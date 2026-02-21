Os principais modelos de persona de usuário do Xtensio que você precisa

Suas equipes frequentemente criam produtos com uma ideia vaga do cliente, levando a recursos que não atingem o objetivo.

Isso acontece quando todos têm uma imagem ligeiramente diferente do usuário ideal, causando decisões desalinhadas e ciclos de desenvolvimento desperdiçados. Personas ad hoc são criadas em documentos aleatórios, tornando-se rapidamente desatualizadas e ignoradas.

A maioria das equipes cria personas de usuário uma vez, arquiva-as e nunca mais as consulta — apenas 29,6% dos profissionais utilizam personas em seus projetos, o que contraria o objetivo.

Este guia apresenta os modelos de persona de usuário do Xtensio e suas limitações quando as personas estão separadas do seu trabalho real.

Você também aprenderá como os modelos integrados do ClickUp mantêm as personas conectadas a recursos, sprints e histórias de usuários para que elas realmente informem as decisões, em vez de ficarem acumulando poeira.

O que é um modelo de persona de usuário?

Um modelo de persona de usuário fornece um documento único e estruturado que captura uma representação fictícia do seu usuário ideal. Ele se baseia em pesquisas e dados reais de usuários, não em suposições. Equipes de produto, designers de UX e profissionais de marketing usam esses modelos para garantir que todos estejam trabalhando para a mesma pessoa.

Um bom modelo fornece campos consistentes para que todos os membros da equipe trabalhem com o mesmo perfil de usuário.

Histórico do usuário: inclui informações demográficas como idade, cargo, localização e nível de escolaridade.

Objetivos, hábitos e motivações : define o que o usuário deseja alcançar e o que motiva suas decisões.

Pontos fracos e frustrações: lista os obstáculos específicos que os impedem de atingir seus objetivos por meio de lista os obstáculos específicos que os impedem de atingir seus objetivos por meio de mapas de experiência do usuário.

Padrões comportamentais: descreve suas ferramentas preferidas, estilos de comunicação e hábitos.

Canais preferidos: identifica onde eles obtêm informações e interagem com os produtos.

Como preencher um modelo de persona de usuário

Ter um modelo é um ótimo começo, mas é inútil se estiver cheio de suposições.

Personas criadas com base em estereótipos, em vez de insights reais, levam as equipes a criar soluções erradas. Siga este processo para criar uma persona baseada em dados que reflita com precisão seu público-alvo.

Passo O que fazer Por que isso é importante Reúna primeiro as pesquisas dos usuários Colete dados de entrevistas com usuários, pesquisas com clientes, análises de produtos e tickets de suporte antes de abrir qualquer modelo. Personas baseadas em suposições falham. Dados reais garantem precisão e evitam suposições. O modelo de plano de pesquisa de usuário do ClickUp ajuda você a estruturar essa primeira etapa crítica. Identifique padrões e segmentos Agrupe usuários com base em objetivos, comportamentos e pontos fracos em comum para encontrar clusters distintos. Revela segmentos significativos em vez de personas vagas e excessivamente amplas. Preencha os detalhes demográficos Atribua um nome realista, faixa etária, cargo e localização com base em padrões de pesquisa. Baseia a persona na realidade e evita caricaturas. Documente objetivos e motivações Defina o que o usuário deseja realizar e quais resultados orientam suas decisões. Concentre-se nos resultados que são importantes para eles, não apenas nos recursos que utilizam. Capture frustrações e pontos fracos Registre obstáculos, reclamações e problemas recorrentes da pesquisa. Esclarece os problemas que seu produto deve resolver Adicione contexto comportamental Inclua ferramentas preferidas, estilo de comunicação e padrões de tomada de decisão. Ajuda a projetar experiências intuitivas e alinhadas com fluxos de trabalho reais. Inclua uma citação ou cenário Adicione uma citação curta e representativa que capture a mentalidade deles. Humaniza a persona e torna mais fácil para as equipes se identificarem e se lembrarem dela.

📖 Leia mais: Métodos de pesquisa de usuários para melhorar a experiência do usuário

Modelos de persona de usuário do Xtensio

Quando você precisa criar rapidamente uma persona com aparência profissional, pode recorrer a uma ferramenta como o Xtensio.

É uma plataforma de documentos colaborativa conhecida por seus modelos visuais do tipo arrastar e soltar, que ajudam você a criar “folios” compartilháveis sem precisar de um designer.

Compreender suas ofertas específicas ajuda você a escolher o ponto de partida certo. Aqui está nosso resumo dos principais modelos do Xtensio para pesquisa de usuários.

1. Modelo de persona de usuário da Xtensio

via Xtensio

Este é o modelo principal do Xtensio para criar personas básicas do zero, tornando-o uma escolha comum para equipes de produto e UX. Este modelo de persona de usuário oferece um layout altamente visual com seções modulares que você pode personalizar para se adequar à sua pesquisa.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Seção biográfica: inclui espaço para nome, foto, dados demográficos importantes e história de vida.

Controles deslizantes de personalidade: oferecem escalas visuais para traçar traços de personalidade, como introvertido x extrovertido ou analítico x criativo.

Grade de objetivos e frustrações: exibe uma comparação lado a lado entre o que o usuário deseja e o que o impede de alcançá-lo.

Afinidades com marcas: oferece uma área dedicada para anotar marcas, ferramentas ou influenciadores que a persona segue ou admira.

2. Modelo de comparação de personas de usuário da Xtensio

via Xtensio

O modelo de comparação de personas de usuário ajuda você a priorizar o trabalho, colocando várias personas lado a lado para comparação direta. É especialmente útil quando sua equipe precisa decidir em qual segmento de usuários se concentrar para o lançamento de um novo recurso ou produto.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Colunas paralelas: exibe os principais atributos de cada persona em linhas correspondentes para facilitar a visualização.

Formato de análise rápida: permite que as partes interessadas comparem dados demográficos, objetivos e pontos fracos rapidamente.

Suporte à priorização: ajuda as equipes a tomar decisões informadas sobre quais necessidades das personas são mais críticas para serem atendidas primeiro.

3. Modelo de mapa da jornada do cliente baseado em personas da Xtensio

via Xtensio

O modelo de mapa da jornada do cliente baseado em personas da Xtension combina detalhes das personas com as etapas de um mapa da jornada do cliente, o que é ideal para equipes de marketing e experiência do cliente.

Isso ajuda você a alinhar campanhas e pontos de contato com a forma como um tipo específico de usuário passa da conscientização à retenção.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Etapas da jornada: mapeia a experiência do usuário através das fases de conscientização, consideração, decisão e retenção.

Mapeamento de pontos de contato: identifica onde a persona interage com sua marca em cada etapa de sua jornada.

Jornada emocional: captura como a persona se sente — frustrada, animada ou confusa — em cada ponto de contato.

Pontos críticos por etapa: destaca as frustrações específicas que surgem à medida que o usuário avança em sua jornada.

4. Modelo de mapa de empatia do usuário da Xtensio

via Xtensio

O modelo de mapa de empatia do usuário da Xtensio se concentra em compreender o ser humano por trás do comportamento. Em vez de mapear uma jornada ao longo do tempo, ele mergulha no que o usuário pensa, sente, vê, ouve, diz e faz. Este modelo é ideal para equipes de produto, designers de UX e pesquisadores que desejam uma visão mais profunda das motivações antes de definir recursos ou mensagens.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Pensamentos e sentimentos: captura motivações internas, preocupações, aspirações e impulsionadores emocionais.

Vê: Documenta o ambiente do usuário, influências, concorrentes e estímulos externos que moldam a percepção.

Ouve: Identifica mensagens de colegas, líderes, mídia e indústria que afetam as decisões.

Diz e faz: destaca comportamentos observáveis, ações e atitudes declaradas.

Dificuldades e ganhos: define as frustrações a serem eliminadas e os resultados desejados a serem ampliados.

Clareza centrada no ser humano: mantém as equipes focadas na experiência vivida, em vez de suposições ou dados demográficos superficiais.

📖 Leia mais: Como escrever um relatório de teste de usabilidade

Limitações do uso de modelos do Xtensio para personas de usuário

Criar uma persona visualmente atraente em uma ferramenta como o Xtensio parece uma vitória, mas a comemoração geralmente dura pouco.

A maior frustração é que a persona agora é um arquivo estático, completamente desconectado de onde sua equipe realmente trabalha. Isso cria um efeito cascata de problemas que prejudicam o próprio objetivo de criar uma persona.

Essa dispersão de contexto — quando as equipes perdem horas procurando informações, alternando entre aplicativos e procurando arquivos em várias plataformas desconectadas.

Na verdade, 62% dos funcionários dizem que gastam muito tempo todos os dias apenas procurando informações, forçando sua equipe a alternar constantemente entre sua ferramenta de gerenciamento de projetos e seu documento de persona.

Na realidade, a maioria das pessoas simplesmente para de consultar a persona porque mudar para uma ferramenta de gerenciamento de projetos separada dá muito trabalho. O belo documento que você criou acumula poeira digital, e sua equipe volta a tomar decisões com base em intuições.

Aqui estão as principais limitações a serem consideradas:

Documentos independentes: as personas ficam em uma ferramenta separada, criando uma desconexão com o trabalho do seu projeto e dificultando a consulta durante as personas ficam em uma ferramenta separada, criando uma desconexão com o trabalho do seu projeto e dificultando a consulta durante o planejamento do sprint ou discussões sobre recursos.

Sem integração nativa de tarefas ou projetos: você não pode vincular uma persona diretamente a recursos, sprints ou histórias de usuários, o que requer referências cruzadas manuais que raramente são feitas.

Colaboração limitada além dos comentários: embora a edição em tempo real esteja disponível, não há embora a edição em tempo real esteja disponível, não há gerenciamento de fluxo de trabalho integrado para aprovações de personas, atualizações ou rastreamento de versões vinculados aos ciclos do seu produto.

Sem assistência de IA: a criação é totalmente manual, sem recursos de IA para ajudar a gerar ou refinar o conteúdo da persona com base em sua pesquisa.

Restrições de compartilhamento: embora possam ser compartilhadas por meio de links, integrar essas personas às suas ferramentas de espaço de trabalho mais amplas requer exportá-las como PDFs ou copiar e colar o conteúdo em outro lugar.

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papos, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

Modelos de persona do usuário ClickUp para equipes de produto, UX e marketing

Suas personas de usuário não devem ser artefatos esquecidos. Quando você as cria onde seu trabalho acontece, elas se tornam documentos vivos que orientam todas as decisões.

Em vez de criar personas em uma ferramenta e gerenciar projetos em outra, você pode conectar tudo em um único espaço de trabalho convergente através do ClickUp.

1. Modelo de persona de usuário da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Agrupe e gerencie seus perfis de usuário em um quadro Kanban interativo usando o modelo de persona de usuário do ClickUp.

As personas só permanecem úteis quando estão onde o trabalho acontece. O Modelo de Persona de Usuário da ClickUp ajuda você a documentar metas, comportamentos, pontos fracos e contexto em um formato fácil de manter atualizado, compartilhar com as partes interessadas e consultar durante o planejamento, o design e a entrega.

Use-o para transformar notas de pesquisa dispersas em uma única fonte de verdade que sua equipe pode realmente aplicar.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Integração com o ClickUp Docs : escreva narrativas detalhadas de personas com opções avançadas de formatação para cabeçalhos, imagens e tabelas para dar vida ao seu usuário.

Campos personalizados do ClickUp : acompanhe e filtre atributos-chave da persona, como cargo, proficiência técnica e objetivos principais, com dados estruturados. acompanhe e filtre atributos-chave da persona, como cargo, proficiência técnica e objetivos principais, com dados estruturados.

Vinculação de tarefas: conecte seu documento de persona diretamente às especificações de recursos, histórias de usuários e tarefas de design para garantir que o contexto acompanhe o trabalho.

Suporte ClickUp Brain: use IA para gerar rascunhos de conteúdo para sua persona ou resumir instantaneamente notas de pesquisa para acelerar o processo de criação.

2. Modelo de perfil do cliente da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Capture as principais características dos seus usuários com este modelo.

Embora as personas sejam fictícias, os perfis de clientes documentam seus clientes reais e existentes.

O modelo de perfil do cliente da ClickUp oferece às equipes de vendas, sucesso e contas uma maneira consistente de rastrear dados demográficos, sinais de compra, contexto de uso e histórico de relacionamento, para que as transferências sejam mais claras e o alcance permaneça personalizado.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Detalhes da conta: acompanhe o nome da empresa, tamanho, setor e histórico de relacionamento.

Padrões de compra: documente quais produtos foram comprados, com que frequência e o valor médio dos pedidos.

Preferências de comunicação: anote os métodos de contato preferidos e registre o histórico de interações para personalizar o alcance.

Indicadores de valor ao longo da vida: identifique métricas importantes, como receita total gerada e riscos potenciais de retenção.

💡Dica profissional: acelere o processo de criação de personas com o ClickUp Brain, nosso recurso de IA integrado. Ele pode redigir seções de personas, resumir pesquisas e sugerir pontos fracos com base em suas notas. Isso elimina o trabalho manual e permite que você se concentre nas ideias. Crie itens de ação como tarefas com descrições usando o ClickUp Brain.

3. Modelo de quadro branco para mapa de empatia da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Implemente um exercício de mapeamento de empatia com um clique usando este modelo.

Antes de finalizar uma persona, você precisa entender o que os usuários estão vivenciando no momento. Este Modelo de Quadro Branco de Mapa de Empatia da ClickUp oferece às equipes um espaço compartilhado para capturar o que os usuários dizem, pensam, fazem e sentem e, em seguida, alinhar os temas mais importantes que surgem da pesquisa ou dos workshops.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Tela colaborativa: use use os quadros brancos do ClickUp para brainstorming em tempo real com notas adesivas e conectores.

Quadrante “Diz”: Capture citações diretas e frases-chave de entrevistas com usuários.

Quadrante de pensamentos: faça um brainstorming sobre o que os usuários podem estar pensando, mas não dizem em voz alta.

Quadrante de sentimentos: identifique respostas emocionais como frustração, confusão ou entusiasmo.

4. Modelo de plano de pesquisa do usuário da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie planos de pesquisa estruturados, eficientes e perspicazes com o modelo de plano de pesquisa do usuário do ClickUp.

Boas personas e decisões de UX começam com um plano que seja explícito sobre o que você está tentando aprender e como você vai aprender.

Recursos como este Modelo de Plano de Pesquisa do Usuário da ClickUp ajudam você a definir objetivos, métodos, critérios de recrutamento e cronogramas para que as partes interessadas se alinhem desde o início e os resultados da pesquisa sejam mais fáceis de colocar em prática.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Objetivos da pesquisa: defina claramente quais perguntas você precisa responder com seu estudo.

Metodologia: Descreva sua abordagem, seja ela entrevistas com usuários, pesquisas ou testes de usabilidade.

Critérios dos participantes: especifique os dados demográficos e comportamentos dos usuários que você precisa recrutar.

Cronograma e resultados: defina expectativas claras sobre quando a pesquisa será realizada e quais resultados você produzirá.

🎥 Uma maneira de garantir que suas personas informem as decisões estratégicas sobre o produto é incorporá-las aos briefings do produto. Assista a este vídeo para aprender como criar briefings de produto eficazes que mantenham as necessidades do usuário no centro do seu processo de planejamento:

5. Modelo de estudos de usuário da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Analise o comportamento e o feedback do usuário com o modelo de estudos do usuário do ClickUp.

A pesquisa bruta só se torna valiosa quando é organizada em evidências consistentes e insights claros. O Modelo de Estudos do Usuário da ClickUp ajuda você a registrar sessões, capturar observações e sintetizar descobertas entre os participantes para que padrões surjam e as equipes de produto possam priorizar correções.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Rastreamento de participantes: mantenha um registro de quem participou do seu estudo e seus dados demográficos relevantes.

Notas de observação: registre notas e observações brutas de cada sessão do usuário.

Marcação de insights: categorize suas descobertas por tema ou atributo de persona para identificar facilmente padrões.

Seções de síntese: crie áreas dedicadas para resumir os principais padrões que emergem entre vários participantes.

6. Modelo de fluxo de usuários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie jornadas detalhadas do usuário, desde a aterrissagem até a conversão, usando o modelo de mapa mental do fluxo do usuário do ClickUp.

Os fluxos de usuários tornam o invisível visível: eles mostram como as pessoas realmente navegam em um processo, onde as decisões se ramificam e onde surgem atritos. Um modelo visual como este Modelo de Fluxo de Usuários da ClickUp ( baseado em quadro branco) ajuda você a mapear caminhos de ponta a ponta e, em seguida, usar esse mapa para informar requisitos, alterações de UX e planos de teste.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Referências de tela: adicione representações visuais de cada interface para facilitar o acompanhamento do fluxo.

Pontos de decisão: use conectores para mostrar onde os usuários fazem escolhas que os levam a caminhos diferentes.

Caminhos para conclusão de tarefas: mapeie as rotas mais comuns — e mais frustrantes — que os usuários seguem para atingir seus objetivos.

Fluxos específicos para cada persona: crie fluxos de usuários diferentes para cada uma de suas personas para destacar seus comportamentos exclusivos.

7. Modelo de mapeamento de histórias de usuários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie a jornada do usuário com clareza e confiança usando o modelo de mapeamento de histórias de usuários do ClickUp.

Os mapas de histórias ajudam as equipes a priorizar o trabalho com base na jornada do usuário, e não apenas em um backlog simples.

O Modelo de Mapeamento de Histórias de Usuário da ClickUp fornece uma estrutura visual para organizar atividades, sequenciar resultados e identificar o menor lançamento viável, mantendo o alinhamento entre produto, design e engenharia.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Estrutura do quadro visual: use um quadro branco ClickUp para criar uma visão geral da jornada do usuário.

Backbone: Mapeie as principais atividades do usuário na parte superior do quadro.

Esqueleto funcional: identifique o conjunto mínimo de identifique o conjunto mínimo de histórias de usuários necessárias para criar um produto viável.

Tags de persona: marque as histórias de acordo com a persona a que se destinam, permitindo filtrar o mapa e concentrar-se na experiência de um usuário específico.

8. Modelo de história de usuário da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e gerencie histórias de usuários, desde metas até fases de lançamento, com o modelo de história de usuário do ClickUp.

Uma história só é útil quando é clara, testável e vinculada a um resultado real do usuário.

Este modelo de história de usuário da ClickUp ajuda as equipes a capturar a intenção do usuário em uma estrutura consistente e, em seguida, anexar critérios de aceitação e estimativas para que as histórias estejam prontas para planejamento e execução.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Referência de persona: vincule cada história de usuário diretamente ao documento de persona correspondente para obter o contexto completo.

Critérios de aceitação: defina as condições específicas que devem ser atendidas para que a história seja considerada concluída.

Pontos da história: use um campo personalizado para atribuir estimativas de esforço para um melhor planejamento de sprints e acompanhamento da velocidade.

9. Modelo de tarefas a serem realizadas da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use este modelo para capturar as motivações e os objetivos dos usuários.

As personas descrevem quem são os usuários, mas o JTBD captura o que eles estão tentando realizar e por quê.

Para ajudar com isso, faça um exercício de reflexão com o Modelo de Tarefas a Serem Realizadas da ClickUp . Ele ajuda as equipes a documentar a situação, a motivação, os resultados desejados e as alternativas para que as decisões sobre o produto permaneçam focadas na “tarefa” subjacente, e não apenas nas solicitações de recursos.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Declarações de trabalho: articule claramente o que o usuário está tentando realizar em uma determinada situação usando articule claramente o que o usuário está tentando realizar em uma determinada situação usando exemplos de fluxo de trabalho.

Circunstâncias: documente o contexto de quando e por que a tarefa surge.

Resultados desejados: definir o que é sucesso na perspectiva do usuário.

Alternativas concorrentes: identifique outras soluções — incluindo as não digitais — que os usuários podem “contratar” para realizar a mesma tarefa.

O que fazer depois de criar uma persona de usuário

Criar uma persona de usuário é apenas o primeiro passo.

Se você deseja que ele seja mais do que um documento bonito, precisa integrá-lo ativamente aos fluxos de trabalho diários da sua equipe. Caso contrário, ele rapidamente se tornará obsoleto e será ignorado.

Compartilhe com toda a sua equipe: uma persona é inútil se estiver escondida em uma pasta. Torne-a facilmente acessível a todos nas equipes de produto, design, engenharia, marketing e suporte.

Vincule as personas ao trabalho real: evite a alternância de contexto evite a alternância de contexto conectando os fluxos de trabalho e seus documentos de persona diretamente às especificações de recursos, histórias de usuários e tarefas de design. Com o ClickUp, você pode vincular o ClickUp Docs ao ClickUp Tasks para que o contexto do usuário esteja sempre a apenas um clique de distância.

Personas de referência na tomada de decisões: quando sua equipe estiver debatendo recursos ou prioridades, crie o hábito de perguntar: “A qual persona isso atende?” Isso fundamenta as discussões nas necessidades reais dos usuários, e não em opiniões pessoais.

Agende revisões regulares: as necessidades e os comportamentos dos usuários evoluem. Defina uma as necessidades e os comportamentos dos usuários evoluem. Defina uma tarefa recorrente no ClickUp para realizar auditorias de UX para revisar e validar suas personas a cada trimestre com base em novas pesquisas e feedback dos clientes.

Mantenha as personas atualizadas com IA: em vez de filtrar manualmente novas pesquisas, use o ClickUp Brain para resumir as descobertas e sugerir atualizações para seus documentos de persona. Isso facilita manter suas personas relevantes e precisas.

Crie a história do usuário com o ClickUp

As melhores personas de usuário são documentos de trabalho. Elas moldam os debates sobre o roteiro, influenciam o texto, orientam a priorização e estão discretamente por trás de todas as conversas do tipo “por que estamos construindo isso?”.

Mas as personas só permanecem úteis quando estão conectadas à realidade. À medida que o comportamento do cliente muda, novos segmentos surgem e os padrões de feedback evoluem, suas personas devem evoluir com eles.

É aí que a diferença aparece. Quando a pesquisa do usuário acompanha tarefas, especificações de recursos, planos de sprints e threads de feedback, suas personas deixam de ser teóricas. Elas se tornam operacionais.

Você pode vincular insights de pesquisa diretamente a iniciativas, acompanhar quais pontos críticos estão sendo abordados e atualizar segmentos à medida que novos dados são recebidos. Em vez de adivinhar o que seus usuários precisam, sua equipe trabalha a partir de uma fonte de verdade compartilhada e visível.

Pronto para criar personas que se conectam diretamente ao seu trabalho com o produto e evoluem conforme seus clientes evoluem? Comece gratuitamente com o ClickUp hoje mesmo.

Perguntas frequentes

A maioria das equipes se beneficia de três a cinco personas principais. Isso é suficiente para capturar a diversidade significativa dos usuários sem diluir o foco ou tornar muito difícil a priorização.

Um modelo de persona de usuário cria uma representação fictícia de um usuário ideal para orientar o design do produto, enquanto um modelo de perfil de cliente documenta clientes reais e existentes para informar as vendas e o gerenciamento de contas.

Sim, o ClickUp Brain pode redigir seções de persona, resumir notas de pesquisa e sugerir pontos fracos ou metas com base em suas informações, o que acelera o processo de criação.

Você pode compartilhar documentos e quadros brancos do ClickUp usando links públicos com acesso somente para visualização. Você também pode exportá-los como PDFs para as partes interessadas que preferem documentos estáticos.