Como usar o GitHub Copilot para aprender programação

A maioria dos programadores aprende a codificar alternando entre o Stack Overflow, sites de documentação e vídeos tutoriais — um fluxo de trabalho que fragmenta sua atenção e diminui sua velocidade. Os trabalhadores enfrentam interrupções a cada 2 minutos durante o horário de trabalho principal, tornando o aprendizado focado quase impossível.

O GitHub Copilot muda isso ao incorporar um assistente de codificação de IA diretamente no seu editor. Ele oferece explicações instantâneas, ajuda na depuração e sugestões de código sem que você precise sair do seu espaço de trabalho. Este guia mostra como configurá-lo e usá-lo como uma ferramenta de aprendizagem, em vez de apenas um gerador de código.

O que é o GitHub Copilot?

O GitHub Copilot é um assistente de codificação alimentado por IA, ou programador em pares de IA, que reside diretamente no seu editor de código. Desenvolvido pelo GitHub e pela OpenAI, ele foi projetado para acabar com a necessidade de alternar entre abas, trazendo respostas e sugestões de código diretamente para você. Ele foi criado para todos, desde iniciantes absolutos até profissionais experientes que estão aprendendo uma nova linguagem.

A ferramenta tem duas partes principais. A primeira são as sugestões em linha, que funcionam como um autocompletar incrivelmente inteligente para o seu código. A segunda é o Copilot Chat, uma IA conversacional à qual você pode fazer perguntas em linguagem natural. O Copilot analisa o código no seu arquivo atual e nas guias abertas para fornecer ajuda contextualizada.

via Microsoft

Funciona nos ambientes e linguagens de codificação mais populares, incluindo:

Editores: VS Code, Visual Studio, IDEs JetBrains (como PyCharm) e Neovim

Linguagens: Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Go e dezenas de outras

Ao mantê-lo no seu editor, este assistente de código com IA ajuda você a permanecer em um estado de fluxo, transformando pesquisas frustrantes em uma experiência de aprendizagem perfeita.

Por que usar o GitHub Copilot para aprender programação?

Todo programador iniciante enfrenta dificuldades. Pode ser uma mensagem de erro enigmática ou um conceito que simplesmente não faz sentido. Sem ninguém por perto para perguntar, você fica preso. Isso leva a horas de pesquisa, perda de motivação e, às vezes, ao abandono total de uma sessão de programação. O ciclo de feedback é muito longo.

O assistente de codificação GitHub Copilot reduz esse ciclo de feedback de horas para segundos, atuando como seu tutor pessoal sob demanda. Em vez de ficar preso, você obtém clareza instantânea e pode continuar avançando. Isso transforma o aprendizado de uma batalha frustrante em uma conversa envolvente.

Veja como isso ajuda você a aprender mais rápido:

Explicações instantâneas: você pode pedir ao Copilot para explicar qualquer parte do código em linguagem simples. Chega de tentar decifrar documentação técnica densa por conta própria.

Aprenda na prática: Conforme você digita, você receberá sugestões. Você pode então estudar essas sugestões para entender o “porquê” por trás de uma abordagem específica, transformando cada linha de código em uma minilição.

Menos frustração: a depuração é um dos maiores obstáculos para novos programadores. O Copilot ajuda você a identificar e entender erros 30-40% mais rápido , para que você possa se concentrar em aprender conceitos básicos em vez de se perder em detalhes.

Exploração de linguagens: você pode experimentar você pode experimentar novas linguagens de programação com segurança. Peça ao Copilot para traduzir padrões de código que você já conhece para uma nova linguagem e ver como eles se comparam.

Documentação sob demanda: se você esquecer a sintaxe de uma função ou quiser saber a melhor maneira de lidar com uma tarefa, pode perguntar diretamente ao Copilot no seu editor. O GitHub Copilot fornece respostas sem quebrar sua concentração.

Como configurar o GitHub Copilot para aprendizagem

via GitHub Copilot

Não basta instalar uma ferramenta de IA. As configurações padrão geralmente são projetadas para desenvolvedores experientes que priorizam a velocidade, o que pode se tornar uma muleta para os alunos. Se você aceitar passivamente todas as sugestões, corre o risco de aprender muito pouco, o que vai contra os princípios da aprendizagem ativa.

Usar a configuração padrão pode fazer com que você tenha um código funcional sem entendê-lo, criando lacunas de conhecimento que causarão problemas no futuro.

Mas com uma configuração rápida de 10 minutos, você pode transformar o GitHub Copilot de um simples gerador de código em uma ferramenta de aprendizagem personalizada. Esses ajustes ajudam você a controlar o ritmo e garantem que você esteja construindo uma compreensão real, não apenas uma biblioteca de código que você não consegue explicar.

Instale a extensão GitHub Copilot

Primeiro, você precisa colocar a ferramenta no seu editor de código. Para a maioria dos alunos que usam o VS Code, o processo é simples.

Abra o VS Code e acesse o marketplace de extensões na barra lateral.

Pesquise por “GitHub Copilot” e clique em instalar na extensão oficial do GitHub.

Em seguida, procure por “GitHub Copilot Chat” e instale-o também. Isso lhe dará um tutor de IA conversacional.

Você será solicitado a fazer login com sua conta GitHub. Siga as instruções na tela para autorizar a extensão.

Depois de autorizado, você estará pronto para começar a configurá-lo para o aprendizado.

Se você usa outro editor, como o Visual Studio ou um IDE da JetBrains, o processo é muito semelhante. Basta procurar a extensão Copilot no marketplace do seu editor e seguir as etapas de autenticação.

Configure as definições do Copilot para o modo de aprendizagem

Agora, vamos ajustar as configurações para incentivar o aprendizado ativo em vez da geração passiva de código. Você pode encontrar essas opções abrindo a Paleta de Comandos (Ctrl+Shift+P ou Cmd+Shift+P), digitando “Preferências: Abrir Configurações do Usuário” e, em seguida, pesquisando por “Copilot”.

Desative as sugestões automáticas em linha: essa é uma medida poderosa para os alunos. Ela impede que o Copilot ofereça código automaticamente enquanto você digita, forçando você a pensar por conta própria primeiro e pedir ajuda ativamente quando precisar.

Mantenha o painel do Copilot Chat visível: fixe o painel de bate-papo na barra lateral. Isso facilita fazer perguntas rápidas sem precisar abrir uma nova janela ou comando.

Ajuste o atraso da sugestão: se você mantiver as sugestões em linha ativadas, poderá adicionar um pequeno atraso. Isso dá ao seu cérebro um momento para processar o problema antes que a IA entre em ação com uma solução.

via GitHub

Adicione instruções de aprendizagem personalizadas

É aqui que você transforma o Copilot em seu tutor pessoal. Você pode dar instruções personalizadas sobre seu nível de habilidade e como deseja que ele ensine. Adicione essas instruções nas configurações do Copilot Chat ou criando um arquivo especial chamado github/copilot-instructions.md na pasta do seu projeto.

📌 Aqui estão alguns exemplos de ótimas instruções para alunos: “Se meu código tiver um erro, ajude-me a entender o erro antes de me dar a versão corrigida.”

“Sou um iniciante total no aprendizado de Python. Por favor, explique todos os conceitos em termos simples e evite recursos avançados, a menos que eu peça por eles.”

“Ao sugerir código, sempre inclua um comentário explicando por que ele funciona e o que cada parte faz.”

Essas instruções permanecem, para que você não precise se repetir. Você pode até ter instruções diferentes para projetos diferentes, adaptando o estilo de ensino da IA à linguagem ou estrutura em que você está focado.

📚 Leia também: Como usar o Claude AI para uma codificação eficiente e precisa

5 maneiras de usar o GitHub Copilot para aprender programação

Você instalou e configurou o Copilot, mas e agora? Se você apenas o usa para autocompletar código básico, está perdendo seu verdadeiro poder como ferramenta de aprendizagem. Aceitar passivamente todas as sugestões pode levar à “dependência do Copilot”, em que você sente que não consegue programar sem ele.

Para evitar isso, você precisa usá-lo ativamente. Estas cinco estratégias práticas ajudarão você a transformar o Copilot de uma muleta em um tutor poderoso, construindo um profundo entendimento e confiança. 🛠️

1. Peça ao Copilot para explicar conceitos de código

Encontrou um trecho de código confuso online ou em um tutorial? Não basta copiar e colar. Em vez disso, destaque o código, abra o Copilot Chat e peça para “Explicar este código”.

O Copilot irá decompor a lógica linha por linha em linguagem simples. Isto é perfeito para compreender linhas complexas ou sintaxe desconhecida.

Para aproveitar ainda mais, faça perguntas complementares.

“Explique esse código como se eu tivesse cinco anos”

“O que a função map() faz neste exemplo?”

“Existe uma maneira mais eficiente de escrever isso?”

Depois de ler a explicação, tente reescrever o código de memória. Esse simples ato de lembrar é uma das melhores maneiras de fixar um novo conceito.

📚 Leia também: Melhores ferramentas e assistentes de codificação de IA

2. Use o Copilot Chat como seu tutor de programação

Pense no Copilot Chat como um tutor sempre disponível e paciente, que nunca se cansará das suas perguntas. Como ele lembra o contexto da sua conversa, você pode fazer perguntas complementares para aprofundar o assunto.

Comece com perguntas amplas e depois seja mais específico.

Questões conceituais: “Qual é a diferença entre uma lista e uma tupla em Python?”

Questões práticas: “Como faço uma solicitação de API em JavaScript?”

Questões de depuração: “Por que estou recebendo um ‘TypeError’ nesta linha?”

Perguntas sobre melhores práticas: “Esta é a maneira mais idiomática de escrever um loop for em Go?”

O segredo é tratá-la como uma conversa real. Se você não entender uma resposta, basta dizer: “Você pode explicar isso de outra forma?”

3. Pratique escrever código com sugestões de IA

Essa técnica inverte o script. Em vez de deixar o Copilot escrever o código para você, você diz a ele o que deseja fazer e, em seguida, estuda sua solução como um exemplo prático.

Comece escrevendo um comentário descritivo. Por exemplo: // Crie uma função que receba uma lista de números e retorne apenas os pares

Pressione Enter e aguarde até que o Copilot gere a função.

Agora, revise o código sugerido. Você entende cada linha?

Caso contrário, destaque as partes confusas e peça ao Copilot Chat para explicá-las.

Por fim, exclua a sugestão e tente escrever a função você mesmo do zero. Compare sua versão com a do Copilot para ver o que você lembrou corretamente.

Esse fluxo de trabalho transforma a geração de código do GitHub Copilot em um exercício de aprendizagem ativa. Os alunos que utilizam essa abordagem concluem as tarefas 35% mais rápido, ao mesmo tempo em que alcançam um progresso melhor nas soluções.

4. Depure e refatore o código com o feedback do Copilot

Ficar preso em um bug é incrivelmente frustrante. Em vez de ficar olhando para a tela por uma hora, use o Copilot para obter uma nova perspectiva.

Para depuração: destaque o código que está causando um erro e pergunte: “Por que esse código não está funcionando?” O Copilot geralmente identifica o problema e explica o erro. Certifique-se de perguntar por que a correção funciona, não apenas pelo código corrigido.

Para refatoração: depois de ter um código que funciona, mas parece confuso, pergunte ao Copilot: “Como posso tornar este código mais limpo ou mais eficiente?” Ele irá sugerir melhorias, como usar nomes de variáveis melhores ou uma sintaxe mais moderna. Esta é uma das melhores maneiras de aprender a maneira “certa” de escrever código em uma nova linguagem.

Mantenha uma lista atualizada dos seus erros comuns em um documento. Você começará a perceber padrões e a corrigi-los antes que eles ocorram.

5. Converta código entre linguagens de programação

Se você já conhece uma linguagem de programação, pode usar esse conhecimento para aprender outra mais rapidamente. Por exemplo, se você é um desenvolvedor Python aprendendo JavaScript, pode usar o Copilot como tradutor.

Cole uma função Python no Copilot Chat e pergunte: “Converta isso para JavaScript e explique as principais diferenças”.

O Copilot não só fornecerá o código traduzido, mas também apontará alterações importantes na sintaxe e padrões específicos da linguagem.

Por exemplo, ele pode mostrar como uma compreensão de lista Python é semelhante ao uso de map() e filter() em JavaScript. Isso ajuda você a construir um mapa mental entre os conceitos que você já conhece e a nova sintaxe que está aprendendo.

Para ver como os agentes de IA estão transformando o fluxo de trabalho de codificação, assista a esta demonstração que mostra os assistentes de codificação de IA em ação e como eles podem acelerar seu processo de desenvolvimento.

Melhores práticas para aprender programação com o GitHub Copilot

É fácil cair em maus hábitos com a IA, como confiar cegamente em todas as sugestões ou deixar que ela pense por você. Isso leva a um conhecimento superficial e à incapacidade de resolver problemas por conta própria.

Para evitar isso, você precisa de algumas regras básicas. Pense nessas práticas recomendadas como barreiras de proteção que garantem que você esteja usando o Copilot para se tornar mais inteligente, e não para terceirizar seu cérebro.

Verifique antes de confiar: o Copilot pode cometer erros e cometerá erros. Ele pode sugerir códigos com erros, ineficientes ou desatualizados. Sempre teste suas sugestões e certifique-se de entender por que elas funcionam antes de prosseguir.

Escreva primeiro, depois verifique: tente escrever o código sozinho primeiro. Quando terminar ou ficar preso, peça ao Copilot para revisar seu trabalho ou oferecer uma alternativa. Isso transforma a ferramenta em um revisor de código, não em uma muleta.

Sempre pergunte “por que”: nunca aceite um trecho de código sem entendê-lo. Se o Copilot lhe der uma solução, sua próxima pergunta deve ser sempre: “Por que isso funciona?” ou “Por que isso é melhor do que minha abordagem original?”

Defina desafios de aprendizagem: para suas sessões de prática, tente desativar completamente as sugestões em linha. Force-se a confiar apenas no Copilot Chat quando estiver realmente empacado. Isso desenvolve resiliência mental.

Documente o que você aprende: quando o Copilot lhe ensinar um novo conceito, reserve um momento para anotá-lo com suas próprias palavras. Manter um quando o Copilot lhe ensinar um novo conceito, reserve um momento para anotá-lo com suas próprias palavras. Manter um arquivo de anotações dedicado ajuda na retenção do conhecimento.

Seja específico com suas perguntas: perguntas vagas levam a respostas vagas. Em vez de perguntar “Como faço para programar?”, pergunte “Sou um iniciante tentando aprender a criar uma classe em Python. Você pode me mostrar um exemplo simples com explicações?”

📚 Leia também: Como a IA está remodelando as funções dos programadores mais rápido do que você imagina

Limitações do uso do GitHub Copilot para aprender programação

Acreditar que uma ferramenta de IA é um tutor perfeito e onisciente é um erro. Essa confiança equivocada pode levar você a incorporar código com erros em seus projetos ou ser reprovado em uma entrevista técnica por não conseguir explicar o código que a IA escreveu para você.

Para usá-lo de forma eficaz, você precisa ser honesto sobre suas limitações. Veja o que você deve observar. 👀

Pode produzir código incorreto: o Copilot é treinado com uma grande quantidade de código público do GitHub, e esse código inclui bugs. Não presuma que suas sugestões são perfeitas. Sempre teste-as.

As explicações podem ser superficiais: às vezes, as explicações do Copilot são superficiais. Ele pode dizer o que um trecho de código faz, mas talvez não seja capaz de explicar os princípios fundamentais e profundos da ciência da computação por trás dele.

Existe o risco de dependência excessiva: se você se acostumar a ter seu código escrito para você, sua capacidade de resolver problemas enfraquecerá. Você deve se envolver ativamente com a ferramenta para evitar isso.

Tem contexto limitado: o Copilot pode ver os arquivos que você tem abertos, mas não entende a arquitetura de todo o seu projeto. Suas sugestões podem fazer sentido para um arquivo, mas causar problemas em outros lugares.

O licenciamento pode ser complicado: como é treinado em código público, o Copilot pode ocasionalmente sugerir código muito semelhante ao código sob uma licença de código aberto restritiva. Isso é algo a se ter em mente para projetos que você planeja publicar. É importante observar que o GitHub Copilot não é de código aberto; é um produto comercial proprietário.

Requer conexão com a internet: todas as suas solicitações são processadas na nuvem, portanto, você não pode usá-lo para aprender se estiver offline.

Perguntas frequentes

Sim, o GitHub Copilot é gratuito para estudantes, professores e mantenedores de projetos populares de código aberto verificados. Você precisará se inscrever através do GitHub Student Developer Pack e verificar seu status.

Iniciantes podem usá-lo sem problemas, especialmente o recurso Copilot Chat para fazer perguntas. No entanto, ter algum conhecimento básico da linguagem escolhida ajudará você a avaliar melhor se as sugestões da IA são boas ou não.

Os maiores pontos fortes do Copilot para o aprendizado são sua profunda integração com editores populares como o VS Code e seu poderoso Copilot Chat. Embora existam alternativas, o treinamento do Copilot com a vasta quantidade de código no GitHub muitas vezes lhe dá uma vantagem na compreensão do contexto de projetos de aprendizado comuns. É claro que, se você é um usuário do ClickUp, pode simplesmente usar a IA integrada (ClickUp Brain) e o assistente de codificação autônomo Codegen para aprender enquanto trabalha.