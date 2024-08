10 melhores alternativas e concorrentes do Help Scout para PMEs

Você está procurando um software de help desk que complemente seu crescimento? Embora o Help Scout tenha se destacado no setor, ele pode não agradar a todos.

Talvez você esteja em busca de um software de help desk com um toque diferente ou alguns recursos extras? Bem, você está com sorte. O mundo digital está repleto de alternativas robustas ao Help Scout.

Portanto, se você está pronto para descobrir o próximo software de help desk vamos nos aprofundar nesses concorrentes de destaque do Help Scout. Vamos começar?

O que é o Help Scout?

Conheça o Help Scout: uma peça-chave no universo do atendimento ao cliente. Em sua essência, o Help Scout não é apenas mais uma ferramenta de help desk; é uma plataforma projetada para promover conversas genuínas e significativas com os clientes.

Com recursos que facilitam a comunicação ininterrupta e gerenciamento intuitivo de tíquetes, o Help Scout conquistou seu lugar no coração de muitas empresas.

via Ajuda ao olheiro No entanto, por mais diversificado que seja o mundo das PMEs, raramente há uma solução única para todos. Algumas equipes podem achar que o Help Scout é quase perfeito, mas pode faltar um ou dois recursos desejados, ou podem estar procurando uma experiência de usuário diferente.

É por isso que muitas empresas se aventuram, procurando alternativas para o Help Scout que se aproximem mais de seus ritmos e objetivos operacionais exclusivos.

Portanto, embora o Help Scout seja ótimo, vamos explorar o que mais existe por aí esperando para ser sua próxima estrela do atendimento ao cliente.

O que procurar em uma alternativa ao Help Scout

Experiência de usuário perfeita: O melhorsoftware de central de serviços é mais fácil de navegar e mais rápido as equipes podem responder às necessidades dos clientes. Procure designs intuitivos e curvas de aprendizado mínimas para aumentar a produtividade da equipe

O melhorsoftware de central de serviços é mais fácil de navegar e mais rápido as equipes podem responder às necessidades dos clientes. Procure designs intuitivos e curvas de aprendizado mínimas para aumentar a produtividade da equipe Suporte multicanal: Os clientes de hoje entram em contato com as equipes de suporte por meio de vários canais: e-mails, mídias sociais, bate-papo e outros. Um software de atendimento ao cliente ideal deve agregar esses canais, garantindo que nenhuma consulta seja negligenciada

Os clientes de hoje entram em contato com as equipes de suporte por meio de vários canais: e-mails, mídias sociais, bate-papo e outros. Um software de atendimento ao cliente ideal deve agregar esses canais, garantindo que nenhuma consulta seja negligenciada Modelos de preços acessíveis: Cada dólar conta em uma PME. Procure plataformas que ofereçam uma boa relação custo-benefício com preços escalonáveis, para que você pague apenas pelo que realmente precisa

Cada dólar conta em uma PME. Procure plataformas que ofereçam uma boa relação custo-benefício com preços escalonáveis, para que você pague apenas pelo que realmente precisa Conjunto rico de recursos: Empresas diferentes, necessidades diferentes. Encontre uma ferramenta que ofereça um conjunto abrangente de recursos de mesa, como recursos de base de conhecimento ou software de suporte colaborativo para solicitações, permitindo que você personalize sua abordagem e seu conjunto completo de suporte ao cliente

Empresas diferentes, necessidades diferentes. Encontre uma ferramenta que ofereça um conjunto abrangente de recursos de mesa, como recursos de base de conhecimento ou software de suporte colaborativo para solicitações, permitindo que você personalize sua abordagem e seu conjunto completo de suporte ao cliente Integrações robustas: A força de uma plataforma geralmente está em sua compatibilidade com outras plataformas de suporte ao clientesoftware de sucesso do clienteque seus agentes de atendimento ao cliente utilizam. Opte por soluções que se integrem facilmente à sua pilha de software existente, simplificando os fluxos de trabalho e trabalhando com vários canais

A força de uma plataforma geralmente está em sua compatibilidade com outras plataformas de suporte ao clientesoftware de sucesso do clienteque seus agentes de atendimento ao cliente utilizam. Opte por soluções que se integrem facilmente à sua pilha de software existente, simplificando os fluxos de trabalho e trabalhando com vários canais Avaliações positivas de clientes: O boca a boca é inestimável. Verifique se há plataformas com ótimas avaliações; elas geralmente destacam os prós e os contras do mundo real que você talvez não tenha considerado

O boca a boca é inestimável. Verifique se há plataformas com ótimas avaliações; elas geralmente destacam os prós e os contras do mundo real que você talvez não tenha considerado Equipe de suporte ao cliente confiável: Quem dá suporte aos agentes de suporte? Uma solução de suporte ao cliente também deve ter uma equipe de suporte forte por trás dela. Certifique-se de que a alternativa escolhida ofereça suporte com agentes de suporte ágeis e prestativos e suporte multicanal para que você nunca seja deixado na mão

10 melhores alternativas para o Help Scout 2024

Agora que você e sua equipe de suporte sabem no que devem ficar atentos ao olhar para o mundo pós-Help Scout, vamos apresentar os concorrentes de suporte ao cliente.

Definir tarefas para serem repetidas por hora ou evento no ClickUp

O ClickUp é mais do que uma alternativa ao Help Scout. É uma solução holística adaptada para empresas que anseiam por organização e eficiência.

Com recursos de mesa como vários responsáveis, campos personalizados e a capacidade de priorizar tarefas o ClickUp se posicionou como uma potência no campo da produtividade.

Especialmente para equipes de atendimento ao cliente a plataforma oferece versatilidade inigualável em comparação com outras alternativas do Help Scout.

Desde a alocação de recursos e gerenciamento de clientes ao rastreamento de tíquetes de suporte ao cliente, o ClickUp garante que cada etapa seja perfeita.

Sua interface intuitiva e as integrações robustas fazem dele uma opção de destaque para as equipes de suporte que buscam além do Help Scout.

Melhores recursos do ClickUp

Delegue tarefas a vários membros da equipe com eficiência

Use o ClickUp Docs para criar sua base de conhecimento

Adapte seu espaço de trabalho de acordo com as necessidades da empresa comCampos personalizados do ClickUp* Distinguir entre tarefas críticas e aquelas que podem esperar

Garantir uma abordagem estruturada para as tarefas comListas de verificação de tarefas do ClickUp* Combine todas as suas informações e vincule toda a sua pilha de tecnologia com integrações profundas

Crie rapidamente um ambiente de help desk com oModelo de Help Desk do ClickUp* Certifique-se de que está dando suporte aos seus clientes a cada passo do dia com estesmodelos de jornada do cliente Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado mais acentuada para iniciantes

As opções de personalização podem ser excessivas para algumas equipes de suporte

A integração com alguns aplicativos de terceiros requer ajustes

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Zendesk

via Zendesk O Zendesk não é apenas mais um nome no setor de atendimento ao cliente; ele é um dos softwares de help desk mais confiáveis. Oferecendo recursos avançados de suporte, o Zendesk foi projetado desde o início para nutrir e aprimorar as comunicações com os clientes.

Ele se destaca de outras alternativas de Help Scout por sua simplicidade, garantindo que cada interação com o cliente seja eficiente e pessoal.

A adaptabilidade, a escalabilidade e os recursos avançados de análise da plataforma fazem dela uma das principais concorrentes para equipes de suporte de todos os tamanhos que buscam uma alternativa sólida para o Help Scout.

Melhores recursos do Zendesk

Integre perfeitamente todos os canais de comunicação com um software abrangente de mensagens para clientes

Capacite os clientes com opções de autoatendimento usando uma ferramenta de base de conhecimento integrada

O chatbot com IA fornece respostas rápidas a qualquer hora

Visualizações de tíquetes personalizáveis ajudam a classificar e priorizar tíquetes sem esforço, tornando o Zendesk um dos melhoressoftware de emissão de tíquetes do mercado

Compatível com muitos aplicativos de terceiros

Obtenha insights práticos dos dados para melhorar a satisfação do cliente

Ofereça suporte no aplicativo para usuários móveis

Limitações do Zendesk

O preço pode ser alto para equipes menores

Alguns recursos avançados exigem integrações

A configuração inicial pode parecer complexa

Preços da Zendesk

Equipe: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Growth: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Profissional: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Enterprise: A partir de US$ 150/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk

G2: 4,2/5 (mais de 400 avaliações)

4,2/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

3. Intercomunicação

via Intercomunicação A Intercom é uma solução de mesa que está redefinindo os paradigmas do suporte ao cliente.

Com um grande foco em conversas em tempo real, essa alternativa do Help Scout combina suporte por bate-papo, tours interativos de produtos e técnicas diferenciadas de envolvimento do cliente.

O que a diferencia é sua dedicação em promover relacionamentos genuínos e duradouros. Em uma era em que o imediatismo é fundamental, a Intercom garante que as empresas possam envolver, dar suporte e encantar seus clientes instantaneamente.

Melhores recursos da Intercom

Use o bate-papo ao vivo para interagir com os visitantes em tempo real e melhorar a experiência do cliente

Garanta respostas rápidas 24 horas por dia com chatbots e artigos da base de conhecimento

Os tours de produtos permitem que você instrua os usuários diretamente no seu aplicativo

Envie conteúdo relevante para grupos de usuários específicos

Adapte o suporte com base no comportamento do usuário

Combine-se perfeitamente com ferramentas populares

Entenda as tendências e o comportamento dos clientes

Limitações da intercomunicação

Preço um pouco mais alto para startups

As chamadas de áudio e vídeo não são recursos nativos

Preços da Intercom

Iniciante: US$ 74/mês

US$ 74/mês Pro: Entre em contato com a Intercom para saber o preço

Entre em contato com a Intercom para saber o preço Premium: Entre em contato com a Intercom para obter informações sobre preços

Avaliações e opiniões sobre o Intercom

G2 : 4.5/5 (mais de 2.500 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 900 avaliações)

4. Frente

via Frente O Front está revolucionando a comunicação por e-mail, transformando-a em uma potência de colaboração.

Com sua abordagem exclusiva, as equipes podem responder sem esforço a e-mails, aplicativos, mensagens de mídia social e até mesmo SMS, tudo a partir de um hub centralizado.

A capacidade de se integrar a outras ferramentas, rastrear análises e automatizar fluxos de trabalho torna o Front uma opção atraente para as equipes que desejam melhorar a comunicação com o cliente.

Melhores recursos do Front

Combine todos os canais em um só lugar

Colaboração em tempo real nas respostas

Automatize e-mails de acompanhamento para economizar tempo

Agendamento contínuo sem sair da plataforma

Analise a fundo as métricas de desempenho da equipe

Sincronize com CRMs, ferramentas de gerenciamento de projetos e muito mais

Fique conectado em qualquer lugar

Limitações do Front

Requer uma mudança de mentalidade em relação ao e-mail tradicional

As análises avançadas estão nos níveis mais caros

Pode ter uma pequena curva de aprendizado para os novatos

Preços iniciais

Inicial : uS$ 19/mês por usuário

: uS$ 19/mês por usuário Crescimento : uS$ 59/mês por usuário

: uS$ 59/mês por usuário Escala : $99/mês por usuário

: $99/mês por usuário **Premier: $299/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Front

G2 : 4.7/5 (mais de 1.800 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

5. Férias

via Férias O Hiver sobrecarrega o Gmail, transformando-o em um centro colaborativo de suporte ao cliente.

Sem sair da familiaridade do Gmail, as equipes podem gerenciar caixas de entrada compartilhadas, atribuir tarefas e até mesmo acompanhar as métricas de desempenho.

A perfeição com que o Hiver opera garante que as equipes possam se concentrar no fornecimento de suporte ao cliente de alto nível, tornando-o uma ferramenta inestimável para equipes centradas no Gmail.

Melhores recursos do Hiver

Centralize a comunicação para um trabalho em equipe perfeito

Evite a sobreposição de respostas com notificações em tempo real

Organize e categorize e-mails para um processamento simplificado

Acompanhe o desempenho da equipe e identifique áreas de melhoria

Simplifique tarefas repetitivas com regras e fluxos de trabalho

Garanta respostas em tempo hábil, mesmo em horários de pico

O Hiver também funciona como osoftware de base de conhecimentopara que sua equipe possa acessar informações rapidamente

Limitações do Hiver

Criado especificamente para o Gmail, limitando os usuários de outras plataformas de e-mail

As análises avançadas estão disponíveis apenas em plantas superiores

As opções de integração são menores em comparação com alguns concorrentes

preços do #### Hiver

Lite : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Pro : $39/mês por usuário

: $39/mês por usuário Elite: $59/mês por usuário

Hiver classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

6. Freshdesk

via Freshdesk O Freshdesk, da confiável empresa Freshworks, é conhecido entre as alternativas do Help Scout por seu suporte simplificado ao cliente.

Como uma solução de help desk multicanal, ele oferece muitas ferramentas de automação que simplificam e ampliam as conversas com os clientes.

Seja gerenciando tíquetes, integrando-se a aplicativos de terceiros ou fornecendo suporte em vários idiomas, o Freshdesk garante que cada interação leve a uma resolução eficaz.

Melhores recursos do Freshdesk

Simplifique e priorize as consultas dos clientes

Consolide e-mails, chats, chamadas e mensagens sociais

Configure o envio de tíquetes, o escalonamento e as notificações

Use reuniões de equipe e tíquetes vinculados para um trabalho em equipe eficiente

Reduza o volume de tíquetes com opções de autoatendimento, como uma base de conhecimento

Monitore a produtividade do agente e o tempo de resolução do tíquete

Obtenha insights adaptados às suas necessidades

Limitações do Freshdesk

Alguns recursos podem ser um pouco exagerados para pequenas empresas

A personalização pode exigir uma curva de aprendizado

A integração com ferramentas externas pode, ocasionalmente, ser complicada

Preços do Freshdesk

Gratuito

Crescimento : uS$ 15/agente por mês

: uS$ 15/agente por mês Pro : $49/agente por mês

: $49/agente por mês Enterprise: uS$ 79/agente por mês

Avaliações e opiniões sobre o Freshdesk

G2 : 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

7. ServiceNow

via ServiceNow A ServiceNow vai além das alternativas tradicionais de Help Scout, oferecendo uma ampla gama de soluções em nuvem para automatizar a comunicação com o cliente e modernizar o gerenciamento de serviços de TI.

Sua proeza está na capacidade de simplificar fluxos de trabalho complexos, especialmente em organizações maiores.

Com um conjunto de ferramentas dedicadas a melhorar as operações, a colaboração e o atendimento ao cliente, o ServiceNow é uma opção abrangente para empresas que buscam robustez e escalabilidade.

Melhores recursos do ServiceNow

Resolver e analisar incidentes com eficiência

Introduzir novas atualizações sem problemas

Permitir que os usuários resolvam problemas comuns com seu recurso de base de conhecimento

Personalize e amplie os recursos do ServiceNow

Automatize e otimize as operações de TI com IA

Aprofunde-se nas métricas e melhore a prestação de serviços

Acesse as funcionalidades do ServiceNow em qualquer lugar

Limitações do ServiceNow

Pode ser demais para empresas de pequeno e médio porte. Se esse for o seu caso, verifique estasConcorrentes do ServiceNow* A configuração inicial e a personalização podem ser complexas

Os custos podem se acumular com módulos e recursos adicionais

Preços do ServiceNow

Entre em contato com a ServiceNow para obter preços

Avaliações e resenhas do ServiceNow

G2 : 4.4/5 (mais de 1.700 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

8. Ajuda

via Ajuda O Helpwise é uma lufada de ar fresco na arena da caixa de entrada compartilhada.

Ao transformar a colaboração por e-mail em um esforço sem esforço, ele é um companheiro confiável para equipes de vendas, suporte e operações.

Com inúmeros recursos, como fluxos de trabalho automatizados, bate-papo incorporado e análises, o Helpwise garante que as pequenas empresas possam gerenciar e-mails com eficiência e, ao mesmo tempo, manter a satisfação do cliente em primeiro plano.

Melhores recursos do Helpwise

Mesclar a comunicação da equipe para uma coordenação fluida

Defina comportamentos para marcação automática, atribuição e muito mais

Integre aplicativos populares como Slack, CRM e outros

Impedir respostas simultâneas para um tratamento eficiente

Avalie o desempenho da equipe com métricas poderosas

Adapte o painel de acordo com as necessidades de cada membro da equipe

Saiba quando seus e-mails são lidos

Limitações do Helpwise

Funcionalidade limitada no plano básico

As integrações avançadas são reservadas para os níveis mais altos

A interface do usuário pode parecer menos intuitiva para alguns

Preços da Helpwise

Padrão : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Premium : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário Avançado: uS$ 50/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Helpwise

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 20 avaliações)

9. Hub de serviços da HubSpot

via Hub de serviços da HubSpot O HubSpot Service Hub é uma prova do atendimento integrado ao cliente.

Além das funcionalidades de help desk, ele oferece um ecossistema completo que garante que as empresas possam atender, satisfazer e reter seus clientes.

Com recursos como bases de conhecimento, pesquisas de feedback e painéis de relatórios, o Service Hub garante que cada ponto de contato seja uma oportunidade para encantar.

Os melhores recursos do HubSpot Service Hub

Integre e-mails, chats e muito mais em um só lugar

Crie artigos informativos na base de conhecimento para resolver dúvidas comuns

Direcione rapidamente os tíquetes de suporte para as equipes certas com as ferramentas de gerenciamento de tíquetes da HubSpot

Entenda os sentimentos de seus clientes

Analisar as métricas de serviço para otimizar ainda mais

Interaja em tempo real com os clientes

Organize e resolva os problemas dos clientes de forma eficaz

Limitações do Service Hub da HubSpot

Alguns recursos avançados exigem uma curva de aprendizado mais acentuada

As integrações com ferramentas que não são da HubSpot às vezes podem ser desafiadoras

A personalização pode ser limitada em comparação com soluções autônomas

Preços do Hub de serviço da HubSpot

Gratuito

Iniciante: $18/mês

$18/mês Profissional: $450/mês

HubSpot Service Hub avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

10. Zoho Desk

via Zoho Desk O Zoho Desk não é apenas uma ferramenta de atendimento ao cliente; é uma experiência.

A criação de um ambiente rico e sensível ao contexto para agentes e clientes reimagina a forma como as empresas abordam o suporte.

Com assistência orientada por IA, recursos multicanais e relatórios avançados, o Zoho Desk garante que as empresas possam criar relacionamentos significativos e duradouros com os clientes.

Os melhores recursos do Zoho Desk

Interaja por e-mail, mídia social, bate-papo e muito mais

Organize, priorize e resolva as consultas

Acelere as respostas aos tíquetes de suporte e as atribuições de tarefas com automações integradas

Capacite os clientes com respostas sob demanda

Obtenha insights para aprimoramento contínuo

Forme uma equipe para dar suporte aos clientes mais rapidamente

Torne o Zoho Desk genuinamente seu com uma interface personalizável

Limitações do Zoho Desk

O aplicativo móvel poderia ser mais intuitivo

Requer treinamento para utilização total dos recursos

A configuração inicial pode ser um pouco demorada

Preços do Zoho Desk

Padrão: US$ 14/mês por usuário

US$ 14/mês por usuário Profissional: $23/mês por usuário

$23/mês por usuário Enterprise: $40/mês por usuário

$40/mês por usuário Ultimate: $52/mês por usuário

Zoho Desk avaliações e comentários

G2: 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 6.000 avaliações)

Por que o ClickUp está no topo da lista de alternativas ao Help Scout

O ClickUp oferece uma solução completa que vai além dos limites de outras alternativas do Help Scout para dar suporte aos clientes. Sua facilidade de personalização e seus recursos de integração fazem dele a melhor opção para empresas que buscam uma alternativa robusta ao Help Scout.

Com a capacidade de gerenciar tudo, desde consultas de clientes até tarefas internas, ele é um divisor de águas para pequenas e médias empresas. Acrescente a isso a grande quantidade de recursos disponíveis no Blog do ClickUp e é fácil ver por que o ClickUp se destaca. De software de central de serviços para modelos de jornada do cliente o ClickUp é a solução holística que as equipes têm procurado.