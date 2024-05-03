Hur man hittar en affärsmentor för entreprenörer

Det finns ingen som är bättre på att guida en ny entreprenör på vägen mot att starta eget än någon som själv har varit med om det.

Det är därför affärsmentorskap är så viktigt. Det hjälper nya företagare att lära sig av erfarna entreprenörer och undvika vanliga fallgropar.

Men hur hittar man en affärsmentor och bygger en bra mentor-adeptrelation?

Läs vidare för att hitta alla svar du söker. Denna artikel guidar dig genom processen att hitta en affärsmentor och få ut det mesta av den relationen.

Men först ska vi gå igenom grunderna.

Vad gör en affärsmentor?

En affärsmentor hjälper nya entreprenörer och småföretagare att starta och utveckla sina företag.

De har vanligtvis erfarenhet inom ett liknande eller relaterat område och den expertis som krävs för att vägleda småföretagare i olika affärsaspekter, såsom ekonomi, marknadsföring och strategi.

Karriärfördelar med att ha en affärsmentor

Det finns många direkta och indirekta fördelar med att ha en affärsmentor. Låt oss diskutera de viktigaste här.

Ger goda affärsråd

En affärsmentor har praktisk erfarenhet av att starta ett framgångsrikt företag och har lärt sig flera lärdomar från sina ansträngningar.

Detta gör dem kvalificerade att ge dig råd i olika affärsfrågor, från hur du skaffar finansiering till hur du kan förbättra den operativa effektiviteten.

En bra mentor hjälper dig att planera och starta ditt företag så att du kommer igång direkt. Mentorn kan guida dig genom processen och ge dig experttips och bästa praxis för att hjälpa dig att göra rätt från början.

Om du är osäker på om du ska välja ett jobb på ett startup-företag eller ett storföretag hjälper de dig att fatta ett säkert beslut.

Hjälper dig att utveckla viktiga färdigheter

En affärsmentors roll är inte begränsad till att ge affärsråd. Mentorer hjälper dig också att utveckla ledarskap, management och andra viktiga färdigheter som krävs för att driva ett framgångsrikt företag.

Som någon som har varit med om det själv är de unikt kvalificerade att berätta vilka misstag du ska undvika och hur du kan finslipa dina färdigheter.

Du bör söka specifik vägledning inom dina svaga områden för att få ut det mesta av en mentor. Om du till exempel är rädd för att tala inför publik kan mentorn visa dig hur du kan övervinna din rädsla och tala med självförtroende.

Om du har svårt att hantera konflikter, vilket är en viktig del av alla arbetsplatser, kan de erbjuda specifika tips om hur du hanterar konflikter.

Om du befinner dig i början av din karriär, sök råd om möjliga karriärvägar. Använd ClickUp Career Path Template för att planera din karriär med hjälp av din mentor.

Det är en helt anpassningsbar mall med noder, former och kopplingar som hjälper dig att skapa flera karriärkartor.

Ladda ner denna mall Skapa flera karriärkartor och brainstorma om möjliga vägar med hjälp av ClickUps lättanvända mall.

ClickUp erbjuder också många andra mallar för karriärplaner som du bör kolla in för att hitta den som bäst passar dina behov.

Öppnar upp nätverksmöjligheter

Affärsmentorer är etablerade entreprenörer, vanligtvis med ett brett professionellt nätverk. Om du har en bra relation med din mentor kan hen öppna dörrar för dig och hjälpa dig att knyta värdefulla kontakter inom branschen.

Oavsett om du vill säkra finansiering för ditt företag eller skaffa ett företagstillstånd, känner din affärsmentor troligen någon som kan hjälpa dig.

De kan också fixa inbjudningar till prestigefyllda branschevenemang och konferenser, vilket ger dig ännu fler möjligheter att nätverka.

Förenklar strategiskt beslutsfattande

Som ny entreprenör kan du ha svårt att fatta viktiga affärsbeslut som förändrar ditt företags strategiska inriktning. Detta kan helt enkelt bero på bristande självförtroende eller nervositet på grund av konsekvenserna av ditt beslut.

En erfaren affärsmentor ger dig självförtroendet att fatta sådana beslut på ett enkelt sätt. Istället för att fatta beslutet själv kan du diskutera det med din mentor och be om råd.

Erbjuder ett annat perspektiv

I affärslivet, precis som i livet i övrigt, är det viktigt att ha någon som utmanar dig och hjälper dig att utvecklas. Om du är den enda beslutsfattaren i ditt företag och ingen ifrågasätter dina beslut kan du göra misstag utan att ens inse det.

Att ha en mentor löser det problemet genom att ge dig någon som utmanar dig och erbjuder ett annat perspektiv. Detta öppnar ditt sinne för nya idéer och möjligheter som du annars skulle ha missat.

Typer av affärsmentorer

Affärsmentorer finns i olika typer och former, och var och en erbjuder unika styrkor som kan driva din affärsresa framåt. Du måste välja en affärsmentor som bäst passar dina behov och som kommer att stärka dig på din resa. Låt oss titta på de typer av affärsmentorer du kan välja mellan.

Erfaren entreprenör

Det är någon som har startat och framgångsrikt etablerat flera företag och är expert inom området. De kanske är verksamma inom en annan bransch än din, men de har ett starkt affärssinne och kan ge dig gedigna affärsråd.

Sådana affärsmentorer är utmärkta för att söka råd om olika affärsaspekter, såsom att skapa en affärsplan och hantera marknadsutmaningar.

Branschexpert

Det är någon som har omfattande kunskap om en bransch och hur den fungerar. De hjälper dig att förstå marknadsdynamiken, viktiga aktörer, konkurrensnivån och mycket mer.

Sådana mentorer ger dig råd som är specifika för ditt företag och din bransch. Du bör arbeta nära dem för att förstå branschtrender och bästa praxis, vilket hjälper dig att etablera ditt företag och ta marknadsandelar.

Expert på företagsfinansiering och investeringar

Experter på företagsfinansiering är specialiserade på att säkra tillförlitliga kortsiktiga eller långsiktiga finansieringskällor för nystartade företag och småföretag. De hjälper dig att bedöma dina finansieringsbehov och hitta de bästa finansieringskällorna för ditt företag.

Du kommer att behöva sådana mentorer ibland, men du behöver inte arbeta nära dem på lång sikt.

Nätverksproffs

Entreprenörer måste utveckla sina nätverksfärdigheter för att bygga relationer med viktiga personer i sin bransch. Goda nätverksfärdigheter kan till och med hjälpa dem att hitta en mentor.

En nätverksproffs kan hjälpa dig att knyta kontakter och presentera dig för personer som kan bli potentiella mentorer eller viktiga allierade i framtiden. De kan också hjälpa dig att hitta potentiella kunder, investerare, partners och andra intressenter.

Hur man hittar en affärsmentor som entreprenör

Nu bör du veta varför du behöver en affärsmentor och vilka typer av mentorer du kan ha. Nästa steg är att lära dig hur du hittar en mentor för ditt företag, och det är vad du kommer att lära dig i det här avsnittet.

Här är några enkla sätt att hitta en affärsmentor.

1. Nätverka och delta i branschevenemang

Ett av de bästa sätten att hitta en affärsmentor är att delta i branschevenemang och konferenser och bygga upp ditt professionella nätverk. Använd sociala medier som LinkedIn eller följ branschledare för att upptäcka branschevenemang och konferenser. Följ relevanta företag, organisationer och grupper inom ditt område, eftersom de ofta publicerar kommande evenemang som du kan anmäla dig till.

För att notera kommande evenemang kan du använda ett smart anteckningsverktyg, ClickUp Notepad. Lägg till alla kommande evenemang och när du har bestämt vilka du vill delta i kan du konvertera dem till spårbara uppgifter.

Använd ClickUp Notepad för att anteckna kommande evenemang eller planer när du är på språng

Prata med branschexperter och framgångsrika entreprenörer som deltar i dessa evenemang och bygg upp en relation. Håll kontakten efter evenemanget och ha en öppen kommunikation.

Du kan hitta mentorer inom ditt nätverk eller be dina kontakter att presentera dig för någon som kan bli din perfekta mentor.

Glöm inte att utnyttja ditt personliga och sociala nätverk för att hitta en affärsmentor.

2. Gå med i branschspecifika grupper och online-communityn

Det moderna motsvarigheten till att delta i branschevenemang är att vara en del av online-gemenskaper inom din bransch eller nisch. Sådana grupper gör det möjligt för dig att delta i meningsfulla diskussioner med branschexperter om relevanta, aktuella ämnen.

Nätverkande spelar också en avgörande roll här. Du bör bygga upp kontakter och hålla kontakt med personer i din bransch som har mer erfarenhet än du och som kan vara potentiella affärskonsulter för dig.

Reddit och Quora är två av de största onlineforum, men om du kan hitta nischade branschspecifika communityn är det ännu bättre.

3. Sök aktivt efter mentorer på LinkedIn och X

Sociala medier är den perfekta plattformen för att kommunicera med andra inom din nisch och hitta en affärsmentor.

LinkedIn och X (tidigare Twitter) är de bästa sociala medieplattformarna för professionellt nätverkande.

LinkedIn är den sociala medieplattform som är avsedd för yrkesverksamma att knyta kontakter med människor inom sin bransch. På plattformen hittar du många relevanta branschgrupper som du kan gå med i.

Å andra sidan är X en plats där människor diskuterar aktuella ämnen och utbyter åsikter om aktuella frågor och trender. Det är en perfekt plattform för att göra avtryck och få viktiga personer inom din bransch att lägga märke till dig.

Nyckeln är att vara aktiv och autentisk. Bygg organiska kontakter för att utöka ditt professionella nätverk istället för att fokusera på att hitta en affärsmentor för entreprenörskap.

4. Besök ditt lokala Small Business Development Center (SBDC)

SBDC:s enda syfte är att erbjuda utbildning och stöd till småföretag i hela USA. Om du är ute efter kostnadsfri affärsrådgivning är det därför värt att kolla in ditt lokala SBDC.

Dessa finansieras av Small Business Administration (SBA) och tillhandahåller resurser och mentorskap till nya entreprenörer och småföretagare.

5. Söka mentorer via SCORE

Ett av de bästa sätten att hitta en affärsmentor i USA är genom SCORE:s nätverk för affärsmentorskap. Detta nätverk omfattar många affärsmentorer som frivilligt hjälper småföretag att starta och expandera.

Eftersom det är en ideell organisation uppstår inga kostnader för dig och du kan hitta experter inom din nisch som kan fungera som mentorer.

6. Använd appar som Meetup

Meetup är en app som syftar till att sammanföra likasinnade människor. Användarna organiserar möten online och offline för att komma i kontakt med andra som har liknande intressen.

Det finns många branschspecifika och affärsrelaterade möten som du kan delta i för att träffa lokala entreprenörer som du. Det är ett utmärkt sätt att hitta en mentor för affärer i en social miljö.

En annan professionell nätverksplattform som du bör överväga är XING.

Hur du får ut det mesta av din relation med din affärsmentor

Att hitta en mentor är bara en del av ekvationen. Du måste också bygga upp en relation med dem och få ut det mesta av den.

Här är några tips som kan hjälpa dig med det.

1. Sätt upp mål och agenda för varje möte

Det är fantastiskt att du har hittat en affärsmentor som kan hjälpa dig. Ta inte dem eller deras tid för givet. Respektera deras tid genom att planera varje möte noggrant och sätta upp en agenda.

Detta styr mötet och gör att du kan komma direkt till saken, vilket sparar tid på småprat.

Du behöver inte börja från scratch. Använd ClickUp Agenda Template för att skapa en agenda för ditt mentor-adeptmöte. Den innehåller alla viktiga detaljer om mötet och gör det enkelt för dig att skapa en agenda för mötet.

Ladda ner denna mall Lägg till mötesinformation och skapa en agenda med hjälp av denna anpassningsbara agendamall från ClickUp.

Alternativt kan du välja från denna långa lista med exempel på mötesdagordningar och mallar för att hitta det bästa formatet.

Glöm inte att dela agendan med din affärsmentor så att hen kan förbereda sig inför mötet.

2. Håll regelbunden kontakt och följ ett schema

Mentorskap är en pågående process som kräver regelbundna möten och samtal. Därför rekommenderar vi att du skapar ett schema som passar både dig och din mentor och håller dig till det.

En bra lösning för schemaläggning och möteshantering som ClickUp Meetings kan hjälpa dig att boka möten utifrån ditt schema. Du kan också skapa checklistor över saker du vill diskutera, som du kan bocka av en efter en under mötets gång.

Det är viktigt att ha en tidsplan, men låt dig inte begränsas av den. Om du behöver omedelbar hjälp, kontakta din mentor och håll kontakten så ofta som möjligt.

3. Ta detaljerade anteckningar från varje möte

När idéerna flödar fritt under ett möte hinner man ofta inte anteckna allt direkt. Men senare kanske man inte kommer ihåg allt som diskuterades.

Därför är det viktigt att spela in dina möten och föra detaljerade anteckningar från varje möte, även om du antecknar i efterhand. Du kan också använda AI-verktyg för att automatisera anteckningsprocessen.

ClickUp Brain erbjuder till exempel en AI-skrivassistent som kan skapa automatiska mötesanteckningar och sammanfattningar.

Låt ClickUps AI ta mötesanteckningar medan du ägnar dig åt intelligenta samtal med din mentor

Om du planerar att ta mer detaljerade anteckningar efter mötet är ClickUp Docs den perfekta lösningen. Det låter dig skapa anteckningar, lägga till länkar, bädda in media och formatera dokumentet på ett engagerande och lättillgängligt sätt.

Formatera dina anteckningar med hjälp av ClickUps omfattande formateringsalternativ så att de blir lätta att referera till

Skapa en anpassad anteckningsmall eller använd fördesignade mallar för mötesanteckningar för att föra detaljerade protokoll över dina mentor-adeptmöten.

4. Tillämpa det du lär dig

Mentorskap är bara till hjälp om du tillämpar din mentors råd för att främja din karriär eller utveckla ditt företag. Implementera din mentors förslag i verkliga affärsscenarier, och om de fungerar, låt dem veta hur tacksam du är.

Om du är en start-up eller företagare behöver du de bästa verktygen för start-ups för att driva och utveckla ditt nya företag.

Vi rekommenderar ClickUp Startup för att hantera olika aspekter av din startup, från att skapa produktplaner till att optimera processer och resursanvändning.

ClickUp är ett mångsidigt verktyg som växer i takt med ditt företag och smidigt hanterar fler kunder och komplexa projekt.

5. Be om ärlig feedback

Din mentor är den bästa personen att ge dig konstruktiv feedback som hjälper dig att uppnå dina professionella mål.

Eftersom du arbetar nära din mentor och hen har sett dig växa, förstår hen sannolikt dina styrkor och svagheter bättre än någon annan.

Utnyttja detta till din fördel och be regelbundet om ärlig feedback. Det hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras och utveckla dina färdigheter ytterligare. Du kan också använda feedbacken för att förbättra dina arbetsvanor och ledarskapsfärdigheter.

6. Bygg en genuin långsiktig relation

En bra affärsmentor kan hjälpa dig att utvecklas till en framgångsrik entreprenör och förändra ditt liv på flera sätt. Så om du har hittat en bra affärsmentor, släpp inte taget om hen.

Bygg upp en äkta, långsiktig relation med dem som går utöver agendastyrda möten och affärsrådgivning.

Även om du är så framgångsrik att du inte behöver regelbunden rådgivning bör du hålla kontakten med dina mentorer. Man vet aldrig när man kan behöva dem igen.

Ännu viktigare är att bygga en ömsesidig relation där du finns där för dem lika mycket som de finns där för dig. Ge tillbaka på alla möjliga sätt, även om det bara är genom att finnas där när de behöver dig.

Slutsats

Med hjälp av en mentor blir det lättare att hantera affärsutmaningar och växa som ledare. Använd denna guide som referens för att hitta en affärsmentor som kan vägleda dig på din entreprenörsresa.

Glöm inte att tillämpa det du lär dig i din dagliga verksamhet. Använd en kombination av marknadsföringsverktyg, produktivitetsverktyg och andra verktyg för att effektivisera verksamheten och driva ett lönsamt företag.

ClickUp erbjuder nystartade företag en omfattande uppsättning verktyg som hjälper dem att skala upp och växa. Registrera dig gratis på ClickUp och testa dess olika funktioner och mycket mer.