os 10 melhores modelos Smartsheet para projetos de construção

Gerenciar um projeto de construção significa acompanhar cronogramas, equipes, orçamentos, verificações de segurança e mudanças nas condições do local — tudo ao mesmo tempo. 🏗️

Quando as informações estão espalhadas por e-mails, planilhas e ferramentas separadas, a comunicação fica lenta e os atrasos se acumulam rapidamente.

É aí que entram os modelos de construção do Smartsheet. Eles simplificam a organização desde a primeira proposta até a revisão final, para que você gaste menos tempo construindo sistemas e mais tempo construindo o projeto.

Neste guia, destacaremos os melhores modelos de construção do Smartsheet para equipes em campo e apresentaremos uma alternativa mais inteligente com modelos dinâmicos para equipes que desejam trabalhar mais rapidamente e colaborar melhor.

O que torna um modelo Smartsheet para construção bom?

Veja em que consistem os bons modelos de construção do Smartsheet:

Clareza das tarefas e do cronograma: um um modelo robusto de gerenciamento de construção oferece visibilidade clara das fases do projeto, prazos e dependências, facilitando a identificação antecipada de atrasos ou sobreposições

Fórmulas e automação integradas: bons modelos reduzem o trabalho manual usando fórmulas para calcular automaticamente custos, cronogramas ou atualizações de progresso

Personalização para diferentes tipos de projetos: de pequenas reformas a construções em várias fases, os melhores modelos se adaptam ao tamanho e ao escopo do seu trabalho de construção e ajudam você de pequenas reformas a construções em várias fases, os melhores modelos se adaptam ao tamanho e ao escopo do seu trabalho de construção e ajudam você a gerenciar empreiteiros

Recursos de colaboração em tempo real: Os bons modelos gratuitos de orçamento de construção do Smartsheet permitem fácil compartilhamento, comentários e atualizações entre gerentes de projeto, supervisores de obra e subcontratados

Design compatível com dispositivos móveis: como muitas decisões de construção são tomadas no local, os melhores modelos de estimativa de construção devem ser fáceis de usar em um tablet ou telefone, sem perder funcionalidade

Opções de relatórios visuais: um modelo com painéis, barras de progresso e gráficos integrados ajuda você a comunicar atualizações de forma clara às partes interessadas

Modelos de construção em resumo

Principais modelos de construção do Smartsheet

Aqui estão os melhores modelos de construção do Smartsheet para você conferir:

1. Modelo de acompanhamento de documentação de construção da Smartsheet

via Smartsheet

O modelo de acompanhamento de documentação de construção da Smartsheet ajuda você a gerenciar a documentação do projeto sem precisar vasculhar pastas ou conversas de chat.

Ele foi criado para manter projetos, relatórios de inspeção e atualizações de cronogramas organizados e facilmente acessíveis. Sua equipe e as partes interessadas sempre saberão exatamente onde encontrar a versão mais recente de cada documento.

Veja por que você vai gostar:

Armazene plantas, licenças e relatórios de inspeção em um único hub pesquisável

Garanta que todas as partes interessadas tenham acesso ao que precisam em um local facilmente acessível

Use códigos de cores para definir o status de cada tarefa

🔑 Ideal para: Equipes de projeto e gerentes que desejam um sistema confiável para gerenciar a documentação de construção.

🎥 Na construção, a documentação não é apenas papelada — é sua rede de segurança. Este vídeo mostra como as ferramentas de IA podem otimizar a documentação, reduzir erros e manter os registros do projeto precisos e acessíveis.

2. Modelo de orçamento de construção da Smartsheet

via Smartsheet

Todo projeto de construção depende da soma dos números, e este modelo de orçamento de construção do Smartsheet ajuda a garantir que isso aconteça. Ele fornece uma plataforma centralizada para acompanhar os custos estimados e reais, linha por linha.

Acompanhe categorias de gastos como mão de obra, materiais, custos de subcontratados e muito mais com visibilidade em tempo real. O layout é claro e personalizável, e ajuda você a identificar variações orçamentárias antecipadamente.

Veja por que você vai gostar:

Compare os custos reais com o orçamento e mantenha-se a par das despesas

Categorize as despesas para obter relatórios mais claros

Divida os custos em horas de trabalho, taxas, unidades e custo por unidade

🔑 Ideal para: Empreiteiros, gerentes de obra e equipes financeiras que gerenciam custos de construção em tempo real.

3. Cronograma de construção com modelo Gantt da Smartsheet

via Smartsheet

O modelo Smartsheet Construction Schedule with Gantt facilita a visualização de cronogramas e dependências. Ele exibe todo o seu plano em um gráfico de Gantt claro, ajudando você a ver quando cada fase começa, termina e se conecta.

Esteja você iniciando a construção ou se aproximando da entrega do projeto, este modelo ajuda a identificar atrasos antecipadamente e manter sua equipe responsável pelo plano.

Veja por que você vai gostar:

Visualize as fases do projeto, os marcos e a duração das tarefas

Ajuste os cronogramas arrastando as barras no gráfico de Gantt

Defina tarefas, atribua responsabilidades e ajuste datas

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto que desejam uma maneira simples de planejar, ajustar e comunicar os cronogramas dos projetos.

4. Registro de relatórios de incidentes com modelo de formulário da Smartsheet

via Smartsheet

Todo local de trabalho precisa de uma maneira simples e confiável de documentar incidentes, e o Log de Relatórios de Incidentes com Modelo de Formulário da Smartsheet oferece exatamente isso. Ele foi projetado para registrar o que aconteceu, quem esteve envolvido, quando ocorreu, onde e as etapas que se seguiram.

O formato garante relatórios consistentes e eficientes, facilitando o registro de dados para analisar tendências e aprimorar os procedimentos de segurança.

Veja por que você vai gostar:

Padronize o acompanhamento de incidentes com um formulário integrado

Veja um registro completo de todos os incidentes enviados, incluindo supervisor, ação de acompanhamento e data de revisão

Compartilhe atualizações com equipes de segurança ou conformidade instantaneamente

🔑 Ideal para: Supervisores de obra e responsáveis pela segurança que desejam lidar com a documentação de incidentes de forma consistente.

5. Modelo de cronograma de manutenção de máquinas da Smartsheet

via Smartsheet

O modelo de programação de manutenção de máquinas da Smartsheet simplifica a manutenção do bom funcionamento dos equipamentos. Ele ajuda você a planejar e acompanhar a manutenção regular das suas máquinas, filtrando entre verificações diárias, serviços mensais ou revisões anuais.

Com isso, atribua cada tarefa à pessoa certa, defina datas de lembrete e registre resultados ou notas após cada manutenção.

Veja por que você vai gostar:

Programe tarefas de manutenção por máquina com prazos claros

Registre os resultados das inspeções e notas para referência futura, para que ninguém precise perder tempo procurando informações

Visualize o calendário de manutenção completo em uma planilha compartilhada

🔑 Ideal para: Equipes de manutenção e supervisores de obra que desejam confiabilidade sem tempo de inatividade dos equipamentos.

6. Modelo de estimativa de construção de telecomunicações da Smartsheet

via Smartsheet

Você precisa de um orçamento preciso para instalações de telecomunicações? O modelo de estimativa de construção de telecomunicações da Smartsheet foi desenvolvido especificamente para projetos de infraestrutura de telecomunicações.

As fórmulas integradas lidam com totais e margens de lucro, garantindo que seus custos com materiais, mão de obra e equipamentos permaneçam precisos. Isso permite que você detalhe os custos por tipo de instalação, taxas de mão de obra, volume de escavação, altura da torre e necessidades de equipamentos, garantindo que todos os detalhes sejam considerados antes da licitação ou construção.

Veja por que você vai gostar:

Use fórmulas integradas específicas para telecomunicações para materiais de torres, unidades de antenas e sistemas elétricos

Gere resumos rápidos e precisos para propostas de telecomunicações prontas para o cliente

Acompanhe licenças, taxas de direito de passagem e taxas regulatórias juntamente com o orçamento

🔑 Ideal para: Estimadores e líderes de projeto que trabalham com expansão de rede, implantação de fibra óptica ou construção de torres.

7. Modelo de programação de equipamentos da Smartsheet

via Smartsheet

Está com dificuldade para descobrir onde está seu equipamento ou se ele está disponível? O modelo de programação de equipamentos da Smartsheet traz clareza ao gerenciamento de ativos de construção.

Isso ajuda as equipes a coordenar a alocação de ativos entre os locais de trabalho, evitar reservas duplicadas e planejar as necessidades de equipamentos. De escavadeiras e guindastes a pequenas ferramentas, você pode registrar o que está em uso, o que precisa de reparo e o que está pronto para uso.

Veja por que você vai gostar:

Atribua equipamentos a tarefas ou projetos com datas claras de início e término

Acompanhe o status de disponibilidade e as necessidades de manutenção rapidamente

Registre horas de uso, operadores, estágio, locais e notas junto com cada ativo

🔑 Ideal para: Líderes de obra e supervisores de frota que desejam obter melhores informações sobre o inventário e o uso de equipamentos.

8. Modelo de documentação de subcontratados da Smartsheet

via Smartsheet

O modelo de documentação de subcontratados da Smartsheet centraliza todos os contratos com fornecedores, status de conformidade, certificados e detalhes de contato em uma planilha compartilhada e organizada.

Isso ajuda você a acompanhar quem foi aprovado, quem tem o seguro em dia e quais documentos ainda estão pendentes. Alertas automáticos lembram você das datas de validade, garantindo renovações e integrações tranquilas.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe as credenciais dos subcontratados, seguros e datas dos contratos em uma única visualização

Filtre ou agrupe entradas por status, fornecedor ou função para acesso rápido

Anexe arquivos de contratos e registros de conformidade diretamente à planilha

🔑 Ideal para: Gerentes de construção e responsáveis pela conformidade que desejam gerenciar a documentação de subcontratados.

9. Modelo de envio de questões de segurança da Smartsheet

via Smartsheet

O modelo de envio de problemas de segurança da Smartsheet simplifica a forma como sua equipe relata e acompanha os riscos de segurança no local. Usando um formulário, ele captura detalhes essenciais, como localização do problema, gravidade, descrição e fotos.

Os relatórios são enviados às pessoas certas, para que as ações sejam realizadas rapidamente. Tudo o que você precisa para gerenciar riscos e acompanhar resoluções está em um só lugar.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe as questões de segurança e colete feedback das partes interessadas

Carregue fotos para fornecer um contexto claro sobre o problema

Acompanhe o status das resoluções e os prazos de forma eficiente

🔑 Ideal para: Gerentes de segurança, supervisores de obra e trabalhadores da linha de frente que buscam identificar e corrigir riscos no local.

10. Modelo de estimativa de construção da Smartsheet

via Sm a rtsheet

A elaboração de estimativas precisas é uma parte essencial de todo projeto de construção, e este modelo de estimativa de construção do Smartsheet oferece uma base sólida para fazer exatamente isso.

Isso ajuda as equipes a mapear os custos esperados de maneira estruturada e organizada. As fórmulas e categorias integradas permitem cálculos mais rápidos, enquanto as colunas editáveis permitem que você as adapte aos seus tipos de projeto exclusivos.

Veja por que você vai gostar:

Desenvolva estimativas detalhadas para seus projetos de construção

Armazene documentos relacionados em um local de fácil acesso

Crie orçamentos refinados para clientes ou planejamento interno de projetos

🔑 Ideal para: Empreiteiros, estimadores e gerentes de projeto que desejam otimizar o desenvolvimento e o compartilhamento de orçamentos de construção.

🔎 Você sabia? A produtividade na construção civil quase não melhorou em 20 anos! Ela cresceu apenas cerca de 10% entre 2000 e 2022, ou aproximadamente 0,4% ao ano. Isso fica muito atrás da economia geral, que cresceu 50%, e do setor manufatureiro, que melhorou 90% durante o mesmo período. Esse desafio contínuo mostra por que melhorar os processos e as ferramentas na construção civil é mais importante do que nunca.

Limitações do Smartsheet

O Smartsheet é um software de gerenciamento de projetos amplamente utilizado. Mas, como qualquer ferramenta, ele tem suas vantagens e desvantagens. Aqui estão algumas limitações que as equipes frequentemente enfrentam ao usar o Smartsheet:

Curva de aprendizado íngreme: Embora as planilhas básicas sejam fáceis de entender, dominar a automação, fórmulas ou relatórios requer treinamento ou experiência, especialmente para usuários sem conhecimentos técnicos

Funcionalidade offline limitada: O Smartsheet requer uma conexão com a Internet para a maioria dos recursos, tornando-o menos ideal para equipes remotas ou de campo que podem precisar de acesso em condições offline

Funcionalidade limitada do aplicativo móvel: Os usuários observaram que o aplicativo móvel não tem a flexibilidade e a facilidade de uso da versão para desktop, especialmente para editar e navegar em planilhas grandes

Caro para equipes em crescimento: O preço é por usuário, e os recursos de nível empresarial estão restritos aos planos premium, o que pode não ser acessível para empresas menores

Smartsheet vs. ClickUp: comparação de modelos de construção

Recurso/Capacidade Modelos Smartsheet Modelos ClickUp Formato do modelo Planilhas no estilo de planilhas com fórmulas integradas Tarefas, visualizações e documentos totalmente personalizáveis Colaboração em tempo real Compartilhamento e comentários básicos Edição em tempo real, @menções, Docs, Chat e comunicação integrada Layouts visuais Gantt, Grade, Cartão, Calendário Gantt, Lista, Quadro, Calendário, Linha do tempo, Carga de trabalho Usabilidade móvel Edição limitada no aplicativo móvel Aplicativo móvel totalmente funcional com suporte para tarefas, documentos e acompanhamento de tempo Acesso offline Muito limitado Selecione o acesso offline para documentos e tarefas (suporte móvel em desenvolvimento) Recursos de IA Não disponível ClickUp Brain para geração, resumo e automação de tarefas Registros diários e relatórios Configuração manual necessária Modelos pré-criados para relatórios diários, planos de ação de emergência e registros de orçamento Gerenciamento de documentos Apenas anexos ClickUp Docs, páginas aninhadas, edição em tempo real e links compartilháveis Automações Sim (apenas planos avançados) ✅ Automações integradas com gatilhos, condições e ações Preço Preço por usuário; recursos avançados restritos Plano gratuito com modelos de construção + níveis pagos escaláveis Ideal para Equipes familiarizadas com planilhas Equipes que precisam de IA, modelos e flexibilidade tudo-em-um

Os melhores modelos de construção do ClickUp (alternativas ao Smartsheet)

Procurando alternativas mais flexíveis, colaborativas e preparadas para IA ao Smartsheet? O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, projetado para ser mais rápido do que planilhas. De relatórios diários a RFIs, acompanhamento de orçamento e coordenação de subcontratados, o ClickUp permite que você gerencie fluxos de trabalho de construção em um espaço unificado, sem aplicativos de terceiros ou soluções alternativas offline.

Com o ClickUp Docs para propostas, o ClickUp Brain para atualizações com inteligência artificial, automações e colaboração em tempo real, este produto transforma modelos estáticos em sistemas inteligentes que crescem com o seu projeto.

Explore esses modelos de construção prontos para uso da ClickUp e leve as operações do seu site para o próximo nível. 👇

1. Modelo de gerenciamento de projetos de construção ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta que seus projetos de construção avancem sem problemas com o modelo de gerenciamento de projetos de construção do ClickUp

O modelo de gerenciamento de projetos de construção da ClickUp ajuda você a gerenciar todos os aspectos do seu projeto de construção. Tudo fica em um só lugar, desde tarefas e cronogramas até subcontratados e licenças.

É fácil atribuir tarefas, acompanhar o que está atrasado e compartilhar atualizações sem precisar ficar indo e voltando. O gerenciamento do seu projeto de construção fica mais simples, pois você vê exatamente como estão as coisas e quem é o responsável.

Veja por que você vai gostar:

Adicione detalhes para cada projeto, como status, responsável, estágio, tamanho, tipo e endereço do local

Organize solicitações de informações, licenças e notas do local juntamente com as tarefas diárias

Obtenha uma visão geral de todos os projetos atuais e anteriores categorizados em “Adiantado”, “Em dia” e “Em risco”

🔑 Ideal para: Líderes de construção que desejam reunir todas as partes móveis dos projetos em um sistema único e eficiente.

2. Modelo de gráfico de Gantt para construção da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize o progresso e os prazos com o modelo de gráfico de Gantt para construção da ClickUp

Acompanhar os cronogramas de construção é um projeto em si? Você não está sozinho! O modelo de gráfico de Gantt para construção da ClickUp ajuda você a visualizar tudo.

Ele apresenta todas as fases do seu projeto de construção em um cronograma fácil de acompanhar, para que você não precise manter tudo na cabeça (ou na sua prancheta). E como não se trata apenas de um gráfico, você pode armazenar planos, designar pessoas e acompanhar o progresso.

Veja por que você vai gostar:

Armazene e colabore em projetos de construção com diferentes equipes no ClickUp Docs integrado

Represente visualmente os cronogramas e prazos do projeto

Identifique obstáculos antecipadamente usando dependências e relações entre tarefas

🔑 Ideal para: Empresas de construção que desejam visualizar seu projeto em uma única linha do tempo.

📢 ClickUp Callout: Crie, colabore e organize todos os documentos do projeto, como especificações, listas de verificação e notas de reuniões, juntamente com as tarefas, com o ClickUp Docs. Com edição ao vivo, formatação estruturada e links compartilháveis, é fácil manter todos informados e trabalhando juntos em um só lugar.

3. Modelo de ata de reunião de construção do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre as principais decisões e agendas com o modelo de ata de reunião de construção do ClickUp

O modelo de ata de reunião de construção da ClickUp elimina o estresse de lembrar quem disse o quê (e quem prometeu fazer). Ele permite que você registre rapidamente notas, decisões e itens de ação à medida que eles ocorrem.

Com isso, você pode realizar reuniões estruturadas e atribuir acompanhamentos na hora. Você pode marcar membros da equipe, acompanhar votos, definir prazos e criar um link público para compartilhar o documento.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe quem participou, o que foi discutido e o que precisa ser feito a seguir

Atribua tarefas diretamente do documento com @menções ou tarefas conectadas

Adicione estrutura às reuniões recorrentes com seções reutilizáveis

🔑 Ideal para: Líderes de obra e proprietários de projetos que desejam que todas as reuniões sejam produtivas e permaneçam dentro do prazo.

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para criar contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar oculto em um e-mail, expandido em um tópico do Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp converge todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma unificada. Com recursos como ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tudo fica conectado, sincronizado e instantaneamente acessível. Diga adeus ao “trabalho sobre o trabalho” e recupere seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: as equipes podem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

4. Modelo de orçamento de construção ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Monitore o orçamento em tempo real com o modelo de orçamento de construção do ClickUp

O modelo de orçamento de construção do ClickUp oferece um espaço claro e organizado para planejar seu orçamento, acompanhar despesas e comparar os custos reais com o que você esperava.

Tudo, desde mão de obra e equipamentos até materiais e licenças, está aqui e é fácil de atualizar à medida que o projeto avança. Com campos personalizados para cada detalhe, você pode classificar ou filtrar como quiser.

Veja por que você vai gostar:

Use a Visualização do Cronograma de Construção para visualizar os prazos para as diferentes etapas da construção

Compare os custos estimados com os custos reais para cada tarefa

Classifique e filtre tarefas em categorias com status personalizados, como Não iniciado, Em andamento, Atrasado e Concluído

🔑 Ideal para: Empreiteiros e gerentes de projeto que desejam ter um controle claro sobre suas despesas orçadas e reais.

5. Modelo de planejador de projetos de reforma residencial do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize e monitore as tarefas do plano de melhorias com o modelo de planejador de projetos de reforma residencial do ClickUp

Renovar um espaço requer mais do que apenas inspiração; requer um plano fácil de seguir. E o modelo de planejador de projetos de reforma residencial do ClickUp ajuda você a fazer esse plano!

Isso ajuda você a ficar por dentro das tarefas, cronogramas e orçamentos sem precisar alternar entre aplicativos ou usar notas adesivas. Com isso, organize as atividades por cômodo, compare os custos estimados com os reais e acompanhe o progresso.

Veja por que você vai gostar:

Visualize todas as suas atividades de reforma residencial como cartões em um quadro Kanban

Use a Visualização da Linha do Tempo para planejar entregas, horários de trabalho ou feriados

Armazene ideias, notas e atualizações usando campos de texto longo para cada tarefa

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que gerencie um projeto de reforma residencial e busque visibilidade completa do início ao fim.

6. ClickUp Relatório diário de construção fácil de usar para iniciantes

Obtenha um modelo gratuito Registre as atividades diárias e compartilhe com as partes interessadas usando o modelo de relatório diário de construção do ClickUp

O Relatório Diário de Construção para Iniciantes do ClickUp oferece uma maneira clara e organizada de documentar tudo no local, incluindo condições climáticas, uso de equipamentos, materiais entregues e presença do pessoal.

Ao contrário dos resumos de alto nível, este modelo ajuda os líderes de campo a registrar detalhes em tempo real, como condições climáticas, entregas, turnos da equipe e verificações de segurança.

Com layouts estruturados e documentos incorporados, você pode manter seus registros diários organizados e prontos para auditoria com eficiência.

Veja por que você vai gostar:

Registre as atividades diárias por local, tarefa e equipe com entradas no estilo de lista de verificação

Documente inspeções de segurança, registros de visitantes e uso de equipamentos

Use o ClickUp Docs e links públicos para compartilhar atualizações instantaneamente

🔑 Ideal para: Equipes de construção que desejam uma maneira eficiente e profissional de acompanhar e compartilhar as atividades diárias do canteiro de obras.

7. Relatório diário avançado de construção do ClickUp com campos personalizados

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o progresso e compartilhe informações rapidamente com o modelo de relatório diário de construção do ClickUp

O modelo avançado de relatório diário de construção do ClickUp com campos personalizados ajuda os gerentes de projeto a compilar dados de campo em resumos de alto nível para a liderança, clientes ou partes interessadas.

Ele transforma o que aconteceu no local em um relatório estruturado com indicadores visuais de progresso, problemas e riscos, sem a necessidade de planilhas.

Com links ativos e visualizações centralizadas, suas atualizações diárias se tornam transparentes, profissionais e fáceis de compartilhar.

Veja por que você vai gostar:

Extraia os principais destaques dos relatórios de campo e marque-os por nível de risco

Compartilhe atualizações em tempo real com parceiros externos usando links de visualização pública

Acompanhe cronogramas, problemas e atividades da equipe em um formato pronto para as partes interessadas

🔑 Ideal para: Equipes de construção que precisam de relatórios diários abrangentes para manter as partes interessadas alinhadas e os projetos funcionando perfeitamente.

8. Modelo de plano de gerenciamento de construção ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e gerencie seu cronograma de construção com o modelo de plano de gerenciamento de construção do ClickUp

Quer saber como manter todas as fases de um projeto de construção alinhadas, dentro do orçamento e avançando sem confusão? O modelo de plano de gerenciamento de construção do ClickUp oferece uma visão geral de alto nível de toda a construção, do início ao fim.

Use-o para gerenciar licenças, materiais, equipes, prazos e subcontratados durante a pré-construção, o trabalho ativo e o encerramento do projeto.

Ao contrário das listas de tarefas básicas, este modelo vincula documentos, gráficos de Gantt e cronogramas em um único espaço de trabalho flexível.

Veja por que você vai gostar:

Organize seu plano nas etapas de pré-construção, construção e encerramento

Atribua responsáveis a cada tarefa, RFI e inspeção

Acompanhe o status por cronograma, custo, equipe ou prioridade — o que for mais adequado para você

🔑 Ideal para: Gerentes de construção, empreiteiros gerais e líderes de projeto que desejam uma ferramenta de planejamento centralizada e em tempo real.

9. Modelo de plano de ação de emergência para construção da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie planos de emergência abrangentes com o modelo de plano de ação de emergência para construção da ClickUp

Emergências em um canteiro de obras não são apenas possíveis, elas são esperadas. É por isso que ter um plano de emergência sólido em vigor é fundamental. O Plano de Ação de Emergência para Construção da ClickUp ajuda você a definir diretrizes para lidar com os problemas que surgirem.

De lesões e riscos de incêndio a condições climáticas adversas ou falhas de equipamentos, ele permite que você crie um plano de resposta claro e compartilhável, adaptado ao seu local e projeto. Também é fácil de atualizar à medida que o local evolui, para que todos fiquem informados e seguros.

Veja por que você vai gostar:

Crie um plano de emergência claro e profissional com seções pré-construídas

Mantenha detalhes específicos do local, contatos e procedimentos em um único documento

Atualize facilmente o plano conforme seu projeto ou riscos mudam e compartilhe com a equipe

🔑 Ideal para: Supervisores de obra e responsáveis pela segurança que precisam de um plano de emergência confiável.

10. Modelo de gerenciamento de construção ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta uma colaboração tranquila entre empreiteiros e equipes com o modelo de gerenciamento de construção do ClickUp

O modelo de gerenciamento de construção do ClickUp é o espaço de trabalho completo da sua equipe para planejar, programar, acompanhar e gerenciar tudo relacionado aos seus projetos de construção.

Ele permite categorizar seus projetos em três fases: Preparação, Construção e Finalização, cada uma com visualizações como lista, quadro, orçamento e cronograma. Dessa forma, você sempre fica por dentro do status das tarefas, do progresso, da pessoa responsável e dos custos de construção projetados versus reais.

Veja por que você vai gostar:

Planeje os cronogramas de construção nas visualizações Calendário, Lista, Quadro e Linha do tempo

Organize notas, conceitos, projetos e documentação em tempo real

Agrupe, filtre e classifique tarefas com base no que você precisa: status, função, orçamento ou fase

🔑 Ideal para: Equipes de construção que gerenciam vários projetos e procuram uma maneira simples de se manterem alinhadas e dentro do prazo.

ClickUp: sua solução completa para gerenciamento de construção

Os modelos de construção da Smartsheet estruturam fluxos de trabalho complexos, reduzem erros de comunicação dispendiosos e ajudam as equipes a se manterem alinhadas em todas as etapas da construção. Desde o acompanhamento do uso de equipamentos até o gerenciamento da documentação de subcontratados, ter os modelos certos garante que seus projetos de construção avancem sem problemas.

🚀 Quer uma maneira melhor de gerenciar tudo isso? O ClickUp oferece às equipes de construção visualizações flexíveis, recursos com inteligência artificial e modelos prontos para uso, criados para o canteiro de obras. Planeje de forma mais inteligente, acompanhe o progresso em tempo real e entregue com confiança — tudo em uma única plataforma.

👉 Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!

Perguntas frequentes

1. Os modelos de construção do Smartsheet são gratuitos?

Alguns modelos do Smartsheet são gratuitos, enquanto outros podem exigir um plano pago. Certifique-se de verificar o nível de acesso para cada modelo específico.

2. Posso compartilhar modelos do Smartsheet com subcontratados?

Sim, os modelos Smartsheet podem ser compartilhados com partes interessadas externas por e-mail ou links compartilhados, mas o acesso pode depender das configurações de permissão e do tipo de plano.

3. Qual é a diferença entre os modelos do Smartsheet e do ClickUp?

O Smartsheet oferece modelos no estilo planilha, enquanto o ClickUp fornece espaços de trabalho personalizáveis em tempo real com Docs, Automações e Agentes de IA integrados — ideais para equipes de construção que buscam expandir ou digitalizar.