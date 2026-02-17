Modelos gratuitos de rastreador de Salah

Muitos membros da comunidade muçulmana gostariam de manter a consistência com o Salah. Mas a vida acontece. Manhãs agitadas, longos trajetos, responsabilidades familiares, dias de pouca energia, viagens, exames, sprints no trabalho. Você ainda se importa, mas está apenas tentando continuar aparecendo na vida real.

Um rastreador de Salah simples ajuda porque torna o progresso visível. Com ele, você pode parar de confiar apenas na memória e receber um incentivo gentil para se manter constante.

Nesta publicação, você encontrará modelos gratuitos de rastreadores de Salah que pode usar imediatamente, além de ideias sobre como configurá-los para acompanhamento diário, reflexão semanal e recuperação de orações perdidas.

O que é um modelo de rastreador de Salah?

Um modelo de rastreador de Salah é uma ferramenta pré-construída que ajuda os muçulmanos praticantes a monitorar e registrar suas cinco orações diárias — Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha — de forma consistente. Ele foi projetado para qualquer pessoa que queira fortalecer seus hábitos de oração islâmicos, seja trabalhando na consistência, rastreando orações perdidas ou desenvolvendo responsabilidade durante o Ramadã.

✨ As cinco orações diárias (Fardh)* Isha: Oração noturna; 4 Rak’ats

Fajr: Oração do amanhecer; 2 Rak’ats

Dhuhr: Oração do início da tarde; 4 Rak’ats

Asr: Oração do final da tarde; 4 Rak’ats

Maghrib: Oração do pôr do sol; 3 Rak’ats * Fonte

Um modelo dedicado de rastreador de Salah, às vezes chamado de gráfico de Salah, oferece a estrutura exata de que você precisa. Simplificando, ele vem com intervalos de oração pré-rotulados, indicadores visuais de progresso e espaço para anotações sobre orações qada (recuperação).

Os melhores modelos de rastreador de Salah

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, oferece uma variedade de modelos que você pode personalizar no rastreador de Salah para se adequar à sua rotina. Se você deseja algo simples, visual ou mais estruturado, pode começar com um layout pronto e adaptá-lo para rastrear o Fajr ao Isha todos os dias.

Vamos dar uma olhada:

1. Modelo de produtividade pessoal ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe suas cinco orações diárias e sua conclusão diária rapidamente com o modelo de produtividade pessoal do ClickUp.

O modelo de produtividade pessoal do ClickUp oferece uma configuração pronta do rastreador de Salah, com um único local para registrar suas cinco orações diárias, seu progresso diário e um status de conclusão contínuo que você pode verificar rapidamente.

Ele abre com uma estrutura simples que você pode personalizar em minutos, como configurar um registro diário para Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha, e depois ajustar os campos para corresponder à forma como você deseja acompanhar, como na hora certa, atrasado, perdido ou qada, além de notas rápidas quando a vida fica agitada.

E se você preferir algo mais visual, pode usar os quadros brancos do ClickUp para mapear sua rotina, definir metas de intenção ou criar um plano semanal de orações que você possa seguir.

Por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha seu registro de orações organizado com um quadro Kanban do ClickUp agrupado por status, para que você veja instantaneamente o que está pendente e o que foi concluído no dia.

Personalize o acompanhamento usando os campos personalizados do ClickUp , que você pode renomear de acordo com sua rotina, como pontual, atrasado, perdido, qada e notas curtas.

Analise a consistência ao longo do tempo, alternando para a visualização de Metas, para que o progresso semanal ou mensal seja visível sem contagem manual.

✅ Ideal para: Estudantes que gerenciam horários de aula variáveis e profissionais que acompanham as orações entre reuniões e deslocamentos.

2. Modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Siga as orações diárias como uma lista de verificação semanal repetível com o modelo de lista de verificação semanal do ClickUp.

O modelo de lista de verificação semanal do ClickUp é um rastreador de Salah criado para um ritmo semanal. É o modelo que você usa quando deseja que suas orações apareçam como uma lista de verificação repetível que você pode seguir todos os dias e revisar no final da semana.

Ele abre com um layout semanal fácil de personalizar em cinco tarefas diárias de oração. Crie um conjunto repetitivo para Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha e, em seguida, use campos simples para marcar como cada uma ocorreu, como Na hora, Atrasado, Perdido, Qada, além de uma coluna de sequência, se você quiser motivação sem pressão.

Por que você vai gostar deste modelo:

Tenha uma visão geral clara do seu compromisso acompanhando todas as 35 orações semanais em uma visualização organizada.

Registre suas orações rapidamente, sem precisar navegar por várias telas ou menus.

Identifique as linhas com o nome de cada oração e adicione linhas extras para cultos adicionais, como tahajjud ou Jumu'ah de sexta-feira.

✅ Ideal para: Profissionais que trabalham e precisam conciliar as orações com reuniões, e estudantes que precisam lidar com horários variáveis.

🚀 Vantagem do ClickUp: Use o ClickUp Brain para proteger sua Salah como qualquer outro compromisso inegociável. Peça ao Brain para transformar seu plano de oração em blocos de tempo e, em seguida, deixe o Calendário reservar esses horários de foco em seu dia. Bloqueie os horários de concentração com o ClickUp Brain.

3. Modelo de planilha ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme seu registro de orações em um banco de dados pronto para insights com um modelo de planilha do ClickUp.

Para aqueles que amam dados, uma simples lista de verificação não é suficiente. Você quer se aprofundar em seus hábitos, mas os aplicativos básicos e gráficos imprimíveis não oferecem a capacidade de filtrar, classificar ou analisar seus padrões de oração.

Obtenha insights reais a partir do seu registro de orações com um modelo de planilha do ClickUp. Use um modelo no estilo planilha para transformar seu registro de orações em um poderoso banco de dados dos seus hábitos espirituais.

Tenha a familiaridade de uma planilha com muito mais poder usando a Visualização de Tabela do ClickUp. Cada entrada de oração se torna uma linha, e você pode adicionar campos como colunas para revisão e edição rápidas. Você também pode alternar para a Visualização de Calendário do ClickUp para ver seu registro de orações exibido em um calendário mensal — os mesmos dados, apenas uma perspectiva diferente.

Por que você vai gostar deste modelo:

Adicione colunas personalizadas para a data, cada oração, status de pontualidade e conclusão da reposição (qada).

Use filtros para mostrar apenas as orações perdidas ou classifique por data para ver seu progresso ao longo de um mês.

Use as tags do ClickUp para rotular entradas com contextos da vida real, como Viagem, Dia de Trabalho, Período, Mesquita ou Deslocamento, e depois agrupe e analise as orações de acordo com o que realmente afetou sua rotina.

✅ Ideal para: Pessoas que acompanham as contagens de qada e make-up e precisam de um registro limpo e classificável.

👀 Você sabia? De acordo com o Pew Research Center, mais de 44% dos americanos relatam que rezam pelo menos uma vez por dia, e outros 23% dizem que rezam semanalmente ou algumas vezes por mês.

4. Modelo de rastreador de hábitos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre seus hábitos diários de Salah e acompanhe sua consistência com o modelo de rastreador de hábitos do ClickUp.

O modelo de rastreador de hábitos do ClickUp funciona como um rastreador de Salah diário simples, com check-ins fáceis de completar e avançar. Ele organiza sua rotina como hábitos rastreáveis, para que você possa registrar Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha todos os dias e observar sua consistência aumentar através de uma visualização automática do progresso.

Ele abre com um layout no estilo de hábitos que você pode personalizar em minutos, como renomear as linhas de hábitos com os nomes das suas orações e, em seguida, adicionar uma opção rápida de status para informar como foi.

Por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha o acompanhamento diário leve com check-ins de um toque, para que o registro das orações leve apenas alguns segundos.

Mantenha-se consistente com os lembretes do ClickUp , para que cada oração receba um lembrete oportuno, mesmo em dias agitados.

Veja o seu progresso sem precisar fazer cálculos manuais usando uma barra de progresso integrada, para que a sua consistência semanal fique visível à primeira vista.

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que esteja recuperando a consistência do Fajr e deseje um rastreador diário simples com lembretes e progresso visível.

5. Modelo de rastreador de Salah para o Ramadã

Gerencie todas as suas orações do Ramadã em um só lugar com o modelo de acompanhamento de orações do Ramadã da Template.net, projetado para o mês sagrado. Este modelo funciona como um gráfico abrangente de orações do Ramadã, reunindo todas as suas orações em um só lugar.

O modelo está alinhado com a duração de 30 dias do Ramadã, tornando-o perfeito para acompanhamento mensal.

Um espaço dedicado para acompanhar as orações noturnas do Ramadã, além das cinco orações fard diárias.

Inclui espaço para anotações e listas de duas, para que suas percepções espirituais permaneçam conectadas à sua prática diária.

✅ Ideal para: Indivíduos e famílias que desejam um plano estruturado de 30 dias para as orações do Ramadã.

Como usar um modelo de rastreador de Salah

Ter um modelo é um ótimo começo, mas transformá-lo em um hábito duradouro requer um sistema. Muitas pessoas começam com força, mas desistem porque não têm um processo claro para usar seu rastreador de forma eficaz. Isso pode fazer com que o rastreador pareça apenas mais uma tarefa doméstica.

Para evitar isso, siga estas etapas práticas para criar uma rotina de acompanhamento sustentável. Esta orientação neutra e passo a passo ajudará você a tirar o máximo proveito de qualquer modelo de rastreador de Salah.

Escolha o formato do seu modelo: primeiro, decida que tipo de visualização o motiva. Prefere uma lista de verificação diária simples, uma visão geral semanal ou um calendário mensal? Escolha o formato que achar mais fácil de atualizar e revisar. Personalize os rótulos das orações: personalize o modelo. Certifique-se de que todas as cinco orações diárias estejam claramente identificadas e considere adicionar linhas opcionais para orações sunnah ou tahajjud, se você quiser acompanhá-las também. Configure seu método de acompanhamento: decida o que significa “concluído” para você. Você está registrando uma simples caixa de seleção de conclusão ou deseja mais detalhes? Você pode acompanhar o status pontual versus atrasado ou até mesmo adicionar notas detalhadas para cada oração. Estabeleça uma rotina de registro: a consistência é fundamental. Escolha um horário específico todos os dias para atualizar seu rastreador. Muitas pessoas acham que revisar o dia inteiro após o Isha funciona bem. Revise semanalmente: seus dados só serão úteis se você os revisar. Reserve alguns minutos por semana para analisar seu progresso. Identifique padrões — quais orações você perde com mais frequência? Quais dias são os mais difíceis? Ajuste conforme necessário: seu rastreador deve servir à sua prática, e não o contrário. Se parecer muito complicado, simplifique-o. Se precisar de mais detalhes, adicione-os. O objetivo é criar uma ferramenta que realmente ajude você seu rastreador deve servir à sua prática, e não o contrário. Se parecer muito complicado, simplifique-o. Se precisar de mais detalhes, adicione-os. O objetivo é criar uma ferramenta que realmente ajude você a manter a consistência

👉 Se você encontrar dificuldades, estas dicas de solução de problemas podem ajudar: Se você perde orações com frequência: Seu rastreador pode mostrar o que você está perdendo, mas não pode lembrá-lo de orar. Considere definir alarmes ou notificações separadas para o horário das orações para ajudá-lo a lembrar quando é hora do Salah.

Se você se esquecer de registrar: defina um lembrete diário no seu celular ou use o ClickUp Reminders para receber uma notificação no horário escolhido para o registro.

Se o modelo parecer muito complicado: comece com o básico. Basta acompanhar a conclusão com uma simples marca de verificação. Você sempre pode adicionar mais detalhes posteriormente, quando o hábito estiver estabelecido.

Mantenha-se consistente com o ClickUp

Quando você tem um rastreador para revisar diariamente, fica muito mais simples acompanhar sua consistência.

Comece com os modelos prontos para uso do ClickUp, use lembretes suaves como incentivos ao longo do dia e mantenha uma pequena lista de verificação para cada oração, para que nada pareça opressivo. Se você perder uma oração, um registro diário de tarefas ajuda a acompanhar o atraso de maneira calma e clara.

Crie seu ritmo uma vez e deixe-o ajudá-lo diariamente.

Perguntas frequentes

Qual é a diferença entre um gráfico de Salah e um modelo de rastreador de Salah?

Um gráfico de Salah é normalmente uma grade simples e estática que mostra as orações e os dias, geralmente projetada para impressão. Um modelo de rastreador de Salah é uma ferramenta mais flexível, geralmente digital, que pode incluir recursos como lembretes, acompanhamento do progresso e opções de personalização para atender às suas necessidades pessoais.

Posso usar um modelo de rastreador de Salah para toda a minha família?

Sim, os modelos digitais são perfeitos para uso familiar. Você pode criar visualizações ou seções separadas para cada membro da família, facilitando o acompanhamento das orações de todos em um só lugar, mantendo o progresso individual privado e visível.

Como os modelos digitais de rastreador de Salah se comparam aos modelos para impressão?

Os modelos digitais oferecem vantagens poderosas, como lembretes automáticos, fácil duplicação para novas semanas ou meses e a capacidade de analisar seus padrões de oração ao longo do tempo. Os gráficos de salah para impressão são ótimos se você prefere escrever à mão ou deseja minimizar o tempo de tela, mas exigem mais esforço manual para serem mantidos.