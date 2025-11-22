Os 10 melhores modelos de agendamento do monday.com para equipes

Quando se trata de sucesso nos negócios, o timing é tudo. Mas como garantir que sua equipe não fique correndo para cumprir prazos?

Pesquisas descobriram que até 80% dos projetos de TI não conseguem atingir seus objetivos, sofrem atrasos ou excedem significativamente seu orçamento. Sem um cronograma claro, mesmo os projetos mais bem planejados podem desmoronar mais rápido do que você consegue dizer “reunião às 15h”.

É aí que os modelos de agendamento do monday.com entram em ação, como seu super-herói pessoal da produtividade. Esses modelos tornam mais fácil do que nunca agendar tarefas, acompanhar o progresso das tarefas e definir prazos claros.

Neste artigo, abordaremos 10 modelos gratuitos de agendamento do Monday.com. Como bônus, exploraremos mais tarde alternativas úteis do ClickUp que oferecem mais valor!

O que torna um modelo de agendamento bom?

Um bom modelo de agendamento é uma ferramenta que mantém sua equipe organizada, suas tarefas em dia e seu projeto funcionando perfeitamente. Ele deve ser fácil de editar, personalizável para atender às suas necessidades e flexível o suficiente para se adaptar à medida que os prazos mudam ou as tarefas são alteradas.

Procure modelos que ofereçam:

✅ Uma estrutura clara e organizada para facilitar o gerenciamento de tarefas

✅ Campos editáveis para atribuições de tarefas, prazos e tarefas específicas

✅ Seções codificadas por cores para priorizar tarefas importantes

✅ Blocos de tempo para gerenciar horas de trabalho e turnos

✅ Integração com visualizações de calendário para atualizações em tempo real

Com esses recursos essenciais, um modelo de agendamento da monday.com se torna um verdadeiro trunfo para sua equipe, ajudando você a acompanhar o andamento das tarefas e monitorar o progresso sem esforço.

Modelos de agendamento em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos do Monday.com e do ClickUp:

10 modelos de agendamento da Monday.com

Ter os processos e ferramentas de agendamento certos pode ser a diferença entre cumprir prazos e ver as tarefas se acumularem. Uma das maneiras mais simples de se manter no caminho certo é usar modelos de agendamento (melhor ainda se forem gratuitos e fáceis de usar!).

Aqui estão 10 modelos gratuitos da monday.com para ajudá-lo a gerenciar seu fluxo de trabalho, manter a produtividade e aproveitar ao máximo seu tempo!

1. Modelo de programação semanal de trabalho

É segunda-feira, 9h02, e a reunião já está fora do controle: duas pessoas trocaram de turno, uma esqueceu de passar informações a um cliente e o quadro de cobertura parece uma obra de arte abstrata.

Para resolver isso, o Modelo de Cronograma Semanal de Trabalho da Monday.com foi projetado para trazer clareza e eficiência a um dos aspectos mais negligenciados das operações comerciais, ou seja, os horários de trabalho dos funcionários.

Gerentes e colegas de equipe podem acessar o cronograma em tempo real, garantindo que todos estejam em sintonia quanto aos turnos de trabalho, atribuições de tarefas e horários de trabalho.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Crie agendas semanais detalhadas com itens acionáveis, tarefas e prioridades.

Atribua tarefas específicas aos membros da equipe e monitore as horas de trabalho em cada etapa.

Importe e exporte facilmente para o Excel para atualizações fáceis.

✨ Ideal para: gerentes de RH, líderes de equipe e gerentes de operações que buscam otimizar o agendamento da equipe e garantir a cobertura durante o horário de trabalho.

💡 Dica profissional: Precisa de ajuda para se manter produtivo enquanto trabalha em casa? Estabeleça um espaço de trabalho dedicado e defina limites claros para minimizar distrações e maximizar o foco. Melhor ainda, use a visualização Home do ClickUp para organizar suas prioridades e tarefas diárias em um só lugar, para que você sempre saiba em que se concentrar a seguir.

2. Modelo de cronograma de construção

Pense neste modelo como um set de produção para um filme de assalto — cada cena tem um local, equipe, adereços e um cronograma preciso. Se um elemento falhar, toda a sequência precisa ser reescrita.

Este Modelo de Cronograma de Construção da Monday.com fornece um cronograma dinâmico para acompanhar o progresso, monitorar dependências e garantir que as etapas sejam cumpridas dentro do prazo. Isso pode ajudá-lo a gerenciar seu projeto de construção, dividindo-o em várias partes, o que facilita muito a alocação do orçamento e o gerenciamento de tarefas.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Divida seu projeto de construção em fases gerenciáveis, atribua tarefas e acompanhe o orçamento em tempo real.

Trace marcos e defina dependências para garantir que as tarefas sejam concluídas na ordem certa.

Compartilhe quadros e acesse visualizações do painel com clientes e equipes para obter atualizações em tempo real.

✨ Ideal para: gerentes de projetos de construção, empreiteiros e equipes de design que precisam estar a par dos cronogramas, orçamentos e marcos.

📖 Leia também: Técnicas de gerenciamento de tempo: 11 métodos para experimentar hoje

3. Modelo de programação de trabalho remoto

Gerenciar uma equipe remota distribuída pode ser desafiador, especialmente quando se trata de garantir que todos permaneçam alinhados e produtivos.

O Modelo de Agenda de Trabalho Remoto da Monday.com ajuda você a criar uma agenda de trabalho remoto clara e estruturada para sua equipe distribuída, garantindo que todos saibam quando se apresentar, quais são suas tarefas e como colaborar de forma eficaz a partir de qualquer local.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Defina o horário de trabalho para os membros da equipe em diferentes fusos horários

Priorize tarefas e crie itens de ação para um melhor gerenciamento de tarefas.

As atualizações em tempo real permitem uma colaboração perfeita entre as equipes, mesmo em diferentes partes do mundo.

✨ Ideal para: gerentes de equipes remotas e freelancers que buscam uma maneira de otimizar agendas virtuais e melhorar o fluxo de tarefas.

💡 Dica profissional: O agendamento de projetos pode ser complexo, pois envolve equilibrar prazos, dependências, recursos e atualizações em várias plataformas. O ClickUp Brain MAX atua como seu assistente de agendamento com tecnologia de IA. Veja como: Pesquisa unificada: pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web para localizar arquivos, documentos e anexos.

Crie e agende tarefas por voz: basta dizer “Agende a revisão do projeto para a próxima terça-feira e atribua a Sarah” e o recurso Talk to Text configura a tarefa, o prazo e o responsável instantaneamente.

Crie e organize fluxos de trabalho complexos para projetos: informe o Brain MAX sobre o seu projeto e ele irá gerar, vincular e agendar automaticamente todas as tarefas dependentes, do início ao fim.

Substitua várias ferramentas de IA desconectadas e aproveite modelos externos de IA prontos para uso, como ChatGPT, Claude e Gemini, com uma solução pronta para empresas que entende o seu contexto de trabalho. Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX. Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de IA, use sua voz para realizar tarefas, criar documentos, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais.

4. Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos

A maioria dos cronogramas começa como um arco limpo e termina como um emaranhado. O segredo não é mais reuniões, mas sim um plano vivo que se atualiza e informa o que mudou, quando e por quê.

Fique por dentro dos prazos dos projetos e do andamento das tarefas com este Modelo de Cronograma de Gerenciamento de Projetos da Monday.com. Ele permite que você atribua tarefas, gerencie dependências e acompanhe o fluxo de trabalho da sua equipe do início ao fim, ao mesmo tempo em que oferece flexibilidade para escolher diferentes visualizações para gerenciar seu projeto.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Visualize o cronograma do seu projeto usando diferentes visualizações, como gráficos de Gantt ou quadros Kanban.

Acompanhe as dependências das tarefas e priorize projetos de forma eficaz.

Gerencie facilmente arquivos, recursos e orçamentos associados às tarefas.

✨ Ideal para: gerentes de projeto e equipes que precisam de um cronograma simples, organizado e visual para manter seus projetos em dia.

💡 Dica profissional: configurar os elementos essenciais certos para trabalhar em casa pode fazer toda a diferença. Invista em móveis ergonômicos e ferramentas tecnológicas para criar um ambiente que promova concentração, conforto e eficiência.

5. Modelo de calendário de conteúdo

As equipes de marketing e os criadores de conteúdo sabem como pode ser difícil cumprir os prazos de conteúdo e conciliar várias tarefas ao mesmo tempo.

O modelo de calendário de conteúdo da Monday.com garante que os prazos de conteúdo sejam cumpridos e que todos permaneçam no caminho certo. Este modelo permite que você organize tudo, desde publicações em blogs até campanhas nas redes sociais, atribuições de tarefas e fluxo de trabalho de conteúdo.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe o conteúdo desde a criação até a publicação com prazos claros e progresso das tarefas.

Use códigos de cores para organizar o conteúdo por tipo ou campanha.

Configure lembretes automáticos para garantir que os prazos nunca sejam perdidos.

✨ Ideal para: equipes de marketing, gerentes de mídia social e criadores de conteúdo que precisam manter os projetos em andamento sem perder prazos.

👀 Curiosidade: Criada por Francesco Cirillo no final dos anos 80, a Técnica Pomodoro consiste em trabalhar por 25 minutos, seguidos de um breve intervalo. Esse método simples de agendamento ajuda a melhorar a produtividade, dividindo o dia de trabalho em intervalos gerenciáveis, mantendo você focado e com energia.

📖 Leia também: Software de gerenciamento de tarefas: o guia definitivo

6. Modelo de calendário de trabalho

Imagine o seguinte: é meio da semana e três prazos coincidem — sua ligação para o cliente, uma entrega na fábrica e aquela fatura freelance que você prometeu enviar “ontem”. Sem um sistema compartilhado, os cronogramas se tornam adivinhação.

O modelo de calendário de trabalho oferece a todos os membros da equipe clareza sobre o que deve ser feito, quando e quem é o responsável. Ele oferece uma visualização centralizada do calendário, onde você pode atribuir datas de vencimento, definir prazos e sincronizar com ferramentas como o Google Agenda. Com colunas de arrastar e soltar, você pode personalizar fluxos de trabalho, acompanhar status e manter os projetos alinhados.

As automações integradas eliminam acompanhamentos repetitivos, enquanto as integrações garantem que tarefas, arquivos e reuniões fiquem em um único lugar para facilitar o acesso.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Planeje tarefas semanais, mensais e trimestrais com prazos claros.

Visualize as cargas de trabalho usando várias visualizações, como Calendário, Gantt ou Linha do tempo.

Automatize lembretes e atualizações para manter os projetos dentro do prazo.

Sincronize com ferramentas como Google Agenda e Zoom para um planejamento centralizado.

✨ Ideal para: Freelancers que coordenam vários clientes e equipes de produção que gerenciam cronogramas de produção e precisam de visibilidade sobre horários variáveis.

🎥 Assista: Como usar a IA para tarefas do dia a dia

7. Modelo de tarefas semanais

Os designers brincam dizendo que o feedback sempre vem em três partes: “Aumente, destaque e podemos tentar outra versão?” Sem um sistema, essas iterações se acumulam rapidamente. Este modelo ajuda as equipes criativas a manter o fluxo de revisões sem perder de vista os prazos.

O Modelo de Tarefas Semanais de Design da Monday.com ajuda as equipes de design a manter suas tarefas organizadas, acompanhar as iterações de design e garantir que todos os prazos sejam cumpridos com estilo.

Você pode usar visualizações como linhas do tempo ou gráficos para ver quando os rascunhos devem ser entregues e se os projetos estão atrasados. Todos os arquivos de design — desde maquetes até exportações finais — podem ser mantidos em um único espaço de trabalho, reduzindo as intermináveis cadeias de e-mails com o assunto “versão_final_v3”.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Filtre as tarefas por membros da equipe para evitar sobrecarregar ou subutilizar seus designers.

Use as visualizações Gantt para gerenciar prazos e gráficos de progresso para monitorar tarefas.

Mantenha todos os recursos de design organizados em um só lugar para facilitar o acesso.

✨ Ideal para: equipes de design, diretores criativos e líderes de projeto que desejam otimizar seus fluxos de trabalho criativos.

📖 Leia também: IA para gerenciamento de tempo: como a inteligência artificial pode ajudar

8. Modelos de fluxos de trabalho vencedores com automações

Todo escritório tem aquele gargalo: as solicitações se acumulam nas caixas de entrada, as aprovações desaparecem nas conversas e ninguém sabe quem está cuidando do quê. O modelo Fluxos de Trabalho Vencedores com Automações transforma esse caos em ordem, convertendo as solicitações em um processo automatizado e simplificado.

Este modelo permite coletar, gerenciar e acompanhar solicitações internas a partir de um painel central. Os formulários capturam todos os detalhes necessários antecipadamente, enquanto as automações atribuem solicitações, enviam lembretes e acionam atualizações sem esforço manual.

Com várias visualizações, como Tabela, Calendário e Gráfico, você pode analisar de onde vêm as solicitações, identificar gargalos e ajustar os fluxos de trabalho de acordo.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Colete solicitações estruturadas instantaneamente com formulários e acompanhe-as em um único hub.

Encaminhe aprovações e atribuições automaticamente para as pessoas certas.

Analise as tendências de solicitações por departamento ou tipo com gráficos visuais.

Mantenha o progresso transparente com atualizações e notificações automáticas.

As integrações com o Gmail, Dropbox e SurveyMonkey mantêm os arquivos e comunicações relacionados sincronizados.

✨ Ideal para: equipes de operações, gerentes de RH e chefes de departamento que desejam centralizar e automatizar o gerenciamento de solicitações em grande escala.

👀 Curiosidade: o calendário maia, que remonta pelo menos ao século V a.C., era um sistema altamente preciso que superava o calendário gregoriano moderno. Em 900 d.C., ele havia sido refinado para uma precisão ainda maior, oferecendo um exemplo impressionante da genialidade antiga em matéria de programação.

9. Modelo de contextualização de sprints

Os sprints têm como objetivo criar um ritmo, mas sem o contexto certo, eles parecem uma corrida em círculos.

O modelo Contextualizing Sprints da Monday.com ajuda você a organizar seu roteiro de produtos, acompanhar o progresso e garantir que sua equipe permaneça alinhada. Ele também garante que as equipes de produtos tenham uma visão geral — como cada sprint se relaciona com o roteiro e apoia as metas de longo prazo.

Aqui você pode mapear marcos em uma linha do tempo visual, facilitando o alinhamento das tarefas diárias com as metas estratégicas. As dependências podem ser plotadas para garantir que um sprint se encaixe perfeitamente no próximo.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Visualize o roteiro do seu produto com gráficos de Gantt para obter clareza e alinhamento.

Acompanhe sprints, dependências de tarefas e o progresso da equipe em todos os departamentos.

Use painéis em tempo real para monitorar o desempenho e tomar decisões baseadas em dados.

✨ Ideal para: gerentes de produto, equipes de desenvolvimento e equipes Scrum que precisam acompanhar e priorizar seus sprints de produto.

10. Modelo de projeto único

Quantas vezes os gerentes de projeto dizem isso em voz alta: “Metade do meu trabalho é buscar atualizações, a outra metade é perceber que eu deveria ter perguntado ontem”? Um único quadro de projetos elimina a necessidade de buscar informações — tudo fica em uma única linha do tempo.

O modelo de projeto único da Monday.com é perfeito para gerenciar projetos individuais do início ao fim. Com lembretes automáticos de prazos, você não perderá o controle de tarefas críticas, e as várias opções de visualização permitem que as partes interessadas vejam o mesmo plano como um quadro Kanban, um calendário ou um gráfico de Gantt.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Defina marcos do projeto e acompanhe o progresso das tarefas com várias visualizações personalizáveis.

Categorize as tarefas por prioridade e status para obter visibilidade em tempo real.

Automatize lembretes e prazos para tarefas específicas e garanta que nenhum detalhe do projeto seja esquecido.

✨ Ideal para: gerentes de projeto, líderes de equipe e qualquer pessoa que lida com um projeto que exige atribuições de tarefas e cronogramas claros.

Limitações do Monday.com

Embora o Monday.com ofereça uma grande variedade de modelos de agendamento personalizáveis e recursos de gerenciamento de tarefas, existem algumas limitações que as empresas devem ter em mente, especialmente ao trabalhar com projetos ou equipes maiores e mais complexos.

Embora acompanhe o progresso das tarefas, não possui ferramentas avançadas de relatórios , exigindo ferramentas externas para obter informações detalhadas.

À medida que você cresce, manter agendas de trabalho ou quadros de projetos se torna cada vez mais complexo, exigindo mais esforço manual para garantir a consistência.

Os novos usuários podem achar difícil navegar pelos inúmeros recursos do Monday.com, especialmente ao configurar atribuições de tarefas e prazos.

O plano gratuito tem recursos de automação limitados , o que pode prejudicar as oportunidades de economia de tempo para equipes pequenas.

Ao contrário dos concorrentes, o monday.com não possui recursos dedicados baseados em IA para agendamento preditivo e priorização inteligente de tarefas.

Exportar agendas de trabalho ou quadros complexos para relatórios detalhados pode ser complicado e exigir ferramentas adicionais.

💡 Dica profissional: O Calendário com tecnologia de IA do ClickUp ajuda você a planejar de forma mais inteligente, sugerindo automaticamente os horários ideais para tarefas e reuniões. Ele pode analisar sua carga de trabalho, detectar conflitos e recomendar ajustes para manter seus planos em dia. Com lembretes baseados em IA e reprogramação inteligente, você nunca perderá um prazo.

Modelos alternativos do Monday.com

O problema de usar os modelos do Monday.com não é apenas a dificuldade de configuração. É a questão maior da dispersão do trabalho. As tarefas ficam em um lugar, o feedback em outro e as ideias de campanha em outra ferramenta ainda. 😖

Em pouco tempo, você estará pulando entre planilhas, conversas de chat e documentos pela metade, tentando responder a perguntas simples como “Qual é a última atualização?”. Isso é a dispersão de contexto em ação.

O ClickUp adota uma abordagem melhor. Em vez de espalhar seu plano de marketing por ferramentas desconectadas, os modelos do ClickUp ficam dentro de um Espaço de Trabalho de IA Convergente, onde tarefas, documentos, quadros brancos e automações se conectam.

Você pode começar com um modelo pronto, adaptá-lo ao seu processo específico e ter a certeza de que seu contexto de trabalho permanecerá em um único lugar.

Aqui estão alguns modelos do ClickUp que podem servir como boas alternativas ao Monday:

1. Modelo de programação de 24 horas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje seu dia hora a hora com o modelo de programação de 24 horas do ClickUp.

Já percebeu como um dia pode parecer interminável e muito curto ao mesmo tempo? Esse é o paradoxo da produtividade. O Modelo de Agendamento de 24 Horas do ClickUp ajuda você a controlar cada bloco de tempo para que o dia não controle você.

Este modelo oferece um calendário diário com blocos de tempo, onde você pode registrar tudo, desde prazos de trabalho até rotinas pessoais. Os status personalizados permitem acompanhar as tarefas como “a fazer”, “em andamento” ou “concluída”, enquanto os campos para notas e prioridades adicionam contexto.

Com as visualizações de calendário e quadro, você pode alternar entre uma programação detalhada ou uma visão geral, facilitando a identificação de onde sua energia está sendo direcionada e onde são necessários ajustes.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Divida o seu dia em blocos de tempo dedicados a tarefas e rotinas específicas.

Acompanhe o progresso com status personalizados e marque as conquistas em tempo real.

Adicione notas pessoais ou categorias de tarefas para manter o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Visualize a carga de trabalho diária com as visualizações Calendário, Lista e Quadro.

✨ Ideal para: estudantes, freelancers e profissionais ocupados que precisam maximizar cada hora do seu dia e equilibrar várias prioridades.

💡 Dica profissional: Gosta do estilo antigo dos post-its? Você pode usar post-its online para organizar seus pensamentos e tarefas digitalmente, mantendo tudo em um só lugar sem bagunça. Melhor ainda, você pode experimentar o ClickUp Whiteboards para fazer brainstorming visual, criar notas adesivas digitais e mapear ideias de forma colaborativa. Você pode então complementá-lo com o ClickUp Docs para capturar notas, listas de verificação e itens de ação, garantindo que seus pensamentos estejam sempre organizados e acessíveis.

2. Modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje lançamentos de produtos e acompanhe o progresso com o modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp.

Os lançamentos de produtos raramente ocorrem tão bem quanto prometem as apresentações. Um recurso leva mais tempo do que o esperado, outra dependência fica presa e, de repente, os prazos são perdidos. É por isso que as equipes de desenvolvimento prosperam quando têm um cronograma visual claro que mantém os projetos alinhados desde o início até o lançamento.

O Modelo de Cronograma de Desenvolvimento do ClickUp oferece às equipes um fluxo de trabalho estruturado para a criação e atualização de produtos. Com campos personalizados para registrar o estágio, a duração e as observações, além de várias visualizações, como Gantt e Linha do Tempo, ele garante que todas as atividades tenham um lugar.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Divida grandes objetivos de desenvolvimento em tarefas menores e rastreáveis.

Planeje tempo e recursos com campos personalizados para estimativas e valores reais.

Mapeie cronogramas e marcos com as visualizações Gantt e Timeline.

Mantenha as partes interessadas atualizadas com progressos em tempo real e atualizações de status.

A integração com o Docs facilita a vinculação de metas de projetos e referências técnicas.

✨ Ideal para: Desenvolvedores de software, gerentes de produto e líderes de engenharia que gerenciam o desenvolvimento de produtos em várias etapas com prazos rigorosos.

📮 ClickUp Insight: Estudos mostram que equipes que usam mais de 10 ferramentas para colaboração têm três vezes mais chances de sofrer atrasos nos projetos. Quanto mais ferramentas você usa, mais tempo gasta alternando entre elas e menos tempo dedica ao trabalho em si. Isso leva a uma expansão desnecessária do trabalho. Com o ClickUp, você pode unificar suas tarefas, documentos, calendários e comunicações em uma única plataforma. Desde automação de tarefas com inteligência artificial até fluxos de trabalho personalizáveis, o ClickUp garante que você tenha tudo o que precisa em um só lugar.

3. Modelo de matriz de agendamento ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Priorize e gerencie tarefas com base na urgência com o modelo de matriz de agendamento do ClickUp.

Todos nós conhecemos a sensação de terminar o dia e nos perguntarmos o que conseguimos realizar. Uma matriz de agendamento ajuda a reduzir esse desperdício, mostrando onde a urgência e a importância se cruzam — para que você dedique seu tempo ao que é mais importante.

O modelo de matriz de agendamento do ClickUp organiza as tarefas em quadrantes — urgentes x não urgentes e importantes x menos importantes. Isso facilita a priorização rapidamente e a decisão sobre o que pode ser agendado, delegado ou totalmente descartado.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Visualize e priorize tarefas com base na urgência

Identifique dependências e otimize a alocação de recursos.

Acompanhe o progresso e garanta o alinhamento da equipe com uma clara atribuição de responsabilidades pelas tarefas.

✨ Ideal para: gerentes de projeto que lidam com várias tarefas ou equipes que precisam se manter alinhadas e produtivas.

4. Modelo de bloqueio de agenda do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha o foco com o modelo de bloqueio de agendamento do ClickUp.

O livro Deep Work, de Cal Newport, popularizou a ideia de bloquear o tempo — reservar um tempo protegido para tarefas que exigem alto nível de concentração. Este modelo torna essa filosofia prática, transformando um calendário em uma ferramenta para se concentrar, em vez de se distrair.

O modelo de bloqueio de agenda do ClickUp ajuda você a alocar blocos de tempo específicos para diferentes atividades, garantindo que você permaneça focado em tarefas de alta prioridade sem se distrair. A codificação por cores mantém categorias como reuniões, trabalho criativo ou tarefas administrativas distintas. O resultado: um calendário equilibrado que protege o espaço para um trabalho profundo sem ignorar as demandas do dia a dia.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Reserve tempo para tarefas importantes e mantenha as distrações afastadas.

Visualize o seu dia em um layout simples e intuitivo.

Evite o excesso de agendamento e reserve tempo para pausas.

✨ Ideal para: Empresários e gerentes que desejam aproveitar ao máximo o seu dia com um cronograma focado e dividido em blocos de tempo.

5. Modelo de programação de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as fases e marcos do projeto com o modelo de programação de gerenciamento de projetos do ClickUp.

Os prazos não escapam de uma só vez — eles se desgastam em pequenos incrementos até que, de repente, um marco fica semanas atrasado. Um quadro de programação de projetos ajuda você a identificar o desgaste antecipadamente e a colocar a equipe de volta nos trilhos.

O modelo de programação de gerenciamento de projetos ClickUp estrutura os projetos em fases e marcos, para que cada etapa tenha visibilidade clara. As visualizações Gantt e Timeline mostram dependências, facilitando a transferência de recursos quando surgem gargalos.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Defina prazos e acompanhe o progresso das tarefas com visualizações personalizadas, como Gantt e Linha do tempo.

Organize as tarefas por fase do projeto para garantir clareza e eficiência.

Receba notificações automáticas quando os prazos se aproximarem.

✨ Ideal para: gerentes de projeto que procuram uma ferramenta para ajudar a manter os projetos em dia e muitas equipes alinhadas.

6. Modelo de agendamento em blocos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize seu dia em blocos de tempo com o modelo de agendamento por blocos do ClickUp.

Alguns dias podem parecer um ciclo interminável de tarefas, deixando você com pouco tempo para se concentrar no que realmente importa. O modelo de agendamento por blocos do ClickUp permite dividir o dia em blocos de tempo focados, cada um vinculado a tarefas ou prioridades específicas.

Atribua durações aos blocos para estimar melhor a carga de trabalho e visualize-os com as visualizações Linha do tempo ou Gantt para maior clareza. Ao alocar tempo antecipadamente, você minimiza a mudança de contexto e cria espaço para o trabalho e os intervalos.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Organize seu dia em blocos de tempo para diferentes tarefas e prioridades.

Atribua o tempo estimado para cada tarefa e monitore a carga de trabalho.

Visualize sua programação usando gráficos de Gantt ou cronogramas de tarefas.

✨ Ideal para: Pessoas que precisam alocar tempo específico para se concentrar no trabalho e evitar a sobrecarga de tarefas.

Veja como você pode priorizar suas tarefas em etapas simples:

7. Modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se atualizado com suas metas semanais com o modelo de lista de verificação semanal do ClickUp.

Pense neste modelo como sua versão digital do planejador tradicional, só que mais inteligente, mais organizado e muito menos provável de se perder na sua bolsa. O modelo de lista de verificação semanal do ClickUp ajuda você a priorizar tarefas, definir prazos e manter o controle de suas metas.

Você pode agrupar tarefas por nível de prioridade e marcá-las à medida que avança ao longo da semana. Lembretes integrados garantem que nada seja esquecido, enquanto atualizações de status revelam o que foi feito e o que ainda precisa de atenção.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Organize as tarefas em níveis de prioridade e marque-as à medida que as conclui.

Defina lembretes para garantir a conclusão oportuna de cada tarefa.

Verifique o progresso e avalie sua produtividade semana a semana.

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que precise de uma maneira simples e eficaz de organizar tarefas semanais e manter-se em dia.

💡 Dica profissional: Quer tomar melhores decisões sobre quais tarefas realizar primeiro? Use uma lista de prioridades para classificar suas tarefas com base na urgência e importância, ajudando você a manter o foco no que realmente importa.

8. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Priorize as tarefas diárias e mantenha-se organizado com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp.

Todos nós já tivemos aquela sensação desagradável de terminar o dia com uma lista de tarefas mais longa do que quando começamos. Com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp, você obtém um rastreador diário estruturado que muda o jogo, transformando tarefas dispersas em um plano claro que você pode realmente concluir.

É possível atribuir prazos para cada item, enquanto o acompanhamento do progresso oferece visibilidade instantânea da carga de trabalho. Os lembretes ajudam a manter o ritmo, garantindo que você termine o dia com menos itens inacabados e mais pequenas vitórias.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Priorize as tarefas diárias com status personalizados, como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”.

Defina prazos para cada tarefa e acompanhe o progresso ao longo do dia.

Use lembretes para manter-se em dia com sua programação diária.

✨ Ideal para: Pessoas que querem se manter organizadas e fazer mais a cada dia sem se sentirem sobrecarregadas.

💡 Dica profissional: Está sobrecarregado com sua lista de tarefas? Divida-a em tarefas menores e mais fáceis de realizar. Uma lista de tarefas abrangente ajudará você a manter o controle de suas responsabilidades e a progredir uma tarefa de cada vez.

9. Modelo de programação de turnos de trabalho do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Programe os turnos dos funcionários e acompanhe a cobertura com o modelo de programação de turnos de trabalho do ClickUp.

Pense no seu local de trabalho sem um plano de turnos — é como administrar um restaurante sem um cardápio. O caos é garantido. O modelo de programação de turnos de trabalho do ClickUp mantém as coisas simples, para que você não se afogue em planilhas ou perca transferências.

Este modelo oferece uma agenda visual clara, onde turnos, funções e ausências são acompanhados em um único lugar. Os gerentes podem arrastar e soltar alterações, atribuir turnos rapidamente e compartilhar atualizações em tempo real com suas equipes.

Os campos personalizados registram os motivos de ausência ou chamadas, enquanto as visualizações codificadas por cores facilitam a identificação dos turnos diurnos e noturnos.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Organize turnos por função, horário e membro da equipe designado em uma única lista.

Acompanhe as ausências e chamadas com campos dedicados para maior transparência.

Edite agendas instantaneamente com atualizações do tipo arrastar e soltar.

Compartilhe visualizações em tempo real para manter a equipe alinhada em todos os locais.

✨ Ideal para: gerentes de operações, equipes de RH e supervisores de turno em empresas de varejo, hotelaria ou serviços que precisam de um agendamento rápido e flexível, sem complicações.

💡 Dica útil: gerenciar tarefas pessoais pode ser complicado quando se está ocupado com o trabalho. Crie um sistema de gerenciamento de tarefas pessoais que permita priorizar, programar e acompanhar suas tarefas, garantindo que nada seja esquecido. Com a Lista Pessoal do ClickUp, você pode manter todas as suas tarefas pessoais separadas dos projetos de trabalho, definir prioridades, adicionar prazos e até mesmo criar lembretes. Esse espaço dedicado ajuda você a organizar suas tarefas, visualizar sua carga de trabalho e ficar por dentro de suas responsabilidades pessoais e profissionais — tudo em um só lugar.

10. Modelo de disponibilidade de agenda pessoal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize seus compromissos pessoais com o modelo de disponibilidade de agenda pessoal do ClickUp.

Gerenciar sua semana não deve ser como jogar Tetris no modo difícil. Um rastreador de disponibilidade pessoal transforma esse quebra-cabeça em uma grade organizada, mostrando exatamente onde você tem tempo livre e onde já está comprometido.

O modelo de disponibilidade de agenda pessoal do ClickUp ajuda você a planejar seus compromissos em um calendário semanal para ter uma visão geral estruturada. É fácil identificar conflitos, e a edição por arrastar e soltar facilita o reescalonamento. Ao combinar obrigações pessoais e profissionais em uma única visualização, ele garante que nada fique para trás, seja uma ligação para um cliente ou um jantar em família.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe compromissos e compromissos de forma clara e estruturada.

Visualize a disponibilidade e evite conflitos de agendamento.

Ajuste sua programação conforme necessário com a funcionalidade simples de arrastar e soltar.

✨ Ideal para: Freelancers, estudantes e profissionais ocupados que gerenciam vários compromissos pessoais e profissionais.

Escolha os modelos do ClickUp para otimizar sua programação

Um agendamento eficaz é a base da produtividade e da economia de tempo.

Embora os modelos de agendamento da Monday.com ofereçam flexibilidade para gerenciar suas agendas semanais, o ClickUp entende essa filosofia e vai um passo além com um conjunto completo de ferramentas colaborativas que ajudam você a atingir seus objetivos pessoais e profissionais.

Com modelos de programação semanal personalizáveis, modelos de calendário de trabalho, atualizações em tempo real e gerenciamento fácil de tarefas, ele ajuda você a navegar pelas demandas dinâmicas dos ambientes de trabalho modernos.

Pronto para assumir o controle do seu tempo e fazer mais com modelos personalizáveis e fáceis de usar? Cadastre-se no ClickUp e supere suas metas de produtividade!