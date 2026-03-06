Limitações do Claude vs. Limitações do ChatGPT: principais diferenças

Tanto o Claude quanto o ChatGPT são assistentes de IA poderosos para o trabalho, mas eles não são iguais.

O Claude, desenvolvido pela Anthropic, é um grande modelo de linguagem (LLM) frequentemente elogiado por suas respostas sutis e preocupadas com a segurança. O ChatGPT, da OpenAI, é outro LLM conhecido por sua ampla funcionalidade e extenso ecossistema de integrações.

A maneira mais rápida de identificar qual IA realmente funcionará para sua equipe: observe o que falha primeiro sob a pressão da carga de trabalho real.

Este guia apresenta as restrições específicas que atrapalham o Claude e o ChatGPT no uso diário — limites de contexto, limites de uso, diferenças de precisão e atrito de integração — desafios que são mais importantes do que nunca.

O que são Claude e ChatGPT?

O Claude e o ChatGPT parecem semelhantes em sua intenção. Ambas as ferramentas de IA foram projetadas para ajudar as pessoas a gerar, analisar e trabalhar com informações usando linguagem natural.

Em vez de navegar por menus ou escrever códigos, você interage com essas ferramentas de IA generativa digitando comandos ou perguntas, e a IA produz respostas com base nos padrões que aprendeu durante o treinamento.

Embora suas capacidades muitas vezes se sobreponham, as duas ferramentas foram desenvolvidas com prioridades ligeiramente diferentes.

O Claude, criado pela Anthropic, foi projetado para enfatizar o raciocínio cuidadoso e resultados mais seguros. Ele é frequentemente preferido para tarefas como análise de documentos, redação de textos longos e explicações detalhadas, nas quais o tom e a clareza são importantes.

O ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, concentra-se em uma ampla funcionalidade e um ecossistema em rápida expansão. Além da assistência à escrita e codificação, ele oferece integrações, plug-ins e GPTs personalizáveis que permitem às equipes adaptar a ferramenta para gerenciar fluxos de trabalho.

Para muitas equipes, ambas as ferramentas podem lidar com tarefas diárias semelhantes, tais como:

Elaboração e edição de conteúdo escrito

Resumindo documentos longos

Brainstorming de ideias

Escrever ou revisar código

Respondendo a perguntas de pesquisa

As diferenças reais geralmente aparecem quando você leva essas ferramentas além de simples comandos. Coisas como análise de documentos longos, iteração rápida, integrações de fluxo de trabalho e confiabilidade sob uso intenso revelam onde cada assistente de IA tem um bom desempenho e onde as limitações começam a aparecer.

Compreender essas restrições práticas é o que ajuda as equipes a decidir qual ferramenta realmente se adapta ao seu fluxo de trabalho.

📦 Onde a IA começa a oferecer valor real: ClickUp Super Agents Quando a IA se torna útil? Na prática? Somente quando vai além de gerar respostas e começa a agir em seu nome. Essa é a ideia por trás dos Super Agentes no ClickUp. Em vez de se limitar a sugestões, os Super Agentes podem realizar ações medidas e supervisionadas dentro do seu espaço de trabalho. Eles operam dentro dos seus projetos, entendem o contexto das suas tarefas e documentos e ajudam a avançar o trabalho automaticamente, mantendo os humanos informados. Por exemplo, um Super Agente pode: Transforme notas de reuniões em tarefas e atribua os próximos passos

Monitore projetos e resuma as atualizações de status para as partes interessadas.

Identifique bloqueadores ou trabalhos atrasados e apresente-os à equipe.

Mantenha a documentação alinhada à medida que as tarefas e decisões evoluem. Como esses agentes operam diretamente dentro do ClickUp, suas ações se baseiam nas mesmas tarefas, documentos e fluxos de trabalho que sua equipe já usa.

Limitações da IA Claude

A maioria das pessoas escolhe o Claude por sua reputação de produzir respostas ponderadas e bem fundamentadas, na esperança de que isso eleve o nível de seu trabalho. Mas logo elas percebem um padrão de interrupções.

Um desenvolvedor está concentrado em uma sessão de codificação, mas é interrompido por um limite de uso, ou um gerente de projeto que analisa um longo relatório descobre que a IA esqueceu a primeira metade do documento.

Esse atrito transforma uma ferramenta de produtividade promissora em uma fonte de frustração.

Janela de contexto e limites de conversação

Uma janela de contexto é a quantidade de texto que um modelo de IA pode “lembrar” em um determinado momento, medida em tokens. Pense nisso como a memória de curto prazo da IA. Embora a janela de contexto do Claude seja grande, ela não é infinita.

Quando você está trabalhando em tarefas complexas que exigem muitas informações contextuais, isso se torna um problema real.

Por exemplo, se você é um gerente de produto e fornece um longo documento de plano de gerenciamento de projeto para resumir, ele pode “esquecer” requisitos críticos mencionados nas primeiras páginas. Isso o obriga a dividir os documentos em várias partes ou a reexplicar constantemente os detalhes, retardando seu fluxo de trabalho.

Limites de taxa e limites de uso

Nada mata o fluxo criativo mais rápido do que uma mensagem inesperada de “você atingiu seu limite”. O Claude impõe limites de taxa, que são limites para quantas mensagens você pode enviar em um determinado período, especialmente em seus níveis gratuito e Pro.

Para equipes que dependem de iterações rápidas, esse é um grande obstáculo.

Imagine uma equipe de design fazendo um brainstorming de ideias para uma campanha ou uma equipe de engenharia usando o Claude para depurar código em um sprint. Atingir um limite de uso os obriga a parar e esperar, quebrando sua concentração e desperdiçando um tempo valioso.

via Reddit

Lacunas multimodais e de integração

O trabalho da sua equipe não se limita a uma única ferramenta, mas Claude muitas vezes age como se fosse assim.

Seus recursos multimodais, como o processamento de imagens, são mais recentes e menos desenvolvidos do que os de algumas alternativas. Mais importante ainda, ele carece de um ecossistema profundo de integrações nativas.

Isso cria rotinas frustrantes de copiar e colar que prejudicam a colaboração entre equipes. Um gerente de projeto precisa transferir manualmente um resumo do Claude para o plano do projeto, ou um designer não consegue obter feedback sobre uma maquete sem uma solução alternativa complicada.

Essa constante mudança de contexto cria atrito e faz com que informações se percam entre as ferramentas — o que é particularmente problemático quando os funcionários passam 60% do tempo em e-mails, chats e reuniões, em vez de aplicativos de criação. Esse problema destaca a ineficiência de qualquer IA autônoma que não esteja profundamente integrada ao local onde o trabalho realmente acontece.

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto se acumulam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas!

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto se acumulam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas!

Limitações do ChatGPT

Sua equipe adotou o ChatGPT por sua velocidade e enorme biblioteca de integrações, esperando um aumento instantâneo na produtividade.

Em vez disso, você acaba gastando mais tempo gerenciando a IA do que realizando o trabalho. Os resultados são rápidos, mas muitas vezes exigem muita edição e verificação de fatos.

Essa falta de confiabilidade quebra a confiança e deixa sua equipe se perguntando se a ferramenta está economizando tempo ou apenas criando um tipo diferente de trabalho. Vamos entrar em detalhes.

Alucinações e problemas de precisão

Uma alucinação de IA ocorre quando um modelo de IA gera informações que parecem plausíveis, mas são factualmente incorretas. O ChatGPT é conhecido por fazer isso, especialmente quando questionado sobre tópicos específicos, eventos recentes ou qualquer coisa que exija dados específicos e verificáveis.

Isso cria problemas reais para equipes profissionais.

Para equipes de produto: uma IA pode inventar recursos para o produto de um concorrente durante uma pesquisa de mercado, levando a uma análise falha.

Para equipes de marketing: pode gerar uma postagem de blog com conselhos desatualizados ou detalhes incorretos sobre o produto, prejudicando a credibilidade.

Para equipes de engenharia: pode sugerir um trecho de código que usa uma biblioteca obsoleta, criando dívida técnica.

O resultado é que cada saída requer verificação manual. Isso adiciona trabalho e retarda o próprio processo que você estava tentando acelerar.

via Reddit

Retenção de contexto em conversas longas

Você explicou cuidadosamente o histórico do projeto e o tom de voz desejado ao ChatGPT, mas, após algumas instruções, ele parece ter esquecido tudo. Esse “desvio de instruções” é uma frustração comum, em que o modelo perde o contexto durante uma conversa longa.

Essa limitação afeta diretamente o trabalho iterativo.

Quando você está refinando um documento, desenvolvendo um recurso complexo ou trabalhando em um problema com várias etapas, precisa repetir constantemente suas instruções iniciais. Isso transforma o que deveria ser um diálogo fluido em uma troca repetitiva e interrompida, desperdiçando tempo e esforço.

Comprimento da saída e restrições de resposta

Já pediu ao ChatGPT para escrever uma proposta de projeto detalhada, mas ele parou abruptamente no meio da frase?

Isso acontece porque as restrições de comprimento de saída da ferramenta limitam a quantidade de texto que ela pode gerar em uma única resposta.

Para obter o documento completo, você precisa solicitar “continuar” várias vezes. Esse processo irregular não apenas atrapalha seu fluxo de trabalho, mas também pode resultar em um produto final desconexo, com mudanças de tom e estilo entre as seções. Isso transforma a tarefa simples de gerar um documento longo em um trabalho manual de costura.

📖 Leia mais: Como usar o ChatGPT para criação de conteúdo

🎥 Para entender melhor essas ferramentas antes de explorar suas limitações, assista a este vídeo explicativo sobre como funciona a tecnologia subjacente do ChatGPT:

Limitações do Claude e do ChatGPT lado a lado

Depois de mergulhar nos detalhes, você só quer uma comparação clara e fácil de analisar para tomar uma decisão.

Aqui está uma tabela de referência rápida para ajudá-lo a ver as vantagens e desvantagens rapidamente. ✨

Área de limitação Claude ChatGPT Janela de contexto Conhecido por janelas de contexto muito grandes e forte capacidade de lidar com documentos longos, embora ainda possa perder detalhes anteriores em conversas longas. Também suporta janelas de contexto grandes, mas bate-papos mais longos podem sofrer desvios de instruções ou esquecimento de contexto. Limites de taxa Os limites de mensagens podem ser mais perceptíveis nos níveis gratuito e Pro, interrompendo o uso intenso. Geralmente permite um rendimento mais alto nos planos Plus, embora ainda haja limites dependendo do modelo. Suporte multimodal Suporta imagens e arquivos, mas o ecossistema multimodal ainda está em desenvolvimento. Recursos multimodais mais maduros, incluindo análise de imagens e ferramentas de dados Alucinações Frequentemente mais cauteloso e mais propenso a evitar respostas incertas Pode produzir respostas que parecem confiáveis, mas que requerem verificação. Comprimento da saída Normalmente produz respostas contínuas mais longas Pode segmentar resultados mais longos ou exigir prompts de acompanhamento Integrações Ecossistema de integração menor Ecossistema maior de plug-ins, APIs e GPTs personalizados

Em última análise, nenhuma das ferramentas é universalmente superior. A escolha certa depende inteiramente de qual dessas limitações é um fator decisivo para os fluxos de trabalho específicos da sua equipe.

Quando as limitações do Claude e do ChatGPT são mais importantes

É útil conhecer as limitações de um assistente de IA. Entender quando essas limitações realmente atrapalham o trabalho é o que determina se uma ferramenta ajuda sua equipe ou a atrasa.

A maioria das comparações de IA se concentra nas capacidades: quão bem um modelo escreve, resume ou responde a perguntas. Mas, em fluxos de trabalho reais, os pontos de ruptura geralmente são operacionais.

Perda de contexto, limites de taxa, alucinações ou lacunas de integração raramente aparecem em prompts simples, mas surgem rapidamente quando as equipes dependem da IA repetidamente ao longo do dia.

Uma limitação que parece menor em teoria pode se tornar um sério gargalo quando afeta uma etapa essencial do processo da sua equipe. Você pode escolher uma ferramenta porque ela escreve ótimos resumos ou gera ideias criativas, mas descobrir que suas restrições dificultam seu uso consistente no trabalho de produção.

Essas limitações tornam-se mais evidentes em alguns cenários comuns.

Análise de documentos longos

As ferramentas de IA são frequentemente utilizadas para revisar materiais longos, como relatórios de pesquisa, contratos, especificações técnicas ou documentos de política. Nessas situações, a retenção do contexto torna-se fundamental.

Por exemplo, imagine uma equipe jurídica ou de conformidade revisando um contrato de 100 páginas. Eles podem pedir à IA para identificar riscos, resumir cláusulas ou comparar seções do documento. Se o modelo perder o controle das seções anteriores ao processar as posteriores, ele pode ignorar cláusulas importantes introduzidas anteriormente.

Mesmo com janelas de contexto grandes, documentos longos ou complexos podem levar os modelos ao limite do que eles podem rastrear com confiabilidade. As equipes muitas vezes acabam dividindo os documentos em partes menores ou repetindo as instruções várias vezes, o que adiciona atrito ao que deveria ser um processo de revisão simplificado.

Brainstorming rápido ou sprints de codificação

A IA também é popular para trabalhos rápidos e iterativos, como sessões de brainstorming de marketing ou loops de depuração de engenharia. Nessas situações, a velocidade e a continuidade são mais importantes do que a qualidade bruta da produção.

Se a ferramenta impõe limites rígidos de mensagens ou taxas, esse fluxo criativo pode parar inesperadamente.

Em vez de avançar rapidamente pelas ideias, as equipes podem se ver esperando que os limites de uso sejam reiniciados. A interrupção pode durar apenas alguns minutos, mas perturba o ritmo do trabalho colaborativo.

💡Dica profissional: durante sprints de codificação rápidos, você pode simplesmente marcar o Codegen Agent no ClickUp e deixar que ele cuide da tarefa. Ele pode gerar código, solucionar problemas ou sugerir melhorias diretamente a partir do contexto da sua tarefa ou documento, ajudando os desenvolvedores a manter o ritmo sem sair do fluxo de trabalho.

Conteúdo voltado para o cliente e pesquisa

A precisão se torna muito mais importante quando o conteúdo gerado por IA é compartilhado fora da sua equipe. Embora ambas as ferramentas possam produzir textos refinados, elas também podem gerar afirmações que parecem confiáveis, mas são factualmente incorretas.

Se a IA inserir estatísticas incorretas, dados desatualizados do setor ou citações inventadas, alguém da equipe terá que verificar todas as afirmações antes que o relatório seja divulgado. Essa etapa de verificação pode levar mais tempo do que escrever o conteúdo do zero.

Para equipes que produzem entregas para clientes, resumos de pesquisas ou documentos estratégicos, isso significa que a saída da IA muitas vezes se torna um primeiro rascunho, em vez de um resultado final.

Fluxos de trabalho entre ferramentas

Outra limitação fica clara quando as ferramentas de IA são usadas junto com o resto do seu conjunto de softwares. A maioria das equipes não trabalha dentro de um único aplicativo. Elas alternam entre ferramentas de gerenciamento de projetos, sistemas de documentação, plataformas de mensagens e painéis de dados ao longo do dia.

Quando a IA opera como um chatbot independente, normalmente não está conectada às ferramentas onde o trabalho realmente acontece. Isso cria etapas extras.

Por exemplo, um gerente de operações pode pedir a uma ferramenta de IA para resumir a transcrição de uma reunião. Para transformar esse resumo em ação, ele ainda precisa copiá-lo manualmente para um gerenciador de tarefas, atualizar o status do projeto e notificar a equipe no chat. Cada etapa requer alternar entre abas e mover informações manualmente.

Individualmente, essas etapas parecem pequenas. Com o tempo, porém, elas criam uma mudança constante de contexto que retarda as equipes e aumenta o risco de perda de informações entre as ferramentas.

Tanto o Claude quanto o ChatGPT operam fora dos sistemas onde o trabalho realmente acontece. É nessa separação que começa a maior parte do atrito.

As equipes geram resumos, rascunhos e ideias em um chatbot e, em seguida, transferem manualmente os resultados para suas ferramentas de gerenciamento de projetos, documentos e plataformas de comunicação. Com o tempo, essa constante cópia, colagem e reexplicação cria os mesmos problemas de produtividade que a IA deveria resolver.

A ClickUp aborda a IA de maneira diferente. Em vez de atuar como um assistente separado, a IA é incorporada diretamente em seu espaço de trabalho de IA convergente, onde tarefas, documentos e conversas já estão presentes.

O objetivo não é apenas obter resultados mais rápidos, mas reduzir as lacunas entre pensar, documentar e executar o trabalho.

Trabalhe com uma IA que se adapte ao contexto do seu projeto.

Uma das maiores limitações das ferramentas de IA independentes é a falta de contexto. Cada solicitação começa do zero, então você precisa explicar o projeto, resumir o histórico e reiterar as informações relevantes.

Com o ClickUp Brain, a IA pode consultar as informações já existentes no seu espaço de trabalho. Ela pode extrair o contexto de tarefas, documentos, comentários e atividades do projeto, o que significa que você pode fazer perguntas como:

“Resuma as últimas atualizações sobre esse recurso.”

“Transforme a discussão desta reunião em itens de ação.”

“Elabore uma atualização do projeto com base nessas tarefas.”

Como a IA está conectada aos dados do seu espaço de trabalho, as respostas permanecem baseadas no trabalho que sua equipe está realmente fazendo, em vez de depender apenas do prompt.

Passe das ideias para as ações mais rapidamente

Um fluxo de trabalho comum com ferramentas de IA independentes é assim: gerar uma resposta, copiar o resultado, alternar entre aplicativos, colar no gerenciador de tarefas e, então, transformá-lo manualmente em etapas claras a seguir.

No ClickUp, essas etapas podem ser realizadas no mesmo lugar.

As equipes podem usar a IA diretamente nas tarefas e no Docs para resumir conversas, capturar notas de reuniões, redigir documentação, gerar subtarefas ou refinar conteúdo escrito. Em vez de produzir texto que fica em uma janela de bate-papo separada, os resultados da IA podem ser incorporados diretamente ao projeto.

Essa pequena mudança elimina uma quantidade surpreendente de atrito dos fluxos de trabalho diários. Veja como. 👇🏼

Encontre respostas em todo o seu espaço de trabalho

Outro desafio das ferramentas externas de IA é que elas não sabem onde suas informações estão armazenadas. Os detalhes do projeto podem estar espalhados por tarefas, documentação e tópicos de discussão, forçando as equipes a procurar o contexto antes de fazer a pergunta certa.

O ClickUp Brain, com pesquisa empresarial alimentada por IA, permite que as equipes façam perguntas sobre seu espaço de trabalho e recuperem informações relevantes de tarefas, documentos e comentários. Por exemplo:

“Que decisões foram tomadas sobre o lançamento do terceiro trimestre?”

“Quais tarefas ainda estão em aberto para este sprint?”

“Resuma o documento de requisitos para esse recurso.”

Em vez de pesquisar em várias ferramentas, as equipes podem recuperar e resumir informações diretamente de seu espaço de trabalho.

Todas as conversas, ações e tarefas podem ser pesquisadas com a IA no ClickUp.

Capture ideias rapidamente com fluxos de trabalho de voz

Às vezes, a maior barreira para documentar ou agir no trabalho não é a falta de ideias. É o atrito de navegar pelas ferramentas, pesquisar informações e digitar tudo manualmente.

O ClickUp Brain MAX foi projetado para reduzir esse atrito. É um aplicativo independente para desktop que reúne a interação com IA do seu espaço de trabalho em uma única interface. Em vez de abrir várias guias ou procurar em projetos, você pode usar o Brain MAX para pesquisar, capturar ideias e agir rapidamente em todo o seu espaço de trabalho.

Um de seus principais recursos é o Talk-to-Text. Você pode falar naturalmente e ter suas instruções convertidas em texto e ações dentro do ClickUp. As equipes costumam usar isso para:

Dite notas de reuniões ou ideias de brainstorming

Transforme pensamentos falados em tarefas ou atualizações de projetos

Escreva resumos, mensagens ou documentação sem usar as mãos

Além da entrada de voz, o Brain MAX também funciona como uma interface de pesquisa e comando do espaço de trabalho. Você pode fazer perguntas sobre seus projetos ou recuperar informações do seu espaço de trabalho sem precisar navegar manualmente pelas tarefas e documentos.

Obtenha vários modelos de IA sem assinaturas adicionais

À medida que as equipes adotam a IA, raramente se limitam a um único assistente. Uma ferramenta pode ser melhor para escrever, outra para codificar e outra para pesquisar. Com o tempo, essa experimentação se transforma em expansão da IA: vários assistentes espalhados por diferentes aplicativos, cada um com uma parte do seu fluxo de trabalho.

Em vez de alternar entre ferramentas, o ClickUp Brain oferece às equipes acesso a vários modelos de IA diretamente no espaço de trabalho. Isso permite que os usuários escolham o modelo adequado para a tarefa sem sair do ambiente do projeto.

O ClickUp Brain oferece suporte a vários modelos de IA dentro do seu espaço de trabalho.

Por exemplo, uma equipe pode usar um modelo para gerar documentação estruturada, outro para analisar informações e outro para ajudar a refinar mensagens. Como esses modelos estão disponíveis no ClickUp, os resultados permanecem vinculados às suas tarefas, documentos e discussões.

A vantagem prática é simples: as equipes podem experimentar diferentes recursos de IA sem introduzir novas ferramentas na pilha. O trabalho permanece em um único lugar, o contexto permanece intacto e a alternância entre modelos não requer a alternância entre plataformas.

Você deve escolher Claude ou ChatGPT?

Você pesou os prós e os contras, mas ainda está indeciso.

Você escolhe o Claude por suas nuances e arrisca interrupções no fluxo de trabalho, ou escolhe o ChatGPT por suas integrações e gasta seu tempo verificando os fatos?

Aqui está uma maneira mais simples de decidir:

Escolha Claude se: Sua prioridade é a geração de textos cuidadosos e matizados para tarefas delicadas, e você pode trabalhar dentro dos limites de uso e integração.

Escolha o ChatGPT se: sua equipe precisa de ampla funcionalidade, um rico ecossistema de integrações e iteração rápida, e você tem um processo para verificar os resultados.

É claro que a solução real não é apenas escolher uma ferramenta independente em detrimento da outra. Trata-se de ir além da IA independente como um todo.

Em vez de adicionar outra ferramenta desconectada ao seu conjunto, integre a IA diretamente no local onde seu trabalho já está, com o espaço de trabalho de IA convergente do ClickUp.

É aqui que você finalmente para de gerenciar a IA e começa a colher os benefícios! Comece gratuitamente hoje mesmo . ✅

Perguntas frequentes sobre as limitações do Claude e do ChatGPT

Uma janela de contexto é a quantidade de informações que uma IA pode “lembrar” de uma só vez. Uma janela maior, como a do Claude, é melhor para analisar documentos longos, enquanto uma menor pode fazer com que a IA esqueça as partes anteriores de uma conversa.

Sim, mas isso muitas vezes cria mais problemas do que resolve. Em vez de alternar entre ferramentas, as equipes podem usar agentes de IA autônomos para orquestrar o trabalho, mas isso pode causar uma proliferação de IA se não for gerenciado em uma única plataforma.

Nenhuma delas é definitivamente melhor, pois isso depende da tarefa. O ecossistema do ChatGPT é ótimo para prototipagem rápida, enquanto a janela de contexto maior do Claude é útil para revisar bases de código grandes e complexas.

Não, os limites de uso são diferentes. O Claude Pro geralmente tem limites de mensagens mais restritos, o que pode interromper o uso intenso, enquanto o ChatGPT Plus oferece acesso mais generoso, embora nenhum dos dois seja realmente ilimitado.