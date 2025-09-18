As 11 principais startups de agentes de IA a serem observadas em 2025

Quase 8 em cada 10 executivos seniores afirmam que os agentes de IA já estão em funcionamento nas suas empresas, remodelando a forma como as equipes lidam com projetos, decisões e fluxos de trabalho diários. Dois terços relataram até ganhos mensuráveis de produtividade.

Com esse aumento na adoção, muitas startups de agentes de IA estão criando ferramentas para ajudar a automatizar negócios e otimizar fluxos de trabalho.

Para fundadores, investidores e líderes de tecnologia, ficar de olho nessa onda de startups significa entender para onde o futuro do software autônomo está indo.

Nesta postagem do blog, destacaremos algumas das startups de IA mais interessantes para ficar de olho! Vamos começar. 👀

O que são agentes de IA?

Um agente de IA é um sistema de software que percebe autonomamente seu ambiente, processa dados e toma decisões para atingir objetivos específicos.

Os agentes de IA (ou agentes de IA agênicos) combinam percepção, raciocínio e ação, reunindo informações, analisando-as e executando tarefas para cumprir objetivos pré-determinados, enquanto aprendem com feedbacks e experiências.

🧠 Curiosidade: Os agentes de IA para automação podem operar em ambientes simulados para aprender estratégias complexas. Por exemplo, o AlphaStar da DeepMind foi treinado como um agente autônomo para jogar StarCraft II e acabou vencendo jogadores profissionais em um dos jogos de estratégia mais complexos do mundo.

Por que as startups estão liderando a onda dos agentes de IA

As startups estão ganhando destaque no movimento dos agentes de IA, e os números comprovam isso. De acordo com a CB Insights, as startups de agentes de IA levantaram US$ 3,8 bilhões no ano passado, quase três vezes o financiamento que atraíram no ano anterior.

Esse nível de investimento sinaliza a curiosidade e a confiança dos investidores de capital de risco e das empresas de que os agentes estão passando da fase experimental para a essencial.

Parte do apelo é a velocidade. Ao contrário das grandes empresas estabelecidas, as startups podem iterar rapidamente, adotar arquiteturas que priorizam os agentes e testar casos de uso diretamente com os primeiros usuários. Essa agilidade as torna pioneiras naturais na transformação da IA de assistentes passivos em solucionadores de problemas autônomos.

Ouça o que a KPMG tem a dizer:

Os agentes de IA estão entrando rapidamente em produção, com um impulso cada vez maior. Os líderes não os veem apenas como ferramentas de redução de custos, mas também como impulsionadores do crescimento e da criação de valor. Essa rápida transformação intensifica a pressão sobre a confiança, a governança, os dados, o alinhamento da liderança e a preparação da força de trabalho. Os primeiros investidores nessas bases estão se expandindo com confiança, posicionando-se para liderar.

Startups de agentes de IA e empresas selecionadas em resumo

Aqui está uma rápida visão geral das principais startups de agentes de IA:

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* ClickUp Produtividade de equipe completa para indivíduos, equipes de médio porte e grandes empresas ClickUp Brain para respostas contextuais, agentes de IA para automação de fluxos de trabalho, automações com mais de 100 modelos, Brain MAX para IA em todo o sistema operacional, documentos, quadros brancos, chat Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Adept AI Automatização de tarefas complexas de software e navegador para equipes empresariais Compreensão de interface multimodal, Adept Workflow Language (AWL), automação da cadeia de suprimentos, processamento de documentos financeiros e conformidade com normas de saúde Preços personalizados Crew AI Orquestração multiagente fácil de usar para desenvolvedores, para fluxos de trabalho de equipes distribuídas Equipes com vários agentes para pesquisa/conteúdo/controle de qualidade, orquestração com Flows, implantação em nuvem ou auto-hospedada, mais de 1.200 integrações, métricas de desempenho em tempo real Preços personalizados Lindy AI Automação de fluxo de trabalho de agentes de IA sem código para pequenas empresas e equipes em expansão Crie agentes com linguagem natural, mais de 2.500 integrações de aplicativos, triagem de caixa de entrada, participação em reuniões + resumo, automação de divulgação de vendas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 49,99/mês Glean Pesquisa empresarial inteligente e assistente de IA para fluxos de trabalho internos de conhecimento Pesquisa semântica em grafos de conhecimento, assistente de IA para perguntas e respostas, suporte automatizado para integração, gerenciamento de serviços de TI, fluxos de trabalho de conformidade Preços personalizados Esboçado Automação de front office com tecnologia de IA para clínicas de fisioterapia Agendamento automatizado + lembretes, integração com EHR (WebPT), comunicação em tempo real com pacientes, gerenciamento de cancelamentos de listas de espera Preços personalizados Enhans Implantação de agentes de IA com foco no varejo para tomada de decisões operacionais Implante agentes de IA personalizados em 7 dias, personalização do Action Transformer, tomada de decisão multimodelo, monitoramento de dados de mercado + operações em tempo real Preços personalizados Naratix Enriquecimento de catálogos de comércio eletrônico e acompanhamento da concorrência para varejistas online Limpe e enriqueça dados brutos de produtos, descrições otimizadas para SEO, personalização de conteúdo baseada em personas, monitoramento da concorrência, integração com Shopify/ERP Preços personalizados Pixel Robotics Logística autônoma de armazéns para frotas híbridas de AMR e humanos Robôs de transporte de paletes PIXEL PT, detecção + mapeamento 3D, gerenciamento de frota para AMRs + integração manual e híbrida de armazéns, 16 horas de operações autônomas Preços personalizados LangChain Criação de aplicativos e automações com tecnologia LLM para equipes de P&D e desenvolvimento intensivo Depuração/monitoramento LangSmith, mais de 600 integrações de ferramentas, orquestração de fluxo de trabalho com LCEL, colaboração entre memória e agente Nível gratuito para desenvolvedores; planos profissionais a partir de US$ 39/usuário/mês Enso Mercado acessível de agentes de IA para pequenas e médias empresas nas áreas de vendas, marketing, administração e suporte mais de 300 agentes pré-treinados, mais de 70 automações industriais, cobertura de marketing/vendas/administração/jurídica, integração LangChain, escalonamento de conteúdo + fluxo de trabalho uS$ 49/mês por usuário

Startups e empresas promissoras de agentes de IA a serem observadas

Vamos explorar algumas das melhores ferramentas de agentes de IA que você pode usar para acelerar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (ideal para produtividade de equipe completa com IA contextual)

Use o ClickUp Brain para obter respostas ricas em contexto em todo o seu espaço de trabalho

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação em equipe, tudo em uma única plataforma — acelerado pela automação e pesquisa de IA de última geração.

Possui um excelente ecossistema onde cada componente de IA se conecta e complementa os outros.

Sua espinha dorsal de IA sensível ao contexto

O ClickUp Brain é uma camada de IA contextual incorporada ao seu espaço de trabalho. Ele pode acessar suas tarefas, documentos, bate-papos e integrações externas, como Google Drive, GitHub, Jira e muito mais. Isso significa que você pode fazer perguntas específicas sobre funções ou projetos e obter respostas ricas em contexto instantaneamente.

Por exemplo, você não precisa vasculhar dezenas de documentos para descobrir o processo de implantação do seu aplicativo móvel. Basta perguntar: “Qual é o nosso processo de implantação de aplicativos móveis?” e obter uma resposta clara e sintetizada a partir de documentação relacionada, tarefas anteriores e bate-papos.

Automatizadores que pensam e agem

Crie agentes de IA ClickUp personalizados ou use os pré-construídos para automatizar seu espaço de trabalho

Com base na inteligência do ClickUp Brain, os ClickUp AI Agents executam ativamente o trabalho em seu nome:

Agentes pré-construídos: Lide com Lide com fluxos de trabalho comuns de agentes de IA , como enviar atualizações aos clientes, atribuir tarefas ou encaminhar para conformidade

Agentes personalizados: permitem que você crie fluxos de trabalho automatizados sem código, adaptados às necessidades específicas da sua equipe

Suponha que um cliente envie uma solicitação de suporte por meio de um formulário. Um agente de IA pré-construído poderia detectar isso, criar tarefas e subtarefas para cada ação, atribuí-las com base na carga de trabalho da equipe e enviar atualizações resumidas automaticamente.

Veja como funciona a configuração:

O superaplicativo de IA para desktop

Enquanto o ClickUp Brain e os agentes de IA operam dentro da ferramenta, o ClickUp Brain MAX amplia o alcance da IA como um companheiro de desktop. Ele aborda a expansão da IA, unificando pesquisa, automação, comandos de voz e modelos de IA em todas as suas ferramentas para oferecer a você:

Pesquisa universal contextual: uma barra de pesquisa para encontrar qualquer coisa, seja no ClickUp, Google Drive ou SharePoint

Produtividade com conversão de voz em texto: Dite tarefas, e-mails e mensagens naturalmente e quatro vezes mais rápido do que digitando

Privacidade de nível empresarial: os modelos de IA de terceiros não são treinados com os dados da sua empresa

Unifique todas as suas ferramentas de IA com o ClickUp Brain MAX

Melhores recursos do ClickUp

Elimine o trabalho manual demorado: automatize suas tarefas repetitivas e trabalhos rotineiros usando mais de 100 modelos pré-construídos e um construtor automatize suas tarefas repetitivas e trabalhos rotineiros usando mais de 100 modelos pré-construídos e um construtor de automação de fluxo de trabalho de IA que cria regras a partir de prompts de linguagem natural

Documente os processos de forma clara: crie wikis dinâmicos, SOPs e notas de reuniões com o ClickUp Docs , com vinculação de tarefas e colaboração em tempo real

Crie e aperfeiçoe seu texto: use a IA integrada no ClickUp Tasks e no ClickUp Docs para redigir rapidamente atualizações, refinar o tom e editar textos desajeitados

Comunique-se de maneira integrada: mantenha as discussões, os arquivos e as atualizações do projeto no mesmo espaço de trabalho usando o ClickUp Chat , com resumos de tópicos alimentados por IA para mantê-lo atualizado

Mantenha as partes interessadas informadas: Utilize gráficos, métricas e relatórios para obter uma visão geral do progresso com Utilize gráficos, métricas e relatórios para obter uma visão geral do progresso com os painéis do ClickUp

Torne as reuniões mais produtivas: capture e transcreva notas de reunião automaticamente com o capture e transcreva notas de reunião automaticamente com o ClickUp AI Notetaker e compartilhe itens de ação e resumos com as partes interessadas

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado íngreme devido aos seus recursos abrangentes e opções de personalização

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um breve trecho de um usuário real:

O ClickUp oferece uma gama impressionante de recursos que facilitam a personalização de fluxos de trabalho, o gerenciamento de tarefas e o acompanhamento do progresso em um só lugar. Adoro poder criar visualizações personalizadas para cada projeto, definir automações e integrá-lo a outras ferramentas que já uso. É muito versátil, seja para acompanhamento de tarefas pessoais ou operações comerciais complexas. Os modelos e painéis são especialmente úteis para manter tudo organizado e fácil de acompanhar.

2. Adept AI (ideal para automatizar tarefas complexas de escritório)

via Adept AI

A Adept é uma plataforma de IA que capacita as organizações com agentes confiáveis que automatizam fluxos de trabalho em sites e aplicativos de software.

Sua base de dados de treinamento proprietários é única. Eles alimentaram seus modelos com trilhões de tokens de interfaces web reais e uso de software, dando aos agentes uma compreensão intuitiva de como as ferramentas digitais funcionam na prática.

A força da plataforma reside em sua abordagem multimodal. Esses agentes podem analisar visualmente interfaces, compreender relações espaciais entre elementos e raciocinar sobre layouts complexos.

Principais recursos da Adept AI

Controle seu computador como um humano, permitindo que a Adept AI perceba a tela visualmente e imite ações humanas: clicar, digitar e navegar

Personalize a automação do gerenciamento de projetos com a Adept Workflow Language (AWL), criando interações multimodais ou escrevendo etapas em linguagem natural

Automatize a logística da cadeia de suprimentos, processe documentos financeiros e gerencie fluxos de trabalho de conformidade na área da saúde

Responda a perguntas de fontes complexas, incluindo PDFs, gráficos e tabelas, por meio de seu recurso Web VQA

Limitações da IA avançada

Muitas vezes, requer desenvolvimento ou personalização adicional

Depende fortemente de dados de treinamento de qualidade, que podem ser tendenciosos ou incompletos

Preços da Adept AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Adept AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

3. Crew AI (ideal para orquestração de IA multiagente fácil de usar para desenvolvedores)

via Crew AI

A Crew AI oferece suporte à automação empresarial, orquestrando tipos de agentes de IA especializados que colaboram como equipes de projeto humanas. Em vez de depender de uma única IA para lidar com tudo, ela cria “equipes” nas quais cada agente traz uma expertise distinta. Isso significa que um pode lidar com a pesquisa, enquanto outro gerencia a criação de conteúdo e um terceiro supervisiona o controle de qualidade.

O que é impressionante é como isso parece natural em comparação com a automação tradicional. Esses agentes coordenam-se perfeitamente em fluxos de trabalho complexos, adaptando-se às mudanças e tomando decisões coletivamente.

A plataforma pronta para uso corporativo tem opções de implantação flexíveis, integra-se a mais de 1.200 aplicativos e oferece ferramentas sem código.

Principais recursos da Crew AI

Orquestre fluxos de trabalho com o “Flows”, que permite um controle preciso orientado por eventos e condições lógicas

Implante em ambientes na nuvem, auto-hospedados ou locais, oferecendo controle total sobre a infraestrutura e a privacidade dos dados

Acompanhe o desempenho e o ROI dos agentes de IA com métricas, registros e rastreamento em tempo real, permitindo otimização contínua e transparência

Acelere o desenvolvimento com uma grande comunidade ativa de mais de 100.000 desenvolvedores certificados que contribuem com suporte e recursos compartilhados

Limitações da Crew AI

Coordenar vários agentes especializados com funções definidas é complexo

Configurar fluxos de trabalho e integrar agentes em sistemas maiores é demorado

Preços da Crew AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Crew AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? 51% das organizações atualmente utilizam agentes de IA, enquanto outras 35% planejam fazê-lo nos próximos dois anos.

💡 Dica profissional: por que escrever instruções longas para o seu assistente de IA quando você pode simplesmente dizê-las em voz alta? Com o Talk to Text do ClickUp Brain MAX, você pode!

4. Lindy AI (ideal para automação de fluxos de trabalho de agentes de IA sem código)

via Lindy AI

A Lindy está tornando a automação de IA acessível, permitindo que as empresas criem “funcionários de IA” por meio de descrições simples em linguagem natural. Basta dizer à Lindy o que você deseja que seja feito, e ela cria agentes de IA personalizados que podem lidar com tudo, desde divulgação de vendas até agendamento de reuniões.

O que impressiona é a profundidade da integração: a plataforma se conecta a mais de 2.500 aplicativos. Dessa forma, os agentes de IA podem trabalhar perfeitamente em toda a sua pilha de tecnologia. A Lindy cuida de tudo isso, mantendo a segurança de nível empresarial com conformidade com SOC 2 e HIPAA.

Além disso, ele é independente de modelo, então você pode escolher qual LLM usar para alimentar seus agentes.

Vários agentes de IA podem colaborar em fluxos de trabalho complexos, assim como funcionários humanos, mantendo as pessoas informadas para aprovação ou escalonamento. Você pode até mesmo incorporar esses agentes diretamente em seu site ou acessá-los por meio de um aplicativo móvel.

Principais recursos da Lindy AI

Crie agentes personalizados e compartilhe-os entre as equipes

Automatize fluxos de trabalho inteiros em vários aplicativos, desde acompanhamento de leads ou geração de relatórios até agendamento de reuniões e suporte ao cliente

Adicione lógica baseada em IA e vários gatilhos aos seus fluxos de trabalho

Treine seu assistente simplesmente mostrando como você realiza tarefas, sem necessidade de programação

Crie aplicativos prontos para produção usando prompts de linguagem natural

Limitações da Lindy AI

Os usuários reclamam da limitação dos tutoriais e do conhecimento

A inicialização de novas tarefas pode levar até 20 segundos, o que pode ser considerado lento para as necessidades de automação em tempo real

As ferramentas de depuração da plataforma são limitadas, o que dificulta a identificação e a correção de problemas de maneira eficiente

Preços da Lindy AI

Gratuito

Pro: $49,99/mês

Negócios: US$ 199,99/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Lindy AI

G2: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Lindy AI?

Extraído diretamente de uma avaliação do G2:

A Lindy AI foi uma grande mudança para mim. Ela torna a criação e o gerenciamento de agentes de IA simples, intuitivos e realmente divertidos... Dito isso, há algumas coisas que eu melhoraria. Gostaria que houvesse mais tutoriais ou exemplos para ajudar os novos usuários a explorar todo o potencial dos agentes. Além disso, ter que pagar pode parecer uma barreira, embora eu ache que o valor vale a pena quando você vê o que é possível fazer.

📮 ClickUp Insight: 43% das pessoas afirmam que tarefas repetitivas proporcionam uma estrutura útil para o seu dia de trabalho, mas 48% consideram-nas desgastantes e uma distração do trabalho significativo. Embora a rotina possa oferecer uma sensação de produtividade, muitas vezes ela limita a criatividade e impede que você faça progressos significativos. O ClickUp ajuda você a se libertar desse ciclo, automatizando tarefas rotineiras por meio de agentes de IA inteligentes, para que você possa se concentrar em trabalhos mais complexos. Automatize lembretes, atualizações e atribuições de tarefas, e deixe que recursos como o bloqueio automático de tempo e as prioridades de tarefas protejam suas horas de maior produtividade. 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations, o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

5. Glean (Ideal para pesquisa empresarial inteligente)

via Glean

A Glean aborda um dos maiores inimigos da produtividade nas empresas: a busca interminável por informações espalhadas por dezenas de aplicativos e sistemas. Você não precisa mais alternar entre o Gmail, Slack, Jira, Salesforce e inúmeras outras ferramentas.

Isso cria uma experiência de pesquisa inteligente que compreende todo o ecossistema de conhecimento da sua empresa, respeitando todas as permissões e protocolos de segurança existentes.

O assistente de IA da plataforma pode responder a perguntas complexas, redigir conteúdos e até automatizar fluxos de trabalho com várias etapas. Precisa pesquisar um cliente potencial? Ou quer desviar automaticamente tickets de suporte comuns, recorrendo à sua base de conhecimento? Os agentes autônomos da Glean lidam com essas tarefas complexas de forma integrada.

Descubra os melhores recursos

Aproveite a pesquisa semântica avançada com um gráfico de conhecimento que compreende o jargão, os projetos e as funções específicas da empresa

Crie agentes de IA sem esforço com linguagem natural e implemente-os para tarefas que vão desde gerenciamento de serviços de TI até integração de funcionários

Escolha entre os modelos pré-construídos da Biblioteca de Agentes para começar rapidamente

Configure os agentes para serem ativados com base em horários, atualizações de conteúdo ou gatilhos específicos

Use tecnologia de raciocínio agente inteligente para adaptar respostas aos processos comerciais de forma dinâmica

Incorpore agentes em qualquer um dos seus aplicativos conectados usando a API da Glean

Identifique as limitações

Os resultados da pesquisa são muito amplos e são necessários vários cliques para encontrar algo

Análises inflexíveis que não podem ser alteradas

A plataforma oferece um número limitado de modelos de fluxo de trabalho pré-construídos para o setor, o que pode exigir esforços adicionais de personalização

Obtenha informações sobre preços

Preços personalizados

Veja avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Glean?

Veja o que um avaliador do G2 tem a dizer:

O que mais gosto no Glean é como ele me ajuda a encontrar e acessar informações em todos os meus aplicativos de trabalho de maneira integrada. Ele economiza tempo, reduz a duplicação de trabalho e torna a colaboração mais eficiente.

🧠 Curiosidade: Os agentes de IA também estão sendo testados em descobertas científicas. Em 2022, pesquisadores da Carnegie Mellon e da Meta treinaram um agente para sugerir novas reações químicas. O sistema encontrou reações que nenhum ser humano havia documentado anteriormente, mostrando que a IA pode impulsionar a pesquisa em territórios desconhecidos.

6. Penciled (Ideal para automação de front office com tecnologia de IA em fisioterapia)

via Penciled

A Penciled está mudando o mundo do agendamento de clínicas de fisioterapia, essencialmente oferecendo às clínicas um incansável assistente de recepção de IA

A ferramenta gerencia proativamente todo o ciclo de comunicação com o paciente. Ela ajuda a enviar mensagens de texto aos pacientes sobre consultas perdidas, lidar com lembretes, preencher cancelamentos de listas de espera e até mesmo processar multas por atraso.

Sua profunda integração com sistemas de prontuários eletrônicos, como o WebPT, torna-o especial. Ele lê os dados dos seus pacientes e os documentos do plano de cuidados em tempo real, entendendo quem precisa ser agendado, quando e para quê.

Quando ocorre um cancelamento, o Penciled entra imediatamente em contato com os pacientes da lista de espera e agenda o primeiro a responder, tudo sem qualquer intervenção humana.

Principais recursos do Penciled

Extraia e acompanhe a conclusão do plano de cuidados entre os prestadores para garantir a conformidade e otimizar os caminhos de atendimento ao paciente

Liberte a equipe de atendimento ao cliente, reduzindo chamadas e mensagens repetitivas, permitindo que eles se concentrem no atendimento pessoal ao paciente

Monitore a comunicação com os pacientes em tempo real, garantindo que nenhuma mensagem seja perdida e permitindo que a equipe clínica supervisione as respostas da IA

Limitações esboçadas

Carece da compreensão sutil necessária para lidar com pacientes

A eficácia depende da integração perfeita com os sistemas EHR

Preços estimados

Preços personalizados

Avaliações e comentários escritos à mão

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

7. Enhans (ideal para plataformas de agentes de IA focadas no varejo)

via Enhans

A Enhans aborda a lacuna entre a tecnologia promissora e a implementação prática no mundo real. Eles criaram uma plataforma específica para a rápida implantação de agentes de IA inteligentes que podem estar em funcionamento em apenas sete dias.

O sistema observa as ações do usuário em ferramentas como e-mail, CRMs e planilhas para aprender padrões de trabalho individuais. Em seguida, ele pode receber instruções com metas de alto nível, como “preparar o relatório semanal de vendas” ou “acompanhar todos os novos leads de ontem”, que ele executa navegando e operando autonomamente o software necessário em nome do usuário.

Os agentes identificam ativamente os desafios e adaptam sua abordagem de resolução de problemas com base nas necessidades reais dos usuários e nos fatores ambientais.

Melhores recursos do Enhans

Colete e monitore dados operacionais e de mercado em tempo real automaticamente, permitindo a personalização orientada pelo usuário

Tome decisões multimodais aproveitando vários modelos de IA de forma colaborativa para otimizar preços, estoque e promoções

Transforme as interações com o Action Transformer , que personaliza as respostas com base no comportamento do usuário

Execute tarefas complexas e com várias etapas a partir de instruções simples em linguagem natural

Melhore as limitações

A execução de IA multimodelo complexa requer alto poder computacional

Integrar agentes de IA à infraestrutura de TI legada existente pode ser um desafio

Podem ter dificuldades com tarefas que exigem um profundo entendimento contextual ou julgamento subjetivo

Preços da Enhans

Preços personalizados

Melhore as avaliações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? Em ambientes com vários agentes, como simulações de esconde-esconde, os bots desenvolveram uma cooperação emergente por meio de estratégias inteligentes de trabalho em equipe que ninguém lhes ensinou explicitamente, como bloquear portas com caixas virtuais para prender seus oponentes.

📖 Leia também: Os melhores agentes de IA para gerenciamento de projetos

8. Naratix (ideal para automação e enriquecimento de catálogos de comércio eletrônico)

via Naratix

A Naratix transforma dados confusos de fornecedores em catálogos de produtos limpos e vendáveis. Em vez de passar horas incontáveis lutando com descrições de produtos incompletas e listagens não compatíveis, as empresas de comércio eletrônico agora podem enviar seus dados brutos e vê-los se transformar em catálogos refinados e otimizados para SEO da noite para o dia.

A IA enriquece os dados com descrições consistentes com a marca, categorização adequada e conteúdo localizado para diferentes mercados, ao mesmo tempo em que cumpre os requisitos do mercado.

A plataforma se integra perfeitamente a sistemas existentes, como Shopify, BigCommerce e ERPs, sem exigir migrações dispendiosas.

Principais recursos da Naratix

Gere automaticamente descrições de produtos, páginas de marcas e páginas de categorias alinhadas à marca a partir de dados de produtos em formatos como JSON, CSV e XLX

Automatize o monitoramento contínuo dos concorrentes para acompanhar os preços e as tendências do mercado

Use um Client Persona Engine para adaptar as descrições e o conteúdo dos produtos às características demográficas e preferências específicas dos compradores

Descubra lacunas no estoque e riscos de excesso de estoque para tomar decisões de compra mais inteligentes

Limitações do Naratix

Documentação limitada disponível para iniciantes que não estão familiarizados com ferramentas de análise de IA

Dificuldades com descrições de produtos altamente criativas, imaginativas ou metafóricas

Alguns usuários relataram dificuldades na configuração e manutenção das integrações

Preços da Naratix

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Naratix

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📖 Leia também: Como automatizar seu processo de vendas com IA

9. Pixel Robotics (Ideal para robôs móveis autônomos em intralogística)

via Pixel Robotics

A Pixel Robotics oferece suporte à automação de armazéns com robôs móveis equipados com IA que podem navegar pela realidade dos ambientes industriais.

A plataforma combina visão computacional avançada, gêmeos digitais, aprendizado por reforço e localização de IA patenteada. Isso permite que braços robóticos e robôs móveis realizem tarefas complexas e não repetitivas, como selecionar e classificar itens variados em um armazém, montar produtos com pequenas variações ou realizar inspeções de controle de qualidade.

Esses robôs se adaptam a qualquer ambiente em que são colocados, detectando a posição das paletes em tempo real e até mesmo reconhecendo e evitando empilhadeiras.

Principais recursos da Pixel Robotics

Aproveite as vantagens das ferramentas de gerenciamento de frota que coordenam tanto os AMRs quanto os transportes manuais para o gerenciamento híbrido de armazéns e a automação de áreas tampão

Visualize e otimize processos logísticos usando sensoriamento 3D e mapeamento fotorrealista do ambiente

Adapte-se em tempo real às mudanças no ambiente, como itens perdidos ou novos obstáculos

Obtenha até 16 horas de operação autônoma contínua com carregamento automático de íon-lítio e tempo de inatividade mínimo

Limitações da Pixel Robotics

Integrar diversos dados de sensores (câmeras, LiDAR, radar etc.) em um sistema de controle integrado continua sendo um desafio

Flexibilidade limitada em ambientes imprevisíveis

Preços da Pixel Robotics

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Pixel Robotics

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: a OpenAI treinou agentes em simulações com mãos robóticas para manipular objetos como um cubo mágico. Os agentes aprenderam a se adaptar a coisas como um dedo “quebrado” na simulação, demonstrando uma flexibilidade surpreendente na resolução de problemas.

10. LangChain (ideal para criar aplicativos e automações com tecnologia LLM)

via LangChain

O LangChain não é um produto para o usuário final, mas uma estrutura básica de código aberto para desenvolvedores criarem aplicativos de IA com agentes.

Isso ajuda a transformar modelos de linguagem experimentais em aplicativos inteligentes prontos para produção. Oferece ferramentas para criar, orquestrar e implantar agentes de IA autônomos que podem lidar com fluxos de trabalho complexos e com várias etapas.

A abordagem abrangente do gerador de fluxo de trabalho de IA para o desenvolvimento de aplicativos facilita a orquestração do fluxo de trabalho, o gerenciamento sofisticado da memória e a criação de agentes colaborativos.

Além disso, seu IDE visual e modelos reutilizáveis permitem que as equipes criem protótipos e iterem rapidamente em soluções de IA.

Melhores recursos do LangChain

Acesse ferramentas avançadas de depuração, monitoramento e avaliação por meio do LangSmith para obter insights profundos sobre o desempenho da cadeia e identificar erros com eficiência

Equipe aplicativos com memória de curto e longo prazo para manter o contexto

Integre-se perfeitamente a mais de 600 ferramentas, incluindo bancos de dados, APIs e serviços especializados de IA, para expandir seus recursos de fluxo de trabalho sem a necessidade de codificação personalizada complexa

Orquestre fluxos de trabalho complexos e com várias etapas usando a LangChain Expression Language (LCEL), permitindo um controle preciso sobre a lógica e a execução em componentes de IA e dados

Limitações do LangChain

A documentação apresenta lacunas para casos de uso avançados

Como estrutura, ela requer fortes habilidades de programação e engenharia para ser usada de forma eficaz; não é uma solução “sem código”

A qualidade e a confiabilidade de qualquer agente desenvolvido com o LangChain são, em última análise, limitadas pelos recursos do LLM subjacente que está sendo usado

Preços do LangChain

Desenvolvedor: Comece gratuitamente e pague conforme o uso

Mais: US$ 39/mês por licença (pague conforme o uso)

Empresa: Preços personalizados (pagamento conforme o uso)

Avaliações e comentários da LangChain

G2: 4,7/5 (mais de 35 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LangChain?

De uma avaliação do G2:

O Langchain oferece uma maneira modular e extensível de trabalhar com grandes modelos de linguagem. Sua capacidade de conectar LLMs com ferramentas, memória e fontes de dados externas o torna incrivelmente poderoso para aplicações no mundo real... A curva de aprendizado pode ser íngreme para iniciantes, especialmente aqueles sem experiência em trabalhar com LLMs ou Python.

11. Enso (ideal para um mercado acessível de agentes de IA para automação de pequenas e médias empresas)

via Enso

A Enso é um mercado de agentes de IA e um centro de automação criado para pequenas e médias empresas. As PMEs podem se inscrever na ferramenta para acessar mais de 300 agentes de IA pré-treinados em marketing, vendas, administração, financiamento, jurídico, suporte ao cliente e muito mais.

Não há complexidade de configuração: os agentes estão prontos para uso, guiados pelas melhores práticas do setor e se integram a ferramentas existentes, como e-mail, CRMs e plataformas de gerenciamento de projetos. As empresas obtêm automação de ponta a ponta sem a necessidade de conhecimento técnico especializado.

Melhores recursos da Enso

Gerencie a geração de conteúdo personalizado e consistente com a marca em tempo real

Expanda as operações comerciais sem esforço com soluções de IA específicas para o setor , abrangendo mais de 70 setores

Avalie e aprimore fluxos de trabalho orientados por IA com expansão contínua e parcerias, incluindo integração com LangChain

Substitua vários freelancers e trabalho manual por agentes de IA confiáveis que oferecem suporte comercial de alta qualidade de forma consistente

Limitações da Enso

Os usuários relataram ter enfrentado dificuldades técnicas

Limites de uso, como a execução de agentes de IA individuais até 10 vezes por dia por usuário

Preços da Enso

uS$ 49/mês por usuário

Avaliações e comentários da Enso

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? Quase 9 em cada 10 executivos afirmam que estão aumentando seus orçamentos de IA este ano devido à IA agente. Mais de um quarto deles planeja aumentos de 26% ou mais, mostrando que as empresas estão se preparando para uma adoção ambiciosa e em grande escala.

Principais tendências de mercado em IA agênica

O mercado global de agentes de IA está em uma trajetória explosiva. Estima-se que alcance 50,31 bilhões nos próximos anos, com uma taxa de crescimento anual composta de 45,8%. Isso indica um aumento na demanda por automação, avanços no processamento de linguagem natural e uma necessidade crescente de experiências personalizadas para os clientes.

As tendências de financiamento refletem esse impulso. As startups de agentes de IA levantaram US$ 2,8 bilhões em capital de risco, com analistas projetando que o investimento total neste ano ultrapasse US$ 6,7 bilhões.

A Europa emergiu como um centro ativo, com mais de € 1 bilhão arrecadado em 65 negócios no primeiro trimestre, superando os totais do ano passado. Esse influxo de capital reforça a confiança dos investidores de que as startups estão liderando a transformação da IA de assistentes passivos em colegas autônomos, capazes de executar tarefas de várias etapas com intervenção humana mínima.

A adoção é igualmente forte no lado empresarial. No entanto, o que é impressionante é que a adoção não se limita às empresas que priorizam a tecnologia. Empresas de médio porte nas áreas de saúde, finanças e serviços jurídicos também estão integrando agentes para automatizar a conformidade, o suporte ao cliente e os processos operacionais.

Ao mesmo tempo, o rápido crescimento da IA agente trouxe novos desafios. Segurança e confiabilidade estão em primeiro plano, destacadas pela recente captação de US$ 100 milhões da Noma Security para proteger sistemas autônomos contra erros ou uso malicioso.

Isso sinaliza que, embora o mercado esteja se expandindo rapidamente, o sucesso sustentável dependerá da implementação prática, da confiança e do valor comercial comprovado.

📖 Leia também: Ferramentas de orquestração de IA para fluxos de trabalho empresariais

Desafios e riscos na adoção de agentes de IA

Agora, vamos examinar alguns problemas relacionados ao uso de agentes de IA e estratégias para mitigá-los:

Desafio ou risco Solução Segurança e privacidade de dados Implemente criptografia de ponta a ponta, controles de acesso robustos, auditorias de conformidade e procedimentos de tratamento de dados específicos para IA Preconceito, justiça e discriminação Garanta a diversidade nos dados de treinamento, estabeleça métricas de equidade e teste regularmente o viés algorítmico Conformidade regulatória Mantenha-se atualizado com as leis (por exemplo, GDPR), realize auditorias regulares e projete fluxos de trabalho de IA em conformidade desde o início Confiabilidade operacional Configure ciclos de supervisão, monitoramento contínuo, mecanismos de fallback e atribua responsáveis operacionais ao comportamento do agente Posicionamento e manipulação de modelos Proteja pipelines de modelos, monitore atividades adversárias, execute varreduras de vulnerabilidade e limite a exposição a dados não confiáveis Comportamento imprevisível ou prejudicial Use sistemas de proteção com intervenção humana para decisões críticas, teste as respostas dos agentes em ambientes dinâmicos e limite a autonomia Integração com sistemas legados Invista em middleware, camadas de API e planos de migração em fases; priorize a interoperabilidade Dependência de fornecedores Dê preferência a padrões abertos, arquiteturas modulares e mantenha a opção de trocar de fornecedor ou plataforma Otimização excessiva ou desalinhamento de objetivos Revise e atualize periodicamente os objetivos dos agentes, teste o alinhamento e envolva as partes interessadas nos critérios de otimização Custos contínuos e encargos de manutenção Faça um orçamento para reciclagem contínua, atualizações e conformidade com requisitos em evolução; automatize tarefas de manutenção sempre que possível

📮 ClickUp Insight: 13% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para tomar decisões difíceis e resolver problemas complexos. No entanto, apenas 28% afirmam usar IA regularmente no trabalho. Um possível motivo: preocupações com a segurança! Os usuários podem não querer compartilhar dados confidenciais de tomada de decisão com uma IA externa. O ClickUp resolve isso trazendo a resolução de problemas com IA diretamente para o seu espaço de trabalho seguro. De SOC 2 a normas ISO, o ClickUp está em conformidade com os mais altos padrões de segurança de dados e ajuda você a usar com segurança a tecnologia de IA generativa em todo o seu espaço de trabalho.

Perspectivas futuras para agentes de IA

Os agentes de IA estão passando gradualmente de experimentos de nicho para ferramentas comerciais convencionais, remodelando a forma como o trabalho é realizado em todos os setores.

Os analistas esperam que o mercado cresça a uma taxa anual de mais de 45%, com quase todas as empresas planejando aumentar a adoção nos próximos 12 meses. Esse impulso é alimentado por uma combinação de ganhos práticos, como aumento da produtividade e redução do trabalho manual, e a promessa de uma colaboração mais autônoma entre humanos e sistemas.

Aqui estão algumas tendências que definem o que está por vir:

Fluxos de trabalho autônomos: Os agentes estão evoluindo de “auxiliares” para sistemas capazes de identificar problemas, projetar soluções e Os agentes estão evoluindo de “auxiliares” para sistemas capazes de identificar problemas, projetar soluções e agir em ecossistemas digitais inteiros

Hiperautomação: a combinação de RPA, análise de dados e aprendizado de máquina ajuda os agentes a promover a combinação de RPA, análise de dados e aprendizado de máquina ajuda os agentes a promover uma verdadeira transformação empresarial de ponta a ponta

IA de ponta: Espere que os agentes processem dados localmente para decisões mais rápidas e em tempo real, especialmente em logística, varejo e manufatura

🔍 Você sabia? 58% das empresas utilizam agentes de IA para pesquisa e resumo, enquanto 53,5% confiam neles para tarefas de produtividade pessoal, como agendamento e redação de e-mails.

ClickUp + IA = A maneira mais inteligente de trabalhar

As startups de agentes de IA que acabamos de apresentar estão ampliando os limites do que os agentes de IA podem fazer. Isso inclui automatizar pesquisas, otimizar experiências do cliente ou impulsionar fluxos de trabalho inteiros.

O ClickUp já oferece um hub completo, onde ferramentas como ClickUp Brain, agentes de IA e automações se conectam perfeitamente às suas tarefas, documentos e comunicações da equipe.

Se você deseja ir além da IA como um conceito e realmente usá-la para realizar o trabalho de forma mais inteligente e rápida, o ClickUp é a solução.

