Os 15+ melhores prompts da Grok AI e como usá-los

A maioria de nós experimentou o Grok AI da mesma forma que experimentamos todos os outros chatbots: fizemos uma pergunta rápida, demos uma olhada na resposta e seguimos em frente. Mas o Grok não é mais apenas mais um bot.

Em um único ano, ele atraiu quase 687 milhões de visitas na web, subindo discretamente para o nível superior das ferramentas sobre as quais sua equipe realmente fala. Ao mesmo tempo, ele ainda tem cerca de 24 vezes menos visitantes únicos do que o ChatGPT, o que significa que a maioria das pessoas mal está começando a descobrir o que os prompts do Grok AI podem fazer no trabalho real.

Este artigo aborda essa lacuna, discutindo como transformar o Grok em um parceiro confiável para pesquisas aprofundadas, planejamento e até mesmo geração de imagens com prompts que fornecem o formato de resultado exato que seus projetos exigem.

O que torna uma sugestão boa para o Grok?

Quando as instruções da Grok AI funcionam, é porque elas informam ao modelo o que você deseja, por que deseja e o que espera ver no final.

1. Clareza e especificidade

Os melhores prompts parecem breves resumos criativos. O Grok é ótimo para pesquisa, mas você precisa:

Especifique intervalos de tempo, regiões, métricas e até mesmo quais concorrentes incluir.

Especifique fontes acadêmicas versus fontes gerais da web.

Solicite citações, verificações de confiabilidade e transparência.

Às vezes, você precisa verificar manualmente informações importantes. No entanto, quanto mais clara for sua solicitação, melhor será o uso do Grok.

2. Contexto e definição de funções

O Grok se comporta de maneira muito diferente quando sabe quem está fingindo ser: assistente acadêmico, analista técnico, especialista em conformidade ou estrategista de marketing.

A função e o contexto indicam ao modelo qual lente aplicar à mesma pergunta, para que a resposta pareça relevante para sua equipe.

3. Especificação do formato de resultado

Todo prompt eficaz termina informando ao Grok como estruturar o resultado — relatório, lista de verificação, tabela comparativa, roteiro com etapas. Os prompts de pesquisa que funcionam melhor sempre definem um formato que você pode colar diretamente em um documento ou tarefa.

4. Acompanhamento com perguntas esclarecedoras

Pense na primeira resposta como um rascunho. Faça perguntas complementares, restrinja o escopo e corrija mal-entendidos. Essa rápida troca de mensagens transforma uma resposta genérica em algo baseado em seus exemplos e dados do mundo real.

🧠 Você sabia: O tamanho do mercado global de engenharia de prompts foi estimado em US$ 222,1 milhões em 2023 e deve atingir US$ 2,06 bilhões até 2030, crescendo a uma taxa composta anual de 32,8%.

Prompts que você pode usar com o Grok

É aqui que as sugestões da Grok AI passam da teoria para algo que você pode copiar como está ou ajustar de acordo com suas especificações. Nas próximas seções, vamos explicar como escrever sugestões eficazes e compartilhar exemplos prontos para cinco especializações do setor.

Observação: usaremos a versão básica/gratuita do Grok AI para executar nossos prompts de amostra e dar uma ideia de como eles funcionam. No entanto, os planos pagos SuperGrok e SuperGrok Heavy devem fornecer resultados e ofertas ainda melhores.

1. Criação de conteúdo e mídias sociais

Para conteúdo e redes sociais, o Grok funciona melhor quando você o trata como um parceiro criativo, não como um gerador de calendários. Ignore “faça-me um plano de conteúdo” e crie alguns blocos de prompts reutilizáveis que você pode inserir em qualquer tópico.

Comece com ângulos de ideias:

Dê-me cinco ângulos de conteúdo que desafiem uma crença comum em [seu setor] sobre [tópico] Transforme essa ideia em três formatos: um vídeo de destaque, uma publicação no LinkedIn e um carrossel educativo

Em seguida, acrescente mudanças de perspectiva e ganchos:

Reescreva este tópico através dos olhos de um novato, um especialista e um cético, com um gancho forte para cada um Qual é a ideia mais inesperada ou subestimada escondida neste tópico?

Você também pode usar um modelo de prompt simples para ganchos rápidos:

Dê-me três ângulos para este tópico, cada um com um gancho, um ponto-chave e uma chamada à ação simples

Grok gerando ângulos de conteúdo em resposta ao nosso prompt

📮ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com a segurança. Mas e se a IA fosse incorporada ao seu espaço de trabalho e já fosse segura? O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele entende prompts em linguagem simples, resolvendo todas as três preocupações relacionadas à adoção da IA, ao mesmo tempo em que conecta seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

2. Pesquisa e resumo

O Grok se destaca quando você o trata como um analista júnior trabalhando com um briefing conciso, em vez de uma caixa de pesquisa de IA de uma linha. Você fornece a fonte, a tarefa e o formato de resultado e, em seguida, deixa que ele cuide do trabalho pesado de análise e resumo.

Para pesquisas aprofundadas ou artigos acadêmicos, comece colando o texto completo ou os links principais e, em seguida, explique o que é importante para você. Por exemplo:

Extraia as principais conclusões, metodologia, limitações e questões futuras Sinalize onde os dados parecem fracos ou desatualizados Compare isso com as outras duas fontes que compartilharei a seguir

Termine cada prompt definindo a estrutura de que você precisa. Isso pode ser:

Forneça um resumo executivo e, em seguida, apresente as conclusões com citações Crie uma seção curta de críticas e uma lista de perguntas abertas que eu possa transformar em tarefas

🧠 Você sabia? 45% dos participantes da nossa pesquisa afirmam que mantêm abas de pesquisa relacionadas ao trabalho abertas por semanas. Para outros 23%, essas abas preciosas incluem conversas de chat com IA repletas de contexto. Basicamente, a grande maioria está terceirizando a memória e o contexto para abas frágeis do navegador. Repita conosco: abas não são bases de conhecimento. 👀 O ClickUp BrainGPT muda o jogo aqui. Este superaplicativo de IA permite pesquisar seu espaço de trabalho, interagir com vários modelos de IA e até mesmo usar comandos de voz para recuperar o contexto a partir de uma única interface.

3. Geração de código e visualização de dados

Dê ao Grok um briefing técnico completo. Ele funciona melhor quando você explica a tarefa como faria para um desenvolvedor júnior e a vincula a dados reais.

Em vez de “escrever uma API”, especifique a solicitação, as bibliotecas e os casos extremos. Por exemplo:

Escreva uma rota Node.js Express que lide com um POST para /api/users, valide username e password, salve no MongoDB com Mongoose, retorne 201 em caso de sucesso e 400 com uma mensagem de erro em caso de falha Crie um componente React que chame /api/user/:id, mostre um estado de carregamento, lide com erros e exiba nome, e-mail e avatar usando Material UI Escreva testes unitários pytest para esta função [colocar função] que abranjam caminhos felizes e casos extremos

Você também pode pedir ao Grok para transformar os resultados em gráficos:

Usando este CSV [colar], sugira 2–3 gráficos úteis e escreva o código Python com Matplotlib para gerá-los, além de uma breve análise do que cada gráfico mostra

4. Edição ou geração de imagens através do modelo de imagem do Grok

Uma coisa interessante sobre a geração de imagens do Grok é que você não precisa usar “linguagem técnica de prompt ”. Na página inicial do chat, escolha “Criar imagem” e o Imagine by Grok AI será aberto, onde você poderá gerar imagens usando uma linguagem simples e clara.

Pense em quatro partes ao escrever um prompt:

Assunto

Mude o que você deseja

Humor

Estilo

Por exemplo:

Foto de um produto: garrafa de água reutilizável em uma mesa, iluminação mais clara, ambiente aconchegante, estilo de estúdio suave

Você pode então acumular edições de uma só vez. Peça ao Grok para clarear a cena, trocar o fundo e adicionar texto sobreposto em uma única solicitação, em vez de três prompts separados.

Você pode tentar algo como “luz da hora dourada com sombras suaves e dramáticas” para obter uma aparência mais refinada.

💡 Dica profissional: ao testar orientações visuais, salve as melhores imagens e seus prompts como um modelo rápido no ClickUp Docs. Você pode inserir fotos do antes e depois no mesmo documento e analisá-las com sua equipe em um único lugar.

5. Prompts avançados ou de nível superior para o Grok (nível de engenharia)

Este é o momento em que você pode selecionar o modo Expert para utilizar seu prompt do Grok AI. O modo Expert é onde o Grok começa a agir como um cérebro extra em sua equipe técnica. Ele permite que o modelo passe por etapas intermediárias de raciocínio antes de responder, o que é perfeito para problemas difíceis de engenharia.

Uma boa sugestão principal é algo que você reutiliza em várias tarefas, não algo pontual. Por exemplo:

Você é um engenheiro de nível básico. Preciso de ajuda para projetar e implementar o seguinte sistema: [breve descrição]. Trabalhe em quatro etapas

Reafirme o objetivo, as entradas, as restrições e as condições de falha com suas próprias palavras

Proponha três arquiteturas, compare as vantagens e desvantagens (desempenho, complexidade, custo, confiabilidade, adequação às habilidades da equipe)

Escolha um e pense no design passo a passo no modo Think: fluxos de dados, APIs, estruturas de dados, tratamento de erros e observabilidade

Produza código pronto para produção para o caminho principal, testes básicos e um breve registro de riscos com perguntas em aberto que devo validar com minha equipe

💡 Dica profissional: salve um prompt principal como este em um espaço compartilhado, para que toda a sua equipe use o mesmo processo, e atualize-o com pequenos ajustes sempre que sua pilha ou padrões mudarem.

Passo a passo: como criar prompts eficazes do Grok

Antes de colar um monte de texto no Grok, é útil desacelerar e construir a solicitação em camadas. Aqui está uma estrutura simples que você pode reutilizar na maioria das tarefas.

Comece escolhendo o modo certo: use Fast para rascunhos rápidos, Expert ou Heavy quando precisar de raciocínio avançado ou análises mais profundas. Ative o DeepSearch quando precisar de respostas baseadas na web.

Adicione o contexto certo: anexe arquivos, cole dados ou adicione conteúdo de texto do Drive ou OneDrive, para que o Grok não precise adivinhar. Mencione o que é cada arquivo e como você deseja que ele seja usado.

Escolha uma persona adequada: um assistente de redação , revisor jurídico ou uma persona de projeto personalizada orienta o Grok para o tom e a profundidade que você espera.

Escreva um objetivo claro : defina o objetivo em uma frase e, em seguida, adicione quaisquer restrições importantes. Mencione o público, a duração, as regiões ou as ferramentas que são importantes para você.

Conclua com um formato de resultado preciso: peça seções, marcadores, tabelas ou blocos de código para que você possa inserir o resultado diretamente em documentos, apresentações ou tarefas.

Erros e armadilhas comuns ao usar o Grok

Mesmo prompts bem estruturados do Grok AI podem falhar se a maneira como você trabalha com o Grok atrapalhar. Esses três hábitos limitam discretamente a qualidade de cada resposta.

Aceitando a primeira resposta

A primeira resposta raramente é a versão final. Trate-a como um ponto de partida e peça ao Grok para refinar seu processo. Tente fazer perguntas complementares como:

“Esta parte é útil. Você poderia explicar melhor [ponto específico]?”

“Quais são as possíveis desvantagens dessa abordagem?”

“Você pode dar um exemplo concreto para a minha situação?”

Ignorando seu estilo de aprendizagem

Se a explicação não fizer sentido, diga ao Grok como você aprende melhor para que ele possa moldar o resultado de acordo com o seu cérebro. Use prompts como:

“Eu aprendo melhor visualmente. Você pode usar um diagrama ou tabela?”

“Divida isso em etapas simples que eu possa seguir”

“Explique com exemplos reais de equipes de software”

Não se baseie em conversas anteriores

Começar do zero todas as vezes descarta o contexto e retarda a compreensão. Consulte bate-papos e resultados anteriores:

“Com base em nossa última pesquisa sobre [tópico], eis o que tentei e o que aconteceu. O que devo ajustar a seguir?”

Onde o Grok se destaca e onde fica aquém

O Grok pode ser brilhante no contexto certo e frustrante no contexto errado. É útil saber onde o modelo se destaca naturalmente e onde você ainda precisa de proteções.

Prós

Lida bem com perguntas complexas, especialmente quando você precisa de uma análise em camadas sobre temas jurídicos, técnicos ou de produtos.

Recupera dados e informações da web em tempo real para tarefas relacionadas a notícias, finanças e pesquisa, para que as respostas não pareçam obsoletas.

Funciona com texto, código e imagens, o que facilita manter tudo em uma única conversa, em vez de ter que alternar entre várias ferramentas.

Mantém o contexto em conversas longas, para que você possa iterar a mesma ideia em vez de ter que explicar seu projeto novamente todas as vezes.

Contras

Ainda tem menor adoção e menos integrações do que os concorrentes, o que se traduz em falta de plug-ins, fluxos de trabalho e documentação.

O acesso em tempo real a fontes online pode introduzir preconceitos, conteúdo desatualizado ou baixa confiabilidade se você não solicitar ativamente citações e verificações de fontes.

O alinhamento estreito com o ecossistema X pode ser limitante se sua equipe utiliza outras plataformas e precisa de uma infraestrutura neutra.

O suporte para desenvolvedores e empresas ainda está em fase de desenvolvimento, portanto, as equipes que criam sistemas complexos com o Grok geralmente precisam de ferramentas extras de validação, monitoramento e backup.

Alternativa ao Grok para fluxos de trabalho diários

O Grok ainda tem muito a evoluir. Embora seu modo de voz seja impressionante, sua geração de imagens parece subdesenvolvida. Agora, se você precisa usar uma ferramenta de IA para escrever, outra para gerar imagens e ainda outra para gerar ou corrigir códigos, isso resulta em uma proliferação de IA. Ou seja, várias ferramentas de IA que não conseguem se comunicar entre si, não têm conhecimento do seu trabalho e acumulam taxas de assinatura. Portanto, você precisa de uma alternativa ao Grok que possa coexistir (ou, às vezes, substituir) o Grok em sua pilha. Uma dessas alternativas é o ClickUp Brain, um assistente abrangente com tecnologia de IA dentro da plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp. O ClickUp Brain é um conjunto de recursos de IA perfeitamente integrados ao espaço de trabalho do ClickUp. Você pode usá-lo exatamente onde seus projetos já estão, para que ele possa extrair o contexto real do projeto, tarefas e comentários em cada resposta.

Sugestão de teste para ver como o ClickUp Brain funciona com a revisão e o resumo de documentos

Como o ClickUp Brain melhora o uso do Grok sozinho

Veja como o ClickUp Brain resolve algumas das limitações que você encontrará com os prompts independentes do Grok:

Contexto profundo do trabalho ao vivo: o ClickUp Brain pode ver suas tarefas, documentos, comentários e status, para que as respostas reflitam as prioridades em relação aos prazos.

Ações nativas do fluxo de trabalho: em vez de copiar respostas de volta para as ferramentas, ele pode criar tarefas, atualizar campos, gerar subtarefas e registrar resumos exatamente onde sua equipe trabalha.

Assistência consciente da função: CSMs, PMs, engenheiros e líderes podem usar a mesma IA, mas obter resultados diferentes — resumos de status, notas de stand-up, listas de verificação de correção de bugs ou resumos executivos.

Pesquisa entre ferramentas com o ClickUp BrainGPT: O ClickUp BrainGPT extrai o contexto do ClickUp e de aplicativos conectados (como Drive ou Slack), para que você possa responder a perguntas com uma visão completa, em vez de ter que alternar entre várias guias de IA.

Redução da dispersão da IA : uma camada de IA oferece suporte a fluxos de trabalho de redação, planejamento, análise e suporte, para que você não precise manter ferramentas separadas no estilo Grok para cada função. uma camada de IA oferece suporte a fluxos de trabalho de redação, planejamento, análise e suporte, para que você não precise manter ferramentas separadas no estilo Grok para cada função.

Segurança de nível empresarial: tudo isso é executado na pilha segura do ClickUp (incluindo controles alinhados com GDPR, ISO, HIPAA e SOC 2), com limites rígidos para treinamento e retenção de dados de terceiros.

Use prompts baseados em funções no ClickUp Brain para atender às necessidades específicas da sua função

Um usuário do Reddit compartilha sua experiência com o ClickUp:

Sim. O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Eu uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ele também edita o que eu escrevo (incrível!). Outra coisa que me ajuda muito é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners.

Sim. O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Eu uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ele também edita o que eu escrevo (incrível!). Outra coisa que me ajuda muito é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners.

Principais maneiras de usar o ClickUp Brain com prompts no estilo Grok

Peça para resumir tarefas, tickets ou documentos longos para que as partes interessadas possam compreender o contexto em poucas linhas.

Transforme uma ideia inicial ou anotações de reunião em uma lista de tarefas estruturada com subtarefas, responsáveis e prazos .

Reescreva ou adapte mensagens para diferentes públicos: clientes, executivos ou equipes internas.

Gere atualizações de status e resumos de progresso para sprints, contas ou projetos em segundos.

Crie modelos padronizados (manuais de integração, estruturas de QBR, listas de verificação de lançamento) a partir de um prompt bem elaborado.

Use o ClickUp BrainGPT para pesquisar no ClickUp + ferramentas externas e, em seguida, redija uma resposta ou plano usando tudo o que ele encontrar.

Insira arquivos ou links e deixe o BrainGPT comparar versões, extrair decisões importantes ou identificar riscos.

Converta notas de voz ou bate-papos rápidos do ClickUp BrainGPT em tarefas do ClickUp para que as ideias não se percam em ferramentas de IA separadas.

Dessa forma, o Grok continua sendo útil para exploração e experimentação, enquanto o ClickUp Brain e o ClickUp BrainGPT lidam com os prompts do dia a dia que precisam de contexto real, propriedade e acompanhamento.

🌟 Bônus: Quer uma assistência de IA semelhante à Grok, mas com maior personalização e fluxos de trabalho em várias etapas? Você vai adorar os Super Agentes de IA do ClickUp. Os Super Agents estão profundamente integrados à plataforma ClickUp, com acesso às tarefas, documentos, chats e aplicativos conectados do seu espaço de trabalho. Você pode criar, configurar, personalizar e controlar os Super Agents, incluindo suas permissões, memória e quais ferramentas/dados eles podem acessar. Eles foram projetados para interações colaborativas, intuitivas e flexíveis dentro do ClickUp, incluindo a busca por aprovação humana para ações críticas.

Gere prompts de IA mais inteligentes com o ClickUp

Se há uma lição a ser aprendida com tudo isso, é que o Grok é tão forte quanto as instruções que você lhe dá. Funções claras, resultados estruturados e acompanhamentos inteligentes transformam-no de uma janela de bate-papo em um parceiro confiável para pesquisa, código e trabalho criativo.

Também vimos armadilhas comuns, estratégias mais inteligentes para melhorias e onde o Grok ainda precisa do apoio de ferramentas como ClickUp Brain e ClickUp BrainGPT para manter tudo vinculado a projetos e pessoas reais.

Se você está pronto para reduzir a expansão da IA e construir um sistema mais conectado para o trabalho da sua equipe, adoraríamos conversar com você. Experimente o ClickUp gratuitamente para explorar como essa configuração poderia ser.

Perguntas frequentes (FAQ)

Os prompts da Grok AI são as instruções escritas que você dá à Grok para realizar uma tarefa: pesquisa, redação, codificação ou análise. Bons prompts definem o objetivo, o contexto e o formato do resultado para que as equipes possam realmente usar o resultado em seu fluxo de trabalho.

Seja específico sobre o público, as restrições e a estrutura que você deseja. Compartilhe o material de origem, peça um raciocínio passo a passo e sempre faça um acompanhamento com refinamentos. Trate a primeira resposta como um rascunho que você irá aprimorar, não como a resposta final.

Sim. Você pode descrever o assunto, a mudança desejada, o clima e o estilo em linguagem simples e, em seguida, empilhar edições como “iluminar, alterar o fundo e adicionar texto ao título”. É ideal para visuais conceituais rápidos e recursos prontos para redes sociais.

Um prompt padrão resolve uma tarefa. Um prompt mestre ou avançado funciona como um modelo reutilizável: define funções, restrições, etapas de raciocínio e estrutura de resultados para que o Grok possa lidar com trabalhos complexos e de várias etapas de forma consistente em todos os projetos e equipes.

O Grok é ótimo para exploração, elaboração e apoio à tomada de decisões, mas não deve substituir a revisão humana. Para trabalhos de alto risco ou regulamentados, use-o para revelar opções e insights e, em seguida, valide fatos, dados e decisões com especialistas na área.