De 10 bästa prisvärda databasprogrammen för småföretag 2025 (recensioner och priser)

Kunderna driver tillväxten, men för att uppnå hållbar tillväxt måste du bygga upp lojalitet och förtroende hos dem. Att bygga upp en relation tar tid och kräver ansträngning, liksom att få tillgång till deras data och preferenser.

Detta gäller särskilt för mindre, snabbväxande företag. Att samla in kunddata är grunden för hållbara, lönsamma relationer. Ju mer information du har, desto större är sannolikheten att du kan konvertera kunder.

Men rader och kolumner med siffror och attribut har föga värde om du inte skapar ett system för att utnyttja data. Med andra ord måste data generera insikter som i slutändan driver beslut.

Det är först när du lagrar, sorterar och analyserar trender och mönster som det är meningsfullt att bygga sådana system. Det mest praktiska sättet är att skaffa en databasprogramvara som är skräddarsydd för småföretag.

Databasprogramvara samlar in och lagrar kunddata och omvandlar informationen till användbara insikter, vilket främjar tillväxt och förbättrar kundinteraktionerna.

Vi har genomsökt marknaden och sammanställt en lista över de bästa databasprogrammen för småföretag 2025. Var och en har unika funktioner som kombinerar funktionalitet, användarvänlighet och kostnadseffektivitet.

Gå igenom listan och välj den som bäst passar dina affärsbehov.

Vad ska du leta efter i databasprogramvara för småföretag?

Innan vi går in på de bästa databasprogramvarorna, låt oss först förstå de viktigaste funktionerna du bör ta hänsyn till, eftersom de påverkar effektiviteten i din databashanteringsstrategi:

Skalbarhet: Programvaran ska kunna hantera ökande datamängder och användarbelastning i takt med att ditt företag växer, utan att bli långsammare. Robust säkerhet: Avancerade säkerhetsfunktioner som datakryptering och säker åtkomstkontroll skyddar känslig företags- och kundinformation. Intuitiv design: Programvaran bör ha ett enkelt och lättnavigerat gränssnitt för att minimera utbildningstiden. Effektiv kundsupport: Pålitlig och tillgänglig kundsupport för snabb lösning av programvaruproblem minskar driftstopp. Integrationsmöjligheter: Den ska kunna integreras med dina befintliga affärsverktyg för att säkerställa ett smidigt dataflöde och effektiv processhantering. Insiktsfulla analyser: Djupgående insikter genom analyser hjälper dig att fatta datadrivna beslut för företagets tillväxt. Kompatibilitet med kalkylbladsprogram : Denna funktion möjliggör smidig datasamarbete.

De 10 bästa prisvärda databasprogrammen för småföretag

Här är de 10 bästa databasprogrammen för småföretag som finns tillgängliga idag:

1. ClickUp

Få gratis mall Organisera, sortera och filtrera uppgifter i ClickUp Table View för att snabbare få insikter om allt ditt arbete.

ClickUp erbjuder dynamiska lösningar för databasskapande anpassade för småföretag. Skapa databaser med hjälp av ClickUps listvy – utnyttja ClickUps tabellvy för mångsidighet i datahanteringen.

Tabellvyn hjälper dig att skapa visuella databaser för att hantera budgetar och lager. Förutom att dela ditt arbete kan du länka uppgifter, dokument och beroenden utan kodning.

ClickUps CRM hjälper dig att spåra och hantera dina konton med hjälp av olika vyer och tavlor. Du kan se all relevant kunddata på ett och samma ställe.

Hantera kunder, försäljningspipelines, åtgärdspunkter och mycket mer med den enkla CRM-mallen från ClickUp i listvy.

ClickUps mallar effektiviserar skapandet av databaser och säkerställer effektivitet och anpassning. Genom att integrera en strategisk approach till kundrelationer i ditt databassystem kan du ytterligare förbättra kundengagemanget.

Användare kan också lägga till ClickUps bloggdatabasmall till sin ClickUp-arbetsyta och anpassa den efter sina behov för blogghantering. Den stöder import och export av data, vilket gör den idealisk för hantering av omfattande datamängder.

Fyll enkelt i dina blogguppgifter direkt från dina databasvyer i ClickUp.

ClickUps bästa funktioner

Anpassa ClickUps gränssnitt och funktionalitet efter dina specifika affärsbehov. Redigera data i bulk med hjälp av tabeller Bygg ett system för att lagra och analysera kontakter och kunduppgifter. Tilldela uppgifter till teammedlemmar med hjälp av ClickUp för att stärka ansvarstagandet och effektivisera hanteringen. Integrera ClickUp med över 4 000 appar för att effektivisera arbetsflödena på ett smidigt sätt. Använd ClickUp för effektiv projektledning, inklusive rapportgenerering och teamkommunikation

Begränsningar för ClickUp

Den höga flexibiliteten i anpassningen är ofta en utmaning för nybörjare.

Befintliga verktyg för tidrapportering behöver vidareutvecklas för ökad effektivitet.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Oracle Database

via Oracle Database

Oracle Database, som är anpassad för stora företag, kan också fungera som databasprogramvara för småföretag. En viktig funktion för mindre företag är dess avancerade säkerhet, som garanterar dataskydd.

Dessutom erbjuder Oracle skalbarhet och tillförlitlighet, vilket gör det möjligt för småföretag att hantera sina data effektivt i takt med att de växer.

Oracle har kapacitet att lagra data, hantera strukturerade data och utvinna värdefulla insikter. Detta underlättar strategiska beslut för småföretag som vill expandera sin verksamhet och utnyttja sina data effektivt.

Oracle Databases bästa funktioner

Hantera växande datakrav och stödja din affärsutveckling.

Effektivisera datahanteringsuppgifterna och förbättra den operativa effektiviteten.

Skydda din känsliga affärsinformation med avancerade skyddsåtgärder.

Förenkla databasinteraktioner med hjälp av välkänd SQL, vilket underlättar ditt teams arbetsuppgifter.

Begränsningar i Oracle Database

Dyrt för småföretag

Kräver specialiserad kunskap och resurser för optimal prestanda.

Priser för Oracle Database

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Oracle Database

G2 : 4,3/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

3. SQL Connector för JIRA

via Alpha Serve

SQL Connector for Jira från Alpha Serve förbättrar Jira-användarnas möjligheter genom att integreras direkt med SQL-databaser som MySQL och Oracle.

Detta verktyg förenklar processen för datakoppling och export, vilket eliminerar behovet av mellanliggande verktyg. Detta är särskilt fördelaktigt för företag som är beroende av effektiv datahantering.

SQL Connector för Jira är känt för sin direkta integrationsförmåga. Det möjliggör ett smidigt dataflöde mellan Jira och olika SQL-databaser, vilket effektiviserar datahanteringsprocesserna.

Detta gör det till ett viktigt verktyg för mjukvaruutveckling eller företag som vill optimera sin projektledning och dataanalys inom Jira-ekosystemet.

SQL Connector för JIRA – bästa funktioner

Anslut direkt till databaser som MySQL och Oracle från Jira, utan komplicerade SSL- eller SSH-lösningar, för att förbättra dataintegrationen och effektiviteten i arbetsflödet.

Automatisera dataexport från Jira, förenkla dataöverföringsprocesser och spara betydande tid.

Anpassa behörigheter för datatillgång i Jira och säkerställ säker och kontrollerad datahantering.

Begränsningar för SQL Connector för JIRA

Kräver teknisk expertis för installation och hantering.

Specifikt för Jira, men inte lika mångsidigt för andra system.

Priser för SQL Connector för JIRA

Gratis: För upp till 10 användare

SQL Connector för JIRA – betyg och recensioner

G2 : Inga recensioner

Capterra: Inga recensioner

4. PostgreSQL

via pgAdmin

PostgreSQL är ett objektrelaterat databassystem med öppen källkod som utmärker sig genom sin tillförlitlighet och prestanda. Det är idealiskt för företag som behöver avancerad datahantering och stöder komplexa datatyper och optimering.

Dess utbyggbarhet möjliggör anpassade funktioner och typer, vilket gör den anpassningsbar till olika affärsbehov. Den är robust när det gäller hantering av stora och komplexa datamängder, vilket säkerställer dataintegritet och hastighet.

PostgreSQL:s anpassningsförmåga till olika miljöer och omfattande funktionsuppsättning gör det till ett idealiskt val för företag som söker en pålitlig och skalbar databaslösning.

PostgreSQL:s bästa funktioner

Utnyttja dess öppen källkod för kostnadseffektiv datahantering.

Använd avancerade datatyper och funktioner för prestandaoptimering.

Anpassa den efter specifika affärskrav.

Säkra känslig affärsdata effektivt med robusta säkerhetsfunktioner.

Begränsningar för PostgreSQL

Överväldigande för nybörjare eller små team utan dedikerade databasadministratörer

Motsvarar inte prestandan hos vissa kommersiella databaser under tung belastning.

Professionell support är beroende av tredjepartsleverantörer, till skillnad från kommersiella databaser med dedikerad support.

Priser för PostgreSQL

Gratis

Betyg och recensioner av PostgreSQL

G2 : 4,4/5 (611+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

5. Quickbase

via Quickbase

QuickBase är en molnbaserad plattform som gör det möjligt för småföretagare att enkelt skapa anpassade applikationer, webbappar och arbetsflöden – utan att behöva omfattande programmeringskunskaper.

Den har ett användarvänligt gränssnitt och utvecklar och distribuerar applikationer snabbt. Detta gör den idealisk för företag som behöver snabba lösningar på komplexa processhanteringsproblem.

Denna tillgänglighet och användarvänlighet gör QuickBase till ett populärt val bland småföretag som vill förbättra sin operativa effektivitet.

Quickbases bästa funktioner

Påskynda utvecklingen av anpassade applikationer med verktyg för snabb utveckling, vilket sparar tid och resurser.

Förbättra teamsamarbetet och effektiviteten med hjälp av verktyg för arbetsflödeshantering och automatisering.

Integrera data smidigt med andra källor och applikationer

Begränsningar för Quickbase

Vissa komplexa funktioner kräver djupgående kunskaper eller teknisk expertis.

Ökade totalkostnader eftersom vissa avancerade funktioner kräver ytterligare support från en plattformsexpert.

Priser för Quickbase

Gratis provperiod: 30 dagar

Team : 35 $/månad per användare

Företag : 55 USD/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Quickbase

G2 : 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

6. Microsoft SQL Server

via Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server är ett omfattande databashanteringssystem som erbjuder hög prestanda, robust säkerhet och skalbarhet.

Den hanterar storskalig datalagring, bearbetning och analys på ett effektivt sätt. Den är känd för sina avancerade analysfunktioner som hjälper dig att analysera data och få djupgående insikter. Lagra data, hantera stora mängder ostrukturerad data i datalager, utför dataanalyser och skapa datavisualiseringar – allt på en och samma plattform.

Denna kombination av prestanda, skalbarhet och analys gör det till en robust lösning för företag som vill utnyttja sina datatillgångar effektivt.

Microsoft SQL Servers bästa funktioner

Uppnå hög prestanda med Microsoft SQL Server, som hanterar komplexa frågor effektivt.

Säkerställ datasäkerheten med avancerade säkerhetsfunktioner.

Skala din databas enkelt med SQL Server och hantera stora databaser och komplexa transaktioner i takt med att ditt företag växer.

Begränsningar i Microsoft SQL Server

Ganska komplicerat för nybörjare

Fullständiga versioner är dyra för småföretag

Priser för Microsoft SQL Server

Express : Gratis

Utvecklare : Gratis

Företag : 15 123 dollar

Standard – per kärna : 3 945 USD

Standard – server : 989 $

Standard – CAL : 230 USD

Webb: Anpassad prissättning

Betala efter användning

Standard per kärna: 73 $

Företag per kärna: 274 $

Betyg och recensioner för Microsoft SQL Server

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

7. Kintone

via Kintone

Kintone är en molnbaserad plattform som gör det möjligt för småföretag att utveckla och anpassa applikationer utan omfattande kunskaper i kodning.

Det främjar teamwork och samarbete genom att låta användare skapa, dela och automatisera anpassade affärsapplikationer och arbetsflöden.

Kintones användarvänliga gränssnitt gör det möjligt även för icke-tekniskt kunniga användare att skapa applikationer. Detta ökar produktiviteten och teamsamarbetet i småföretagsmiljöer.

Kintones bästa funktioner

Skapa appar enkelt med Kintones kodfria gränssnitt med dra-och-släpp-funktion.

Förbättra teamsamarbetet med verktyg för multisamarbete.

Hantera och visualisera data effektivt för datadrivna beslut.

Begränsningar för Kintone

Begränsade integrationsmöjligheter med andra system

Det finns en brant inlärningskurva för avancerad anpassning.

Priser för Kintone

24 $/månad per användare

Kintone-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

8. Zoho Creator

via Zoho Creator

Zoho Creator är en molnbaserad plattform som hjälper småföretag att enkelt utveckla anpassade applikationer. Dess användarvänliga gränssnitt och flexibilitet sticker ut, vilket gör den tillgänglig även för dem med minimala programmeringskunskaper.

Zoho Creator har en utvecklingsmiljö med låg kodnivå och hjälper dig att snabbt skapa och anpassa appar.

Detta gör det till en idealisk lösning för småföretag som vill effektivisera processer och öka produktiviteten utan att investera stort i tekniska resurser.

Zoho Creators bästa funktioner

Skapa och anpassa applikationer med en intuitiv plattform.

Automatisera olika affärsprocesser för att öka effektiviteten och minska manuellt arbete.

Integrera med andra Zoho-produkter och olika tjänster från tredje part för effektiviserade processer.

Få värdefulla insikter med realtidsdataanalys

Begränsningar för Zoho Creator

Vissa användare upplever begränsningar i dess förmåga att anpassa funktioner till mycket specifika affärsbehov.

Hantering av mycket stora datamängder eller komplexa frågor påverkar prestandan.

Integration med externa system kräver ibland teknisk assistans.

Priser för Zoho Creator

Standard : 8 $/månad per användare

Professional : 20 USD/månad per användare

Enterprise : 25 USD/månad per användare

Flex: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Zoho Creator

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)

9. MySQL

via MySQL

MySQL är ett öppet källkodsbaserat relationsdatabashanteringssystem som är känt för sin tillförlitlighet, prestanda och användarvänlighet. MySQL används i stor utsträckning i projekt av olika storlek och utmärker sig genom sin mångsidighet när det gäller hantering av relationsdatabaser.

Den erbjuder en balans mellan användarvänlighet och kraftfulla databashanteringsfunktioner. Detta gör den lämplig för småföretag som söker en pålitlig databaslösning som är effektiv och enkel att hantera utan omfattande kunskaper om databasadministration.

MySQL:s bästa funktioner

Dra nytta av dess öppen källkod, som stöds av en stor community.

Hämta data snabbt med hög prestanda och hastighet

Upplev flexibiliteten i MySQL, som stöder flera programmeringsspråk för utveckling av olika applikationer.

MySQL-begränsningar

Står inför utmaningar i extremt storskaliga applikationer

Mindre lämplig för komplexa transaktionssystem jämfört med andra databashanteringssystem.

Priser för MySQL

Anpassad prissättning

MySQL-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

10. Caspio

via Caspio

Caspio erbjuder en kodfri lösning för småföretag som vill bygga databasapplikationer online. Den är enkel att använda, mångsidig och lämplig för CRM, projektledning och anpassade databaser.

Det som utmärker Caspio är dess användarvänliga gränssnitt och kodfria applikationsutveckling, vilket demokratiserar processen att bygga komplexa databasapplikationer.

Detta gör det tillgängligt för företag utan teknisk expertis, så att de kan skapa och anpassa applikationer.

Caspios bästa funktioner

Skapa applikationer enkelt med hjälp av dess kodfria plattform.

Anpassa applikationer efter specifika behov

Integrera Caspio smidigt med olika programvaror och tjänster.

Caspios begränsningar

Utmanande att navigera och använda effektivt

Caspios prissättning

Startpaket: 50 $/månad

Professional: 600 $/månad

Enterprise: 2 250 USD/månad

Caspio-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Ett viktigt steg för småföretags framgång

Att välja rätt databasprogramvara är ett viktigt beslut för småföretag. Varje programvara erbjuder unika funktioner. Vissa är skalbara och användarvänliga, medan andra har robusta säkerhetsåtgärder och insiktsfulla analyser.

Välj en databaslösning som uppfyller dina nuvarande behov och passar din framtida tillväxt och dina mål. Rätt databasprogramvara, vare sig det är CRM-marknadsföringsprogramvara eller kunddatabasprogramvara, kommer att effektivisera din verksamhet och ge värdefulla insikter.

ClickUp erbjuder skräddarsydda lösningar för effektiv datahantering, tillväxt och oöverträffad anpassning. ClickUp utmärker sig som nyckeln till att driva ditt företag framåt när det gäller databaslösningar.

Registrera dig på ClickUp och se själv! ?