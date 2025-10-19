15 opções gratuitas de modelos de propostas de subsídios para organizações sem fins lucrativos

Garantir financiamento para organizações sem fins lucrativos por meio de subsídios pode ser uma tarefa altamente competitiva. É preciso tempo e preparação para encontrar as oportunidades certas, alinhá-las com a missão da organização financiadora, planejar projetos e desenvolver propostas de subsídio bem-sucedidas.

Um estudo realizado pela Grant Station descobriu que 61% dos candidatos a subsídios dependem de apenas uma ou duas pessoas para lidar com todo o processo de redação e envio de propostas de subsídios para obter apoio financeiro, tornando ainda mais difícil acompanhar o ritmo.

Para se destacarem e obterem financiamento, as organizações sem fins lucrativos precisam de propostas bem estruturadas e personalizadas, sem adicionar horas de trabalho manual. É aí que um modelo de proposta de subsídio para organizações sem fins lucrativos se torna útil.

Neste artigo, compartilharemos alguns dos modelos de propostas de subsídios mais eficazes para ajudá-lo a elaborar propostas atraentes. Pronto para redigir uma proposta vencedora?

O que são modelos de propostas de subsídios para organizações sem fins lucrativos?

Os modelos de propostas de subsídios para organizações sem fins lucrativos são documentos prontos para uso, projetados para ajudar as organizações a estruturar suas solicitações de financiamento de maneira eficaz.

Aqui estão todos os elementos essenciais que eles oferecem quando se trata de organizações sem fins lucrativos:

Carta de apresentação da organização sem fins lucrativos , sua missão e o objetivo do pedido de subsídio

Resumo executivo resumindo toda a proposta, incluindo o problema, o projeto proposto e o impacto esperado

Declaração de necessidade definindo a questão abordada pelo projeto, apoiada por dados e contexto relevantes

Metas e objetivos do projeto , descrevendo resultados mensuráveis e etapas práticas para alcançá-los

Orçamento do projeto detalhando despesas previstas, fontes de financiamento preferenciais, margem para financiamento adicional e demonstrando um planejamento financeiro responsável

O que torna um modelo de proposta de subsídio bom?

Um modelo de proposta de subsídio bem elaborado pode ajudá-lo a encontrar subsídios, delinear planos diversificados de arrecadação de fundos e criar propostas concisas para eles.

Considere estes exemplos: Uma organização sem fins lucrativos que busca subsídios para educação usa um modelo que inclui uma declaração clara das necessidades, elementos-chave de um plano de ação mensurável e um orçamento detalhado do projeto, ajudando-a a garantir financiamento de uma grande fundação

Uma organização de saúde comunitária solicita uma subvenção de pesquisa a uma agência governamental usando um modelo estruturado com um resumo executivo, descrição do projeto e plano de avaliação, demonstrando forte alinhamento com as prioridades do financiador

O que esses modelos de sucesso têm em comum é a capacidade de orientar organizações sem fins lucrativos na apresentação de um caso convincente e completo para financiamento.

Aqui está o que você deve ter em mente ao escolher o modelo ideal:

✅ Inclui seções essenciais, como carta de apresentação, resumo executivo, declaração de necessidade, objetivos do projeto, metodologia e orçamento

✅ Fornece instruções estruturadas para resultados mensuráveis, planos acionáveis e critérios de avaliação para acompanhar o sucesso

✅ Alinha os objetivos do projeto com a missão e os requisitos da organização financiadora

✅ Oferece um fluxo lógico que conta uma história convincente, ao mesmo tempo que cumpre as diretrizes de envio

✅ Ajuda os redatores de propostas de subsídios a manter a clareza e a consistência em toda a proposta de subsídio

Modelos de propostas de subsídios para organizações sem fins lucrativos em resumo

Aqui está uma tabela resumida dos modelos de propostas de subsídios para organizações sem fins lucrativos:

os 15 melhores modelos de propostas de subsídios

No Reddit, profissionais sem fins lucrativos frequentemente debatem quanto tempo realmente leva para redigir propostas de subsídios.

Um usuário compartilhou

Atualmente, isso me levaria provavelmente pelo menos 30 horas por semana

Enquanto outro observou

Meu objetivo é enviar de 3 a 4 propostas importantes por ano e de 3 a 4 propostas menores, sendo que defino propostas importantes como acesso a uma fonte renovável de financiamento.

Independentemente do ponto ideal, todos os redatores de propostas de subsídios concordam em uma coisa: economizar tempo na elaboração de propostas significa ter mais horas para se concentrar em outras partes essenciais da gestão de uma organização sem fins lucrativos.

Aqui estão 15 dos modelos de propostas de subsídios mais eficazes para organizações sem fins lucrativos:

1. Modelo de proposta de subsídio ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aproveite os campos integrados para medições de desempenho, custos e seções de propostas com o modelo de proposta de subsídio do ClickUp

Redigir uma proposta de subsídio pode parecer uma tarefa difícil, especialmente quando você precisa conciliar isso com o trabalho diário de administrar uma organização sem fins lucrativos.

O modelo de proposta de subsídio do ClickUp foi criado para aliviar um pouco desse peso dos seus ombros. Com esse modelo, você pode organizar todas as seções da sua proposta de subsídio, desde os objetivos até os orçamentos, em um só lugar. Além disso, os campos personalizáveis facilitam a adaptação das propostas para diferentes subsídios e agências de financiamento.

Você pode usar este modelo para:

Ofereça um espaço estruturado para planejar e organizar sua proposta

Divida a proposta em etapas menores e rastreáveis para monitorar o progresso

Configure seções para detalhes como custos e cronogramas para evitar a perda de informações

Oriente você a se concentrar na narrativa e destacar por que sua causa é importante

✨ Ideal para: Equipes sem fins lucrativos e redatores de propostas de subsídios que desejam uma maneira mais tranquila e organizada de preparar propostas sólidas sem se sentirem sobrecarregados.

👀 Curiosidade: A palavra subsídio vem do francês antigo graanter, que significa “prometer”. Essa origem reflete a relação de confiança entre organizações financiadoras e organizações sem fins lucrativos que continua até hoje.

2. Clique no modelo de proposta de projeto para organizações sem fins lucrativos

Obtenha um modelo gratuito Descreva os objetivos do projeto, mostre a diferença que seu trabalho fará e planeje os recursos necessários usando o modelo de proposta de projeto para organizações sem fins lucrativos do ClickUp

Muitas pessoas pensam que as organizações sem fins lucrativos dependem principalmente de doações, mas a maior parte de sua receita vem, na verdade, de serviços e subsídios ou contratos governamentais. Na verdade, mais de 80% da receita das organizações sem fins lucrativos é obtida dessa forma. Isso significa que uma proposta de projeto sólida é necessária para manter sua missão em andamento.

O modelo de proposta de projeto para organizações sem fins lucrativos do ClickUp oferece uma estrutura simples e útil para compartilhar suas ideias com clareza. Com seções integradas para declarações de missão, objetivos, marcos do projeto e detalhamento do orçamento, este modelo garante que sua proposta seja abrangente e organizada.

Você pode usar este modelo para:

Apresente um cronograma e um orçamento detalhados para ajudar os financiadores e parceiros a entender como o apoio deles gera mudanças

Destaque o impacto do seu projeto por meio de uma narrativa clara

Reduza o tempo gasto com formatação e estrutura para se concentrar na transmissão da mensagem

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que buscam garantir subsídios, parcerias ou doações com uma proposta de projeto clara e sincera.

💡 Dica profissional: torne a redação de propostas de subsídios mais inteligente e fácil com o ClickUp Brain, pesquisando facilmente documentos de pesquisa, propostas anteriores e outros documentos importantes em seu espaço de trabalho. Você também pode gerar conteúdo para seus documentos com prompts fáceis. Experimente o ClickUp Brain gratuitamente Pesquise instantaneamente propostas anteriores, documentos de pesquisa e requisitos de financiamento em todos os seus aplicativos conectados e na web

3. Modelo de plano de arrecadação de fundos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha seus esforços constantes e no caminho certo do início ao fim com o modelo de plano de arrecadação de fundos do ClickUp

Arrecadar fundos para uma causa importante para você pode ser uma tarefa difícil sem um plano claro para guiá-lo. O modelo de plano de arrecadação de fundos do ClickUp ajuda a eliminar esse estresse, oferecendo uma maneira simples de organizar suas ideias e transformá-las em ação.

Este modelo de arrecadação de fundos permite que você defina metas realistas, planeje as etapas para alcançá-las e acompanhe cada parte da sua campanha.

Você pode usar este modelo para:

Concentre-se em conectar-se com apoiadores e construir confiança sem incertezas sobre os próximos passos

Impulsione os esforços de arrecadação de fundos com um modelo de plano abrangente para download

Siga as etapas guiadas para planejamento estratégico, definição de metas e execução

Garanta que sua campanha alcance todo o seu potencial com suporte estruturado

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos e equipes de arrecadação de fundos que desejam um plano claro e passo a passo para realizar campanhas bem-sucedidas e aumentar o apoio da comunidade.

Por falar em métricas de acompanhamento, o ClickUp Dashboards é a escolha certa para muitas equipes. Aqui está um guia rápido sobre como funciona:

4. Modelo de escopo de trabalho para redação de propostas de subsídios da ClickUp

Garantir um subsídio pode abrir portas para sua organização, mas redigir um escopo de trabalho claro muitas vezes parece ser a parte mais difícil. O modelo de escopo de trabalho para redação de propostas de subsídios do ClickUp foi criado para facilitar essa etapa.

Você recebe uma lista de verificação prática e cronogramas predefinidos para nunca perder o ritmo ao planejar seu projeto. Arraste, solte e ajuste cada seção — este modelo é flexível o suficiente para se adequar à causa pela qual você é apaixonado!

Você pode usar este modelo para:

Descreva claramente os objetivos, atividades e resultados esperados do projeto

Acompanhe recursos, cronogramas e marcos em um só lugar

Mantenha tudo organizado para facilitar o planejamento

Concentre-se em elaborar uma proposta significativa, em vez de gerenciar a estrutura

✨ Ideal para: equipes sem fins lucrativos que desejam definir claramente os detalhes do projeto e apresentar um escopo de trabalho bem organizado e profissional aos financiadores.

📮 ClickUp Insight: Acha que sua lista de tarefas é suficiente? Talvez não. Nossa pesquisa descobriu que 76% dos profissionais confiam em seus próprios métodos de priorização, mas estudos mostram que 65% ainda se concentram em ganhos rápidos em vez de tarefas de alto impacto. As Prioridades de Tarefas do ClickUp ajudam você a mudar isso. Com fluxos de trabalho alimentados por IA e sinalizadores de prioridade personalizáveis, você pode ver instantaneamente quais tarefas são mais importantes e abordar com confiança o que realmente faz seus projetos avançarem.

5. Modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Facilite o planejamento e concentre-se em conectar-se com doadores e tornar o evento memorável, utilizando o modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Os eventos sem fins lucrativos desempenham um papel importante em reunir pessoas para apoiar uma causa. De fato, estudos mostram que 85% dos doadores dos EUA oferecem seu tempo voluntariamente, 81% participam de eventos de arrecadação de fundos sem fins lucrativos e muitos também fazem doações em espécie, como alimentos ou suprimentos.

O modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp vem com listas de tarefas prontas, rastreadores de orçamento e ferramentas de coordenação de voluntários para manter seu evento funcionando perfeitamente. Da logística do local ao acompanhamento pós-evento, este modelo mantém sua equipe alinhada e dentro do cronograma.

Você pode usar este modelo para:

Planeje e gerencie todos os aspectos de um evento sem fins lucrativos com cronogramas, listas de verificação e acompanhamento do orçamento

Colabore com os membros da equipe para coordenar tarefas e garantir o sucesso

Obtenha uma visão geral clara do cronograma do evento e monitore as despesas com eficiência

Identifique áreas para melhorias e redução de custos para tornar eventos futuros mais eficazes

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que realizam eventos de arrecadação de fundos ou atividades comunitárias e desejam uma maneira clara e organizada de planejar e gerenciar todas as etapas, do início ao fim.

💡 Dica profissional: use o recurso integrado de controle de tempo do ClickUp para monitorar quanto tempo as tarefas em suas campanhas de arrecadação de fundos realmente levam. Com recursos como tempo faturável, planilhas de horas e controle em tempo real, você pode otimizar a carga de trabalho da equipe, justificar o uso de recursos e melhorar o planejamento de campanhas futuras

6. Modelo de doações do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reduza o trabalho burocrático para que sua equipe possa dedicar mais tempo à missão real com o modelo de doações do ClickUp

As doações são a força vital de muitas organizações sem fins lucrativos, mas acompanhá-las pode ser exaustivo quando feito manualmente. O modelo de doações do ClickUp facilita o gerenciamento de tudo em um só lugar.

Registre os detalhes dos doadores, acompanhe o histórico de contribuições e monitore as metas de arrecadação de fundos com facilidade. O modelo também ajuda você a segmentar os doadores para uma divulgação direcionada e gerar relatórios com apenas alguns cliques.

Você pode usar este modelo para:

Visualize todas as doações de indivíduos e organizações com informações organizadas sobre os doadores

Mantenha-se atualizado sobre metas e prazos usando o Calendário ClickUp

Acompanhe as doações garantidas e os follow-ups com listas e visualizações prioritárias

Gerencie doações com eficiência para se concentrar em cultivar relacionamentos e aumentar o apoio

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que buscam um sistema organizado e rico em recursos para rastrear doações, monitorar o progresso da arrecadação de fundos e manter conexões sólidas com os doadores sem se afogar em planilhas.

👀 Curiosidade: Uma das maiores subvenções sem fins lucrativos já concedidas foi de US$ 1,2 bilhão pela Fundação Bill & Melinda Gates para combater a malária, mostrando como as subvenções podem causar um enorme impacto na saúde pública.

7. Modelo de carta de doação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Com um ponto de partida estruturado, concentre-se em explicar o impacto que as doações terão usando o modelo de carta de doação do ClickUp

Pedir doações muitas vezes parece uma das partes mais difíceis de administrar uma organização sem fins lucrativos. Você quer tocar o coração das pessoas sem parecer forçado ou apressado. O modelo de carta de doação do ClickUp torna esse processo muito mais fácil.

Ele ajuda você a criar mensagens claras e convincentes com seções personalizáveis para contar histórias, estatísticas de impacto e chamadas à ação. Quer você esteja entrando em contato com doadores pela primeira vez ou com apoiadores de longa data, este modelo garante que todas as cartas tenham o tom certo.

Para equipes sem fins lucrativos que utilizam o ClickUp, é uma ferramenta pequena, mas significativa, que ajuda você a se conectar com doadores de maneira pessoal e organizada.

Você pode usar este modelo para:

Forneça um ponto de partida estruturado para redigir cartas de apoio claras e impactantes

Acompanhe todos os pedidos de doação e respostas em um único lugar para facilitar o acompanhamento

Simplifique o gerenciamento de cartas de agradecimento e a comunicação contínua com os doadores

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos e equipes de arrecadação de fundos que desejam redigir cartas de doação sinceras e profissionais e acompanhar facilmente as comunicações com os doadores.

8. Modelo de formulário de doação ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Torne as doações fáceis e significativas para todos os envolvidos com a ajuda do modelo de formulário de doação do ClickUp

Facilitar as doações é uma das melhores maneiras de apoiar a missão da sua organização sem fins lucrativos. Um formulário de doação complicado ou pouco prático pode afastar até mesmo os doadores mais dispostos. O modelo de formulário de doação do ClickUp ajuda você a criar uma maneira simples e acolhedora para os apoiadores contribuírem.

Personalize facilmente os campos para nomes de doadores, valores, métodos de pagamento e opções de doações recorrentes, tudo em um layout simples e fácil de usar. O modelo também permite atribuir tarefas para atualizações de formulários e acompanhar o status dos envios.

Você pode usar este modelo para:

Personalize formulários para coletar detalhes dos doadores, processar doações com segurança e enviar mensagens de agradecimento instantâneas

Use um modelo simples e personalizável para otimizar doações para instituições de caridade ou eventos especiais

Ofereça um sistema de pagamento seguro e confirmação automatizada para contribuições bem-sucedidas

Simplifique a experiência do doador, reúna informações de contato importantes e incentive doações com mensagens personalizadas

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade que desejam criar uma experiência de doação online tranquila e fácil de gerenciar e personalizar.

Obtenha um modelo gratuito Torne os patrocínios mais gratificantes para sua organização e seus parceiros com o modelo de formulário de patrocínio do ClickUp

Os patrocínios corporativos são uma importante fonte de apoio para organizações sem fins lucrativos. Na verdade, marcas globais investiram quase US$ 100 bilhões em patrocínios recentemente, mostrando o grande potencial para construir parcerias sólidas.

O modelo de formulário de patrocínio do ClickUp ajuda você a capturar esse potencial, criando uma maneira fácil e organizada de se conectar com patrocinadores. Com este modelo de formulário de patrocínio, você pode coletar informações sobre patrocinadores, descrever oportunidades e manter todos os detalhes em uma única plataforma.

Você pode usar este modelo para:

Conecte patrocinadores com a causa certa usando um formulário de patrocínio estruturado

Reúna informações sobre patrocinadores e descreva claramente as oportunidades de parceria

Mantenha todos os detalhes dos patrocinadores organizados em um único lugar para facilitar o gerenciamento

Simplifique o acompanhamento de patrocínios para construir parcerias mais fortes e duradouras

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que desejam uma maneira simples de gerenciar oportunidades de patrocínio e construir relacionamentos duradouros e impactantes com parceiros corporativos.

10. Modelo de planejamento de eventos de arrecadação de fundos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Tenha um único local para atribuir tarefas, definir prazos e acompanhar doações com o modelo de planejamento de eventos de arrecadação de fundos do ClickUp

Os eventos de arrecadação de fundos reúnem pessoas para apoiar uma causa, mas planejá-los pode rapidamente se tornar uma tarefa difícil, com tantas variáveis envolvidas.

Um usuário do Reddit foi direto ao ponto:

Eu odeio planejar eventos! Graças a Deus não preciso mais fazer isso.

Odeio planejar eventos! Graças a Deus não preciso mais fazer isso.

Muitos profissionais sem fins lucrativos podem se identificar com essa sensação. O modelo de planejamento de eventos de arrecadação de fundos do ClickUp ajuda a aliviar grande parte desse estresse. Ele permite que você acompanhe orçamentos, gerencie contratos com fornecedores e coordene voluntários com listas de verificação integradas e lembretes automatizados.

Você pode usar este modelo para:

Atribua tarefas, defina prazos e acompanhe doações em um único local centralizado

Mantenha-se organizado sem correria de última hora durante o planejamento de eventos

Concentre-se em criar um evento significativo que fortaleça as conexões com a comunidade

Use um planejamento estruturado para alinhar todos os detalhes com sua missão

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade que realizam eventos de arrecadação de fundos e desejam uma maneira clara e sem estresse de planejar e gerenciar todos os aspectos do evento.

👀 Curiosidade: O financiamento inicial da Fundação Ford na década de 1950 ajudou a estabelecer a radiodifusão pública nos Estados Unidos, levando à criação da PBS e da NPR, que ainda hoje são apoiadas por organizações sem fins lucrativos e subsídios.

11. Modelo de proposta para ONGs da PandaDoc

via Panda Doc

Redigir propostas pode ser uma das partes mais difíceis da gestão de uma ONG, especialmente quando você já está sobrecarregado tentando fazer a diferença no terreno. O Modelo de Proposta para ONGs da PandaDoc ajuda a aliviar essa carga, oferecendo uma estrutura pronta para compartilhar sua história e suas necessidades de financiamento de forma clara.

Você pode usar este modelo para:

Inclua uma carta de apresentação e seções para trabalhos anteriores, elogios e objetivos do projeto

Oriente você a explicar por que sua organização é especialmente adequada para o projeto

Certifique-se de que nenhum detalhe importante, como justificativa orçamentária ou metas de impacto, seja esquecido

Ofereça uma maneira estruturada de apresentar a justificativa do projeto e fortalecer as propostas

✨ Ideal para: ONGs e equipes sem fins lucrativos que desejam um modelo completo e fácil de seguir para apresentar seus projetos, mostrar seu impacto e garantir financiamento de doadores ou organizações que concedem subsídios.

🧠 Você sabia: a RevPartners conseguiu uma prestação de serviços 64% mais rápida usando os modelos do ClickUp para criar manuais de entrega ao cliente. Esses modelos reduziram o tempo gasto em tarefas operacionais e de organização, permitindo que as equipes se concentrassem em entregar resultados com mais eficiência.

12. Modelo de proposta de subsídio em PDF da Click NonProfit

via Clique em Organização sem fins lucrativos

O modelo de proposta de subsídio em PDF da Click NonProfit foi projetado para orientar organizações sem fins lucrativos passo a passo no processo de redação de propostas de subsídio. Este modelo para organizações sem fins lucrativos ajuda você a estruturar suas propostas de subsídio, orientando-o em todos os layouts e informações necessários.

Você pode usar este modelo para:

Inclua uma carta de apresentação e um layout estruturado com seções para identidade, necessidade, estratégia, resultados, objetivos e orçamento

Ofereça espaço para destacar os principais membros da equipe, sucessos anteriores e a medição dos resultados

Ajude a criar uma história convincente que esteja alinhada com a missão da organização financiadora

Demonstre como seu projeto pode causar um impacto significativo por meio de uma proposta bem redigida

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que procuram um modelo PDF pronto a usar para elaborar propostas profissionais e completas que abranjam todos os detalhes essenciais que os financiadores procuram.

13. Modelo de proposta de subsídio em PDF da proposalsforNGOs

via proposalsforNGOs

Muitas organizações sem fins lucrativos têm dificuldade em saber exatamente como estruturar uma proposta completa de subsídio que os doadores compreendam e confiem.

O modelo de proposta de subsídio em PDF da proposalsforNGOs oferece uma estrutura clara e organizada que o orienta em todas as etapas do processo de redação da proposta de subsídio.

Você pode usar este modelo para:

Inclua seções essenciais, como resumo executivo, histórico, descrição do problema, objetivos, escopo do trabalho, beneficiários, cronograma, orçamento, avaliação e plano de sustentabilidade

Forneça orientações para tornar cada seção concisa, mas impactante

Ajude a alinhar sua proposta com as prioridades da organização financiadora

Garanta uma abordagem estruturada que cubra todos os requisitos críticos de financiamento

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos e ONGs que desejam um modelo PDF detalhado para criar propostas completas e estruturadas para subsídios de qualquer tamanho ou escopo.

14. Modelo de proposta de subsídio para projetos comunitários da Template. Net

Os projetos comunitários geralmente precisam de propostas sólidas e bem estruturadas para mostrar aos financiadores exatamente como seu apoio fará a diferença. O Modelo de Proposta de Subsídio para Projetos Comunitários da Template. Net ajuda as organizações sem fins lucrativos a fazer exatamente isso.

É totalmente editável no editor com tecnologia de IA, para que você possa personalizar facilmente os objetivos, orçamentos, cronogramas e seções de impacto na comunidade

Você pode usar este modelo para:

Explique claramente o objetivo, as metas e o impacto do seu projeto na comunidade

Inclua seções para objetivos, metodologia, implementação em fases e orçamento detalhado

Oriente você na definição dos resultados esperados para benefícios mensuráveis

Ajude a demonstrar resultados positivos em áreas como educação, saúde, sustentabilidade e emprego

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos, organizações locais e líderes comunitários que se candidatam a subsídios para financiar projetos sustentáveis que atendam às necessidades sociais, educacionais, de saúde e ambientais.

15. Modelo de proposta para instituições de caridade sem fins lucrativos da Template. Net

Criar uma proposta de caridade sólida pode ajudar as organizações sem fins lucrativos a garantir o apoio de que precisam para fazer uma diferença real. O Modelo de Proposta de Caridade Sem Fins Lucrativos da Template. Net oferece às organizações uma estrutura pronta para apresentar claramente sua missão e necessidades de financiamento.

Você pode personalizá-lo para incluir seu número-alvo de beneficiários, necessidades específicas de financiamento e métricas de impacto.

Você pode usar este modelo para:

Inclua seções para introdução, resumo executivo, objetivos, atividades, público-alvo, necessidades de financiamento e resultados esperados

Ajude organizações sem fins lucrativos a explicar claramente iniciativas como tutoria, mentoria e distribuição de recursos

Mostre como o financiamento criará um impacto mensurável em comunidades carentes

Forneça uma estrutura para apresentar programas e requisitos de financiamento de forma eficaz

✨ Ideal para: Instituições de caridade e organizações sem fins lucrativos focadas em educação, empoderamento dos jovens e desenvolvimento comunitário que buscam um modelo refinado para garantir financiamento e criar propostas bem-sucedidas.

Nunca foi tão fácil estabelecer uma boa relação com os financiadores

O financiamento por subsídios pode abrir portas para que organizações sem fins lucrativos lancem novos projetos, apoiem comunidades e mantenham programas vitais em funcionamento.

Mas, como muitos líderes de organizações sem fins lucrativos sabem, os processos de propostas de subsídios a partir do zero exigem tempo, energia e recursos que muitas vezes já são escassos.

Ter um modelo de proposta de subsídio permite que você dedique seu valioso tempo ao cumprimento de sua missão.

Entre as muitas opções disponíveis, os modelos do ClickUp se destacam por serem projetados especificamente para equipes sem fins lucrativos. Do acompanhamento de doações ao planejamento completo de propostas, o ClickUp oferece tudo em um só lugar para você se manter organizado, colaborar sem esforço e elaborar solicitações de subsídios atraentes.

Se você está pronto para simplificar a redação de suas próprias propostas de subsídios e se concentrar em causar um impacto maior, inscreva-se agora mesmo no ClickUp!