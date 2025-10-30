Mais de 25 prompts da Sora AI para criar a magia do texto para vídeo

E se uma linha de texto pudesse se tornar um vídeo totalmente renderizado?

Isso não é mais um experimento teórico — é a realidade diária dos primeiros usuários do Sora AI, uma ferramenta de vídeo generativa que está fazendo mais do que apenas acelerar a produção. Ela está remodelando a forma como as equipes criativas pensam sobre a narrativa visual: menos refinamento, mais iteração. Menos rascunhos, insights mais rápidos.

E o mundo criativo percebeu isso.

É claro que, com qualquer nova ferramenta de IA, a internet rapidamente se enche de conselhos, dicas e... piadas. Um exemplo disso é esta conversa no Reddit zombando da busca pelos “melhores” prompts do Sora AI:

Mas, por trás dos memes, há um potencial real. Ferramentas como o Sora AI capacitam profissionais de marketing, criadores e equipes de produto a ampliar a geração de vídeos, a narrativa e a automação de conteúdo visual sem esforço.

Nesta postagem do blog, exploraremos alguns prompts do Sora AI que ajudarão você a criar conteúdo para seu público-alvo. Como bônus, veremos o ClickUp como a melhor alternativa ao Sora AI! 🏁

O que é o Sora AI?

via Sora AI

O Sora AI é um modelo generativo de texto para vídeo desenvolvido pela OpenAI que cria videoclipes curtos e de alta qualidade a partir de prompts em linguagem natural. Ele pode produzir cenas com: Vários personagens interagindo naturalmente

Movimento da câmera e perspectiva cinematográfica

Ambientes detalhados e iluminação consistente

Física lógica e coerência temporal entre os quadros

A ferramenta de IA também pode estender vídeos existentes, gerando novos quadros e usando uma combinação de arquiteturas de difusão e transformador para produzir resultados temporalmente consistentes e visualmente coerentes.

O que são prompts da Sora AI?

Os prompts da Sora AI são instruções que você dá à IA de texto para vídeo da OpenAI para dar vida às suas ideias em vídeos de até um minuto de duração. Você pode definir tudo, desde o movimento dos personagens e a iluminação até os ângulos da câmera e o tom emocional. Mantenha-os claros (menos de 120 palavras), vívidos e estruturados, como um mini storyboard em forma de texto.

O Sora adora especificidade. Diga a ele o que acontece, onde e como é a sensação.

✅ Exemplo de prompt:

“Um designer esboça wireframes em um estúdio iluminado pelo sol, com jazz suave tocando ao fundo.”

“Um designer esboça wireframes em um estúdio iluminado pelo sol, com jazz suave tocando ao fundo.”

Isso é clareza cinematográfica em menos de 20 palavras.

Benefícios do uso de prompts de IA na criação de vídeos

Aqui estão alguns benefícios de usar os prompts da Sora AI para a criação de vídeos:

Acelera a produção de vídeos , gerando conteúdo rapidamente a partir de entradas de texto simples

Expande as possibilidades criativas ao traduzir ideias imaginativas em cenas visuais.

Minimiza o custo de produção, eliminando a necessidade de atores, câmeras e edições complexas

Permite a personalização e customização de conteúdo de vídeo em escala com prompts variados

Melhora a consistência em vídeos com várias cenas ou várias tomadas por meio do controle guiado por prompts

Facilita a prototipagem rápida e a iteração de conceitos de vídeo antes da produção completa

Dimensiona projetos e permite que você colabore remotamente com acessibilidade baseada em nuvem

🔍 Você sabia? Pesquisas descobriram que vídeos sintéticos gerados por IA (usando avatares em vez de apresentadores filmados) produziram ganhos de aprendizagem equivalentes aos vídeos tradicionais, sugerindo que vídeos de alta qualidade não significam mais necessariamente grandes estúdios.

Quer um manual de marketing de IA pronto para usar? Assista a este guia rápido para ver como equipes reais usam a IA para segmentar leads, escrever mais rápido e medir o que importa, sem a necessidade de uma reformulação tecnológica.

Como escrever prompts eficazes do Sora AI

A maneira como você descreve uma cena, personagem ou ação molda diretamente o resultado do vídeo. Portanto, saber como escrever instruções claras, concisas e criativas é fundamental.

Veja como escrever prompts claros e eficazes para o Sora AI:

Passo 1: Defina primeiro seu objetivo

Pergunte: Que história estou contando? Um tutorial rápido, uma revelação dramática ou um clipe de produto aconchegante? Seu objetivo determina o ritmo, o tom e o clima visual.

📌 Por exemplo, um prompt como “uma demonstração elegante do produto destacando os recursos do aplicativo com movimento minimalista da interface do usuário” será muito diferente de “uma demonstração divertida do produto mostrando o mesmo aplicativo com cores brilhantes e ícones no estilo cartoon. ”

Declarar a intenção antecipadamente mantém seus recursos visuais consistentes e alinhados à marca.

Pense no tom, estilo e plataforma de destino antes de adicionar detalhes da cena; isso economiza tempo nas iterações.

🔍 Você sabia? Uma pesquisa em grande escala descobriu que 91% dos profissionais de marketing já incorporam alguma forma de IA em seus fluxos de trabalho de vídeo, e 85% deles afirmam que isso reduziu os custos.

Etapa 2: estruture os prompts em torno de elementos-chave

Todo prompt eficaz abrange seis elementos essenciais: Quem, Ação, Cenário, Câmera, Iluminação, Som.

Exemplo de detalhamento do prompt:

Assunto e ação: “Um gerente de produto gesticula enquanto apresenta um painel holográfico flutuando à sua frente”

Cenário e ambiente: “Escritório moderno e bem iluminado, com paredes de vidro que deixam entrar a luz do sol e reflexos sutis nas superfícies polidas”

Câmera e enquadramento: “Plano médio, perspectiva baixa e íntima, filmagem cinematográfica, lente de 50 mm, profundidade de campo rasa”

Iluminação e cor: “Iluminação suave e quente, leve brilho cinematográfico, enfatizando a interface holográfica”

Som e ambiente: “Cliques de teclado, conversas fracas no escritório, música ambiente suave”

💡 Dica profissional: use verbos que mostram movimento, como “desliza”, “gira” e “desliza”, para tornar as animações mais naturais.

Passo 3: mantenha as descrições vívidas, mas concisas

Evite prompts vagos do Sora AI, como “mostre um produto legal”. Em vez disso, detalhe a cena: “O usuário desliza pelo painel interativo enquanto gráficos animados são atualizados em tempo real. ” A especificidade orienta o Sora, deixando espaço para a criatividade da IA.

Etapa 4: Adicione personalizações

Assuma o controle do movimento, estilo e iterações do seu vídeo para torná-lo verdadeiramente seu:

Controle o movimento e o tempo: Divida sequências complexas em partes claras. Por exemplo: “ O gerente caminha até a mesa, toca no holograma e amplia as métricas do painel. ” Isso garante transições suaves e evita falhas em vídeos com várias tomadas

Estilos ou estética de referência: Ancore seus recursos visuais com dicas de gênero ou design: “Estilo comercial de startup de tecnologia, interface do usuário futurista, detalhes vibrantes em neon” ou “animação 2D minimalista para anúncio em mídia social”. Referências cinematográficas familiares ajudam o Sora a manter recursos visuais consistentes

💡 Dica profissional: trate os prompts do Sora AI como rascunhos. Gere uma versão → ajuste um elemento (ângulo da câmera, iluminação ou cor) → execute novamente. Se os resultados não forem satisfatórios, simplifique primeiro: bloqueie uma ação ou configuração importante e, em seguida, aumente gradualmente a complexidade

Etapa 5: use imagens e defina os parâmetros da API

Quer uma aparência consistente dos personagens ou dos produtos em vários vídeos? Forneça uma imagem de referência junto com sua sugestão. É perfeito para lançamentos de produtos em que os visuais da marca precisam permanecer uniformes.

Você também deve especificar a duração do vídeo, a resolução e a versão do modelo na API, em vez de no texto do prompt. Clipes curtos (4 a 8 segundos) são mais fáceis de gerenciar e unir em sequências mais longas, mantendo o movimento suave e a coerência.

Principais prompts do Sora AI para diferentes casos de uso

O Sora AI muda a forma como as equipes fazem brainstorming, criam storyboards e produzem vídeos. E para obter o vídeo ou a imagem ideal, você não precisa se tornar um engenheiro de prompts.

Aqui estão algumas ideias de prompts para diferentes áreas:

Marketing e publicidade

Um anúncio cinematográfico para um café

📌 Caso de uso: Narração da história da marca, campanhas, anúncios sociais e promoções de produtos.

Crie um anúncio cinematográfico de 20 segundos mostrando o proprietário de uma pequena empresa abrindo seu café ao amanhecer, capturando o calor, o aroma e o espírito comunitário Crie uma apresentação elegante do produto para um smartwatch, destacando o monitoramento de atividades físicas, o design minimalista e cenas de estilo de vida ativo Visualize uma montagem em ritmo acelerado de uma campanha de marketing global em outdoors, telefones e plataformas sociais Produza um vídeo vertical curto para as redes sociais apresentando o uso real de uma marca de produtos de cuidados com a pele sustentáveis sob luz natural

💡 Dica profissional: Especifique os movimentos da câmera (panorâmica, zoom dolly, varredura aérea) para obter visuais dinâmicos, semelhantes aos de anúncios. Você também pode incluir termos de gradação de cores, como “tons cinematográficos quentes”

Criação de conteúdo e mídia

Vídeo do YouTube com movimentos de câmera cinematográficos

📌 Caso de uso: Narração de histórias, introduções/conclusões, conteúdo de formato curto e experimentação visual.

Crie uma introdução de 15 segundos para o YouTube com uma câmera cinematográfica percorrendo um estúdio aconchegante e criativo, repleto de iluminação ambiente e materiais de arte Gere um lapso de tempo de um artista esboçando um mural que se transforma em uma versão digital na tela Produza um curta-metragem narrativo sobre um cineasta em busca de inspiração pelas ruas chuvosas da cidade à noite Crie imagens B-roll em loop para um fundo de podcast — iluminação suave, câmera em movimento, configuração minimalista da mesa

💡 Dica profissional: inclua detalhes como proporção da imagem (16:9 ou 9:16) e movimento da câmera para que o resultado final se adapte à plataforma — isso faz uma grande diferença, como mostrado nestes exemplos de engenharia de prompts.

Produto e tecnologia

Um guia passo a passo para armazenamento em nuvem

📌 Caso de uso: Explicações sobre recursos, integração, apresentações para investidores, narrativa da visão do produto.

Mostre uma animação perfeita de um usuário interagindo com um aplicativo móvel, destacando as etapas de integração e transições suaves Crie uma demonstração visual de um espaço de trabalho de IA futurista com interfaces holográficas flutuantes, colaboração diversificada em equipe e visualizações de dados Produza um vídeo explicativo simples e minimalista mostrando como o armazenamento em nuvem mantém os dados sincronizados em vários dispositivos Gere um vídeo com a visão do produto, mostrando a evolução de um dispositivo doméstico inteligente, desde o esboço até o uso no mundo real

🔍 Você sabia? 99% dos profissionais de marketing que usam vídeos acreditam que eles melhoraram a compreensão dos usuários sobre seus produtos ou serviços.

Quando um cão é mais esperto que seu dono: um dos prompts mais engraçados do Sora AI até agora É fácil pensar no Sora AI como uma ferramenta para narrativas cinematográficas ou montagens melancólicas, mas ele também é um playground para prompts inteligentes, absurdos e estranhamente charmosos como este: Ideia de prompt:“Um cachorro senta-se orgulhosamente ao lado de seu dono durante um piquenique ensolarado no parque. O dono segura uma fatia de pizza e diz: ‘Não, essa comida é minha’. O cachorro fica triste... então, lentamente, pega um smartphone com a pata, faz um pedido de pizza online e espera com satisfação enquanto o entregador passa direto pelo dono chocado e entrega a caixa ao cachorro.” Ideia de prompt:“Um cachorro senta-se orgulhosamente ao lado de seu dono durante um piquenique ensolarado no parque. O dono segura uma fatia de pizza e diz: ‘Não, essa comida é minha’. O cachorro fica triste... então, lentamente, pega um smartphone com a pata, faz um pedido de pizza online e espera com satisfação enquanto o entregador passa direto pelo dono chocado e entrega a caixa ao cachorro.”

Comunicações corporativas

Vídeos ou imagens para integração corporativa

📌 Caso de uso: Narração interna, recrutamento, integração e construção de cultura.

Gere um vídeo profissional, mas acolhedor, mostrando diversos funcionários colaborando em um ambiente de escritório híbrido Crie um vídeo cultural destacando o trabalho em equipe, a inclusão e os marcos da empresa em estilo documentário Produza uma animação de integração apresentando os valores e a missão da empresa aos novos contratados Visualize uma cena de mensagem de liderança com um executivo se dirigindo aos funcionários em uma reunião com iluminação natural e um tom coloquial

Comércio eletrônico e varejo

Experimentando um produto ecológico

📌 Caso de uso: Lançamentos de produtos, lookbooks e apresentações nas redes sociais.

Crie um vídeo de moda com modelos caminhando por diferentes paisagens urbanas, cada roupa refletindo uma estação do ano Crie um vídeo de unboxing simples e minimalista para um perfume sofisticado com fotos macro e iluminação dramática Mostre um cliente navegando por uma loja online, adicionando produtos ecológicos ao carrinho e recebendo o pedido em uma embalagem sustentável Produza uma sequência visual mostrando a transformação de um cômodo antes e depois usando produtos de decoração para casa

Viagens e hospitalidade

Um viajante solitário em um terreno arenoso e rochoso

📌 Caso de uso: Marketing de destinos, experiências, narrativa visual.

Crie uma montagem cinematográfica de viagem de um casal explorando cidades costeiras com imagens de drone e iluminação da hora dourada Gere uma imagem aérea que faz a transição de um resort de luxo para experiências culturais e culinárias locais Produza um vídeo narrativo mostrando um viajante solitário escrevendo em seu diário e tirando fotos em trilhas montanhosas pitorescas Visualize uma experiência em um hotel, desde o check-in até o café da manhã com vista para o mar, sob uma suave iluminação natural

🔍 Você sabia? 41% das marcas relataram que estão usando IA para a criação de vídeos.

🤩 Bônus: prompts de imagem

A imagem principal de um produto

📌 Caso de uso: visuais de campanha, fotos de produtos e recursos de mídia social.

Gere uma apresentação fotorrealista de um smartwatch em uma mesa minimalista com a suave luz da manhã Crie um anúncio visual cinematográfico para mídias sociais apresentando o proprietário de uma pequena empresa abrindo seu café ao amanhecer Produza uma imagem de destaque de alto contraste de um novo produto para a pele com texturas naturais e um fundo limpo Visualize um outdoor digital dinâmico exibindo várias campanhas de uma marca global em uma rua movimentada de Tóquio

📮 Insight do ClickUp: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com tecnologia de IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens de IA para criar um visual com base no seu prompt. É o aplicativo completo para o trabalho que permite que você crie ideias, visualize e execute mais rapidamente!

Erros comuns a evitar com os prompts da Sora AI

O Sora AI não é mágico. É um espelho. Se o seu vídeo parece vago, sem graça ou estranho, provavelmente começou com um prompt confuso. Os melhores resultados não têm a ver com ser mais criativo. Têm a ver com ser mais intencional. O Sora não precisa apenas de ideias. Precisa de orientação. Veja como parar de desperdiçar prompts e começar a obter cenas que realmente funcionam.

Não sobrecarregue os prompts com descrições conflitantes ou muitos recursos visuais em uma única imagem

Inclua contexto, como ambiente, iluminação e perspectiva da câmera, para dar base aos seus recursos visuais

Use uma linguagem consistente, pois misturar estilos (por exemplo, “cinematográfico + desenho animado”) pode confundir o modelo e produzir resultados irregulares

Controle o ritmo mencionando o tempo ou as transições de cena para evitar cortes abruptos

Inclua sentimentos ou ações sutis (“ansiedade nervosa em olhares rápidos”) para tornar os resultados mais realistas

Especifique elementos indesejados (“sem sobreposições de texto”, “sem reflexos de lente”) para refinar os resultados finais

Documente prompts eficazes e resultados por categoria para acelerar experimentos futuros

🧠 Curiosidade: Uma pequena loja familiar de tamales em Los Angeles criou um vídeo de 46 segundos em apenas 10 minutos (usando IA para roteiro/voz), e ele se tornou viral com 22 milhões de visualizações em cerca de três semanas, mostrando como a produção de vídeos com IA está nivelando o campo de atuação para pequenas empresas.

Histórias como essas mostram como as ferramentas de vídeo com IA estão se tornando acessíveis — até mesmo pequenas empresas podem viralizar.

Mas o Sora ainda tem algumas limitações. Ele é poderoso, sim, mas ainda não é uma ferramenta totalmente aberta ou pronta para produção para a maioria dos usuários. O modelo ainda está sendo testado e refinado, o que significa que qualquer pessoa que planeje usá-lo para campanhas profissionais ou narrativas longas precisa estar ciente de suas limitações. Pense nisso como uma prova de conceito — notavelmente capaz, mas ainda não estável o suficiente para substituir pipelines de vídeo em grande escala.

Limitações do uso do Sora

Cada versão do Sora traz inovações, mas o modelo ainda apresenta peculiaridades que afetam a aparência e a sensação dos vídeos. Aqui está o que os usuários mais notam — e o que você deve observar se estiver testando-o em comparação com alternativas mais recentes da Sora AI.

Pode ter dificuldades com física realista e relações de causa e efeito, fazendo com que os objetos se movam de forma não natural ou se corrijam sozinhos

Limita os vídeos a durações curtas , normalmente de 20 segundos a um minuto, com clipes mais longos correndo o risco de artefatos visuais ou perda de continuidade

Pode produzir inconsistências em objetos e cenas, como mudanças repentinas de posição, tremulação ou desaparecimento de elementos, o que reduz o realismo

O acesso está limitado no momento , principalmente por convite para usuários iOS em regiões selecionadas, restringindo experimentações e feedbacks mais amplos

Suporta um número limitado de tarefas de vídeo simultâneas, geralmente até duas, com restrições de tempo na disponibilidade das tarefas de até 24 horas

🧠 Curiosidade: A Coca-Cola pegou um único vídeo principal com um comediante popular e usou IA para adaptá-lo automaticamente a 32 mercados diferentes. Eles ajustaram piadas, gírias e até referências visuais para se adequar a cada cultura. O resultado: alcance massivo sem o custo massivo de refilmagens.

Curioso para saber como a IA está remodelando o marketing além da simples geração de vídeos? Este passo a passo aborda como as equipes usam ferramentas como Sora e ClickUp para personalizar conteúdo em escala, reutilizar conteúdo existente e agir mais rapidamente sem perder precisão.

Alternativas ao Sora para explorar

Existem várias ferramentas de IA no mercado que oferecem narrativas cinematográficas, explicações conduzidas por avatares e reutilização inteligente de filmagens. Aqui estão algumas excelentes alternativas ao Sora AI que oferecem muita flexibilidade criativa para atender aos seus objetivos. 🏁

1. ClickUp (ideal para gerenciamento criativo de tarefas e geração de imagens)

Se o Sora AI transforma texto em vídeos, o ClickUp transforma essas ideias em fluxos de trabalho criativos completos. O Sora ajuda você a visualizar a história. O ClickUp ajuda você a construir tudo o que torna essa história real: roteiros, cronogramas, revisões e entrega.

É o Espaço de Trabalho de IA Convergente para equipes que vivem e respiram produção criativa, com tecnologia do ClickUp Brain e seu complemento para desktop, o ClickUp Brain MAX.

Da ideia à execução: como o ClickUp Brain oferece suporte ao trabalho criativo de ponta a ponta

O ClickUp Brain não é apenas um complemento de IA — é o mecanismo criativo no centro do seu espaço de trabalho. Desde a primeira ideia até a entrega final, ele ajuda as equipes a pensar, escrever, visualizar e organizar sem perder o contexto ou o ritmo.

O painel ClickUp Brain unifica ferramentas de ideação, redação e visualização — para que todas as etapas criativas, do roteiro ao storyboard, ocorram em um único lugar

✍️ Roteiro e ideaçãoComece com uma nota de voz rápida e termine com um roteiro pronto para revisão. Com o Talk-to-Text do ClickUp Brain MAX, você pode fazer brainstorming sem usar as mãos e ver as ideias se transformarem em esboços estruturados em segundos — perfeito para uma direção criativa em rápida evolução.

Com o ClickUp Brain MAX, você pode transcrever, estruturar e refinar suas ideias instantaneamente.

O encadeamento de prompts mantém o desenvolvimento lógico da história. Escreva seu prompt inicial do Sora AI em um Doc, expanda-o para um storyboard em outro e peça ao Brain para gerar CTAs ou legendas no próximo — tudo vinculado dentro do seu espaço de trabalho.

Precisa de variedade tonal? Tanto o ClickUp Brain quanto o Brain MAX permitem alternar entre os principais LLMs — ClickUp Brain, GPT, Claude e Gemini — para que você possa combinar tom, estilo e profundidade de raciocínio com seu objetivo criativo.

Troque de modelos para experimentar:

Claude para profundidade emocional

GPT para ganchos atraentes

Brain para precisão contextual vinculada aos dados do seu projeto

Exemplo de prompt: “Escreva um roteiro de 15 segundos para um teaser de produto com 45 a 50 palavras. Forneça duas variações de tom.” → O Brain gera ambas as versões, armazena-as em um documento e vincula cada versão à sua tarefa, para que nada seja perdido entre a redação e a produção.

Exemplo de prompt: “Escreva um roteiro de 15 segundos para um teaser de produto com 45 a 50 palavras. Forneça duas variações de tom.” → O Brain gera ambas as versões, armazena-as em um documento e vincula cada versão à sua tarefa, para que nada seja perdido entre a redação e a produção.

Para projetos colaborativos, um estrategista pode resumir as percepções do público no Claude, enquanto um redator aprimora o texto no GPT — tudo dentro do mesmo tópico, mantendo sua equipe sincronizada.

🖼 Geração de imagens e recursos prontos para animação

O ClickUp Brain não se resume apenas a palavras — ele também é uma ferramenta visual poderosa. Gere instantaneamente recursos visuais de referência, moodboards, paletas de cores, fotos de produtos ou conceitos ambientais diretamente no Docs ou Whiteboards. Cada imagem está vinculada à sua tarefa de campanha, para que nada se perca em um aplicativo separado.

Por exemplo, você pode solicitar ao ClickUp Brain para “Gerar um moodboard para uma campanha de bem-estar”. O resultado aparece instantaneamente no seu Doc, pronto para orientar suas sugestões de vídeo ou conceitos de campanha do Sora.

Moodboard e imagens de referência geradas por IA criadas diretamente no ClickUp Brain

Você também pode gerar imagens conceituais do produto e anexá-las às tarefas do ClickUp nas campanhas, garantindo que todas as referências criativas estejam acessíveis para revisão e iteração.

Os recursos visuais gerados pelo ClickUp Brain são anexados às tarefas da campanha, garantindo que todas as referências criativas estejam acessíveis para revisão e iteração

Ao refinar seu próximo vídeo Sora, essas imagens servem como referências de prompt, garantindo que o tom, a textura e o enquadramento permaneçam consistentes em todos os recursos. Depois que os recursos visuais forem aprovados, exporte-os para o Canva, Kapwing ou Runway para animação. O ClickUp rastreia automaticamente todas as versões, comentários e feedback, para que você nunca perca de vista o progresso.

Exemplo de prompt: “Gere três quadros conceituais para um anúncio de bem-estar de 20 segundos com diferentes ambientes de iluminação.” → O Brain produz as imagens, anexa-as a uma tarefa e configura um fluxo de trabalho de aprovação com prazos.

Exemplo de prompt: “Gere três quadros conceituais para um anúncio de bem-estar de 20 segundos com diferentes ambientes de iluminação.” → O Brain produz as imagens, anexa-as a uma tarefa e configura um fluxo de trabalho de aprovação com prazos.

🎬 Storyboard, feedback e iteração

A criação de storyboards é fácil com o ClickUp Brain. Gere instruções claras, quadro a quadro — ângulo da câmera, estilo de iluminação e tom emocional — e mapeie-as visualmente em um quadro branco, para que sua equipe sempre saiba o que vem a seguir.

Por exemplo, você pode solicitar: “Esboce seis quadros de storyboard para um teaser de 25 segundos. Inclua a emoção, o tipo de câmera e a referência de iluminação para cada um”. O resultado é um storyboard detalhado, pronto para revisão.

Exemplo de prompt: “Esboce seis quadros de storyboard para um teaser de 25 segundos. Inclua a emoção, o tipo de câmera e a referência de iluminação para cada um.” → Coloque os resultados em um quadro branco, marque sua equipe e acompanhe o progresso à medida que cada quadro evolui.

Quadros de storyboard gerados pelo ClickUp Brain, cada um com anotações sobre detalhes de câmera, iluminação e emoção para um planejamento preciso da produção de vídeo

Exemplo de prompt: “Esboce seis quadros de storyboard para um teaser de 25 segundos. Inclua a emoção, o tipo de câmera e a referência de iluminação para cada um.”

→ Coloque os resultados em um quadro branco, marque sua equipe e acompanhe o progresso à medida que cada quadro evolui.

Quando o primeiro rascunho do vídeo do Sora estiver pronto, envie-o para o ClickUp para revisão. O Brain resume os comentários com data e hora dos revisores e os transforma automaticamente em edições acionáveis. Cada rodada de feedback se torna uma lista de tarefas, não um buraco negro.

Após o lançamento, use os AI Cards para resumir os insights da campanha — quais recursos visuais ou roteiros tiveram melhor desempenho — e armazene esse aprendizado na biblioteca criativa da sua equipe para projetos futuros.

Os quadros brancos do ClickUp oferecem aos usuários do Sora a tela visual que faltava: o espaço entre o “prompt” e a “produção”. Planeje, mapeie e colabore em seus storyboards, sequências de campanha ou conceitos de humor antes que tudo seja publicado.

Converta suas ideias criativas em tarefas ClickUp acionáveis a partir do seu quadro branco

Com o ClickUp Brain, você pode gerar imagens de IA diretamente nos quadros brancos — visualize momentos importantes, ângulos de produtos ou conceitos de humor sem sair da tela. Coloque esses recursos visuais ao lado de notas, roteiros ou imagens de vídeo do Sora e, em seguida, converta cada elemento em uma tarefa ou thread de feedback à medida que o projeto evolui.

Quadro colaborativo em ação — os membros da equipe geram, organizam e atribuem trabalhos criativos, garantindo que todas as ideias sejam viáveis e rastreáveis

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Seus recursos abrangentes de personalização podem ser um pouco complicados para iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

Esta avaliação do G2 explica isso muito bem:

O ClickUp está em alta ultimamente, com muitos recursos lançados recentemente. Eles acabaram de lançar a geração de imagens, que também é muito legal. Adoro como a nova IA agente torna super fácil usar e encontrar tarefas, subtarefas, listas, documentos, formulários e qualquer outra coisa. Isso me ajuda a acompanhar os projetos de vendas muito bem. É uma ferramenta excelente, com um suporte ao cliente incrível. Sem dúvida, a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos.

O Clickup está em alta ultimamente, com muitos recursos lançados recentemente. Eles acabaram de lançar a geração de imagens, que também é muito legal. Adoro como a nova IA agente torna tudo muito fácil de usar e encontrar tarefas, subtarefas, listas, documentos, formulários e qualquer outra coisa. Isso me ajuda a acompanhar os projetos de vendas muito bem. É uma ferramenta excelente, com um suporte ao cliente incrível. Sem dúvida, a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos.

2. Runway ML (ideal para a criação cinematográfica de texto para vídeo)

via Runway ML

O Runway ML é uma plataforma criativa baseada em nuvem que permite que profissionais de marketing e equipes de produto gerem, editem e transformem conteúdo visual e de vídeo usando ferramentas avançadas de IA. O gerador de vídeo com IA oferece um modelo Gen-4 que permite aos usuários sintetizar vídeos em qualquer estilo imaginável. A plataforma também oferece um conjunto abrangente de ferramentas para edição de conteúdo.

Melhores recursos do Runway ML

Use ferramentas com tecnologia de IA para modificar vídeos, incluindo remoção de fundo, substituição de objetos e transformações de cena

Aplique efeitos de nível profissional, como gradação de cores, câmera lenta e desfoque de rosto

Aproveite os benefícios de uma infraestrutura em nuvem que oferece suporte a processamento de alto desempenho

Limitações do Runway ML

Os usuários reclamam que ele usa muitos créditos para cenas curtas

Preços do Runway ML

Gratuito

Padrão: US$ 15/mês por usuário

Pro: US$ 35/mês por usuário

Ilimitado: US$ 95/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Runway ML

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

3. Pika Labs (ideal para vídeos rápidos para redes sociais)

via Pika Labs

A Pika Labs converte texto e imagens em vídeos curtos envolventes para diferentes fins, como publicações em redes sociais, materiais de marketing ou demonstrações de produtos. Os usuários podem inserir texto descritivo ou fazer upload de imagens, e a plataforma gera vídeos em vários estilos, incluindo cinematográfico, animado e cartoon.

Os melhores recursos do Pika Labs

Aprimore os vídeos com efeitos criativos como Poke It e Tear It para adicionar um toque único ao seu conteúdo

Exporte vídeos em formatos otimizados para plataformas como TikTok, Instagram e YouTube Shorts

Acesse a plataforma a partir de qualquer dispositivo com conexão à Internet

Limitações do Pika Labs

As animações geradas podem carecer de detalhes coerentes

Preços da Pika Labs

Gratuito

Padrão: US$ 10/mês

Pro: US$ 35/mês

Preço: US$ 95/mês

Avaliações e comentários da Pika Labs

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

4. Dream Machine (ideal para vídeos realistas com IA)

via Dream Machine

O Dream Machine da Luma Labs usa o modelo Ray2 da Luma para oferecer visuais cinematográficos com movimentos naturais e física precisa.

O gerador de arte com IA cria videoclipes de 10 segundos com resolução de 1080p, com a opção de aumentar para 4K. Acesse-o por meio de uma interface web e um aplicativo iOS, tornando-o conveniente para os usuários criarem e editarem em qualquer lugar.

Melhores recursos do Dream Machine

Organize e gerencie projetos de vídeo usando o recurso Boards para uma colaboração simplificada.

Melhore a qualidade e os recursos visuais com o modelo de imagem Photon, que oferece suporte a iterações rápidas.

Mantenha a uniformidade na representação dos personagens fornecendo uma única imagem de referência.

Limitações do Dream Machine

Manter a integridade visual em resoluções mais altas requer edição extra.

Preços do Dream Machine

Gratuito

Lite: US$ 9,99/mês

Mais: $29,99/mês

Ilimitado: US$ 94,99/mês

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Dream Machine

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? De acordo com o Interactive Advertising Bureau (IAB), 30% dos anúncios em vídeo digital já são criados do zero ou aprimorados usando IA generativa.

5. Makefilm (ideal para conteúdo refinado gerado por IA)

via Makefilm

O Makefilm oferece um poderoso gerador de vídeos com tecnologia de IA que converte prompts de texto simples em vídeos totalmente realizados. Seu gerador de voz com IA oferece acesso a mais de 200 vozes em mais de 20 idiomas, permitindo uma narração realista e expressiva.

Adicione e remova legendas, subtítulos e marcas d'água para garantir que você tenha controle total sobre a aparência do seu vídeo.

Melhores recursos do Makefilm

Incorpore ou elimine elementos de texto para personalizar a mensagem do seu vídeo.

Use tecnologia avançada de IA para apagar textos ou logotipos indesejados de forma limpa.

Extraia pontos-chave e crie resumos concisos de vídeos mais longos.

Limitações do Makefilm

Suas vozes integradas soam robóticas e carecem de prosódia natural.

Preços do Makefilm

Gratuito

Pro: A partir de US$ 29/mês

Lite: US$ 9,9/mês

Avaliações e comentários do Makefilm

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: a Cadbury Índia realizou uma das campanhas de vídeo com IA mais inteligentes de todos os tempos. Eles usaram IA generativa para permitir que milhares de proprietários de lojas locais criassem anúncios personalizados com Shah Rukh Khan, exibindo o nome de suas lojas. Um vídeo principal se transformou em milhares de vídeos exclusivos, cada um promovendo um negócio local diferente.

Recomendamos que você use o ClickUp!

Dominar os prompts do Sora AI é a maneira de dar vida à sua imaginação na tela. Mas, uma vez que o vídeo existe, o verdadeiro trabalho criativo começa: escrever roteiros, coletar feedback, gerenciar aprovações e dimensionar ideias em campanhas.

É aí que o ClickUp entra em cena — não como mais uma ferramenta criativa, mas como o sistema operacional por trás de suas ideias. Ele mantém seus storyboards, recursos visuais e aprovações no mesmo espaço onde você escreve, acompanha e entrega. Você pode até mesmo gerar recursos visuais aqui, exportá-los para animar e manter todas as edições ou revisões conectadas em um único fluxo de trabalho.

Assim, quando a próxima campanha começar, você não terá apenas um vídeo, mas também todo o mecanismo criativo que o produziu.

👉 Experimente o ClickUp gratuitamente e veja como todas as ideias podem fluir do prompt à produção sem perder o ritmo.