as 10 melhores ferramentas de share of voice para acompanhar a visibilidade da marca

Mesmo o melhor produto significa pouco se o seu público-alvo não souber que ele existe. Sem visibilidade, sua marca pode muito bem ser invisível.

É aqui que as ferramentas certas de share of voice ajudam você a medir a visibilidade da sua marca, comparar sua marca com a dos concorrentes e acompanhar quanto da conversa online sua marca realmente domina.

Neste artigo, detalharemos as melhores ferramentas de voz para medir a participação nos canais digitais e melhorar as estratégias de marketing digital, o desempenho de marketing e a participação de mercado da sua marca.

Aqui está uma comparação lado a lado das melhores ferramentas de share of voice para ajudá-lo a escolher aquela que melhor se adapta às suas necessidades de monitoramento e relatórios da marca:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* Classificações ClickUp Gerenciamento completo de campanhas de conscientização para agências e equipes internas de marketing de todos os tamanhos Planejamento de campanhas, documentos, calendário, painéis, assistente de IA, mais de 200 integrações Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5 Semrush Medição da participação nas pesquisas com dados de SEO e PPC para grandes agências e empresas Market Explorer, Keyword Gap, Google Ads impression share, análise de tráfego Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 139,95/mês G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5 Menção Alertas de marca em tempo real e acompanhamento de campanhas para agências de relações públicas e grandes empresas Menções em todas as plataformas, análise de sentimentos, alertas personalizáveis, ferramentas de publicação Sem plano gratuito ou avaliação; planos pagos a partir de US$ 49/mês por usuário G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5 Brand24 Monitoramento da marca em tempo real e análise de sentimentos para grandes agências de marketing e empresas Menções, detecção de sentimentos, insights de influenciadores, alertas de palavras-chave Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 199/mês por usuário G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Awario Rastreamento preciso da voz com pesquisa booleana para empresas de médio a grande porte Pesquisa booleana, sentimento por região/canal, acompanhamento de influenciadores, relatórios de voz Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês por usuário G2: 4,0/5, Capterra: 4,3/5 Meltwater Análise de mídia e voz de nível empresarial para agências Análise de voz por IA, cobertura de notícias + redes sociais, painéis personalizáveis, acompanhamento de campanhas Preços personalizados G2: 4,0/5, Capterra: 4,0/5 Sprout Social Benchmarking competitivo nas redes sociais para agências de marketing de redes sociais Acompanhamento da marca, benchmarking, painéis unificados, sentimento, relatórios de participação de impressão Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 199/mês por usuário G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5 Google Trends Acompanhamento em tempo real do interesse público em pesquisas para indivíduos e pequenas equipes Tendências em tempo real, insights regionais, comparações de marcas ao longo do tempo Gratuito G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Digimind Inteligência competitiva detalhada e insights de mercado para grandes marcas focadas no consumidor Monitoramento de redes sociais, identificação de influenciadores, acompanhamento de tendências, monitoramento de reputação, ROI de campanhas Preços personalizados G2: 4,5/5, Capterra: 4,4/5 Hootsuite Agendamento de mídias sociais e acompanhamento de menções à marca para empresas de médio porte e agências Calendário de conteúdo, gerenciamento de caixa de entrada, monitoramento de redes sociais, análises, integração com Canva e Drive Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 149/usuário/mês G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5

Uma marca é uma voz, e um produto é uma lembrança.

As melhores ferramentas de share of voice rastreiam menções à marca com contexto para informar se sua marca está ganhando espaço, como a presença da sua marca se compara a outras no seu segmento e quais são as métricas de voz em todo o espectro de canais de marketing, incluindo resultados de pesquisa e publicidade paga.

Veja como escolher a ferramenta de share of voice certa. Você deve procurar por certos recursos essenciais:

Acompanhe menções em SERPs, mídias sociais, blogs e sites de notícias para obter uma cobertura completa

Oferece análise de voz em tempo real para identificar mudanças na visibilidade à medida que elas ocorrem

Compare a participação da sua marca diretamente com a dos concorrentes para obter insights mais sólidos sobre a participação no mercado

Oferece painéis personalizáveis para métricas como participação de impressão, sentimento e dados de voz

Inclui análise de sentimento para avaliar o tom das conversas sobre a marca em todas as plataformas

👀 Curiosidade: o Burger King já fez segmentação geográfica das lojas do McDonald's, oferecendo cupons do Whopper apenas quando os usuários estavam perto de um estabelecimento do McDonald's.

Na lista a seguir, abordaremos algumas ferramentas especializadas que ajudam a calcular a participação nas impressões, monitorar menções à marca e acompanhar conversas online para obter insights valiosos.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de projetos de marketing com colaboração em equipe)

Conecte o trabalho da sua equipe de marketing a resultados tangíveis mudando para o ClickUp

Se seus esforços de marketing forem bem planejados, mas mal executados, a voz da sua marca pode se perder antes mesmo de chegar ao seu público-alvo.

Atribua tarefas com prazos para melhorar a produtividade com o ClickUp Tasks

O ClickUp ajuda as equipes de marketing, oferecendo um espaço compartilhado para planejar, executar e acompanhar todas as etapas de uma campanha em vários canais de marketing.

Crie fluxos de trabalho usando o ClickUp Tasks , onde as tarefas são atribuídas a redatores, editores, designers e líderes de SEO

Divida grandes campanhas de marketing em tarefas menores e mais fáceis de executar, como designar uma equipe para redigir o conteúdo do blog e outra para preparar os anúncios do Google Ads

Marque, programe e monitore tarefas para que todos saibam quais são suas responsabilidades e quais são os prazos

Trabalhe sem gargalos e com melhor visibilidade usando o ClickUp Tasks

Acompanhe o progresso facilmente e ajuste as metas sempre que necessário com os painéis do ClickUp

Além disso, em vez de alternar entre planilhas e mensagens para verificar o progresso, você pode usar os painéis do ClickUp para criar visualizações em tempo real das principais métricas de reconhecimento da marca e obter insights mais profundos.

Por exemplo, um gerente de conteúdo pode incorporar um painel do Google Analytics para acompanhar o tráfego de pesquisa orgânica ou a participação de impressões de uma única campanha. Isso facilita a conexão do trabalho da sua equipe com resultados reais em termos de tráfego do site, menções à marca e participação de voz.

O ClickUp é compatível com ferramentas como Google Analytics, HubSpot e plataformas de monitoramento de redes sociais, oferecendo mais flexibilidade para conectar fontes de dados importantes para sua estratégia de reconhecimento de marca.

Aqui está um guia visual passo a passo sobre como criar um painel de gerenciamento de projetos de marketing

Melhores recursos do ClickUp

Planeje e gerencie campanhas de marketing multicanal com fluxos de trabalho personalizados

Acompanhe o desempenho da campanha usando painéis em tempo real com análises integradas

ClickUp Chat e Colabore entre equipes com ferramentas integradas, como ClickUp Docs ClickUp Whiteboards , que ajudam você a debater ideias, criar e gerenciar conteúdo

Automatize processos, crie conteúdo e obtenha insights a partir dos seus dados com a assistência da IA do ClickUp Brain

Atribua tarefas com dependências e prioridades para garantir que os prazos da campanha sejam cumpridos

Integre com mais de 200 ferramentas, incluindo Google Analytics, HubSpot e Slack, para unificar os dados de voz

Limitações do ClickUp

A configuração inicial pode ser complicada para equipes que não têm experiência com softwares de gerenciamento de projetos

Alguns usuários relatam que o desempenho móvel fica atrás da experiência em computadores

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o ClickUp

Este usuário do G2 observou:

Como CEO que gerencia várias iniciativas de mídia e uma academia de treinamento, o ClickUp se tornou minha plataforma preferida para manter tudo alinhado. Eu o uso para gerenciar fluxos de trabalho editoriais, automatizar tarefas rotineiras, executar pipelines de CRM para alcançar clientes e até mesmo acompanhar o progresso em cursos educacionais. Sua versatilidade é incomparável.

📖 Leia também: Ferramentas de marketing para pequenas empresas

2. Semrush (ideal para combinar dados de SEO e PPC para medir a participação de uma marca nas pesquisas)

via Semrush

Se sua equipe tem dificuldade em entender quanto da conversa de pesquisa sua marca realmente possui, as ferramentas Keyword Gap e Market Explorer da Semrush tornam isso visível em segundos.

Esses recursos revelam exatamente onde sua marca se encontra nas páginas de resultados dos mecanismos de busca em comparação com os concorrentes, incluindo as palavras-chave relevantes para as quais eles são classificados e o conteúdo que impulsiona as menções à marca.

Em vez de apenas mostrar os números de tráfego, a Semrush detalha a participação da sua marca em pesquisas orgânicas, campanhas PPC e até mesmo a participação em impressões do Google Ads.

Melhores recursos do Semrush

Analise a participação de uma marca nas pesquisas orgânicas e pagas, LLMs e Google Shopping

Compare o SEO da sua marca com o dos concorrentes usando diferenças de tráfego, palavras-chave e backlinks

Acompanhe os dados de voz da marca por meio de sentimentos, recursos SERP e clusters de palavras-chave gerados por IA

Meça a participação de impressões e as tendências de engajamento por meio do Market Explorer e do EyeOn

Descubra sobreposições de palavras-chave em pesquisas orgânicas e PPC para alinhar as mensagens em todos os canais

Limitações do Semrush

As estimativas de tráfego podem diferir dos dados do GA4, especialmente para sites de nicho

A curva de aprendizado pode ser íngreme para iniciantes devido à grande variedade de recursos

Os preços podem aumentar com complementos como gerenciamento de conteúdo e projetos de mídia social

Preços da Semrush

Pro : US$ 139,95/mês por usuário

Guru : US$ 249,95/mês por usuário

Negócios: US$ 499,95/mês por usuário

Avaliações e comentários da Semrush

G2 : 4,5/5 (mais de 2.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre a Semrush

Este usuário da Capterra destacou:

Eu uso o Semrush principalmente por suas funções de visão geral do domínio e palavras-chave. Ele me ajuda a avaliar rapidamente concorrentes e clientes em potencial, bem como a pesquisar tópicos na página.

Eu uso o Semrush principalmente por suas funções de visão geral do domínio e palavras-chave. Ele me ajuda a avaliar rapidamente concorrentes e clientes em potencial, bem como a pesquisar tópicos na página.

💡 Dica profissional: Está com dificuldade para comprovar o que está funcionando em suas campanhas? O artigo KPIs de marketing que você precisa acompanhar mostra exatamente quais métricas são importantes, para que você possa tomar decisões mais inteligentes e rápidas, sem precisar vasculhar planilhas.

3. Mention (ideal para monitoramento em tempo real da marca em todos os canais)

via Mention

Quando ocorre um pico nas menções à marca, sejam elas positivas ou negativas, a rapidez é fundamental.

Um dos recursos mais valiosos do Mention são os alertas em tempo real, que notificam você no momento em que sua marca é mencionada em plataformas de mídia social, blogs, fóruns ou veículos de notícias.

Essa rapidez oferece uma vantagem à sua equipe de marketing e aos líderes de relações públicas, permitindo que eles aproveitem o buzz repentino ou gerenciem possíveis reações negativas.

Mencione os melhores recursos

Acompanhe as menções à marca nas redes sociais, blogs, fóruns e veículos de notícias em tempo real

Detecte o sentimento e a emoção por trás das menções usando análises baseadas em IA

Use alertas personalizáveis e pesquisa booleana para ajustar a precisão do monitoramento

Publique e programe posts no Facebook, Instagram, LinkedIn e X a partir de um único painel

Analise o engajamento, o alcance e a influência das menções com análises sociais integradas

Limitações de menções

A interface pode ser um pouco complicada para usuários iniciantes

A análise de sentimentos pode, ocasionalmente, classificar incorretamente o tom emocional

A filtragem de menções duplicadas é inconsistente em níveis de volume mais altos

Preços de menções

Solo: US$ 49/mês por usuário

Pro: US$ 99/mês por usuário

Pro Plus: US$ 179/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre menções

G2 : 4,3/5,0 (mais de 440 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 290 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Mention

Este usuário do G2 enfatizou:

Adoro como o Mention é capaz de procurar menções sem marca em artigos e encontrar aqueles backlinks (que de outra forma ficariam ocultos) para o meu site, o que me ajuda a acompanhar os esforços de divulgação. Ele também fornece uma visão geral dos sites, o que às vezes ajuda quando há um paywall para um artigo que fala sobre a sua marca.

Adoro como o Mention é capaz de procurar menções sem marca em artigos e encontrar aqueles backlinks (que de outra forma ficariam ocultos) para o meu site, o que me ajuda a acompanhar os esforços de divulgação. Ele também fornece uma visão geral dos sites, o que às vezes ajuda quando há um paywall para um artigo que fala sobre a sua marca.

✨ Dica bônus O ClickUp Brain, a poderosa IA integrada ao ClickUp, faz de tudo, desde pesquisar na web para analisar as menções à marca durante a semana até analisar tickets de suporte para gerar resumos de sentimentos. Obtenha o ClickUp Brain para revelar insights e analisar opiniões sobre sua marca a partir de menções online

4. Brand24 (ideal para medir a influência da marca e o impacto na mídia)

via Brand24

Quando as menções à sua marca aumentam, é fácil ficar animado com o interesse dos consumidores, mas nem todas as menções têm o mesmo peso.

O Influence Score da Brand24 ajuda você a identificar não apenas quem está falando sobre sua marca, mas também quanta influência essas pessoas têm. A ferramenta distingue entre um tweet de um criador de nicho com 200 seguidores e uma menção de um jornalista de tecnologia de primeira linha, permitindo que você priorize o conteúdo que realmente impacta sua marca.

Com análise de sentimento integrada e gráficos visuais de participação de voz, também é mais fácil relatar o desempenho às partes interessadas.

Melhores recursos do Brand24

Identifique os principais influenciadores que mencionam sua marca nas contas de mídia social usando o Índice de Influência proprietário

Monitore menções à marca em mídias sociais, fóruns, blogs e sites de avaliações em tempo real

Acompanhe a percepção da marca e filtre as menções por emoção ou alcance

Gere relatórios visuais de análise de voz, incluindo gráficos de participação em impressões e alcance

Aproveite as ferramentas de IA para revelar tendências e anomalias, gerar insights e muito mais

Exporte dados para análises mais aprofundadas ou relatórios para as partes interessadas

Limitações do Brand24

As opções avançadas de filtragem são limitadas nos planos de nível inferior

A classificação de sentimentos pode, por vezes, interpretar erroneamente o sarcasmo ou a gíria

As integrações com o Slack e o Teams requerem configuração manual

Preços da Brand24

Individual : US$ 199/mês por usuário

Equipe : US$ 299/mês por usuário

Pro : US$ 399/mês por usuário

Negócios : US$ 599/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Brand24

G2 : 4,6/5,0 (mais de 320 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Brand24

Este comentário no Reddit destacou:

*O Brand24 permite que você acompanhe qualquer palavra-chave na internet, mas os filtros adicionais presentes são realmente úteis. Por exemplo, também fico atento a certos influenciadores sempre que eles mencionam essa palavra-chave específica

*O Brand24 permite que você acompanhe qualquer palavra-chave na internet, mas os filtros adicionais presentes são realmente úteis. Por exemplo, também fico atento a certos influenciadores sempre que eles mencionam essa palavra-chave específica

📮 ClickUp Insight: 24% dos funcionários afirmam que tarefas repetitivas os impedem de realizar trabalhos significativos, enquanto outros 24% sentem que seus talentos não estão sendo totalmente aproveitados. Isso significa que quase metade da força de trabalho se sente estagnada e negligenciada. 💔 O ClickUp traz o foco de volta para o que mais importa: o trabalho impactante. Seus agentes de IA cuidam das tarefas rotineiras com automações simples e baseadas em gatilhos. Por exemplo, uma vez que uma tarefa é marcada como concluída, a IA pode atribuir a próxima, enviar lembretes oportunos ou atualizar o andamento do projeto, sem a necessidade de etapas manuais. 💫 Impacto real: a STANLEY Security reduziu o tempo de geração de relatórios em mais de 50% usando os recursos flexíveis de relatórios do ClickUp, permitindo que suas equipes dedicassem mais tempo à análise e menos tempo à formatação.

📖 Leia também: Exemplos e modelos de painéis de gerenciamento de projetos

5. Awario

via Awario

O que é pior do que nenhuma menção à marca? Imagine perceber um aumento repentino nas menções à marca, apenas para descobrir que metade delas não tem nenhuma relação com a sua marca. É aí que o Awario prova seu valor.

Seu recurso avançado de pesquisa booleana permite que você controle exatamente o que rastrear e o que ignorar. Para equipes que monitoram conversas sobre marcas em espaços altamente competitivos ou barulhentos, esse nível de controle é essencial.

Você pode definir regras para acompanhar hashtags de campanhas, filtrar por sentimento e agrupar insights por localização ou canal.

Melhores recursos do Awario

Use a pesquisa booleana para filtrar e refinar menções online com precisão

Monitore as conversas sobre a marca nas redes sociais, blogs, fóruns e veículos de notícias

Acompanhe a percepção da marca, dados demográficos e tendências baseadas na localização

Identifique influenciadores por alcance e engajamento para avaliar o desempenho da marca

Gere relatórios de share of voice com marca branca sobre concorrentes, campanhas ou regiões

Limitações do Awario

O acesso a dados históricos é limitado nos planos básicos

A precisão da análise de sentimentos varia de acordo com o idioma

Sem ferramentas integradas de publicação ou engajamento

Preços do Awario

Starter: US$ 29/mês por usuário

Pro: US$ 89/mês por usuário

Empresa: US$ 249/mês por usuário

Avaliações e comentários do Awario

G2 : 4,0/5,0 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,3/5,0 (mais de 45 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Awario

Esta avaliação da G2 observou:

Uma das melhores coisas sobre o Awario é seu monitoramento 360º das mídias sociais. Sua tecnologia acompanha todas as menções em várias plataformas de mídia social, como Twitter, Reddit, Meta, etc.

Uma das melhores coisas sobre o Awario é seu monitoramento 360º das mídias sociais. Sua tecnologia acompanha todas as menções em várias plataformas de mídia social, como Twitter, Reddit, Meta, etc.

💡 Dica profissional: Está perdendo o controle dos cronogramas das campanhas e das expectativas dos clientes? Nosso guia para gerenciamento de campanhas de marketing mostra como planejar, executar e entregar resultados.

6. Meltwater (ideal para análise de voz de nível empresarial em notícias e redes sociais)

via Meltwater

Enquanto a maioria das ferramentas acompanha as redes sociais, a Meltwater vai além, combinando menções à marca tanto em sites de notícias quanto em plataformas sociais.

Além disso, a análise de voz com inteligência artificial da Meltwater combina sentimento, alcance e frequência para mostrar não apenas quem está falando, mas também a importância disso. Você pode filtrar por região geográfica, tipo de mídia, nível de influência ou tags de campanha, facilitando a medição do desempenho da marca e do share em diferentes regiões e setores.

Por exemplo, durante o lançamento global de um produto, uma marca pode comparar as menções nas redes sociais com a cobertura da imprensa tradicional e acompanhar em tempo real quais canais de marketing estão gerando impacto.

Principais recursos do Meltwater

Combine plataformas de mídia social, blogs e sites de notícias em um único sistema de monitoramento

Use a análise de voz com inteligência artificial para acompanhar o tom, o alcance e a evolução das tendências ao longo do tempo

Filtre por idioma, região ou tipo de mídia para localizar o acompanhamento da percepção da marca

Compare a participação da marca em relação aos concorrentes usando painéis de marketing personalizáveis

Aproveite os dados históricos para relatórios de tendências de longo prazo e planejamento estratégico

Limitações do Meltwater

Os preços são personalizados e podem ser caros para equipes pequenas

A interface pode parecer complexa para equipes acostumadas a ferramentas mais simples

A configuração requer assistência para integrar e configurar totalmente o rastreamento e os relatórios

Preços da Meltwater

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Meltwater

G2 : 4,0/5,0 (mais de 2.200 avaliações)

Capterra: 4,0/5,0 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre a Meltwater

Esta avaliação da G2 compartilhou:

O Meltwater é uma excelente ferramenta que utilizo principalmente para monitorar as redes sociais e acompanhar as menções na mídia. A possibilidade de acompanhar menções, programar publicações nas redes sociais e desenvolver termos de pesquisa direcionados foi uma grande mudança.

O Meltwater é uma excelente ferramenta que utilizo principalmente para monitorar as redes sociais e acompanhar as menções na mídia. A possibilidade de acompanhar menções, programar publicações nas redes sociais e desenvolver termos de pesquisa direcionados foi uma grande mudança.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de relatórios de marketing digital para insights baseados em dados

7. Sprout Social (ideal para benchmarking competitivo nas redes sociais)

via Sprout Social

Digamos que sua campanha tenha recebido 50 mil curtidas. Ótimo, mas se seu principal concorrente recebeu 150 mil no mesmo dia, claramente há mais a ser analisado. O Sprout Social ajuda você a medir a participação no mercado dentro do contexto, não isoladamente.

As ferramentas de benchmarking competitivo deste software de análise de marketing ajudam você a acompanhar o desempenho da sua marca em relação aos concorrentes, oferecendo uma visão em tempo real da visibilidade da marca, da participação nas impressões e das taxas de engajamento.

Da análise de sentimentos a relatórios compartilháveis e ferramentas de publicação, o Sprout Social foi criado para ajudá-lo a aproveitar ao máximo suas metas de marketing.

Melhores recursos do Sprout Social

Compare o desempenho da marca com o dos concorrentes nas principais redes sociais

Acompanhe as menções à marca, as tendências de engajamento e o sentimento em tempo real

Obtenha insights baseados em IA para uma análise mais profunda do desempenho

Visualize informações sobre conteúdo, público e canais rapidamente com painéis unificados

Automatize relatórios sociais com resumos de dados de voz prontos para exportação

Monitore o impacto da campanha usando a participação de impressões e análises de engajamento

Limitações do Sprout Social

Recursos premium, como benchmarking competitivo, estão disponíveis apenas em planos de nível superior

Pode ser caro para equipes pequenas que gerenciam vários perfis

O acesso a dados históricos é limitado nos planos básicos

Preços do Sprout Social

Padrão : US$ 199/mês por usuário

Profissional : US$ 299/mês por usuário

Avançado : US$ 399/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Sprout Social

G2 : 4,4/5,0 (mais de 2.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5,0 (mais de 530 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Sprout Social

Esta avaliação da G2 afirmou:

É muito fácil adicionar novos canais e descobrir palavras-chave para monitoramento, muito fácil filtrar para obter exatamente o conteúdo certo, interface de resposta e publicação bastante intuitiva e, na minha experiência, o suporte tem sido sólido.

É muito fácil adicionar novos canais e descobrir palavras-chave para monitoramento, muito fácil filtrar para obter exatamente o conteúdo certo, interface de resposta e publicação bastante intuitiva e, na minha experiência, o suporte tem sido sólido.

💡 Dica profissional: Não sabe o que dizer, quando e onde? Criar uma estratégia de comunicação de marketing eficaz ajuda você a elaborar mensagens que realmente causam impacto e convertem.

8. Google Trends (ideal para acompanhar o interesse público em pesquisas em tempo real)

via Google

Quando sua marca está em alta, o Google Trends costuma ser o primeiro lugar onde você percebe isso.

Esta ferramenta gratuita de participação na conversa acessa diretamente os resultados dos mecanismos de busca globais para mostrar o que o mundo está procurando, minuto a minuto.

Ao contrário das ferramentas que dependem de monitoramento de redes sociais ou acompanhamento manual, o Google Trends oferece um instantâneo baseado em pesquisas da visibilidade da marca, da demanda dos consumidores e do burburinho do mercado em todo o ecossistema de pesquisa do Google, incluindo o YouTube.

Melhores recursos do Google Trends

Visualize o interesse de pesquisa em tempo real em países, regiões e cidades

Compare a participação de uma marca nas pesquisas em relação aos concorrentes ao longo do tempo

Analise a demanda por produtos observando tendências sazonais e de longo prazo

Descubra consultas em alta, picos de notícias e interesses emergentes

Use dados históricos para analisar o impacto de campanhas anteriores ou planejar as futuras

Limitações do Google Trends

Não possui análise de sentimento ou métricas específicas de voz

Sem menções nas redes sociais ou à marca fora dos dados de pesquisa

Sem API para automação personalizada ou integração com painéis

Preços do Google Trends

Gratuito

Avaliações e comentários do Google Trends

G2 : 4,6/5,0 (mais de 230 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Google Trends

Esta avaliação da G2 destacou:

O Google Trends fornece informações em tempo real sobre o que as pessoas estão pesquisando em todo o mundo. Gosto da facilidade com que é possível comparar termos de pesquisa, identificar tendências emergentes e explorar interesses por região ou período de tempo. A interface é limpa, interativa e fácil de usar, mesmo para quem não tem experiência com dados.

O Google Trends fornece informações em tempo real sobre o que as pessoas estão pesquisando em todo o mundo. Gosto da facilidade com que é possível comparar termos de pesquisa, identificar tendências emergentes e explorar interesses por região ou período de tempo. A interface é limpa, interativa e fácil de usar, mesmo para quem não tem experiência com dados.

👀 Curiosidade: a Adidas e a Puma foram fundadas por irmãos que se desentenderam — Adolf e Rudolf Dassler. A rivalidade familiar deles se transformou em uma guerra global de tênis.

9. Digimind (agora Onclusive Social) (Ideal para inteligência competitiva aprofundada)

via Digimind

Quando as marcas tentam avaliar sua presença no mercado, os dados se limitam a curtidas, menções e número de seguidores. No entanto, o reconhecimento da marca também tem a ver com a narrativa.

A Digimind (agora parte da Onclusive Social) ajuda as empresas a decifrar essas camadas usando uma combinação de ferramentas de monitoramento de redes sociais e inteligência de mercado que vão além das métricas de vaidade. Com ela, você pode monitorar o que os clientes, concorrentes e setores inteiros estão dizendo em notícias, blogs, fóruns e plataformas sociais.

Mas o principal ponto forte da plataforma reside na sua capacidade de combinar análise de sentimentos, acompanhamento de influenciadores, gestão de reputação e previsão de tendências para oferecer uma visão de 360 graus da visibilidade da sua marca.

Melhores recursos da Digimind

Monitore conversas nas redes sociais, blogs, fóruns e sites de notícias em tempo real

Analise o sentimento, os principais influenciadores e as tendências do público usando insights baseados em IA

Acompanhe a reputação da marca e identifique sinais precoces de crises

Compare o impacto da campanha, a mídia espontânea e a participação de voz em relação aos concorrentes

Crie painéis personalizáveis e exporte relatórios em vários formatos

Limitações do Digimind

Os preços não são transparentes e exigem um orçamento personalizado

Alguns usuários relatam atrasos ocasionais com integrações do LinkedIn

Curva de aprendizado mais acentuada para usuários novos em plataformas de inteligência social empresarial

Preços da Digimind

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Digimind

G2 : 4,5/5 (mais de 210 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre a Digimind

Esta análise da Capterra observou:

É quase impossível acompanhar as publicações científicas sem o Digimind. Recomendo vivamente.

É quase impossível acompanhar as publicações científicas sem o Digimind. Recomendo vivamente.

📖 Leia também: Principais ferramentas de reconhecimento de marca para aumentar sua visibilidade

10. Hootsuite (ideal para benchmarking competitivo e insights escaláveis nas redes sociais)

via Hootsuite

Quando o desempenho das suas redes sociais atinge um patamar, muitas vezes não é porque o seu conteúdo é ruim, mas porque você não está medindo os indicadores certos.

O Hootsuite facilita a compreensão do motivo pelo qual algumas publicações se destacam enquanto outras passam despercebidas, oferecendo análises poderosas e comparativos com os concorrentes.

Essa ferramenta de monitoramento de redes sociais ajuda as equipes a comparar seu desempenho com as médias do setor, acompanhar os melhores horários para publicar e identificar tendências antes que elas atinjam o pico.

Melhores recursos do Hootsuite

Analise o desempenho dos concorrentes no Instagram, Facebook e X com ferramentas de benchmarking

Acompanhe o sentimento, o engajamento e o crescimento do público com análises personalizadas

Use IA para gerar legendas, hashtags e ideias para publicações com base nas tendências atuais

Centralize as mensagens de todas as plataformas em uma caixa de entrada unificada com regras de automação

Monitore as menções à marca e a opinião do público ao longo de 7 a 30 dias, dependendo do plano

Limitações do Hootsuite

Os planos podem ficar caros rapidamente para equipes em crescimento

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado com recursos avançados de análise

A monitorização das redes sociais é limitada nos planos de nível inferior

Preços do Hootsuite

Padrão : US$ 149/mês por usuário

Avançado : US$ 399/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Hootsuite

G2 : 4,2/5 (mais de 6.200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 3.800 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Hootsuite

Esta avaliação da G2 destacou:

Adoro a análise profunda que ele oferece, que o torna muito fácil de usar e também me permite publicar em vários lugares ao mesmo tempo, sem a necessidade de fazer login em vários canais, além de me fornecer ferramentas de escuta que facilitam a compreensão do sentimento do cliente.

Adoro a análise profunda que ele oferece, que o torna muito fácil de usar e também me permite publicar em vários lugares ao mesmo tempo, sem a necessidade de fazer login em vários canais, além de me fornecer ferramentas de escuta que facilitam a compreensão do sentimento do cliente.

📖 Leia também: Melhores alternativas ao Hootsuite

👀 Curiosidade: a lealdade à marca pode se sobrepor à lógica. Em testes cegos, muitos consumidores preferem o sabor da Pepsi, mas ainda assim escolhem a Coca-Cola com base na percepção da marca.

Aqui estão quatro ferramentas adicionais úteis que complementam ou ampliam os recursos das ferramentas de share of voice já discutidas:

BrandMentions: monitora menções à marca em blogs, fóruns, notícias e sites de avaliações, e inclui pontuação de sentimento e influência

Zignal Labs: acompanha o sentimento, o alcance e as informações erradas sobre uma determinada marca em tempo real na TV, no rádio, nas notícias online e nas redes sociais

Socialbakers (agora parte da Emplifi): oferece análises detalhadas sobre o comportamento do público, tendências de conteúdo e benchmarking competitivo para equipes de marketing que desenvolvem estratégias de mídia social de longo prazo

📖 Leia também: KPIs de reconhecimento da marca: maximizando o impacto do seu marketing

Torne-se o assunto da cidade com o ClickUp

Todas as equipes de marketing querem que sua marca seja lembrada em primeiro lugar, mas isso só é possível se você for o primeiro na conversa.

As ferramentas de participação de voz ajudam você a medir essa presença, analisar como as pessoas falam sobre sua marca e comparar sua visibilidade com a dos concorrentes, impulsionando, em última instância, o crescimento dos negócios.

Mas a maioria das ferramentas se limita a ouvir. É aí que o ClickUp se destaca. Veja o que diz a equipe de marketing do ClickUp. 👇

O ClickUp conecta sua estratégia de marketing à execução real: acompanhando não apenas o que as pessoas estão dizendo, mas também o que sua equipe está fazendo a respeito.

Seja atribuindo atualizações de conteúdo, registrando acompanhamentos de influenciadores ou incorporando painéis GA4, o ClickUp oferece às equipes todo o contexto por trás dos números.

Quer executar suas campanhas com insights? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!