4 typer av beslutsstilar och hur man använder dem

Tre miljarder beslut per år: Det är så många beslut som chefer och ledande befattningshavare fattar som en del av sitt dagliga arbete.

Beslutsfattande är en viktig del av varje chefs arbete, men de flesta är inte särskilt bra på det. De förlitar sig på instinkt och intuition när de fattar beslut, och 98 % av dem utnyttjar inte bästa praxis.

Dåliga beslut kan få allvarliga konsekvenser för organisationen, såsom dåliga ekonomiska resultat (som kostar 3 % av årsvinsten!), förlorat anseende, personalomsättning, efterlevnadsproblem etc. Välgrundade beslut kan förhindra detta.

I det här blogginlägget ska vi se hur du kan använda de fyra vanligaste beslutsstilarna för att fatta bättre affärsbeslut.

Vad är beslutsstilar?

Beslutsstilar är de metoder du som chef använder för att lösa ett problem, förbättra en process eller lösa en tvist. Din metod beror på den aktuella frågan, tidsbegränsningar, resursbegränsningar och många andra variabler.

När vi talar om beslut menar vi inte bara de stora besluten, som årets marknadsföringsstrategi eller att avskeda en medarbetare som inte presterar. Det kan också handla om till synes obetydliga saker, som ämnesraden i ett e-postmeddelande eller rätt tidpunkt för ett enskilt möte.

Att utveckla genomtänkta och repeterbara beslutsstilar kan vara avgörande för någon som fattar tusentals beslut varje dag. Innan du utvecklar din beslutsprocess är det dock viktigt att ta hänsyn till ditt teams tillvägagångssätt, preferenser, personligheter och reaktioner.

Förstå ditt teams beslutsfattandestilar

Människor lämnar inte organisationer. De lämnar chefer.

Varje beslut du fattar påverkar dina team och kollegor. Innan du utvecklar din egen stil är det därför viktigt att förstå deras.

1. Förstå ditt team

Prata med dina teammedlemmar för att lära känna dem som individer. Uppmuntra dem att prata om sina prioriteringar och preferenser. Om du till exempel fattar beslut om din hybridarbetsstrategi, försök förstå

Vilka tidszoner de lever i

Vilken tid på dagen de föredrar att arbeta

När de kan ta emot samtal

Har de barn som de skjutsar till och hämtar från skolan?

Ingen information är för trivial. Att förstå varje individs motivation, passion och övergripande personlighet hjälper chefer att veta hur de ska leda dem.

2. Observera ditt team

Alla uttrycker sig inte på samma sätt. Vissa teammedlemmar kanske inte säger vad de tycker. Observera därför deras beslutsstilar under en längre tid. När du vet hur de fattar beslut kan du efterlikna deras stilar för att påverka dem.

Presenterar de konkreta data vid månatliga genomgångar? Detta visar att de fokuserar på objektiva data.

Kommer de regelbundet till dig för att få förslag? De söker konsensus och bekräftelse.

Ändrar de sina personliga processer varannan månad? De kan vara hastiga eller handlingsinriktade, eller experimentella av naturen.

3. Utvärdera ditt team

Det finns dussintals beprövade metoder för att undersöka och förstå ditt teams beslutsfattandestilar. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) hjälper till att identifiera en persons naturliga preferenser inom fyra aspekter av personligheten.

Beslutsstilprofil

Impact Associates Decision Style Profile utvärderar människor utifrån fem nyckelfaktorer: tydlighet, information, engagemang, samstämmighet och tid. Truity Decision Style Test undersöker hur du prioriterar olika mål och hur de påverkar dina beslut.

Genom att använda något av dessa verktyg kan du få en tydligare bild av vad som motiverar dina team. Det är dock viktigt att notera att det finns vissa juridiska problem kring användningen av personlighetstester på arbetsplatsen. Ta hänsyn till federala, statliga och lokala lagar innan du väljer ett.

Nu när du har lagt grunden kan vi utforska de fyra beslutsstilarna och hur du kan utnyttja dem på jobbet.

4 olika beslutsstilar

1. Direktiv

Den direktiva beslutsstilen gynnar användningen av redan känd information och tidigare trender för att välja framtida vägar. Den är rationell, datadriven och logisk. Direktiva beslutsfattare väljer att:

Fatta beslut själv

Använd tidigare data och procedurer istället för att prova nya metoder

Prioritera snabbhet i handling

Var rak i ditt tankesätt

Undvik tvetydigheter

Direktiv beslutsfattande är perfekt för snabba, återkommande eller kortsiktiga beslut. Det är också perfekt för situationer där målet är tydligt. Innan du fattar beslut, prova denna mall för målsättning för att komma igång på rätt sätt.

När du väl har satt upp målet blir det enklare att samla in och analysera data. Om du till exempel är projektledare och ska uppskatta tiden för varje uppgift kan direktivbeslutande spara mycket tid och samtidigt vara nästan helt korrekt.

Tidsspårningsvy i ClickUp för att göra uppskattningar för liknande uppgifter

Detta kan ibland uppfattas som osamarbetsvilligt eller auktoritärt. Därför är det olämpligt för stora beslut eller förändringar som påverkar människors liv.

Anta att du är en HR-chef som ansvarar för strategin för distansarbete. Om du fattar ett beslut om att medarbetarna måste komma till kontoret måndag till fredag kl. 9–18 kommer det att uppfattas som oflexibelt och ovälkommet, även om du baserar det på rationella tankar och data.

Denna typ av beslutsfattande är också olämplig om du leder högkvalificerade och självständiga medarbetare som vill ha kreativ frihet. De skulle inte uppskatta att bli tillsagda vad de ska göra.

2. Analytisk

Den analytiska beslutsstilen är utforskande. Här överväger du alla fakta, åsikter, möjliga scenarier, risker, kostnader och konsekvenser innan du fattar ett beslut. Du tar också så mycket tid du behöver.

Analytisk beslutsfattande används när det finns flera alternativ och det inte finns något som heter ”ett rätt svar”.

Om du till exempel är inköpschef med uppgiften att köpa in ett projektledningsverktyg för ingenjörsteamet, kommer du att använda en analytisk beslutsprocess. Analytiska beslutsfattare kommer att:

Utforska alla tillgängliga verktyg

Gör en kortlista över potentiella verktyg baserat på funktioner och fördelar

Jämför pris och användbarhet

Studera villkoren och förnyelsepolicyn i avtalet.

Förhandla om rabatter och avtal med leverantörer

ClickUp-mall för jämförelse av programvara

En analytisk beslutsprocess hjälper dig att väga dina alternativ och välja det som passar dig bäst, baserat på tillgänglig information.

Analytisk beslutsfattande stil lämnar inte heller mycket utrymme för tvetydighet. För att vara analytisk är det viktigt att ha all information klart och tydligt till hands. Ibland kan det vara din egen kunskap. Därför är den tillämplig för komplexa beslut, men endast om alternativen/möjligheterna är tydligt definierade.

Det är inte rätt tillvägagångssätt om beslutet involverar för många variabler eller oförutsägbarhet, som teammedlemmarnas känslor. Det är definitivt inte rätt för frågor som måste lösas omedelbart.

3. Konceptuell

Konceptuell beslutsfattande innebär en kreativ approach till problemlösning. När det finns ett komplext problem som innebär att man måste föreställa sig olika potentiella scenarier och komma på innovativa lösningar, är detta den bästa stilen.

Konceptuella beslutsfattare:

Älskar att ta risker

Värdesätt kreativitet framför förutbestämda processer

Ställ öppna frågor och utforska möjligheterna

Tänk holistiskt, inklusive indirekta konsekvenser

Är flexibla när de ställs inför nya möjligheter

Låt oss ta ett exempel på en produktchef som utformar en roadmap för sin programvara. Denna beslutsprocess är perfekt. De börjar med att dokumentera sina behov, samarbetar sedan på en whiteboard, genomför enkäter för att få feedback och gör scenarioplanering innan de fattar ett beslut.

En konceptuell beslutsfattare är samarbetsvillig och samlar hela teamet för att förnya beslutsprocessen. Det motiverar teamet att vara kreativa och ta hänsyn till långsiktiga effekter.

Konceptuell beslutsstil är utmärkt för komplexa, tvetydiga situationer, men olämplig för små eller enkla beslut. Om du tar fram en whiteboard och involverar gruppen i beslutet om ”vart ska vi gå på lunch?”, kommer du att slösa mycket tid och energi!

4. Beteendemässig

Om du har ett människocentrerat förhållningssätt till varje beslut har du en beteendemässig beslutsstil. I denna stil kommer du att:

Ta hänsyn till ditt teams känslor och emotioner

Uppmuntra varje teammedlem att delta aktivt

Påverka människors beslut långsamt och medvetet

Prioritera fördelarna för många framför fördelarna för få

Denna stil används oftast inom personalavdelningar eller personalhanteringsteam. Projektledare använder också denna stil när de fattar ett slutgiltigt beslut som kan vara störande eller obehagligt.

När du säger upp ett leverantörsavtal, avskedar en anställd, ändrar teamstrukturer etc. fungerar denna stil bäst.

Chefer med en konceptuell beslutsstil riskerar dock att bry sig för mycket om människors känslor/reaktioner, vilket påverkar själva beslutet. Den extrema fokuseringen på att skapa konsensus kan också leda till onödiga förseningar och missnöjda teammedlemmar. Det är också viktigt att ha rätt kommunikationsmål när man använder denna metod.

Som du ser finns det ingen rätt eller fel beslutsstil. Beroende på situationen och konsekvenserna kan en stil fungera bättre än de andra. En bra chef lär sig och tillämpar alla stilar på lämpligt sätt under hela sin karriär.

Oavsett vilken stil du väljer kan du använda olika verktyg och tekniker för att fatta rätt beslut. Låt oss se hur.

Hur du hanterar ditt teams beslutsfattandestilar

Ett bra projektledningsverktyg ger dig allt du behöver för att fatta rätt beslut.

Om situationen kräver en direktiv beslutsstil behöver du data. Du kan använda ClickUps instrumentpanel för att skapa anpassade rapporter för all information du behöver.

Du kan skapa anpassade rapporter för resursutnyttjande, sprintframsteg, tidsuppskattningar, försäljningstrender, mål och mycket mer. Du kan också konvertera din instrumentpanel till en kalkylator för att göra prognoser.

Skapa de rapporter du behöver, allt på ett ställe, på ClickUp.

Om du ska använda en analytisk beslutsstil behöver du ett sätt att dokumentera och utvärdera flera alternativ. Det enklaste sättet är att jämföra de bästa och sämsta egenskaperna – här är flera mallar med för- och nackdelar som underlättar processen för dig.

För mer komplexa beslut är ClickUps vyer utformade för att utvärdera alternativ i det format som passar dig bäst.

I list- eller tabellvyn visas alla alternativ under varandra. Du kan också jämföra status, pris etc. med denna vy.

Tabellvy på ClickUp för att kontrollera olika beslutsfaktorer

Board View kan användas för att spåra alternativ efter status eller valfritt fält. Om du till exempel jämför projektledningsverktyg kan du ställa in ett valfritt fält för appens tillgänglighet, såsom Android, iOS, webb etc.

Om webben är en viktig plattform för dig kan du sortera efter det och eliminera de som inte är tillgängliga. Kalendervyn är perfekt för att fatta beslut om tid. Gantt-diagrammet kan användas för schemaläggning. Vyerna Arbetsbelastning och Box är mest användbara vid beslut om resursfördelning, särskilt när du hanterar flera projekt.

Arbetsbelastningsvy i ClickUp för beslut om resursfördelning

Om det problem du löser kräver en konceptuell stil behöver du kreativa verktyg. ClickUp Whiteboard är utformat just för detta ändamål.

Skapa smidiga arbetsflöden med ClickUp Whiteboard

Du kan brainstorma på ett tomt blad eller använda en av ClickUps många mallar för beslutsfattande. Spåra allas aktiviteter, lägg till anteckningar och samarbeta i realtid för att samla teamet på ett ställe.

Vi rekommenderar ClickUps mall för beslutsfattande som utgångspunkt.

Beteendemässigt beslutsfattande kan vara komplext. Men ClickUp kan hjälpa till även där. När du lär känna ditt team kan du använda formulär på ClickUp för att samla in information och preferenser. Om du måste hantera kundernas förväntningar kan dessa mallar för behovsbedömning hjälpa dig att kartlägga deras prioriteringar.

