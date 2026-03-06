As 10 principais ferramentas de IA para liderança de vendas

Com as demandas dos clientes e a concorrência em constante evolução, os líderes de vendas estão sob mais pressão do que nunca.

Entre: ferramentas de vendas com IA.

Desde automatizar relatórios de pipeline e revelar riscos nas negociações até analisar o desempenho dos representantes e melhorar a precisão das previsões, essas ferramentas facilitam sua vida.

A seguir, abordamos as melhores ferramentas de IA para liderança de vendas, incluindo os principais recursos, limitações e planos de preços, para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

Abaixo estão os fatores a serem considerados ao comparar ferramentas de vendas de IA:

Integra-se ao seu CRM: sincroniza com o Salesforce, HubSpot ou seu sistema de registro para manter os dados de negócios e atividades precisos.

Gera abordagens hiperpersonalizadas: redige e-mails e mensagens usando o estágio da negociação, interações anteriores e sinais do comprador no processo de vendas.

Colaboração multifuncional: facilita a comunicação entre as equipes de vendas e marketing, sincronizando dados de campanhas, fontes de leads e sinais de engajamento com a atividade do pipeline.

Prioriza ações de alto valor: pontua leads e oportunidades e revela os próximos melhores passos com base na qualidade dos dados do negócio.

Automatiza reuniões e acompanhamentos: transcreve chamadas, extrai itens de ação e redige resumos automaticamente.

Fornece insights proativos sobre o pipeline: sinaliza negócios em risco, prevê resultados e alerta você sobre mudanças no pipeline com antecedência.

Oferece suporte à prospecção multicanal: gera leads, enriquece contatos e lança ações de divulgação por e-mail, telefone e redes sociais — todos os canais que sua equipe de vendas usa.

IA contextual: compreende os estágios das negociações, a saúde do pipeline, os dados de CRM, as conversas anteriores e a atividade da equipe.

Agentes de IA: oferece agentes assistentes de vendas com IA que podem acompanhar negócios paralisados, preparar representantes antes das ligações, revelar riscos automaticamente e manter os pipelines em movimento sem supervisão manual dos representantes de vendas.

Se você é novo no uso de IA para equipes de vendas, este vídeo é um guia para iniciantes com dicas e truques sobre como começar.

Aqui está um rápido resumo das melhores ferramentas de IA para vendas que valem o seu tempo 👇

Vamos continuar lendo para conhecer as principais opções quando se trata de ferramentas de IA para liderança de vendas:

1. ClickUp (ideal para automação completa do fluxo de trabalho de vendas)

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo que reúne tarefas, pipelines, comunicação em equipe e ferramentas de IA em um só lugar.

Não é necessário alternar entre dezenas de ferramentas para gerenciar o alcance, atualizar seu CRM ou se preparar para reuniões.

No centro de tudo isso está o ClickUp para equipes de vendas. Vamos ver como ele ajuda você a criar fluxos de trabalho escaláveis em todas as etapas do seu ciclo de vendas.

Identifique os riscos das negociações antes que eles afetem sua previsão usando o ClickUp Brain.

Precisa de contexto para começar o seu dia? O ClickUp Brain, o assistente de IA contextual, gera resumos do pipeline e relatórios de previsão. Você sempre sabe em que pé estão os negócios, quais oportunidades precisam de atenção e como sua equipe está se saindo em relação às metas.

Em um piscar de olhos, você pode identificar riscos, gargalos e contas de alta prioridade, permitindo que concentre seus esforços onde eles são mais importantes.

Obtenha resumos instantâneos e tendências com o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp.

Além disso, o ClickUp Brain ajuda você nas seguintes tarefas:

Gere instantaneamente resumos do pipeline e previsões.

Identifique oportunidades inativas, acompanhamentos atrasados e lacunas no pipeline com antecedência para que você possa intervir antes que eles afetem a receita.

Use o ClickUp Brain como um redator de IA para criar e-mails de vendas personalizados, acompanhamentos de reuniões e resumos de negócios com base no contexto da conta e nas interações anteriores.

🚀 Vantagem do ClickUp: O ClickUp Brain também pode revelar insights de suas ligações de vendas, tornando todas as transcrições pesquisáveis. O truque? Não se esqueça de convidar o ClickUp AI Notetaker para participar de suas ligações e gravá-las e transcrevê-las automaticamente para você. Obtenha transcrições pesquisáveis com o ClickUp AI Notetaker.

Delegue fluxos de trabalho repetitivos aos agentes do ClickUp.

Os agentes ClickUp atuam como colegas de equipe de IA que monitoram seu espaço de trabalho e agem automaticamente com base em regras e contextos predefinidos.

Em vez de depender dos representantes para lembrar de cada acompanhamento, atualização ou transferência, os agentes operam continuamente em segundo plano, reduzindo a supervisão manual e melhorando a higiene do pipeline. Esses agentes de IA ajudam você a:

Atribua automaticamente e priorize os leads recebidos: encaminhe os leads de alto valor para o executivo de contas certo com base nos critérios do ICP, território ou tamanho do negócio.

Acionar acompanhamentos em negócios paralisados: detecte inatividade ou tarefas perdidas e crie automaticamente lembretes ou notifique as partes interessadas.

Garanta a consistência do pipeline: atualize status, marque negócios e mantenha registros de CRM organizados sem precisar fazer entradas manuais.

Gere e distribua atualizações de status: compile as alterações nos negócios e as mudanças no pipeline em resumos compartilháveis para análises da liderança.

Gaste menos tempo fiscalizando processos e mais tempo impulsionando a estratégia de receita com o ClickUp Agents.

📌 Exemplo: quando um lead de alto valor que atende aos seus critérios de ICP chega por meio de um formulário, a ferramenta de automação de vendas o atribui ao seu AE sênior, marca o negócio em seu espaço de trabalho e avisa o VP de vendas no chat.

Encontre qualquer negócio, insight ou conversa instantaneamente com a Pesquisa Empresarial.

O ClickUp Enterprise Search permite que os líderes de vendas pesquisem em todo o seu espaço de trabalho e ferramentas conectadas usando linguagem natural.

Em vez de pesquisar manualmente registros de CRM, transcrições de chamadas, conversas de chat e documentos, você pode fazer uma pergunta como “Quais negócios corporativos estão em risco neste trimestre?” e obter respostas instantâneas e ricas em contexto.

Ele extrai informações de tarefas do ClickUp, documentos, comentários, transcrições de chamadas e ferramentas integradas para revelar as atualizações, decisões e sinais do comprador exatos de que você precisa.

Pesquise em todos os seus aplicativos, ferramentas e dados do Workspace conectados para obter respostas contextuais usando a Pesquisa Empresarial.

Essa camada de pesquisa unificada garante que você sempre tenha o contexto completo antes de fazer previsões, treinar representantes ou entrar em análises de negócios de alto risco.

Acompanhe a saúde do pipeline, as metas de receita e o andamento das negociações em um só lugar.

O modelo de acompanhamento de vendas do ClickUp oferece aos líderes de vendas um sistema centralizado para monitorar negócios, metas de receita, desempenho de produtos e progresso mensal das vendas. Ele ajuda a eliminar lacunas de visibilidade e garante que você sempre saiba qual é a situação da receita.

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de acompanhamento de vendas do ClickUp para avaliar o desempenho da sua equipe e gerenciar melhor seu pipeline de vendas.

Veja por que você vai adorar este modelo:

Obtenha uma visão clara da receita, margens de lucro e metas para produtos, negócios ou períodos de tempo.

Acompanhe o andamento das negociações e o status das metas em tempo real para identificar vitórias e riscos antecipadamente.

Organize os dados de vendas por mês, produto ou estágio do pipeline para agilizar relatórios e análises.

Substitua planilhas manuais por um sistema estruturado que mantém sua equipe alinhada em relação ao desempenho.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado íngreme devido aos seus recursos abrangentes

Preços do ClickUp

tabela de preços

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.850 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Nós o utilizamos desde 2018 e ele é incrivelmente flexível para gerenciar tanto fluxos de trabalho internos quanto projetos de clientes. As visualizações personalizáveis (lista, quadro, calendário etc.) e as opções detalhadas de automação nos poupam horas todas as semanas. Além disso, as frequentes atualizações de recursos mostram que eles levam a sério a melhoria da plataforma.

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Nós o utilizamos desde 2018 e ele é incrivelmente flexível para gerenciar tanto fluxos de trabalho internos quanto projetos de clientes. As visualizações personalizáveis (lista, quadro, calendário etc.) e as opções detalhadas de automação nos poupam horas todas as semanas. Além disso, as frequentes atualizações de recursos mostram que eles levam a sério a melhoria da plataforma.

2. HubSpot Sales Hub (ideal para criar um sistema operacional de receita)

via HubSpot Sales Hub

O HubSpot Sales Hub é um software de gerenciamento de vendas com tecnologia de IA que ajuda você a manter um pipeline unificado e previsível. Ele centraliza leads, negócios, tarefas e atividades em um único espaço de trabalho, oferecendo visibilidade em tempo real do que está acontecendo em toda a equipe.

Você pode orquestrar fluxos de saída multicanais que combinam e-mails automatizados, tarefas do LinkedIn e lembretes de chamadas. Obtenha assistência de IA com a preparação de reuniões, acompanhamentos e captura de notas, garantindo que o contexto crítico do negócio nunca se perca em caixas de entrada ou CRMs.

A IA ajuda você a criar a agenda diária de cada representante e classificar os leads com base na probabilidade de fechamento. Você também pode identificar facilmente oportunidades de risco, prever o movimento do pipeline e gerar cotações prontas para envio.

Melhores recursos do HubSpot Sales Hub

Use a IA para preparar automaticamente resumos de reuniões e rascunhos de acompanhamento a partir de registros de chamadas, histórico de e-mails e sincronização de calendários com o Google e o Office 365.

Implemente fluxos de chat e agentes de e-mail baseados em IA para responder a perguntas, qualificar leads e encaminhar conversas para reuniões ou registros de CRM.

Crie manuais práticos que equipem sua equipe com as melhores práticas, táticas e estratégias para diferentes estágios do processo de vendas com as ferramentas de produtividade de IA da plataforma.

Limitações do HubSpot Sales Hub

A plataforma se torna cada vez mais cara à medida que sua equipe cresce, com muitos recursos avançados restritos a planos de nível superior.

Preços do HubSpot Sales Hub

Gratuito

Inicial: US$ 20/mês por usuário

Profissional: US$ 100/mês por usuário

Empresa: US$ 150/mês por usuário

Avaliações e comentários do HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (mais de 13.400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 490 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot Sales Hub?

Um usuário do G2 diz:

Gosto mais do HubSpot Sales Hub por sua facilidade de uso e por tudo estar centralizado em um só lugar. Ele torna muito simples gerenciar negócios, acompanhar comunicações, agendar acompanhamentos e manter a visibilidade em todo o pipeline de vendas.

Gosto mais do HubSpot Sales Hub por sua facilidade de uso e por tudo estar centralizado em um só lugar. Ele torna muito simples gerenciar negócios, acompanhar comunicações, agendar acompanhamentos e manter a visibilidade em todo o pipeline de vendas.

3. Salesforce (ideal para inteligência empresarial e previsões aprimoradas por IA)

via Salesforce

Com o Einstein, a camada de IA integrada da Salesforce, e o Agentforce, seu criador de agentes, você pode incorporar agentes de IA para vendas diretamente na previsão, gestão de negócios e execução. Ele transforma os dados de CRM em inteligência operacional ao vivo em todo o ciclo de vendas.

Sua equipe de vendas pode usar o Einstein para selecionar e-mails, resumos de chamadas e acompanhamentos enriquecidos com o contexto do cliente. Ele permite pesquisar todas as conversas de vendas usando linguagem natural e destaca padrões, como objeções de preços ou menções competitivas, em todo o pipeline.

Com o Agentforce, você pode implantar ferramentas de IA usando tópicos, ações e modelos predefinidos para qualificação de leads e atualizações de oportunidades.

Melhores recursos do Salesforce

Adicione palavras-chave exclusivas para o Einstein sinalizar durante as chamadas, como produtos concorrentes, recursos ou qualquer menção crucial para fechar negócios.

Acione alertas quando um stakeholder importante em uma conta-alvo mudar de emprego ou quando o relatório financeiro de uma empresa mencionar um ponto fraco que sua ferramenta resolve.

Acompanhe o andamento das negociações, as tendências a partir de insights de voz e vídeo, o contexto de e-mails relevantes, com relatórios personalizados.

Limitações do Salesforce

A variedade de recursos e opções de configuração pode parecer avassaladora, e a configuração inicial geralmente requer conhecimento técnico.

Preços do Salesforce

Einstein: Preços personalizados

Créditos Flex: US$ 500 por 100 créditos

Conversas: US$ 2 por conversa

Avaliações e comentários da Salesforce

G2: 4,4/5 (mais de 93.100 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 380 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesforce?

Um usuário do G2 diz:

O Salesforce Agentforce oferece uma plataforma poderosa e flexível que simplifica as interações com os clientes e automatiza tarefas repetitivas. Gosto muito da forma como ele se integra perfeitamente ao Salesforce CRM, facilitando o gerenciamento de leads, casos e consultas de clientes em um só lugar.

O Salesforce Agentforce oferece uma plataforma poderosa e flexível que simplifica as interações com os clientes e automatiza tarefas repetitivas. Gosto muito da forma como ele se integra perfeitamente ao Salesforce CRM, facilitando o gerenciamento de leads, casos e consultas de clientes em um só lugar.

📮 ClickUp Insight: Quando questionados sobre o que tornaria os agentes de IA realmente úteis, a resposta mais frequente não foi velocidade ou potência. Quase 40% dos entrevistados disseram que precisam de um agente com uma compreensão perfeita do seu contexto de trabalho. Isso faz sentido, pois a maioria dos agentes de IA falha quando não entende por que as decisões foram tomadas ou como o trabalho deve fluir. Como os Super Agentes mantêm o contexto, lembram-se de decisões anteriores e operam continuamente, eles são capazes de agir com muito mais confiabilidade do que os agentes baseados em prompts. Eles trabalham a partir de um histórico de espaço de trabalho ativo, permanecem ativos à medida que o trabalho evolui e operam dentro de limites de permissão claros e trilhas de auditoria. Quando a inteligência compreende o trabalho e o executa com segurança, você finalmente sentirá que está trabalhando com um colega virtual em quem pode realmente confiar.

4. Clari (ideal para orquestração de receitas e previsões com foco no risco)

via Clari

A Clari é uma plataforma empresarial de orquestração de receitas. Você pode centralizar materiais relevantes para manter todos alinhados e atualizados, permitindo uma colaboração e transferências mais fluidas.

O RevAI analisa todo o seu fluxo de trabalho, incluindo e-mails, convites de calendário, mensagens do Slack e atualizações do CRM, para comparar o que um representante diz que está acontecendo com o que os dados mostram.

Para inteligência de conversação, você tem o Copilot. Ele transcreve em tempo real e gera battlecards ao vivo que capacitam os representantes de vendas a responder a objeções, mudar o rumo das conversas e fechar negócios com mais força. Essa ferramenta de IA também captura sinais do comprador e os envia diretamente para o sistema para aprimorar a previsão e a inspeção do pipeline.

A ferramenta de automação com inteligência artificial, Groove, simplifica a prospecção, o engajamento e o acompanhamento, automatizando fluxos de trabalho de vendas repetitivos. Ela ajuda os representantes a manterem a consistência no alcance, ao mesmo tempo em que oferece aos líderes visibilidade das atividades e do desempenho em todo o pipeline.

Melhores recursos do Clari

Empregue agentes de IA corporativos que analisam continuamente as oportunidades, sinalizam riscos, recomendam os próximos passos e automatizam os acompanhamentos para melhorar a saúde do pipeline e a precisão das previsões em todo o ciclo de receita.

Escreva e-mails de saída usando o contexto da oportunidade, a função do comprador e os sinais de engajamento para personalizar melhor a prospecção.

Sincronize as alterações no pipeline e avalie dinamicamente os negócios comprometidos e os melhores casos usando aprendizado de máquina (ML) para previsões em tempo real.

Limitações da Clari

Alguns usuários observaram que encontrar negócios de trimestres anteriores ou analisar o desempenho em períodos anteriores pode exigir um esforço extra.

Preços da Clari

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Clari

G2: 4,6/5 (mais de 5.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Clari?

Um usuário do G2 diz:

Usar o Clari para otimizar minhas previsões de vendas tem sido extremamente útil. Obtenho insights rápidos sobre minhas metas trimestrais e os negócios que preciso fechar, e a maneira como o Clari classifica os negócios por categoria de previsão torna tudo muito mais fácil. Reportar-me ao meu gerente direto tornou-se muito mais simples: basta atualizar minha previsão semanal e ele imediatamente tem uma visão geral clara.

Usar o Clari para otimizar minhas previsões de vendas tem sido extremamente útil. Obtenho insights rápidos sobre minhas metas trimestrais e os negócios que preciso fechar, e a maneira como o Clari classifica os negócios por categoria de previsão torna tudo muito mais fácil. Reportar-me ao meu gerente direto tornou-se muito mais simples: basta atualizar minha previsão semanal e ele imediatamente tem uma visão geral clara.

⭐ Bônus: exemplos de agentes de IA para cada caso de uso

5. Gong (ideal para coaching em grande escala e execução de negócios baseada em evidências)

via Gong

O Gong é uma plataforma de inteligência de receita que permite lançar sequências comprovadas, personalizar etapas e automatizar acompanhamentos para manter todos os negócios em andamento. Essa ferramenta de vendas com IA fornece insights sobre contas, negócios e contatos simplesmente fazendo uma pergunta ao seu assistente de IA.

Além disso, o Gong Forecast analisa mais de 300 pontos de dados em sua Pontuação de Probabilidade de Negócio para prever quais negócios têm mais chances de serem fechados.

Com o Gong Engage, você pode acompanhar tudo, desde a prospecção até as taxas de conversão e o desempenho dos e-mails, além de monitorar o desempenho dos seus representantes de vendas de forma centralizada.

Você usa uma metodologia de vendas específica, como MEDDIC, SPIN ou Challenger? Você pode conectá-la ao Gong para que a plataforma analise continuamente todas as chamadas, e-mails e reuniões.

Melhores recursos do Gong

Transcreva conversas com clientes para extrair insights importantes e dar às suas equipes visibilidade compartilhada sobre o que está acontecendo em chamadas reais.

Identifique os objetivos, pontos fracos e dinâmica de decisão dos clientes em todas as regiões e traduza-os para o seu idioma preferido.

Receba relatórios detalhados e baseados em evidências que explicam tendências e causas, não apenas o volume de atividades.

Limitações do Gong

O modelo de previsão da plataforma pode ser rígido para equipes que não operam estritamente com cotas baseadas em receita.

Preços da Gong

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Gong

G2: 4,7/5 (mais de 6.430 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 550 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gong?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto no Gong é a visibilidade que ele oferece nas conversas de vendas. Ser capaz de revisar chamadas, ver momentos importantes e entender o que realmente aconteceu em uma negociação é incrivelmente valioso. As gravações de chamadas, transcrições e insights de IA facilitam a identificação de padrões em torno de objeções, menções a concorrentes e próximos passos, sem precisar assistir novamente às chamadas completas.

O que mais gosto no Gong é a visibilidade que ele oferece nas conversas de vendas. Ser capaz de revisar chamadas, ver momentos importantes e entender o que realmente aconteceu em uma negociação é incrivelmente valioso. As gravações de chamadas, transcrições e insights de IA facilitam a identificação de padrões em torno de objeções, menções a concorrentes e próximos passos, sem precisar assistir novamente às chamadas completas.

📚 Leia também: Como usar a IA no marketing de conteúdo para equipes B2B

6. Apollo AI (ideal para geração controlada de pipeline e governança de saída)

via Apollo AI

A Apollo AI é uma plataforma de inteligência de vendas que lhe dá controle sobre como um pipeline é criado, não apenas como ele é fechado. Você pode armazenar e gerenciar dados de clientes potenciais, atividades e registros de negócios em um único espaço de trabalho.

Usando seus AI PowerUps, você pode extrair sinais de intenção de sites de empresas, mudanças de emprego e dados públicos e, em seguida, injetar esse contexto diretamente em sequências de saída. Ele mostra aos representantes exatamente como usar a IA para automatizar tarefas na prospecção.

A ferramenta também fornece análises de conversas, scorecards e rastreadores de palavras-chave que avaliam chamadas e mensagens em relação a critérios definidos.

Melhores recursos da Apollo AI

Escreva e-mails completos ou apenas seções específicas que estejam alinhadas com o tom e o estilo da sua marca.

Analise as taxas de abertura, as taxas de resposta e o impacto no pipeline por meio de painéis de desempenho em tempo real.

Acesse informações pré-reunião sobre contatos e contas para esclarecer o contexto e informar melhor a direção das vendas.

Limitações da Apollo AI

A interface pode parecer um pouco complicada devido à quantidade de filtros e opções disponíveis, aumentando o tempo de integração.

Preços da Apollo AI

Pessoal: Gratuito

Básico: US$ 59/mês por usuário

Profissional: US$ 99/mês por usuário

Organização: US$ 149/mês por usuário

Avaliações e comentários da Apollo AI

G2: 4,7/5 (mais de 9.330 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 380 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Apollo AI?

Um usuário do G2 diz:

O Apollo se destaca pela rapidez com que transforma a prospecção em ação. Em vez de perder tempo alternando entre ferramentas para dados, enriquecimento e divulgação, tudo fica em um único fluxo de trabalho. A capacidade de filtrar clientes potenciais por critérios específicos e imediatamente inseri-los em sequências torna os esforços de saída mais rápidos e focados, especialmente para equipes B2B.

O Apollo se destaca pela rapidez com que transforma a prospecção em ação. Em vez de perder tempo alternando entre ferramentas para dados, enriquecimento e divulgação, tudo fica em um único fluxo de trabalho. A capacidade de filtrar clientes potenciais por critérios específicos e imediatamente inseri-los em sequências torna os esforços de saída mais rápidos e focados, especialmente para equipes B2B.

👀 Você sabia? Pesquisas que analisam milhares de ligações de vendas B2B mostram que os representantes com melhor desempenho fazem de 11 a 14 perguntas por ligação, enquanto os representantes médios fazem muito menos. As plataformas de inteligência de conversação usam essa referência para treinar os representantes sobre a qualidade da descoberta.

7. Seamless. IA (Ideal para controle de qualidade de leads escalável)

Seamless. A IA foi criada principalmente como uma plataforma de inteligência de vendas e geração de leads em tempo real que ajuda as equipes de vendas a encontrar, verificar e enriquecer dados de contato para divulgação em grande escala.

Para SDRs, ela automatiza a pesquisa de clientes potenciais, a criação de listas e a entrada de dados. Não há necessidade de procurar manualmente os detalhes de contato. Sua IA pesquisa e valida continuamente e-mails, números de telefone e informações sobre a empresa em tempo real, para que os representantes sempre trabalhem com dados precisos.

Para a liderança de vendas e vice-presidentes de vendas, o valor está no crescimento do pipeline e na precisão da segmentação. Ele fornece inteligência de contato B2B em tempo real, sinais de intenção e enriquecimento de CRM para que suas equipes busquem oportunidades de alta qualidade e mantenham um fluxo consistente de leads qualificados.

Perfeito. Os melhores recursos da IA

Selecione em uma biblioteca de prompts pré-criados para tarefas como divulgação no LinkedIn e mensagens de voz e, em seguida, personalize campos importantes, como nome da empresa ou cargo, antes de enviar.

Capture, verifique e envie dados de clientes potenciais das redes sociais e sites B2B diretamente para o seu CRM em tempo real através de uma extensão do Chrome.

Use ferramentas de chamada para discagem Twilio e registro manual, garantindo que todas as comunicações sejam capturadas e consistentes.

Perfeito. Limitações da IA

Alguns usuários observam que os créditos podem se esgotar mais rapidamente do que o esperado durante a criação de listas extensas e que a qualidade do resultado nem sempre é previsível antecipadamente.

Perfeito. Preços de IA

Gratuito

Preços personalizados

Perfeito. Classificações e avaliações de IA

G2: 4,4/5 (mais de 5.260 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Seamless AI?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto na Seamless. AI é a precisão e abrangência de seus dados de contato, especialmente na identificação de tomadores de decisão e leads qualificados. Depois de mais de dois anos trabalhando com a plataforma em diferentes empresas, vi em primeira mão como ela é poderosa tanto para prospectar quanto para enriquecer nosso banco de dados existente.

O que mais gosto na Seamless. AI é a precisão e abrangência de seus dados de contato, especialmente na identificação de tomadores de decisão e leads qualificados. Depois de mais de dois anos trabalhando com a plataforma em diferentes empresas, vi em primeira mão como ela é poderosa tanto para prospectar quanto para enriquecer nosso banco de dados existente.

Se você está avaliando agentes de IA para vendas, fizemos o trabalho preliminar para você neste guia 👇

via Clay

A Clay é uma plataforma de dados de IA para equipes de Go-to-Market (GTM) que permite importar milhões de registros do seu CRM com um clique.

Por exemplo, se os dados do cliente potencial estiverem incompletos ou espalhados por várias fontes, a ferramenta usa identificadores, como endereços de e-mail, para mesclar registros e enriquecê-los em um único perfil canônico.

Seu mecanismo de IA, Rhythm, ingere sinais de toda a pilha de tecnologia (intenção G2, visitas ao site, aberturas de e-mail e visualizações do DocuSign) e gera uma lista única e priorizada de tarefas para cada representante. Pense nisso como um assistente executivo de IA eficaz para líderes de vendas.

E se um cliente potencial de alto valor visitar repentinamente a página de preços, o Rhythm o move para o topo da fila instantaneamente. A ferramenta também possui um agente Conductor que explica o “porquê” por trás de cada tarefa, ajudando você a orientar os representantes sobre a intenção específica do comprador que desencadeou a ação.

Principais recursos do Clay

Monitore quais empresas estão navegando em seu site, o quanto elas se envolvem e com que frequência voltam, e alerte automaticamente seus representantes de vendas para que tomem medidas imediatas.

Repita qualquer fluxo de trabalho de enriquecimento com IA, incluindo resumos de estudos de caso, clientes de empresas, localização de relatórios financeiros e muito mais.

Procure as características específicas e únicas dos seus clientes mais adequados usando os agentes de pesquisa de IA da Clay para categorizar ou resumir as informações disponíveis.

Limitações do Clay

Grandes conjuntos de dados na plataforma podem levar tempo para serem processados e sincronizados, retardando os fluxos de trabalho de vendas a jusante.

Preços da argila

Gratuito

Inicial: US$ 149/mês

Explorer: US$ 349/mês

Pro: US$ 800/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Clay

G2: 4,8/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Clay?

Um usuário do G2 diz:

Gosto muito da interatividade e da facilidade de uso do Clay. Ele se integra a muitas das ferramentas e fontes que já uso, tornando-o conveniente. Também aprecio muito o Sculptor e o Sequencer, que têm sido poderosos para experimentar campanhas de saída, encontrar contatos semelhantes e gerar textos de divulgação.

Gosto muito da interatividade e da facilidade de uso do Clay. Ele se integra a muitas das ferramentas e fontes que já uso, tornando-o conveniente. Também aprecio muito o Sculptor e o Sequencer, que têm sido poderosos para experimentar campanhas de saída, encontrar contatos semelhantes e gerar textos de divulgação.

9. Outreach.io (Ideal para execução de receitas impulsionada por IA)

via Outreach AI Agents

O Outreach.io é um sistema de fluxo de trabalho de receita com IA que opera com base na atividade dos representantes, no envolvimento dos compradores e no estado do pipeline para coordenar a execução entre contas.

Existem agentes de IA para quase todos os casos de uso em seu processo de vendas. Por exemplo, o Agente de Pesquisa combina dados de conversas do Outreach com dados de engajamento primários e dados públicos de terceiros para criar estratégias que geram receita.

O Revenue Agent gerencia tarefas de prospecção em nome dos representantes de vendas. O agente identifica contas com alta intenção de compra, busca novos contatos e cria mensagens relevantes e de alta conversão, projetadas para aumentar as taxas de resposta.

Principais recursos do Outreach.io

Receba atualizações automáticas dos seus campos de oportunidades com base em sinais importantes detectados em chamadas e reuniões com o Deal Agent.

Obtenha um resumo conciso gerado por IA das atividades recentes da conta e respostas para as perguntas mais urgentes.

Use IA em tempo real para detectar itens de ação discutidos durante chamadas ao vivo e adicioná-los às transcrições das reuniões.

Limitações do Outreach.io

A plataforma pode parecer um pouco pesada no uso diário, e as integrações, especialmente com ferramentas como o Nooks, são consideradas carentes de inteligência contextual.

Preços do Outreach.io

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Outreach.io

G2 : 4,3/5 (mais de 3.500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Outreach.io?

Um usuário do G2 diz:

Os modelos de divulgação para e-mails e ligações são incrivelmente úteis para enviar atualizações em massa aos meus clientes. Minhas equipes de capacitação e marketing podem carregar modelos e metas de divulgação (sem trocadilhos), e o envio dessas comunicações personalizadas por e-mail é rápido e eficiente — especialmente útil, considerando que gerencio centenas de clientes e preciso agir rapidamente! Eu integrei isso muito facilmente ao meu fluxo de trabalho.

Os modelos de divulgação para e-mails e ligações são incrivelmente úteis para enviar atualizações em massa aos meus clientes. Minhas equipes de capacitação e marketing podem carregar modelos e metas de divulgação (sem trocadilhos), e o envio dessas comunicações personalizadas por e-mail é rápido e eficiente — especialmente útil, considerando que gerencio centenas de clientes e preciso agir rapidamente! Eu integrei isso muito facilmente ao meu fluxo de trabalho.

📚 Leia também: Como automatizar o processo de vendas com IA

10. Fireflies.ai (Ideal para controle de qualidade de chamadas em toda a empresa e captura de sinais de conversação)

Ao participar automaticamente de reuniões, o Fireflies.ai, um assistente de reuniões com IA, grava, transcreve e resume todas as conversas.

Seu valor estratégico reside na garantia de qualidade automatizada, tornando-a um exemplo concreto de transformação empresarial por meio da convergência da IA, onde a inteligência de chamadas de vendas, o coaching e a previsão funcionam como um único sistema.

Você pode definir referências para o que é uma ligação de vendas de alta qualidade: tratamento de objeções, posicionamento da concorrência e profundidade da descoberta. A ferramenta então analisa todas as conversas e sinaliza onde os representantes se desviam, atribuindo notas de aprovação ou reprovação com base no comportamento real.

Fireflies. ai melhores recursos

Automatize reuniões com SDRs e recrutadores de IA que participam e falam em seu nome.

Receba resumos personalizados após as chamadas com conclusões, ações a serem tomadas e decisões importantes.

Analise o tom e a linguagem das conversas para identificar o sentimento dos clientes potenciais e os riscos potenciais associados ao negócio.

Limitações do Fireflies.ai

Em casos raros, foi relatado que o áudio de fundo e as vozes sobrepostas reduzem ocasionalmente a precisão da transcrição.

Preços do Fireflies.ai

Pessoal: Gratuito

Pro: US$ 18/mês por usuário

Negócios: US$ 29/mês por usuário

Empresa: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 720 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 280 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies AI?

Um usuário do G2 diz:

Adoro usar o Fireflies.ai para gravar minhas reuniões, pois elimina a necessidade de tomar notas durante elas, economizando muito tempo e permitindo que eu fique mais focado e envolvido nas discussões. Recebo o resumo da reunião instantaneamente, com alta qualidade, o que me permite garantir que tenho todos os pontos-chave sem demora.

Adoro usar o Fireflies.ai para gravar minhas reuniões, pois elimina a necessidade de tomar notas durante elas, economizando muito tempo e permitindo que eu fique mais focado e envolvido nas discussões. Recebo o resumo da reunião instantaneamente, com alta qualidade, o que me permite garantir que tenho todos os pontos-chave sem demora.

