Como o Amazon Q ajuda na pesquisa interna de conhecimento

Toda organização enfrenta um problema de conhecimento. Os relatórios ficam em um lugar, as atualizações de projetos em outro, e metade do conhecimento da equipe está apenas na caixa de entrada de alguém. Quando um funcionário precisa de uma resposta rápida, ele passa 20 minutos procurando por ela ou simplesmente pergunta a um colega, interrompendo o dia de trabalho dele.

Essa é a perda silenciosa de produtividade da qual a maioria das empresas não fala.

O Amazon Q foi criado para resolver isso. Ele se integra aos seus sistemas internos e funciona como um único ponto de acesso para pesquisar em todos eles. Faça uma pergunta, obtenha uma resposta, com as fontes.

Neste blog, vamos mostrar como o Amazon Q ajuda na pesquisa de conhecimento interno e por que o ClickUp, um espaço de trabalho de IA convergente, pode ser a ferramenta que sua equipe estava precisando.

O que é o Amazon Q Business?

via AWS

O Amazon Q Business é um assistente de IA generativa desenvolvido pela AWS que se conecta às ferramentas e sistemas que sua empresa já utiliza, como SharePoint, Confluence, Salesforce, Slack e dezenas de outros.

Uma vez conectado, ele permite que seus funcionários façam perguntas em linguagem simples e obtenham respostas extraídas diretamente do seu conteúdo interno. Ele funciona em conjunto com sua infraestrutura de tecnologia existente, portanto, não há necessidade de substituir nada.

Basta apontá-lo para suas fontes, definir suas permissões e ele começa a dar sentido a tudo o que sua organização já registrou.

📮 ClickUp Insight: Enquanto 46% dos participantes da nossa pesquisa afirmam ter um ritual sólido que os ajuda a entrar no “modo de trabalho”, 11% dizem que começam a maioria dos dias no modo de sobrevivência, reagindo às mensagens e aos prazos à medida que eles surgem. Isso geralmente acontece quando não há um ponto de partida claro para o dia. Você abre seu laptop, as notificações começam a chegar e, antes que você consiga se orientar, o dia já está tomando decisões por você. Em um espaço de trabalho de IA convergente como o ClickUp, tarefas pendentes, comentários recentes, prioridades e discussões em andamento já estão conectados em um único lugar, para que você possa abrir o espaço de trabalho e ver imediatamente o que está ativo, o que mudou e o que precisa de atenção. Em vez de vasculhar e-mails, chats e notas para reconstruir o contexto, o sistema oferece um ponto de partida claro, permitindo que você comece o dia de forma mais direcionada.

Principais recursos do Amazon Q para pesquisa interna de conhecimento

O Amazon Q foi desenvolvido com base em alguns recursos essenciais que o tornam genuinamente útil para o trabalho do dia a dia:

Entende linguagem natural: você não precisa se lembrar do nome exato do arquivo ou da palavra-chave. Você pode perguntar como faria a um colega: “Qual é a nossa política de reembolso para clientes corporativos?”, e ele encontrará a resposta

Busca em várias fontes ao mesmo tempo: em vez de alternar entre o Confluence, o SharePoint e seus wikis internos, o Amazon Q pesquisa em todos eles de uma só vez e apresenta uma única resposta consolidada

Respeita suas permissões existentes: Isso é muito importante. O Amazon Q não mostra aos funcionários conteúdos que eles não devem ver. Se um documento for restrito, ele permanece restrito, mesmo nos resultados da pesquisa

Cita suas fontes: Cada resposta vem acompanhada de uma referência à origem da informação. Assim, os funcionários podem clicar no resumo e verificar por conta própria

Fica mais inteligente com o tempo: À medida que mais pessoas o utilizam e mais conteúdo é adicionado, o Amazon Q fica mais apto a entender o que sua organização precisa, e não apenas o que ela perguntou

📖 Leia também: Como criar fluxos de trabalho de DevOps usando o Amazon Q

Como o Amazon Q Business impulsiona a pesquisa interna de conhecimento

via AWS

Quando você faz uma pergunta, o que realmente acontece nos bastidores? É um fluxo de trabalho bem definido que garante que você obtenha respostas relevantes e precisas com base nos dados da sua empresa.

O processo funciona assim:

O usuário envia uma pergunta: Você faz uma pergunta em linguagem natural por meio da interface web ou de uma integração como o Slack Processamento de consultas: O sistema analisa sua pergunta para entender sua intenção e identificar quais fontes de dados podem conter a resposta Recuperação: Em seguida, ele pesquisa em todos os repositórios conectados, garantindo o respeito às permissões individuais de cada usuário Classificação e filtragem: A partir dos resultados da pesquisa, ele identifica e extrai os trechos de texto mais relevantes Geração: O modelo de IA pega esses fragmentos de informação e os sintetiza em uma única resposta coerente Referência: Por fim, inclui links para os documentos originais, para que você possa verificar as informações

Todo esse processo é conhecido como Geração Aumentada por Recuperação (RAG). É uma abordagem poderosa porque baseia as respostas da IA nos dados reais da sua empresa. Isso reduz drasticamente o risco de alucinações da IA (respostas inventadas) e garante que as informações estejam sempre tão atualizadas quanto seus documentos mais recentes.

💡 Dica profissional: Use títulos descritivos e ricos em palavras-chave para cada documento, para que eles apareçam nos resultados relevantes. Adicione um “tl;dr” ou um resumo executivo no início de guias longos para ajudar os leitores a encontrar respostas rapidamente.

Como conectar fontes de dados ao Amazon Q

Para começar a usar o Amazon Q, é necessário fazer algumas configurações, mas o processo é simples. Primeiro, você precisará de alguns itens:

Uma conta AWS com as permissões adequadas

Acesso de administrador às fontes de dados que você deseja conectar (como o Google Drive ou o Confluence)

Um aplicativo Amazon Q Business criado no seu console da AWS

via AWS

Depois de ter isso:

Acesse o console do Amazon Q Business e selecione o aplicativo que você criou Selecione “Adicionar fonte de dados” e escolha a ferramenta que deseja conectar na biblioteca de conectores Autentique a conexão usando o método necessário, como OAuth ou uma chave de API Configure suas definições de sincronização escolhendo quais pastas, canais ou repositórios específicos você deseja indexar Defina a frequência de sincronização para determinar com que frequência o Amazon Q deve verificar se há informações novas ou atualizadas Mapeie campos de metadados como “autor” ou “data de criação” para facilitar a filtragem dos resultados da pesquisa posteriormente Execute a sincronização inicial e acompanhe seu andamento no console Teste algumas consultas para garantir que seu conteúdo seja pesquisável e que as permissões estejam funcionando conforme o esperado

Se você tiver alguma dificuldade, verifique primeiro as permissões do conector e os registros de sincronização. Problemas de permissão geralmente decorrem de um mapeamento incorreto do provedor de identidade. Além disso, seja paciente. Sincronizações iniciais de grande porte podem levar várias horas.

📖 Leia também: Como o Amazon Q ajuda na geração de código

Limitações e desafios comuns do Amazon Q para recuperação de conhecimento

O Amazon Q é uma ferramenta sólida, mas não é perfeita. Como qualquer sistema de IA, ele apresenta algumas falhas que vale a pena conhecer antes de implementá-lo em sua equipe. Leve em consideração estas limitações reais:

Dependência do ecossistema AWS: Funciona melhor se você já estiver no ecossistema AWS. Se sua organização tiver um investimento significativo em outros provedores de nuvem, você poderá enfrentar algumas dificuldades

Lacunas na cobertura dos conectores: Embora existam mais de 40 conectores, se sua equipe depende de um sistema de nicho ou legado, talvez seja necessário criar uma integração personalizada

A qualidade das respostas varia de acordo com o conteúdo: A IA é tão boa quanto os dados que você fornece. Se seus documentos de origem estiverem mal estruturados, desatualizados ou contraditórios, você obterá respostas menos precisas

Custo em escala: O preço é baseado no número de usuários e no volume de dados. Para grandes empresas com extensas O preço é baseado no número de usuários e no volume de dados. Para grandes empresas com extensas bases de conhecimento interno , isso pode se tornar uma despesa significativa

Personalização limitada: você tem menos flexibilidade para ajustar o comportamento do modelo de IA em comparação com a criação de sua própria solução RAG personalizada do zero

Curva de aprendizado para administradores: A configuração dos conectores, permissões e medidas de segurança exige um bom nível de conhecimento em AWS

Otimize a gestão de conhecimento interno usando o ClickUp

O conhecimento interno muitas vezes fica disperso entre diferentes ferramentas. As equipes armazenam processos em documentos, atualizações em conversas de chat e decisões em tarefas que ninguém mais consulta. Com o tempo, as informações ficam mais difíceis de encontrar, mais difíceis de confiar e mais difíceis de usar.

O ClickUp oferece um espaço de trabalho onde documentação, conversas e execução permanecem interligadas. Em vez de gerenciar bases de conhecimento dispersas, as equipes criam um sistema onde as informações evoluem junto com o trabalho real. Isso reduz a proliferação de SaaS e elimina a constante mudança de contexto durante as operações diárias.

Crie uma base de conhecimento estruturada usando o ClickUp Docs

Crie e organize o conhecimento interno usando o ClickUp Docs

O ClickUp Docs funciona como base para o conhecimento interno. As equipes criam, organizam e mantêm a documentação diretamente dentro do espaço de trabalho onde o trabalho é realizado.

Suponha que uma equipe de suporte ao cliente crie uma base de conhecimento interna para lidar com solicitações de reembolso. Eles criam um documento intitulado “Diretrizes para o tratamento de reembolsos” e o estruturam em seções claras, como regras de elegibilidade, casos extremos e etapas de escalonamento. Cada seção contém links para tarefas reais de suporte nas quais essas regras se aplicam.

A documentação oferece suporte a conteúdo estruturado por meio de:

Títulos que organizam documentos de processos extensos

Tabelas que definem regras, como critérios de elegibilidade para reembolso

Listas com marcadores que descrevem fluxos de trabalho passo a passo

Inserções que incluem recursos de apoio, como arquivos de design ou planilhas

Por exemplo, um gerente de suporte atualiza as regras de reembolso após uma mudança na política. O documento é atualizado imediatamente, e os agentes consultam a versão mais recente ao resolverem os tickets.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como criar uma base de conhecimento interna no ClickUp:

Recupere e aplique conhecimento instantaneamente usando o ClickUp Brain

À medida que a documentação cresce, as equipes precisam de respostas rápidas sem precisar vasculhar várias páginas. O ClickUp Brain recupera e aplica o conhecimento em documentos, tarefas e conversas.

Recupere e aplique conhecimento usando o ClickUp Brain

Suponha que um novo agente de suporte lide com uma solicitação complexa de reembolso envolvendo devoluções parciais. Em vez de vasculhar toda a base de conhecimento, ele pergunta ao ClickUp Brain:

📌 Experimente esta pergunta: Qual é a política de reembolso para devoluções parciais e quais etapas devo seguir?

O ClickUp Brain analisa os elementos relevantes do espaço de trabalho e retorna uma resposta concisa que inclui o processo correto e links para a documentação de origem.

O ClickUp Brain oferece suporte a fluxos de trabalho de conhecimento, tais como:

Resuma documentos longos em respostas rápidas

Extraia as etapas principais da documentação do processo

Apresente tarefas ou discussões relevantes relacionadas a um tópico

Esclareça as políticas usando exemplos reais de trabalhos anteriores

Amplie o acesso ao conhecimento usando o ClickUp Brain MAX

À medida que as organizações crescem, o conhecimento se espalha por vários sistemas. O ClickUp Brain MAX reúne essas informações por meio da pesquisa corporativa e da entrada por voz.

Pesquise e capture conhecimento usando o ClickUp Brain MAX

O ClickUp Brain MAX inclui dois recursos principais:

Por exemplo, um gerente de projetos encerra uma ligação com um cliente e registra as principais atualizações usando o Talk to Text. O ClickUp Brain MAX converte a entrada falada em notas estruturadas que podem ser coladas em um Doc.

Localize arquivos em aplicativos conectados com o ClickUp Enterprise Search

Ao mesmo tempo, o Enterprise Search permite que as equipes encontrem informações em várias ferramentas. Suponha que um líder de operações precise localizar uma atualização de processo no Figma, que foi documentada em um ClickUp Doc.

Uma única pesquisa no ClickUp Brain MAX recupera ambas as fontes.

💡 Dica profissional: Adicione uma seção de “Termos de pesquisa” no final dos documentos técnicos para incluir jargões internos, siglas ou erros ortográficos comuns. Essa técnica garante que uma pesquisa por “PTO” também exiba o documento “Política de férias e licenças”.

O conhecimento raramente está concentrado em uma única plataforma. As equipes utilizam ferramentas como Google Drive, Dropbox e Figma para gerenciar diferentes partes de seu fluxo de trabalho. As integrações do ClickUp conectam essas ferramentas ao sistema de conhecimento.

Conecte ferramentas externas, como o Figma, ao seu sistema de conhecimento usando as integrações do ClickUp

Por exemplo, você pode:

Sincronize arquivos do Google Drive para que os documentos apareçam nas tarefas relevantes

Transforme discussões no Slack em tarefas que reflitam as principais decisões

Anexe designs do Figma diretamente à documentação do produto

Conecte ferramentas de suporte para que as informações dos tickets sejam incorporadas às atualizações do conhecimento

Suponha que uma equipe de produto atualize a documentação de um recurso após revisar as alterações de design no Figma. O arquivo de design é anexado diretamente ao Doc, e as informações atualizadas são refletidas no mesmo espaço de trabalho onde as tarefas estão localizadas.

Essa abordagem garante que o conhecimento permaneça conectado à execução em todas as ferramentas, em vez de se perder em sistemas isolados.

Um usuário compartilha:

Gosto das ferramentas de IA do ClickUp, especialmente do superagent [sic], pois elas me ajudam a criar uma base de conhecimento para nossas operações comerciais e a responder perguntas rapidamente quando preciso de uma resposta imediata. Também aprecio as automações que o ClickUp oferece, que foram um dos motivos pelos quais gostei da mudança do Monday.com. Embora tenha havido uma curva de aprendizado, a IA facilitou a configuração inicial.

Gosto das ferramentas de IA do ClickUp, especialmente do superagent [sic], pois elas me ajudam a criar uma base de conhecimento para nossas operações comerciais e a responder perguntas rapidamente quando preciso de uma resposta imediata. Também aprecio as automações que o ClickUp oferece, o que foi um dos motivos pelos quais gostei da mudança do Monday.com. Embora tenha havido uma curva de aprendizado, a IA facilitou a configuração inicial.

Práticas recomendadas para sistemas de pesquisa interna corporativa

Fazer com que sua equipe use uma ferramenta de forma eficaz é onde o verdadeiro trabalho começa. Seja o Amazon Q ou outra solução, siga estas práticas recomendadas.

Faça uma auditoria nas suas fontes de conhecimento primeiro: Faça uma auditoria nas suas fontes de conhecimento antes de conectar qualquer coisa para descobrir onde estão as informações mais importantes. Identifique arquivos duplicados, documentos desatualizados e lacunas de conhecimento

Comece com casos de uso de alto valor: Não tente fazer tudo de uma vez. Comece concentrando-se nas perguntas mais frequentes ou nos tópicos mais pesquisados para demonstrar valor desde o início

Defina responsabilidades claras: Designe alguém para ser responsável pela manutenção das fontes de dados conectadas e pela verificação da qualidade das respostas da IA

Monitore e itere: preste atenção às pesquisas que falham ou retornam resultados insatisfatórios. Use esse feedback para melhorar seu conteúdo ou ajustar a configuração da ferramenta

Respeite os limites de permissão: Verifique duas ou três vezes se sua solução de pesquisa está respeitando seus controles de acesso existentes. A IA nunca deve se tornar uma porta dos fundos para informações restritas

📖 Leia também: Como usar o Amazon Q para gestão de conhecimento corporativo

Pare de procurar, comece a agir com o ClickUp

Ferramentas como o Amazon Q aprimoram a forma como as equipes realizam pesquisas. Os funcionários fazem perguntas em linguagem simples e obtêm respostas extraídas de diversos sistemas, com contexto e fontes. Isso reduz o tempo gasto em buscas e ajuda as pessoas a encontrar o que precisam sem interromper os colegas.

No entanto, encontrar respostas é apenas uma parte do fluxo de trabalho. O trabalho continua depois disso. As equipes precisam aplicar o que encontraram, atualizar a documentação, colaborar e levar as tarefas adiante. Quando o conhecimento fica separado da execução, as coisas ficam lentas novamente.

É aí que o ClickUp muda a forma como as equipes operam. Conhecimento, tarefas, documentos e conversas ficam conectados em um só lugar. O ClickUp Brain recupera respostas, o Docs mantém processos estruturados e os fluxos de trabalho avançam sem a necessidade de trocar de ferramenta.

A pesquisa ajuda você a entender. O ClickUp ajuda você a agir.

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Perguntas frequentes

O Amazon Q Business é usado para ajudar os funcionários a pesquisar o conhecimento interno da empresa usando linguagem natural. Ele se conecta a ferramentas como SharePoint, Confluence, Slack e Salesforce e, em seguida, retorna respostas contextuais com citações das fontes, para que as equipes possam encontrar informações mais rapidamente.

O Amazon Q aprimora a pesquisa de conhecimento interno conectando-se a várias fontes de dados corporativos, recuperando as informações mais relevantes e gerando respostas em linguagem simples. Em vez de pesquisar manualmente em diferentes ferramentas, os funcionários podem fazer uma pergunta e obter uma resposta consolidada baseada no conteúdo da empresa.

Sim. O Amazon Q foi projetado para respeitar as permissões de usuário existentes nos sistemas conectados, de modo que os funcionários vejam apenas o conteúdo ao qual já têm autorização de acesso. Arquivos restritos permanecem restritos, mesmo quando os usuários fazem pesquisas pelo Amazon Q.

O Amazon Q ainda pode enfrentar desafios como qualidade irregular das respostas quando o conteúdo da fonte está desatualizado ou mal estruturado, personalização limitada em comparação com sistemas RAG personalizados, lacunas de conectividade para ferramentas de nicho e custos mais elevados em escala. Ele também funciona melhor para organizações que já investiram no ecossistema da AWS.

O Amazon Q ajuda as equipes a encontrar respostas em sistemas corporativos conectados. O ClickUp vai além, conectando o conhecimento à execução. Com o ClickUp Brain, documentos, tarefas e conversas em um único espaço de trabalho, as equipes podem não apenas recuperar informações, mas também atualizar a documentação, atribuir tarefas e avançar nos projetos sem precisar trocar de ferramenta.