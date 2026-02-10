11 modelos de contratos de encanamento que toda empresa de encanamento precisa

A maioria das disputas de pagamento para empreiteiros raramente se resume a más intenções. Elas geralmente começam com documentação inadequada.

Quando o escopo não é documentado adequadamente ou os detalhes do trabalho ficam na cabeça de alguém em vez de em um contrato, os mal-entendidos se acumulam rapidamente. Para encanadores, é ainda mais complicado. No momento em que você abre uma parede, o trabalho pode mudar. Se essa mudança não for claramente documentada, receber o pagamento se transforma em uma conversa que ninguém gosta de ter.

O fluxo de caixa acrescenta mais uma camada de estresse.

💰 56% das pequenas empresas dos EUA estão lidando com faturas não pagas, com uma média de US$ 17.500 em pagamentos atrasados. Cada item vago ou detalhe ausente dá aos clientes um motivo para adiar ou recusar o pagamento da sua fatura.

Contratos claros e faturas organizadas definem as expectativas antecipadamente, tornam os preços mais fáceis de entender e aceleram as aprovações assim que o trabalho é concluído. Neste guia, você encontrará 11 modelos de contratos de encanamento que podem ser personalizados em minutos — desde propostas e acordos de trabalho até contratos de manutenção recorrente. Você também verá como manter seus contratos, faturas e detalhes do projeto em um só lugar (olá, ClickUp!), para que nada se perca entre o local de trabalho, sua caminhonete e sua caixa de entrada.

11 modelos de contratos de encanamento para simplificar trabalhos, faturamento e aprovações

1. Modelo de fatura para encanadores da ClickUp™

Obtenha um modelo gratuito Crie faturas profissionais para o seu negócio de encanamento com o modelo de fatura para encanadores do ClickUp.

Criar faturas do zero é demorado e faz com que seja fácil esquecer de cobrar por uma peça ou calcular mal as horas de trabalho, o que custa dinheiro em cada trabalho. Este modelo de fatura para encanadores da ClickUp™ foi projetado para que profissionais de encanamento possam cobrar seus clientes com precisão e rapidez após a conclusão do trabalho.

Ele conecta o faturamento diretamente às suas ordens de serviço concluídas, eliminando a necessidade de entradas duplicadas e reduzindo erros de cobrança. Com campos pré-criados para adicionar mão de obra, materiais e taxas de chamada de serviço, você pode criar faturas transparentes e detalhadas que os clientes entendem e pagam mais rapidamente.

🚰 Por que você vai adorar este modelo

Seções de faturamento detalhadas: mantenha suas faturas transparentes com itens separados para mão de obra, peças e taxas de chamada de serviço.

Seção de condições de pagamento: indique claramente as datas de vencimento dos pagamentos e todos os métodos de pagamento aceitos para evitar confusão.

Detalhes preenchidos automaticamente: agilize a criação de faturas permitindo que a IA preencha os detalhes do cliente e as descrições do trabalho a partir das tarefas do seu projeto.

💡 Dica profissional: transforme uma tarefa de 15 minutos em uma de 30 segundos com o ClickUp Brain. Esse assistente de IA inteligente e contextual dentro do ClickUp preenche instantaneamente seu modelo de fatura com os detalhes do cliente e as descrições das tarefas anteriores. Ele também pode fazer os cálculos da fatura para você. Basta pedir!

2. Modelo de contrato de empreiteiro da ClickUp™

Obtenha um modelo gratuito Alinhe os direitos e obrigações de clientes e prestadores de serviços usando o modelo de contrato de prestação de serviços da ClickUp.

Lidar com diferentes contratos para empreiteiros gerais, administradores de imóveis e proprietários é uma receita para confusão. Usar o contrato errado pode deixá-lo exposto a responsabilidades ou preso a termos desfavoráveis. A solução? Este modelo versátil de contrato de empreiteiro da ClickUp™.

Isso lhe dá uma base sólida para qualquer tipo de parceria com o cliente, cobrindo o escopo do trabalho, remuneração, prazos e condições de rescisão.

A melhor parte? Você pode adaptá-lo tanto para um contrato simples de encanador residencial quanto para um contrato complexo de encanamento comercial.

🚰 Por que você vai adorar este modelo

Espaços reservados para certificados de seguro: inclua seções dedicadas para verificar sua cobertura antes do início de qualquer trabalho.

Campos de verificação de licença: documente as credenciais do empreiteiro que geram confiança no cliente e são frequentemente exigidas para trabalhos comerciais.

Condições de rescisão: defina claramente os termos de saída e quaisquer penalidades associadas para evitar disputas complicadas no futuro.

Colaboração em tempo real: permita que clientes ou empreiteiros gerais revisem e comentem diretamente no documento antes de finalizar o contrato. A colaboração ao vivo do permita que clientes ou empreiteiros gerais revisem e comentem diretamente no documento antes de finalizar o contrato. A colaboração ao vivo do ClickUp Docs torna isso muito simples.

3. Modelo de contrato de licitação da ClickUp™

Obtenha um modelo gratuito Facilite a criação, o acompanhamento e o gerenciamento do seu próximo contrato de licitação com o modelo de contrato de licitação da ClickUp.

O que você faz quando seu trabalho é de primeira qualidade, mas suas propostas parecem pouco profissionais?

Talvez suas estimativas manuscritas ou orçamentos vagos de uma linha estejam fazendo você perder projetos lucrativos para concorrentes com propostas mais bem elaboradas.

É exatamente isso que o modelo de contrato de licitação da ClickUp™ ajuda você a resolver. Use-o para enviar propostas profissionais que se destaquem e conquistem mais trabalhos.

🚰 Por que você vai adorar este modelo

Seções de exclusões e suposições: evite disputas futuras documentando claramente o que não está incluído na sua proposta.

Discriminação detalhada dos custos: conquiste a confiança dos clientes mostrando exatamente para onde vai o dinheiro deles.

Período de validade da proposta: crie um senso de urgência especificando por quanto tempo o preço cotado permanecerá válido.

Rastreamento do histórico de versões: mantenha um registro claro e acessível de todas as alterações e revisões solicitadas pelo cliente durante as negociações. Isso ajudará você a evitar mantenha um registro claro e acessível de todas as alterações e revisões solicitadas pelo cliente durante as negociações. Isso ajudará você a evitar disputas sobre o escopo posteriormente.

👀 Você sabia? O custo médio para processar uma fatura manualmente é de cerca de US$ 9,84, enquanto sistemas altamente automatizados podem reduzir esse custo para cerca de US$ 2,65 para os melhores sistemas da categoria.

4. Modelo de contrato de trabalho da ClickUp™

Obtenha um modelo gratuito Defina o escopo do trabalho, o cronograma, as condições de pagamento e os resultados esperados para o seu projeto com o modelo de contrato de trabalho da ClickUp.

Um contrato de várias páginas para uma simples substituição de torneira é um exagero, não acha? Não podemos discordar — isso pode definitivamente intimidar um cliente residencial. Mas um acordo verbal é muito arriscado, deixando você desprotegido se um cliente se recusar a pagar ou contestar o trabalho.

Este modelo simples de contrato de trabalho da ClickUp™ é o meio-termo perfeito. É menos formal do que um contrato completo de empreiteiro, mas mais abrangente do que um simples orçamento, tornando-o ideal para trabalhos residenciais menores.

🚰 Por que você vai adorar este modelo

Seções de escopo e pagamento: aborde os detalhes mais importantes do trabalho sem sobrecarregar o cliente, especialmente proprietários de imóveis, com jargões jurídicos.

Termos básicos de responsabilidade: proteja a si mesmo e ao seu cliente com linguagem padrão de indenização.

Campo de aceitação do cliente: obtenha uma aprovação documentada do trabalho e das condições de pagamento antes de começar.

Personalização específica para cada trabalho: adicione detalhes específicos do trabalho, como números de licenças, números de modelos ou datas de inspeção, diretamente à tarefa associada, sem sobrecarregar o documento principal, usando adicione detalhes específicos do trabalho, como números de licenças, números de modelos ou datas de inspeção, diretamente à tarefa associada, sem sobrecarregar o documento principal, usando os campos personalizados do ClickUp.

5. Modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp™

Obtenha um modelo gratuito Armazene, gerencie e acompanhe contratos com facilidade do início ao fim usando o modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp.

Como proprietário de uma pequena empresa, é possível que seus contratos estejam espalhados por toda parte. Alguns podem estar em seu e-mail, outros no painel do seu caminhão e alguns em um arquivo que você nunca abre.

Ei, ninguém está julgando você; nós entendemos. Mas o problema é que você pode estar perdendo dinheiro por deixar de fazer renovações e esquecer as datas de validade da garantia.

Este modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp™ acaba com a confusão, oferecendo um painel centralizado para visualizar todos os seus contratos em um só lugar. Nunca mais perca a oportunidade de renovar um contrato lucrativo de manutenção de encanamento!

🚰 Por que você vai adorar este modelo

Acompanhamento do status: veja quais contratos estão ativos, pendentes de assinatura ou expirados em um único olhar usando veja quais contratos estão ativos, pendentes de assinatura ou expirados em um único olhar usando os status personalizados do ClickUp.

Lembretes automatizados: não deixe mais escapar receitas recorrentes lucrativas. Receba notificações automáticas semanas antes do vencimento de um contrato de manutenção, usando não deixe mais escapar receitas recorrentes lucrativas. Receba notificações automáticas semanas antes do vencimento de um contrato de manutenção, usando as automações integradas do ClickUp

Relatórios visuais: veja a receita por status do contrato ou visualize todas as renovações futuras em uma linha do tempo, importando todos os dados do seu contrato para veja a receita por status do contrato ou visualize todas as renovações futuras em uma linha do tempo, importando todos os dados do seu contrato para os painéis do ClickUp.

📮 Insight do ClickUp: as preocupações com o trabalho não param quando o dia de trabalho termina. 28% dos funcionários dizem que o trabalho os acompanha constantemente, enquanto outros 8% frequentemente têm dificuldade para desligar. Isso significa que mais de um terço dos trabalhadores leva o estresse para casa. 😣 Os lembretes do ClickUp podem ajudar a reforçar seus rituais de fim de dia e manter limites. Automatize um lembrete de “encerramento”, defina zonas de notificação sem trabalho e programe seu tempo pessoal. Desligar-se deve ser intencional, não opcional!💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando as automações do ClickUp — levando a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

6. Modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos da ClickUp™

Obtenha um modelo gratuito Crie um contrato legalmente vinculativo entre um gerente de projeto e um cliente com o modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos da ClickUp.

Acabou de fechar um grande contrato de encanamento comercial? Parabéns! É uma grande conquista.

Agora vem a hora da verdade.

O empreiteiro geral quer atualizações sobre os marcos, o gerente de projeto espera uma comunicação formal e cada redirecionamento inesperado de tubulação ou alteração exigida pelo código precisa passar por um processo claro de ordem de alteração. Aquele contrato de uma página que você usa para chamadas de serviço não vai funcionar aqui — e você sabe disso.

Este modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos da ClickUp™ foi criado para projetos maiores e multifásicos.

🚰 Por que você vai adorar este modelo

Seções de marcos: defina as fases distintas e os critérios de conclusão para projetos complexos de contratos de encanamento comercial.

Requisitos de relatórios de progresso: especifique exatamente como e quando você fornecerá atualizações do projeto às partes interessadas.

Procedimentos de alteração de pedidos: documente o processo formal para lidar com quaisquer modificações no escopo do trabalho.

Alinhamento da execução: mantenha sua execução no local perfeitamente alinhada com seus compromissos contratuais usando mantenha sua execução no local perfeitamente alinhada com seus compromissos contratuais usando as dependências de tarefas do ClickUp para refletir os marcos do contrato.

📚 Leia também: Modelos de adendo de contrato

Quer saber como estruturar e organizar projetos complexos? Vamos mostrar alguns modelos de planejamento de projetos que podem ajudar 👇🏽

7. Modelo de contrato de limpeza da ClickUp™

Obtenha um modelo gratuito Fique em sintonia quanto às expectativas, tarefas e programação relacionadas à manutenção hidráulica com o modelo de contrato de limpeza da ClickUp.

Serviços recorrentes — como programas de limpeza de esgotos, inspeções anuais ou planos de manutenção preventiva — são uma ótima maneira de gerar receitas previsíveis. O desafio é estabelecer um contrato claro que especifique

O que está incluído

Com que frequência você visitará e

Como funciona o faturamento ao longo do tempo

Embora o modelo de contrato de limpeza da ClickUp™ tenha sido originalmente criado para empresas de limpeza, sua estrutura se adapta perfeitamente aos contratos de manutenção de encanamento.

Ambos dependem de serviços programados, tarefas claramente definidas e condições de pagamento contínuas que fazem com que os clientes voltem sem precisar renegociar a cada visita.

🚰 Por que você vai adorar este modelo

Estrutura de serviços recorrentes: defina claramente a frequência e o escopo do trabalho para suas visitas de manutenção regulares.

Termos de renovação automática: defina como e quando os contratos são renovados para manter a consistência da receita recorrente.

Definições de nível de serviço: elimine suposições ao descrever exatamente o que está coberto durante cada chamada de manutenção.

Automação de renovações: acione lembretes de renovação ou gere faturas automaticamente usando as automações do ClickUp com base no cronograma do contrato.

8. Modelo de contrato comercial da ClickUp™

Obtenha um modelo gratuito Crie e gerencie contratos profissionais para sua empresa em um só lugar com o modelo de contrato comercial da ClickUp.

Às vezes, você precisa de um contrato para algo além de um trabalho para um cliente. Talvez você esteja fazendo parceria com outro empreiteiro, contratando um subempreiteiro para um grande projeto ou assinando um acordo com um fornecedor importante.

Seu modelo padrão voltado para o cliente não funcionará nessas situações, e você precisará de algo com proteções legais mais robustas.

Você pode personalizar este modelo de contrato comercial de uso geral da ClickUp™ para todas essas situações. Ele inclui cláusulas legais abrangentes que modelos menores geralmente não incluem, como lei aplicável, separabilidade e cláusulas de acordo integral. Embora exija mais personalização do que um modelo específico para encanamento, ele fornece uma base jurídica sólida para quase qualquer relação comercial.

🚰 Por que você vai adorar este modelo

Seção sobre a lei aplicável: especifique quais leis estaduais ou jurisdicionais serão aplicadas em caso de litígio.

Cláusula de separabilidade: garanta que o restante do contrato permaneça válido, mesmo que uma seção seja considerada inexequível.

Procedimentos de alteração: documente o processo formal de como quaisquer alterações ao contrato devem ser feitas e assinadas.

Cláusula de confidencialidade: proteja informações comerciais confidenciais ao trabalhar com parceiros ou subcontratados.

📚 Leia também: Software de gerenciamento de contratos

9. Modelo de contrato de encanamento da PandaDoc

via PandaDoc

Quando você precisar de um contrato de serviço claro e abrangente para trabalhos residenciais ou comerciais, o Modelo de Contrato de Encanamento da PandaDoc é um ótimo ponto de partida. Ele cobre os aspectos essenciais de um trabalho de encanamento, protegendo tanto você quanto seu cliente.

Este modelo orienta você por todo o ciclo de vida do contrato, desde a descrição do trabalho exato que você realizará até como as alterações, pagamentos e termos legais são tratados. Ele é especialmente útil quando você deseja um contrato profissional e totalmente estruturado que os clientes possam assinar eletronicamente ou pessoalmente.

O que está incluído:

Escopo do trabalho: detalhe os serviços específicos de encanamento que você realizará para que não haja ambiguidade sobre as expectativas.

Cronograma e conclusão: defina datas de início e prazos para conclusão, com margem para ajustes em caso de imprevistos.

Condições de pagamento: defina claramente os depósitos, pagamentos progressivos e saldos finais, incluindo quaisquer taxas antecipadas.

Alterações de pedidos: exija aprovação por escrito para alterações no escopo e documente quaisquer impactos no custo ou no cronograma.

Garantia e indenização: inclua garantias de mão de obra e proteções em caso de reclamações de responsabilidade civil.

Cláusulas legais: a lei aplicável, os direitos de cancelamento e a linguagem do contrato completo ajudam a tornar este contrato robusto.

10. Modelo de contrato de empreiteiro de encanamento da AroFlo

via AroFlo

O Modelo de Contrato de Encanamento AroFlo foi projetado com base no fluxo de trabalho real de uma empresa de encanamento, e não apenas nos termos legais padrão.

Este modelo é especialmente útil quando você está cadastrando novos clientes rapidamente ou lidando com vários projetos ao mesmo tempo, pois mantém todos os termos importantes em um só lugar. Sua facilidade de uso ajuda os clientes a entender o que você está fazendo, quanto custa e quando será concluído.

O que está incluído:

Informações sobre o cliente e o prestador de serviços: detalhes completos de contato de ambas as partes logo no início

Escopo detalhado do trabalho: uma descrição precisa dos serviços, materiais e solicitações do cliente para que todos estejam em sintonia.

Discriminação de custos: mão de obra, materiais e quaisquer despesas extras são documentados de forma clara.

Cronograma de pagamentos: valores de depósitos, datas de vencimento e expectativas de pagamento mantêm o fluxo de caixa previsível.

Prazos: as datas de início e conclusão estimadas ajudam a gerenciar as expectativas dos clientes.

Termos e condições: políticas de alteração de pedidos, resolução de disputas e requisitos de seguro completam o contrato.

11. Modelo básico de contrato de serviços de encanamento da Contentful

via Contentful

Para trabalhos simples e pontuais em que você ainda precisa de um contrato formal, o Contrato Básico de Serviços de Encanamento em PDF é uma escolha sólida. Ele é conciso, mas significativo. Isso o torna perfeito para chamadas de serviço, reparos ou instalações menores, em que tudo o que você precisa é um contrato simples assinado.

O que está incluído:

Contrato de serviço claro: declara que você prestará serviços de encanamento de maneira profissional e de acordo com os padrões do setor.

Datas de início e término: define o período de trabalho e requer atualizações se houver atrasos ou alterações.

Pagamentos progressivos: oferece espaço para incluir um cronograma de pagamentos vinculado ao escopo do trabalho.

Requisitos de seguro: observe que você possui seguro de responsabilidade civil e seguro contra acidentes de trabalho.

Estrutura jurídica: as cláusulas de lei aplicável e modificação mantêm o contrato executável.

Pare de se afogar em papelada e comece a expandir seus negócios

Um modelo de contrato de encanamento sólido faz mais do que apenas proteger sua empresa contra disputas de pagamento e responsabilidade civil. Ele cria confiança com seus clientes e estabelece sua credibilidade profissional. Quer você esteja lidando com pequenos serviços residenciais ou grandes contratos comerciais de encanamento, ter um acordo documentado é imprescindível. O modelo certo economiza horas de trabalho administrativo e reduz os riscos financeiros associados a acordos informais e verbais.

À medida que sua empresa de encanamento cresce, a documentação sistematizada se torna a base para expandir suas operações sem aumentar suas dores de cabeça. Ao usar uma única plataforma para gerenciar tudo, desde propostas e contratos até tarefas do projeto e faturas finais, você pode eliminar a dispersão de trabalho que o obriga a perder tempo alternando entre aplicativos.

Gaste menos tempo lidando com a papelada e mais tempo fazendo o trabalho que realmente faz sua empresa crescer.

Comece a usar o ClickUp gratuitamente!