ytterligare uppgifter som är relevanta för dina behov.

Ersätt manuell datainmatning med användarvänliga anpassade fält. Du kan skräddarsy dessa fält för att samla in den specifika information du behöver för varje artikel, vilket förenklar datainmatningsprocessen och minimerar fel. Beräkna totalkostnader och andra viktiga mått direkt i tabellvyn, vilket ger värdefull insikt i ditt lagers hälsa.

Regelbundna granskningar och uppdateringar är avgörande för att säkerställa optimal lagerhantering. Funktionen för återkommande uppgifter i ClickUp låter dig schemalägga automatiska påminnelser för att regelbundet granska ditt lagerregister. Denna proaktiva strategi säkerställer att dina data förblir korrekta och återspeglar eventuella förändringar i lagernivåerna.

Med den här mallen kan du förvandla din lagerhantering från en tidskrävande syssla till en smidig och effektiv process. Med realtidsdata till hands får du den kontroll och översikt du behöver för att fatta välgrundade beslut och driva ditt företag smidigt.

3. ClickUp-mall för företagsbudget

Ladda ner den här mallen Få ett kreativt och användarvänligt sätt att spåra din budget med ClickUp Business Budget Template.

Att skapa en solid budget är grunden för alla framgångsrika företag och utgör kärnan i småföretagens mål. Den styr dina finansiella beslut, säkerställer att du har de resurser som behövs för att uppnå målen och håller din verksamhet på rätt spår.

ClickUp Business Budget Template hjälper dig att enkelt skapa och hantera din budget. Du kan komma åt och använda viktiga verktyg för att få den information du behöver för en välgrundad finansiell planering.

Vägledningen för att komma igång i mallen fungerar som din kompass för budgetering. Här hittar du tydliga förklaringar av budgeteringens grunder och en omfattande översikt över de flexibla vyerna som finns tillgängliga i mallen.

Budget Tracker by Store view erbjuder detaljerad kontroll, så att du kan övervaka utgifter och hantera budgetar för varje butiksplats inom ditt företag. Denna detaljnivå säkerställer att du kan identifiera utgiftstrender och optimera budgetar för optimal ekonomisk hälsa i hela din verksamhet.

Vyn Övergripande budget ger en helhetsbild av din finansiella situation. Dela upp alla utgifter för att bedöma din övergripande finansiella ställning och fatta datadrivna beslut för att säkerställa att ditt företag håller sig på rätt spår för att uppnå sina finansiella mål.

Det intuitiva uppgiftshanteringssystemet hjälper dig att kategorisera uppgifter inom fjorton olika statusar. Steg markerade med "Öppen", "Godkänd" och "För granskning" förenklar uppföljningen av framstegen och håller intressenterna informerade under hela budgetprocessen. När din budget utvecklas kan du enkelt uppdatera statusarna för att återspegla förändringar i realtid, så att alla är på samma sida.

Denna malls meddelandesystem håller dig uppdaterad om budgetförändringar. Du får automatiska aviseringar när uppdateringar sker och kan göra justeringar i rätt tid.

Glöm inte att datavisualiseringsverktygen gör det möjligt för dig att övervaka och analysera uppgifter som är kopplade till din budget. Du kan få värdefull insikt i budgeteringseffektivitet och identifiera områden som kan förbättras, vilket i slutändan maximerar ditt teams effektivitet i hanteringen av dina finansiella resurser.

4. ClickUp-mall för affärsplan

Ladda ner den här mallen Visualisera företagets mål och strategier samt initiativ eller nya funktioner för att uppnå affärsmålen med ClickUp Business Roadmap Template.

En anledning till att småföretag misslyckas är att de inte vet vad nästa steg är. ClickUp Business Roadmap Template erbjuder ett kraftfullt ramverk för att sätta upp mål, organisera initiativ och följa upp framstegen mot målen.

I avsnittet Alla initiativ per kvartal kan du noggrant planera dina initiativ över kvartalen och se till att varje steg stämmer överens med dina övergripande affärsmål och håller dig på rätt spår mot framgång.

Avsnittet Strategiska mål förvandlar din färdplan till en dynamisk framstegsspårare. Du kan visualisera hur dina initiativ bidrar till att uppnå dina strategiska mål, identifiera områden som kan förbättras och fira milstolpar längs vägen.

Om du har frågor om hur du använder den här mallen kan du gå till avsnittet Kom igång-guide. Den här steg-för-steg-guiden ger dig den kunskap och de verktyg du behöver för att komma igång med att skapa din roadmap.

Avsnittet Roadmap Gantt View erbjuder en tydlig och omfattande visuell representation av din roadmaps tidslinje. Se alla initiativ i kronologisk ordning för att prioritera uppgifter, identifiera beroenden och säkerställa ett smidigt och effektivt flöde genom hela ditt projekt.

Använd och uppdatera statusar som "Pågår", "Klar" och "På vänt" för att visa utvecklingen av din roadmap.

Avsnittet Tidslinje per affärskategori hjälper dig att strategiskt prioritera uppgifter inom din färdplan. Du kan organisera initiativ efter kategori för att säkerställa att alla affärsområden tas upp och att viktiga initiativ är på väg att slutföras i tid.

5. ClickUp-mall för affärsplan

Ladda ner den här mallen Skapa och hantera din affärsplan samtidigt som du håller alla intressenter informerade med ClickUp Business Plan Document Template.

I startup-världen innebär en tydlig affärsplan en bra investering och ett fantastiskt teamsamarbete. Men låt oss vara ärliga, att bygga en traditionell affärsplan från grunden kan kännas överväldigande.

ClickUp Business Plan Document Template skär igenom bruset och erbjuder ett användarvänligt ramverk för att skapa en väl genomtänkt plan som lägger grunden för ett framgångsrikt företag.

Dokumentmallen är din ritning, förformaterad med viktiga avsnitt som är relevanta för alla småföretag. Anpassa varje avsnitt med dina unika företagsuppgifter. Berätta din historia i avsnittet "Företagets bakgrund" och beskriv din vision, mission och det talangfulla teamet bakom din dröm.

Skapa en gedigen marknadsundersökning med avsnittet ”Marknadsanalys”, där du identifierar det problem du löser, din målgrupp och konkurrenssituationen. Utveckla en vinnande strategi i avsnittet ”Försäljning och marknadsföring”, där du presenterar dina produkter eller tjänster tillsammans med de marknadsföringskanaler du kommer att utnyttja för tillväxt.

I avsnittet "Operativ strategi" kan du kartlägga din operativa grundstruktur, inklusive plats, personal, utrustningsbehov och en prognostiserad månatlig inkomstström. Konsolidera din plan med avsnittet "Milstolpar och mätvärden" och definiera viktiga riktmärken och mätvärden för att följa dina framsteg.

Se till att du skapar en felfri affärsplan med ClickUp Brain och vinn investerarnas förtroende.

Integrera mallen sömlöst med ClickUp Brains AI Writer For Work. Redigera, sammanfatta, korrekturläsa och översätt din plan utan ansträngning, så att du får en tydlig och koncis kommunikation som tilltalar investerare och intressenter. Du kan också använda den med dina CRM-verktyg för småföretag för att skriva e-postmeddelanden eller nyhetsbrev.

6. ClickUp-mall för månatlig verksamhetsrapport

Ladda ner den här mallen Håll koll på framstegen i ditt företags projekt med ClickUps mall för månatlig verksamhetsrapport.

Att gå igenom data och skapa månatliga statusrapporter kan ta värdefull tid i anspråk, särskilt för nystartade företag som behöver den tiden för att utveckla produkter och tjänster. ClickUps mall för månatlig affärsstatusrapport hjälper dig att enkelt spåra viktiga nyckeltal, analysera trender och leverera effektfulla rapporter som underlättar strategiska beslut.

Med den här mallen kan du skapa en anpassad instrumentpanel för att visuellt övervaka dina framsteg. Fyll din instrumentpanel med interaktiva diagram, widgets och grafer som är anpassade efter ditt företags behov. Spåra allt från webbplatstrafik och försäljningssiffror till kundfeedback – allt på ett och samma ställe.

Denna mall hjälper dig att definiera de mätvärden som är viktigast. Skapa anpassade fält för att registrera dessa nyckeltal (KPI) och följ dem under hela månaden. Detta laserfokus säkerställer att du samlar in de mest värdefulla uppgifterna.

När du har samlat in dina data gör mallens intuitiva gränssnitt analysen till en barnlek. Tabellvyn låter dig granska och jämföra datapunkter i ett interaktivt kalkylbladsformat. Identifiera mönster och trender i din prestanda och fokusera på områden där du kan optimera och påskynda tillväxten.

Du kan sammanställa dina resultat i en tydlig och koncis rapport. Den inbyggda dokumentvisningen kan skapa ett professionellt dokument eller utnyttja en fördefinierad mall för ökad effektivitet. Den låter dig inkludera alla dina data, diagram och insiktsfulla observationer för att tydligt visa ditt företags resultat. Dela din rapport med ditt team, redigera den i realtid med samarbetsdetektering och se till att alla håller sig i linje med dina strategiska mål.

7. ClickUp Strategisk affärsplanmall

Ladda ner den här mallen Skapa en affärsplan, följ upp framstegen, hantera en databas med funktioner eller visualisera allt detta i ett Gantt-diagram med ClickUps mall för strategisk affärsplan.

Behöver du hjälp med en tydlig vision och en strategisk plan för ditt företag?

ClickUps mall för strategisk affärsplan hjälper dig att skapa en tidsbaserad plan som fungerar som din kompass och beskriver ditt företags nuvarande position, din önskade framtida situation och vägen dit.

Mallen har sex flexibla inbyggda vyer, så att du kan anpassa roadmappen efter ditt företags behov. Avsnittet Strategisk roadmap erbjuder en tidslinjevy per avdelning.

Du kan komma åt uppgifter för aktivering, marknadsföring, försäljning och produkter på ett och samma ställe, vilket ger dig en helhetsbild av hela din verksamhet. Denna vy markerar också försenade och oplanerade uppgifter, så att du kan identifiera områden som kräver omedelbar uppmärksamhet.

Avsnittet Progress Board fungerar som en Kanban-tavla och hjälper dig att visualisera uppgifter för varje avdelning kategoriserade som "At Risk", "On Track" och "Behind". Denna realtidsöversikt låter dig snabbt utvärdera avdelningarnas prestanda och hålla ditt lilla team på rätt spår genom tydlig kommunikation och justeringar.

Det är avgörande att utnyttja ditt teams kapacitet på bästa sätt. Mallens vy för aktuell kapacitet ger en tydlig bild av ditt teams arbetsbelastning genom insiktsfulla grafer och stapeldiagram. Få detaljerad tillgång till individuella arbetsbelastningar för valfri tidsperiod (vecka, månad eller år) för att strategiskt delegera uppgifter och säkerställa att alla arbetar med maximal effektivitet.

Avsnittet Strategidatabas fungerar som en central knutpunkt för alla avdelningsuppgifter, liknande den som erbjuds av databasprogramvara för småföretag. Du kan noggrant kategorisera uppgifter i avsnitt som "På vänt", "Avslutad", "Pågående", "Planerad" och "Föreslagen".

Varje uppgift innehåller också värdefulla detaljer som start- och slutdatum, procentuell färdigställandegrad, påverkan, erforderlig insats och övergripande strategisk framsteg. Denna organisationsnivå säkerställer tydlighet och prioritering för både dig och ditt team.

Därefter är Gantt-diagrammet det perfekta verktyget för att presentera resultat för intressenter. Se avdelningsmål förverkligas genom övertygande grafer och diagram. Bädda in relevanta dokument med projektspecifik information direkt i roadmappen, vilket ger sammanhang och säkerställer att alla teammedlemmar har tillgång till den information de behöver. Denna visuella berättarteknik gör att du effektivt kan kommunicera framsteg och säkerställa fortsatt stöd för din strategiska vision.

8. ClickUp-mall för affärsidéer

Ladda ner den här mallen Hitta enkelt kreativa lösningar på affärsproblem med ClickUp Business Brainstorming Template.

Som grundare av ett nystartat företag är det avgörande för din framgång att komma på banbrytande idéer. Men brainstorming-sessioner kan ibland kännas som att jaga fjärilar – att försöka hålla fast vid flyktiga idéer som är svåra att fånga och förfina. ClickUp Business Brainstorming Template erbjuder ett kraftfullt ramverk för att omvandla dessa kreativa idéer till genomförbara strategier.

Mallens hjärta är dess visuella "Brainstorming View" – en digital whiteboard. Här kan du och ditt team samla olika idéer och kategorisera dem med hjälp av ett beprövat ramverk: "Vad du älskar", "Vad du kan", "Vad världen behöver" och "Vad människor är villiga att betala för", och på så sätt skapa en väl avvägd samling av koncept.

Denna mall låter dig inte navigera genom brainstormingprocessen på egen hand. "Getting Started Guide View" erbjuder hjälpsamma tips och steg-för-steg-vägledning för att få ditt team att brainstorma.

Det är viktigt att hålla koll på idéer och framsteg. Med mallens uppgiftshanteringssystem kan du kategorisera uppgifter i två olika statusar: ”Öppen” och ”Slutförd”. Detta enkla men effektiva system kartlägger din brainstormingprocess och uppdaterar uppgiftsstatusen allteftersom du gör framsteg, så att alla inblandade alltid är informerade om de senaste utvecklingen.

9. ClickUp Lean Business Plan Template

Ladda ner den här mallen Få igång ditt företag på nolltid – utan att tömma bankkontot – med ClickUps mall för en smidig affärsplan.

Har du inte en stor budget? Vill du få igång din affärsplan utan att behöva oroa dig för resursbegränsningar?

Använd ClickUp Lean Business Plan Template för att effektivt fånga essensen av ditt företag i ett strömlinjeformat format. Håll fokus på det som verkligen betyder något: definiera dina mål, identifiera möjligheter och hålla ditt företag på rätt spår mot framgång.

Börja med att lägga grunden. Skapa ett dokument som fångar kärnan i ditt företag – dess namn, företagsbeskrivning, syfte och produkter eller tjänster. Denna sammanfattning ger en tydlig bild av ditt värdeerbjudande både för dig själv och för potentiella investerare.

Det är avgörande att förstå din målmarknad. Vem försöker du nå? Vilka är deras behov och önskemål? Du kan skapa uppgifter som är avsedda för att undersöka och definiera din ideala kundprofil. Du kan utveckla en målinriktad marknadsförings- och försäljningsstrategi som tilltalar din målgrupp genom att identifiera deras behov och önskemål.

Mål är en vägkarta till framgång. Använd den här mallen för att definiera tydliga, uppnåbara, relevanta och tidsbundna (SMART) mål för både den kortsiktiga och långsiktiga visionen för ditt företag. Utnyttja milstolpsfunktionen för att sätta upp viktiga prestationsmarkörer längs vägen. Denna visuella vägkarta hjälper dig att hålla fokus och motivationen uppe på din resa mot att förverkliga din vision.

När målen är på plats är det dags att skapa en realistisk budget. Använd tabellvyn för att utforma ett omfattande budgetkalkylblad, inklusive alla dina förväntade utgifter, såsom marknadsföring, reklam, personalkostnader och eventuella initiala investeringar. Tilldela budgetrelaterade uppgifter till teammedlemmarna för att främja samarbete och säkerställa att alla är i linje med din finansiella strategi.

Slutligen kan du med hjälp av Gantt-diagramfunktionen övervaka dina framsteg i förhållande till dina definierade mål och milstolpar. Visualisera din resa och identifiera områden som behöver justeras. Denna datadrivna metod hjälper dig att anpassa din strategi efter behov, så att ditt företag förblir flexibelt och responsivt på en dynamisk marknad.

10. Excel-mall för affärsplan från Vertex42

via Vertex42

Många småföretag har svårt att ta fram en effektiv affärsplan. Excel Business Plan Template från Vertex42 undviker överväldigande instruktionsguider och hjälper dig istället att skapa en tydlig och koncis plan.

Mallen är utformad för att vara enkel att använda. Varje avsnitt är anpassat till en specifik del av din affärsplan, vilket säkerställer ett logiskt och välorganiserat dokument.

Hjälpavsnittet innehåller värdefulla regler och tips om hur du använder mallen på ett effektivt sätt. Oavsett om du är en erfaren entreprenör eller en nybliven start-up-ägare ger detta avsnitt dig den kunskap du behöver för att navigera i planeringsprocessen.

Avsnittet Höjdpunkter fungerar som din finansiella kompass. Vem behöver komplicerade kassaflödesanalyser när det hjälper dig att prognosera viktiga nyckeltal som nettovinst, försäljning och kostnader för upp till tre år? En dedikerad uppdelning av utgifter, tillgångar och överskott ger en omfattande finansiell färdplan som underlättar ditt strategiska beslutsfattande.

Denna mall har också ett avsnitt som är dedikerat till marknadsanalys. Du kan skapa kundprofiler, analysera demografi och visualisera deras tillväxt genom intuitiva diagram som spårar årlig tillväxt och sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR).

Du kan också sätta upp årliga mål med specifika start- och slutdatum, fördela budgetar och lägga till ytterligare kriterier som feedback eller kommentarer.

Gör ditt småföretag framgångsrikt med ClickUp

Där har du det! Tio gratis mallar som du kan ladda ner för att sätta ditt småföretag på autopilot. Kom ihåg att även om dessa mallar utgör en stark grund, är varje företag unikt. Anpassa dem efter dina specifika behov och din varumärkesidentitet.

Vore det inte fantastiskt att ha alla mallar till hands? Då behöver du inte leta längre än ClickUp! Imponera på dina kunder med detta coola, intuitiva gränssnitt för effektiv uppgiftshantering och teamsamarbete.

Om du inte tror att ClickUp kan öka din organisations produktivitet, här är bevis från ett annat småföretag:

Jag kan inte säga nog bra saker om det. Med automatisering, mallar och alla olika typer av spårning och vyer kan man helt enkelt inte gå fel med ClickUp.

Registrera dig för ClickUp idag; registrera dig för (inte så) småföretagets framgång!