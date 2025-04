10 alternativas e concorrentes do Microsoft Access em 2025

O Microsoft Access (também conhecido como MS Access) é um poderoso sistema de banco de dados que captura, gerencia e armazena todos os tipos de dados. Ele pode analisar toneladas de informações e criar relatórios, portanto, não é de surpreender que seja uma parte popular do pacote Microsoft Office.

Mas nenhuma ferramenta de banco de dados é perfeita. Você não encontrará uma que atenda a todas as necessidades de todas as pessoas e empresas. Se o banco de dados do Microsoft Access não for o ideal para você, há muitas alternativas.

Este guia destaca as 10 principais alternativas e concorrentes do Microsoft Access para 2024. É hora de descobrir o sistema de gerenciamento de banco de dados certo para você e sua equipe. 🏆

O que você deve procurar nas alternativas ao Microsoft Access?

Para encontrar as melhores alternativas ao Microsoft Access, considere suas necessidades, avalie os recursos e pondere os prós e contras das melhores opções de sistema de gerenciamento de banco de dados relacional.

Ao escolher as 10 melhores alternativas para o Microsoft Access, procuramos o seguinte:

Facilidade de uso : Os membros da sua equipe merecem um aplicativo de banco de dados que seja de baixo código, intuitivo e fácil de usar

Os membros da sua equipe merecem um aplicativo de banco de dados que seja de baixo código, intuitivo e fácil de usar Acessível: Incluímossoftware de banco de dados gratuito para que haja algo para cada orçamento

Incluímossoftware de banco de dados gratuito para que haja algo para cada orçamento Compatibilidade entre plataformas : A compatibilidade com sistemas operacionais permite que todos trabalhem juntos em sua solução de banco de dados, quer estejam usando iOS, Android, Windows, MacOS, Linux ou um navegador da Web

A compatibilidade com sistemas operacionais permite que todos trabalhem juntos em sua solução de banco de dados, quer estejam usando iOS, Android, Windows, MacOS, Linux ou um navegador da Web Integrações: As ferramentas atuais devem se integrar a outros softwares e aplicativos que você usa para facilitar sua vida 🛠️

As ferramentas atuais devem se integrar a outros softwares e aplicativos que você usa para facilitar sua vida Funcionalidade: Seu software de gerenciamento de dados deve vir com funções e recursos comoautomação do fluxo de trabalhoarrastar e soltar,modelos de planilhaseferramentas de visualização de dados para que você obtenha o melhor custo-benefício (ou uma alternativa gratuita)

Use o drill-down no ClickUp Dashboards para alterar ou atualizar tarefas dentro do gráfico para edições contínuas

10 melhores alternativas ao Microsoft Access para usar em 2024

Você está pronto para encontrar uma alternativa ao Microsoft Access com tudo para suas necessidades de negócios? Vamos a isso! 🤩

1. ClickUp

Crie planilhas personalizáveis para rastrear e organizar seus dados com o ClickUp Table View

O ClickUp é uma ferramenta baseada em nuvem e uma excelente alternativa ao MS Access. Como a maioria dos concorrentes do Microsoft Access, o ClickUp é excelente no rastreamento e na organização de informações. É uma solução sem código com uma interface de usuário intuitiva e pode funcionar como um aplicativo de desktop, móvel ou da Web para entrada de dados com acesso multiusuário. Visualização de tabela ClickUp é a opção ideal para esse tipo de trabalho: ele cria planilhas com a rapidez de um relâmpago e apresenta uma poderosa criação visual de banco de dados. Use-o para gerenciar orçamentos, inventários, informações de clientes e muito mais para empresas grandes e pequenas.

Você encontrará ferramentas úteis de orçamento e modelos de inventário (além de muitos outros) que criam dados e gerenciamento de recursos mais simples. Além disso, o sistema de IA do ClickUp documentação do projeto pode fazer anotações, escrever resumos e rastrear informações importantes de suas reuniões para que você não precise fazer isso. 😎

O ClickUp também permite importar e exportar dados do Excel e CSV e fornece atualizações em tempo real para os membros da equipe.

Melhores recursos do ClickUp:

Integração com mais de 1.000 outras ferramentas, incluindo Zoho Flow, GitHub, Amazon Alexa, Harvest, OneDrive, Outlook, Chrome e Google Assistant

Bancos de dados relacionais sem código com rótulos e categorias padronizados exibidos em tabelas organizadas sem conhecimento de codificação ou script para gerenciamento simples de banco de dados com acesso multiusuário e recursos de colaboração paraequipes multifuncionais Tabelas responsivas e intuitivas facilitam o gerenciamento de tarefas e a edição de dados em massa

A API do ClickUp permite criar integrações personalizadas com sistemas de gerenciamento de banco de dados como MySQL, PostgreSQL, LibreOffice Base, KEXI, MariaDB, FileMaker e muito mais

O plano Free Forever está disponível para todos os usuários e inclui a maioria dos recursos que você deseja para a entrada de dados

Limitações do ClickUp:

Não possui SQL para se comunicar com outros mecanismos de banco de dados sem integrações personalizadas

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado (resolvida com tutoriais)

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário pago anualmente

$7/mês por usuário pago anualmente Business: $12/mês por usuário pago anualmente

$12/mês por usuário pago anualmente Business Plus: $19/mês por usuário pago anualmente

$19/mês por usuário pago anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. MongoDB

via MongoDB O MongoDB é uma plataforma de banco de dados de código aberto e de uso geral que ajuda os desenvolvedores a aproveitar o poder do software e dos dados. Ele oferece o melhor dos bancos de dados tradicionais em conjunto com a escala, o desempenho e a flexibilidade que os aplicativos modernos exigem.

O MongoDB salva em um formato JSON, conecta-se com drivers JDBC e funciona com linguagens de programação populares, incluindo Java, Python, C#, Ruby e muito mais. 👾

Os melhores recursos do MongoDB:

Disponível como software para download ou como um banco de dados on-line

Útil para desenvolvimento de front-end e back-end

Limitações do MongoDB:

A opção gratuita inclui apenas 512 MB de armazenamento em comparação com outras alternativas de acesso do MS

Não oferece suporte a análises avançadas e junções como os bancos de dados SQL

Alguns usuários relatam dificuldades na configuração com seus recursos de entrada de dados

Preços do MongoDB:

Sem servidor: Mais de US$ 0,10/milhão de leituras

Mais de US$ 0,10/milhão de leituras Dedicado: $57+/mês

$57+/mês **Cluster compartilhado: mais de US$ 0/mês

MongoDB ratings and reviews:

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

3. DBeaver

via DBeaver O DBeaver é uma ferramenta versátil projetada para trabalhar com todas as fontes de dados. Ele apresenta uma versão gratuita com funcionalidade básica para tornar o gerenciamento abrangente de dados mais acessível. A versão paga permite que você explore, processe e administre todas as fontes de dados em nuvem, SQL e NoSQL.

Com mais de 100 recursos avançados, o DBeaver torna o trabalho mais eficiente e pode se adaptar às necessidades de usuários técnicos e não técnicos. Ele também conta com um gerenciador de tarefas para automatizar o trabalho diário, para que você possa se concentrar nas coisas importantes.

Melhores recursos do DBeaver:

A interface de usuário simples oferece um alto nível de desempenho e uma visão ampliada dos bancos de dados consultados com frequência

Usuários gratuitos e pagos têm acesso ao CloudBeaver, um sistema de gerenciamento de banco de dados baseado na Web e pronto para a nuvem

O DBeaver Portable é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional que pode ser levado com você em qualquer lugar por meio de dispositivos móveis

O DBeaver Community é uma ferramenta de banco de dados universal gratuita com suporte básico para bancos de dados relacionais como MySQL, SQL Server, PostgreSQL e Teradata

Limitações do DBeaver:

A versão gratuita (DBeaver Community) não tem acesso a vários recursos disponíveis nas versões DBeaver Pro (por exemplo, acesso ao Oracle)

As análises relatam alguns problemas com atualizações frequentes e consultas lentas para conjuntos de dados maiores em comparação com outras alternativas do MS Access

Preços do DBeaver:

DBeaver Community: Gratuito

Gratuito Individual Enterprise: US$ 25/mês

US$ 25/mês Equipe: Mais de US$ 1.600/ano

Avaliações e resenhas do DBeaver:

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4. Base do OpenOffice

via Base do OpenOffice O OpenOffice Base é uma alternativa gratuita ao Microsoft Access que pode ser baixada para quantos membros da equipe você quiser. Ele pode ser usado para qualquer finalidade, sem restrições, e funciona como um sistema de gerenciamento de banco de dados de desktop com todos os recursos.

O OpenOffice Base também foi projetado para atender às necessidades dos usuários, desde indivíduos que monitoram coleções pessoais até grandes corporações. Ele apresenta suporte nativo para mecanismos de banco de dados multiusuário, como MySQL, PostgreSQL e Adabas D.

Os melhores recursos do OpenOffice Base:

Instalação e suporte disponíveis para usuários locais e de SaaS

As interfaces de usuário funcionam em todos os sistemas operacionais de desktop, incluindo Microsoft Windows, Apple MacOS e Linux

Recuperação de dados perdidos e criação de backups sem preocupações para manter seus arquivos seguros

A versão mais recente do OpenOffice Base é sempre um software gratuito, sem necessidade de faturas, taxas mensais ou auditorias de software

Alternativa gratuita ao MS Access

Limitações do OpenOffice Base:

Algumas análises relatam uma curva de aprendizado ao mudar do Microsoft Access

Gráficos desatualizados não são compatíveis com os concorrentes atuais do Microsoft Access

Preços do OpenOffice Base:

Gratuito

Avaliações e críticas do OpenOffice Base:

G2: 4,1/5 (mais de 50 avaliações)

4,1/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

5. Mesa de ar

via Mesa de ar O Airtable cria aplicativos, potencializa fluxos de trabalho exclusivos e facilita o compartilhamento de dados entre as equipes. Ele permite que as equipes modelem seus dados, definam relações entre conjuntos de dados e criem exibições personalizadas adaptadas aos seus projetos.

As equipes também podem usar o Airtable para desenvolver seu software junto com as mudanças de metas ou mercados e aumentar a transparência dos dados para colaboradores, partes interessadas e gerentes. Ele tem uma versão gratuita que você pode experimentar antes de investir em um plano pago. 🤸

Melhores recursos do Airtable:

Crie fluxos de trabalho e modernize seus negócios com a plataforma de desenvolvimento de aplicativos com pouco código

Use recursos sem código para profissionais não técnicos para otimizar os fluxos de trabalho usando bancos de dados relacionais

Use componentes nativos de IA e funcionalidade dinâmica de IA para realizar o trabalho mais rapidamente

Organize e compartilhe informações comerciais críticas usando bancos de dados relacionais que se sincronizam em tempo real com outros sistemas

Limitações do Airtable:

Algumas avaliações mencionam problemas demorados na importação de projetos

Alguns usuários mencionam a falta de recursos de design e personalização

Preços do Airtable:

Gratuito

Plus: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Pro: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Airtable:

G2: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

6. TeamDesk

via TeamDesk O TeamDesk é uma ferramenta de criação de banco de dados baseada em nuvem de baixo código que permite aos usuários criar bancos de dados personalizados para atender a necessidades comerciais específicas. Os usuários recebem armazenamento de dados, registros e suporte ilimitados, sem custo adicional, o que é perfeito para o dimensionamento de pequenas empresas.

O sistema TeamDesk permite que você personalize seus dados e modifique seus aplicativos conforme necessário. Faça um test drive usando a avaliação gratuita antes de se comprometer a pagar por um plano.

Melhores recursos do TeamDesk:

Crie bancos de dados personalizados com nenhum conhecimento técnico usando a plataforma sem código

Adapte as ferramentas de banco de dados que você usa para se adequar aos processos dos quais sua empresa depende

Personalize a interface amigável para atender às necessidades da sua equipe

Crie bancos de dados relacionais avançados para atender às necessidades de empresas de qualquer porte

Limitações do TeamDesk:

Algumas análises relatam problemas de atraso nas funções de pergunta/resposta

Os usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada, apesar da falta de linguagens de codificação

Preços do TeamDesk:

Iniciante: US$ 49/mês

US$ 49/mês Equipe: $99/mês

$99/mês Enterprise: $249/mês

Classificações e críticas do TeamDesk:

G2: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)

4,7/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

7. SingleStore

via SingleStore O SingleStore é um banco de dados SQL distribuído e unificado em tempo real, projetado para velocidade e dimensionamento. Ele combina cargas de trabalho transacionais e analíticas para eliminar a movimentação desnecessária de dados e oferecer suporte a cargas de trabalho exigentes.

O SingleStore é executado nas três grandes nuvens e foi criado para desenvolvedores e arquitetos experientes em tecnologia. Use a avaliação gratuita para ver o que você acha antes de gastar com seus serviços.

Melhores recursos do SingleStore:

Otimizou seu banco de dados paraeconomizar tempo com desempenho de consulta de baixa latência

Use a infraestrutura de dados distribuída nativa da nuvem para potencializar os aplicativos modernos da sua empresa

Dimensione sua arquitetura de dados e supere os gargalos com um design de banco de dados moderno

Consolide seus dados em um único banco de dados para eliminar a dispersão, reduzir custos e minimizar a complexidade

Limitações do SingleStore:

Algumas análises relatam problemas com o streaming de análises em conjuntos de dados de alto volume com respostas de API de menos de um segundo

A falta de backups incrementais causou problemas para alguns usuários

Preços do SingleStore:

Standard: $0,80+/hora

$0,80+/hora Premium: Mais de US$ 1,60/hora

Mais de US$ 1,60/hora Dedicado: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do SingleStore:

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

8. Planilhas Google

via Planilhas do GooglePlanilhas do Google é um elemento do Google Workspace para a criação de planilhas on-line. Ele permite colaboração em tempo real de qualquer dispositivo, perfeito para equipes grandes ou remotas.

Projetado para empresas de todos os tamanhos, ele tem recursos como modelos incorporados, formatação condicional e tabelas dinâmicas para tornar o gerenciamento de banco de dados mais gerenciável. Use a versão pessoal para testá-lo gratuitamente primeiro.

Melhores recursos do Google Sheets:

Colabore com dados de qualquer lugar usando qualquer dispositivo com equipes de todos os tamanhos

Acelere seus fluxos de trabalho com recursos de preenchimento inteligente e sugestões de fórmulas para reduzir erros e obter insights mais rápidos

Conecte perfeitamente o Planilhas Google a outros aplicativos do Google para integração e colaboração aprimorada

Faça upload de planilhas do Microsoft Excel no Google Sheets para editar e personalizar bancos de dados em uma plataforma colaborativa baseada na Web

Limitações do Planilhas Google:

As avaliações mencionam problemas com a falta de suporte dedicado ao cliente e tempos de resposta lentos

Os usuários relatam dificuldade para baixar documentos como arquivos do Excel

Preços do Planilhas Google:

Pessoal: Gratuito

Gratuito Basic: US$ 6/mês por usuário pago anualmente

US$ 6/mês por usuário pago anualmente Business Standard: $12/mês por usuário pago anualmente

$12/mês por usuário pago anualmente Business Plus: $25/mês por usuário pago anualmente

$25/mês por usuário pago anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Google Sheets:

G2: 4,6/5 (mais de 40.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 40.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 12.000 avaliações)

9. Base de dados do Axis

via Base de dados do Axis O Axisbase é uma ferramenta e um servidor de banco de dados gratuito que pode rastrear todas as informações de que sua empresa precisa. É comparável a outras ferramentas de banco de dados de escritório, como o Filemaker e o Microsoft Access, e a servidores de banco de dados, como o Microsoft SQL Server.

O Axisbase é gratuito para todos os usuários e não oferece planos pagos. Além disso, é uma plataforma para download e não depende da funcionalidade baseada em navegador. 💎

Melhores recursos do Axisbase:

Aproveite a interface de usuário simples, que foi projetada para ser fácil de aprender e usar

Crie itens como menus, entradas de critérios e relatórios detalhados sem conhecimento técnico de codificação

Aprenda o básico com tutoriais gratuitos projetados para reduzir a curva de aprendizado

Economize tempo evitando índices, chaves primárias, compactação, valores nulos e outros conceitos complexos de banco de dados

Limitações do Axisbase:

Algumas análises relatam que a interface do usuário parece um pouco ultrapassada e poderia se beneficiar de uma atualização

Não pode ser dimensionado para farms de servidores e, portanto, não é ideal para empresas que esperam cargas além de um servidor

Preços do Axisbase:

Gratuito

Avaliações e resenhas do Axisbase:

G2: 3,9/5 (10+ avaliações)

3,9/5 (10+ avaliações) Capterra: N/A

10. SQLite

via SQLite O SQLite é uma biblioteca de software e um mecanismo de banco de dados SQL de uso gratuito. Ele foi projetado para ser autônomo, sem servidor e transacional, exigindo configuração zero. Também serve como um formato de arquivo de aplicativo e apresenta várias tabelas, acionadores, índices e exibições em um único arquivo de disco.

Esse mecanismo de banco de dados SQL incorporado funciona como uma biblioteca de linguagem C e funciona em praticamente qualquer dispositivo. Ele oferece estabilidade entre plataformas e funcionalidade sem servidor, o que é ideal para muitas empresas.

Melhores recursos do SQLite:

Copiar livremente bancos de dados entre sistemas de 32 e 64 bits

Empacote facilmente pequenos bancos de dados relacionais junto com aplicativos em todos os dispositivos

Comece a usar com zero configuração, instalação e administração para economizar tempo e dinheiro de sua empresa

Escolha entre vários níveis de suporte do SQLite Pro quando sua equipe precisar de assistência e manutenção

Limitações do SQLite:

As análises relatam que ele não é ideal para aplicativos de grande escala devido à falta de acesso à rede

Não permite trabalho remoto e não é adequado para muitas equipes globais

Preços do SQLite:

Gratuito

Avaliações e resenhas do SQLite:

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

4,2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Fique à frente do jogo com as alternativas ao Microsoft Access

Você encontrará o que precisa nessas 10 alternativas ao Microsoft Access, seja você um iniciante com nenhum conhecimento técnico ou um líder de uma equipe experiente de profissionais com conhecimento técnico. Encontre uma opção que funcione para você, atualize seu fluxo de trabalho e eleve seu banco de dados a novos patamares! 🎢

Pronto para começar a testar suas opções? Comece com a primeira opção e experimente o ClickUp gratuitamente .