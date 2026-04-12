Notion Docs x ClickUp Docs: qual é melhor?

O Notion tem sido há muito tempo a escolha preferida de equipes que vivem dentro de seus documentos. Mas, à medida que o trabalho se torna mais conectado, uma ferramenta de documentos independente começa a mostrar suas limitações.

O que acontece quando sua documentação precisa interagir com suas tarefas, seus cronogramas e o fluxo de trabalho real da sua equipe? É exatamente aí que o ClickUp Docs entra em cena.

Esta comparação entre o Notion Docs e o ClickUp Docs analisa de forma imparcial ambas as ferramentas, mostrando em que aspectos o Notion se destaca, em que o ClickUp leva vantagem e por que cada vez mais equipes estão repensando completamente sua estrutura de documentação.

ClickUp Docs x Notion Docs: uma comparação rápida

O ClickUp Docs e o Notion Docs resolvem problemas diferentes. O ClickUp Docs é a camada de documentação dentro de um Converged AI Workspace, uma plataforma única e segura onde projetos, documentos, conversas e inteligência artificial coexistem.

O Notion Docs usa um editor baseado em blocos, desenvolvido para bases de conhecimento internas flexíveis e independentes. 👀

Essa diferença influencia tudo, desde a formatação até a forma como sua equipe age em relação ao que está escrito.

Recurso ClickUp Docs Notion Docs Editor Texto rico com títulos, tabelas, blocos de código, listas de verificação, mídia incorporada, páginas aninhadas e coedição em tempo real Baseado em blocos com blocos de conteúdo de arrastar e soltar, blocos sincronizados, botões de alternância, chamadas de atenção e layouts de colunas IA ClickUp Brain com pesquisa conectada entre áreas de trabalho e aplicativos, ClickUp Brain MAX, ClickUp Talk to Text, acesso a múltiplos LLM Notion AI com escrita integrada, resumo de páginas e perguntas e respostas restritas a páginas selecionadas Wiki Páginas aninhadas, ClickUp Doc Hubs e ClickUp Connected Search vinculados a ClickUp Spaces, ClickUp Folders e ClickUp Lists Aninhamento infinito de páginas, navegação na barra lateral, trilha de navegação e vinculação a bancos de dados relacionais Colaboração Comentários atribuídos que se convertem em tarefas rastreadas, @menções, permissões detalhadas, controles de acesso para convidados Comentários embutidos, compartilhamento por página, convites para visitantes, espaços de equipe e histórico de versões Vinculação de tarefas Incorpore tarefas em tempo real nos documentos, com conversão de texto em tarefa com um clique Visualizações do banco de dados de referência dentro das páginas; a criação de tarefas requer etapas manuais ou ferramentas de terceiros

O que é o ClickUp Docs?

Organize o conhecimento no ClickUp Docs Edite e compartilhe a documentação do projeto com os membros da equipe usando o ClickUp Docs

O ClickUp Docs é um editor de documentos integrado ao ClickUp que permite criar, editar e organizar documentos diretamente em seu espaço de trabalho. Em vez de alternar entre diferentes ferramentas e lidar com a dispersão de ferramentas, tudo fica em um único lugar, junto com suas tarefas e projetos.

Com o ClickUp Docs, você pode escrever qualquer coisa, desde notas de reunião e wikis até procedimentos operacionais padrão (SOPs) e resumos de projetos. Você pode vincular documentos diretamente a tarefas, colaborar com colegas de equipe em tempo real, deixar comentários e até mesmo criar tarefas diretamente do seu documento, bastando destacar o texto.

Recursos do ClickUp Docs

Aqui estão os recursos que diferenciam o ClickUp Docs de outras ferramentas de documentação.

Recurso nº 1: Edição colaborativa em tempo real

Edite em conjunto, sem atrapalhar o trabalho uns dos outros, usando o ClickUp Docs

Quem salvou por último? Alguém sobrescreveu minha seção? Esta é a versão mais recente? O ClickUp Docs elimina todo esse atrito. Todos os colegas de equipe veem os cursores em tempo real, as edições aparecem instantaneamente e os comentários embutidos mantêm o feedback vinculado exatamente ao texto ao qual se referem.

Imagine o seguinte: sua equipe está finalizando um briefing de lançamento de produto uma hora antes de uma chamada com o cliente. O redator está aperfeiçoando a mensagem, o designer está inserindo referências visuais e o líder do projeto está atualizando os cronogramas. Tudo ao mesmo tempo. Um único documento, sempre atualizado.

Um usuário compartilha:

O que mais gosto no ClickUp é a flexibilidade e a sensação de ser realmente um pacote completo. Posso personalizar fluxos de trabalho e visualizações para se adequarem à minha maneira de trabalhar, seja gerenciando uma simples lista de tarefas ou conduzindo um projeto mais complexo. Ter tarefas, documentos, metas, controle de tempo e automações, tudo em um só lugar, torna muito mais fácil manter a organização e colaborar com outras pessoas sem precisar alternar constantemente entre várias ferramentas.

O que mais gosto no ClickUp é a flexibilidade e a sensação de ser realmente um pacote completo. Posso personalizar fluxos de trabalho e visualizações para se adequarem à minha maneira de trabalhar, seja gerenciando uma simples lista de tarefas ou conduzindo um projeto mais complexo. Ter tarefas, documentos, metas, controle de tempo e automações, tudo em um só lugar, torna muito mais fácil manter a organização e colaborar com outras pessoas sem precisar alternar constantemente entre várias ferramentas.

Recurso nº 2: Criação de tarefas diretamente a partir dos documentos

Transforme o texto destacado em tarefas rastreadas sem sair do ClickUp Docs

Destaque qualquer texto dentro de um documento e converta-o em uma tarefa instantaneamente.

Quando um bug é sinalizado no meio de uma revisão ou uma ação a ser realizada surge durante o planejamento, ela se torna uma tarefa rastreada naquele momento, com:

Um responsável

Uma data de vencimento

Nível de prioridade

Um link direto para o Doc original

📖 Leia também: Como o ClickUp usa o AI Docs para simplificar a criação de SOPs

Recurso nº 3: Docs Hub para conhecimento centralizado

Pesquise, encontre e confie em todos os documentos do seu espaço de trabalho com o ClickUp Docs Hub

Todas as equipes acabam tendo documentos espalhados por pastas, caixas de entrada e discos rígidos locais. O ClickUp Docs Hub reúne todos os documentos do seu espaço de trabalho em uma única visualização pesquisável e filtrável, com wikis verificados exibidos na parte superior para que os recursos mais importantes sejam sempre fáceis de encontrar.

Um novo engenheiro que entra para a equipe não precisa enviar mensagens para quatro pessoas para encontrar o guia de implantação. Basta abrir o Docs Hub, fazer uma busca e, em menos de um minuto, já está lendo a versão correta e atualizada.

Recurso nº 4: Páginas aninhadas para documentos estruturados

Organize documentos complexos em uma estrutura clara e fácil de navegar dentro do ClickUp Docs

Alguns projetos exigem mais do que um único documento. O ClickUp permite criar subpáginas aninhadas dentro de um único documento, para que informações complexas permaneçam estruturadas sem se transformar em uma rolagem exaustiva.

Um documento de roteiro trimestral, por exemplo, pode ter a seguinte aparência:

Página principal: Estratégia geral e OKRs

Subpágina por recurso: Especificações, referências de design, questões em aberto

Subpágina separada: Notas das partes interessadas e status de aprovação

Todos podem ir direto ao que precisam sem ter que vasculhar tudo.

🚀 Vantagem do ClickUp: Controle exatamente quem vê, comenta ou edita cada documento no ClickUp. Ele permite definir permissões específicas para cada documento, seja apenas visualização, acesso para comentar ou direitos de edição completos, e gerar links compartilháveis para colegas de equipe, convidados ou visitantes públicos de forma independente. Gerencie quem vê e edita seu ClickUp Doc com controles de compartilhamento detalhados

Recurso nº 5: integração com o ClickUp Brain

Acelere a geração de conteúdo com o ClickUp Brain Use comandos com barra no ClickUp Brain para gerar conteúdo rapidamente

O ClickUp Brain é um assistente de IA que fica dentro do seu espaço de trabalho e realmente sabe o que há nele. Ele analisa seus documentos, tarefas, comentários e wikis, e fornece respostas diretas com links para a fonte.

Dentro do Docs, ele funciona como um assistente completo de redação e conteúdo. Digite “/Write with AI” em qualquer lugar do seu documento e o ClickUp Brain será ativado ali mesmo no editor. A partir desse prompt, você pode:

Escreva uma descrição para um projeto, recurso ou campanha do zero

Crie um plano estruturado com seções e etapas já definidas

Gere itens de ação a partir de um bloco de texto ou notas de reunião

Então, se sua equipe acabou de encerrar uma reunião inicial e alguém coloca notas brutas em um documento, a IA Contextual pode transformar essa bagunça em um plano organizado com tarefas prontas para serem atribuídas, em segundos.

Além da geração de conteúdo, o ClickUp Brain também funciona como a memória do seu espaço de trabalho. Pergunte algo como: “Que feedback o cliente deu sobre o redesenho da página inicial e quais tarefas foram criadas a partir disso?”

Peça ao ClickUp Brain para pesquisar em todo o seu espaço de trabalho

Ele extrai a resposta de onde quer que a informação esteja, seja em um documento, uma sequência de comentários ou uma tarefa concluída, e leva você diretamente até ela.

E isso funciona sem que você precise pedir. Os Super Agentes de IA do ClickUp extraem atualizações de conversas, reuniões e tarefas concluídas para manter seus documentos atualizados automaticamente, de modo que a documentação permaneça precisa sem que ninguém precise se lembrar de atualizá-la.

Configure os Super Agentes do ClickUp para atualizar os Docs sem esforço manual

Assista a este vídeo para entender como automatizar a documentação no ClickUp:

O que é o Notion Docs?

via Notion

O Notion Docs é o editor de documentos integrado ao Notion. Ele abrange tudo, desde notas rápidas e resumos de reuniões até wikis estruturados, SOPs e documentação detalhada de projetos.

O que o torna estruturalmente diferente da maioria das ferramentas de documentos é seu editor baseado em blocos. Cada elemento em uma página, seja um parágrafo, uma tabela, uma imagem, um botão de alternância ou um banco de dados incorporado, é um bloco independente.

Os blocos podem ser arrastados, reordenados e aninhados livremente, o que lhe dá muito controle sobre o layout da página e seu conteúdo.

Recursos do Notion Docs

Vamos dar uma olhada nos principais recursos do Notion Docs.

Recurso nº 1: Colaboração em tempo real com visibilidade em nível de bloco

via Notion

Quando várias pessoas editam um documento, o Notion mostra exatamente quem está trabalhando em qual bloco em tempo real. Você pode ver avatares em movimento ao lado do conteúdo, ir diretamente para onde alguém está editando e deixar comentários contextuais vinculados a seções específicas.

Isso facilita a revisão ou edição de documentos longos sem sobreposição de trabalho ou confusão.

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para criar contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar escondido em um e-mail, desenvolvido em uma conversa no Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp reúne todo o seu fluxo de trabalho em uma única plataforma unificada. Com recursos como o ClickUp Email Project Management, o ClickUp Chat, o ClickUp Docs e o ClickUp Brain, tudo fica conectado, sincronizado e acessível instantaneamente. Diga adeus ao “trabalho sobre o trabalho” e recupere seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: As equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que equivale a mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gestão do conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Recurso nº 2: Bancos de dados dentro dos documentos

via Notion

O Notion não trata documentos e dados como coisas separadas. Você pode inserir um banco de dados diretamente dentro de uma página e usá-lo como uma tabela, um quadro kanban ou um calendário.

Por exemplo, um simples documento de notas de reunião também pode incluir um rastreador de tarefas que é atualizado em tempo real.

Recurso nº 3: botões integrados para conteúdo recolhível

via Notion VIP

Você pode ocultar seções dentro de blocos expansíveis, que os leitores só podem expandir se precisarem.

Isso funciona bem para documentos longos. Você pode manter o conteúdo principal organizado e, ao mesmo tempo, adicionar detalhes extras, notas ou instruções na parte inferior.

💡 Dica profissional: Estabeleça uma “Definição de Concluído” adicionando uma caixa de seleção obrigatória na parte inferior de cada guia, exigindo que uma segunda pessoa siga as etapas e aprove o trabalho. Se um colega não conseguir concluir a tarefa usando apenas o seu documento, o guia ainda não está concluído, o que o obriga a identificar aquelas pequenas etapas “implícitas” que geralmente são esquecidas.

Recurso nº 4: Notion AI

via Notion

O Notion AI fica dentro do editor e funciona em qualquer texto que você já esteja escrevendo. Você pode destacar uma seção e pedir para reescrever, encurtar, expandir ou alterar o tom.

Você também pode pedir para continuar escrevendo, explicar algo ou reestruturar o conteúdo em listas ou seções.

Comparação de recursos entre ClickUp Docs e Notion Docs

Veja como as duas ferramentas se comparam nos recursos mais importantes para sua equipe. 👀

Recurso nº 1: Colaboração em tempo real

Primeiro, vamos falar sobre colaboração em tempo real. Veja como o ClickUp Docs e o Notion Docs se comparam quando se trata de manter sua equipe sincronizada durante a edição.

ClickUp Docs

O ClickUp Docs torna a colaboração perfeita com cursores em tempo real, edições instantâneas e comentários embutidos diretamente no texto relevante.

O que o diferencia é como a colaboração vai além do próprio documento. Você pode atribuir comentários, converter feedback em tarefas rastreadas com prazos e responsáveis e @mencionar colegas de equipe, tudo isso sem sair do documento.

Notion Docs

O Notion exibe avatares em movimento ao lado dos blocos de conteúdo enquanto as pessoas editam, para que você sempre saiba quem está trabalhando em cada lugar.

Seus comentários embutidos e o compartilhamento por página funcionam bem para revisar documentos longos, e o histórico de versões facilita reverter alterações caso algo seja sobrescrito.

🏆 Vencedor: O ClickUp Docs leva esta rodada. Suas ferramentas de colaboração vão além, transformando comentários em tarefas executáveis, preenchendo a lacuna entre discussão e execução.

Recurso nº 2: Recursos de IA

A seguir, vamos analisar a IA. Como essas ferramentas utilizam a inteligência artificial para ajudar sua equipe a trabalhar de forma mais inteligente nos documentos?

ClickUp Docs

O ClickUp Brain está profundamente integrado a todo o espaço de trabalho, não apenas ao editor de documentos. Ele pode pesquisar em seus documentos, tarefas, comentários e aplicativos integrados para responder a perguntas e exibir informações onde quer que elas estejam.

Dentro dos documentos, um simples comando /Write with AI permite que você redija conteúdo, crie planos estruturados ou gere itens de ação a partir de notas brutas. Os Super Agentes de IA do ClickUp podem até mesmo manter os documentos atualizados automaticamente com base nas atividades em seu espaço de trabalho.

Notion Docs

O Notion AI lida bem com tarefas de redação em linha, elaborando rascunhos de conteúdo, resumindo páginas e gerando notas de reunião com registros de data e hora e itens de ação. Ele pode consultar outras páginas do Notion para obter resultados mais personalizados.

No entanto, seus recursos de perguntas e respostas e de pesquisa se limitam ao conteúdo da página, em vez de abranger um espaço de trabalho conectado mais amplo.

🏆 Vencedor: O ClickUp Docs leva a melhor aqui. A capacidade do ClickUp Brain de indexar e pesquisar todo o seu espaço de trabalho, abrangendo tarefas, comentários, chats e documentos, confere a ele uma vantagem significativa sobre a abordagem do Notion AI, que se limita às páginas.

Recurso nº 3: Organização de documentos

Agora, vamos ver como cada ferramenta lida com a estruturação e a organização da sua documentação em grande escala.

ClickUp Docs

O ClickUp oferece subpáginas aninhadas para manter documentos complexos estruturados sem rolagem infinita, além do Docs Hub, uma visualização centralizada e pesquisável de todos os documentos em seu espaço de trabalho.

Os documentos também estão vinculados a Espaços, Pastas e Listas, de modo que ficam próximos ao trabalho que apoiam.

Notion Docs

O aninhamento infinito de páginas do Notion é um de seus pontos fortes. As páginas podem ser aninhadas sem limite real, e a navegação na barra lateral com trilha de navegação facilita a locomoção em uma base de conhecimento extensa.

Bancos de dados relacionais também podem ser vinculados diretamente a páginas wiki, tornando o Notion uma ferramenta confiável para equipes que estão criando um repositório interno de conhecimento independente.

🏆 Vencedor: Depende do seu caso de uso. O Notion leva vantagem em termos de profundidade e flexibilidade da base de conhecimento. O ClickUp leva vantagem quando a documentação precisa estar conectada ao trabalho ativo do projeto.

💡 Dica profissional: Defina uma “Data de validade” nas propriedades ou no cabeçalho do seu documento para acionar uma notificação de limpeza trimestral. Se um documento ultrapassar essa data sem a marcação “Revisado”, ele receberá um banner “Proceda com cautela” na parte superior, impedindo que sua equipe siga acidentalmente procedimentos operacionais padrão (SOPs) desatualizados que não se aplicam mais à sua pilha de tecnologias atual.

Recurso nº 4: Integração de tarefas

Por fim, vamos ver como cada ferramenta conecta seus documentos ao trabalho que está sendo feito.

ClickUp Docs

Você pode destacar qualquer texto dentro de um documento e convertê-lo instantaneamente em uma tarefa rastreada, completa com um responsável, data de vencimento, prioridade e um link direto para o documento original.

As tarefas do ClickUp em tempo real também podem ser incorporadas diretamente nos documentos, de modo que o status mais recente fica sempre visível sem precisar alternar entre ferramentas.

Notion Docs

O Notion permite incorporar visualizações de banco de dados nas páginas e consultar dados do projeto, o que funciona bem para o acompanhamento de informações.

No entanto, criar tarefas a partir do conteúdo de documentos requer etapas manuais ou integrações de terceiros. É uma experiência mais fragmentada para equipes que precisam de documentação para impulsionar ações.

🏆 Vencedor: O ClickUp Docs vence esta comparação de forma decisiva. A conversão de texto em tarefa com um clique e a incorporação de tarefas em tempo real tornam-no uma ferramenta de documentação muito mais focada na execução do que o Notion para gerenciamento de projetos. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Você deve escolher o ClickUp Docs ou o Notion Docs?

Se sua equipe precisa de uma documentação que realmente se adapte à sua forma de trabalhar, o ClickUp Docs é a escolha certa. Ele se destaca em colaboração, IA, organização e integração de tarefas, oferecendo um único espaço de trabalho onde os documentos geram ações concretas.

O Notion Docs é uma ferramenta sólida para criar belas bases de conhecimento independentes. Mas, no momento em que sua documentação precisa interagir com suas tarefas, seus cronogramas e o fluxo de trabalho da sua equipe, ela começa a mostrar suas limitações.

Para equipes que querem parar de alternar entre ferramentas e começar a trabalhar a partir de uma única fonte de verdade, o ClickUp é simplesmente a solução mais completa.

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Perguntas frequentes (FAQ)

Sim, o ClickUp oferece suporte a páginas aninhadas, ao Docs Hub e à Pesquisa Conectada, que atendem aos principais casos de uso de wikis, como conhecimento centralizado e hierarquias de páginas organizadas. Equipes que dependem fortemente do aninhamento infinito do Notion e das visualizações de banco de dados relacional dentro das páginas wiki devem avaliar ambas as opções antes de mudar.

O ClickUp Brain oferece um contexto mais amplo, pois a Pesquisa Conectada indexa todo o seu espaço de trabalho — documentos, tarefas, comentários, chat e aplicativos integrados —, enquanto o Q&A do Notion AI se limita ao conteúdo da página. O Notion AI é eficaz para redação e resumo em linha, mas equipes que precisam de insights de IA em todo o seu trabalho acharão o ClickUp Brain mais conectado.

Sim, você pode exportar páginas do Notion como arquivos Markdown ou HTML e migrar do Notion para o ClickUp Docs, preservando a formatação e a estrutura básicas. A ferramenta de importação do ClickUp suporta transferências em massa para agilizar migrações maiores.