Como funciona o Company Knowledge no ChatGPT (+ alternativas)

As equipes perdem horas todas as semanas procurando decisões, arquivos e atualizações de status espalhados por aplicativos de trabalho. O custo é real: execução mais lenta, trabalho duplicado e interrupções constantes que tiram as pessoas do foco.

O ChatGPT Company Knowledge da OpenAI ajuda conectando o ChatGPT a ferramentas de trabalho para que as equipes possam fazer perguntas em linguagem natural e obter respostas baseadas em fontes internas com citações. Este guia explica como funciona, compara com o ClickUp Enterprise Search e oferece uma maneira clara de escolher a abordagem certa para o seu fluxo de trabalho e conjunto de ferramentas.

O que é o ChatGPT Company Knowledge?

Você precisa de uma resposta que sabe que existe em algum lugar no universo digital da sua empresa — que agora abrange uma média de 101 aplicativos SaaS diferentes —, mas ela está escondida. Está em uma conversa no Slack? Em um documento do Google Docs? Em uma atualização de projeto? O tempo que você perde apenas tentando descobrir onde procurar é uma enorme perda de produtividade, paralisando seu trabalho por causa de uma simples pergunta. E a pior parte é o ciclo de “falsos começos”: você abre três aplicativos, pesquisa os termos errados, encontra uma versão desatualizada e, mesmo assim, acaba perguntando a alguém.

Esse é o problema da dispersão de contexto — equipes perdendo horas procurando informações em aplicativos desconectados, caçando arquivos e repetindo atualizações em várias plataformas — e é exatamente isso que um Converged AI Workspace — uma plataforma única e segura onde projetos, documentos, conversas e análises coexistem com IA incorporada como camada de inteligência — como o ClickUp foi criado para resolver. Em termos simples: menos lugares para esconder informações significa menos lugares para procurar.

O ChatGPT Company Knowledge é um recurso empresarial da OpenAI que conecta a interface do ChatGPT aos aplicativos do seu local de trabalho. Ele permite que você e sua equipe façam perguntas em inglês simples e obtenham respostas geradas por IA diretamente dos dados da sua própria empresa. Ele foi projetado especificamente para assinantes dos planos ChatGPT Business, Enterprise e Edu. Pense nele como “o ChatGPT, mas voltado para seus sistemas internos em vez da internet aberta”.

Acaba com as intermináveis pesquisas manuais. Em vez de vasculhar várias ferramentas, você faz uma única pergunta e obtém uma resposta contextual com citações claras que remetem aos documentos originais. Ele também respeita as permissões existentes, de modo que você só vê as informações às quais já tem autorização para acessar. Isso é importante porque evita que a “IA útil” se transforme em “ops, acabei de expor um documento confidencial”.

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, threads do Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de pesquisar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas semanais usando o ClickUp — o que representa mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Como funciona o ChatGPT Company Knowledge?

Em um nível geral, o Company Knowledge tem três etapas: conecte suas ferramentas, indexe seu conteúdo e faça perguntas com o modo Company Knowledge ativado. O fluxo de trabalho é simples. Um administrador da sua organização começa conectando os aplicativos do seu local de trabalho ao ChatGPT usando conectores de dados pré-construídos.

Para quaisquer ferramentas internas não suportadas ou personalizadas, sua equipe de TI pode criar conectores MCP (Model Context Protocol) personalizados. Esse é o caminho “traga seu próprio conector” para sistemas internos, aplicativos de nicho ou bancos de dados proprietários.

Para entender melhor a tecnologia subjacente que alimenta o Company Knowledge, este vídeo explica os fundamentos de como o ChatGPT processa e responde às consultas:

Uma vez conectado, o Company Knowledge permite que o ChatGPT pesquise em aplicativos aprovados no local de trabalho e recupere informações relevantes quando você o habilita para um chat.

via ChatGPT

Ele foi projetado para respeitar as permissões existentes desses aplicativos, de modo que os usuários vejam apenas as informações às quais já têm autorização para acessar.

Para fazer uma pergunta, inicie um novo chat e selecione Conhecimento da empresa no editor de mensagens (ou habilite-o no menu de ferramentas em uma conversa existente). A partir daí, você pode fazer sua pergunta em inglês simples. O ChatGPT então pesquisa nas fontes conectadas e retorna uma resposta sintetizada com citações que levam de volta aos documentos ou mensagens subjacentes, para que você possa verificar de onde veio a informação.

via ChatGPT

Como usa um grande modelo de linguagem para interpretar sua solicitação, o Company Knowledge pode lidar com consultas em linguagem natural que são mais amplas do que a pesquisa por palavra-chave, incluindo perguntas que exigem a verificação de vários sistemas.

A OpenAI também descreve que ele é capaz de executar várias pesquisas, comparar fontes para resolver detalhes conflitantes e usar filtragem baseada em data para perguntas urgentes, como “O que decidimos após a última revisão de segurança?” ou “O que mudou desde o lançamento em janeiro?”

Uma desvantagem: quando o Company Knowledge está ativado, o ChatGPT não pode navegar na web ou criar gráficos e imagens na mesma conversa, pois se concentra em produzir respostas baseadas em suas fontes internas conectadas e citações.

Conhecimento da empresa ChatGPT vs. ClickUp em resumo

Antes de entrarmos em detalhes, aqui está uma comparação rápida lado a lado. Isso é útil se você já conhece a realidade da sua equipe: “usamos 12 ferramentas” vs. “queremos um único lugar para realizar o trabalho”.

Recurso/Categoria ClickUp Conhecimento da empresa ChatGPT Pesquisa com tecnologia de IA ClickUp Brain com Pesquisa Conectada — pesquisa em tarefas, documentos, comentários e aplicativos integrados de terceiros usando IA que entende o contexto e consultas em linguagem natural. Pesquisa com tecnologia GPT-5 em aplicativos conectados do local de trabalho (Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub, etc.) com respostas contextuais e citações de fontes. Conectores de dados Mais de 1.000 integrações nativas, incluindo Google Drive, Slack, GitHub, Figma, HubSpot e conexões API personalizadas. Conectores pré-construídos para Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub, Outlook, HubSpot, Asana, GitLab, ClickUp e muito mais. Conectores MCP personalizados disponíveis. Abordagem do espaço de trabalho Espaço de trabalho de IA convergente — projetos, documentos, bate-papo e IA reunidos em uma única plataforma. Não é necessário alternar entre ferramentas. Camada externa de IA que se conecta às ferramentas existentes; requer a mudança para a interface do ChatGPT para consultas de conhecimento. Controles de permissão Permissões baseadas em funções, SSO, segurança de nível empresarial em um espaço de trabalho unificado. Respeita as permissões existentes dos aplicativos conectados; SSO, SCIM e lista de permissões de IP disponíveis na versão Enterprise. Tamanho da equipe Equipes de todos os tamanhos — de indivíduos a empresas Projetado para empresas (equipes de pequeno e médio porte), grandes organizações e instituições educacionais.

Visão geral do ChatGPT Company Knowledge

Se sua equipe já usa o ChatGPT no trabalho, o Company Knowledge é a atualização que o torna “realmente útil para sua empresa”. Veja o que você ganha e o que perde.

Prós:

Pesquisa contextual com tecnologia GPT-5 : usa IA avançada para entender o que você quer dizer, não apenas o que você digita. Isso permite lidar com perguntas ambíguas e reunir respostas de diferentes documentos.

Conectores empresariais pré-construídos : oferece conexões prontas para uso com as ferramentas nas quais a maioria das empresas confia, como Slack, SharePoint e Google Drive, com novas conexões adicionadas regularmente.

Transparência das citações : cada resposta inclui citações claras que mostram exatamente quais fontes a IA utilizou. Você pode clicar nesses links para acessar diretamente o documento ou mensagem original.

Acesso que respeita as permissões : a ferramenta herda automaticamente as permissões existentes da sua empresa. Você só verá os dados que já está autorizado a visualizar em seus outros aplicativos.

Segurança de nível empresarial: inclui recursos como SSO, integração SCIM e retenção de dados configurável. A OpenAI também afirma que não treina seus modelos com dados de seus clientes Business, Enterprise ou Edu por padrão.

Contras:

Requer assinatura paga do ChatGPT : este recurso não está disponível nos planos gratuito ou Plus. Sua organização deve ter um plano Business, Enterprise ou Edu.

Desativa outros recursos quando ativado : quando você ativa o Conhecimento da Empresa para uma conversa, não é possível usar a navegação na web ou gerar imagens e gráficos nesse mesmo chat.

Ativação manual necessária : você precisa se lembrar de clicar no botão “Conhecimento da empresa” sempre que iniciar uma nova conversa na qual deseja usá-lo.

Limitado a aplicativos conectados : a pesquisa só pode acessar informações de ferramentas que tenham um conector. Se sua equipe usa sistemas legados ou aplicativos de nicho, talvez seja necessário criar um conector personalizado.

Externo ao fluxo de trabalho: exige que você interrompa o que está fazendo e mude para a interface do ChatGPT para fazer uma pergunta, criando uma dispersão de contexto em vez de reduzi-la.

Visão geral do ClickUp

O ClickUp resolve o mesmo problema de “onde está tudo?” de uma perspectiva diferente. Em vez de adicionar uma camada de IA, ele reduz o número de locais onde o trabalho é realizado e torna a pesquisa e a ação instantâneas dentro desse sistema.

Prós:

ClickUp Connected Search : sua pesquisa com inteligência artificial encontra informações em suas tarefas, documentos, comentários e aplicativos integrados instantaneamente. Ela usa a compreensão de linguagem natural para encontrar o que você precisa, mesmo que você não use as palavras-chave exatas. : sua pesquisa com inteligência artificial encontra informações em suas tarefas, documentos, comentários e aplicativos integrados instantaneamente. Ela usa a compreensão de linguagem natural para encontrar o que você precisa, mesmo que você não use as palavras-chave exatas.

Espaço de trabalho de IA convergente : seus projetos, documentos, bate-papo em equipe e IA estão todos reunidos em uma única plataforma. Isso significa que a pesquisa e o trabalho acontecem no mesmo lugar, eliminando a necessidade de alternar entre ferramentas.

Mais de 1.000 integrações: oferece conexões nativas com centenas de ferramentas, como Google Drive, Slack e Salesforce. A pesquisa se estende por todas essas ferramentas conectadas, reunindo tudo em uma única visualização.

Acessível para equipes de todos os tamanhos : os recursos principais, incluindo pesquisa com inteligência artificial, estão disponíveis para indivíduos e equipes de qualquer tamanho. Recursos mais avançados de inteligência artificial estão disponíveis com : os recursos principais, incluindo pesquisa com inteligência artificial, estão disponíveis para indivíduos e equipes de qualquer tamanho. Recursos mais avançados de inteligência artificial estão disponíveis com o ClickUp Brain MAX

Criado para equipes de todos os tamanhos: foi projetado para funcionar para todos, desde indivíduos e pequenas equipes até grandes organizações empresariais em departamentos como produto, engenharia e design.

Contras:

Abordagem diferente da IA externa : o ClickUp é um espaço de trabalho convergente, não uma camada de IA que você adiciona sobre outras ferramentas. Isso significa que equipes que investiram profundamente em muitas ferramentas separadas podem precisar consolidar seu trabalho para obter todos os benefícios.

Curva de aprendizado para a plataforma completa : para obter o máximo valor, você precisa entender como as tarefas, os documentos e a estrutura do projeto do ClickUp funcionam juntos, o que pode levar tempo.

Os recursos de IA variam de acordo com o plano: embora a pesquisa básica de IA seja amplamente acessível, os recursos mais avançados do Brain MAX exigem uma atualização para desbloquear todos os recursos.

Conhecimento da empresa ChatGPT vs. ClickUp: comparação de recursos

O que importa em uma solução de pesquisa de conhecimento empresarial se resume a quão bem a IA entende você, a quantas das suas ferramentas ela pode se conectar, quão seguros estão os seus dados e qual abordagem se adapta melhor ao fluxo de trabalho da sua equipe. Portanto, em vez de “qual IA é mais inteligente”, a verdadeira questão é “onde queremos que o trabalho seja feito?”

Pesquisa empresarial com tecnologia de IA

A frustração com as barras de pesquisa tradicionais é que elas são burras. Elas só encontram palavras-chave exatas, forçando você a adivinhar a terminologia correta. Você perde o documento “Q3 Go-to-Market” porque pesquisou “Plano de Marketing do Terceiro Trimestre”, perdendo tempo e ficando com informações incompletas. A pesquisa por palavra-chave transforma cada pergunta em um jogo de adivinhação.

Uma pesquisa contextual com IA resolve isso ao compreender sua intenção. Ela também ajuda quando você não se lembra do nome do arquivo, do proprietário ou mesmo da ferramenta em que ele está armazenado.

Abordagem do ChatGPT: ele usa o GPT-5 para sintetizar informações de vários aplicativos conectados em uma única resposta conversacional. Ele é forte em reunir informações díspares de diferentes sistemas para responder a uma pergunta ampla. Isso é ótimo para perguntas do tipo “ligar os pontos”, especialmente quando as evidências estão em vários lugares.

Abordagem do ClickUp: pesquise diretamente em seu espaço de trabalho usando o ClickUp Brain, para que você nunca precise sair da sua tarefa ou documento atual. Responda a perguntas, conclua ações e pesquise tudo sem sair da sua tarefa ou documento atual usando o ClickUp Brain Assistant. Ele se destaca por apresentar contextos acionáveis, como tarefas, prazos e responsáveis, junto com as informações que você está procurando. Portanto, ele não apenas fornece a resposta, mas também coloca o objeto de trabalho à sua frente.

@mention Brain para obter respostas contextuais diretamente no seu local de trabalho dentro do ClickUp.

O veredicto: o ChatGPT Company Knowledge oferece uma síntese entre ferramentas mais sofisticada, enquanto o ClickUp Brain fornece acesso mais rápido a um contexto de trabalho acionável sem sair do seu espaço de trabalho. Se suas perguntas terminam com “e então eu preciso fazer algo”, o ClickUp tende a parecer mais rápido. Se suas perguntas terminam com “resuma o que aconteceu”, o ChatGPT tende a parecer mais forte.

Conectores de dados e integrações

Essa dispersão de contexto torna impossível obter uma visão completa de qualquer projeto sem abrir dez guias diferentes, levando a equipes desalinhadas a tomar decisões com dados incompletos.

A solução é um sistema que pode se conectar a todas as suas ferramentas.

Abordagem do ChatGPT: depende de conectores de dados pré-construídos para aplicativos empresariais populares. Isso é ideal para equipes que estão profundamente integradas em sua pilha de ferramentas existente e não pretendem alterar seu fluxo de trabalho principal. É “encontrar as pessoas onde elas já trabalham”, para o bem e para o mal.

A abordagem do ClickUp: como um espaço de trabalho de IA convergente, ele incentiva você a reunir seu trabalho em uma única plataforma para eliminar a dispersão de contexto na fonte. Unifique a pesquisa em aplicativos externos, como Google Drive e Salesforce, com o Connected Search, transformando dados dispersos em insights acionáveis sem precisar alternar entre aplicativos. É “mover o trabalho para um único local” e, em seguida, tornar a IA o elo de ligação.

O veredicto: ambos oferecem amplas opções de integração, mas atendem a estratégias diferentes. O ChatGPT conecta as ferramentas existentes, enquanto o ClickUp as consolida. Portanto, sua melhor escolha depende se sua organização está otimizando a pilha que você tem ou redesenhando o fluxo de trabalho.

Segurança, privacidade e controles de permissão

Você está pronto para usar a IA, mas está preocupado em dar acesso a todos os dados confidenciais da sua empresa. Quem pode ver o quê? A IA está sendo treinada com seus planos de lançamento privados? Essas preocupações com a segurança muitas vezes impedem as equipes de adotar ferramentas poderosas de IA, deixando de lado ganhos importantes de produtividade.

Você precisa de uma solução com segurança de nível empresarial e controles de permissão claros.

Abordagem do ChatGPT: ele herda as permissões dos seus aplicativos conectados, de modo que os usuários só podem ver o que já têm permissão para ver. O nível Enterprise oferece SSO, SCIM e outros recursos de segurança. A OpenAI também afirma que, por padrão, não treina com dados de seus clientes empresariais. Isso atrai organizações que desejam acesso à IA sem precisar reestruturar as permissões.

A abordagem do ClickUp: controle exatamente quem vê o quê dentro do seu espaço de trabalho com segurança de nível empresarial, permissões granulares baseadas em funções do ClickUp e opções de SSO do ClickUp. Como todos os seus dados ficam em um único local seguro, você não precisa gerenciar permissões em uma dúzia de ferramentas diferentes nem se preocupar com o fluxo de dados através de uma camada externa de IA. A vantagem é que você está padronizando a governança dentro do ClickUp, o que é ótimo se você realmente deseja esse controle centralizado.

O veredicto: ambos atendem aos padrões de segurança empresarial; a escolha depende se você prefere que os dados permaneçam em um espaço de trabalho unificado (ClickUp) ou fluam por uma camada externa de IA (ChatGPT). Se você já tem dificuldade com o desvio de permissões entre ferramentas, a consolidação pode reduzir as dores de cabeça.

Casos de uso para equipes

Uma ferramenta de pesquisa única raramente funciona. Sua equipe de engenharia tem um fluxo de trabalho completamente diferente da equipe de marketing, e uma ferramenta que não se adapta ao processo deles será ignorada, levando a ainda mais fragmentação.

A ferramenta certa deve ser flexível o suficiente para se adaptar a diferentes equipes.

Abordagem do ChatGPT: funciona bem para organizações com conjuntos de ferramentas estabelecidos e abrangentes que desejam responder a perguntas ad hoc que abrangem vários sistemas. Por exemplo, um líder poderia perguntar: “Qual foi a decisão final sobre o cronograma de lançamento do terceiro trimestre?” e obter uma resposta sintetizada do Slack, Google Docs e Asana. É basicamente um mecanismo de briefing entre ferramentas.

A abordagem do ClickUp: foi criado para equipes que desejam eliminar a dispersão de contexto através da consolidação do trabalho. Ele se destaca quando você precisa agir imediatamente com base nas informações. Por exemplo, um gerente de produto pode encontrar uma tarefa, atualizar seu status e enviar uma mensagem a um colega de equipe sobre ela, tudo a partir do mesmo resultado de pesquisa, sem sair do ClickUp. É “briefing mais execução” em um só lugar.

Acompanhe seu trabalho com várias partes interessadas em um único espaço com o ClickUp Tasks.

O veredicto: o ChatGPT Company Knowledge é adequado para equipes que desejam preservar os fluxos de trabalho existentes; o ClickUp é adequado para equipes prontas para consolidar o trabalho e a IA em um único lugar. Se você deseja reduzir o número de ferramentas nas quais depende a longo prazo, o ClickUp está alinhado com essa direção.

Você deve usar o ChatGPT Company Knowledge ou o ClickUp?

A escolha depende da filosofia central da sua equipe em relação ao trabalho. Você não está mais apenas escolhendo uma ferramenta de pesquisa; você está decidindo onde o conhecimento da sua empresa será armazenado e acessado.

O ChatGPT Company Knowledge faz sentido se sua organização já estiver pagando por um plano ChatGPT Business ou Enterprise e você estiver comprometido com um conjunto de ferramentas descentralizado. É uma poderosa camada de IA para obter respostas rápidas de fontes dispersas, desde que sua equipe esteja disposta a mudar de contexto para a interface do ChatGPT para cada consulta.

O ClickUp é a melhor escolha se o seu objetivo é reduzir a dispersão de contexto e aumentar a produtividade, tendo um local central para tudo. É para equipes que preferem que a pesquisa por IA seja incorporada diretamente em seu fluxo de trabalho, e não em uma guia separada. Resolva o problema do conhecimento disperso, reunindo tudo em um espaço de trabalho de IA convergente.

À medida que a IA se torna mais central na forma como trabalhamos — com 13% dos trabalhadores já usando GenAI para 30% ou mais de suas tarefas diárias —, as equipes mais eficientes serão aquelas que conseguirem encontrar e agir com base em informações mais rapidamente.

Comece a usar o ClickUp gratuitamente para ver como a Pesquisa Conectada funciona em um espaço de trabalho convergente.

Perguntas frequentes

Você pode clicar no botão “Conhecimento da empresa” na parte superior da conversa para desativá-lo para aquele chat específico, o que reativará a navegação na web e a geração de imagens.

O ChatGPT Company Knowledge é uma camada externa de IA que pesquisa em seus aplicativos conectados, enquanto o ClickUp Brain’s Connected Search opera diretamente em um espaço de trabalho convergente onde seus projetos, ClickUp Docs e ClickUp Chat já estão presentes.

Sim, o ChatGPT Company Knowledge também está disponível nos níveis Business e Edu, e o ClickUp oferece recursos de pesquisa com inteligência artificial em várias opções de planos.

A política da OpenAI afirma que ela não usa os dados enviados pelos clientes em seus planos Business, Enterprise ou Edu para treinar seus modelos por padrão.