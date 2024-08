5 modelos gratuitos de diagrama de Venn no Word e no ClickUp

Das salas de aula às salas de diretoria, os diagramas de Venn têm ajudado as pessoas a visualizar e entender as relações entre grupos de dados distintos desde a década de 1880. Com o nome de seu criador, o matemático britânico John Venn, esse tipo de diagrama usa formas com e sem interseção, geralmente círculos, para mostrar as ligações lógicas entre vários elementos de conjuntos de dados.

Esses diagramas preparam o cenário para a compreensão visual dos dados. Cada círculo em um diagrama de Venn representa um conjunto ou uma categoria separada. A área sobreposta mostra o que os dois grupos têm em comum, enquanto a área não sobreposta revela o que os diferencia.

Os diagramas de Venn têm uma qualidade versátil e podem ser usados em praticamente qualquer campo em que a comparação de dados e as inter-relações sejam necessárias - desde ciências e humanidades até negócios e tomada de decisões cotidianas.

Neste artigo, exploraremos cinco modelos gratuitos de diagramas de Venn que facilitam a criação desses gráficos, poupando seu tempo e ajudando-o a apresentar seus dados de forma simples e profissional.

O que é um modelo de diagrama de Venn?

Um modelo de diagrama de Venn é um layout pré-projetado, geralmente personalizável, que simplifica o processo de criação de um diagrama de Venn. Ele fornece a estrutura básica, de modo que você não precisa desenhar o diagrama do zero ou usar recursos adicionais software de diagramação .

O modelo é mais do que uma ferramenta para desenhar alguns círculos ou identificar características compartilhadas entre grupos. Ele economiza seu tempo e esforço ao lidar com conjuntos de dados complexos com várias variáveis.

Os modelos de diagrama de Venn podem apoiar a solução de problemas em qualquer nível de dificuldade. Não importa se você está navegando em um modelo simples de dois conjuntos (círculo) ou desenhando gráficos elaborados envolvendo três ou mais conjuntos. Eles podem ajudar com as seguintes estruturas:

Aninhadas: Incorporação de formas menores dentro de uma maior para representar subconjuntos Ponderada: Dimensionar os círculos para refletir o tamanho ponderado de cada conjunto **Sequencial: uso de uma série de diagramas para representar mudanças dinâmicas em conjuntos ao longo do tempo, com cada diagrama na sequência representando um ponto de tempo específico Exclusivo: Criar círculos distintos e não sobrepostos para representar conjuntos mutuamente exclusivos

Esses tipos complexos permitem uma representação visual mais detalhada e precisa dos dados, tornando-os adaptáveis a diferentes campos, desde estatística e economia até estudos de negócios e lógica.

O que faz um bom modelo de diagrama de Venn?

Um bom modelo de diagrama de Venn é simples, porém versátil e visualmente atraente. Aqui estão os principais recursos que você deve procurar:

Layout bonito: Um design limpo e organizado ajuda os espectadores a entender rapidamente as relações lógicas entre os conjuntos

Um design limpo e organizado ajuda os espectadores a entender rapidamente as relações lógicas entre os conjuntos Escalabilidade: Os diagramas de Venn em branco devem ser adaptáveis para representar vários conjuntos sem perder a clareza

Os diagramas de Venn em branco devem ser adaptáveis para representar vários conjuntos sem perder a clareza Formas predefinidas: Você deve encontrar círculos ou outras formas já desenhadas, com regiões sobrepostas claramente marcadas, prontas para serem preenchidas com informações relevantes

Você deve encontrar círculos ou outras formas já desenhadas, com regiões sobrepostas claramente marcadas, prontas para serem preenchidas com informações relevantes Personalização: Os usuários devem ser capazes de modificar facilmente rótulos, cores e formas no modelo para atender às suas necessidades e preferências específicas

Os usuários devem ser capazes de modificar facilmente rótulos, cores e formas no modelo para atender às suas necessidades e preferências específicas Precisão: O tamanho e a sobreposição das formas devem refletir com precisão as relações entre os conjuntos em um diagrama de Venn ponderado

O tamanho e a sobreposição das formas devem refletir com precisão as relações entre os conjuntos em um diagrama de Venn ponderado Compatibilidade: O modelo deve estar disponível em formatos compatíveis com ferramentas de software comuns, permitindo fácil edição e integração em apresentações ou documentos

O modelo deve estar disponível em formatos compatíveis com ferramentas de software comuns, permitindo fácil edição e integração em apresentações ou documentos Orientação: Alguns modelos podem incluir prompts, diretrizes ou exemplos de conteúdo para ajudá-lo a inserir suas informações corretamente 🧑‍🏫

5 modelos de diagrama de Venn para usar em 2024

Se você deseja colaborar em um projeto com sua equipe, criar uma apresentação envolvente ou testar seus alunos, reunimos cinco modelos de diagrama de Venn gratuitos de primeira linha que atendem a diferentes conceitos. Cada um deles traz um estilo e uma funcionalidade exclusivos, portanto, vamos começar! 🕺

1. Modelo de diagrama de Venn do ClickUp

O modelo de diagrama de Venn do ClickUp ajuda você a visualizar as relações entre conjuntos, a entender informações complexas e a apresentá-las de forma acessível

O modelo Modelo de diagrama de Venn do ClickUp oferece a você as ferramentas para apresentar informações complexas e desorganizadas de maneira acessível. O criador de diagramas de Venn ajuda você a definir o que deseja visualizar e facilita o brainstorming eficiente.

A primeira coisa a ser lembrada é que esse é um programa altamente escalonável Modelo de quadro branco e Quadros brancos ClickUp vão além do mero esboço. Eles fornecem uma plataforma para colaboração em tempo real, permitindo que os membros da equipe capturem ideias instantaneamente sem confusão ou sobreposição, sejam elas colaborando remotamente ou no mesmo espaço físico. 🏢

Você pode atribuir tarefas aos membros da sua equipe para coletar dados, comparar todos os elementos e visualizar as conexões, tudo em um só lugar. Criar um documento do ClickUp para definir a finalidade do diagrama de Venn e compartilhá-lo com sua equipe.

Quando tiver seus dados, comece desenhando círculos que se cruzam no meio. Essa estrutura básica representa os pontos em comum e as diferenças entre os grupos. Ela diferencia esse modelo de ferramentas visuais semelhantes, como modelos de fluxogramas (que descrevem um processo) ou modelos de mapas mentais (para brainstorming criativo).

Rotule cada círculo com um dos conjuntos de dados que você coletou e navegue até a visualização Board para mapeá-los. Ao ajustar o tamanho dos círculos, assegure-se de que a importância relativa da categoria que eles representam seja imediatamente reconhecida.

Por fim, mude para a visualização Tabela para adicionar pontos de dados específicos ao seu diagrama. Esse método de mapeamento pode lembrá-lo de modelos de matriz ou seu primo mais tabular, modelos de banco de dados . No entanto, o resultado final é diferente porque não há grades, linhas ou colunas. Coloque os pontos de dados dentro dos círculos para representar os elementos individuais de cada conjunto e coloque os pontos compartilhados na área de sobreposição.

2. Modelo de Diagrama de Venn de 3 Círculos do Microsoft Word por TemplateLab

O Modelo de Diagrama de Venn com 3 Círculos do Microsoft Word da TemplateLab oferece uma maneira rápida de ilustrar o que é comum a três conjuntos ou grupos

O Microsoft Word 3 Circle Venn Diagram Template by TemplateLab pode parecer muito complicado à primeira vista, mas não se preocupe - ele é totalmente personalizável. Exceto pelo número de círculos, isso você já sabe pelo nome!

Você precisará usar esse modelo com o aplicativo Microsoft Word porque a versão on-line do Word ainda não é compatível com ele. Como o modelo não pode ser usado on-line, talvez você tenha que recorrer a outros ferramentas de colaboração para reunir ideias ou dados da sua equipe.

Em primeiro lugar, decida quais são os três conjuntos que você deseja comparar no diagrama e identifique o que eles têm em comum. Abra o modelo em seu aplicativo Word e comece a preencher as caixas de texto em cada círculo e na área de sobreposição.

Lembre-se de que esse modelo básico permite que você preencha apenas o espaço comum aos três círculos. Portanto, se você quiser apresentar descobertas mais complexas envolvendo dois grupos, mas excluir o terceiro, talvez seja melhor procurar em outro lugar.

Depois de inserir os dados e verificar se há erros, é hora de se divertir com a personalização. Você pode alterar tudo, exceto a forma básica. Mas fique atento, pois mexer demais nas caixas de texto pode fazer com que o design pareça um pouco pobre. Se o design original não for exatamente o seu estilo, é melhor manter o contorno padrão, mas fique à vontade para alterar o plano de fundo e o cabeçalho para torná-lo exclusivo. ✨

3. Modelo de Diagrama de Venn do Google Slides por Slidesgo

Modelo de Diagrama de Venn para Google Slides da Slidesgo

O Modelo de Diagrama de Venn do Google Slides da Slidesgo oferece uma vantagem significativa sobre o concorrente anterior. Ele pode ser usado on-line no Google Workspace. Além disso, o diagrama de Venn consiste em 29 slides editáveis, portanto, você certamente encontrará pelo menos alguns designs agradáveis. No entanto, alguns podem ser um pouco complexos de entender à primeira vista, contrariando um pouco o objetivo de usar um diagrama de Venn para visualização clara de dados.

A personalização da apresentação geralmente é um processo simples. São oferecidas várias opções para tornar o design realmente seu:

Alterar cores: Personalize as cores de slides individuais com apenas alguns cliques

Personalize as cores de slides individuais com apenas alguns cliques Adicionar imagens e texto: Adicione facilmente imagens e novas caixas de texto de acordo com sua intenção

Adicione facilmente imagens e novas caixas de texto de acordo com sua intenção Modifique elementos: Mova, redimensione ou exclua qualquer elemento do slide para obter um layout perfeito

Mova, redimensione ou exclua qualquer elemento do slide para obter um layout perfeito Escolha outro tema: Altere o tema inteiro para manter uma aparência uniforme em todos os slides

Altere o tema inteiro para manter uma aparência uniforme em todos os slides Incluir uma imagem de fundo: Adicionar um logotipo ou outra imagem ao fundo de cada slide

Adicionar um logotipo ou outra imagem ao fundo de cada slide Edite o tema: Garanta que sua escolha personalizada de cores seja usada de forma consistente em toda a apresentação

A apresentação pode ser salva em seu Google Drive, permitindo a personalização e o acesso sempre que necessário. Além disso, você pode salvar arquivos PDF para uso off-line.

Embora você possa excluir todos os slides desnecessários, os usuários gratuitos devem se lembrar de manter o slide de "créditos " para atribuir corretamente o design.

4. Modelo de diagrama de Venn de dois círculos do Microsoft Word da Education World

Apresente os conceitos básicos dos diagramas de Venn aos alunos com o modelo de diagrama de Venn de dois círculos do Microsoft Word da Education World

O Education World é um recurso on-line premiado para educadores, que oferece vários conteúdos e ferramentas para aprimorar as experiências de ensino e aprendizagem. Seu modelo de diagrama de Venn de dois círculos do Microsoft Word é uma estrutura básica que os professores podem usar para testes.

Ele contém dois círculos, uma área de sobreposição e três caixas de texto para preencher com pontos de dados, o que o torna perfeito para alunos que estão começando a descobrir esse conceito. 🧑‍🎓

O modelo pode ser editado no aplicativo Microsoft Word, mas não no Word on-line. Entretanto, seu design sugere que ele nunca foi feito para ser usado on-line. Se você é um professor e está procurando um modelo de diagrama de Venn simples e fácil de imprimir para distribuir para sua turma, não precisa procurar mais.

Embora seja possível fazer algumas personalizações no aplicativo Word, é melhor mantê-lo simples e alterar o texto apenas quando necessário - a maioria dos professores acha que o modelo em sua forma original é tudo de que precisam.

5. Modelo de diagrama de Venn para PowerPoint da SlideBazaar

Crie uma apresentação divertida e envolvente com o modelo de diagrama de Venn para PowerPoint da SlideBazaar

O modelo de diagrama de Venn para PowerPoint do SlideBazaar é totalmente personalizável no aplicativo do PowerPoint e on-line. Ele vem em dois tamanhos, 4×3 e 16×9, cada um com um modo claro e escuro.

O modelo apresenta três círculos de cores diferentes, mas você pode ajustar o formato excluindo um ou adicionando mais círculos para criar um diagrama de Venn mais complexo. Quer incrementar as coisas? As formas que você adicionar não precisam ser círculos! Deixe sua imaginação fluir - você pode experimentar com estrelas, nuvens ou até mesmo formas tridimensionais como cubos ou cilindros. 🧊

É fácil alterar o tamanho das formas em um diagrama de Venn ponderado. Você também pode reorganizar o posicionamento delas para que algumas não se sobreponham, o que é ideal para representar conjuntos exclusivos.

O plano de fundo também é personalizável, permitindo que você importe imagens personalizadas como um logotipo. Você também pode personalizar todas as cores e fontes para refletir sua marca.

Compartilhe seu diagrama por meio do Microsoft SharePoint se você tiver carregado o modelo no PowerPoint on-line. Como alternativa, salve-o em seu computador como um arquivo PPT, PTD ou JPEG.

Traga novas percepções e clareza com o ClickUp

Quer você seja um profissional em busca de eficiência, um educador que envolve os alunos ou um indivíduo que busca uma maneira visualmente atraente de apresentar informações, nossa seleção de modelos de diagrama de Venn oferece algo para todos. No entanto, para aqueles que procuram uma ferramenta intuitiva que aumente a criatividade e a colaboração, o modelo de diagrama de Venn do ClickUp surge como uma opção de primeira linha que equilibra perfeitamente funcionalidade e estilo.

O recurso Whiteboard do ClickUp transcende a diagramação tradicional do diagrama de Venn, oferecendo recursos de colaboração atribuição de tarefas, exibições personalizáveis e integração perfeita com outras ferramentas do ClickUp.

Inscreva-se para obter uma conta gratuita no ClickUp e desfrute de uma abordagem colaborativa e analítica de diagramação adequada para trabalho em equipe remoto e presencial, revolucionando a forma como você trabalha com dados. 🎇