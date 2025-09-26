Wispr Flow vs. Superwhisper: qual é a melhor opção para transcrição em tempo real?

Os aplicativos de ditado por voz estão se tornando populares para o trabalho e para uso pessoal, já que a entrada de voz evita o trabalho de digitar sem erros e mantém o ritmo do pensamento rápido.

Wispr Flow e Superwhisper são duas das principais concorrentes. Ao contrário das ferramentas de transcrição palavra por palavra mais antigas, elas permitem que você dite frases completas, tornando a entrada de voz mais rápida e natural, além de facilitar uma comunicação acessível e contínua.

Portanto, a questão é: qual aplicativo oferece o melhor ditado por IA: Wispr Flow ou Superwhisper?

O que é o Wispr Flow?

via Wispr Flow

O Wispr Flow transcreve sua fala em tempo real (em mais de 100 idiomas) para apresentar um texto refinado em um formato estruturado. Ele funciona em qualquer aplicativo (onde você pode digitar), usando tecnologia avançada para fazer edições automáticas e refinamentos no tom.

A ferramenta se adapta ao seu vocabulário, criando um dicionário personalizado que captura termos e acrônimos específicos do setor. Você pode até criar substituições de texto personalizadas para frases usadas com frequência, para não precisar repetir explicações longas ou continuar realizando tarefas repetitivas.

Recursos do Wispr Flow

Vamos examinar os principais recursos do Wispr Flow e como ele difere das ferramentas tradicionais de ditado.

Recurso nº 1: formatação inteligente

O Wispr Flow interpreta sua fala e aplica formatação sensível ao contexto para que o texto se adapte ao estilo da sua mensagem.

Por exemplo, o Flow estrutura automaticamente sua mensagem para soar profissional quando você a usa em um e-mail ou documentação. Mas ele muda o tom para casual e coloquial se você enviar uma mensagem de texto para um amigo.

Quando você diz “primeiro, segundo, terceiro” ao listar itens, o aplicativo cria automaticamente listas numeradas. E se você mudar de ideia no meio da frase (por exemplo, “vamos fazer noite de taco para o jantar... na verdade, vamos fazer pizza”), o Wispr Flow reescreve a mensagem para refletir seu pensamento final: “vamos fazer pizza para o jantar”

👀 Você sabia? O Laboratório Volta, de Alexander Graham Bell, desenvolveu a tecnologia de gravação de voz no final do século XIX, abrindo possibilidades que acabaram levando ao registro da marca “Dictaphone” em 1907.

Recurso nº 2: Notas do Flow

O Flow Notes permite capturar suas ideias espontâneas e transcrever memos de voz em notas estruturadas. Com esse recurso, você pode ditar notas (em qualquer dispositivo) e elas serão sincronizadas automaticamente em todos os seus dispositivos Wispr Flow.

O recurso permite que você capture inspiração no meio de uma tarefa sem precisar alternar entre aplicativos ou perder o foco no seu trabalho principal.

O Wispr Flow também mantém o histórico de voz para texto, permitindo que os usuários consultem facilmente sessões de ditado anteriores e façam edições rápidas no fluxo.

Recurso nº 3: Modo de comando

O Modo de Comando permite que os usuários editem o texto gerado com comandos de voz. Basta selecionar o texto que deseja editar e dizer comandos como:

“Você pode resumir isso para mim?”

“O que isso significa?”

“Você pode transformar isso em tópicos?”

“Você pode traduzir isso para o espanhol?”

O recurso tem o potencial de criar uma experiência consistente de edição controlada por voz, independentemente da sua plataforma de fluxo de trabalho.

🧠 Curiosidade: Em 1877, Thomas Edison criou o fonógrafo, a primeira máquina capaz de gravar e reproduzir som. Sua primeira gravação foi da canção infantil “Mary had a little lamb” (Maria tinha um cordeirinho).”

Recurso nº 4: edições automáticas com IA

O Wispr Flow limpa automaticamente o texto ditado enquanto você fala. Ele remove palavras de preenchimento, corrige erros básicos e formata a saída em frases completas.

Além disso, usando a Biblioteca de trechos, você pode salvar frases ou blocos de texto comumente usados como trechos. Ao dizer uma frase de ativação, o texto completo salvo é inserido na sua transcrição.

Preços do Wispr

Flow Basic: Gratuito

Flow Pro: US$ 15/mês

Flow Teams: US$ 12/usuário/mês (3 ou mais licenças)

Flow Enterprise: Preços personalizados

📮 ClickUp Insight: Apenas 10% dos participantes da nossa pesquisa utilizam assistentes de voz (4%) ou agentes automatizados (6%) para aplicações de IA, enquanto 62% preferem ferramentas de IA conversacionais, como ChatGPT e Claude. A menor adoção de assistentes e agentes pode ser porque essas ferramentas são frequentemente otimizadas para tarefas específicas, como operação sem as mãos ou fluxos de trabalho específicos. O ClickUp oferece o melhor dos dois mundos. O ClickUp Brain funciona como um assistente de IA conversacional que pode ajudá-lo em uma ampla gama de casos de uso. Por outro lado, os agentes com tecnologia de IA nos canais do ClickUp Chat podem responder a perguntas, classificar problemas ou até mesmo lidar com tarefas específicas!

O que é o Superwhisper Flow?

via Superwhisper

O Superwhisper, um aplicativo de ditado de voz com inteligência artificial, foi projetado com uma abordagem que prioriza a privacidade. Com sua funcionalidade offline, seus dados de áudio são processados localmente no dispositivo (sem Wi-Fi) para manter total privacidade e segurança.

O Superwhisper é compatível com modelos locais e em nuvem. Ele oferece acesso ilimitado a modelos de IA, como OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq e outras ferramentas. Como resultado, você pode processar ditados precisos com modelos de linguagem avançados, sem custo adicional.

O Superwhisper suporta mais de 100 idiomas e dialetos, oferece edição controlada por voz, opções de personalização abrangentes e compatibilidade universal com aplicativos. No entanto, o Superwhisper funciona nativamente apenas em dispositivos macOS e iOS.

Recursos do Superwhisper

Desde a tradução de textos ditados em textos organizados até o tratamento de transcrições de arquivos em massa, veja o que torna o Superwhisper uma ferramenta de ditado por IA popular.

Recurso nº 1: Modos inteligentes

O aplicativo Superwhisper oferece modos predefinidos para mensagens, e-mails, notas e reuniões. Você pode criar seus próprios modos personalizados com instruções de IA personalizadas

Você define os requisitos exatos (formatação e estilo) e a ferramenta processa o ditado em seus modelos personalizados de notas de reunião ou documentos técnicos. Em termos mais simples, você obtém um texto estruturado que se alinha aos requisitos do seu fluxo de trabalho.

Recurso nº 2: Substituição de texto

O Superwhisper inclui uma substituição de texto robusta que funciona perfeitamente com o conteúdo ditado. Para reduzir o tempo de ditado, você pode criar atalhos para frases usadas com frequência, termos técnicos ou explicações longas.

A ferramenta também permite criar um dicionário personalizado com palavras que você usa com frequência, para evitar erros repetitivos.

🧠 Curiosidade: Décadas antes das secretárias eletrônicas ou dos telefones celulares, as pessoas costumavam enviar mensagens de voz em pequenos discos personalizados, como cartas em áudio.

Recurso nº 3: Consciência do contexto

O modo Super do Superwhisper captura o contexto do que você está trabalhando e refina o resultado de acordo com isso.

Veja como o Super Mode usa APIs de acessibilidade para reunir três tipos de contexto:

Tipo de contexto O que faz Contexto da aplicação – Identifica seu aplicativo ativo – Lê o texto dos campos de entrada atuais ou do editor de texto Contexto do texto selecionado – Lê qualquer texto que você destacou – Usa a seleção para informar o processamento da IA Conteúdo da área de transferência – Incorpora texto copiado em até 3 segundos após o ditado ou durante o ditado

Recurso nº 4: Transcrição de arquivos

Você pode enviar arquivos de áudio e vídeo, como palestras, reuniões e entrevistas pré-gravadas, para transcrição. A ferramenta os processa em texto estruturado, aplicando as instruções de IA do modo ativo e as preferências de formatação.

Dito isso, você pode fazer alterações no seu modo ativo para aplicar um conjunto diferente de instruções.

👀 Você sabia? Antes dos anos 2000, a maioria das transcrições era feita manualmente por digitadores humanos usando fones de ouvido e pedais para pausar/reproduzir gravações.

Preços do Superwhisper

Gratuito

Prós: US$ 8,49/mês

Vitalício: $249,99

🌟 Bônus: O Wispr Flow e o Superwhisper fornecem uma transcrição, mas param por aí. Você ainda precisa transferir manualmente as notas para suas ferramentas de projeto. O ClickUp Brain MAX mantém tudo no mesmo espaço de trabalho, para que você possa transformar instantaneamente suas ideias ditadas em tarefas, documentos ou comentários sem precisar copiar e colar entre ferramentas.

Wispr Flow vs. Superwhisper para ditado de voz: comparação de recursos

Tanto o Wispr Flow quanto o Superwhisper conquistaram nichos distintos como ferramentas de transcrição com IA. Enquanto o primeiro é conhecido por sua velocidade de transcrição, o segundo construiu sua reputação com base na funcionalidade offline.

Entre o Wispr Flow e o Superwhisper, a escolha geralmente se resume a diferenças em suas nuances.

Antes de explorarmos isso, aqui está uma rápida visão geral para você:

Recursos Wispr Flow Superwhisper Modo mãos livres Ditado contínuo com detecção automática de pausas Modos push-to-talk e gravação contínua Modelos de voz Modelo de transcrição proprietário único Vários modelos de voz: Ultra (nuvem), Nova (nuvem), Ultra Turbo V3 (local), LM studio Consciência do contexto Adaptação automática do tom com base na aplicação Coleta avançada de contexto por meio de APIs de acessibilidade Suporte offline Processamento baseado em nuvem (requer internet) Processamento offline completo com modelos locais Abordagem de privacidade SOC 2 Tipo II, conformidade com HIPAA Conformidade com o GDPR e a CCPA Transcrição de arquivos Não disponível Suporta uploads de arquivos de áudio/vídeo para transcrição Integrações de API Conexões limitadas com modelos de IA de terceiros Acesso abrangente à API para vários fornecedores de IA Acesso ao modelo de IA Modelo de transcrição proprietário com integrações para ChatGPT e Perplexity OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq (modelos em nuvem e locais) Suporte para áudio/arquivos Não suporta uploads de arquivos/transcrição de arquivos de áudio/vídeo Suporta o processamento de arquivos externos de áudio e vídeo: áudio MP3, vídeo MP4, WAV mono com taxa de amostragem de 16 kHz Opções de exportação Projetado principalmente para ditado ao vivo e escrita diretamente em aplicativos, em vez de exportações em lote de arquivos Permite exportar transcrições/textos como TXT, DOCX, PDF. Além disso, pode processar arquivos (áudio/vídeo) e, em seguida, gerar a transcrição em texto Casos de uso Destinado a desenvolvedores, estudantes, escritores, criadores, advogados e empresas Foca em transcrição profissional, processamento de arquivos e fluxos de trabalho críticos para a privacidade

Recurso nº 1: Facilidade de uso e compatibilidade com plataformas

O Wispr Flow funciona em dispositivos Windows, macOS, iOS e Android com sincronização perfeita. Ele funciona como um aplicativo para desktop e iOS, integrando-se a todos os aplicativos nos quais você pode digitar. O Wispr Flow é fácil de usar e tem uma curva de aprendizado suave.

O Superwhisper, por outro lado, funciona exclusivamente em dispositivos macOS e iOS. O aplicativo funciona em todo o sistema por meio de atalhos globais personalizáveis e se integra profundamente às APIs de acessibilidade do macOS 13+. O Superwhisper requer uma configuração extensa e tem uma curva de aprendizado.

🏆 Vencedor: Empate. Escolha o Wispr Flow se você for iniciante e o Superwhisper para necessidades de transcrição mais avançadas.

Recurso nº 2: Suporte ao cliente

Recentemente, o Wispr Flow recebeu muitas críticas no Reddit por seu atendimento ao cliente deficiente. Dito isso, há uma documentação na central de ajuda que você pode consultar.

O Superwhisper possui uma extensa documentação em seu site. O plano Pro também oferece suporte prioritário.

🏆 Vencedor: Superwhisper, com base nos comentários do Reddit sobre o Wispr Flow, onde os usuários reclamam de não receberem resposta da equipe.

Recurso nº 3: Preços

O plano gratuito do Wispr Flow oferece 2.000 palavras por semana, o que atende bem aos usuários casuais, mas limita os fluxos de trabalho de ditado pesados. O plano Pro custa US$ 15 por mês e inclui palavras ilimitadas, Modo de Comando para edição de voz e acesso antecipado a novos recursos.

Quanto ao Flow Teams, você precisa de no mínimo três licenças, e o plano Enterprise oferece preços personalizados.

O Superwhisper, por outro lado, oferece uso ilimitado de pequenos modelos de voz, mesmo no plano gratuito. O plano Pro custa US$ 8,49 por mês e oferece acesso ilimitado a modelos de IA locais e na nuvem, além de suporte prioritário.

A ferramenta também oferece um plano vitalício por US$ 249,99, tornando-a uma opção atraente para usuários de longo prazo que desejam evitar custos recorrentes de assinatura.

🏆 Vencedor: Superwhisper, com seu generoso plano gratuito e opção vitalícia, oferece melhor custo-benefício.

Recurso nº 4: Suporte a idiomas e modelos de IA

O Wispr Flow oferece suporte a mais de 100 idiomas com detecção automática de idioma, permitindo que você alterne entre idiomas durante o ditado. O modelo de transcrição subjacente continua sendo proprietário, mas os usuários podem conectar o aplicativo a modelos de linguagem de IA, como ChatGPT ou Perplexity.

O Superwhisper também suporta mais de 100 idiomas e oferece modelos de IA locais e em nuvem para máxima flexibilidade. A versão Pro inclui recursos de tradução direta de qualquer idioma para o inglês.

Você pode escolher modelos de voz com base em prioridades específicas: Ultra (nuvem) para a transcrição mais rápida, Nova cloud para gravações mais longas e Ultra Turbo V3 (local) para um equilíbrio ideal entre velocidade e qualidade, mantendo total privacidade.

🏆 Vencedor: Este é um empate novamente. Escolha o Wispr Flow para uma transição perfeita entre idiomas e o Superwhisper para escolher modelos de voz especializados com base em necessidades específicas.

Recurso nº 5: Precisão da saída

O Wispr Flow transcreve com precisão seus pensamentos enquanto você fala naturalmente, em seu próprio ritmo, removendo palavras desnecessárias e preenchimentos. Seus recursos de edição inteligentes se adaptam ao contexto sem exigir nenhuma configuração de modo. O aplicativo refina automaticamente o tom e a estrutura com base no aplicativo que está sendo usado.

O Superwhisper prioriza a precisão da transcrição e não gera ou adiciona palavras, frases e sentenças que não foram ditas. No entanto, ele produzirá frases gramaticalmente corretas e parágrafos coerentes a partir do seu conteúdo ditado.

🏆 Vencedor: depende das suas necessidades. Escolha o Wispr Flow por sua formatação inteligente sem qualquer configuração e o Superwhisper por sua transcrição confiável sem alucinações.

💡 Dica profissional: vá além da transcrição com agentes autopilot. Enquanto o Wispr Flow e o Superwhisper se limitam a fornecer transcrições limpas, os agentes do ClickUp Autopilot levam sua saída de voz até a execução. Veja como elas adicionam uma camada que nenhuma das ferramentas oferece: : Converta instantaneamente transcrições de reuniões em listas de tarefas, lembretes de acompanhamento ou atualizações de status Agentes Autopilot pré-construídos: Converta instantaneamente transcrições de reuniões em listas de tarefas, lembretes de acompanhamento ou atualizações de status

: crie uma lógica que se adapte exatamente aos seus fluxos de trabalho, como marcar notas por projeto, atualizar registros de CRM ou acionar aprovações quando frases específicas forem mencionadas durante o ditado Agentes Autopilot personalizados: crie uma lógica que se adapte exatamente aos seus fluxos de trabalho, como marcar notas por projeto, atualizar registros de CRM ou acionar aprovações quando frases específicas forem mencionadas durante o ditado

Wispr Flow vs. Superwhisper no Reddit

Para concluir o debate, levamos a discussão para o Reddit. Aqui estão algumas opiniões dos usuários sobre as duas ferramentas.

De acordo com um usuário do Reddit indignado, a qualidade do Wispr Flow tem piorado ultimamente:

Este produto era muito legal, eu adorava, até recomendei a três amigos que também adquiriram um plano profissional e agora estão um pouco irritados comigo porque estão tendo os mesmos problemas... Nas últimas semanas, ele se tornou uma verdadeira bagunça. As conexões continuam caindo aleatoriamente, ele congela no meio da frase ou diz que está offline, mesmo quando minha internet está estável. Eu saí da minha conta pensando que talvez fosse algum problema de cache, mas, caramba, não consegui entrar novamente por três dias inteiros. Nenhuma mensagem de erro, nada, apenas completamente bloqueado. E boa sorte para entrar em contato com o suporte, eles têm literalmente um agente de IA que, curiosamente, nem funciona na metade das vezes

Este produto era muito legal, eu adorava, até recomendei a três amigos que também adquiriram um plano profissional e agora estão um pouco irritados comigo porque estão tendo os mesmos problemas... Nas últimas semanas, ele se tornou uma verdadeira bagunça. As conexões continuam caindo aleatoriamente, ele congela no meio da frase ou diz que está offline, mesmo quando minha internet está estável. Eu saí da minha conta pensando que talvez fosse algum problema de cache, mas, caramba, não consegui entrar novamente por três dias inteiros. Sem mensagens de erro, nada, apenas completamente bloqueado. E boa sorte para entrar em contato com o suporte, eles têm literalmente um agente de IA que, curiosamente, nem funciona na metade das vezes

Um cliente bastante satisfeito menciona no Reddit:

Isso já deveria ter sido feito há muito tempo, mas finalmente experimentei o Wispr Flow e, uau, fiquei completamente impressionado. Eu esperava algo mais parecido com a antiga Siri, mas é um nível totalmente diferente. Se você conhece outras ferramentas que valham a pena experimentar, me avise! Isso me fez perceber que provavelmente devo levar mais a sério o teste de novas ferramentas se quiser acompanhar as últimas tendências.

Isso já deveria ter sido feito há muito tempo, mas finalmente experimentei o Wispr Flow e, uau, fiquei completamente impressionado. Eu esperava algo mais parecido com a antiga Siri, mas é um nível totalmente diferente. Se você conhece outras ferramentas que valham a pena experimentar, me avise! Isso me fez perceber que provavelmente devo levar mais a sério o teste de novas ferramentas se quiser acompanhar as últimas tendências.

Até mesmo o Superwhisper tem avaliações contraditórias.

Como observa um usuário frustrado:

Eu estava usando o Super Whisper para converter voz em texto, mas fiquei sem créditos e não consegui acessar os modelos mais recentes. Acontece que o modelo Whisper Large V3 gratuito também não está disponível gratuitamente no Mac Whisper, o que foi frustrante.

Eu estava usando o Super Whisper para conversão de voz em texto, mas fiquei sem créditos e não consegui acessar os modelos mais recentes. Acontece que o modelo Whisper Large V3 gratuito também não está disponível gratuitamente no Mac Whisper, o que foi frustrante.

Outro usuário do Reddit menciona que o Superwhisper funciona para eles porque consolida vários fluxos de trabalho em um único lugar.

Eu adoro o Superwhisper, mas não acho que ele faça sentido para todos os usuários. Seu valor — para mim — está no acesso ilimitado ao LLM e na flexibilidade de uso. Para mim, ele substituiu a maioria dos aplicativos de IA para tarefas relacionadas a texto e algumas codificações, não apenas aplicativos de ditado. Portanto, se você não planeja usá-lo dessa forma, acho que o modelo “traga sua própria chave” do VoiceInk pode ser bom o suficiente. Eu uso LLMs tanto que usar minhas próprias chaves resultaria em algo semelhante à assinatura dos aplicativos “oficiais”.

Eu adoro o Superwhisper, mas não acho que ele faça sentido para todos os usuários. Seu valor — para mim — está no acesso ilimitado ao LLM e na flexibilidade de uso. Para mim, ele substituiu a maioria dos aplicativos de IA para tarefas relacionadas a texto e algumas codificações, não apenas aplicativos de ditado. Portanto, se você não planeja usá-lo dessa forma, acho que o modelo “traga sua própria chave” do VoiceInk pode ser bom o suficiente. Eu uso LLMs tanto que usar minhas próprias chaves resultaria em algo semelhante à assinatura dos aplicativos “oficiais”.

Conheça o ClickUp: a melhor alternativa ao Wispr Flow vs Superwhisper

Ferramentas de ditado por voz como Wispr Flow e Superwhisper lidam com transcrição. Elas convertem sua fala em texto e têm recursos de edição.

No entanto, essas ferramentas criam o que chamamos de problema de transferência.

Elas podem criar notas a partir de vídeos , mas você ainda precisa transformar manualmente essas notas em tarefas

Elas transcrevem as discussões das reuniões, mas alguém precisa extrair os itens de ação e atribuí-los aos membros da equipe

Elas capturam ideias por meio da fala, mas conectar essas ideias a projetos em andamento requer um trabalho separado

O ClickUp elimina totalmente essa transferência. O aplicativo completo para o trabalho consolida o gerenciamento de projetos, a automação de tarefas, a colaboração em equipe e o gerenciamento de conhecimento em um único Espaço de Trabalho de IA Convergente (que pode lidar com eficiência com a transcrição de voz para texto), conectando-o instantaneamente aos seus processos de trabalho reais.

Interessante, não é?

Vamos entender como o ClickUp se encaixa nessa necessidade:

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Notetaker

Obtenha transcrições pesquisáveis das gravações das suas reuniões com o ClickUp AI Notetaker

As melhores conversas acontecem quando todos estão envolvidos. Mas se você não estiver tomando notas freneticamente, as ótimas discussões que você teve provavelmente se transformarão em itens de ação esquecidos.

O ClickUp AI Notetaker faz isso participando de suas reuniões e transcrevendo a conversa. Em seguida, ele cria transcrições pesquisáveis para que você sempre possa rastrear quem disse o quê e revisar tópicos e decisões importantes.

Este resumidor de reuniões com IA resolve o problema da transferência de tarefas ao se integrar com todo o seu espaço de trabalho ClickUp. Ele conecta as conversas da sua reunião com o trabalho em andamento, criando tarefas automaticamente e atualizando os cronogramas do projeto com base no que foi discutido.

Veja como a integração do espaço de trabalho do Notetaker transforma as conversas nas reuniões:

Tipo de integração O que faz Exemplo Notas de reunião + Docs Salva automaticamente transcrições e resumos de IA em seus documentos privados para referência futura As notas da sessão de estratégia de marketing aparecem automaticamente no documento “Campanha do 4º trimestre”, organizadas por tópicos de discussão com atribuição do palestrante Notas de reunião + Tarefas Identifica compromissos verbais e cria tarefas atribuídas com prazos automaticamente Quando Jake menciona “Vou terminar os wireframes até quinta-feira”, o Notetaker cria uma tarefa atribuída a Jake com prazo de entrega na quinta-feira Notas de reuniões + Chats Publique resumos de chamadas diretamente nos canais de chat relevantes da equipe usando análise de IA Após uma ligação com o cliente, um resumo aparece automaticamente no canal #client-projects com as principais decisões e os próximos passos

O anotador também adiciona marcas de tempo à sua transcrição, e você pode anotar ou destacar seções importantes. Cada transcrição é salva como um texto pesquisável e acionável.

Você pode usá-la para transcrever reuniões, notas de voz e até mesmo gravações de tela.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Brain

O ClickUp Brain atua como a memória inteligente do seu espaço de trabalho. Ele vai além da simples transcrição de conversas; o Brain compreende, conecta e age com base nelas.

Transforme suas gravações em insights acionáveis com a transcrição automática do ClickUp

Cada resumo de reunião, nota ou decisão que você registra se torna parte de uma base de conhecimento viva, entrelaçada em todo o seu espaço de trabalho.

Por exemplo, conforme você fala suas ideias, o Brain as transforma em listas de tarefas com responsáveis, prazos e descrições.

O Brain também pode redigir resumos de projetos a partir de notas de voz, resumir transcrições em pontos-chave ou extrair insights de discussões dispersas em segundos.

Em vez de alternar entre ferramentas para reunir informações, você pode simplesmente perguntar: “O que decidimos sobre o cronograma de lançamento?” e o Brain recupera a resposta de tarefas, documentos e transcrições anteriores.

Você obtém um sistema acionado por voz, no qual as conversas se tornam um trabalho organizado e acionável, sem qualquer atrito na transferência.

Veja como você pode transcrever áudio e vídeos com o ClickUp Brain:

💡 Dica profissional: Com o Brain, você tem acesso a modelos de IA premium (Claude, OpenAI GPT, Gemini, DeepSeek, etc.).

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs

Transforme comentários em seus documentos do ClickUp em tarefas

Veja como funcionam os métodos de ditado independentes:

Ditar → Salvar transcrição → Copiar para o documento do projeto → Criar tarefas manualmente

Mas veja como o ditado avança no ClickUp:

Ditado → Formatação automática no documento do projeto → Tarefas criadas a partir de menções → Equipe notificada

Esse fluxo de trabalho simplificado significa que sua entrada de voz se torna imediatamente parte do espaço de trabalho do seu projeto. Quando você dita notas de reunião ou atualizações de projeto, elas se transformam automaticamente em documentos ClickUp estruturados com formatação rica.

Além da transcrição de voz, o Docs oferece recursos abrangentes de gerenciamento de documentos que as ferramentas de ditado independentes simplesmente não conseguem igualar:

Referência entre documentos : vincule ideias capturadas por voz entre diferentes fases do projeto, discussões com clientes e sessões de planejamento da equipe

Captura de voz baseada em modelos : dite diretamente em formatos estruturados para conteúdos recorrentes, como atualizações de projetos, resumos de clientes ou retrospectivas de equipe

Colaboração ao vivo em conteúdo ditado : os membros da equipe podem : os membros da equipe podem compartilhar notas em tempo real e responder, editar ou desenvolver ideias imediatamente

Organização de páginas aninhadas : estruture o conteúdo ditado por voz dentro das hierarquias do projeto, mantendo as sessões de brainstorming e as discussões estratégicas organizadas contextualmente

Anexos incorporados : adicione capturas de tela, PDFs ou arquivos de referência diretamente em documentos gerados por voz para obter o contexto completo

Criação de tarefas a partir de texto: converta qualquer parte do seu conteúdo ditado em : converta qualquer parte do seu conteúdo ditado em tarefas rastreáveis do ClickUp com responsáveis e prazos diretamente do documento

Conecte sua voz ao trabalho real com o ClickUp

Claro, o Wispr Flow e o Superwhisper ajudam com ditado e transcrição em tempo real. No entanto, é aí que as funcionalidades terminam. Eles deixam uma lacuna entre o que é dito e o que é feito.

Com o ClickUp, você pode passar da ditadura de notas de reunião para a atribuição de tarefas e colaboração com os membros da sua equipe, tudo a partir do seu espaço de trabalho. Com recursos de voz para texto e IA incorporados na mesma plataforma que suas tarefas, documentos e conversas em equipe, o ClickUp é a única plataforma de trabalho com IA de que você precisa.

Inscreva-se gratuitamente agora e transforme suas ideias capturadas por voz em resultados reais.

Perguntas frequentes (FAQ)

Nenhuma das ferramentas é compatível com a HIPAA para uso médico. O Wispr Flow processa dados na nuvem, enquanto o processamento local do Superwhisper oferece melhor privacidade, mas ainda carece de certificações de segurança de nível médico.

O Wispr Flow processa áudio por meio de servidores em nuvem, o que levanta questões de privacidade para conteúdos confidenciais. Ele oferece SOC 2 Tipo II e SSO/SAML apenas nos planos Enterprise. O Superwhisper adota uma abordagem que prioriza a privacidade, com processamento local que mantém seus dados de áudio no seu dispositivo.

Ambas as ferramentas lidam razoavelmente bem com ruídos de fundo moderados, mas o desempenho diminui com interferências intensas. O processamento em nuvem do Wispr Flow oferece uma ligeira vantagem em ambientes ruidosos, enquanto os modelos locais do Superwhisper funcionam melhor em ambientes mais silenciosos.

O Wispr Flow se concentra no ditado de voz sem esforço, mas não oferece suporte ao upload de arquivos. O Superwhisper aceita vários formatos de arquivos de áudio e vídeo para transcrição, tornando-o mais versátil para processar conteúdo pré-gravado, como reuniões ou entrevistas.