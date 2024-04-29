Karriärrådgivning 101: Allt du behöver veta innan du börjar ett nytt jobb och lyckas på din nya arbetsplats!

Jokern från The Dark Knight sa en gång: Jag är som en hund som jagar bilar, jag skulle inte veta vad jag skulle göra om jag fångade en.

Många av oss upplever en liknande känsla när vi äntligen får ett nytt jobb – vi är inte helt säkra på vad nästa steg kommer att bli. Visst, det är spännande att träffa nya människor och börja om på nytt. 🤝

Att börja ett nytt jobb kan dock också innebära en överbelastning av information eller en helt annan arbetskultur jämfört med ditt tidigare företag. Det är där vi kommer in.

Idag har vi tagit fram en komplett guide som hjälper dig att undvika att bli överväldigad och att utmärka dig på jobbet redan från första dagen! Vi lägger också till ett värdefullt verktyg som hjälper nyanställda att bli mer produktiva och effektiviserar introduktionsprocessen för chefer.

De första dagarna på ditt nya jobb

De första dagarna på ditt nya jobb kräver noggrann observation. Om du snabbt kan förstå grunderna för att anpassa dig till din nya roll blir resten av din resa enklare. Vi listar sju tips som hjälper dig att göra ett förstklassigt första intryck:

Kom i tid: Kom alltid tidigt till en ny arbetsplats. Din punktlighet säger mycket om hur mycket du värdesätter företagets kultur. Lär känna dina överordnade: Få en bra känsla för allas personligheter. Är din chef strängare än den förra? Är de mer avslappnade? Hur ofta utvärderar de arbetsprestationen? Förstå varje överordnads attityd för att lära dig vad du behöver prioritera redan från första dagen. Lär dig var olika rum finns: Du behöver inte besöka hela kontoret på en gång, men försök att ta en titt på pausrummet, kaffrummet och toaletterna så att du inte behöver fråga om vägen hela tiden. Presentera dig själv: Även om din rekryteringschef bör skicka ut ett e-postmeddelande eller formellt presentera dig för alla, ska du inte tveka att ta initiativ till en konversation. Prata med de personer du kommer att arbeta med dagligen för att skapa en sund relation. Ta anteckningar: Skriv ner allt som din nya arbetsgivare förklarar under första dagen. Från vem du rapporterar till varje dag till den vanliga arbetsbelastningen – se till att du har en god förståelse för de viktiga detaljerna. Kontrollera vilken programvara du kommer att använda: De flesta företag tillhandahåller tillgång till olika programvaror som hjälper dig att slutföra dina uppgifter. Läs arbetsbeskrivningen och gå igenom alla programvaror för att se vilka du har svårt för och be din arbetsgivare om tillgängliga utbildningsmoduler. Överdriv inte: Sist men inte minst, försök inte ta i för mycket och börja jobba direkt. Det är din första dag, så ta ett djupt andetag och fokusera på att ta in viktig information.

Proffstips: Använd ett produktivitetsverktyg som ClickUp för att få en flygande start i din nya arbetsmiljö. Du kan till exempel snabba upp anteckningsarbetet med ClickUp Notepad! Använd checklistor för att dela upp utbildningsuppgifterna i ditt nya arbetsschema och omvandla varje anteckning till en spårbar uppgift – från vilken enhet som helst.

Skriv snabba anteckningar, idéer och påminnelser med ClickUp Notepad.

Förberedelser inför den första veckan

Det är alltid en bra idé att förbereda sig i förväg inför ett nytt jobb. Från klädkod till dagliga resor – här är allt du bör försöka få gjort innan din första vecka. 🚦

Vikten av en positiv inställning när du börjar ett nytt jobb

Innan din första vecka börjar, kom ihåg att vara positiv. Det är helt normalt att känna sig nervös, men så länge du har självförtroende kommer du att kunna dämpa nervositeten på nolltid. En positiv attityd hjälper dig också att göra ett gott första intryck och kommunicera lätt från början.

Bonusläsning: Stimula din nyfikenhet och lär dig hur HR-avdelningar planerar sina intervjuer med mallar.

Välj kläder för din första dag och andra praktiska förberedelser

Gör inte förberedelserna i sista minuten. Se till att du förstår klädkoden och har alla nödvändiga arbetsverktyg i förväg. Kontrollera noga om ditt företag tillhandahåller en stationär/bärbar dator eller följer en BYOD-policy (köp din egen enhet) innan du dyker upp.

Planera din pendling till ditt nya jobb

Första intrycket är det sista intrycket på ett kontor. En bra arbetsvana och teknik för att komma i tid under den första veckan är att planera hela resan dagen innan. Bekräfta startdatum, ta reda på den kortaste vägen till kontoret och lär dig de vanliga trafikmönstren under din restid.

Det hjälper dig att planera när du helst bör lämna hemmet. Du kan också prova:

Hitta parkeringsplatser i förväg

Gå 10 minuter före utsatt tid för att vara på den säkra sidan

Ställ in påminnelser som hjälper dig att gå hem i tid

Att hantera de första månaderna

När du väl har börjat anpassa dig till din nya roll är det dags att bli mer proaktiv med kollegorna och arbeta med att höja din kompetens under de första månaderna. 🔼

Vikten av initiativförmåga

Att ta det första steget för att kommunicera med ditt team hjälper dig att bygga förtroende och förhindrar missuppfattningar om hur du passar in i din nya position. Försök att ta kontakt med seniorer eller chefer under ett vecko- eller månadsmöte för avdelningen eller hela personalen. Var öppen för att diskutera dagliga nyheter, sport eller andra ämnen som intresserar både dig och dina kollegor för att lätta upp stämningen.

Ingen gillar att arbeta mer än nödvändigt, men det skadar inte att hjälpa till då och då. Att vägra hjälpa till på ett uppenbart sätt kan uppfattas som ohövligt i en proaktiv arbetsmiljö. Om du verkligen inte kan hjälpa till just nu, formulera det på ett vänligt sätt.

Dessa små ansträngningar hjälper dig att skapa bättre relationer i ditt team och presentera dig som en pålitlig person, vilket ger din chef en anledning att behålla dig på lång sikt.

Proffstips: Använd ClickUp Clips för att spela in din skärm och visuellt förklara vilket ämne du än arbetar med, eller få feedback på en ny videohandledning. Dela klipp med ditt team direkt via en offentlig länk eller som en multimediefil.

Dela ditt ClickUp-videomeddelande med en direktlänk i webbläsaren som inte kräver någon nedladdning och kan visas direkt efter inspelningen.

Vikten av att lära sig

Ditt företag kanske inte tillhandahåller utbildningsmaterial för alla uppgifter – och då kan lite kompetenshöjning göra underverk. Överväg att anmäla dig till en kurs i en färdighet som du har svårt för eller vill lära dig för att prestera bättre på jobbet. 🏋️

Det finns flera utbildningsplattformar som kan hjälpa dig att vidareutbilda dig gratis, bland annat:

Coursera

EdEx

Udemy

Skillshare

Förutom att du får nya färdigheter kan du också skaffa trovärdiga certifikat som bevisar din expertis inom ett visst område. Det är perfekt för nyutexaminerade som just har fått sitt första jobb och vill utvecklas vidare i sin roll.

Övervinna utmaningar när du börjar ett nytt jobb

Varje jobb medför olika hinder – för dataforskare kan det vara viktigast att rensa rådata, medan projektledare kanske kämpar med att ta fram fungerande kommunikationsstrategier. Oavsett vilken roll du har kan du följa några allmänna tips för att övervinna utmaningar och maximera produktiviteten. 💯

Steg för att undvika skvaller på arbetsplatsen

Lite småprat här och där kan bidra till att lätta upp stämningen på arbetsplatsen och hjälpa teamet att slappna av. Du bör dock undvika att spendera hela dagen med att se upptagen ut, prata och inte få något gjort. Prova dessa steg för att minimera skvaller på arbetsplatsen:

Var empatisk: All skvaller behöver inte handla om att tala illa om någon. Om du känner att din kollega pratar om ett specifikt problem som de står inför, istället för att dra ut på konversationen, försök förstå deras situation och vägled dem till den bästa lösningen. Rapportera till HR: Om du hör skvaller som kan vara skadligt för arbetsplatsen, rapportera det till din chef eller HR. På så sätt kan du stoppa negativt beteende i ett tidigt skede och till och med rensa upp missförstånd innan de orsakar skada. Bekräfta avsikten: Eftersom du är nyanställd kan det finnas interna skämt som du inte känner till. I sådana fall bör du avstå från att rapportera till HR så fort du hör skvaller. Läs av stämningen och agera bara när du känner att någon gör nedsättande kommentarer. Var ett föredöme: Underminera inte ditt inflytande bara för att du är ny. Från de första månaderna till din anställningstid, behåll en positiv ton och undvik att klaga. Behåll all känslig information eller hemligheter som delas och undvik att prata om någons privatliv.

Skapa en hälsosam balans mellan arbete och privatliv med hjälp av tidsplanering

Låt inte jobbet ta över ditt privatliv. Ja, det är bra att överträffa förväntningarna, men inte på bekostnad av din mentala hälsa. Avsätt tillräckligt med tid varje dag för att ha kul eller göra det du älskar. 🎮

Dela upp din dagliga schemaläggning i fem delar:

Aktivitet Arbetstid Sömn 7–9 Arbete 8 Fysiska övningar 0. 5–1 Hobbyer 1–2 Andra aktiviteter 4–8

Även om du har en allmän uppfattning om ditt dagliga schema kan faktorer som transport ibland ta flera timmar i anspråk.

Proffstips: Använd ClickUps mall för dagligt schema för att planera hela din dag och avsätta specifika timmar för aktiviteter utanför arbetet.

Planera varje minut av din dag enkelt med ClickUps mall för daglig timplan.

Börja ett nytt jobb efter en personlig förlust

Det finns unika fall där du kan upptäcka en ny färdighet efter att ha tagit ledigt och reflekterat över en personlig förlust. Händelser som en familjemedlems död eller ekonomiska förluster kan ofta göra dig nedstämd och ta bort din motivation att göra ditt bästa.

Ett sätt att övervinna sådana utmaningar är att acceptera din sorg. Du är bara mänsklig, och det är helt okej att omfamna dina känslor. Var dig själv och tvinga dig inte att vara stark hela tiden.

Gör intryck på din första arbetsdag med ClickUp

Om det känns som en dröm att lyckas på din första dag på ett nytt jobb, så är ClickUp här för att förverkliga den drömmen. Som projektledningsprogramvara är plattformen tillräckligt mångsidig för att fungera som en pålitlig kompanjon för att sätta mål, skapa checklistor, hantera ditt schema och organisera alla uppgifter.

ClickUp låter dig också organisera alla mål efter prioritet, så att du kan fokusera på det viktigaste från första stund! Låt oss utforska några av de funktioner som alla nyanställda kan dra nytta av när de börjar på ett nytt jobb eller i ett nytt företag.

1. ClickUp-mål för att förbli proaktiv

Har du någonsin haft en stund då du tappat helhetsperspektivet? Med ClickUp Goals kan du visualisera alla dina mål med en tidslinje och aldrig tappa fokus. Som nyanställd kan du använda den här funktionen för att lägga till mål som:

Genomför det inledande introduktionsprogrammet

Utbilda dig i XYZ-programvaran på företaget

Presentera dig för minst tre kollegor

Med ClickUp Goals kan du hålla dig på rätt spår för att nå dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg.

Se flera uppgifter och deras framsteg mot ett specifikt mål på ett och samma ställe. Du kan mäta varje mål på olika sätt och lägga till flera uppgifter till ett enda mål. Välj mellan regler för sant/falskt, monetära eller procentuella regler och börja spåra mål automatiskt.

För att hålla ordning på alla dina mål kan du skapa flera mappar som märker upp vilka typer av mål de innehåller – mycket praktiskt när du behöver skilja på kommunikations- och utbildningsmål.

2. ClickUp Tasks för att skapa att göra-listor

Från den enorma mängden frågor till de viktiga detaljerna som du vill notera – ClickUp Tasks hjälper dig att ta hand om allt. Hantera alla dina dagliga aktiviteter genom att skapa individuella arbetsflöden och hålla koll på allt du vill göra varje dag.

Planera, organisera och samarbeta i alla projekt med ClickUp Tasks.

Skapa din egen att göra-lista genom att skapa anpassade uppgiftstyper för samarbete, frågor om arbetsplatsen och för att lära dig din nya arbetsmiljö. Med anpassade fält kan varje uppgift inkludera en prioritetsnivå och en deadline, vilket hjälper dig att ta itu med de viktigaste uppgifterna först.

Få en helhetsbild av alla uppgifter du har skapat med över 15 ClickUp-vyer som låter dig se alla poster i list- eller tavleformat. För att hantera dagliga scheman rekommenderar vi att du använder kalendervyn.

Visa dina schemalagda uppgifter i ett dagligt, veckovis eller månatligt format med ClickUps kalendervy.

Med hjälp av en intuitiv dra-och-släpp-funktion kan du lägga till uppgifter till specifika datum och visualisera hela månaden. Lägg till prioriterade uppgifter först och lägg till nya uppgifter senare för att skapa en hierarki över aktiviteter som du behöver slutföra.

Nämnde vi att du också kan lägga till alla dina introduktionsmöten? 😏

Prova att växla mellan de olika vyerna för att se vilken som passar din arbetsstil bäst, så att du aldrig blir sen med några uppgifter!

Bonusläsning: Lär dig hur dessa verktyg för kartläggning av affärsprocesser hjälper dig att visualisera ditt dagliga arbetsflöde!

3. ClickUp Time Tracking för att hålla takten

Här är några gratis karriärtips: det är helt okej att ta det lugnt i början. Ingen i ditt team förväntar sig att du ska klara allt perfekt från början eller göra någon stor inverkan. Det är dock viktigt att hålla koll på hur mycket tid du lägger på arbetet.

Under de första månaderna bör du helst sträva efter att minska den tid det tar dig att slutföra arbetet. Med ClickUp Time Tracking kan du enkelt övervaka och dokumentera hur många minuter/timmar du lägger på en uppgift. Använd din telefon eller bärbara dator för att börja spåra tiden och synkronisera den mellan alla enheter.

Bli mer organiserad och utnyttja din tid bättre med hjälp av ClickUps tidrapportering för projekt.

Lägg till anteckningar och etiketter och sortera alla uppgifter för att snabbt identifiera vilka som hör till en viss typ av arbete. Glömde du att trycka på stoppknappen när du var klar? Ingen fara! Med ClickUp kan du redigera den registrerade tiden för alla uppgifter eller helt enkelt radera den på några sekunder.

Proffstips: Använder du redan ett tidsspårningsverktyg som TimeDoctor eller Toggl? ClickUp kan integreras med båda för att hjälpa dig att synkronisera saker!

Söka och ta emot feedback

Oavsett om det är ett nytt jobb eller ett som du har haft i flera år, finns det en sak som aldrig förändras – feedback. Du kanske inte alltid lyckas i din nya roll, och då kan karriärrådgivning vara till hjälp. ✨

Varför det är viktigt att be om feedback

Konkret feedback hjälper dig att identifiera bristerna i ditt tillvägagångssätt. Det är det enda som visar dig den andra sidan av myntet – hur andra ser på ditt arbete. Dessutom visar du din chef att du verkligen strävar efter att göra saker rätt när du ber om feedback.

Det kanske inte alltid fungerar som du vill, och du kanske inte får höra de ord du vill höra, men i slutändan hjälper det dig att växa och bli framgångsrik inom ditt område.

Om det inte räcker, här är några fler fördelar med att be om feedback när du börjar ett nytt jobb:

Påskynda och förenkla mottagandet av feedback med ClickUp

ClickUp är inte bara din följeslagare i en ny roll. Som en plattform som hjälper alla chefer att kommunicera bättre, hantera flera projekt och i slutändan nå sina projektledningsmål kan ClickUp fylla många funktioner.

ClickUp eliminerar behovet av att personligen kontakta varje teammedlem för att samla in feedback. Med sina funktioner för formulärskapande låter verktyget cheferna effektivisera onboardingprocessen med fördefinierade gratis HR-mallar och en dedikerad ClickUp-personalresurs.

Låt oss utforska några av dess funktioner som gör det enkelt att ta emot feedback! 🥧

ClickUp-formulär för att få feedback

Slösa inte tid på att leta efter ett formulärverktyg och lära dig dess designfunktioner. I ClickUp Form-vyn får du ett lättanvänt utrymme där du kan lägga till villkorslogik till varje fråga i ett formulär. Detta gör att frågorna kan ändras beroende på svaren.

Omvandla alla feedbackkommentarer till spårbara uppgifter, ange deras prioritet och ge ditt team friheten att ge feedback utöver ord med hjälp av formatalternativ som rullgardinslistor.

Denna funktion öppnar dörren för mer subtila men ändå direkta frågor som:

På en skala från 1 till 10, hur skulle du betygsätta mitt arbete under den första veckan?

Vilken är den ideala tidsramen för mig att slutföra uppgift X?

Vilken aspekt bör jag förbättra mest?

Gör det möjligt för dina anställda att enkelt dela med sig av omfattande och relevant feedback och sedan automatiskt organisera data med ClickUp Form View.

ClickUp-mall för introduktion av nya medarbetare

Som chef med ansvar för flera arbetsflöden måste du använda SMART HR-mål för att förbättra medarbetarnas moral och hjälpa dem att hålla fokus på att uppnå aktuella affärsmål. 🎯

Detta inkluderar att skapa en snabb och enkel introduktionsprocess. Ju snabbare du kan få en ny medarbetare att ansluta sig till teamet, desto snabbare kan de börja lära sig.

ClickUps mall för introduktion av nya medarbetare är en komplett lösning som hjälper nyanställda att förstå din kontorskultur från första dagen.

Med tre enkla steg kan du säkerställa en smidig introduktionsprocess:

Fundera över syftet med din introduktion Skapa återkommande uppgifter baserade på dessa mål och tilldela dem till anställda. Skapa en tidsplan och kontrollera framstegen för varje uppgift.

Effektivisera introduktionen av nya medarbetare med ClickUps mall för introduktion av nya medarbetare.

Utöver detta får du också en fullständig översikt över varje anställd och deras aktuella status på företaget, och du kan filtrera poster efter avdelning, introduktionsfas och anställningstyp.

Bonusläsning: Låt dig inspireras av dessa fantastiska exempel på introduktion av nya medarbetare!

Erövra ditt nya jobb från dag ett med Clickups mångsidighet

Att börja ett nytt jobb väcker många känslor hos alla anställda. Det är då du måste samla dig, undvika panik och vara dig själv.

Att vara duktig på ditt nya jobb från början är inte så svårt som många tror. När du väl har börjat kan du använda ClickUps breda utbud av funktioner för uppgiftshantering, schemaläggning och uppföljning för att bli en framstående kandidat redan från första dagen!

Registrera dig på ClickUp och lyckas med ditt nya jobb!🍀