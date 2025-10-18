Os 10 melhores modelos de roteiro do Miro para equipes em 2025

Quando suas ideias de produtos, campanhas ou recursos existem apenas em sua mente ou estão espalhados por documentos e planilhas, o caos se instala rapidamente.

Os prazos são perdidos. As equipes se dispersam. As prioridades entram em conflito.

É aí que entram os roteiros visuais. Eles alinham todos.

Para um gerente de produto lançando recursos, um fundador apresentando um plano de projeto a investidores ou uma equipe de marketing planejando campanhas, os roteiros darão estrutura às suas metas de negócios.

O Miro, a popular ferramenta de colaboração visual usada por milhões de pessoas, torna o mapeamento do seu plano fácil e colaborativo. Com um modelo de planejamento de roteiro do Miro, você não precisa começar do zero.

Este guia explora os 10 melhores modelos de roteiro do Miro para ajudar sua equipe a planejar melhor em conjunto.

Os melhores modelos de roteiro do Miro em resumo

Aqui está uma tabela resumida dos melhores modelos de roteiro do Miro e do ClickUp:

O que torna um modelo de roteiro do Miro bom?

Um modelo de roteiro de projeto Miro bem projetado ajuda sua equipe a se manter alinhada, focada e pronta para executar. Ele transforma ideias em ação e simplifica a complexidade.

Aqui estão os principais elementos a serem procurados nos melhores modelos de roteiro do Miro:

Estrutura clara do cronograma : procure um modelo de cronograma do Miro que apresente as iniciativas do projeto em um cronograma visual para que você possa acompanhar os marcos e o andamento do projeto rapidamente

Metas e objetivos definidos : selecione modelos de roteiro do Miro, alinhando sua equipe ao mostrar claramente o que cada fase está tentando alcançar

Layout personalizável : escolha um modelo de roteiro de projeto que ajude a adaptar facilmente o roteiro ao seu projeto, equipe ou fluxo de trabalho, sem perder tempo recriando-o

Elementos colaborativos : escolha um modelo de roteiro do Miro que facilite o convite à sua equipe para comentar, marcar e atualizar em tempo real, a fim de manter todos envolvidos e sincronizados

Marcadores de marcos : escolha um modelo de roteiro do Miro que mostre eventos importantes, prazos ou pontos de decisão que ajudem a equipe a manter o rumo

Tags de responsabilidade: opte por um modelo que permita atribuir a responsabilidade por tarefas ou seções para que todos saibam quem está fazendo o quê

10 modelos de roteiro do Miro

Aqui estão 10 modelos de roteiro do Miro para orientar sua equipe de maneira eficaz:

1. Modelo de roteiros de produtos do Miro por Caterine Greif

via Miro

O modelo de roteiros de produtos do Miro, criado por Caterine Greif, ajuda você a construir um roteiro estratégico de produtos, indo além de uma simples lista de tarefas. Ele esclarece sua visão do produto e alinha as partes interessadas em relação aos principais objetivos e etapas, garantindo um entendimento comum sobre a direção do seu produto.

O modelo de roteiro concentra-se na comunicação estratégica, em vez de apenas na gestão de tarefas, ajudando você a tomar decisões informadas sobre o desenvolvimento de produtos.

⭐ Por que você vai gostar:

Defina os objetivos estratégicos para suas iniciativas de produto

Acompanhe o estágio de desenvolvimento de cada recurso do produto

Comunique a direção do produto de forma eficaz às partes interessadas

🔑 Ideal para: Gerentes de produto, proprietários de produto e equipes de desenvolvimento em qualquer setor que busquem visualizar e comunicar sua estratégia de produto de forma eficaz e colaborativa.

2. Modelo de compartilhamento de roteiro assíncrono do Miro

via Miro

O modelo de compartilhamento de roteiro assíncrono do Miro simplifica a comunicação para organizações em expansão. Ele permite que as equipes compartilhem visualmente suas prioridades, roteiros e planos, garantindo transparência e fácil consumo.

Este modelo facilita o aprendizado assíncrono para as partes interessadas e a liderança, permitindo feedback e comentários diretos. Ao fornecer um guia passo a passo e explicações sobre o talktrack, ele garante uma comunicação eficiente e eficaz em toda a sua organização, economizando um tempo valioso.

⭐ Por que você vai gostar:

Reúna feedback e comentários diretamente de outras pessoas

Reduza o tempo gasto em reuniões de planejamento síncronas

Crie um guia claro dos seus planos com o Talktrack

🔑 Ideal para: Organizações em expansão, equipes de produto e departamentos multifuncionais que buscam melhorar a comunicação e o alinhamento em planos estratégicos de forma assíncrona.

📮 ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam principalmente a IA para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aqui que você precisa de um quadro branco com tecnologia de IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a converter instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens de IA no ClickUp Brain para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho que permite que você crie ideias, visualize e execute mais rapidamente!

3. Modelo de roteiro de produtos do Miro

via Miro

O modelo de roteiro de produto do Miro ajuda você a acompanhar e alinhar de forma eficaz as contribuições da equipe ao longo do ciclo de vida do seu produto, desde o lançamento até a maturidade. Adapte-o a vários públicos, incluindo executivos, clientes e equipes de desenvolvimento internas.

Este modelo orienta você na definição da estratégia do seu produto, envolvendo partes interessadas multifuncionais, priorizando requisitos e criando um cronograma flexível.

⭐ Por que você vai gostar:

Defina a estratégia do produto, responda às principais questões comerciais e resolva os pontos fracos dos usuários

Adicione partes interessadas multifuncionais, códigos de cores para melhorar a visualização da equipe e a responsabilidade

Priorize requisitos, organize recursos em temas, vinculando-os à estratégia geral do produto

🔑 Ideal para: Gerentes de produto, equipes de desenvolvimento e líderes multifuncionais que precisam planejar, acompanhar e comunicar sua estratégia de produto de maneira eficaz.

4. Modelo de roteiro ágil de produtos do Miro (Agora, Em seguida, Mais tarde)

via Miro

O modelo de roteiro ágil de produtos do Miro (Agora, Próximo, Mais tarde) ajuda as equipes a fazer a transição para um modelo operacional de produtos baseado em resultados. É um roteiro baseado em temas, diferente das abordagens tradicionais, e enfatiza a agilidade usando prefixos como “provavelmente” e “talvez”

Este modelo ajuda as equipes a criar roadmaps de alta integridade, adaptar-se às prioridades em evolução e definir expectativas realistas para os resultados do produto.

⭐ Por que você vai gostar:

Crie roteiros de produtos baseados em temas com foco nos resultados desejados

Abrace a agilidade, reconhecendo que os itens podem nem sempre ser entregues

Faça a transição para um modelo operacional focado no produto de maneira eficaz

🔑 Ideal para: Equipes de produto e organizações que adotam um modelo operacional ágil ou baseado em resultados, buscando clareza e flexibilidade em seus roteiros de produto.

5. Modelo de roteiro de produto ágil SMART do Miro

via Miro

O modelo de roteiro de produto ágil SMART do Miro ajuda você a desenvolver um plano de produto orientado para metas.

Ele se concentra em alcançar objetivos bem definidos, em vez de apenas listar recursos, reduzindo assim os conflitos e garantindo o alinhamento entre as partes interessadas e as equipes ágeis. Ao aplicar os critérios SMART (específico, mensurável, alcançável, relevante e com prazo determinado), este modelo permite que você defina metas de produto eficazes, claras e acionáveis.

⭐ Por que você vai gostar:

Expresse a direção do produto e justifique o investimento de forma eficaz

Promova o aprendizado e facilite mudanças em seu plano de produto

Mude as discussões de recursos para objetivos comuns e de alto nível

🔑 Ideal para: Gerentes de produto, equipes ágeis e partes interessadas que desejam definir, comunicar e alinhar roadmaps de produto claros e orientados para objetivos.

🔎 Você sabia? Algumas empresas realizam “pré-mortems”, onde imaginam que seu roteiro de produtos falhou antes mesmo de começar. Isso as ajuda a identificar e mitigar riscos de forma proativa, evitando dores de cabeça no longo prazo. 🚧🔮 No entanto, se você quiser seguir o estilo tradicional e fazer uma análise pós-mortem, peça a um agente de IA no ClickUp para fazer isso por você:

6. Modelo de roteiro de desenvolvimento de produto do Miro

via Miro

O modelo de roteiro de desenvolvimento de produto do Miro ajuda equipes grandes e multifuncionais a se alinharem em seu roteiro de produto. Ele abrange tudo, desde o desenvolvimento de conceitos até o lançamento no mercado, fornecendo contexto e definindo metas de curto e longo prazo.

O modelo oferece orientações sobre como encontrar um equilíbrio entre inovação e necessidades dos clientes. Ele ajuda a comunicar sua visão a todas as partes interessadas, garantindo que todos estejam focados em alcançar os objetivos da equipe.

⭐ Por que você vai gostar:

Oriente o produto desde o conceito até o lançamento no mercado de maneira eficaz

Defina metas de produto de curto e longo prazo para equipes e partes interessadas

Equilibre a inovação do produto, mantendo as necessidades do cliente em mente

🔑 Ideal para: Gerentes de produto, equipes de desenvolvimento e departamentos multifuncionais que precisam lançar estratégias de gerenciamento de produto.

➡️ Leia mais: Estratégias e dicas de gerenciamento de produtos para maximizar o sucesso do produto

7. Modelo de roteiro para vários produtos do Miro

via Miro

O modelo de roteiro para vários produtos do Miro permite que você acompanhe vários tópicos ou roteiros de produtos ao longo do ano. Seu design colorido e lógico ajuda a diferenciar tópicos e agrupar itens de trabalho relacionados para uma visualização clara do roteiro.

Este modelo fornece uma visão geral abrangente, incluindo o status de cada tópico ou produto (concluído, em andamento ou recusado). Gerencie e comunique seu portfólio de produtos de forma eficaz, garantindo alinhamento e transparência em suas principais iniciativas.

⭐ Por que você vai gostar:

Acompanhe vários roteiros de produtos de forma eficiente ao longo do ano

Diferencie os tópicos usando códigos de cores para maior clareza

Organize logicamente produtos e itens de trabalho relacionados

🔑 Ideal para: Gerentes de portfólio de produtos, gerentes de programa e equipes de liderança que supervisionam várias iniciativas de produtos ou projetos complexos anualmente.

8. Modelo de roteiro de produtos priorizados do Miro

via Miro

O modelo de roteiro de produtos priorizados do Miro ajuda você a criar um roteiro de produtos claro e estratégico, priorizando recursos de maneira eficaz. Ele facilita o brainstorming de novas ideias e seu aprimoramento com informações detalhadas nos “cartões” do Miro, garantindo um planejamento completo.

Este modelo se integra a um quadro Kanban para acompanhar o progresso, garantindo que seu roteiro seja estratégico e viável.

⭐ Por que você vai gostar:

Faça um brainstorming de novos recursos de produtos usando os “cartões” do Miro com facilidade

Refine os detalhes dos recursos com informações abrangentes e prazos

Realize sessões com as partes interessadas para priorizar recursos estrategicamente

🔑 Ideal para: Gerentes de produto, estrategistas e equipes multifuncionais que precisam de uma maneira estruturada de debater ideias, priorizar e acompanhar os recursos do produto de forma colaborativa.

9. Modelo de tela de roteiro de produto Miro da IASA

via Miro

O modelo Miro Product Roadmap Canvas da IASA ajuda arquitetos de soluções e equipes de produto a visualizar a visão, as metas, as iniciativas estratégicas e os cronogramas do produto. Ele é adaptável para soluções ágeis e em cascata, oferecendo áreas dedicadas para elementos de negócios, tecnologia e aprendizagem.

O modelo de roteiro tecnológico facilita a colaboração eficaz entre as partes interessadas, orientando você na definição de metas de negócios, na compreensão das necessidades dos usuários, na elaboração de histórias de usuários e na priorização de iniciativas.

⭐ Por que você vai gostar:

Defina metas de negócios específicas que sejam mensuráveis e tenham prazo determinado

Entenda completamente as necessidades e os pontos fracos dos usuários-alvo

Crie histórias de usuários descrevendo as interações e o valor do produto

🔑 Ideal para: Arquitetos de soluções, gerentes de produto, designers e equipes multifuncionais que buscam uma tela abrangente para o planejamento estratégico de produtos.

10. Modelo de roteiro Miro Mountain

via Miro

O modelo Miro Roadmap Mountain oferece uma abordagem altamente visual para o planejamento de projetos. Ele ajuda você a definir sua ambição final, status atual, marcos importantes, recursos necessários e o caminho para atingir as metas do seu projeto.

A metáfora da montanha deste modelo incentiva uma perspectiva de alto nível e adaptável, reconhecendo que os planos evoluem.

⭐ Por que você vai gostar:

Identifique os principais picos e marcos do projeto para o sucesso

Defina os recursos e equipamentos de escalada necessários para a jornada

Mantenha uma visão geral de alto nível, adotando a flexibilidade à medida que as coisas mudam

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e proprietários de produto que buscam excelentes ferramentas visuais para planejar e comunicar projetos complexos.

💟 Bônus: O Brain MAX é o seu companheiro de desktop com tecnologia de IA que torna o planejamento de produtos rápido e intuitivo. Você pode pedir ao Brain MAX para reunir pesquisas de mercado, feedback de clientes ou análises da concorrência, e ele sintetizará essas informações para ajudá-lo a priorizar recursos e definir prazos realistas. Aproveitando vários modelos de IA líderes, o Brain MAX pode até sugerir os próximos passos, sinalizar riscos potenciais e gerar cronogramas visuais ou resumos para apresentações às partes interessadas. Com tudo unificado em uma única plataforma, você pode atualizar, compartilhar e refinar seu roteiro à medida que seu produto evolui, tornando o planejamento estratégico contínuo e colaborativo.

Limitações do Miro

Se você já usou o Miro para planejar roadmaps ou debater ideias, sabe como essa ferramenta é rica, flexível e colaborativa.

No entanto, à medida que sua equipe cresce ou seus projetos se tornam mais complexos, você pode começar a notar alguns obstáculos no caminho. Aqui estão algumas limitações do Miro que você deve ter em mente ao elaborar seu próximo grande plano:

Curva de aprendizado íngreme para novos usuários: a flexibilidade do Miro é incrível, mas para novos membros da equipe, a interface pode parecer um pouco complicada. Leva tempo para que todos se familiarizem com o programa

Recursos limitados de gerenciamento de projetos: o Miro se destaca no planejamento e na visualização, mas deixa a desejar no gerenciamento de tarefas, acompanhamento de prazos e atribuição de cargas de trabalho. Provavelmente, você precisará integrá-lo a outra ferramenta

Pode ficar confuso rapidamente: quando seu quadro começa a ficar cheio de notas adesivas, formas e texto, tudo pode parecer confuso. Sem um sistema adequado, seu roteiro pode perder a clareza

Problemas de desempenho com quadros grandes: Se você estiver trabalhando com muito conteúdo ou colaborando em tempo real com uma equipe grande, poderá ocorrer lentidão ou demora no carregamento

Não é ideal para fluxos de trabalho lineares: o Miro se destaca em sessões criativas e abertas. No entanto, se sua equipe precisa de estrutura, sequências ou dependências, você pode achar que ele deixa a desejar

As permissões podem ser confusas: Gerenciar quem pode visualizar, editar ou comentar nos quadros nem sempre é simples no Miro, especialmente quando se trabalha com equipes maiores

➡️ Leia mais: Melhores alternativas e concorrentes do Miro

Modelos alternativos de roteiro do Miro

Embora os modelos integrados do Miro sejam ótimos para um planejamento visual rápido e para anotar ideias no quadro branco, eles nem sempre são criados para uma execução completa.

Se você é gerente de produto, fundador de startup, profissional de marketing ou faz parte de uma equipe ágil, provavelmente precisa de mais do que apenas notas adesivas em um quadro. Você precisa de estrutura, automação e responsabilidade.

É aí que o ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho, se destaca. Com mais de 1.000 modelos personalizáveis, ele ajuda você a planejar, executar e acompanhar seu roteiro em um só lugar, eliminando a necessidade de alternar entre ferramentas.

De lançamentos de produtos a planejamento de sprints e campanhas de marketing, os modelos de roteiro visuais e gratuitos do ClickUp são criados para colaboração, cronogramas e resultados reais!

Aqui estão alguns modelos de roteiro poderosos da ClickUp para ajudá-lo a passar da visão à conclusão, mais rapidamente:

1. Modelo de roteiro de produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie a estratégia e os marcos do produto usando o modelo de roteiro de produto do ClickUp

O modelo de roteiro de produto do ClickUp oferece um espaço visual e estruturado para priorizar recursos, definir prazos e acompanhar as etapas de desenvolvimento. Projetado para dar suporte a gerentes de produto e líderes de engenharia, este modelo se integra perfeitamente a tarefas e cronogramas para criar uma experiência de planejamento dinâmica.

Mais do que apenas um cronograma, o modelo de roteiro de produto do ClickUp vem com visualizações filtradas para cada trimestre, proprietário e categoria. Como uma alternativa escalável aos modelos de roteiro do Miro, ele permite que as equipes conectem as metas ao trabalho real em andamento.

⭐ Por que você vai adorar:

Priorize recursos com base no valor comercial e no impacto

Use códigos de cores e status personalizados para maior clareza e para acompanhar dependências e obstáculos

Acompanhe o progresso e fique atento durante os ciclos de desenvolvimento

Melhore a transparência entre as equipes e com as partes interessadas

🔑 Ideal para: Gerentes de produto, equipes de engenharia e fundadores de startups que estão desenvolvendo e lançando novos produtos.

2. Modelo de quadro branco para roteiro de desenvolvimento de produtos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize o caminho da sua equipe para o sucesso do produto com o modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos do ClickUp

A colaboração visual durante o desenvolvimento do produto ajuda a evitar gargalos e desalinhamentos. Como o nome sugere, o modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos do ClickUp permite que as equipes esboçem, planejem e iterem em todas as etapas, desde a concepção até o lançamento, em um espaço compartilhado.

Este modelo oferece a flexibilidade do estilo Miro com a funcionalidade adicional do ClickUp, incluindo conversão de tarefas, acompanhamento de responsáveis e atualizações de status. Cada fase do desenvolvimento é representada visualmente, facilitando a realização de reuniões diárias, sincronizações de produtos ou revisões de roadmaps.

⭐ Por que você vai adorar:

Acompanhe o progresso visualmente para identificar problemas antecipadamente e corrigir o rumo

Converta notas adesivas em tarefas acionáveis instantaneamente

Crie e revise as etapas do roteiro com a flexibilidade do quadro branco

Colabore na estratégia de produto com atualizações e feedback em tempo real

🔑 Ideal para: Gerentes de produto, startups de tecnologia e equipes multifuncionais que trabalham com lançamentos, redesenhos ou melhorias iterativas de produtos que exigem planejamento colaborativo e alinhamento em tempo real.

🔎 Você sabia? A armadilha da “fábrica de recursos ” é um erro comum no desenvolvimento de produtos, em que as equipes produzem recursos incessantemente sem ter um objetivo estratégico claro em mente. Não deixe seu roteiro se tornar uma esteira! 🏃‍♀️⚙️

3. Modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, execute e lance com total clareza e controle usando o modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp

O modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp ajuda você a otimizar todas as etapas da criação e do lançamento de um novo produto. Desde a definição de objetivos comerciais claros até o gerenciamento de cronogramas e a facilitação da colaboração multifuncional, ele permite que você avance com confiança do conceito ao lançamento.

Esteja você criando uma solução de software, um produto físico ou uma oferta de serviço, este modelo de desenvolvimento de produto mantém seu projeto organizado, dentro do prazo e totalmente transparente para todas as principais partes interessadas.

⭐ Por que você vai adorar:

Divida o processo de desenvolvimento em fases claras e gerenciáveis

Acompanhe as tarefas usando as visualizações Gantt, Lista e Quadro

Conecte pesquisas, feedback dos usuários e especificações em um único hub

Visualize todo o seu cronograma para evitar surpresas de última hora

🔑 Ideal para: Gerentes de produto, equipes de P&D, startups e empresas de manufatura que lançam novos produtos ou serviços que exigem roadmaps claros, colaboração ágil e execução perfeita.

Veja o que Bazza Gilbert, gerente de produtos da AccuWeather, tem a dizer sobre o ClickUp:

O ClickUp tornou o alinhamento assíncrono muito mais simples e eficaz. Ao criar uma estrutura para delinear e organizar objetivos e resultados, as equipes remotas conseguem entender as expectativas e fornecer atualizações de status com fluidez. É fácil fazer brainstorming com quadros brancos, reorganizar prioridades e adicionar imagens de referência, etc. Tudo é muito fluido.

O ClickUp tornou o alinhamento assíncrono muito mais simples e eficaz. Ao criar uma estrutura para delinear e organizar objetivos e resultados, as equipes remotas conseguem entender as expectativas e fornecer atualizações de status com fluidez. É fácil fazer brainstorming com quadros brancos, reorganizar prioridades e adicionar imagens de referência, etc. Tudo é muito fluido.

4. Modelo de quadro branco do roteiro do produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize sua estratégia e avance mais rapidamente com o modelo de quadro branco do roteiro de produtos do ClickUp

O planejamento da direção do produto se beneficia do brainstorming criativo. O modelo de quadro branco do roteiro do produto ClickUp oferece uma interface visual para explorar os próximos recursos, lançamentos e metas da equipe. Cada seção é interativa, transformando planos em tarefas vinculadas que alimentam diretamente seu pipeline de execução.

Com este modelo, você pode priorizar iniciativas, planejar sprints e garantir que todos saibam o que vem a seguir e por que isso é importante. Em comparação com os modelos tradicionais de roteiro do Miro, este modelo permite o acompanhamento do progresso com documentos incorporados, visualizações de tarefas e colaboração em tempo real.

⭐ Por que você vai adorar:

Organize iniciativas por sprint, categoria ou fluxo de valor

Adicione notas, links e insights dos usuários aos nós de planejamento

Colabore em tempo real para alinhar equipes e funções

Adapte rapidamente o roteiro com base no feedback e nas necessidades em constante mudança

🔑 Ideal para: Gerentes de produto, equipes de SaaS, startups de tecnologia e equipes multifuncionais que precisam de um espaço compartilhado para construir, acompanhar e ajustar seu roteiro de produtos de forma colaborativa e transparente.

5. Modelo de lista de verificação para lançamento de produto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje cada etapa e lance seu produto com confiança usando o modelo de lista de verificação para lançamento de produtos do ClickUp

O modelo de lista de verificação para lançamento de produtos do ClickUp é o seu guia definitivo para planejar, organizar e executar um lançamento de produto perfeito. Ele reúne todas as atividades de lançamento, marketing, design, capacitação de vendas e muito mais em um só lugar para que você nunca perca nada.

Com uma abordagem passo a passo para o lançamento de novos recursos, plataformas ou serviços, este modelo de roteiro de marketing permite mapear cada fase do lançamento com listas de verificação, prazos e campos de responsabilidade. Ele mantém seu lançamento dentro do cronograma e sua equipe alinhada desde o primeiro dia até o lançamento.

⭐ Por que você vai adorar:

Atribua partes interessadas e incorpore materiais de apoio ou links

Use opções de tarefas recorrentes para ciclos futuros de produtos

Delegue e acompanhe todas as tarefas envolvidas nas fases do projeto

Monitore o progresso e identifique obstáculos antecipadamente para evitar atrasos

🔑 Ideal para: equipes de marketing, gerentes de produto, startups e empresas de SaaS que lançam novos produtos ou grandes atualizações em equipes multifuncionais que precisam de uma lista de verificação detalhada e estruturada para se manterem no caminho certo.

6. Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Compare, avalie e priorize recursos para criar produtos que seus usuários adoram usando o modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Está comparando recursos de produtos entre versões, níveis ou concorrentes?

O modelo de matriz de recursos do produto ClickUp ajuda você a tomar decisões mais inteligentes sobre produtos, oferecendo um espaço centralizado para avaliar, comparar e priorizar os recursos do produto.

Com este modelo abrangente de matriz de roteiro, identifique com confiança recursos de alto valor, colabore entre equipes e garanta que nada crucial seja esquecido. É uma ferramenta indispensável se você deseja otimizar o desenvolvimento de produtos e alinhar equipes em torno das prioridades de recursos.

⭐ Por que você vai adorar:

Vincule comentários ou solicitações diretamente às linhas de recursos

Use filtros para comparar segmentos ou personas de usuários

Avalie e pontue os recursos com base no valor e no impacto para o cliente

Organize e compare recursos de vários produtos com facilidade

🔑 Ideal para: Gerentes de produto, empresas de SaaS e equipes de hardware/software que precisam analisar, comparar e gerenciar recursos em diferentes produtos ou linhas de produtos.

➡️ Leia mais: Melhores ferramentas de software para gerenciamento de produtos

7. Modelo de documento de requisitos do produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize o desenvolvimento de produtos e alinhe equipes usando o modelo de documento de requisitos de produto do ClickUp

O modelo de documento de requisitos do produto ClickUp descreve quem, o quê, por que, quando e como do desenvolvimento do produto ou recurso. Como tal, ele se torna um documento continuamente atualizado ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento, adaptando-se à medida que novas informações surgem.

O modelo usa seções personalizáveis e campos inteligentes para vincular cada requisito à sua tarefa, sprint ou marco correspondente, proporcionando um alinhamento mais forte do que um espaço de trabalho estático do Miro.

⭐ Por que você vai adorar:

Documente os requisitos do produto com formatação integrada

Comunique as prioridades de forma eficaz à sua equipe, garantindo que todos estejam trabalhando em direção a objetivos comuns.

Vincule tarefas, arquivos e metas a seções de requisitos específicos.

Coopere com os departamentos de engenharia e garantia de qualidade para obter esclarecimentos mais rápidos.

🔑 Ideal para: gerentes de produto, equipes de design e departamentos de engenharia que precisam de um documento abrangente e em constante evolução para orientar o desenvolvimento de produtos e manter o alinhamento da equipe.

👋🏾 Procurando um espaço centralizado para manter todo o seu conhecimento pesquisável e intacto? O ClickUp Knowledge Management pode ajudar.

8. Modelo de estratégia de produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Impulsione o crescimento com uma estratégia personalizada para o seu produto usando o modelo de estratégia de produto do ClickUp.

Uma visão de produto sem uma estratégia é apenas um desejo. O modelo de estratégia de produto do ClickUp permite definir objetivos, adequação ao mercado, usuários-alvo e propostas de valor em um único painel intuitivo. Ele incorpora OKRs, resumos de pesquisas e feedback dos usuários para apoiar o planejamento e a tomada de decisões de longo prazo.

Desde a pesquisa e definição de metas até o acompanhamento dos resultados, este modelo alternativo de roteiro do Miro oferece um hub centralizado para criar, gerenciar e ajustar sua estratégia à medida que seu produto evolui.

⭐ Por que você vai adorar:

Organize e priorize tarefas para atingir objetivos estratégicos

Reúna análises da concorrência, perfis de usuários e documentos de posicionamento.

Crie roteiros trimestrais e anexe resultados de pesquisas

Acompanhe a execução da estratégia juntamente com o trabalho real do projeto

🔑 Ideal para: gerentes de produto, fundadores de startups e equipes multifuncionais nas áreas de tecnologia, SaaS e setores focados em produtos que desejam criar um roteiro de produto escalável e orientado para objetivos.

➡️ Leia mais: Modelos de estratégia de produto para equipes de produto

9. Modelo de posicionamento de produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Posicione seu produto para chamar a atenção e impulsionar o crescimento usando o modelo de posicionamento de produto do ClickUp.

A maneira como você descreve seu produto influencia sua adoção. O modelo de posicionamento de produto do ClickUp permite que as equipes definam pilares de comunicação, diferenciais, impulsionadores de valor e pontos de prova em um formato estruturado.

Ele orienta você na análise da concorrência, pesquisa de clientes e elaboração de uma declaração de posicionamento diferenciada, além de oferecer suporte a revisões, controle de versões e integração com projetos de branding. Como resultado, você se torna mais focado e eficaz em seus esforços, que poderiam ter se perdido em quadros desconectados do Miro.

⭐ Por que você vai adorar:

Crie estruturas de mensagens com blocos de texto e tags de público-alvo

Documente casos de uso e pontos de prova em campos dedicados

Colabore com o marketing de produto para refinar as propostas de valor.

Armazene referências e feedback para mudanças iterativas.

🔑 Ideal para: estrategistas de marketing, profissionais de marketing de produtos e gerentes de marca nas áreas de tecnologia, comércio eletrônico, SaaS ou qualquer setor que precise de mensagens precisas, consistentes e focadas no cliente.

10. Modelo de análise de lacunas do produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Descubra os pontos fracos do produto e transforme insights em ação usando o modelo de análise de lacunas do produto do ClickUp.

O modelo de análise de lacunas do produto ClickUp é ideal para identificar o que está faltando em sua linha de produtos e implementar melhorias informadas e baseadas em dados. Esteja você reformulando um produto ou planejando novos recursos, este modelo ajuda a avaliar o feedback, acompanhar os concorrentes e traçar soluções viáveis para preencher a lacuna.

Com tudo organizado em um único espaço colaborativo, você pode facilmente alinhar sua equipe, priorizar ideias com base no impacto e passar da concepção à execução mais rápido do que nunca.

⭐ Por que você vai adorar:

Identifique lacunas na funcionalidade do produto, suporte ou experiência do usuário.

Vincule as descobertas a itens pendentes ou iniciativas do roteiro

Compare o desempenho do produto para identificar pontos fortes e fracos

Priorize soluções com base na urgência, valor e viabilidade.

🔑 Ideal para: gerentes de produto, líderes de inovação e equipes de UX em SaaS, comércio eletrônico e startups que desejam descobrir lacunas nos produtos, resolver os pontos fracos dos usuários e se manter competitivos em mercados em evolução.

💡 Dica profissional: A Matriz de Eisenhower (Urgente/Importante) não serve apenas para tarefas diárias; ela pode ser sua arma secreta para priorizar os itens cruciais do roteiro do produto! Decida, delegue, execute ou exclua o seu caminho para o sucesso! ⏱️🎯

Eleve o nível da sua estratégia de produto com o ClickUp!

Cansado de lidar com planilhas, documentos e notas adesivas para descobrir o que vem a seguir para o seu produto? Com o ClickUp, você não precisa mais fazer isso.

Esta plataforma de produtividade tudo-em-um capacita gerentes de produto, fundadores de startups, equipes de marketing e equipes ágeis a identificar lacunas nos produtos, elaborar estratégias de posicionamento vencedoras e executar com clareza e confiança.

Você pode visualizar seu roteiro, priorizar recursos, colaborar em tempo real e manter todos alinhados, desde o brainstorming até o lançamento do produto.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para construir de forma mais inteligente, rápida e estratégica, juntos!

Perguntas frequentes

Para escrever um roteiro, comece definindo suas principais metas e objetivos. Divida-os em marcos e resultados importantes e, em seguida, organize-os em uma linha do tempo. Atribua responsabilidades, defina prazos e use ferramentas visuais (como gráficos ou tabelas) para comunicar claramente o plano à sua equipe ou às partes interessadas.

Comece identificando seu objetivo final e as etapas necessárias para alcançá-lo. Liste as principais tarefas, priorize-as e organize-as em uma sequência lógica. Use um modelo ou ferramenta digital para mapear seu cronograma, adicionar marcos e atualizar o progresso à medida que avança.

Sim, o PowerPoint oferece vários modelos de roteiro. Você pode encontrá-los pesquisando por “roteiro” na galeria de modelos do PowerPoint ou baixando modelos de roteiro gratuitos online. Esses modelos geralmente incluem cronogramas, marcos e gráficos personalizáveis para ajudar a visualizar seu plano.

Um roteiro deve incluir seus principais objetivos, marcos importantes, resultados esperados, cronogramas, responsáveis e quaisquer dependências ou riscos. Elementos visuais como cronogramas, gráficos ou seções codificadas por cores ajudam a tornar o roteiro fácil de entender e seguir.