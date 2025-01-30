Pulse of Progress: Din guide till den bästa programvaran för klinikhantering [med recensioner och priser]

Som Dr Miranda Bailey, från den populära TV-serien Grey’s Anatomy, en gång betonade: ”Patienter följer inte ett schema. ” Vi har en känsla av att klinikchefer skulle säga: ”Det gör inte administrativa uppgifter heller. ”

Men tänk om vi kunde skapa ett schema som anpassar sig efter vårdens oförutsägbara natur? Tänk om läkare, sjuksköterskor och administrativ personal kunde lägga sin energi på patientvård istället för pappersarbete? 🧑‍⚕️

Här är det bästa: ett program för klinikhantering som kan göra dessa ”tänk om”-scenarier till verklighet! Föreställ dig en medicinsk värld där administrativa uppgifter är effektiviserade, pappersarbete är ett minne blott och din klinik fungerar som en väloljad maskin. Intresserad?

Vi erbjuder dig 10 programvarulösningar som hjälper dig att utnyttja varje vårdverksamhets fulla potential och säkerställa att fokus ligger där det ska – på patienternas välbefinnande.

Vad ska du leta efter i en klinikadministrationsprogramvara?

Administrativa uppgifter tar upp en sjättedel av amerikanska läkares arbetstid och kastar en skugga över deras karriärnöjdhet. Programvara för hantering av läkarpraktik kan bidra till att uppnå den lyckan genom att förbättra effektiviteten i den dagliga verksamheten och de administrativa uppgifterna.

Chefer på kliniker och läkarmottagningar söker vanligtvis en lösning som har följande egenskaper:

Intuitivt gränssnitt: Det sista du behöver är ett system som känns som att dechiffrera ett medicinskt mysterium. En enkel design säkerställer smidig navigering för alla medlemmar i ditt vårdteam. Mobil tillgänglighet är en bonus! Omfattande patienthantering : Från delning av recept till journalföring – se om programvaran smidigt stöder alla uppgifter under patientens livscykel. Från delning av recept till journalföring – se om programvaran smidigt stöder alla uppgifter under patientens livscykel. Effektiva fakturerings- och ekonomiverktyg: Leta efter funktioner som hjälper dig att hantera fakturor, ersättningsanspråk och Leta efter funktioner som hjälper dig att hantera fakturor, ersättningsanspråk och ekonomiska rapporter utan ansträngning. Säkerhet och efterlevnad : Se till att programvaran följer branschstandarder och regler, såsom Se till att programvaran följer branschstandarder och regler, såsom HIPAA-protokollen , och erbjuder en säker miljö för alla dina journaler. Påminnelser om bokade tider och schemaläggningsstöd: Leta efter programvara som inte bara eta efter programvara som inte bara schemalägger bokade tider utan också skickar påminnelser i god tid för att minska antalet uteblivna besök. Skalbarhet: Välj en lösning som är skalbar och kan anpassas efter klinikens eller läkarpraktikens förändrade behov och storlek.

10 programvaror för klinikhantering som hjälper dig att leverera avancerade hälsovårdstjänster!

Att utforska programvaruverktyg och jämföra deras funktioner kan vara en utmattande process. Men återigen har Dr Bailey från Grey’s Anatomy rätt när hon säger: ”Vid någon punkt måste man fatta ett beslut. ”

Våra recensioner av de 10 bästa programvarorna för klinikhantering nedan hjälper dig att göra rätt val. Låt oss dyka in och bryta ner de administrativa gränserna inom hälso- och sjukvården! 🩺

Kom igång med ClickUp Automatisera enkelt bokningen av tid, spåra PHI-register med anpassade fält och hantera alla klinikadministrativa uppgifter med ClickUp.

Om du tycker att din tid är bättre spenderad med patienter än begravd i pappersarbete, prova ett projektledningsverktyg som ClickUp! Det är ditt självklara val för att automatisera tidsbokning, hantera den dagliga administrationen och förenkla besvärliga administrativa uppgifter som gör dig nedstämd. 😍

ClickUps Healthcare Teams Suite har en rad funktioner som stöder driften av kliniker och läkarmottagningar i alla storlekar.

ClickUp Docs är till exempel din organisatoriska maestro som effektiviserar allt från patientjournaler till introduktionsmaterial för kliniker och den berg av administrativa papper som tenderar att samlas. Utnyttja plattformens inbyggda AI-skrivassistent, ClickUp AI, för att skapa professionell dokumentation på några sekunder.

Kommunikationssilos är ett minne blott eftersom ClickUp gör det möjligt att länka dokument och uppgifter, vilket ger en sömlös koppling mellan patientjournaler och dedikerade vårdgivare eller läkare. Behöver du chatta med IT-, juridik- eller HR-avdelningen? Plattformens avdelningsöverskridande kommunikationsverktyg, som chattvyn och åtgärdsbara kommentarer, har allt du behöver!

ClickUp erbjuder en rad olika finansiella mallar och CRM-mallar som är anpassade för vårdbranschen. ClickUps mallar för patienthantering och medicinska journaler är utmärkta verktyg om du vill anpassa vårdplaner och hålla journaler tillgängliga.

ClickUp Patient Management Template spårar patienters status, mediciner, tilldelade läkare, försäkringar och mycket mer.

Låt oss inte glömma att nämna Picassos projektvisualisering – ClickUp Dashboard. Den hjälper dig att övervaka anställda och uppgifter inom din verksamhet med över 15 vyer. Administratörer älskar de klassiska list- eller tavelvyerna för att hantera arbetsbelastning, medicinska inventarier och patientuppgifter. Om du ändå föredrar att övervaka flera arbetsflöden för att hantera resurser och bokningar är Gantt-diagrammet och kalendervyerna dina pålitliga alternativ!

Vi rekommenderar att du använder ClickUp Automations för att minska bördan av repetitiva uppgifter som att uppdatera patientstatus eller skapa checklistor för lokalvård.

Förutom säkerhetsprotokoll som uppfyller branschstandarderna erbjuder ClickUp avancerade behörigheter och åtkomstkontroller som hjälper dig att upprätthålla integriteten i patientjournalerna.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Nya användare behöver tid för att förstå programvarans funktioner.

Dashboards skulle kunna anpassas mer

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Jane App

Nu är det enkelt att boka tid med Jane App eller bara Jane. Detta onlinebokningssystem låter besökare välja sina favoritläkare och specialiteter, vilket utlöser e-postmeddelanden så att alla hålls informerade.

Med de enkla diagramfunktionerna är det enkelt att komma åt patientinformation från vilken enhet som helst. Dessutom kan du vara kreativ och anpassa diagrammen med hjälp av en mängd olika mallar. Från en översiktsvy till väntelistor för sista minuten-bokningar och enkla gruppbokningar – det har aldrig varit så enkelt att hantera ditt schema. 🗓️

Jane sköter också din fakturering med ett leende, hanterar betalningar, tar hand om försäkringar och ser till att dina kreditkort är säkra.

Använd telemedicin utan problem med appens robusta videokonferensfunktioner, som minimerar behovet av personliga möten och optimerar din tid.

Jane Apps bästa funktioner

Förenklad tidsbokning

Personliga mallar

Hantera betalningar och försäkringsärenden samtidigt som kreditkort lagras säkert.

Videokonferensfunktioner

Patientinformation tillgänglig från alla enheter

Begränsningar för Jane App

Begränsade rapporteringsalternativ

Brant inlärningskurva

Priser för Jane App

Grundpaket: 79 CAD/månad

Försäkringsplan: 109 CAD/månad

Enterprise: Anpassat pris

Betyg och recensioner av Jane App

G2: 4,0/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

3. CureMD

CureMD är en certifierad molnbaserad EHR med lösningar för praktikhantering, patientportal och intäktscykelhantering. Den hjälper inte bara läkare och kontorspersonal att hantera den dagliga driften – den är Gandalf för införandet av Meaningful Use och guidar dig genom labyrinten av subventioner för att maximera vinsten! 🌀

Denna skalbara plattform är perfekt för mindre läkarmottagningar som tar sig an stora utmaningar. CureMD kopplar också samman tusentals apotek över hela landet, vilket förbättrar dina processer för receptdelning.

Dessutom kan läkare, tack vare avancerad teknik för laboratoriegränssnitt, skicka beställningar av medicinska förnödenheter till laboratorier över hela landet – utan behov av brevduvor. CureMD erbjuder även en KPI-instrumentpanel och ett dokumenthanteringssystem som underlättar fakturering och inkasso.

CureMD:s bästa funktioner

Integrerar EHR, praktikhantering, patientportal och intäktscykelhantering

Expertvägledning genom Meaningful Use

Specialiserade tjänster för medicinsk fakturering

Mobil tillgänglighet via iPad-appar

Stöder automatisering av arbetsflöden för administrativa uppgifter

CureMD:s begränsningar

Fördröjd renderings tid ibland

Rapporteringssystemet behöver förbättras

Priser för CureMD

Kontakta företaget

CureMD-betyg och recensioner

G2: 3,4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 3,4/5 (över 600 recensioner)

4. Kareo (nu en del av Tebra)

Kareo samarbetar nu med Tebra, ett företag som är känt för att stödja oberoende vårdgivare. I grunden är Kareo ett webbaserat underverk som erbjuder elektroniska patientjournaler, medicinsk fakturering och praktikhantering.

Om du driver en liten praktik är plattformen en personlig assistent som hjälper dig att boka patienter, bekräfta försäkringar, hantera förfallna konton, hantera inkasso, lagra patientdokument och till och med skapa anpassade rapporter – allt på ett och samma ställe. 🏥

Oavsett om det gäller psykisk hälsa, familjemedicin, pediatrik, kardiologi, kiropraktik, podiatri eller någon annan specialitet, så finns Kareo Clinical EHR där för dig. Det spelar ingen roll var du befinner dig, eftersom Kareo Telehealth gör det möjligt för dig att kommunicera med dina patienter var du än är.

Har du redan ett elektroniskt patientjournalprogram som du är nöjd med? Inga problem. Kareo, som ingår i Tebra Company-familjen, fungerar bra med produkter från tredje part. Du kan integrera det smidigt i din befintliga installation utan att missa ett enda steg.

Kareos bästa funktioner

EHR, medicinsk fakturering och praktikhantering

Kareo Telehealth

Mångsidighet inom olika hälso- och sjukvårdsområden

Integreras med appar från tredje part

Kareos begränsningar

Det tar ett tag att lösa problem

Vissa användare klagade på säkerhetsrisker.

Kareos priser

Kontakta företaget

Kareo-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 1 000 recensioner)

5. AdvancedMD

Har du någonsin önskat att hanteringen av din verksamhets dokumentation kunde vara problemfri? Med AdvancedMD EHR kan det bli så!

Denna programvara, som drivs av Amazon Web Services (AWS), skräddarsyr klinisk dokumentation för varje roll och specialitet med bara ett klick. Dess uppgiftshanteringspanel? Den är som din att göra-lista, men mycket enklare, med färgglada uppgiftsdonuts som hjälper dig att hålla koll på läget. 🍩

AdvancedMD erbjuder en enhetlig patientflödesupplevelse. All historik och overheaddata finns på varje skärm, vilket minskar kaoset med förvirrande eller överflödigt administrativt arbete.

Och som grädde på moset möjliggör plattformen enkel spårning av information från Prescription Drug Monitoring Programs (PDMP) för att följa reglerna för förskrivning av kontrollerade substanser.

I AdvancedMD:s faktureringsprogramvara kan diagraminställningar enkelt underhållas genom centralt hanterade mallar.

AdvancedMD:s bästa funktioner

Papperslös dokumentationslösning med ett klick

Tillgängliga patient scheman via patientkort

Visar PDMP-data

Centralt hanterade mallar med faktureringsprogramvara

Begränsningar för AdvancedMD

Undermåligt gränssnitt, enligt vissa användare

Anteckningar kan inte öppnas igen, redigeras eller raderas.

Priser för AdvancedMD

Kontakta företaget

Betyg och recensioner av AdvancedMD

G2: 3,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 3,6/5 (över 400 recensioner)

6. NextGen Office

NextGen Office är en annan omfattande plattform för elektroniska patientjournaler, praktikhantering och intäktscykelhantering. Den låter dig skapa molnbaserade profiler för patienter med detaljerad information om deras sjukdomshistoria, allergier och mediciner, som är tillgängliga för både personal och patienter. Dess anpassningsbara schemaläggningsalternativ förhindrar överbokning, medan färgkodade schemaläggningsmallar effektiviserar patientgrupperingen och säkerställer en smidig upplevelse.

NextGens e-receptfunktion ger en modern twist genom att göra det möjligt för patienter att få rätt medicin vid rätt tidpunkt. Den integreras med PDMP-databaserna i 40 delstater, vilket underlättar efterlevnaden. 💊

Med funktioner för intäktscykelhantering och rapportering stödjer NextGen välgrundade beslut. Du kan skapa transparenta faktureringsprocesser, identifiera avslag och påskynda inkasso för ökad ekonomisk effektivitet.

NextGen Office bästa funktioner

Molnbaserad EHR

Fullständigt HIPAA-kompatibel

Anpassningsbara schemaläggningsalternativ med färgkodade mallar

Onlinebokning för patienter och personal

Intelligent funktion för elektronisk receptförskrivning

Begränsningar för NextGen Office

Inte särskilt användbart för kronisk vård

Inga automatiseringsfunktioner

Priser för NextGen Office

Kontakta företaget

Betyg och recensioner av NextGen Office

G2: 3,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 1 000 recensioner)

7. DrChrono

Oavsett om du är ensam praktiserande läkare eller arbetar på en välbesökt klinik, så finns DrChrono där för dig. Denna molnbaserade EMR-programvara (elektroniska patientjournaler) lägger tonvikten på personliga patientkontakter, vilket möjliggör bättre diagnoser.

Med bara några klick på sin mobil eller dator kan läkare göra allt från att beställa laboratorietester till att skriva ut recept och omvandla tal till text.

DrChrono MBS (programvara för medicinsk fakturering) fungerar smidigt med dina vårdprocesser och gör faktureringsuppgifterna enklare och effektivare. Den synkroniseras med EHR, vilket säkerställer datakvaliteten och minimerar irriterande stavfel på fakturor.

DrChrono gör front-end-hanteringen enkel och erbjuder onlinebokning, försäkringskontroller i realtid, automatiska påminnelser om bokade tider och ett receptionistvänligt kioskläge.

DrChronos bästa funktioner

Möjliggör personliga patientinteraktioner

Tal-till-text-diktering för att spara tid

Integreras med EHR

Mobilapp för iPhone, iPad eller M-Series Mac

Begränsningar för DrChrono

Dyrt för vissa läkargrupper

Kundsupporten behöver förbättras

Priser för DrChrono

Kontakta företaget

DrChrono-betyg och recensioner

G2: 3,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 400 recensioner)

8. Centricity EMR

Centricity är utformat för surfplattor och mobila enheter och underlättar smidig mobilitet av patientinformation, vilket gör det möjligt för läkare och personal att uppdatera journaler när de är på resande fot. Centricity är utvecklat av GE Healthcare och överträffar traditionell programvara genom att erbjuda kompatibilitet med många medicinska enheter och bildsystem. Centricity täcker allt från e-recept till insiktsfulla finansiella instrumentpaneler, vilket säkerställer omfattande patientvård.

Det som utmärker Centricity är dess integration med Medical Quality Improvement Consortium, som erbjuder en helhetsbild av patientdata från olika vårdmiljöer. Vårdgivare kan enkelt få tillgång till patienthistorik och testresultat från en centraliserad hubb. 🌐

Detta användarvänliga system för praxisadministration går ett steg längre med funktioner som prediktiv sökning och tidsbesparande metoder för datainmatning. Dess Clinical Messenger hjälper till med effektiv kommunikation med patienter och annan personal som är involverad i vården.

Centricity EMR:s bästa funktioner

Klinisk och ekonomisk förvaltning

Mobil åtkomst till patientjournaler

Stöder olika vårdmiljöer

Förbättrad kommunikation med patienter och personal

Begränsningar för Centricity EMR

Datainmatning kan vara svårt och ta lång tid

Appen tenderar att frysa och krascha, vilket kräver ytterligare inloggning.

Priser för Centricity EMR

Kontakta företaget

Centricity EMR-betyg och recensioner

G2: 3,7/5 (över 20 recensioner)

9. WriteUpp

WriteUpp, förvärvat via Capterra

Att boka tid, hantera betalningar och automatisera fakturering blir en självklarhet med WriteUpps enhetliga gränssnitt, vilket gör administrativa uppgifter mycket enklare. Med denna programvara för medicinska kliniker kan chefer enkelt skapa, lagra och dela patientanteckningar med kollegor.

Plattformen, som huvudsakligen är byggd för vårdpersonal i Storbritannien, har en ganska solid inbyggd videokonsultationsfunktion med alternativ för att boka online och fylla i formulär före behandlingen.

Oroar du dig för datasäkerheten? WriteUpp har lösningen. Programmet krypterar insamlade data enligt GDPR-protokoll, vilket säkerställer att din verksamhet förblir kompatibel. Integration med tredjepartsapplikationer som Google Kalender, Gmail, Stripe och Xero ökar bekvämligheten.

WriteUpps bästa funktioner

Skapa, lagra och dela patientanteckningar med kollegor

Inbyggda mallar

Mobilappar för Android- och iOS-enheter

Efterlevnad av GDPR-protokoll

WriteUpps begränsningar

Det skulle vara användbart att lägga till sammanfattande rapporter.

Faktureringsfunktionerna kan vara förvirrande att arbeta med.

Priser för WriteUpp

14,95 £/månad per användare

Ytterligare 4,95 £/månad per mottagning för att kunna använda onlinebokningsfunktionerna.

WriteUpp-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (mindre än 10 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (mindre än 10 recensioner)

10. NueMD

NueMD, förvärvat via Capterra

Anamma mottot ”Se patienter. Få betalt.” eftersom NueMD hanterar allt från schemaläggning och påminnelser om bokade tider till medicinsk fakturering och uppföljning av ersättningsanspråk. Programmet kontrollerar ersättningsanspråk mot en omfattande databas och låter dig göra ändringar innan du skickar in dem.

Behöver du bli pappersfri? Denna lösning för praktikhantering lagrar kontoinformation i molnet, vilket gör den till en säker och bekväm lösning. För att hantera utestående saldon kan du välja automatiserade brev som påminnelser och förbättra dina inkasseringar. 📨

Att hantera patienternas scheman är en barnlek tack vare NueMD:s realtidsuppdateringar på teamets mobiler. Lösningen spårar allt från ankomst till avresa och minskar antalet uteblivna besök med påminnelsesamtal om bokade tider. Och det bästa av allt? Du får tillgång till anpassningsbara programvarupaket för nästan 100 specialiteter inom hälso- och sjukvården!

NueMD:s bästa funktioner

Molnbaserad åtkomst

Uppdateringar i realtid på mobila enheter

Anpassningsbara mallar för formulär och brev

Insiktsfulla analyser av patientkonton

Begränsningar för NueMD

Begränsad transparens när det gäller skydd av personuppgifter

Svårt att navigera genom journaler

Priser för NueMD

Kontakta företaget

NueMD-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Erövra vårdsektorns administrativa Everest med ClickUp

Programvara för klinikhantering kommer till undsättning som en superhjälte, redo att rädda dig från papperskaoset. Även om alla lösningar vi diskuterat är fantastiska, kanske du fortfarande tvekar att välja en lösning på grund av bristen på prisöppenhet.

Om du fortfarande är osäker rekommenderar vi att du registrerar dig för ClickUp!

Den utmärker sig genom sin transparens, tydliga presentation av funktioner, recensioner och priser, och innehåller ett enormt utbud av funktioner som förenklar din verksamhet och låter dig fokusera på det viktigaste – dina patienter. 💗